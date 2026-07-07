Los mejores porteros del EAFC 26

Encontrar a los mejores porteros en Federación de África Oriental y CentralEs fundamental si quieres tener una plantilla que domine desde la zaga. Los mejores porteros combinan reflejos, posicionamiento y dominio del área; son aquellos que ayudan a tu equipo a neutralizar incluso los ataques más complicados.

He recopilado los los porteros más fiables y con mayor potencial para que tengas la ventaja definitiva en Modo Carrera.

Desde porteros veteranos, listos para convertirse en el pilar de tu equipo desde el primer momento, hasta jóvenes promesas con un potencial de crecimiento increíble, esta guía abarca todo el espectro. Sumérgete en ella para descubrir quién puede convertirse en la columna vertebral de tu plantilla.

Porteros con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

Si estás formando un equipo para el largo plazo, conocer a los mejores porteros in EA FC 26 es fundamental. He analizado e investigado a docenas de porteros, haciendo un seguimiento de sus estadísticas, sus curvas de crecimiento y su posible impacto en el equipo.

Algunos son lanzadores titulares de talla mundial que dominar desde el primer día, que ya destaca en el área y está realizando paradas espectaculares. Otros son joyas ocultas con un enorme potencial alcista, ideal si buscas un portero que crezca junto a tu club a lo largo de varias temporadas.

En esta guía se detallan sus estadísticas y destaca a aquellos que pueden ser el pilar de los grandes de las divisiones superiores o ayudar a los equipos de las divisiones inferiores a ascender.

He seleccionado cuidadosamente a porteros que aportan fiabilidad, potencial y continuidad a tu plantilla, desde porteros veteranos hasta jóvenes promesas en alza. Utiliza esta lista para planificar los traspasos y afianzar la defensa con confianza.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR

PRECIO DE ENEBA

PRECIO DEL HUB

★

★

★

★

★ APROVÉCHALO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO





i





No es necesario ser usuario registrado para utilizarlo. Límite de uso: 3.







ACTUALMENTE NO DISPONIBLE

Compra en Eneba



¿Quiénes son los mejores porteros que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Nombre del jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City GK entre 76 y 80 millones de euros 89 91 Alisson 33 Liverpool GK entre 55 y 60 millones de euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid GK entre 51 y 56 millones de euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid GK 49–44 millones de euros 88 88 David Raya 30 Arsenal GK entre 55 y 60 millones de euros 87 89 Yann Sommer 37 Club de Fútbol de Lombardía GK entre 9 y 14 millones de euros 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund GK 69–74 millones de euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe GK entre 45 y 50 millones de euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa GK entre 36 y 41 millones de euros 85 85 El portero Unai Simón 28 Club Deportivo GK 46-51 millones de euros 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [El mejor portero de élite en reflejos]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 27 / Italia / Manchester City Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 90 Acción (HAN) 83 Patear (KIC) 70 Reflejos (REF) 90 Velocidad (SPD) 52 Posicionamiento (POS) 87 Pie dominante Bien

Gianluigi Donnarumma es un auténtico pilar entre los palos, que ofrece una seguridad inigualable desde el primer día. Tras su fichaje por el Manchester City, su imponente presencia física, combinada con unos reflejos de talla mundial y una capacidad excepcional para anticipar los disparos a bocajarro, lo convierten en una apuesta totalmente segura para afianzar tu defensa a largo plazo.

2. Alisson [El mejor portero-líbero de la Premier League]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 33 / Brasil / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 86 Acción (HAN) 85 Patear (KIC) 86 Reflejos (REF) 89 Velocidad (SPD) 56 Posicionamiento (POS) 90 Pie dominante Bien

Alisson sigue demostrando por qué se le considera una pieza fundamental para los clubes de élite. Dotado de unos reflejos únicos y una velocidad fulgurante, el internacional brasileño suele salvar situaciones cruciales en escapadas de uno contra uno, al tiempo que ofrece opciones de distribución de alto nivel para poner en marcha contraataques inmediatos.

3. Thibaut Courtois [Mejor portero en el control de centros]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 34 / Bélgica / Real Madrid Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 85 Acción (HAN) 89 Patear (KIC) 76 Reflejos (REF) 90 Velocidad (SPD) 46 Posicionamiento (POS) 88 Pie dominante Izquierda

Thibaut Courtois demuestra que su dominio físico y su amplia experiencia suponen una auténtica pesadilla para los delanteros rivales. Su increíble envergadura y su dominio del área le permiten atrapar con seguridad los centros aéreos, lo que le convierte en un líder defensivo sin igual en los partidos decisivos, tanto a nivel nacional como europeo.

4. Jan Oblak [El mejor portero de élite más regular]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 33 / Eslovenia / Atlético de Madrid Puntuación global (OVR) 88 Buceo (DIV) 85 Acción (HAN) 90 Patear (KIC) 78 Reflejos (REF) 87 Velocidad (SPD) 42 Posicionamiento (POS) 86 Pie dominante Bien

Jan Oblak sigue siendo un pilar extraordinariamente seguro y disciplinado en el centro de la defensa del Atlético de Madrid. Conocido por sus espectaculares estadísticas de atajadas y sus singulares animaciones de estiramientos hacia lejos, neutraliza con limpieza los potentes disparos desde lejos, convirtiendo situaciones de tiro complicadas en paradas defensivas rutinarias con absoluta serenidad.

5. David Raya [El portero más técnico y con mejor manejo del balón]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 30 / España / Arsenal Puntuación global (OVR) 87 Buceo (DIV) 86 Acción (HAN) 84 Patear (KIC) 87 Reflejos (REF) 87 Velocidad (SPD) 59 Posicionamiento (POS) 85 Pie dominante Bien

David Raya combina una magnífica visión defensiva con una distribución del juego moderna y muy refinada desde la línea defensiva. El portero del Arsenal, una incorporación imprescindible para los sistemas basados en la posesión, aprovecha sus excelentes cualidades en el juego de pies y en el manejo del balón para iniciar transiciones inmediatas y precisas en situaciones de presión alta.

6. Yann Sommer [Mejor veterano en la categoría «Budget Champion»]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 37 / Suiza / Lombardia FC Puntuación global (OVR) 87 Buceo (DIV) 83 Acción (HAN) 82 Patear (KIC) 85 Reflejos (REF) 89 Velocidad (SPD) 48 Posicionamiento (POS) 87 Pie dominante Bien

Yann Sommer supone una opción espectacular para los entrenadores que necesitan un portero de primera categoría que cubra las espaldas sin desbordar el presupuesto. Como pilar de la portería del Lombardia FC, su magnífica agilidad, sus reflejos y su profundo conocimiento de la posición le permiten realizar intervenciones de élite que consolidan a la perfección a los equipos de la zona media de la tabla.

7. Gregor Kobel [Mejor promesa de la Bundesliga]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 28 / Suiza / Borussia Dortmund Puntuación global (OVR) 86 Buceo (DIV) 87 Acción (HAN) 83 Patear (KIC) 64 Reflejos (REF) 87 Velocidad (SPD) 43 Posicionamiento (POS) 86 Pie dominante Bien

Gregor Kobel es un portero increíblemente atlético y ágil que se está convirtiendo rápidamente en una opción de primer orden para cualquier club. Su excepcional sincronización de reflejos y su estilo de juego agresivo a la salida neutralizan con eficacia las jugadas de contraataque, lo que le convierte en un pilar muy fiable para proyectos ambiciosos que buscan el éxito inmediato en forma de títulos.

8. Ederson [El mejor punto de partida para la creación de juego desde la zaga]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 32 / Brasil / Fenerbahçe Puntuación global (OVR) 85 Buceo (DIV) 83 Acción (HAN) 82 Patear (KIC) 91 Reflejos (REF) 83 Velocidad (SPD) 63 Posicionamiento (POS) 83 Pie dominante Izquierda

Ahora que aplica sus exclusivas clases magistrales en el Fenerbahçe, Ederson sigue siendo una magnífica pieza clave para marcar el ritmo en las jugadas de largo alcance. Su precisión en el lanzamiento, de talla mundial, sirve literalmente de plataforma de lanzamiento para las tácticas de transición directa, enviando sin esfuerzo pases precisos hacia los corredores de ataque más profundos.

9. Emiliano Martínez [El mejor héroe en los penaltis y el portero decisivo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 33 / Argentina / Aston Villa Puntuación global (OVR) 85 Buceo (DIV) 83 Acción (HAN) 82 Patear (KIC) 82 Reflejos (REF) 85 Velocidad (SPD) 54 Posicionamiento (POS) 85 Pie dominante Bien

Emiliano Martínez es un maestro en las situaciones de partido de alta presión, y da lo mejor de sí mismo cuando el margen de error es mínimo. Con un dominio excepcional del área y una gran capacidad para cubrir los tiros rasos, el héroe del Aston Villa infunde confianza inmediata a toda la línea defensiva en los partidos reñidos de las competiciones de copa.

10. Unai Simón [Mejor pilar defensivo del Athletic]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 28 / España / Athletic Club Puntuación global (OVR) 85 Buceo (DIV) 84 Acción (HAN) 81 Patear (KIC) 76 Reflejos (REF) 85 Velocidad (SPD) 50 Posicionamiento (POS) 84 Pie dominante Bien

Unai Simón aporta una presencia notablemente sólida y serena en la zaga del Athletic Club. Dotado de un posicionamiento disciplinado y un gran equilibrio natural, destaca por neutralizar sistemáticamente las ocasiones peligrosas antes de que se conviertan en oportunidades claras para el rival.

Después de repasar la lista de porteros, diría que Gianluigi Donnarumma, David Raya y Gregor Kobel son mis favoritos para Modo Carrera.

Donnarumma es un auténtico gigante con unos reflejos excepcionales y una presencia imponente en el área; Es, sin duda alguna, una elección obvia como titular.

Raya destaca por su serenidad con el balón y una distribución increíble, ideal si te gusta construir jugadas desde la zaga.

Kobel, por su parte, es un un talento en alza que destaca por su gran agilidad y su capacidad para detener disparos que seguirá creciendo aún más a lo largo de unas cuantas temporadas.

Las tres son opciones muy válidas para distintos tipos de equipos, y cada uno aporta un toque único a tu defensa. Donnarumma aporta seguridad inmediata, Raya aporta flexibilidad táctica y Kobel puede convertirse en el portero insignia del equipo.

Estos porteros van a proteger tu portería y harán que tu defensa dé la talla durante años, sin duda alguna.

Los mejores porteros de los equipos de las divisiones inferiores

Nombre del jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Yann Sommer 37 Club de Fútbol de Lombardía GK entre 9 y 14 millones de euros 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund GK 69–74 millones de euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe GK entre 45 y 50 millones de euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa GK entre 36 y 41 millones de euros 85 85 El portero Unai Simón 28 Club Deportivo GK 46-51 millones de euros 85 86

Si estás formando una plantilla para una categoría inferior, encontrar un portero que pueda Es fundamental conseguirlo sin agotar tu presupuesto.

Yann Sommer destaca de inmediato por sus reflejos increíbles y su capacidad para detener los disparos, pero tiene un precio que no te va a dejar sin un céntimo. Es la opción ideal para los equipos que necesitan estabilidad bajo los palos y, al mismo tiempo, quieren reservar fondos para reforzar la línea de campo.

Unai Simón aporta algo diferente. Su serenidad ante la presión y su excelente dominio del área es capaz de convertir defensas inestables en algo digno de respeto. Incluso en las divisiones inferiores, su capacidad para leer el juego y frustrar las ocasiones de gol lo convierte en un activo muy valioso a la hora de sumar puntos.

Tanto Sommer como Simón pueden mejorar notablemente el rendimiento de los equipos de las categorías inferiores; te proporcionarán una base sólida sobre la que construir.

Los mejores porteros de los equipos de las principales ligas

Nombre del jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City GK entre 76 y 80 millones de euros 89 91 Alisson 33 Liverpool GK entre 55 y 60 millones de euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid GK entre 51 y 56 millones de euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid GK 49–44 millones de euros 88 88 David Raya 30 Arsenal GK entre 55 y 60 millones de euros 87 89

Cuando tu objetivo es dominar la máxima categoría, Se necesitan porteros capaces de hacer frente a delanteros de talla mundial.

Alisson sigue demostrando por qué es uno de los mejores: cuenta con unos reflejos fulminantes, un posicionamiento increíble y una gran capacidad para leer el juego, lo que le convierte en un jugador fiable incluso frente a los delanteros más peligrosos.

Thibaut Courtois demuestra que la edad es solo un número. Su envergadura y su capacidad para detener disparos de forma constante lo convierten en una pesadilla para los rivales, mientras que su experiencia aporta liderazgo y serenidad a cualquier defensa.

Ambos jugadores son capaces de llevar a sus equipos a la victoria en partidos reñidos y en las grandes noches europeas sin que les cueste ningún esfuerzo. Aunque son mayores que algunos jóvenes prodigio, Alisson y Courtois ofrecen exactamente lo que buscan los entrenadores: regularidad, un nivel de primer orden y la confianza necesaria para ser un pilar fundamental en cualquier equipo de élite.

Porteros jóvenes promesas baratos en el modo Carrera de EA FC 26

Nombre del jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) Intensidad nominal Valoración potencial Antonín Kinsky 23 Tottenham GK Entre 6,5 y 10 millones de euros 75 81 Marcin Bułka 26 Neom GK Entre veintidós y veintisiete millones de euros 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. Copenhague GK entre 9 y 14 millones de euros 77 81 Noah Atubolu 23 SC Friburgo GK entre 11 y 15 millones de euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City GK Entre 12,5 y 17 millones de euros 76 85

EA FC 26 está repleto de jóvenes porteros prometedores cuyo potencial puede convertirlos en futuras estrellas.

Antonin Kinsky tiene actualmente una puntuación de alrededor de 75, pero sus reflejos, su capacidad para detener disparos y su serenidad apuntan a un potencial increíble. Con los minutos de juego adecuados, puede llegar a convertirse en un portero de primer nivel capaz de dominar los partidos.

James Trafford también ronda los 70, pero su posicionamiento y su instinto dejan entrever un enorme potencial. Jugar con regularidad y seguir creciendo pueden transformarlo convertirse en uno de los mejores porteros de Federación de África Oriental y Central.

Aunque sus estadísticas actuales quizá no llamen la atención a primera vista, tanto Kinsky como Trafford son Las opciones perfectas para los entrenadores que buscan convertir a jóvenes promesas en jugadores de élite.

Los 26 mejores laterales derechos de la EAFC

Consolidar la defensa es solo el primer paso para formar una plantilla ganadora, y ya he analizado otras posiciones en detalle. Echa un vistazo a estas guías si quieres conocer el plan completo para armar la plantilla:

Los mejores defensas centrales – Los defensas sólidos son la columna vertebral de tu equipo. Esta guía te presenta a los jugadores más duros y fiables, capaces de destacar en cualquier liga.

– Los defensas sólidos son la columna vertebral de tu equipo. Esta guía te presenta a los jugadores más duros y fiables, capaces de destacar en cualquier liga. Los mejores laterales izquierdos – Es fundamental contar con una cobertura defensiva amplia. Descubre a los jugadores que aportan velocidad, resistencia y la capacidad de neutralizar los ataques, al tiempo que apoyan al ataque.

– Es fundamental contar con una cobertura defensiva amplia. Descubre a los jugadores que aportan velocidad, resistencia y la capacidad de neutralizar los ataques, al tiempo que apoyan al ataque. Los mejores laterales derechos – Equilibrio entre velocidad y visión defensiva. Esta lista destaca a los jugadores capaces de cubrir la banda con seguridad y control.

– Equilibrio entre velocidad y visión defensiva. Esta lista destaca a los jugadores capaces de cubrir la banda con seguridad y control. Los mejores CDM – Refuerza tu defensa y marca el ritmo del partido. Descubre qué centrocampistas defensivos son capaces de interceptar pases e impulsar a tu equipo hacia adelante.

– Refuerza tu defensa y marca el ritmo del partido. Descubre qué centrocampistas defensivos son capaces de interceptar pases e impulsar a tu equipo hacia adelante. Los mejores centrocampistas centrales – Controla el partido desde el centro del campo. Esta guía te presenta a los jugadores que saben pasar, regatear y dominar la posesión.

Sigue buscando talentos y formando el equipo de tus sueños. ¡Un portero de hierro es solo el primer paso hacia el dominio absoluto!