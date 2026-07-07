Les meilleurs gardiens de but de l’EAFC 26

Trouver les meilleurs gardiens de but dans EAFC 26 est essentiel si vous souhaitez disposer d’un effectif capable de dominer le jeu dès la défense. Les meilleurs gardiens allient réflexes, placement et maîtrise de la surface de réparation ; ce sont des joueurs qui aident votre équipe à contrer même les attaques les plus périlleuses.

J'ai sélectionné les gardiens les plus fiables et les plus prometteurs pour vous offrir un avantage décisif en mode Carrière.

Des gardiens chevronnés, prêts à ancrer votre équipe dès leur arrivée, aux jeunes talents au potentiel de progression incroyable, ce guide couvre tout l’éventail des profils. Plongez-vous-y pour découvrir qui pourra devenir la colonne vertébrale de votre équipe.

Les gardiens de but présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Si vous constituez une équipe sur le long terme, il est essentiel de connaître les meilleurs gardiens de but d’EA FC 26. J’ai testé et étudié des dizaines de gardiens, en analysant leurs statistiques, leurs courbes de progression et leur impact potentiel sur l’équipe.

Certains sont des titulaires de classe mondiale qui dominent dès le premier jour, s’imposant d’emblée comme des leaders dans la surface et réalisant des arrêts à couper le souffle. D’autres sont des perles rares au potentiel énorme, parfaites si vous recherchez un gardien capable d’évoluer aux côtés de votre club au fil de plusieurs saisons.

Ce guide analyse leurs statistiques et met en avant ceux qui peuvent être le pilier des géants des ligues majeures ou aider les équipes des divisions inférieures à gravir les échelons.

J'ai sélectionné avec soin des gardiens de but qui apportent fiabilité, potentiel et longévité à votre effectif, allant des gardiens chevronnés aux jeunes prodiges en pleine ascension. Utilisez cette liste pour planifier vos transferts et protéger vos cages en toute confiance.

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Qui sont les meilleurs gardiens de but que vous pouvez acheter dans le mode Carrière de FC 26 ?

Nom du joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) Note actuelle Note potentielle Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Gardien 76 à 80 millions d'euros 89 91 Alisson 33 Liverpool Gardien 55 à 60 millions d'euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Gardien de but 51 à 56 millions d'euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid Gardien 49 à 44 millions d'euros 88 88 David Raya 30 Arsenal Gardien de but 55 à 60 millions d'euros 87 89 Yann Sommer 37 Lombardia FC Gardien de but 9 à 14 millions d'euros 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Gardien 69 à 74 millions d'euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Gardien 45 à 50 millions d'euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Gardien de but 36 à 41 millions d’euros 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Gardien de but 46 à 51 millions d'euros 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [Meilleur gardien d'élite aux réflexes exceptionnels]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 27 ans / Italie / Manchester City Note globale (OVR) 89 Plongée (DIV) 90 Contrôle du ballon (HAN) 83 Coup de pied (KIC) 70 Réflexes (REF) 90 Vitesse (SPD) 52 Positionnement (POS) 87 Pied dominant Droit

Gianluigi Donnarumma est une véritable force de la nature dans les cages, offrant une sécurité inégalée dès le premier jour. En rejoignant Manchester City, sa présence physique imposante, combinée à des réflexes de classe mondiale et à une excellente lecture des tirs à bout portant, fait de lui un choix absolument infaillible pour ancrer votre défense sur le long terme.

2. Alisson [Meilleur gardien-libéro de la Premier League]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 33 ans / Brésil / Liverpool Note globale (OVR) 89 Plongeons (DIV) 86 Contrôle du ballon (HAN) 85 Tirs au pied (KIC) 86 Réflexes (REF) 89 Vitesse (SPD) 56 Positionnement (POS) 90 Pied dominant Droit

Alisson continue de démontrer pourquoi il est considéré comme un pilier incontournable des clubs d’élite. Doté de réflexes exceptionnels et d’une vitesse fulgurante, l’international brésilien réalise régulièrement des arrêts décisifs lors de situations de un contre un, tout en offrant des options de distribution de haut niveau permettant de lancer immédiatement des contre-attaques.

3. Thibaut Courtois [Meilleur gardien sur les centres]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 34 ans / Belgique / Real Madrid Note globale (OVR) 89 Plongée (DIV) 85 Contrôle du ballon (HAN) 89 Tirs au pied (KIC) 76 Réflexes (REF) 90 Vitesse (SPD) 46 Positionnement (POS) 88 Pied dominant Gauche

Thibaut Courtois prouve que sa puissance physique et sa grande expérience constituent un véritable cauchemar pour les attaquants adverses. Son incroyable envergure et sa maîtrise de la surface de réparation lui permettent d’intercepter proprement les centres aériens, offrant ainsi un leadership défensif inégalé lors des soirées décisives, tant en championnat qu’en compétitions européennes.

4. Jan Oblak [Le mur d’élite le plus régulier]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 33 / Slovénie / Atlético de Madrid Note globale (OVR) 88 Plongeons (DIV) 85 Contrôle du ballon (HAN) 90 Tirs au pied (KIC) 78 Réflexes (REF) 87 Vitesse (SPD) 42 Positionnement (POS) 86 Pied dominant Droit

Jan Oblak reste un atout remarquablement sûr et discipliné au cœur de la défense de l’Atlético de Madrid. Réputé pour ses statistiques de jeu de mains spectaculaires et ses animations de plongeons lointains uniques, il repousse proprement les puissants tirs lointains, transformant des situations de tir délicates en interventions défensives de routine avec un sang-froid absolu.

5. David Raya [Meilleur gardien technique et passeur]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 30 ans / Espagne / Arsenal Note globale (OVR) 87 Plongées (DIV) 86 Contrôle du ballon (HAN) 84 Coup de pied (KIC) 87 Réflexes (REF) 87 Vitesse (SPD) 59 Positionnement (POS) 85 Pied dominant Droit

David Raya allie un sens défensif exceptionnel à une distribution de jeu moderne et très raffinée depuis la ligne arrière. Élément indispensable aux systèmes axés sur la possession, le gardien d’Arsenal utilise ses qualités exceptionnelles au pied et dans les mains pour lancer des transitions immédiates et précises dans les situations de pressing haut.

6. Yann Sommer [Meilleur vétéran au meilleur rapport qualité-prix]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 37 ans / Suisse / Lombardia FC Note globale (OVR) 87 Plongeons (DIV) 83 Contrôle du ballon (HAN) 82 Coup de pied (KIC) 85 Réflexes (REF) 89 Vitesse (SPD) 48 Positionnement (POS) 87 Pied dominant Droit

Yann Sommer représente une valeur exceptionnelle pour les managers qui ont besoin d’une sécurité de premier plan sans pour autant dépasser leur budget. Gardien titulaire du Lombardia FC, sa superbe agilité, ses réflexes impeccables et sa grande maîtrise du placement lui permettent de réaliser des interventions d’élite qui stabilisent parfaitement les équipes de milieu de tableau en pleine ascension.

7. Gregor Kobel [Meilleure étoile montante de la Bundesliga]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 28 ans / Suisse / Borussia Dortmund Note globale (OVR) 86 Plongeons (DIV) 87 Maîtrise du ballon (HAN) 83 Coups de pied (KIC) 64 Réflexes (REF) 87 Vitesse (SPD) 43 Positionnement (POS) 86 Pied dominant Droite

Gregor Kobel est un gardien incroyablement athlétique et agile qui s’impose rapidement comme un atout majeur pour n’importe quel club. Ses réflexes exceptionnels et son style de jeu agressif, caractérisé par des sorties audacieuses, neutralisent efficacement les contre-attaques, ce qui fait de lui un pilier extrêmement fiable pour les projets ambitieux en quête de succès immédiat en matière de trophées.

8. Ederson [Meilleur point de départ pour la construction du jeu depuis l’arrière]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 32 ans / Brésil / Fenerbahçe Note globale (OVR) 85 Plongeons (DIV) 83 Contrôle du ballon (HAN) 82 Tirs au pied (KIC) 91 Réflexes (REF) 83 Vitesse (SPD) 63 Positionnement (POS) 83 Pied dominant Gauche

Désormais au service du Fenerbahçe grâce à ses talents exceptionnels, Ederson reste un formidable atout structurel pour dicter le rythme sur de longues distances. Sa précision de tir, de classe mondiale, sert littéralement de tremplin aux tactiques de transition directe, lui permettant d’envoyer sans effort des ballons précis dans les couloirs offensifs profonds.

9. Emiliano Martínez [Meilleur spécialiste des penalties et gardien décisif]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 33 ans / Argentine / Aston Villa Note globale (OVR) 85 Plongeons (DIV) 83 Maîtrise du ballon (HAN) 82 Coup de pied (KIC) 82 Réflexes (REF) 85 Vitesse (SPD) 54 Positionnement (POS) 85 Pied dominant Droit

Emiliano Martínez est un maître des situations de match à haute pression, qui excelle lorsque la marge de manœuvre est réduite. Doté d’une immense maîtrise de la surface de réparation et d’une excellente couverture des angles rasants, le héros d’Aston Villa insuffle une confiance immédiate à toute votre ligne arrière lors des rencontres de coupe très disputées.

10. Unai Simón [Meilleur pivot défensif athlétique]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 28 ans / Espagne / Athletic Club Note globale (OVR) 85 Plongeon (DIV) 84 Contrôle du ballon (HAN) 81 Coup de pied (KIC) 76 Réflexes (REF) 85 Vitesse (SPD) 50 Positionnement (POS) 84 Pied dominant Droit

Unai Simón apporte une présence remarquablement solide et sereine en défense à l’Athletic Club. Doté d’un sens du placement très rigoureux et d’un excellent équilibre naturel, il excelle à neutraliser systématiquement les occasions dangereuses avant qu’elles ne se transforment en occasions franches pour l’adversaire.

Après avoir passé en revue la liste des gardiens de but, je dirais que Gianluigi Donnarumma, David Raya et Gregor Kobel sont mes choix préférés pour le mode Carrière.

Donnarumma est une véritable force de la nature, doté de réflexes d’élite et d’une présence imposante dans la surface ; c’est sans aucun doute un choix incontournable comme titulaire.

Raya se distingue par son sang-froid face au ballon et son incroyable capacité de distribution, ce qui est parfait si vous aimez construire vos attaques depuis l’arrière.

Kobel, quant à lui, est un talent prometteur qui apporte une agilité de haut niveau et des qualités de gardien qui ne feront que s’améliorer au fil des saisons.

Ces trois gardiens constituent des choix solides pour différents types d’équipes, et chacun apporte une dynamique unique à votre défense. Donnarumma offre une sécurité immédiate, Raya apporte une flexibilité tactique, et Kobel peut devenir un gardien emblématique de votre club.

Ces gardiens vont assurément protéger vos cages et donner de l'envergure à votre défense pendant des années, cela ne fait aucun doute.

Les meilleurs gardiens de but pour les équipes des divisions inférieures

Nom du joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) Note actuelle Note potentielle Yann Sommer 37 Lombardia FC Gardien 9 à 14 millions d’euros 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Gardien 69 à 74 millions d'euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Gardien 45 à 50 millions d'euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Gardien de but 36 à 41 millions d'euros 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Gardien de but 46 à 51 millions d'euros 85 86

Si vous constituez une équipe évoluant en division inférieure, il est essentiel de trouver un gardien capable d’être performant sans grever votre budget.

Yann Sommer se démarque immédiatement par ses réflexes incroyables et sa capacité à arrêter les tirs, tout en restant accessible financièrement. Il est parfait pour les équipes qui ont besoin de stabilité dans les cages tout en conservant des fonds pour renforcer leur ligne de champ.

Unai Simón apporte un plus indéniable. Son sang-froid sous la pression et son excellente maîtrise de la surface de réparation peuvent transformer des défenses fragiles en une ligne arrière solide. Même dans les divisions inférieures, sa capacité à lire le jeu et à déjouer les occasions de but fait de lui un atout majeur pour préserver les points au classement.

Sommer et Simón sont tous deux capables de faire progresser de manière spectaculaire des équipes de divisions inférieures ; ils vous offriront une base solide sur laquelle s'appuyer.

Les meilleurs gardiens de but pour les équipes de première division

Nom du joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) Note actuelle Note potentielle Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Gardien 76 à 80 millions d'euros 89 91 Alisson 33 Liverpool Gardien de but 55 à 60 millions d'euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Gardien de but 51 à 56 millions d'euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid Gardien de but 49 à 44 millions d'euros 88 88 David Raya 30 Arsenal Gardien de but 55 à 60 millions d'euros 87 89

Lorsque vous visez la domination dans les meilleurs championnats, vous avez besoin de gardiens de but capables de faire face à des attaques de classe mondiale.

Alisson continue de montrer pourquoi il fait partie de l'élite : il possède ces réflexes fulgurants, un placement incroyable et une excellente lecture du jeu qui font de lui un gardien sur lequel on peut compter, même face aux attaquants les plus dangereux.

Thibaut Courtois prouve que l’âge n’est qu’un chiffre. Sa grande envergure et sa capacité à repousser les tirs avec régularité font de lui un véritable cauchemar pour les adversaires, tandis que son expérience apporte un plus en termes de leadership et de sang-froid à n’importe quelle défense.

Ces deux joueurs sont capables de mener leurs équipes à la victoire lors de matchs serrés et de grandes soirées européennes sans le moindre effort. Même s’ils sont plus âgés que certains jeunes prodiges, Alisson et Courtois offrent exactement ce que recherchent les entraîneurs : de la régularité, des qualités de classe mondiale et la confiance nécessaire pour ancrer n’importe quelle équipe de haut niveau.

Jeunes gardiens de but prometteurs et abordables dans le mode Carrière d’EA FC 26

Nom du joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) Note actuelle Note potentielle Antonin Kinsky 23 Tottenham Gardien 6,5 à 10 millions d'euros 75 81 Marcin Bułka 26 Neom Gardien de but 22 à 27 millions d'euros 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. København Gardien 9 à 14 millions d'euros 77 81 Noah Atubolu 23 SC Fribourg Gardien 11 à 15 millions d’euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City Gardien 12,5 à 17 millions d'euros 76 85

EA FC 26 regorge de jeunes gardiens de but prodiges dont le potentiel pourrait faire d'eux de futures stars.

Antonin Kinsky affiche actuellement une note avoisinant les 75, mais ses réflexes, sa capacité à arrêter les tirs et son sang-froid laissent entrevoir un potentiel incroyable. Avec un temps de jeu suffisant, il peut devenir un gardien de but de haut niveau, capable de dominer les matchs.

James Trafford se situe lui aussi aux 70, mais son placement et son instinct laissent entrevoir un énorme potentiel. Un temps de jeu régulier et une progression constante peuvent faire de lui l’un des meilleurs gardiens d’EAFC 26.

Même si leurs statistiques actuelles ne vous impressionnent pas d’emblée, Kinsky et Trafford constituent tous deux des choix parfaits pour les managers qui cherchent à faire de jeunes prodiges des joueurs d’élite.

Les meilleurs arrières droits d’EAFC 26

Assurer la sécurité des cages n’est que la première étape dans la constitution d’une équipe gagnante, et j’ai déjà analysé en détail les autres postes. Consultez ces guides si vous souhaitez obtenir le plan complet de votre effectif :

Les meilleurs défenseurs centraux – Des défenseurs solides constituent la colonne vertébrale de votre équipe. Ce guide vous présente les joueurs les plus tenaces et les plus fiables, capables de s'imposer dans tous les championnats.

– Des défenseurs solides constituent la colonne vertébrale de votre équipe. Ce guide vous présente les joueurs les plus tenaces et les plus fiables, capables de s'imposer dans tous les championnats. Meilleurs arrières gauches – Une couverture défensive étendue est essentielle. Découvrez les joueurs qui allient vitesse, endurance et capacité à neutraliser les attaques tout en soutenant l’attaque.

– Une couverture défensive étendue est essentielle. Découvrez les joueurs qui allient vitesse, endurance et capacité à neutraliser les attaques tout en soutenant l’attaque. Meilleurs arrières droits – Alliez vitesse et sens du jeu défensif. Cette liste met en avant les joueurs capables de surveiller le flanc avec assurance et maîtrise.

– Alliez vitesse et sens du jeu défensif. Cette liste met en avant les joueurs capables de surveiller le flanc avec assurance et maîtrise. Meilleurs milieux défensifs – Protégez votre défense et imposez le rythme. Découvrez quels milieux défensifs sont capables d’intercepter les passes et de propulser votre équipe vers l’avant.

– Protégez votre défense et imposez le rythme. Découvrez quels milieux défensifs sont capables d’intercepter les passes et de propulser votre équipe vers l’avant. Les meilleurs milieux centraux – Contrôlez le jeu depuis le milieu de terrain. Ce guide vous dévoile les joueurs capables de passer, de dribbler et de dominer la possession.

Continuez à repérer des talents et à constituer votre équipe de rêve. Un gardien de but inébranlable n’est que la première étape vers la domination totale !

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