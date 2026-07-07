Os melhores médios centrais do EAFC 26: Domina o meio-campo
Os melhores médios centrais do EAFC 26 são o motor de qualquer equipa. São eles que definem o ritmo do jogo, fazem a ligação entre a defesa e o ataque e determinam se vais estar sempre a correr atrás da bola ou a controlar o jogo.
No EAFC 26, são ainda mais importantes do que nas versões anteriores. A nova IA tática e os sistemas de desenvolvimento dos jogadores recompensam os treinadores que apostam no núcleo certo do meio-campo. Um bom médio dá-te controlo; um excelente dá-te vitórias de mão beijada.
Este guia aborda as melhores opções: nomes de classe mundial já consagrados, jovens promessas a preços de pechincha e joias baratas à espera de brilhar. Continua a ler para descobrires os médios que vão transformar a tua equipa numa potência.
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Médios centrais com o melhor potencial no Modo Carreira do EAFC 26
O meio-campo decide tudo. Os melhores jovens médios centrais do EAFC 26 podem tornar-se criadores de jogo, destruidores ou motores «box-to-box» que controlam todos os jogos. Contrata-os cedo e terás a espinha dorsal da tua equipa garantida durante anos.
Alguns já estão suficientemente preparados para comandar o teu meio-campo desde o apito inicial, enquanto outros precisam de paciência antes de atingirem o seu auge. Seja como for, vão poupar-te dinheiro e dar-te um plantel que melhora temporada após temporada.
Escolhe os jogadores certos agora e o teu meio-campo não vai apenas acompanhar o ritmo – vai dominar. Neste guia, vou mostrar-te os nomes que vale a pena procurar, desde superestrelas caras até pechinchas escondidas à espera de serem desenvolvidas.
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Quem são os melhores médios centrais que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?
É no meio-campo que se ganham os jogos. Alguns médios centrais no EAFC 26 já são de elite e podem comandar a tua equipa desde o apito inicial, enquanto outros começam baratos e transformam-se em monstros com um pouco de paciência. A tabela abaixo mistura tanto estrelas caras como jovens promessas em promoção que podem tornar-se os teus futuros capitães.
|Jogador
|Idade
|Clube
|Posição(ões)
|Valor de mercado (estimado)
|OVR
|POT
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo/Meio-campista central
|174,5 milhões de euros
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Bayer Leverkusen
|Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Avançado
|150,5 milhões de euros
|89
|93
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Médio central/Médio defensivo/Médio ofensivo
|149,5 milhões de euros
|89
|93
|Jamal Musiala
|23
|Bayern de Munique
|Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremo esquerdo/Avançado
|133,5 milhões de euros
|88
|92
|João Neves
|21
|PSG
|Médio central/Médio defensivo
|79,5 milhões de euros
|85
|90
|Eduardo Camavinga
|23
|Real Madrid
|Médio central/Médio defensivo/Lateral esquerdo
|73,5 milhões de euros
|83
|90
|Vitinha
|26
|PSG
|CM
|60 milhões de euros
|89
|91
|Mikel Jauregizar
|22
|Athletic Club
|CM/CDM
|32 milhões de euros
|78
|87
|Lucas Bergvall
|20
|Tottenham
|Médio Central/Médio Defensivo/Médio Ofensivo
|23 milhões de euros
|77
|87
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|Meio-campista ofensivo/Extremo esquerdo/Extremo esquerdo/Meio-campista central
|38,5 milhões de euros
|79
|89
|Ayyoub Bouaddi
|18
|Lille
|Médio central/Médio defensivo
|12 milhões de euros
|75
|86
|Christos Mouzakitis
|19
|Olympiacos
|Médio central/Médio ofensivo
|4,5 milhões de euros
|71
|86
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|Médio central/Médio defensivo
|3,2 milhões de euros
|68
|86
1. Jude Bellingham [O melhor motor completo de ponta a ponta]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / Inglaterra / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|90
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|86
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|78
|Pé dominante
|Direita
O Jude Bellingham é a verdadeira potência no meio-campo, capaz de dominar completamente as linhas adversárias. Combinando uma presença física de elite, um controlo de bola de classe mundial e uma perceção defensiva excecional, ele liga as transições com perfeição e chega tarde à área para marcar golos decisivos que dão a vitória.
2. Florian Wirtz [O melhor maestro ofensivo]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Alemanha / Bayer Leverkusen
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|88
|Dribles (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|54
|Pé dominante
|Direita
O Florian Wirtz traz uma criatividade de classe mundial e um talento ofensivo pelas faixas centrais. Dotado de uma visão de jogo extraordinária e de um controlo de bola preciso e rápido, ele abre buracos em blocos defensivos compactos com passes que rasgam a defesa ou atua com segurança como um falso nove de elite quando é preciso.
3. Pedri [O melhor metrónomo do meio-campo]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Espanha / FC Barcelona
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|73
|Passes (PAS)
|85
|Drible (DRI)
|91
|Defesa (DEF)
|78
|Pé dominante
|Direita
O Pedri dita o ritmo dos jogos com passes curtos impecáveis e uma compostura técnica soberba. Com um desempenho fantástico sob pressão em zonas congestionadas, mantém a posse de bola a circular com segurança, servindo como o motor tático por excelência para sistemas de posse de bola de ritmo elevado e orientados para o controlo.
4. Jamal Musiala [Melhor criador invertido de alta agilidade]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Alemanha / FC Bayern München
|Classificação geral (OVR)
|88
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|66
|Pé dominante
|Direita
O Jamal Musiala tem um controlo de bola sobrenatural, passando pelos defesas com precisão em espaços reduzidos. A sua aceleração rápida e as suas excelentes habilidades de drible permitem-lhe avançar diretamente do meio-campo até às zonas de ataque perigosas com uma eficiência de topo.
5. João Neves [Melhor Regista Tático Recuado]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Portugal / Paris SG
|Classificação geral (OVR)
|85
|Velocidade (PAC)
|78
|Remate (SHO)
|72
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|85
|Defesa (DEF)
|81
|Pé dominante
|Direita
O João Neves é um excecional registeiro de profundidade que traz um equilíbrio posicional e uma tenacidade estrutural fantásticos ao Paris Saint-Germain. Ele corta as linhas de passe adversárias com limpeza antes de recuperar a posse de bola com uma precisão madura, oferecendo qualidades de criatividade de alto nível a um preço incrivelmente realista.
6. Eduardo Camavinga [Melhor escudo defensivo versátil]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / França / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|83
|Velocidade (PAC)
|79
|Remate (SHO)
|66
|Passes (PAS)
|81
|Dribles (DRI)
|84
|Defesa (DEF)
|82
|Pé dominante
|Esquerdo
O Eduardo Camavinga traz uma flexibilidade tática sem igual ao coração da tua equipa. Destaca-se como um sólido âncora defensivo, um meio-campista central dinâmico ou um lateral auxiliar; o seu excelente timing nas entradas deslizantes e a sua técnica de condução de bola resistente à pressão fazem dele um jogador fundamental de elite.
7. Vitinha [O melhor metrónomo resistente à pressão]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|26 / Portugal / Paris SG
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|72
|Remate (SHO)
|80
|Passes (PAS)
|86
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|75
|Pé dominante
|Direita
O Vitinha destaca-se por manter a segurança estrutural sob intensa pressão adversária. Com magníficas combinações curtas e excelentes estatísticas de passes, o internacional português conduz com fluidez a construção de jogo, garantindo que a tua equipa mantém com segurança a posse de bola e o domínio em jogos decisivos.
8. Mikel Jauregizar [Melhor jogador combativo de nível médio]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / Espanha / Athletic Club
|Classificação geral (OVR)
|78
|Velocidade (PAC)
|71
|Remate (SHO)
|65
|Passes (PAS)
|75
|Drible (DRI)
|76
|Defesa (DEF)
|77
|Pé dominante
|Direita
O Mikel Jauregizar traz uma excelente disciplina defensiva e fiabilidade nos passes para projetos de reconstrução de equipas do meio da tabela. Ele acompanha incansavelmente os adversários no terço central do campo, interrompe os contra-ataques de forma eficiente e distribui passes curtos e precisos aos teus criadores de jogo mais avançados, sem complicar demasiado o jogo.
9. Lucas Bergvall [Melhor jovem promissor de grande potencial como médio box-to-box]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|20 / Suécia / Tottenham
|Classificação geral (OVR)
|77
|Velocidade (PAC)
|74
|Remate (SHO)
|68
|Passes (PAS)
|76
|Dribles (DRI)
|79
|Defesa (DEF)
|69
|Pé dominante
|Direita
O Lucas Bergvall é um médio-centro moderno e maravilhosamente equilibrado, que evolui rapidamente à medida que vai ganhando minutos regulares na equipa principal. Combinando uma constituição física robusta com dribles precisos e instintos ágeis de criação de jogadas, ele avança com facilidade desde zonas mais recuadas diretamente para áreas perigosas no terço final do campo.
10. Kenan Yıldız [Melhor curinga ofensivo explosivo]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Turquia / Juventus
|Classificação geral (OVR)
|79
|Velocidade (PAC)
|84
|Remate (SHO)
|78
|Passes (PAS)
|74
|Drible (DRI)
|83
|Defesa (DEF) em terceiro lugar
|35
|Pé dominante
|Direita
O Kenan Yıldız tem uma enorme capacidade de ataque direto, alternando com facilidade entre as posições de médio ofensivo central e avançado pelas alas. A sua aceleração linear, a sua força física robusta na condução da bola e a sua finalização precisa na área fazem dele uma arma imprevisível para desorganizar as linhas defensivas.
11. Ayyoub Bouaddi [Melhor Pivô de Desenvolvimento de Elite]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|18 / França / Lille
|Classificação geral (OVR)
|75
|Velocidade (PAC)
|70
|Remate (SHO)
|62
|Passes (PAS)
|74
|Dribles (DRI)
|76
|Defesa (DEF)
|72
|Pé dominante
|Direita
Ayyoub Bouaddi é uma das opções mais empolgantes entre os jovens defesas recuados disponíveis no jogo. Com uma perceção posicional e estatísticas de interceção muito acima da sua tenra idade, ele funciona como um ponto de apoio fiável e económico que garante o futuro da tua equipa.
12. Christos Mouzakitis [Melhor opção criativa económica]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|19 / Grécia / Olympiacos
|Classificação geral (OVR)
|71
|Velocidade (PAC)
|73
|Remate (SHO)
|66
|Passes (PAS)
|73
|Dribles (DRI)
|72
|Defesa (DEF)
|64
|Pé dominante
|Esquerda
O Christos Mouzakitis é uma aquisição brilhante e económica, com um jogo de passe super refinado. Funciona super bem como ponto central de distribuição, e a sua visão rápida e o elevado potencial de crescimento técnico fazem dele um trunfo incrível para os treinadores que querem subir de divisão de forma sistemática.
13. Tygo Land [Melhor criador de jogo de profundidade com elevado potencial de crescimento]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|20 / Holanda / PSV Eindhoven
|Classificação geral (OVR)
|68
|Velocidade (PAC)
|72
|Remate (SHO)
|60
|Passes (PAS)
|71
|Dribles (DRI)
|73
|Defesa (DEF)
|58
|Pé dominante
|Direita
O Tygo Land tem uma margem de crescimento incrível, o que faz dele um verdadeiro tesouro para as tuas equipas em desenvolvimento a longo prazo. Com um passe curto preciso e um controlo de bola fluido, o tempo de jogo regular transforma-o rapidamente de um jovem promissor num mestre na organização do meio-campo.
Se tens um orçamento avultado, jogadores como o Bellingham, o Pedri e o Musiala são reforços imediatos que vão dominar o teu meio-campo durante anos. Mas os treinadores mais espertos no Modo Carreira sabem que a verdadeira diversão está em descobrir as pechinchas – tipos como o Bergvall, o Bouaddi ou o Land, cujo valor dispara assim que atingem o seu ritmo ideal.
Constrói a tua equipa com uma mistura de ambos e terás um meio-campo que ganha jogos agora e continua a melhorar a cada época.
Os melhores médios centrais para equipas das divisões inferiores
Treinar uma equipa das divisões inferiores significa que cada euro conta. Não vais gastar 100 milhões de euros no Bellingham – estás à procura de aquisições inteligentes que possam tornar-se estrelas, mantendo ao mesmo tempo a massa salarial sob controlo. Estes três médios custam menos de 6 milhões de euros e, mesmo assim, têm um potencial enorme.
|Jogador
|Idade
|Clube
|Posição(ões)
|Valor de mercado (estimado)
|OVR
|POT
|Por que o escolher?
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|Médio defensivo/Médio central/Lateral esquerdo/Defesa central
|3,8 milhões de euros
|70
|89
|Médio defensivo versátil com grande potencial; vai tornar-se um pilar com 89 de OVR
|Kees Smit
|20
|AZ Alkmaar
|CAM/CM/RM
|5,5 milhões de euros
|72
|87
|Um criativo que consegue deslocar-se pelas alas; perfeito para dar um toque de brilhantismo sem gastar muito
|Paul Wanner
|20
|Sturm Graz
|CAM/CM/RW
|5,5 milhões de euros
|72
|86
|Um titular sólido com evolução equilibrada; uma opção económica para qualquer sistema
Estes jogadores não vão dominar logo de início, mas dá-lhes tempo de jogo e vão crescer rapidamente. O Mokio é a joia do grupo – 3,8 milhões de euros por um potencial OVR de 89 é um verdadeiro achado. O Smit e o Wanner trazem criatividade e flexibilidade, permitindo-te mudar de formação sem gastar demais. Contratações perfeitas para lutar pela promoção.
Os melhores médios centrais para equipas da primeira divisão
Treinar ao mais alto nível significa que não podes ficar à espera que os jogadores se desenvolvam – precisas de estrelas que dominem já e que ainda tenham margem para crescer. Estes médios são caros, mas trazem qualidade imediata e valor a longo prazo.
|Jogador
|Idade
|Clube
|Posição(ões)
|Valor de mercado (estimado)
|OVR
|POT
|Por que o escolher?
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Médio central/Médio defensivo/Médio ofensivo
|149,5 milhões de euros
|89
|93
|O metrónomo do meio-campo; driblador e passador habilidoso que dita o ritmo
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|CAM/CM
|174,5 milhões de euros
|90
|94
|Um jogador dinâmico que atua de ponta a ponta e contribui com golos e assistências; já é de classe mundial
|Florian Wirtz
|23
|Bayer Leverkusen
|CAM/CM/ST
|150,5 milhões de euros
|89
|93
|Um criativo de elite com visão de jogo; pode atuar como falso nove quando for preciso
|Jamal Musiala
|23
|Bayern de Munique
|Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremo esquerdo/Avançado
|133,5 milhões de euros
|88
|92
|Driblador ágil que liga o meio-campo ao ataque; perfeito para sistemas de pressão
|João Neves
|21
|PSG
|CM/CDM
|79,5 milhões de euros
|85
|90
|Um meio-campista de profundidade com enorme potencial a um preço mais realista
Escolhe qualquer um destes nomes e o teu meio-campo fica garantido por anos. O Pedri e o Wirtz são verdadeiros motores de jogo, o Bellingham dá-te potência e golos, enquanto o Musiala e o Neves acrescentam agilidade e equilíbrio. Vão custar uma fortuna, mas vão transformar a tua equipa numa máquina de ganhar troféus logo de início.
Jovens promessas baratas para o meio-campo central no Modo Carreira do EAFC 26
Nem todos os clubes têm dinheiro para contratar superestrelas. Às vezes, precisas de futuras estrelas que custem menos de 10 milhões de euros, mas que possam tornar-se jogadores de exceção com o treino certo. Estes jovens talentos baratos são perfeitos para jogos a longo prazo, onde a paciência compensa.
|Jogador
|Idade
|Clube
|Posição(ões)
|Valor de mercado (estimado)
|OVR
|POT
|Notas
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|Médio defensivo/Médio central/Lateral esquerdo/Defesa central
|3,8 milhões de euros
|70
|89
|É aqui que está o maior potencial; um híbrido versátil de defesa e meio-campo
|Kees Smit
|20
|AZ Alkmaar
|CAM/CM/RM
|5,5 milhões de euros
|72
|87
|Médio holandês criativo com um passe preciso
|Maher Carrizo
|20
|River Plate
|RM/CAM/ST/RF
|5,5 milhões de euros
|72
|86
|Médio ofensivo com talento e boa capacidade de drible
|Leo Sauer
|20
|NAC Breda
|Meio-campista ofensivo/Ala esquerdo/Extremo esquerdo
|5,5 milhões de euros
|72
|86
|Criativo nas alas com velocidade; destaca-se em jogadas de contra-ataque
|Claudio Echeverri
|20
|River Plate
|Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremão esquerdo
|10 milhões de euros
|74
|86
|Meio-campista ofensivo que já tem 74 de OVR; pode jogar pelas alas
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|CM/CDM
|3,1 milhões de euros
|68
|86
|Mais 18 de potencial de crescimento; um dos jogadores que mais cresce no Modo Carreira
|Lewis Miley
|20
|Newcastle United
|CM
|5,5 milhões de euros
|72
|86
|Joga futebol de alto nível; estatísticas equilibradas como titular
|Sverre Nypan
|19
|Rosenborg BK
|CM/CAM/ST
|3,5 milhões de euros
|69
|86
|Jovem promessa norueguesa com um potencial de crescimento de +17; vai tornar-se um médio-centro completo
|Paul Wanner
|20
|Sturm Graz
|CAM/CM/RW
|5,5 milhões de euros
|72
|86
|Médio com vocação ofensiva; pode jogar como ala direito em caso de necessidade
|Mario Stroeykens
|21
|Anderlecht
|Médio central/Médio avançado
|10 milhões de euros
|74
|86
|Um jogador versátil e sólido; menos «cru», mais pronto a jogar
Encontrar uma pérola a este preço é metade da diversão do Modo Carreira. A maioria destes jogadores começa com valores na casa dos 60 ou 70, por isso vais ter de lhes dar minutos de jogo e um plano de treino personalizado. Se fizeres isso, vais transformar uma contratação barata no coração do teu meio-campo.
Os 26 melhores jogadores da EAFC 26
Uma equipa equilibrada ganha troféus. Controlar o meio-campo é fundamental, mas vais precisar de talento por igual em todo o campo para te manteres competitivo. Estes guias apresentam as melhores opções para as posições essenciais:
- Os melhores médios esquerdos – Estes jogadores dominam a ala esquerda. Descobre quem abre o campo e recua para ajudar na defesa quando a coisa fica agitada.
- Os melhores médios direitos – Os cavalos de batalha do lado direito que combinam velocidade, passe e resistência. Mantêm os ataques em movimento e criam pressão constante.
- Os melhores CAMs – Os meus criadores de jogo preferidos para dar passes em profundidade mortíferos e desbloquear defesas teimosas. São eles que dão a volta a jogos renhidos.
- Os melhores médios defensivos – Protege a tua linha defensiva e controla o ritmo com estes médios defensivos. Confio neles para detectar o perigo e proteger cada passe vulnerável.
- Os melhores alas esquerdos – Alargam as defesas, driblam os marcadores e cruzam com precisão para golo. Adoro mandá-los pela linha para pôr a oposição em apuros.
Com a combinação certa, não estás apenas a preencher posições – estás a construir uma dinastia. O meio-campo é o elo que une tudo, mas assim que todas as funções estiverem preenchidas, terás um plantel pronto para dominar tanto os campeonatos como as taças.