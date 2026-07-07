Os melhores médios centrais do EAFC 26: Domina o meio-campo

Os melhores médios centrais do EAFC 26 são o motor de qualquer equipa. São eles que definem o ritmo do jogo, fazem a ligação entre a defesa e o ataque e determinam se vais estar sempre a correr atrás da bola ou a controlar o jogo .

No EAFC 26, são ainda mais importantes do que nas versões anteriores. A nova IA tática e os sistemas de desenvolvimento dos jogadores recompensam os treinadores que apostam no núcleo certo do meio-campo. Um bom médio dá-te controlo; um excelente dá-te vitórias de mão beijada.

Este guia aborda as melhores opções: nomes de classe mundial já consagrados, jovens promessas a preços de pechincha e joias baratas à espera de brilhar. Continua a ler para descobrires os médios que vão transformar a tua equipa numa potência.

Médios centrais com o melhor potencial no Modo Carreira do EAFC 26

O meio-campo decide tudo. Os melhores jovens médios centrais do EAFC 26 podem tornar-se criadores de jogo, destruidores ou motores «box-to-box» que controlam todos os jogos. Contrata-os cedo e terás a espinha dorsal da tua equipa garantida durante anos.

Alguns já estão suficientemente preparados para comandar o teu meio-campo desde o apito inicial, enquanto outros precisam de paciência antes de atingirem o seu auge. Seja como for, vão poupar-te dinheiro e dar-te um plantel que melhora temporada após temporada.

Escolhe os jogadores certos agora e o teu meio-campo não vai apenas acompanhar o ritmo – vai dominar. Neste guia, vou mostrar-te os nomes que vale a pena procurar, desde superestrelas caras até pechinchas escondidas à espera de serem desenvolvidas.

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Quem são os melhores médios centrais que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

É no meio-campo que se ganham os jogos. Alguns médios centrais no EAFC 26 já são de elite e podem comandar a tua equipa desde o apito inicial, enquanto outros começam baratos e transformam-se em monstros com um pouco de paciência. A tabela abaixo mistura tanto estrelas caras como jovens promessas em promoção que podem tornar-se os teus futuros capitães.

Jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo/Meio-campista central 174,5 milhões de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Avançado 150,5 milhões de euros 89 93 Pedri 23 FC Barcelona Médio central/Médio defensivo/Médio ofensivo 149,5 milhões de euros 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremo esquerdo/Avançado 133,5 milhões de euros 88 92 João Neves 21 PSG Médio central/Médio defensivo 79,5 milhões de euros 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madrid Médio central/Médio defensivo/Lateral esquerdo 73,5 milhões de euros 83 90 Vitinha 26 PSG CM 60 milhões de euros 89 91 Mikel Jauregizar 22 Athletic Club CM/CDM 32 milhões de euros 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham Médio Central/Médio Defensivo/Médio Ofensivo 23 milhões de euros 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo/Extremo esquerdo/Extremo esquerdo/Meio-campista central 38,5 milhões de euros 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Lille Médio central/Médio defensivo 12 milhões de euros 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos Médio central/Médio ofensivo 4,5 milhões de euros 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven Médio central/Médio defensivo 3,2 milhões de euros 68 86

1. Jude Bellingham [O melhor motor completo de ponta a ponta]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglaterra / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

O Jude Bellingham é a verdadeira potência no meio-campo, capaz de dominar completamente as linhas adversárias. Combinando uma presença física de elite, um controlo de bola de classe mundial e uma perceção defensiva excecional, ele liga as transições com perfeição e chega tarde à área para marcar golos decisivos que dão a vitória.

2. Florian Wirtz [O melhor maestro ofensivo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / Bayer Leverkusen Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribles (DRI) 90 Defesa (DEF) 54 Pé dominante Direita

O Florian Wirtz traz uma criatividade de classe mundial e um talento ofensivo pelas faixas centrais. Dotado de uma visão de jogo extraordinária e de um controlo de bola preciso e rápido, ele abre buracos em blocos defensivos compactos com passes que rasgam a defesa ou atua com segurança como um falso nove de elite quando é preciso.

3. Pedri [O melhor metrónomo do meio-campo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Drible (DRI) 91 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

O Pedri dita o ritmo dos jogos com passes curtos impecáveis e uma compostura técnica soberba. Com um desempenho fantástico sob pressão em zonas congestionadas, mantém a posse de bola a circular com segurança, servindo como o motor tático por excelência para sistemas de posse de bola de ritmo elevado e orientados para o controlo.

4. Jamal Musiala [Melhor criador invertido de alta agilidade]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / FC Bayern München Classificação geral (OVR) 88 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 66 Pé dominante Direita

O Jamal Musiala tem um controlo de bola sobrenatural, passando pelos defesas com precisão em espaços reduzidos. A sua aceleração rápida e as suas excelentes habilidades de drible permitem-lhe avançar diretamente do meio-campo até às zonas de ataque perigosas com uma eficiência de topo.

5. João Neves [Melhor Regista Tático Recuado]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Portugal / Paris SG Classificação geral (OVR) 85 Velocidade (PAC) 78 Remate (SHO) 72 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 85 Defesa (DEF) 81 Pé dominante Direita

O João Neves é um excecional registeiro de profundidade que traz um equilíbrio posicional e uma tenacidade estrutural fantásticos ao Paris Saint-Germain. Ele corta as linhas de passe adversárias com limpeza antes de recuperar a posse de bola com uma precisão madura, oferecendo qualidades de criatividade de alto nível a um preço incrivelmente realista.

6. Eduardo Camavinga [Melhor escudo defensivo versátil]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / França / Real Madrid Classificação geral (OVR) 83 Velocidade (PAC) 79 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 81 Dribles (DRI) 84 Defesa (DEF) 82 Pé dominante Esquerdo

O Eduardo Camavinga traz uma flexibilidade tática sem igual ao coração da tua equipa. Destaca-se como um sólido âncora defensivo, um meio-campista central dinâmico ou um lateral auxiliar; o seu excelente timing nas entradas deslizantes e a sua técnica de condução de bola resistente à pressão fazem dele um jogador fundamental de elite.

7. Vitinha [O melhor metrónomo resistente à pressão]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 26 / Portugal / Paris SG Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 75 Pé dominante Direita

O Vitinha destaca-se por manter a segurança estrutural sob intensa pressão adversária. Com magníficas combinações curtas e excelentes estatísticas de passes, o internacional português conduz com fluidez a construção de jogo, garantindo que a tua equipa mantém com segurança a posse de bola e o domínio em jogos decisivos.

8. Mikel Jauregizar [Melhor jogador combativo de nível médio]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Espanha / Athletic Club Classificação geral (OVR) 78 Velocidade (PAC) 71 Remate (SHO) 65 Passes (PAS) 75 Drible (DRI) 76 Defesa (DEF) 77 Pé dominante Direita

O Mikel Jauregizar traz uma excelente disciplina defensiva e fiabilidade nos passes para projetos de reconstrução de equipas do meio da tabela. Ele acompanha incansavelmente os adversários no terço central do campo, interrompe os contra-ataques de forma eficiente e distribui passes curtos e precisos aos teus criadores de jogo mais avançados, sem complicar demasiado o jogo.

9. Lucas Bergvall [Melhor jovem promissor de grande potencial como médio box-to-box]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 20 / Suécia / Tottenham Classificação geral (OVR) 77 Velocidade (PAC) 74 Remate (SHO) 68 Passes (PAS) 76 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 69 Pé dominante Direita

O Lucas Bergvall é um médio-centro moderno e maravilhosamente equilibrado, que evolui rapidamente à medida que vai ganhando minutos regulares na equipa principal. Combinando uma constituição física robusta com dribles precisos e instintos ágeis de criação de jogadas, ele avança com facilidade desde zonas mais recuadas diretamente para áreas perigosas no terço final do campo.

10. Kenan Yıldız [Melhor curinga ofensivo explosivo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Juventus Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 84 Remate (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) em terceiro lugar 35 Pé dominante Direita

O Kenan Yıldız tem uma enorme capacidade de ataque direto, alternando com facilidade entre as posições de médio ofensivo central e avançado pelas alas. A sua aceleração linear, a sua força física robusta na condução da bola e a sua finalização precisa na área fazem dele uma arma imprevisível para desorganizar as linhas defensivas.

11. Ayyoub Bouaddi [Melhor Pivô de Desenvolvimento de Elite]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 18 / França / Lille Classificação geral (OVR) 75 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 62 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 76 Defesa (DEF) 72 Pé dominante Direita

Ayyoub Bouaddi é uma das opções mais empolgantes entre os jovens defesas recuados disponíveis no jogo. Com uma perceção posicional e estatísticas de interceção muito acima da sua tenra idade, ele funciona como um ponto de apoio fiável e económico que garante o futuro da tua equipa.

12. Christos Mouzakitis [Melhor opção criativa económica]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 19 / Grécia / Olympiacos Classificação geral (OVR) 71 Velocidade (PAC) 73 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 73 Dribles (DRI) 72 Defesa (DEF) 64 Pé dominante Esquerda

O Christos Mouzakitis é uma aquisição brilhante e económica, com um jogo de passe super refinado. Funciona super bem como ponto central de distribuição, e a sua visão rápida e o elevado potencial de crescimento técnico fazem dele um trunfo incrível para os treinadores que querem subir de divisão de forma sistemática.

13. Tygo Land [Melhor criador de jogo de profundidade com elevado potencial de crescimento]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 20 / Holanda / PSV Eindhoven Classificação geral (OVR) 68 Velocidade (PAC) 72 Remate (SHO) 60 Passes (PAS) 71 Dribles (DRI) 73 Defesa (DEF) 58 Pé dominante Direita

O Tygo Land tem uma margem de crescimento incrível, o que faz dele um verdadeiro tesouro para as tuas equipas em desenvolvimento a longo prazo. Com um passe curto preciso e um controlo de bola fluido, o tempo de jogo regular transforma-o rapidamente de um jovem promissor num mestre na organização do meio-campo.

Se tens um orçamento avultado, jogadores como o Bellingham, o Pedri e o Musiala são reforços imediatos que vão dominar o teu meio-campo durante anos. Mas os treinadores mais espertos no Modo Carreira sabem que a verdadeira diversão está em descobrir as pechinchas – tipos como o Bergvall, o Bouaddi ou o Land, cujo valor dispara assim que atingem o seu ritmo ideal.

Constrói a tua equipa com uma mistura de ambos e terás um meio-campo que ganha jogos agora e continua a melhorar a cada época.

Os melhores médios centrais para equipas das divisões inferiores

Treinar uma equipa das divisões inferiores significa que cada euro conta. Não vais gastar 100 milhões de euros no Bellingham – estás à procura de aquisições inteligentes que possam tornar-se estrelas, mantendo ao mesmo tempo a massa salarial sob controlo. Estes três médios custam menos de 6 milhões de euros e, mesmo assim, têm um potencial enorme.

Jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) OVR POT Por que o escolher? Jorthy Mokio 18 Ajax Médio defensivo/Médio central/Lateral esquerdo/Defesa central 3,8 milhões de euros 70 89 Médio defensivo versátil com grande potencial; vai tornar-se um pilar com 89 de OVR Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 milhões de euros 72 87 Um criativo que consegue deslocar-se pelas alas; perfeito para dar um toque de brilhantismo sem gastar muito Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 milhões de euros 72 86 Um titular sólido com evolução equilibrada; uma opção económica para qualquer sistema

Estes jogadores não vão dominar logo de início, mas dá-lhes tempo de jogo e vão crescer rapidamente. O Mokio é a joia do grupo – 3,8 milhões de euros por um potencial OVR de 89 é um verdadeiro achado. O Smit e o Wanner trazem criatividade e flexibilidade, permitindo-te mudar de formação sem gastar demais. Contratações perfeitas para lutar pela promoção.

Os melhores médios centrais para equipas da primeira divisão

Treinar ao mais alto nível significa que não podes ficar à espera que os jogadores se desenvolvam – precisas de estrelas que dominem já e que ainda tenham margem para crescer. Estes médios são caros, mas trazem qualidade imediata e valor a longo prazo.

Jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) OVR POT Por que o escolher? Pedri 23 FC Barcelona Médio central/Médio defensivo/Médio ofensivo 149,5 milhões de euros 89 93 O metrónomo do meio-campo; driblador e passador habilidoso que dita o ritmo Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM/CM 174,5 milhões de euros 90 94 Um jogador dinâmico que atua de ponta a ponta e contribui com golos e assistências; já é de classe mundial Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 milhões de euros 89 93 Um criativo de elite com visão de jogo; pode atuar como falso nove quando for preciso Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremo esquerdo/Avançado 133,5 milhões de euros 88 92 Driblador ágil que liga o meio-campo ao ataque; perfeito para sistemas de pressão João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 milhões de euros 85 90 Um meio-campista de profundidade com enorme potencial a um preço mais realista

Escolhe qualquer um destes nomes e o teu meio-campo fica garantido por anos. O Pedri e o Wirtz são verdadeiros motores de jogo, o Bellingham dá-te potência e golos, enquanto o Musiala e o Neves acrescentam agilidade e equilíbrio. Vão custar uma fortuna, mas vão transformar a tua equipa numa máquina de ganhar troféus logo de início.

Jovens promessas baratas para o meio-campo central no Modo Carreira do EAFC 26

Nem todos os clubes têm dinheiro para contratar superestrelas. Às vezes, precisas de futuras estrelas que custem menos de 10 milhões de euros, mas que possam tornar-se jogadores de exceção com o treino certo. Estes jovens talentos baratos são perfeitos para jogos a longo prazo, onde a paciência compensa.

Jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) OVR POT Notas Jorthy Mokio 18 Ajax Médio defensivo/Médio central/Lateral esquerdo/Defesa central 3,8 milhões de euros 70 89 É aqui que está o maior potencial; um híbrido versátil de defesa e meio-campo Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 milhões de euros 72 87 Médio holandês criativo com um passe preciso Maher Carrizo 20 River Plate RM/CAM/ST/RF 5,5 milhões de euros 72 86 Médio ofensivo com talento e boa capacidade de drible Leo Sauer 20 NAC Breda Meio-campista ofensivo/Ala esquerdo/Extremo esquerdo 5,5 milhões de euros 72 86 Criativo nas alas com velocidade; destaca-se em jogadas de contra-ataque Claudio Echeverri 20 River Plate Meio-campista ofensivo/Meio-campista central/Extremão esquerdo 10 milhões de euros 74 86 Meio-campista ofensivo que já tem 74 de OVR; pode jogar pelas alas Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,1 milhões de euros 68 86 Mais 18 de potencial de crescimento; um dos jogadores que mais cresce no Modo Carreira Lewis Miley 20 Newcastle United CM 5,5 milhões de euros 72 86 Joga futebol de alto nível; estatísticas equilibradas como titular Sverre Nypan 19 Rosenborg BK CM/CAM/ST 3,5 milhões de euros 69 86 Jovem promessa norueguesa com um potencial de crescimento de +17; vai tornar-se um médio-centro completo Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 milhões de euros 72 86 Médio com vocação ofensiva; pode jogar como ala direito em caso de necessidade Mario Stroeykens 21 Anderlecht Médio central/Médio avançado 10 milhões de euros 74 86 Um jogador versátil e sólido; menos «cru», mais pronto a jogar

Encontrar uma pérola a este preço é metade da diversão do Modo Carreira. A maioria destes jogadores começa com valores na casa dos 60 ou 70, por isso vais ter de lhes dar minutos de jogo e um plano de treino personalizado. Se fizeres isso, vais transformar uma contratação barata no coração do teu meio-campo.

Os 26 melhores jogadores da EAFC 26

Uma equipa equilibrada ganha troféus. Controlar o meio-campo é fundamental, mas vais precisar de talento por igual em todo o campo para te manteres competitivo. Estes guias apresentam as melhores opções para as posições essenciais:

Os melhores médios esquerdos – Estes jogadores dominam a ala esquerda. Descobre quem abre o campo e recua para ajudar na defesa quando a coisa fica agitada.

– Estes jogadores dominam a ala esquerda. Descobre quem abre o campo e recua para ajudar na defesa quando a coisa fica agitada. Os melhores médios direitos – Os cavalos de batalha do lado direito que combinam velocidade, passe e resistência. Mantêm os ataques em movimento e criam pressão constante.

– Os cavalos de batalha do lado direito que combinam velocidade, passe e resistência. Mantêm os ataques em movimento e criam pressão constante. Os melhores CAMs – Os meus criadores de jogo preferidos para dar passes em profundidade mortíferos e desbloquear defesas teimosas. São eles que dão a volta a jogos renhidos.

– Os meus criadores de jogo preferidos para dar passes em profundidade mortíferos e desbloquear defesas teimosas. São eles que dão a volta a jogos renhidos. Os melhores médios defensivos – Protege a tua linha defensiva e controla o ritmo com estes médios defensivos. Confio neles para detectar o perigo e proteger cada passe vulnerável.

– Protege a tua linha defensiva e controla o ritmo com estes médios defensivos. Confio neles para detectar o perigo e proteger cada passe vulnerável. Os melhores alas esquerdos – Alargam as defesas, driblam os marcadores e cruzam com precisão para golo. Adoro mandá-los pela linha para pôr a oposição em apuros.

Com a combinação certa, não estás apenas a preencher posições – estás a construir uma dinastia. O meio-campo é o elo que une tudo, mas assim que todas as funções estiverem preenchidas, terás um plantel pronto para dominar tanto os campeonatos como as taças.

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