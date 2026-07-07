I migliori portieri dell’EAFC 26

Trovare i migliori portieri in EAFC 26 è fondamentale se vuoi una squadra che domini la partita partendo dalla difesa. I portieri di alto livello uniscono riflessi, posizionamento e controllo dell’area di porta: sono quelli che aiutano la tua squadra a neutralizzare anche gli attacchi più insidiosi.

Ho selezionato i portieri più affidabili e con il maggior potenziale per darti il vantaggio decisivo nella Modalità Carriera.

Da portieri esperti pronti a diventare subito il pilastro della tua squadra a giovani talenti con una crescita pazzesca, questa guida copre l’intera gamma. Dai un’occhiata per scoprire chi può diventare la colonna portante della tua squadra.

I portieri con il miglior potenziale in Modalità Carriera in EAFC 26

Se stai costruendo una squadra pensata per il lungo periodo, conoscere i migliori portieri di EAFC 26 è fondamentale. Ho testato e analizzato decine di portieri, monitorando statistiche, curve di crescita e potenziale impatto sulla squadra.

Alcuni sono titolari di livello mondiale che dominano fin dal primo giorno, già leader nell’area di porta e capaci di parate mozzafiato. Altri sono gemme nascoste con un potenziale enorme, perfette se vuoi un portiere che cresca insieme alla tua squadra nel corso di più stagioni.

Questa guida analizza le loro statistiche e mette in evidenza chi può essere il punto di riferimento per i giganti dei campionati di vertice o aiutare le squadre delle serie minori a scalare la classifica.

Ho selezionato con cura dei portieri che garantiscono affidabilità, potenziale e longevità alla tua squadra, da veterani alla prova dei tiri a giovani promesse in ascesa. Usa questa lista per pianificare i trasferimenti e difendere la porta con sicurezza.

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Chi sono i migliori portieri che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

Nome del giocatore Età Squadra Posizione(i) Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Portiere 76–80 milioni di euro 89 91 Alisson 33 Liverpool Portiere 55–60 milioni di euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Portiere 51–56 milioni di euro 89 89 Jan Oblak 33 Atlético Madrid Portiere 49–44 milioni di euro 88 88 David Raya 30 Arsenal Portiere 55–60 milioni di euro 87 89 Yann Sommer 37 Lombardia FC Portiere 9-14 milioni di euro 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Portiere 69–74 milioni di euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Portiere 45–50 milioni di euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Portiere 36–41 milioni di euro 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Portiere 46–51 milioni di euro 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [Il miglior portiere d’élite con riflessi eccezionali]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 27 / Italia / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 90 Gestione palla (HAN) 83 Calci (KIC) 70 Riflessi (REF) 90 Velocità (SPD) 52 Posizionamento (POS) 87 Piede dominante Destro

Gianluigi Donnarumma è una vera e propria forza della natura tra i pali, che offre una sicurezza senza pari fin dal primo giorno. Con il suo trasferimento al Manchester City, la sua imponente presenza fisica, unita a riflessi di livello mondiale e a una capacità eccezionale di leggere i tiri da distanza ravvicinata, lo rendono una scelta assolutamente infallibile per rafforzare la tua difesa a lungo termine.

2. Alisson [Il miglior portiere-libero della Premier League]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 33 / Brasile / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 86 Controllo di palla (HAN) 85 Calci (KIC) 86 Riflessi (REF) 89 Velocità (SPD) 56 Posizionamento (POS) 90 Piede dominante Destro

Alisson continua a dimostrare perché è considerato un pilastro fondamentale per i club d'élite. Dotato di riflessi unici e di una velocità fulminea, il nazionale brasiliano salva regolarmente punti cruciali nei uno contro uno in contropiede, offrendo al contempo ottime opzioni di distribuzione per dare il via a contropiedi immediati.

3. Thibaut Courtois [Il migliore nel prendere al volo i cross]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 34 / Belgio / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 85 Controllo palla (HAN) 89 Calci (KIC) 76 Riflessi (REF) 90 Velocità (SPD) 46 Posizionamento (POS) 88 Piede dominante Sinistro

Thibaut Courtois dimostra che la superiorità fisica e la pura esperienza sono un vero incubo per gli attaccanti avversari. La sua incredibile estensione e la padronanza dell’area di rigore gli permettono di intercettare con sicurezza i cross aerei in arrivo, garantendo una leadership difensiva senza pari nelle serate decisive sia in campionato che in Europa.

4. Jan Oblak [Il muro d’élite più costante]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 33 / Slovenia / Atlético de Madrid Valutazione complessiva (OVR) 88 Simulazione (DIV) 85 Controllo palla (HAN) 90 Calci (KIC) 78 Riflessi (REF) 87 Velocità (SPD) 42 Posizionamento (POS) 86 Piede dominante Destro

Jan Oblak rimane una risorsa incredibilmente sicura e disciplinata nel cuore della difesa dell’Atlético de Madrid. Noto per le sue statistiche spettacolari nelle parate e le animazioni uniche nei tuffi in profondità, neutralizza con precisione i potenti tiri dalla distanza, trasformando situazioni di tiro difficili in parate di routine con assoluta compostezza.

5. David Raya [Il portiere più abile nel gioco di piedi]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 30 / Spagna / Arsenal Valutazione complessiva (OVR) 87 Simulazione (DIV) 86 Controllo palla (HAN) 84 Calci (KIC) 87 Riflessi (REF) 87 Velocità (SPD) 59 Posizionamento (POS) 85 Piede dominante Destro

David Raya unisce una straordinaria visione difensiva a una distribuzione moderna e raffinata dalla linea difensiva. Elemento fondamentale per i sistemi basati sul possesso palla, il portiere dell’Arsenal sfrutta le sue eccellenti doti di calcio e presa per innescare transizioni immediate e precise nelle situazioni di pressing alto.

6. Yann Sommer [Miglior veterano del campionato a budget limitato]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 37 / Svizzera / Lombardia FC Valutazione complessiva (OVR) 87 Simulazione (DIV) 83 Controllo palla (HAN) 82 Calcio (KIC) 85 Riflessi (REF) 89 Velocità (SPD) 48 Posizionamento (POS) 87 Piede dominante Destro

Yann Sommer è una scelta davvero vantaggiosa per chi cerca un portiere di livello mondiale che faccia da tappabuchi senza spendere una fortuna. Tra i pali del Lombardia FC, la sua straordinaria agilità, i riflessi impeccabili e l’ottima lettura della posizione gli permettono di compiere interventi da fuoriclasse, perfetti per dare stabilità alle squadre di medio livello in ascesa.

7. Gregor Kobel [Miglior astro nascente della Bundesliga]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 28 / Svizzera / Borussia Dortmund Valutazione complessiva (OVR) 86 Simulazione (DIV) 87 Controllo palla (HAN) 83 Calci (KIC) 64 Riflessi (REF) 87 Velocità (SPD) 43 Posizionamento (POS) 86 Piede dominante Destro

Gregor Kobel è un portiere incredibilmente atletico e agile che si sta rapidamente affermando come una delle prime scelte per qualsiasi squadra. I suoi riflessi eccezionali e il suo stile di gioco aggressivo, con uscite decise, neutralizzano con precisione i contropiedi avversari, rendendolo un punto di riferimento super affidabile per progetti ambiziosi che puntano a vincere trofei subito.

8. Ederson [Il miglior portiere da gioco in profondità]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 32 / Brasile / Fenerbahçe Valutazione complessiva (OVR) 85 Simulazione (DIV) 83 Controllo palla (HAN) 82 Calci (KIC) 91 Riflessi (REF) 83 Velocità (SPD) 63 Posizionamento (POS) 83 Piede dominante Sinistro

Ora che mette in pratica le sue mosse uniche con il Fenerbahçe, Ederson rimane uno strumento fondamentale per dettare il ritmo in campo aperto. La sua precisione nei calci, di livello mondiale, è un vero e proprio trampolino di lancio per le tattiche di transizione diretta, con cui lancia senza sforzo palloni precisi nei corridoi offensivi più profondi.

9. Emiliano Martínez [Miglior eroe dei rigori e paratore decisivo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 33 / Argentina / Aston Villa Valutazione complessiva (OVR) 85 Simulazione (DIV) 83 Gestione palla (HAN) 82 Calci (KIC) 82 Riflessi (REF) 85 Velocità (SPD) 54 Posizionamento (POS) 85 Piede dominante Destro

Emiliano Martínez è un maestro nelle situazioni di partita ad alta pressione, e dà il meglio di sé quando i margini sono stretti. Grazie al suo incredibile controllo dell’area di rigore e alla sua ottima copertura degli angoli bassi, l’eroe dell’Aston Villa infonde subito fiducia alla tua difesa durante le partite di coppa più combattute.

10. Unai Simón [Il miglior portiere atletico come punto fermo della difesa]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 28 / Spagna / Athletic Club Valutazione complessiva (OVR) 85 Simil-ginnastica (DIV) 84 Controllo palla (HAN) 81 Calci (KIC) 76 Riflessi (REF) 85 Velocità (SPD) 50 Posizionamento (POS) 84 Piede dominante Destro

Unai Simón è una presenza incredibilmente solida e tranquilla in difesa per l’Athletic Club. Dotato di un ottimo posizionamento e di un grande equilibrio naturale, eccelle nel neutralizzare sistematicamente le occasioni pericolose prima che si trasformino in vere e proprie occasioni da gol per gli avversari.

Dopo aver dato un’occhiata alla lista dei portieri, direi che Gianluigi Donnarumma, David Raya e Gregor Kobel sono le mie prime scelte per la Modalità Carriera.

Donnarumma è un vero e proprio colosso con riflessi da fuoriclasse e una presenza imponente nell’area di rigore; è senza dubbio la scelta più ovvia come titolare.

Raya si distingue per la sua calma con la palla e l’incredibile capacità di distribuzione, perfetto se ti piace costruire gli attacchi dalla difesa.

Kobel, invece, è un talento emergente che offre agilità di altissimo livello e ottime capacità di parata, destinate a migliorare ancora nel corso di qualche stagione.

Tutti e tre sono scelte affidabili per diversi tipi di squadre, e ognuno porta un tocco unico alla tua difesa. Donnarumma offre sicurezza immediata, Raya aggiunge flessibilità tattica e Kobel può diventare un portiere di riferimento per la squadra.

Questi portieri ti proteggeranno la porta e renderanno la tua difesa davvero solida per anni, senza dubbio.

I migliori portieri per le squadre delle serie minori

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Yann Sommer 37 Lombardia FC Portiere 9–14 milioni di euro 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Portiere 69–74 milioni di euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Portiere 45–50 milioni di euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Portiere 36–41 milioni di euro 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Portiere 46–51 milioni di euro 85 86

Se stai mettendo insieme una squadra di serie minori, trovare un portiere che dia il massimo senza prosciugare il tuo budget è fondamentale.

Yann Sommer si distingue subito per i suoi riflessi pazzeschi e la sua capacità di parare i tiri, pur avendo un prezzo che non ti manderà in rovina. È perfetto per le squadre che hanno bisogno di stabilità tra i pali, pur mantenendo fondi per rinforzare il campo.

Unai Simón porta in campo qualcosa di diverso. La sua calma sotto pressione e l’ottima padronanza dell’area possono trasformare difese traballanti in qualcosa di rispettabile. Anche nelle serie minori, la sua capacità di leggere il gioco e neutralizzare le occasioni da gol lo rende una risorsa fondamentale per mantenere i punti in classifica.

Sia Sommer che Simón possono dare una svolta alle squadre delle serie minori; ti daranno una base solida su cui costruire la squadra.

I migliori portieri per le squadre dei campionati di punta

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stima) Valutazione attuale Valutazione potenziale Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Portiere 76–80 milioni di euro 89 91 Alisson 33 Liverpool Portiere 55–60 milioni di euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Portiere 51–56 milioni di euro 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid Portiere 49–44 milioni di euro 88 88 David Raya 30 Arsenal Portiere 55–60 milioni di euro 87 89

Quando punti a dominare i campionati più importanti, hai bisogno di portieri in grado di gestire attacchi di livello mondiale.

Alisson continua a dimostrare perché è uno dei migliori: ha quei riflessi fulminei, un posizionamento incredibile e una capacità di leggere il gioco che lo rendono affidabile anche contro gli attaccanti più pericolosi.

Thibaut Courtois dimostra che l’età è solo un numero. La sua estensione e la sua costanza nel parare i tiri lo rendono un incubo per gli avversari, mentre la sua esperienza aggiunge un tocco di leadership e freddezza a qualsiasi difesa.

Entrambi i giocatori riescono a trascinare le squadre nelle partite tirate e nelle grandi serate europee senza nemmeno sudare. Anche se sono più grandi di alcuni giovani prodigi, Alisson e Courtois garantiscono esattamente ciò che cercano gli allenatori: costanza, abilità di livello mondiale e la sicurezza necessaria per essere il punto di riferimento di qualsiasi squadra di alto livello.

Portieri giovani talenti economici nella modalità Carriera di EA FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Posizione(i) Valore di mercato (stimato) Valutazione attuale Valutazione potenziale Antonin Kinsky 23 Tottenham Portiere 6,5–10 milioni di euro 75 81 Marcin Bułka 26 Neom Portiere 22–27 milioni di euro 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. København Portiere 9–14 milioni di euro 77 81 Noah Atubolu 23 SC Friburgo Portiere 11–15 milioni di euro 77 83 James Trafford 23 Manchester City Portiere 12,5–17 milioni di euro 76 85

EA FC 26 è pieno di giovani portieri prodigio il cui potenziale può trasformarli in future stelle.

Antonin Kinsky al momento ha un punteggio intorno alla metà dei 70, ma i suoi riflessi, la capacità di parare i tiri e la freddezza lasciano intravedere un potenziale pazzesco. Con il giusto minutaggio, può diventare un portiere di altissimo livello, capace di dominare le partite.

Anche James Trafford si aggira intorno ai 70, ma il suo posizionamento e il suo istinto mostrano un enorme margine di crescita. Minuti di gioco costanti e un percorso di crescita possono trasformarlo in uno dei migliori portieri di EAFC 26.

Anche se le loro statistiche attuali potrebbero non stupire subito, sia Kinsky che Trafford sono scelte perfette per gli allenatori che vogliono trasformare dei giovani talenti in giocatori d’élite.

I migliori terzini destri di EAFC 26

Proteggere la porta è solo l’inizio per costruire una squadra vincente, e ho già analizzato in dettaglio gli altri ruoli. Dai un’occhiata a queste guide se vuoi il progetto completo della rosa:

I migliori difensori centrali – I difensori solidi sono la colonna portante della tua squadra. Questa guida ti presenta i giocatori più tosti e affidabili, capaci di dominare in ogni campionato.

– I difensori solidi sono la colonna portante della tua squadra. Questa guida ti presenta i giocatori più tosti e affidabili, capaci di dominare in ogni campionato. I migliori terzini sinistri – Una copertura difensiva ampia è fondamentale. Scopri i giocatori che offrono velocità, resistenza e la capacità di neutralizzare gli attacchi, sostenendo al contempo l’attacco.

– Una copertura difensiva ampia è fondamentale. Scopri i giocatori che offrono velocità, resistenza e la capacità di neutralizzare gli attacchi, sostenendo al contempo l’attacco. I migliori terzini destri – Trova il giusto equilibrio tra velocità e consapevolezza difensiva. Questa lista mette in evidenza i giocatori in grado di presidiare la fascia con sicurezza e controllo.

– Trova il giusto equilibrio tra velocità e consapevolezza difensiva. Questa lista mette in evidenza i giocatori in grado di presidiare la fascia con sicurezza e controllo. I migliori centrocampisti difensivi – Proteggi la tua difesa e detta il ritmo. Scopri quali centrocampisti possono intercettare i passaggi e spingere in avanti la tua squadra.

– Proteggi la tua difesa e detta il ritmo. Scopri quali centrocampisti possono intercettare i passaggi e spingere in avanti la tua squadra. I migliori centrocampisti centrali – Controlla il gioco dal centro. Questa guida ti svela i giocatori capaci di passare, dribblare e dominare il possesso palla.

Continua a cercare talenti e a costruire la tua squadra dei sogni. Un portiere solido come una roccia è solo il primo passo verso il dominio totale!

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