Die besten Torhüter der EAFC 26

Die besten Torhüter finden in Ostafrikanischer Fußballpokal 26Das ist entscheidend, wenn du eine Mannschaft haben willst, die das Spiel von hinten dominiert. Top-Torhüter vereinen Reflexe, gute Positionierung und die Kontrolle über den Strafraum – sie helfen deiner Mannschaft dabei, selbst die kniffligsten Angriffe abzuwehren.

Ich habe die die zuverlässigsten und vielversprechendsten Torhüter, die Ihnen den entscheidenden Vorteil verschaffen Karrieremodus.

Von erfahrenen Torhütern, die sofort eine tragende Rolle in Ihrer Mannschaft übernehmen können, bis hin zu jungen Talenten mit unglaublichem Entwicklungspotenzial – dieser Leitfaden deckt das gesamte Spektrum ab. Tauchen Sie ein und entdecken Sie, wer zum Rückgrat Ihrer Mannschaft werden kann.

Torhüter mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EAFC 26

Wenn du eine Mannschaft für die lange Sicht aufbaust, die besten Torhüter kennen in EA FC 26 ist entscheidend. Ich habe Dutzende von Torhütern getestet und analysiert und dabei ihre Statistiken, Entwicklungskurven und ihren potenziellen Einfluss auf die Mannschaft im Blick behalten.

Einige sind Weltklasse-Starter, die vom ersten Tag an dominieren, der bereits eine führende Rolle im Strafraum spielt und atemberaubende Paraden zeigt. Andere sind Versteckte Perlen mit enormem Potenzial, ideal, wenn du einen Spieler suchst, der über mehrere Spielzeiten hinweg gemeinsam mit deinem Verein wächst.

In diesem Leitfaden werden ihre Statistiken im Detail aufgeführt und zeigt auf, wer bei Spitzenklubs eine tragende Rolle spielen oder Mannschaften aus unteren Ligen beim Aufstieg unterstützen kann.

Ich habe Torhüter sorgfältig ausgewählt, die Ihrem Kader Zuverlässigkeit, Potenzial und Beständigkeit verleihen, von erfahrenen Torhütern bis hin zu aufstrebenden Wunderkindern. Nutzen Sie diese Liste, um Transfers zu planen und das Netz sicher zu sichern.

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Wer sind die besten Torhüter, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Name des Spielers Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City GK 76–80 Millionen Euro 89 91 Alisson 33 Liverpool GK 55–60 Millionen Euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid GK 51–56 Mio. € 89 89 Jan Oblak 33 Atlético Madrid GK 49–44 Mio. € 88 88 David Raya 30 Arsenal GK 55–60 Millionen Euro 87 89 Yann Sommer 37 Lombardia Fußballverein GK 9–14 Mio. € 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund GK 69–74 Millionen Euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe GK 45–50 Millionen Euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa GK 36–41 Mio. € 85 85 Torwart 28 Sportverein GK 46–51 Mio. € 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [Bester Elite-Reflex-Torhüter]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 27 / Italien / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 90 Handling (HAN) 83 Treten (KIC) 70 Reflexe (REF) 90 Geschwindigkeit (SPD) 52 Positionierung (POS) 87 Bevorzugter Fuß Richtig

Gianluigi Donnarumma ist eine absolute Stütze zwischen den Pfosten und bietet vom ersten Tag an unübertroffene Sicherheit. Nach seinem Wechsel zu Manchester City macht ihn seine imposante physische Präsenz in Verbindung mit Weltklasse-Reflexen und einer herausragenden Antizipationsfähigkeit bei Schüssen aus kurzer Distanz zu einer absolut sicheren Wahl, um Ihre Abwehr langfristig zu stabilisieren.

2. Alisson [Bester „Sweeper-Keeper“ der Premier League]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 33 / Brasilien / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 86 Handling (HAN) 85 Treten (KIC) 86 Reflexe (REF) 89 Geschwindigkeit (SPD) 56 Positionierung (POS) 90 Bevorzugter Fuß Richtig

Alisson beweist einmal mehr, warum er als einer der wichtigsten Eckpfeiler von Spitzenvereinen gilt. Mit seinen einzigartigen Reflexen und seiner blitzschnellen Reaktionsgeschwindigkeit rettet der brasilianische Nationalspieler regelmäßig entscheidende Punkte in Eins-gegen-Eins-Situationen und bietet gleichzeitig erstklassige Passoptionen, um sofortige Konter einzuleiten.

3. Thibaut Courtois [Bester Torwart bei der Abwehr von Flanken]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 34 / Belgien / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 85 Handling (HAN) 89 Treten (KIC) 76 Reflexe (REF) 90 Geschwindigkeit (SPD) 46 Positionierung (POS) 88 Bevorzugter Fuß Links

Thibaut Courtois beweist, dass körperliche Überlegenheit und pure Erfahrung für die Stürmer des Gegners einen absoluten Albtraum darstellen. Dank seiner unglaublichen Reichweite und seiner Beherrschung des Strafraums kann er hereinkommende Flanken sicher abfangen und sorgt so in entscheidenden Spielen der heimischen Liga und auf europäischer Ebene für eine unvergleichliche Führungspräsenz in der Abwehr.

4. Jan Oblak [Der beständigste Elite-Torwart]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 33 / Slowenien / Atlético Madrid Gesamtbewertung (OVR) 88 Tauchen (DIV) 85 Handling (HAN) 90 Treten (KIC) 78 Reflexe (REF) 87 Geschwindigkeit (SPD) 42 Positionierung (POS) 86 Bevorzugter Fuß Richtig

Jan Oblak ist nach wie vor eine äußerst zuverlässige und disziplinierte Stütze im Herzen der Abwehr von Atlético Madrid. Bekannt für seine spektakulären Paraden und einzigartigen Animationen bei Weitschüssen, wehrt er kraftvolle Fernschüsse souverän ab und verwandelt schwierige Schusssituationen mit absoluter Gelassenheit in routinemäßige Abwehraktionen.

5. David Raya [Bester technisch versierter Torwart mit gutem Spielaufbau]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 30 / Spanien / Arsenal Gesamtbewertung (OVR) 87 Tauchen (DIV) 86 Handling (HAN) 84 Treten (KIC) 87 Reflexe (REF) 87 Geschwindigkeit (SPD) 59 Positionierung (POS) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

David Raya verbindet ein hervorragendes defensives Gespür mit einem modernen, äußerst ausgefeilten Spielaufbau aus der Abwehr heraus. Der Torhüter von Arsenal ist eine unverzichtbare Verstärkung für ballbesitzorientierte Systeme und nutzt seine herausragenden Fähigkeiten im Abspiel und im Umgang mit dem Ball, um bei hohem Pressing sofortige und präzise Umschaltaktionen einzuleiten.

6. Yann Sommer [Best Veteran Budget Champion]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 37 / Schweiz / Lombardia FC Gesamtbewertung (OVR) 87 Tauchen (DIV) 83 Handling (HAN) 82 Treten (KIC) 85 Reflexe (REF) 89 Geschwindigkeit (SPD) 48 Positionierung (POS) 87 Bevorzugter Fuß Richtig

Yann Sommer ist ein absoluter Glücksgriff für Manager, die einen Weltklasse-Ersatztorwart benötigen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Als Stammtorhüter des Lombardia FC sorgt er mit seiner hervorragenden Beweglichkeit, seinem Reflexgefühl und seinem ausgeprägten Positionsspiel für erstklassige Paraden, die aufstrebende Mannschaften aus dem Mittelfeld perfekt absichern.

7. Gregor Kobel [Bester Nachwuchsspieler der Bundesliga]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 28 / Switzerland / Borussia Dortmund Gesamtbewertung (OVR) 86 Tauchen (DIV) 87 Handling (HAN) 83 Treten (KIC) 64 Reflexe (REF) 87 Geschwindigkeit (SPD) 43 Positionierung (POS) 86 Bevorzugter Fuß Richtig

Gregor Kobel ist ein unglaublich athletischer und agiler Torhüter, der sich rasch zu einer erstklassigen Option für Spitzenvereine entwickelt. Dank seines außergewöhnlichen Reflexes und seines aggressiven Spielstils, bei dem er schnell aus dem Tor herausläuft, kann er heranstürmende Konter sauber neutralisieren, was ihn zu einem äußerst zuverlässigen Anker für ambitionierte Projekte macht, die sofortigen Erfolg in Form von Titeln anstreben.

8. Ederson [Bester Spielmacher aus der Tiefe]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 32 / Brasilien / Fenerbahçe Gesamtbewertung (OVR) 85 Tauchen (DIV) 83 Handling (HAN) 82 Treten (KIC) 91 Reflexe (REF) 83 Geschwindigkeit (SPD) 63 Positionierung (POS) 83 Bevorzugter Fuß Links

Ederson, der nun seine einzigartigen Fähigkeiten bei Fenerbahçe zum Einsatz bringt, ist nach wie vor ein hervorragendes Mittel, um das Tempo im Spielaufbau zu bestimmen. Seine Weltklasse-Passgenauigkeit dient buchstäblich als Sprungbrett für direkte Umschaltaktionen, bei denen er mühelos präzise Bälle in die tiefen Angriffskorridore spielt.

9. Emiliano Martínez [Bester Elfmeterheld & Held in entscheidenden Momenten]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 33 / Argentinien / Aston Villa Gesamtbewertung (OVR) 85 Tauchen (DIV) 83 Handling (HAN) 82 Treten (KIC) 82 Reflexe (REF) 85 Geschwindigkeit (SPD) 54 Positionierung (POS) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

Emiliano Martínez ist ein Meister in Spielsituationen unter hohem Druck und blüht gerade dann auf, wenn es auf das Kleinste ankommt. Mit seiner enormen Präsenz im Strafraum und seiner starken Abdeckung bei Flachschüssen sorgt der Held von Aston Villa in hart umkämpften Pokalspielen für sofortiges Selbstvertrauen in Ihrer Abwehrreihe.

10. Unai Simón [Bester defensiver Anker bei Athletic]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 28 / Spanien / Athletic Club Gesamtbewertung (OVR) 85 Tauchen (DIV) 84 Handling (HAN) 81 Treten (KIC) 76 Reflexe (REF) 85 Geschwindigkeit (SPD) 50 Positionierung (POS) 84 Bevorzugter Fuß Richtig

Unai Simón ist für den Athletic Club eine bemerkenswert solide und ruhige Stütze in der Abwehr. Dank seiner disziplinierten Stellungswahl und seines hervorragenden natürlichen Gleichgewichts gelingt es ihm hervorragend, gefährliche Situationen systematisch zu entschärfen, bevor sie zu klaren Torchancen für den Gegner führen.

Nachdem ich mir die Liste der Torhüter genauer angesehen habe, würde ich sagen, Gianluigi Donnarumma, David Raya und Gregor Kobel sind meine Top-Empfehlungen für Karrieremodus.

Donnarumma ist ein absolutes Kraftpaket mit erstklassigen Reflexen und einer beeindruckenden Präsenz im Strafraum; Er ist ganz klar ein Selbstläufer in der Startelf..

Raya sticht durch seine Gelassenheit am Ball und unglaubliche Passgenauigkeit, ideal, wenn du gerne Angriffe aus der Abwehr heraus aufbaust.

Kobel hingegen ist ein ein aufstrebendes Talent, das sich durch herausragende Beweglichkeit und hervorragende Paraden auszeichnet Das wird sich im Laufe einiger Spielzeiten noch weiter verstärken.

Alle drei sind eine gute Wahl für verschiedene Arten von Mannschaften, und Jeder von ihnen verleiht Ihrer Abwehr eine ganz eigene Atmosphäre. Donnarumma sorgt für sofortige Sicherheit, Raya sorgt für taktische Flexibilität, und Kobel kann sich zu einem Stammtorwart entwickeln.

Diese Torhüter werden dein Tor sicher verteidigen und deine Abwehr über Jahre hinweg gut aussehen lassen, daran besteht kein Zweifel.

Die besten Torhüter der unteren Ligen

Name des Spielers Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Yann Sommer 37 Lombardia Fußballverein GK 9–14 Mio. € 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund GK 69–74 Millionen Euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe GK 45–50 Millionen Euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa GK 36–41 Mio. € 85 85 Torwart 28 Sportverein GK 46–51 Mio. € 85 86

Wenn du eine Mannschaft für eine untere Liga zusammenstellst, ist es wichtig, einen Torwart zu finden, der Es ist entscheidend, dass man gute Leistungen erbringt, ohne das Budget zu strapazieren.

Yann Sommer besticht auf Anhieb durch seine unglaublichen Reflexe und seine Fähigkeit, Schüsse abzuwehren, und das zu einem Preis, der das Budget nicht sprengt. Er ist ideal für Mannschaften, die Stabilität zwischen den Pfosten brauchen und gleichzeitig Mittel für Verstärkungen im Feld freihalten wollen.

Unai Simón bringt etwas Neues mit. Seine Gelassenheit unter Druck und seine hervorragende Beherrschung des Strafraums kann eine wackelige Abwehr in eine respektable verwandeln. Selbst in den unteren Ligen macht ihn seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und Torchancen zu vereiteln, zu einem wichtigen Faktor, um Punkte zu sichern.

Sowohl Sommer als auch Simón können Vereine aus den unteren Ligen deutlich nach vorne bringen; Sie bieten dir eine solide Grundlage, auf der du aufbauen kannst..

Die besten Torhüter der Top-Liga-Teams

Name des Spielers Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City GK 76–80 Millionen Euro 89 91 Alisson 33 Liverpool GK 55–60 Millionen Euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid GK 51–56 Mio. € 89 89 Jan Oblak 33 Atlético Madrid GK 49–44 Mio. € 88 88 David Raya 30 Arsenal GK 55–60 Millionen Euro 87 89

Wenn man die Spitze der Liga anstrebt, Man braucht Torhüter, die mit Weltklasse-Angriffen fertig werden.

Alisson beweist einmal mehr, warum er zur Elite gehört: Er verfügt über blitzschnelle Reflexe, ein unglaubliches Stellungsspiel und die Fähigkeit, das Spiel zu lesen – Eigenschaften, die ihn selbst gegen die gefährlichsten Stürmer zu einem zuverlässigen Spieler machen.

Thibaut Courtois beweist, dass das Alter nur eine Zahl ist. Seine Reichweite und seine beständige Paradenleistung machen ihn zu einem Albtraum für die Gegner, während seine Erfahrung jeder Abwehr zusätzliche Führungsstärke und Gelassenheit verleiht.

Beide Spieler können ihre Mannschaften mühelos durch knappe Spiele und große europäische Abende führen. Auch wenn sie älter sind als manche Nachwuchstalente, bieten Alisson und Courtois genau das, wonach Trainer suchen: Beständigkeit, Weltklasse-Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, in jeder Spitzenmannschaft eine tragende Rolle zu spielen.

Günstige Torhüter-Wunderkinder im Karrieremodus von EA FC 26

Name des Spielers Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Antonin Kinsky 23 Tottenham GK 6,5–10 Mio. € 75 81 Marcin Bułka 26 Neom GK 22 bis 27 Millionen Euro 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. Kopenhagen GK 9–14 Mio. € 77 81 Noah Atubolu 23 SC Freiburg GK 11–15 Mio. € 77 83 James Trafford 23 Manchester City GK 12,5–17 Millionen Euro 76 85

EA FC 26 ist voll von jungen Torwart-Wunderkindern deren Potenzial sie zu zukünftigen Stars machen kann.

Antonin Kinsky liegt derzeit bei einer Bewertung um die 70er-Marke, doch seine Reflexe, seine Paraden und seine Gelassenheit lassen auf ein unglaubliches Potenzial schließen. Mit der richtigen Spielzeit, Er kann sich zu einem Torhüter der Spitzenklasse entwickeln. in der Lage, Spiele zu dominieren.

Auch James Trafford bewegt sich im mittleren 70er-Bereich, doch seine Positionierung und sein Spielinstinkt lassen ein enormes Potenzial erkennen. Regelmäßige Einsatzzeiten und kontinuierliche Weiterentwicklung können ihn verändern zu einem der besten Torhüter in Ostafrikanischer Fußballpokal 26.

Auch wenn ihre aktuellen Statistiken auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade beeindrucken, sind sowohl Kinsky als auch Trafford Die perfekte Wahl für Manager, die Nachwuchstalente zu Spitzenkräften entwickeln möchten.

EAFC 26: Die besten Rechtsverteidiger

Die Abwehr zu stärken ist nur der Anfang beim Aufbau einer erfolgreichen Mannschaft, und ich habe bereits andere Positionen ausführlich analysiert. Schau dir diese Anleitungen an, wenn du den vollständigen Plan für den Kader haben möchtest:

Die besten Innenverteidiger – Solide Verteidiger bilden das Rückgrat deiner Mannschaft. Dieser Leitfaden stellt dir die robustesten und zuverlässigsten Spieler vor, die in jeder Liga das Spiel dominieren können.

– Solide Verteidiger bilden das Rückgrat deiner Mannschaft. Dieser Leitfaden stellt dir die robustesten und zuverlässigsten Spieler vor, die in jeder Liga das Spiel dominieren können. Die besten Linksverteidiger – Eine breite defensive Abdeckung ist entscheidend. Entdecken Sie die Spieler, die Schnelligkeit, Ausdauer und die Fähigkeit mitbringen, Angriffe zu unterbinden und gleichzeitig die Offensive zu unterstützen.

– Eine breite defensive Abdeckung ist entscheidend. Entdecken Sie die Spieler, die Schnelligkeit, Ausdauer und die Fähigkeit mitbringen, Angriffe zu unterbinden und gleichzeitig die Offensive zu unterstützen. Die besten Rechtsverteidiger – Eine ausgewogene Mischung aus Schnelligkeit und defensivem Gespür. Diese Liste zeigt die Spieler, die die Flanke souverän und kontrolliert abdecken können.

– Eine ausgewogene Mischung aus Schnelligkeit und defensivem Gespür. Diese Liste zeigt die Spieler, die die Flanke souverän und kontrolliert abdecken können. Die besten CDMs – Stütze deine Abwehr und bestimme das Tempo. Finde heraus, welche Mittelfeldspieler Pässe abfangen und dein Team nach vorne treiben können.

– Stütze deine Abwehr und bestimme das Tempo. Finde heraus, welche Mittelfeldspieler Pässe abfangen und dein Team nach vorne treiben können. Die besten zentralen Mittelfeldspieler – Bestimme das Spiel aus der Mitte heraus. Dieser Leitfaden stellt die Spieler vor, die gut passen, dribbeln und den Ballbesitz dominieren können.

Such weiter nach Talenten und baue deine Traummannschaft auf. Ein felsenfester Torwart ist nur der erste Schritt zur totalen Dominanz!