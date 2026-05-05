Crítica de Monster Hunter Stories 3 | O melhor JRPG da Capcom dos últimos anos

Nesta análise do Monster Hunter Stories 3, vou falar sobre o porquê de este jogo ser um forte candidato a melhor JRPG de 2026, que surgiu numa altura em que a comunidade precisava mesmo de uma vitória.

Depois de o Monster Hunter Wilds ter deixado alguns de nós com sentimentos um pouco contraditórios em 2025, o Reflexão Distorcida chegou como um verdadeiro momento de redenção da franquia. Os críticos, até ao momento em que escrevo isto, atribuíram-lhe uma pontuação de 86 no Metacritic, com uma taxa de recomendação impressionante de 92% no OpenCritic.

Sei que cheguei um pouco atrasado à festa, mas depois de passar dezenas de horas a jogá-lo, posso dizer-te que o entusiasmo é bem justificado. Este é o auge da trilogia «Stories» e um sério candidato ao título de Jogo do Ano. E se estás preocupado por seres um novato, não te preocupes. Não precisas de saber distinguir um Rathalos de um Rajang, nem de ter jogado nenhuma das versões anteriores, para te apaixonares por este mundo.

Nesta análise do Monster Hunter Stories 3, vou explicar-te as mecânicas de combate renovadas, a história comovente e os novos sistemas Monstie. Também dediquei algum tempo a analisar o desempenho em diferentes plataformas, incluindo a Switch 2, para ver se a tecnologia consegue acompanhar a ambição. Vamos dar uma olhadela nas diferentes edições também, para que saibas exatamente onde investir o teu dinheiro.

Estou aqui para te dizer com toda a sinceridade porque é que este investimento de 49,59 $ é uma das melhores compras que podes fazer este ano. A sério, o jogo é uma verdadeira maravilha e corrige muitos dos problemas que assombravam os títulos anteriores da série.

Crítica de Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido – O spin-off que ganhou asas próprias

Antes de entrar no cerne da minha crítica a Monster Hunter Stories 3, vamos primeiro definir a identidade central deste título fantástico. Trata-se de um JRPG por turnos, não de um jogo de ação. Essa é uma diferença fundamental em relação aos Monster Hunter da série principal.

Se vieste aqui à espera do ritmo acelerado, das esquivas e manobras em tempo real da série principal, vais encontrar, em vez disso, uma experiência muito mais tática e ponderada. É o ponto de entrada perfeito para quem quer explorar o mundo mais a fundo, sem as exigências mecânicas intensas de uma caçada tradicional.

A história coloca-te no papel do príncipe ou da princesa de Azuria. Este reino é o lar dos Riders, pessoas que criam laços com monstros – chamados Monsties – e lutam ao lado deles em batalha. A narrativa gira em torno de um enorme conflito entre duas nações rivais, Azuria e Vermeil. Ambas lutam contra um desastre ambiental conhecido como «Crystal Encroachment».

Este fenómeno está a distorcer a terra e as criaturas que nela vivem, conferindo um toque de urgência a todas as missões. Há também um enredo secundário fascinante que envolve um par de Rathalos gémeos que nasceram de um único ovo, um presságio raro que está diretamente ligado ao destino do mundo.

A Capcom também não poupou esforços no lançamento. O jogo foi lançado a 13 de março de 2026, simultaneamente para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC via Steam. Algo que tenho de destacar na minha análise joga o Monster Hunter Stories 3 é que esta é a primeira vez que um título da série Stories chega a todas as principais plataformas ao mesmo tempo.

A mudança para o RE Engine também é um ponto de viragem aqui, proporcionando gráficos comparáveis a alguns dos melhores títulos da série Monster Hunter, com ambientes exuberantes e animações expressivas dos monstros.

História e Personagens: Uma história de Monster Hunter com verdadeiro impacto

Segundo tanto os críticos como a comunidade, o Reflexão Distorcida apresenta, de longe, a história mais forte da trilogia, algo com que também concordo plenamente. A narrativa centra-se numa complexa intriga política entre os reinos de Azuria e Vermeil.

O que faz este conflito sobressair é a ambiguidade moral da «Invasão do Cristal». Vermeil não é um reino de vilões simplistas. Na verdade, são pessoas desesperadas cujas terras estão a ser ativamente destruídas pelo fenómeno. Esse desespero alimenta a evolução pessoal de Eleanor, a princesa de Vermeil, que se junta à tua causa para compreender as motivações radicais da sua irmã, a rainha.

Uma coisa que tenho de destacar nesta análise do Monster Hunter Stories 3 é a grande mudança em relação aos dois primeiros jogos da série, com a introdução de um protagonista totalmente dublado. O facto de o teu herói (homem ou mulher) falar mesmo em momentos cruciais faz com que te sintas imediatamente mais envolvido na história. Finalmente, já não te sentes como um observador silencioso enquanto uma mascote e os teus outros companheiros são os únicos a falar.

Por falar em companheiros, o jogo apresenta um grupo de Rangers – Gaul, Ogden, Kora, Thea e Simon. Cada um deles tem quatro capítulos de missões secundárias específicas que recompensam os jogadores que dedicam tempo a participá-las. Estas missões dão-te informações valiosas sobre o contexto da história e recompensas únicas, o que faz com que o mundo pareça realmente habitado por pessoas com vidas e histórias reais.

★ Onde cada caçada conta uma história Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido não está disponível para PC Compra na Eneba Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido Premium Deluxe Edition para PC Compra na Eneba

Agora que já falei das coisas boas, receio ter de ser honesto também sobre os pontos fracos da narrativa (afinal, isto é uma análise completa joga o Monster Hunter Stories 3, não apenas um conjunto de imagens bonitas). Achei que o enredo secundário sobre a guerra ficou um pouco subdesenvolvido, apesar de um início muito forte, e o ritmo no ato final fica bastante prejudicado.

Também vais deparar-te com uma onda de grinding obrigatório que interrompe o ritmo da história, mesmo quando as coisas parecem estar a ganhar força. Além disso, o companheiro Palico, o Rudy, é um pouco… contraditório. Claro, pessoalmente, não o achei nem de longe tão irritante como o Navirou dos jogos anteriores, mas o seu diálogo constante durante as caçadas aos ovos pode tornar-se cansativo em sessões de jogo longas.

Ainda assim, para uma franquia historicamente conhecida por uma narrativa fraca, diria que a ambição aqui é genuinamente impressionante. Não chega a atingir as alturas filosóficas de grandes jogos como o Clair Obscur: Expedition 33 ou o Metáfora: ReFantazio, mas o impacto emocional é 100% inegável.

Sistema de Combate e Estratégia da IA dos Aliados: Profundo, mas Controverso

O próximo tema que quero abordar na minha análise de Monster Hunter Stories 3 é o combate principal. Tal como em todos os títulos anteriores, trata-se de um sistema refinado de «pedra, papel e tesoura» em confrontos diretos. É simples de aprender: a Força vence a Técnica, a Técnica vence a Velocidade e a Velocidade vence a Força. Ganhar uma partida dá-te dano extra, mas perder significa levar uma surra a mais.

As coisas ficam um pouco mais emocionantes com os Ataques Duplos. Quando tu e um companheiro miram na mesma parte do corpo com o mesmo tipo de ataque durante um confronto direto, causam danos enormes e carregam rapidamente a Barra de Afinidade. Esta barra é a chave para montares o teu Monstie e libertares Habilidades de Afinidade cinematográficas que mudam o rumo da batalha.

Dica de profissional Vai ao menu «Grupo» → «Estratégias» e define a «Estratégia do Companheiro» para «Priorizar o mesmo monstro» o mais cedo possível. Isto reduz drasticamente a frequência com que os aliados atacam a parte errada do corpo durante os encontros com monstros selvagens, especialmente na fase final do jogo, quando erros de alvo podem custar-te a vitória.

Agora, este combate centrado no «pedra, papel e tesoura» pode não parecer assim tão complicado à primeira vista, mas acredita em mim, vai muito mais além. Vais precisar de visar partes específicas do corpo para limitar o conjunto de movimentos de um monstro, gerir as afinidades elementais e trocar de arma a meio da luta para descobrir pontos fracos.

A gestão da resistência também se torna muito importante em combates mais longos, especialmente em encontros com Monstros Invasivos ou Selvagens, ambos desafios de alto risco que exigem abordagens táticas totalmente diferentes das tuas lutas habituais.

Tenho mesmo de destacar uma coisa nesta análise do Monster Hunter Stories 3 – a estratégia da IA dos aliados pode tornar-se uma verdadeira dor de cabeça. Os companheiros são controlados pela IA e podem tomar decisões frustrantes, especialmente durante as lutas contra monstros Ferais, onde atacar a parte errada desencadeia uma retaliação imediata.

Para ser um pouco mais exigente em relação ao combate, a fase final do jogo introduz ataques de área de efeito (AoE) impossíveis de bloquear, o que achei um pouco frustrante; além disso, alguns encontros exigem mais do que apenas um pouco de treino repetitivo para fazer face aos picos de dificuldade acentuados.

Para dar um tom mais positivo a esta crítica joga o Monster Hunter Stories 3 – ao contrário do Stories 2, neste jogo os companheiros que caem já não põem fim à batalha. Eles ressuscitam após alguns turnos, o que torna os seus erros ocasionais muito menos penalizantes.

O sistema recompensa os jogadores pacientes e torna-se mesmo muito gratificante assim que o sistema de genes e o Rito da Canalização se desbloqueiam. Mas fica a saber que não vais ter controlo tático total sobre todos os membros do grupo, se é isso que procuras.

Probabilidades de eclosão dos ovos e a lista de Monsties: o coração do jogo

Esta é a parte da minha análise de Monster Hunter Stories 3 em que falo sobre a verdadeira razão pela qual eu e muitos outros fãs de Monster Hunter adoramos esta série derivada: o vício de construir um exército de adoráveis máquinas de morte escamosas. Se já jogaste algum jogo da série Stories, sabes como funciona, mas o Reflexão Distorcida aperfeiçoa mesmo essa dinâmica.

Consegues os teus Monsties ao mergulhares nos Antros de Monstros espalhados pelo mundo aberto. Primeiro, encontras um ninho, vasculhas tudo e torces para não acordares um Diablos adormecido enquanto tentas encontrar o ovo perfeito. Os ovos que encontras são aleatórios, mas baseiam-se nos monstros que habitam aquele local; por isso, se quiseres um Monstie específico, tens de caçar na zona certa.

Vindo de um viciado em jogos de gacha de primeira linha que, por acaso, está a escrever esta mesma crítica Monster Hunter Stories 3, este jogo faz mesmo um excelente trabalho a deixar-te obcecado por aquele brilho arco-íris tão, tão apelativo.

Os ovos Standard ou Gold Shine servem perfeitamente para preencher a equipa graças ao Rito da Canalização, mas o que tu realmente queres são os lendários ovos Rainbow Shine (Altamente Potentes). Estas descobertas de alto nível e incrivelmente raras podem potencialmente garantir aos Monsties que nascerem o máximo de espaços genéticos desbloqueados e uma qualidade genética inicial superior.

Ter sorte e conseguir um ovo «Rainbow Shine» significa que acabaste de te poupar de imenso trabalho e de gastar recursos valiosos (Estimulantes) só para tornar um Monstie viável para conteúdos mais desafiantes, já que tem as maiores probabilidades de obter Genes Passivos XL, Genes Arco-íris e uma grelha máxima de 9 slots.

Vou adicionar uma breve análise à minha crítica joga o Monster Hunter Stories 3 sobre como estas probabilidades de eclosão dos ovos se traduzem em poder e utilidade reais:

Qualidade do Ovo Brilho Visual Ranhuras genéticas iniciais desbloqueadas Ideal para… Padrão Nenhum ~5 a 6 ( Baixo ) Restauro inicial do habitat ou material genético Muito potente Brilho dourado ~7 a 8 ( Alta ) Ótimo para trabalhar em equipa com a edição genética Altamente potente Brilho Arco-íris ~9 ( Potencialmente no máximo ) Otimização no final do jogo

Para inclinar a balança a teu favor, o jogo apresenta um mecanismo brilhante: a Restauração do Habitat. Ao libertares Monsties que já nasceram de volta à natureza, aumentas a Classificação do Ecossistema dessa espécie no seu habitat. Classificações de Habitat mais elevadas significam probabilidades muito maiores de surgirem ovos arco-íris altamente potentes. É um trabalho árduo, claro, mas é o tipo de trabalho mais gratificante – pelo menos para quem está a escrever esta crítica Monster Hunter Stories 3.

Quanto à lista de Monsties joga o Monster Hunter Stories 3 propriamente dita? A lista é enorme. Temos cerca de 86 Monsties únicos no lançamento, o que é um pouco mais do que o Stories 2 nos ofereceu. Tens as tuas estrelas de sempre, como o Zinogre, a Rathian, o Tigrex, o Nargacuga e o Lagiacrus, de volta à ação, além de algumas caras novas do Monster Hunter Wilds, como o Doshaguma e o Balahara.

Quando se tem em conta as subespécies Deviant e as variantes mutantes, o elenco parece ainda maior. A única verdadeira desilusão para os veteranos é que só temos 3 Dragões Anciãos disponíveis como Monsties no lançamento. É uma falha, mas, enfim, a Capcom tem mais atualizações a caminho.

Há mais uma «peculiaridade dos Cavaleiros» que tenho de mencionar na minha análise joga o Monster Hunter Stories 3: o Ratha. Tal como nos jogos anteriores, o Rathalos, que é central na história, ocupa um lugar obrigatório no grupo durante quase toda a campanha.

Não podes trocá-lo, o que pode ser um bocado chato quando passaste horas a criar a equipa elemental perfeita e só queres aquele espaço extra para o teu novo Zinogre favorito. Mas, sinceramente? O sistema é tão viciante que provavelmente vais estar demasiado ocupado à procura de ovos arco-íris para ficares chateado por muito tempo.

Restauração de Habitats e Personalização da Bolsa de Batalha: Novidades e Mudanças

É a parte da minha análise joga o Monster Hunter Stories 3 em que falo de todas as inovações de que gostei mesmo, como a Restauração do Habitat. Esta mecânica acrescenta uma camada de estratégia ecológica que nunca tinha visto num jogo de coleção de monstros. Quando libertas Monsties de volta a uma região específica, aumentas o Nível do Ecossistema dessa espécie, o que, por sua vez, melhora a qualidade e a variedade dos ovos que podes encontrar nos ninhos locais.

Podes até introduzir Monsties não nativos num habitat. Com o tempo, eles começam a povoar a área e a adquirir características únicas daquela região. Isso faz com que o mundo pareça um ecossistema genuinamente personalizado que ajudaste a moldar.

Como se já não houvesse aspetos suficientes neste jogo para te cativar, há também o sistema de Monstros Invasivos, onde criaturas superpoderosas perturbam os habitats locais e impedem que espécies ameaçadas ou raras apareçam.

★ Onde cada caçada conta uma história Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido não está disponível para PC Compra na Eneba Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido Premium Deluxe Edition para PC Compra na Eneba

Uma coisa que tenho de mencionar nesta análise do Monster Hunter Stories 3 é o quanto gostei do facto de estes monstros difíceis não serem derrotados apenas com força bruta, mas sim através de combates semelhantes a quebra-cabeças que exigem uma estratégia cuidadosa. Vais achá-los extremamente difíceis de derrotar se não descobrires bem os seus pontos fracos, mas eliminá-los permite que espécies raras regressem e proporciona-te um ciclo de restauração genuinamente gratificante que se liga diretamente à tua caça por ovos melhores.

Se estás a passar do primeiro jogo para este, talvez estejas à procura da personalização da bolsa de batalha. Aqui, no Monster Hunter Stories 3, as coisas funcionam de forma um pouco diferente. Não há a tradicional bolsa de batalha para configurar antes de uma luta. Em vez disso, podes aceder a qualquer item do teu inventário durante o combate.

Para manter o equilíbrio, cada tipo de item tem um limite de utilização por batalha. Por exemplo, talvez só possas usar duas Essências Vitais numa única luta. Esta é uma escolha de design intencional para incentivar a gestão estratégica dos itens, em vez de dependeres de cura ilimitada.

Além disso, a restauração total da saúde após a batalha é uma melhoria enorme. Isso significa que não vais ter de voltar à aldeia só para te curares entre os combates.

Personalização de Monsties: O Rito da Canalização e as Definições Genéticas

Outro tema que tenho de abordar na minha análise joga o Monster Hunter Stories 3 é o Rito de Canalização. É aqui que vais passar grande parte do teu tempo se adoras otimizar ao máximo (minimizar fraquezas e maximizar pontos fortes). Cada Monstie vem com uma grelha 3×3 de espaços genéticos. Estes podem conter qualquer ataque, habilidade passiva ou capacidade que tenhas adquirido ao longo do jogo.

A melhor melhoria que o MHS3 trouxe a este sistema? Ao contrário do Stories 2, já não tens de sacrificar Monsties para trocar genes. Esta é uma enorme melhoria na qualidade de vida que te permite experimentar sem perderes os teus Monsties conquistados com tanto esforço, e qualquer análise completa joga o Monster Hunter Stories 3 seria negligente se não mencionasse como isto reduz a barreira à entrada no competitivo.

Também vais querer prestar atenção aos bónus do Bingo. Alinhar genes do mesmo elemento ou tipo de ataque em linhas, colunas ou diagonais dá ao teu Monstie grandes multiplicadores de estatísticas. Isso obriga-te a pensar onde colocas cada gene, em vez de te limitares a juntar as habilidades individuais mais fortes.

Pessoalmente, achei que é um sistema fantástico que atinge o equilíbrio perfeito entre ser fácil de aprender e suficientemente profundo para te manter entretido durante horas, especialmente com a remoção da mecânica do «cordeiro sacrificial».

Dica de profissional Ao construir a tua grelha de Bingo, dá prioridade aos Genes Arco-íris na posição central. Estes funcionam como curingas para qualquer elemento ou tipo de ataque, tornando significativamente mais fácil ativar vários bónus de Bingo ao mesmo tempo. Um Gene Arco-íris bem colocado pode aumentar significativamente o dano principal do teu Monstie.

Mas, mais uma vez, vou arriscar parecer chato ao usar esta análise joga o Monster Hunter Stories 3 para apontar algumas queixas que tenho em relação a este sistema. A interface do «Rito da Canalização» pode ser um pouco chata. Tens de percorrer centenas de Monsties ou genes um a um, e não há maneira de guardar definições, pelo menos até ao momento em que escrevo isto.

Criar vários Monsties do zero pode tornar-se um pouco chato. Além disso, lembra-te de que os genes XL de nível superior só se desbloqueiam ao avançares na história. Só começam a aparecer depois de derrotares o chefe principal da quarta região, por isso as tuas combinações no início do jogo têm um certo limite.

O principal atrativo aqui é que os genes são totalmente transferíveis. Isto significa que podes tornar praticamente qualquer Monstie viável se te esforçares. Ou seja, se tiveres um monstro de nível baixo de que simplesmente não consegues afastar-te – não te preocupes – este jogo recompensa-te por ficares com ele.

Vale a pena comprar o Monster Hunter Stories 3? Plataformas, edições e relação qualidade/preço

Se quiseres a versão curta da minha opinião subjetiva — e, possivelmente, tendenciosa — nesta análise do Monster Hunter Stories 3, a resposta é um enorme SIM.

Como fã dos jogos Monster Hunter, e especialmente dos spin-offs mais centrados na narrativa, comecei a jogar o Monster Hunter Stories 3 à espera de uma fórmula familiar com algumas melhorias modernas. O que não esperava era a confiança com que o jogo iria aperfeiçoar essa fórmula, mantendo-se, no entanto, inconfundivelmente fiel ao espírito da série Stories. Só tens de ter as expectativas certas para a plataforma que escolheres.

Como vais ver nesta e em muitas outras críticas Monster Hunter Stories 3, vais reparar que o desempenho varia ligeiramente consoante a geração da consola. Se estiveres a jogar na PS5, diria que estás a ter a melhor experiência (a não ser que se compare com computadores de gama ultra alta, claro). O desempenho é extremamente fluido em todos os modos, e a versão para PS5 Pro apresenta uma nitidez visual incrível.

Os jogadores de PC no Steam têm uma excelente fidelidade, mas fica atento ao teu hardware. A maioria das pessoas está a divertir-se imenso, mas alguns utilizadores de GPUs AMD têm registado falhas relacionadas com os controladores. Eu próprio joguei com uma placa AMD (AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB) e, pessoalmente, não encontrei nenhuma falha nem bugs que impedissem o jogo ao longo da minha jogada.

Lembra-te apenas de manter os teus drivers atualizados e não deves ter problemas. A Nintendo Switch 2 é uma escolha sólida se precisares dessa portabilidade, embora tenha algumas dificuldades com quedas na taxa de fotogramas nas grandes zonas abertas.

No que diz respeito à relação qualidade/preço, eis como se comparam as edições:

Edição Standard (69,99 $, 49,59 $ na Eneba ): Esta é a opção mais vantajosa para quase toda a gente. Tens acesso à experiência completa de mais de 40 horas e podes sempre comprar os DLCs separadamente mais tarde.

Esta é a opção mais vantajosa para quase toda a gente. Tens acesso à experiência e podes sempre comprar os DLCs separadamente mais tarde. Edição Deluxe (89,99 $): Esta inclui o Kit Deluxe. Recebes a história paralela do Rudy, que chega neste outono de 2026 , além de algumas armaduras em camadas e penteados. Vale a pena se fores fã do Rudy ou se adorares esses itens cosméticos específicos.

Esta inclui o Kit Deluxe. Recebes a história paralela do Rudy, que chega neste , além de algumas armaduras em camadas e penteados. Vale a pena se fores fã do Rudy ou se adorares esses itens cosméticos específicos. Edição Premium Deluxe (99,99 $, 92,73 $ na Eneba): Esta adiciona um pacote cosmético extra. Só recomendo isto para os completistas que querem todos os itens de lançamento.

Vale a pena comprar a Edição Deluxe joga o Monster Hunter Stories 3, ou a Edição Deluxe Premium, já agora? Bem, o consenso da comunidade é bastante claro quanto a isto. A menos que sejas um superfã com muito dinheiro para gastar (nesta economia?), recomendo que comeces simplesmente pela Edição Padrão.

Se o recente Monster Hunter Wilds ou os MH Stories anteriores servirem de indicação do que está para vir, podemos esperar muitos DLCs para este jogo, mas podes sempre poupar para os comprar mais tarde e não ceder ao medo de perder algo (FOMO).

Conteúdo pós-jogo e o que se segue

Tal como acontece nos jogos habituais da série MH, esta análise joga o Monster Hunter Stories 3 não estaria completa se eu não falasse do conteúdo rejogável no final do jogo e pós-jogo. Infelizmente para quem queria um pouco mais para jogar depois de terminar o jogo, o Monster Hunter Stories 3 foi lançado sem os tradicionais modos pós-jogo que todos adorámos nas duas primeiras edições.

Pois é, aqui não vais encontrar nenhuma masmorra em forma de torre nem um mapa enorme pós-história à tua espera. Em vez disso, assim que terminares a história, o jogo leva-te de volta para o ponto imediatamente antes do chefe final. É um pouco mais limitado do que o Stories 2 era no lançamento, e é melhor saberes disso antes de começares.

Dito isto, ainda tens imensos desafios opcionais que te vão manter ocupado. Podes caçar Monstros Selvagens, lidar com Ameaças Invasivas ou testar a tua força contra Dragões Anciãos Calamitosos como o Ibushi e o Narwa. E deixa-me dizer-te, estas lutas de nível 75+ não são brincadeira nenhuma. A maioria dos jogadores nem sequer vai tentar enfrentá-las até terem chegado ao fim do enredo principal, e vão exigir uma estratégia a sério.

A boa notícia é que a Capcom ainda não acabou. Uma atualização gratuita faz «Royal Monsters» vai chegar no verão de 2026, onde, depois de superares uma versão mais difícil da batalha final, quase todos os monstros ganham uma variante «Royal».

Esses são, basicamente, desafios de Alto Nível que vão até ao nível 90 e além, por isso vais precisar mesmo dessas definições genéticas otimizadas. Também vamos ter o DLC pago «Rudy's Tale» no outono de 2026. A Capcom diz que o desenvolvimento está adiantado em relação ao previsto, por isso talvez até o tenhamos mais cedo.

Crítica de Monster Hunter Stories 3: O meu veredicto sobre Twisted Reflection

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Para encerrar a minha análise de Monster Hunter Stories 3, quero dizer que, olhando para o panorama geral, a Capcom superou-se mesmo aqui. A história é, sem dúvida, a melhor que já vi na trilogia, trocando um pouco daquele enredo fútil típico dos JRPGs por um enredo que tem realmente algum peso. Entre os visuais deslumbrantes do RE Engine e o ciclo profundamente viciante da Restauração do Habitat, foi fácil perder a noção do tempo só a brincar com o ecossistema do jogo.

O combate baseado no «pedra, papel e tesoura» tem imensa profundidade estratégica (imagina só), e o plantel de Monsties é simplesmente um sonho para quem adora colecionar ou otimizar ao máximo a sua equipa perfeita.

★ Onde cada caçada conta uma história Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido não está disponível para PC Compra na Eneba Monster Hunter Stories 3: Reflexo Distorcido Premium Deluxe Edition para PC Compra na Eneba

Claro que estaria a mentir se dissesse que a experiência não teve alguns percalços. O conteúdo pós-jogo parece um pouco escasso no lançamento, comparado com o que estou habituado, e aquela vaga obrigatória para o Ratha no grupo continua a ser um pouco incómoda para a variedade da equipa.

MAS, mesmo com essas pequenas críticas, este é, sinceramente, um dos títulos mais fáceis de recomendar entre os poucos jogos que analisei até agora. Ponto final: o Monster Hunter Stories 3 é um dos melhores jogos da série Monster Hunter e está definitivamente entre os melhores JRPGs não só de 2026 , mas também da última década.

Não importa se és fã desde o primeiro jogo ou se és um novato total – nunca houve melhor altura para te tornares um Rider. A conclusão final da minha análise joga o Monster Hunter Stories 3? Não deixes passar este jogo derivado.

Prós Contras ✅ Uma história genuinamente comovente que toca mais fundo do que os títulos anteriores



✅ A «Restauração de Habitats» faz com que o mundo pareça interativo



✅ Imagens deslumbrantes do RE Engine que são simplesmente *beijinho do chef* um verdadeiro deleite para os olhos



✅ Muitas funcionalidades adicionais que melhoram a experiência de jogo



✅ Banda sonora excecional com temas originais dos monstros ❌ A IA dos aliados pode ser frustrante nas lutas contra chefes



❌ A dificuldade aumenta drasticamente no final do jogo e o Switch tem algumas quedas de 2 fotogramas

Perguntas frequentes