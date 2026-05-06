Análise do PUBG: Battlegrounds — Continua a ser um dos principais concorrentes no género Battle Royale

Apesar de estar prestes a completar nove anos, o PUBG: Battlegrounds continua a ser um jogo multijogador essencial e que vale a pena jogar. Considerado por muitos como a base para muitos jogos do género «battle royale» que surgiram depois, o PUBG é o ponto de partida perfeito para novos jogadores e tem muito a oferecer também aos jogadores experientes.

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Lançado 23 de março de 2017 Desenvolvedor PUBG Studios Editora Krafton Plataformas Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (avaliado)

PlayerUnknown, Conhecido

Criado inicialmente por Brendan “PlayerUnknown” Greene, o PUBG começou por se chamar PlayerUnknown: Battlegrounds, lá em 2017. O Greene era mais conhecido pelo seu mod battle royale do DayZ e pelo posterior H1Z1 battle royale, que o ajudaram a arranjar um emprego num estúdio coreano, a Bluehole. Esta passou rapidamente a chamar-se PUBG Corporation e deu origem ao PUBG: Battlegrounds tal como o conhecemos hoje.

Desde então, o PUBG provou ser popular entre os jogadores e os praticantes de eSports em várias plataformas (foi também o quarto jogo mais transmitido no Twitch no início de 2025), mas num mundo de Campos de batalha, Fortnite e um milhão de Call of Duties diferentes, o PUBG tem de se esforçar um pouco mais para se destacar no género que ajudou a criar.

É aí que entra a minha análise – mergulhei a fundo no PUBG para ver se ainda parece inovador, por isso escolhe o teu equipamento e salta de paraquedas comigo!

Jogo gratuito, não é do tipo «paga para ganhar»

É sempre bom que a atualização 39.1 do PUBG tenha sido lançada recentemente, transformando o clássico mapa da ilha de Erangel num deserto gelado. Isto dá um novo fôlego à jogabilidade para os jogadores que regressam, mas também serve como uma boa introdução para os novatos sobre o que podem esperar do jogo.

Se és novo no PUBG, ou mesmo nos battle royales em geral, o essencial é isto: cada mapa tem até 100 jogadores, e o objetivo é simplesmente ser o último a sobreviver. O ideal é eliminares todos os que encontrares. O PUBG: Battlegrounds traz alguma variedade com alguns modos de jogo diferentes que são desbloqueados depois de completares o treino básico e que encontras no menu principal, que é um pouco confuso.

Isto divide o jogo em várias secções: Jogar, Passe, Carreira, Personalizar, Esconderijo, Oficina e Loja. Há também menus extra para coisas como Recompensas de Check-in Diário, tutoriais, notícias e assim por diante. «Jogar» é onde a ação acontece, e vou aprofundar os modos de jogo disponíveis (e as advertências importantes) na próxima secção.

Mas, primeiro, recomendo que todos explorem as várias secções. «Pass» é exatamente o que o nome indica, pois desbloqueia recompensas através da jogabilidade (por exemplo, causar 120 de dano aos inimigos numa partida), e há uma versão Premium com recompensas (cosméticas) melhores. A secção «Carreira» é onde vais encontrar toda a informação sobre a tua classificação e as estatísticas do jogador. A secção «Personalizar» permite-te ajustar a tua personagem como achares melhor, mas tem em conta que as opções iniciais são bastante limitadas a seis rostos, duas t-shirts, nove cortes de cabelo e seis cores, tanto para os tipos de corpo masculinos como femininos.

O PUBG: Battlegrounds é um jogo gratuito, por isso encontras mais opções de personalização nos baús e nos armários de contrabando, entre outros sítios. Estas principais fontes de itens estão na secção «Hideout»; os baús abrem-se com chaves e desbloqueiam skins de itens, que, por sua vez, têm de ser ativadas com créditos para que possam ser usadas. Os armários «Contrabando» podem ser abertos com cupões e, muitas vezes, dão-te «Sucata» ou outra moeda do jogo, que depois usas para criar itens no separador «Oficina».

Tudo isto faz parte integrante dos jogos F2P, mas os novos jogadores podem ignorar tranquilamente grande parte disto no início e simplesmente entrar numa partida. E, para ser justo, a única moeda do jogo em que precisas de gastar dinheiro real são as G-Coins, que também servem para abrir os armários de contrabando. Fora isso, as missões dão imensas recompensas, e tudo o que «compras» no jogo é apenas cosmético, para manter a igualdade entre todos os jogadores (os cacifos de contrabando podem, ocasionalmente, dar itens de raridade Épica – consegui uma skin de espingarda bem fixe depois de abrir cinco cacifos).

Cem Inimigos

O separador «Jogar» esconde os vários modos de jogo: Normal, Classificado, Arcade, Treino e Personalizado. As partidas Classificadas e Personalizadas só estão disponíveis para membros Plus; esta é a assinatura especial do PUBG que desbloqueia itens extra e medalhas no jogo. Existe até um modo de jogo de eSports na subscrição Plus, o que faz sentido, já que o PUBG: Battlegrounds ainda é considerado um dos melhores jogos de eSports que há.

A boa notícia é que ainda há imenso conteúdo disponível de graça. Por isso, se não quiseres perder tempo a ler um guia de eSports do PUBG: Battlegrounds e quiseres ir direto ao que interessa, vais ter de completar o treino básico antes de desbloqueares mais nada. No entanto, isso demorou-me só uns cinco minutos, por isso é rápido e fácil de passar.

Por falar em disparar, as armas têm o impacto sonoro e visual na medida certa, desde espingardas a granadas, e o conjunto de movimentos do jogador inclui a capacidade de saltar por cima de obstáculos. O movimento do jogador parece um pouco flutuante quando comparado com jogos multijogador mais recentes, como o ARC Raiders, focado em PvPvE, mas gosto do facto de ser possível mudar de ombro ao apontar.

As partidas também podem ser jogadas tanto em TPP (perspetiva na terceira pessoa) como em FPP (perspetiva na primeira pessoa), para se adequarem a um estilo de jogo mais defensivo ou a uma abordagem mais agressiva. Sou um pouco medroso, por isso prefiro a TPP, já que gosto de ter a hipótese de fugir de alguém que se aproxime sorrateiramente de mim. A FPP é mais imersiva, no entanto.

O modo Arcade tem uma opção de Battle Royale intenso para 16 a 20 jogadores, bem como um Team Deathmatch de oito contra oito, mas o principal é mesmo a batalha massiva de 100 jogadores, todos contra todos. As partidas normais podem ser jogadas a solo ou em equipas de até quatro pessoas, e há até a opção de garantir que ficas com pessoas que falam a mesma língua. Quem gosta mesmo de jogar em equipa pode até criar e juntar-se a clãs, embora isso também só esteja disponível através do Plus.

Luta para sobreviver

Fiz uma análise do PUBG na PS5 e, embora a versão para PC seja indiscutivelmente melhor em termos de desempenho, os jogadores de consola têm acesso ao matchmaking multiplataforma, pelo que nunca faltam jogadores. As partidas normais começam com os jogadores a saltar de pára-quedas para um mapa escolhido aleatoriamente ou selecionado. Existem 10 mapas, embora a oferta tenda a limitar-se a cinco de cada vez. Esta rotação mantém a experiência sempre fresca, mas a desvantagem é que o teu mapa preferido pode não estar tão disponível como gostarias.

Estes incluem desde a planalto arenoso de Miramar até à cidade futurista de Deston, mas eu gosto do mapa mais recente, Rondo, pois surpreendeu-me com a sua arquitetura e geografia do Leste Asiático. Saltei de pára-quedas para uma quinta abandonada, equipei-me e, de seguida, dei por mim a esgueirar-me por entre bambus densos à volta de um lago. Esta foi também uma das minhas derrotas mais vergonhosas, pois decidi atacar outro jogador cuja cabeça não parava de aparecer por trás de um pagode, mas acabei por ficar sem munições antes de chegar até ele.

O PUBG incentiva diferentes estilos de jogo e, normalmente, eu sou do tipo mais cauteloso. Às vezes, gosto de arriscar e aterrar num local remoto, porque descobri que esses sítios podem esconder itens mesmo fixes; numa partida, descobri um lança-foguetes menos de um minuto depois de aterrar. O risco entra em jogo assim que a área de jogo começa a encolher. Começa pequena e, a cada poucos minutos, fica ainda mais pequena, obrigando os que ficam à espreita e os medrosos como eu a correrem como loucos em direção à área principal.

Quem for apanhado fora dela é atingido por uma «Zona Azul», que causa danos pequenos, mas constantes. Cometi o erro de tentar a minha tática de «começar longe e avançar devagar para o interior» no novo mapa congelado de Erangel (que tem um efeito de congelamento) e morri antes mesmo de ver outro jogador. Ainda assim, de alguma forma, consegui sobreviver a 65 deles, por isso nem tudo foi mau.

Os pormenores do PUBG: Battlegrounds

Os itens que aparecem nas partidas são, em grande parte, aleatórios (aquela quinta com o lança-foguetes? Nunca mais a encontrei ali), com uma forte ênfase na procura de recursos no início do jogo. É este foco no «pega no que puderes e espera pelo melhor» que distingue o PUBG da maioria dos seus concorrentes, aliado a uma base mais sólida de realismo relativo (aqui não vais encontrar o caos absurdo do Fortnite).

Um exemplo claro: as armas são, na sua maioria, realistas, com armas que vão desde espingardas de assalto a pistolas, além de armas brancas como a icónica frigideira do jogo. As bombas de fumo e os cocktails Molotov são dois exemplos de armas lançáveis, com algumas armas especiais, como uma besta, ocasionalmente disponíveis; no total, há pouco mais de 70 armas à escolha.

Há até quase 30 veículos para conduzires, desde bicicletas a autocaravanas, drones, motos de neve e barcos a jato, até um planador a motor. Podem deixar os fãs de jogos de condução um pouco irritados com a sua condução em geral, mas, como forma adicional de te deslocares pelos mapas (alguns dos quais têm uns generosos 8×8 km), cumprem o seu papel.

O meu veredicto final: o PUBG continua a destacar-se no género Battle Royale

O PUBG: Battlegrounds pode ver mais potenciais sucessores a surgirem todos os anos, mas, por enquanto, não corre o risco de ser ultrapassado como um dos melhores jogos de battle royale. Entre as suas colaborações regulares (incluindo um crossover recente com o Dying Light: The Beast) e a Krafton a lançar novas versões (o PUBG: Black Budget chega em breve), o PUBG: Battlegrounds continua a brilhar.

É verdade que os gráficos não são tão elegantes ou sofisticados como os dos battle royales mais modernos, e alguns jogadores podem achar a falta de armas exóticas uma desilusão, mas a experiência central do PUBG: Battlegrounds continua a ser uma porta de entrada emocionante para os jogos battle royale.

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PUBG: Battlegrounds

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