Les 7 meilleurs jeux de la série Dark Souls et jeux inspirés de cette série pour mettre vos compétences à l’épreuve

Choisir le meilleur jeu de la série Dark Souls peut s’avérer difficile si vous ne connaissez pas bien la franchise. FromSoftware, la société à l’origine de Dark Souls, a sorti trois jeux dans cette série, ainsi que quatre autres titres indépendants présentant des caractéristiques similaires à celles des jeux « souls-like ». Ils possèdent tous des particularités et des fonctionnalités uniques qui les rendent attrayants et stimulants à leur manière.

Les jeux Dark Souls peuvent être difficiles d’accès en raison de leur gameplay exigeant et du peu d’explications fournies dans le jeu. Pour certains, cela fait partie de leur charme, et ces jeux bénéficient au moins d’une communauté dévouée qui rédige des guides détaillés expliquant les différentes mécaniques du jeu.

Ces jeux sont des RPG d’action de premier plan, offrant de nombreuses options de personnalisation pour créer vos personnages et définir votre style de jeu préféré. Que vous souhaitiez incarner un combattant redoutable, un chevalier défensif ou un magicien maniant les sorts, Dark Souls s’adaptera à votre style de jeu.

Cependant, quiconque a joué à Dark Souls, ne serait-ce qu’un peu, vous dira qu’il faut « devenir bon » pour profiter pleinement de ce jeu. Il est difficile de se lancer dans ces jeux, car leurs mécanismes et leur univers uniques ne sont jamais expliqués de manière adéquate dans le jeu. Pour certains, cela fait partie du charme et du caractère unique de la franchise.

Nos coups de cœur parmi les jeux de la série Dark Souls

Bien qu’il existe de nombreux jeux de type « souls-like » parmi lesquels choisir, cet article se concentre sur les titres créés par FromSoftware. Il inclut tous les jeux Dark Souls ainsi que les autres titres du développeur qui s’inscrivent dans la catégorie des « souls-like ».

Vous trouverez ci-dessous le classement que j’établirais en fonction de leur qualité globale et des aspects qui distinguent chacun d’entre eux.

1 Dark Souls 3 2016 Le meilleur opus de la série Dark Souls dans l'ensemble, offrant des combats intenses et des boss mémorables. Buy now 2 Elden Ring 2022 Un excellent jeu de type « souls-like » destiné aux amateurs de mondes ouverts et aux nouveaux venus dans le genre. Buy now 3 Bloodborne 2015 Jeu de type « souls-like » exclusif à la PS4, se déroulant dans un univers d'époque victorienne, proposant une histoire unique et certaines particularités au niveau du gameplay. Buy now

Poursuivez votre lecture pour découvrir la liste complète et en savoir plus sur chaque jeu, ainsi que sur les caractéristiques spécifiques qui en font des RPG d’action de type « Souls » captivants. Je vous présenterai leurs points forts les plus marquants ainsi que leurs inconvénients potentiels, afin que vous sachiez quels défis vous attendent dans chaque opus.

Choisissez le meilleur jeu de la série Dark Souls parmi 7 excellentes options

Cette liste comprend 7 jeux Dark Souls de premier plan qui mettront à coup sûr vos compétences en matière de jeux de rôle d’action à rude épreuve. Je vais vous présenter leurs points forts les plus marquants dans les sections suivantes afin que vous puissiez plus facilement choisir un jeu qui correspond à vos préférences de jeu. Par ailleurs, j’ai également mentionné certains problèmes rencontrés par de nombreux joueurs avec ces titres, afin que vous sachiez à quoi vous attendre en jouant. Alors, sans plus attendre, c’est parti !

1. Dark Souls

Plateformes Année de sortie Windows, PS4, Xbox One 2016

Dark Souls 3 est le troisième et dernier opus de la franchise, qui a su perfectionner la formule. Il a corrigé les défauts des titres précédents, affinant ainsi l’expérience globale grâce à diverses améliorations visant à faciliter le jeu.

En termes de gameplay, les combats sont plus fluides que dans les opus précédents. Vos esquives sont plus rapides, mais cela signifie que la plupart des ennemis sont également plus vifs pour compenser. De plus, le jeu permet le déplacement rapide dès le début et propose davantage de points de contrôle (feux de camp) à travers le monde afin de faciliter la progression.

De nombreux joueurs saluent les combats de boss bien conçus du jeu, qui sont uniques, exigeants et mémorables. Le système de personnalisation des personnages a également été enrichi de nouvelles options, faisant de Dark Souls 3 l’un des meilleurs jeux de rôle disponibles.

En ce qui concerne les inconvénients potentiels, Dark Souls 3 est plus linéaire que les titres précédents, ce qui réduit les possibilités d’exploration. Toutefois, si vous recherchez un jeu proposant un vaste monde ouvert, pensez à Elden Ring.

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2. Elden Ring

Plateformes Année de sortie Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

Elden Ring se distingue des autres jeux de la série Dark Souls en ce qu’il offre une expérience en monde ouvert totale. Une fois le didacticiel terminé, vous êtes libre de parcourir ce vaste monde comme bon vous semble, ce qui vous permet d’éviter les zones trop intimidantes. Le monde regorge de zones secrètes et de donjons à explorer si vous ne vous sentez pas prêt à vous attaquer aux zones principales. Vous pouvez même invoquer une monture nommée Torrent pour traverser les Terres d’Entre-deux.

Le combat dans Elden Ring est similaire à celui des autres jeux de la série Dark Souls, bien qu’il mette davantage l’accent sur les invocations d’esprits. De plus, cet univers gigantesque offre une gamme impressionnante d’armes et d’armures à découvrir, qui peuvent vous conférer de puissantes capacités pour vous aider au combat. Ces deux aspects font d’Elden Ring l’un des meilleurs jeux de type « souls-like » pour les débutants dans le genre. Cependant, il existe de nombreux jeux similaires à Elden Ring si vous recherchez quelque chose de moins exigeant.

L’un des principaux reproches formulés par les joueurs concerne le système de quêtes, qui ne fournit aucune note à consulter ultérieurement après avoir parlé au PNJ qui confie la quête. Bien sûr, cela s’inscrit parfaitement dans la lignée du genre « souls », mais cela s’avère d’autant plus frustrant en raison de l’ampleur colossale du jeu.

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3. Bloodborne

Plateformes Année de sortie PS4 2015

Bloodborne est un jeu de type « souls-like » exclusif à la PS4, doté de quelques aspects uniques qui en font un favori des fans. Vous remarquerez d’emblée que son esthétique générale s’inspire de l’époque victorienne, ce qui le distingue des autres jeux de fantasy sombre de type « souls-like ».

En ce qui concerne le gameplay, le système unique « Rally » permet aux joueurs de récupérer une partie de leur santé perdue en frappant un ennemi peu après avoir subi des dégâts, ce qui encourage des styles de jeu plus risqués. D'autre part, le jeu propose des armes spéciales, capables de se transformer en modes alternatifs pour pimenter l'action. De plus, au lieu d'un bouclier, votre arme secondaire sera généralement un pistolet, que vous pourrez utiliser, sans surprise, pour tirer sur vos ennemis. Mais l'autre avantage, bien plus passionnant, consiste à étourdir vos ennemis afin de pouvoir enchaîner des attaques viscérales infligeant d'énormes dégâts.

Cependant, certaines innovations de Bloodborne ne sont pas très bien accueillies, en particulier par les nouveaux venus. Par exemple, le système de soins par fioles de sang est limité, à l’opposé des fioles d’Estus.

4. Dark Souls : Remastered

Plateformes Année de sortie Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

La qualité du premier opus de la franchise fait l’objet de débats, mais je pense que *Dark Souls Remastered* reste un excellent jeu malgré certains de ses défauts. Après tout, il a connu un succès phénoménal à sa sortie et est devenu la référence pour tous les jeux de type « souls-like ».

Le tout premier opus de Dark Souls présente une conception du monde exceptionnelle, les nombreuses zones du jeu étant reliées entre elles de manière inattendue. Vous pouvez marcher pendant des heures dans n’importe quelle direction et vous retrouver dans un endroit visible depuis votre point de départ. Sans surprise, vous retrouverez toutes les caractéristiques propres à un jeu d’excellente qualité, telles que des combats exigeants, d’innombrables configurations de personnage viables, des combats de boss épiques et des paysages magnifiques tout au long du jeu.

Bien sûr, le premier opus de cette franchise emblématique n’est pas sans défauts. Pour commencer, les commandes peuvent parfois sembler maladroites et peu réactives, d’autant plus que la roulade d’esquive ne s’effectue que dans quatre directions. Deuxièmement, de nombreux joueurs sont déçus par la seconde moitié du jeu, qui semble inachevée ou, à tout le moins, moins soignée que la première.

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5. Sekiro : Shadows Die Twice

Plateformes Année de sortie Windows, PS4, Xbox One 2019

Sekiro : Shadows Die Twice se distingue nettement des autres jeux de la série Dark Souls en termes de gameplay, notamment en ce qui concerne le combat. Pour certains, c'est l'un des principaux atouts de ce jeu, tant ses combats sont gratifiants.

Tout d’abord, l’accent est davantage mis sur le blocage et la parade des attaques rapides des ennemis plutôt que sur l’esquive. Cet aspect fait de Sekiro l’un des jeux de FromSoftware les plus difficiles à ce jour, mais il s’avère extrêmement gratifiant une fois que vous maîtrisez le combat. D'autre part, puisque vous incarnez un puissant shinobi, vous pouvez débloquer des capacités redoutables via un arbre de compétences, ce qui n'existe pas dans les autres jeux de la série Dark Souls. Parmi les autres outils à votre disposition, vous trouverez un grappin et la furtivité, si vous souhaitez vous glisser dans la peau d'un assassin.

Contrairement aux autres jeux de la série Dark Souls, Sekiro : Shadows Die Twice ne propose pas les nombreuses options de personnalisation ni la grande variété de configurations propres au genre. Vous pouvez changer de prothèse pour débloquer différentes capacités, mais vous êtes limité à l’utilisation d’un katana, ce qui réduit la rejouabilité du jeu. Il convient également de mentionner que Sekiro met davantage l’accent sur l’histoire globale, ce qui en fait un excellent jeu narratif par rapport aux autres titres de FromSoftware.

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6. Dark Souls 2 : Scholar of the First Sin

Plateformes Année de sortie Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Dark Souls 2 est un excellent opus de la franchise, mais certaines de ses mécaniques uniques le rendent plus difficile et plus frustrant que les autres volets. Certaines des choix de conception du jeu s’expliquent par le fait que celui-ci n’a pas été dirigé par Hidetaka Miyazaki, qui a dirigé tous les autres opus de Dark Souls.

Le jeu dégage la même ambiance générale que son prédécesseur : vous incarnez un mort-vivant en quête à travers un royaume déchu. En ce qui concerne les changements positifs, de nombreux joueurs apprécient le mécanisme ascétique des feux de camp, qui vous permet d’augmenter la puissance des ennemis dans une zone donnée et de faire réapparaître ses boss. Une autre nouveauté très appréciée est la « Power Stance », qui vous permet de frapper simultanément avec les deux armes que vous maniez actuellement.

Quant aux sources de frustration courantes chez les joueurs, l’une des principales est la nouvelle statistique d’« adaptabilité », qui influe sur le nombre d’instants d’invincibilité dont vous bénéficiez lorsque vous esquivez. De plus, le mécanisme de « hollowing » (vidage) fait que votre santé maximale diminue à chaque fois que vous mourez, jusqu’à une réduction maximale de 50 %.

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7. Demon’s Souls

Plateformes Année de sortie PS3, PS5 (remake) 2009

Demon’s Souls est LE jeu qui a tout lancé. Il est sorti initialement sur PS3 en 2009 et a fait l’objet d’un remake en 2020 pour la PS5. Sans surprise, ce RPG d’action « souls-like » original n’est pas aussi abouti que ses successeurs, d’où sa dernière place dans ce classement. Il reste toutefois un jeu solide et constitue toujours un excellent jeu d’action de type « souls-like ». De plus, sa nouvelle version bénéficie de nombreuses améliorations en termes de confort de jeu et de graphismes.

Dans Demon’s Souls, vous commencez votre aventure au Nexus et pouvez choisir de vous rendre dans l’une des cinq zones différentes de la carte du monde. Cela offre au joueur davantage de flexibilité lorsqu’il rencontre des difficultés dans certaines zones. Comme on pouvait s’y attendre, vous pouvez créer un personnage unique grâce aux options de personnalisation du jeu et trouver un style de jeu qui vous convient pour relever les défis proposés.

Comparés aux itérations modernes, les boss de Demon’s Souls sont plutôt décevants et souvent qualifiés de « gadget ». Le jeu partage également son mécanisme de « hollowing » avec Dark Souls 2, dans lequel votre santé maximale est réduite à chaque fois que vous mourez, rendant ainsi le jeu plus difficile. Enfin, vous ne pouvez débloquer le feu de camp d’une zone qu’après avoir vaincu son boss, ce qui constitue une différence radicale par rapport aux jeux « souls-like » modernes.

Qu’est-ce qui fait le meilleur jeu Dark Souls ?

Passons en revue certaines caractéristiques clés qui définissent les meilleurs jeux Dark Souls et « de type Souls » en général. Les détails varient généralement, mais voici ce à quoi s’attendent généralement les fans inconditionnels.

D’une manière générale, les jeux Dark Souls sont des jeux de rôle d’action à la troisième personne se déroulant dans un univers de fantasy sombre. Contrairement à de nombreux autres jeux de type « hack-and-slash », les jeux de type « souls-like » se déroulent à un rythme plus lent et exigent une approche plus stratégique et patiente du combat. Vous devrez synchroniser vos esquives et vos parades avec précision, car tous les ennemis disposent d’attaques variées qui frappent fort et vous font vaciller, vous empêchant ainsi de riposter.

Dans les jeux Dark Souls, il est normal de mourir à plusieurs reprises pour apprendre les schémas d’attaque et les enchaînements de vos adversaires. Cependant, mourir dans ces jeux signifie perdre toutes vos Âmes, la monnaie utilisée pour améliorer votre personnage. Vous disposerez d’une seule chance de les récupérer, mais si vous mourez à nouveau sans les avoir ramassées, vous les perdrez définitivement.

À votre mort, vous réapparaissez aux feux de camp, qui sont les points de contrôle du jeu où vous pouvez vous reposer et améliorer les statistiques de votre personnage. Enfin, les options de soins sont généralement limitées afin d’augmenter la difficulté. En général, vous disposerez d’une fiole d’Estus qui comporte quelques charges et vous soignera. Mais vous ne pouvez pas simplement l’avaler en une milliseconde.

Lors de la création d’un personnage, vous pouvez choisir parmi différentes classes, mais celles-ci définissent principalement vos statistiques de départ et votre équipement. Votre classe de départ ne limite pas le type d’équipement et de compétences que vous pouvez utiliser, ce qui signifie que vous êtes libre de personnaliser votre personnage comme bon vous semble.

Conclusion

La franchise Dark Souls est réputée pour sa difficulté, mais de nombreux joueurs en font abstraction en raison de son excellente conception globale. De plus, le jeu devient très amusant une fois que vous maîtrisez ses différentes mécaniques, en particulier le combat. On comprend alors pourquoi le genre « souls-like » connaît un tel succès, bien au-delà de la trilogie originale de Dark Souls.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu de la série Dark Souls ?

Dark Souls 3 est considéré comme le meilleur jeu de la série Dark Souls. Il offre des combats plus fluides, des combats de boss bien conçus et un large choix d’armes et d’armures.

Quel est le jeu Dark Souls le plus difficile ?

Je dirais que Dark Souls 2 est le jeu de la série le plus difficile. Votre barre de santé diminue à chaque fois que vous mourez, et vous devez investir dans la statistique « adaptabilité » pour vous assurer que vos esquives soient efficaces.

Quel est le meilleur entre Dark Souls 3 et Dark Souls 1 ?

Dark Souls 3 est meilleur car il propose des combats plus fluides et plus rapides, des combats de boss plus passionnants et une plus grande variété d’équipements. Cependant, comme il est plus linéaire, les joueurs qui préfèrent l’exploration considèrent que Dark Souls 1 est meilleur.

Quel jeu est le meilleur, Dark Souls 1 ou 2 ?

Dark Souls 1 est généralement considéré comme meilleur, principalement parce que Hidetaka Miyazaki n’a pas réalisé le deuxième opus. De ce fait, Dark Souls 2 a introduit certains changements jugés défavorables, tels que l’ajout de la statistique d’adaptabilité et la diminution de la barre de santé après chaque mort.