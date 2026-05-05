10 niesamowitych gier podobnych do „Stellar Blade”

Szukasz gier podobnych do „Stellar Blade””. Rozumiem cię. Jeśli miałeś przyjemność zagrać w „Stellar Blade””, to wiesz, że jest to jedna z tych gier, od których trudno się oderwać i które oferują niesamowitą powtarzalność rozgrywki. Pamiętam, jak po raz pierwszy odblokowałem broń palną w „Stellar Blade””. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony.

Nie chodzi o to, że dodanie broni palnej do gry o szermierzu było najbardziej oryginalnym lub szokującym pomysłem, jaki kiedykolwiek nas zachwycił. Po prostu w grze było już mnóstwo potężnych umiejętności szermierczych i kombinacji, więc czułem, jakby mój arsenał podwoił się pod względem broni.

Skupienie się na akcji i walce wręcz w „Stellar Blade”” to najprostszy sposób, by zrozumieć, dlaczego ta gra jest tak cholernie dobra. Wymienione tutaj tytuły oferują podobne wrażenia, które zaspokoją Twoją potrzebę akcji.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Stellar Blade

Wszystkie gry z tej listy są warte zagrania, ale oto najlepsze tytuły, które zasługują na szczególną uwagę. Wybrałem je ze względu na niesamowite systemy akcji, wspaniałą grafikę i szalone światy.

1 NieR: Automata 2017 Niesamowity postapokaliptyczny świat z fantastycznymi walkami, łączącymi karabiny maszynowe, miecze laserowe, Andrody, roboty i głęboką fabułę. Buy now 2 Clair Obscur: Expedition 33 2024 Fantasy w stylu steampunkowym z dynamicznymi walkami i trzema grywalnymi bohaterkami w hipnotyzującym świecie Belle Époque. Buy now 3 Vanquish 2010 Szybka, kinowa strzelanina z wykorzystaniem poślizgów i futurystycznym chaosem od twórców gry „Bayonetta”. Buy now

Te gry są już dostępne. Sprawdź pozostałe poniżej – zamieściłem linki do zakupu tych najlepszych tytułów. I szczerze mówiąc, osobiście mogę polecić je wszystkie. Wszystkie są świetne i trudno się od nich oderwać.

10 najlepszych gier podobnych do Stellar Blade

Najwyższy czas zanurzyć się w czymś równie ekscytującym jak twoja ostatnia przygoda. Przejdźmy do całej listy wraz ze wszystkimi ciekawymi szczegółami i pełnym opisem każdej pozycji.

1. NieR: Automata [Najlepsza postapokaliptyczna gra akcji i przygodowa]

Platformy Xbox, PS4, PS5, PC Rok wydania 2017 Twórca PlatinumGames Najlepsze dla Fanów głębokiej fabuły i płynnej walki

Zanurzyłem się w grze „NieR: Automata” – pełnej akcji przygodówce, która ożywa z impetem w nawiedzającym, postapokaliptycznym świecie. W systemie walki, oprawie wizualnej i klimacie dostrzegłem echa gry „Stellar Blade””. Walka toczy się z choreograficzną gracją. Korzystasz z karabinów maszynowych, mieczy, miotaczy laserowych oraz brutalnych ataków kombinacyjnych, które wydają się potężne, a jednocześnie zwinne – zupełnie jak płynne potyczki w „Stellar Blade””.

Pod względem graficznym obie gry łączą futurystyczną maszynerię z zrujnowanymi krajobrazami Ziemi, zachęcając do eksploracji każdego zakątka. Tematyka również się pokrywa: Androidy zastanawiające się nad sensem swojego istnienia w obliczu upadku cywilizacji, postacie kobiece w eleganckich, skąpych strojach walczące z chłodną brutalnością. Obie gry sprawiają, że chce się odkrywać (lub ponownie odkrywać) sekcję gier RPG. Obie gry zapewniają wciągające wrażenia jak żadne inne.

Stellar Blade oferuje nawet crossoverowe DLC z kostiumami i postaciami z Nier: Automata, co stanowi ukłon w stronę wspólnej społeczności fanów. Co więcej, NieR to nie tylko jedna gra. Mamy oryginalnego NieR, Automata, Replicant, Gestalt oraz nadchodzące tytuły rozszerzające ten mit.

Dlaczego warto polecić tę grę fanom serii „Stellar Blade””:

Te same dynamiczne kombinacje ciosów w walce

wręcz i na odległość

wręcz i na odległość Postapokaliptyczna atmosfera

z androidką w roli bohaterki

z androidką w roli bohaterki Elementy crossoverowe łączące światy obu gier

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2. Clair Obscur: Expedition 33 [Najlepsza gra RPG w stylu art deco i mrocznej fantastyki]

Platformy Xbox, PS5, PC Rok premiery 2025 Twórca Sandfall Interactive, Sandfall S.A.S. Najlepsze dla fanów francuskiej Belle Époque i stylu art déco oraz zwolenników fantazyjnej rozgrywki

Clair Obscur: Expedition 33 to świeże spojrzenie dla fanów gier akcji i przygód, którzy pokochali Stellar Blade. System walki łączy reaktywne, precyzyjne ruchy turowego z sekwencjami QTE, które są równie dynamiczne jak ciosy Blade’a. Inspirowana epoką Belle Époque planeta obfituje w ruiny w stylu steampunkowym i ma w sobie coś z niesamowitego piękna. To idealna propozycja dla miłośników Stellar Blade, którzy lubią odkrywać klimatyczne lokacje i drżeć z zaskoczenia.

Możesz spodziewać się wielowarstwowych dialogów, trzech silnych postaci – zarówno kobiecych, jak i męskich – dynamicznej broni oraz różnorodnych typów przeciwników, którzy zapewnią graczom sporo emocji w trakcie poszczególnych wątków fabularnych. Kontrast wizualny między eleganckimi sukniami a mechaniczną rzezią nawiązuje do stylowej estetyki gry „Stellar Blade””.

Jeśli jesteś gotowy, by zagłębić się w kolejną epicką grę, zacznij ją już teraz, albo sprawdź inne niesamowite gry z otwartym światem, które również są warte uwagi.

Dlaczego warto polecić tę grę fanom Stellar Blade:

Reaktywne, precyzyjne systemy walki o strategicznym przebiegu



Kobiece bohaterki napędzające zarówno fabułę, jak i akcję



Świat fantasy w stylu steampunkowym do odkrywania i odblokowywania tajemnic

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3. Vanquish [Najlepsza gra z szybką walką]

Platformy PS3, PS4, Xbox, PC Rok wydania 2010 (wersja na PC z 2017 r., remaster z 2020 r.) Twórca Platinum Games Najlepsze dla Graczy poszukujących błyskawicznej walki, w której ataki wiążą się z poślizgami i unikami

Od razu poczułem, że dynamika walki w Vanquish przypomina energiczny styl walki wręcz w Stellar Blade. Obie gry wymagają precyzyjnego wyczucia czasu: Vanquish w przypadku serii przyspieszonych poślizgów, a Stellar Blade w przypadku akrobatycznych łańcuchów ciosów. Grafika obu gier tętni klimatem fantastyka naukowa, podobnie jak futurystyczny, technologiczny świat „Stellar Blade””. Podczas gdy „Vanquish” skupia się na strzelankach typu bullet hell, „Stellar Blade”” oferuje stylową walkę na miecze o równie efektownym charakterze.

Pod względem tematyki gry są do siebie zbliżone: obie przedstawiają Ziemię w niedalekiej przyszłości na skraju upadku, gdzie ludzie walczą z maszynami. Klimat kombinezonów wspomagających w Vanquish odzwierciedla zbroje wspomagane w Stellar Blade. Kiedy wrogowie spadają z nieba, musisz reagować błyskawicznie. Obie gry wymagają utrzymania tempa. Walki z bossami w „Vanquish” dostarczyły mi brutalnej zabawy, a „Stellar Blade”” oferuje równie wymagającą akcję.

Mimo że „Vanquish” jest krótszy, jego adrenalina wciąż pozostaje w pamięci. Dla fanów poszukujących tych samych dynamicznych wrażeń ta gra jest strzałem w dziesiątkę. Aha, na Hubie możesz sprawdzić więcej super zabawnych strzelanek z perspektywy trzeciej osoby.

Dlaczego „Vanquish” przemawia do fanów „Stellar Blade””:

Niezwykle szybkie tempo walki z przyspieszeniami poślizgowymi, które podkreślają efektowny przebieg

kombinacji ciosów

kombinacji ciosów Futurystyczna broń i wygląd przeciwników, które dopełniają emocje

związane z walką wręcz w klimacie fantastyka naukowa

związane z walką wręcz w klimacie fantastyka naukowa Pełne napięcia starcia z bossami i stroma krzywa trudności

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4. Bayonetta [Najlepsza stylizowana saga o łowczyni aniołów]

Platformy PS3, PS4, Xbox, Wii U, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2009 Producent PlatinumGames Najlepsze dla Dynamiczne walki z efektowną bronią, przesadną akcją i silną kobiecą bohaterką

Zagrałem w „Bayonettę” na Switchu i jej walka charakteryzuje się taką samą zaciekłością i polotem jak w „Stellar Blade””. Obie to gry akcji z elementami przygodowymi, pełne łańcuchów kombinacji, broni palnej i mieczy oraz kinowego spowolnienia czasu „Witch Time” (przynajmniej w przypadku „Bayonetty”). Warto też zwrócić uwagę na jeden element: obie bohaterki są do siebie bardzo podobne. Wyglądają tak, jakby były siostrami lub bliźniaczkami.

Sceny walk w grze „Bayonetta” to prawdziwy taniec broni, karabinów maszynowych, mieczy i magii, przypominający mi efektowne sekwencje ataków znane z gry „Stellar Blade””. Pod względem wizualnym jest to hiperstylizowane, ekstrawaganckie widowisko, dorównujące połączeniu elementów fantastyka naukowa i postapokaliptycznego klimatu w grze Stellar Blade. Twórcy stworzyli płynne ruchy i olśniewające sceny z eleganckimi kostiumami, nawiązującymi do estetyki Stellar Blade.

Bayonetta pozwala ci przejść przez pełne akcji poziomy, zapewniając frajdę i miażdżenie hord wrogów poprzez zaciętą walkę i epickie wyzwania. Ostatecznie obie gry są niesamowicie zabawnymi i brutalnymi tytułami dla jednego gracza, które wciągają cię od samego początku.

Dlaczego warto polecić tę grę fanom Stellar Blade:

Łączy szybką, stylową akcję z kinowymi etapami

z bossami

z bossami Silne postacie kobiece, które przejmują kontrolę z charakterystycznym, przesadnym stylem



Dostępnych jest wiele gier z serii: Bayonetta 1 (2009), 2 (2014), 3 (2022) oraz Bayonetta Origins: Cereza (2023), co zapewnia mnóstwo rozgrywki

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5. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie [Najlepsza gra z historyczną walką wręcz]

Platformy PS4, Windows, Xbox One, Stadia Rok wydania 22 marca 2019 r. Twórca FromSoftware Najlepsze dla Miłośników wymagającej walki wręcz

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie oferuje niezwykle precyzyjną walkę i pełne napięcia pojedynki, które nawiązują do stylu gry akcji-przygodowej Stellar Blade. Obie gry charakteryzują się walkami wręcz o wysoką stawkę, jednak system przełamywania postawy w Sekiro wymaga raczej precyzyjnego wyczucia czasu niż efektownych kombinacji ciosów.

Grafika przywołuje na myśl zamglone świątynie i bambusowe lasy feudalnej Japonii, kontrastując z ruinami w stylu fantastyka naukowa z „Stellar Blade””, jednak obie gry pozwalają zanurzyć się w klimatycznych światach stworzonych z myślą o eksploracji i opanowaniu ich do perfekcji. Motywy wytrwałości i odrodzenia znajdują odzwierciedlenie w historii Sekiro o wskrzeszonym shinobi, podobnie jak w walce Stellar Blade o eksplorację i odzyskanie zrujnowanej Ziemi.

Spędziłem ponad 80 godzin testując walkę w Sekiro i mogę potwierdzić, że charakteryzuje ją satysfakcjonujący styl „punisher” oraz precyzja. Twórcy z FromSoftware opisują ją jako taniec życia i śmierci, co pokrywa się z intensywnymi wyzwaniami z bossami w Stellar Blade. Ataki prowadzą do starć opartych na strategii, a nie na brutalnej sile, co daje ogromną satysfakcję graczom, którzy nauczą się rozpoznawać schematy zachowań przeciwników.

Dlaczego gra przemawia do fanów „Stellar Blade””:

Odzwierciedla to dynamiczne tempo

walki wręcz

walki wręcz Wysoki poziom trudności, który wymaga od gracza wysokich umiejętności



Głębokie, bogate w fabułę środowisko do odkrycia

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6. Bogini Zwycięstwa: Nikke [Najlepsza stylowa strzelanka RPG]

Platformy Android, iOS, Windows Rok premiery 4 listopada 2022 r. (urządzenia mobilne), 15 lutego 2023 r. (PC) Twórca Shift Up Najlepsze dla fanów strzelanek i gier RPG

Bogini Zwycięstwa: Nikke to stylowa strzelanka RPG z perspektywy trzeciej osoby, oferująca walkę z szybką zmianą postaci oraz elementy fantastyka naukowa, które nawiązują do płynnej akcji znanej z gry Stellar Blade. Gracze eksplorują postapokaliptyczny świat opanowany przez mechanicznych wrogów, co nawiązuje do motywu ruin znanego z „Stellar Blade”. Grafika w stylu anime, skąpe kostiumy i dynamiczny system umiejętności sprawiają, że gra wydaje się być bliską kuzynką estetyki „Stellar Blade”.

Ta gra nawiązuje nawet do „Stellar Blade””! Grając w „Stellar Blade””, możesz zdobyć stroje z „Bogini Zwycięstwa: Nikke”, kupując dodatek DLC. To element łączący ich wspólny świat i styl.

Motywy zniszczenia i odbudowy łączą obie gry, a model gacha w Nikke zapewnia stale powiększającą się listę postaci, która przyciąga graczy lubiących walkę.

Dlaczego gra przemawia do fanów Stellar Blade:

Stylowa, dynamiczna rozgrywka



Postacie kobiece o wyrazistym wyglądzie i świetnym

udźwiękowieniu

kobiece o wyrazistym wyglądzie i świetnym udźwiękowieniu Stroje z crossoveru ze „Stellar Blade”” pogłębiają więź z fanami

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7. God of War [Najlepsza mityczna gra akcji w gatunku fantastyka naukowa]

Platformy Windows Rok wydania 2018 Twórca Santa Monica Studio Najlepiej nadaje się do Mityczną, opartą na fabule walkę

W tej grze akcji i przygodowej Kratos wraz ze swoim synem Atreusem zmierzą się z nordyckimi potworami w rozległym otwartym świecie. W porównaniu ze „Stellar Blade”” walka jest ciężka i przemyślana, skupiając się na kombinacjach ciosów toporem i tarczą, a nie na szybkiej, science-fictionowej szermierce. Pod względem wizualnym zamarznięte krainy i gigantyczni przeciwnicy nawiązują do poczucia skali znanego z „Stellar Blade””.

Dialogi między Kratosem a Atreusem wnoszą emocjonalną głębię, która przypomina rozmowy Eve z jej dronem podczas eksploracji dzikiej przyrody. Obie gry charakteryzują się umiejętnym wykorzystaniem broni, a epickie ataki bossów wywołują silne emocje. Twórcy „God of War” opisują tę grę jako głęboko ludzką podróż oprawioną w mityczną przemoc, podczas gdy „Stellar Blade”” nawiązuje do futurystycznego noir.

Jeśli podobało ci się odkrywanie bogatych środowisk i brutalna walka w „Stellar Blade””, z pewnością pokochasz epicką fabułę i wielowarstwowy projekt świata w „God of War”.

Dlaczego to dobra rekomendacja dla fanów „Stellar Blade””:

Mityczna przygoda z emocjonalną więzią między rodzicem a dzieckiem przypomina atmosferę relacji z robotycznym towarzyszem w „Stellar Blade””



Obie gry oferują skoncentrowaną, ale epicką walkę oraz bogate w możliwości eksploracji lokacje, mimo że należą do różnych gatunków (fantasy kontra fantastyka naukowa)

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8. Scarlet Nexus [Najlepsza gra typu hack-and-slash w klimacie fantastyka naukowa oparta na zdolnościach umysłowych]

Platformy PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, Windows Rok premiery 2021 Twórca Bandai Namco Studios + Tose Najlepsze dla Dynamiczna walka wręcz z wykorzystaniem mocy parapsychicznych

Akcja Scarlet Nexus rozgrywa się w świecie fantastyka naukowa, gdzie osoby obdarzone zdolnościami parapsychicznymi walczą z dziwacznymi przeciwnikami. Gra oferuje tak samo dynamiczną i wielowarstwową walkę wręcz jak Stellar Blade. Wcielasz się w Yuito lub Kasane, posługując się mieczami i atakami parapsychicznymi oraz rzucając odłamkami niczym futurystycznymi mocami. To połączenie miecza, broni i telekinezy.

Stylizowane sceny i fantastyczne pejzaże miejskie niedalekiej przyszłości zapewniają oprawę wizualną nawiązującą do eleganckiej, dystopijnej estetyki Stellar Blade. Walka toczy się szybko, jest dynamiczna i precyzyjna, a przeciwnicy wymagają stosowania taktyk telekinetycznych oraz ataków z bliskiej odległości. To świetna zabawa dla graczy, którzy docenili responsywność Stellar Blade.

Motywy pamięci, tożsamości i zbliżającego się upadku nawiązują do postapokaliptycznych podstaw „Stellar Blade””.

Dlaczego warto polecić tę grę fanom „Stellar Blade””:

Połączenie ataków wręcz i na odległość z elementami

fantastyka naukowa

fantastyka naukowa Ostre emocje związane z grą typu hack-and-slash, rozbudowana rozgrywka i możliwość wielokrotnego grania dzięki dwóm perspektywom

9. Rise of the Tomb Raider [Najlepsza archeologiczna gra akcji i przygodowa]

Platformy PS4, Xbox One, Windows, Stadia Rok wydania 2015 Producent Crystal Dynamics Najlepsze dla strzelankę z elementami łamigłówek i eksploracji

Lara Croft z serii „Tomb Raider” rzuca się w wir pełnej akcji przygody na Syberii, mierząc się z kultami i potwornymi stworzeniami. Walka łączy w sobie elementy skradanki, broni i karabinów maszynowych, a także zagadki eksploracyjne i brutalne strzelaniny.

Jeśli zafascynowały cię eleganckie walki mieczami technologicznymi w grze „Stellar Blade””, ta gra oferuje płynną walkę wręcz przeplataną strzelaninami, zapewniając satysfakcjonujące ataki w zaciętych starciach. Środowiska są rozległe, co pozwala graczom zmierzyć się z gęstymi lasami i lodowymi jaskiniami, odkrywając jednocześnie starożytne tajemnice.

Kinowa oprawa wizualna i porywający rytm gry doskonale wpisują się w ten sam dopracowany klimat fantastyka naukowa. Pod względem tematyki obie gry skupiają się na starożytnych zagrożeniach, które budzą się do życia w światach, gdzie stawka jest niezwykle wysoka.

Dlaczego warto polecić tę grę fanom „Stellar Blade””:

Zwinna eksploracja

Walka z wykorzystaniem broni

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10. Final Fantasy XIII: Lightning Returns [Najlepsza epicka gra fantastyka naukowa i fantasy]

Platformy PS3, Xbox 360, PC Rok wydania 2013 Producent Square Enix Najlepsze dla Dynamiczne rajdy oparte na fabule

W grze „Lightning Returns: Final Fantasy XIII” swobodne poruszanie się po otwartym świecie zastąpiono rozgrywką opartą na misjach, ale jej dynamiczna, pełna akcji walka idealnie trafi w gusta miłośników serii „Stellar Blade””. Gracz przełącza się między mieczami wyposażonymi w artylerię a bronią palną, wykonuje precyzyjne ataki w systemie ATB i żongluje schematami: kombinacjami zbroi i broni z unikalnymi wskaźnikami. A wszystko to w wyścigu z czasem, gdy zegar odlicza dni do końca świata.

System ten nawiązuje do płynnego połączenia walki wręcz i na odległość znanego z „Stellar Blade””. Środowiska rozgrywki obejmują zarówno gotyckie miasta, jak i rozświetlone krajobrazy fantastyka naukowa, tworząc atmosferę połączenia mechów i magii, którą uwielbiają fani. Obie gry oferują dynamiczną akcję, stylowe kombinacje ciosów oraz napięcie wynikające z nieustannego odliczania.

Dlaczego spodoba się to fanom Stellar Blade:

Natychmiastowe przełączanie się między trzema konfigurowalnymi zestawami zbroi i broni, z których każdy ma własny pasek ATB i umiejętności



Kończące

kombinacje

kombinacje Wykonuj zadania w ściśle określonych limitach czasowych, co potęguje emocje i poczucie pilności



Często zadawane pytania

Jaka gra najbardziej przypomina „Stellar Blade””?

Powszechnie uważa się, że „NieR: Automata” jest najbardziej zbliżoną grą. Charakteryzuje się dynamiczną walką, bogatą fabułą, bohaterami-Androida oraz stylową oprawą graficzną, która nawiązuje do klimatu „Stellar Blade””.

Jakim rodzajem gry jest „Stellar Blade””?

Stellar Blade to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca walkę typu hack-and-slash z elementami RPG oraz mocną fabułą osadzoną w dystopijnym świecie fantastyka naukowa.

Czym inspirowana jest gra „Stellar Blade””?

Gra czerpie inspirację z NieR: Automata, Bayonetta oraz koreańskiej estetyki fantastyka naukowa, łącząc stylową walkę z kinową narracją i postapokaliptyczną oprawą graficzną.

Czy „Stellar Blade”” doczeka się kontynuacji?

Kontynuacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale ze względu na duże zainteresowanie fanów i sukces komercyjny wiele osób spodziewa się ogłoszenia w najbliższej przyszłości.