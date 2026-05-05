10 jeux incroyables similaires à Stellar Blade

Vous êtes à la recherche de jeux similaires à Stellar Blade. Je vous comprends parfaitement. Si vous avez eu le plaisir de jouer à Stellar Blade, vous savez qu’il s’agit de l’un de ces jeux dont on a du mal à se détacher et qui offrent une rejouabilité incroyable. Je me souviens de la première fois où j’ai débloqué des armes à feu dans Stellar Blade. J’ai été sincèrement surpris.

Ce n’est pas que l’idée d’ajouter des armes à feu à un jeu de combat à l’épée soit la plus originale ou la plus surprenante qui soit. C’est simplement qu’il existait déjà de nombreuses techniques d’épée et combinaisons puissantes, si bien que j’ai eu l’impression que mon arsenal venait de quadrupler en termes d’armement.

Se concentrer sur l’action et les combats au corps à corps de Stellar Blade est le moyen le plus simple de comprendre pourquoi ce jeu est si sacrément bon. Les jeux répertoriés ici offrent des sensations similaires qui sauront satisfaire votre soif d’action.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Stellar Blade

Tous les jeux de cette liste valent le détour, mais voici les meilleurs qui méritent d’être mis en avant. Je les ai choisis pour leurs systèmes d’action incroyables, leurs graphismes somptueux et leurs univers déjantés.

1 NieR: Automata 2017 Un univers post-apocalyptique envoûtant, avec des combats époustouflants mêlant mitrailleuses, lames laser, Androids, robots et une histoire riche en rebondissements. Buy now 2 Clair Obscur: Expedition 33 2024 Un jeu de fantasy steampunk proposant des combats réactifs et trois héroïnes jouables dans un univers envoûtant inspiré de la Belle Époque. Buy now 3 Vanquish 2010 Des combats à l'arme à feu cinématiques et ultra-rapides, avec des glissades accélérées et un chaos futuriste, par les créateurs de Bayonetta. Buy now

Ces jeux sont disponibles dès maintenant. Découvrez les autres ci-dessous, car j’ai inclus des liens pour acheter ces titres phares. Et sérieusement, à titre personnel, je peux tous les recommander. Ils sont tous excellents et difficiles à lâcher.

Les 10 meilleurs jeux similaires à Stellar Blade

Il est grand temps de vous plonger dans une aventure aussi palpitante que la dernière que vous avez vécue. Découvrons ensemble la liste complète, avec tous les détails intéressants et une analyse approfondie de chaque titre.

1. NieR: Automata [Meilleur jeu d'action-aventure post-apocalyptique]

Plateformes Xbox, PS4, PS5, PC Année de sortie 2017 Développeur PlatinumGames Idéal pour Les amateurs d’histoires riches et de combats fluides

Je me suis plongé dans NieR : Automata, un jeu d’action-aventure « explosif » se déroulant dans un monde post-apocalyptique envoûtant. J’y ai retrouvé des échos de Stellar Blade dans ses combats, ses graphismes et son ambiance. Les combats s’enchaînent avec une grâce chorégraphiée. Vous utilisez des mitrailleuses, des épées, des pistolets laser et des enchaînements d’attaques brutaux qui semblent à la fois puissants et agiles, tout comme les escarmouches fluides de Stellar Blade.

Sur le plan graphique, les deux jeux mêlent des machines futuristes à des paysages terrestres en ruines, vous invitant à explorer chaque recoin. Les thèmes se recoupent également : des Androids s’interrogeant sur leur raison d’être au milieu de l’effondrement de la civilisation, des personnages féminins vêtus de tenues chics et révélatrices qui se battent avec une brutalité décontractée. Ces deux jeux vous donnent envie d’explorer (ou de redécouvrir) la section des jeux de rôle. Tous deux vous plongent dans une immersion sans pareille.

Stellar Blade propose même un DLC crossover mettant en scène des tenues et des personnages de NieR : Automata, un clin d’œil à une communauté de fans commune. De plus, NieR ne se limite pas à un seul titre. Vous disposez du NieR original, d’Automata, de Replicant, de Gestalt, ainsi que de titres à venir qui viennent enrichir l’univers.

Pourquoi c'est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Le même combat

combiné au corps à corps et à distance, riche en action

combiné au corps à corps et à distance, riche en action Une héroïne Android dans une ambiance

post-apocalyptique

post-apocalyptique Un contenu croisé qui relie les univers des deux jeux

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2. Clair Obscur : Expédition 33 [Meilleur RPG de fantasy noire dans un univers Art déco]

Plateformes Xbox, PS5, PC Année de sortie 2025 Développeur Sandfall Interactive, Sandfall S.A.S. Idéal pour Les amateurs de la Belle Époque et de l’Art déco à la française, ainsi que d’un gameplay fantaisiste

Clair Obscur : Expédition 33 apporte un vent de nouveauté aux amateurs de jeux d’action-aventure qui ont adoré Stellar Blade. Son système de combat allie des mouvements réactifs et précis au tour par tour à des séquences de temps réel (QTE) aussi percutantes que les coups de Blade. Cette planète d’inspiration Belle Époque regorge de ruines steampunk et d’une beauté envoûtante. Elle est parfaite pour les amateurs de Stellar Blade qui aiment explorer des décors évocateurs et frémir devant les surprises.

Vous pouvez vous attendre à des dialogues riches, à trois personnages marquants (deux femmes et un homme), à des armes dynamiques et à des types d’ennemis qui tiendront les joueurs en haleine tout au long des arcs narratifs. Le contraste visuel entre les robes élégantes et le chaos mécanique rappelle l’esthétique raffinée de Stellar Blade.

Si vous êtes prêt à vous lancer dans un autre jeu épique, plongez-vous-y dès maintenant, ou découvrez d’autres jeux en monde ouvert tout aussi exceptionnels.

Pourquoi c’est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Des systèmes de combat réactifs et précis, au rythme

stratégique

stratégique Des héroïnes qui mènent à la fois l’intrigue et l’action



Un univers fantastique steampunk à explorer pour en dévoiler les secrets

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3. Vanquish [Meilleur jeu de combat à grande vitesse]

Plateformes PS3, PS4, Xbox, PC Année de sortie 2010 (portage PC en 2017, version remasterisée en 2020) Développeur Platinum Games Idéal pour Les joueurs à la recherche de combats ultra-rapides où les attaques donnent lieu à des enchaînements de glissades et d’esquives

J’ai immédiatement ressenti que l’intensité des combats de Vanquish faisait écho au rythme percutant des combats au corps à corps de Stellar Blade. Les deux jeux exigent un timing précis : Vanquish avec ses rafales de glissades-accélérations, Stellar Blade avec ses enchaînements de coups acrobatiques. Leurs graphismes débordent d’une touche de science-fiction, à l’image de l’univers technologique futuriste de Stellar Blade. Alors que Vanquish s’oriente vers le genre « bullet hell », Stellar Blade propose des combats à l’épée tout aussi stylés et percutants.

Sur le plan thématique, ils sont sur la même longueur d’onde : tous deux dépeignent une Terre du futur proche au bord de l’effondrement, où s’affrontent les humains et les machines. L’univers des combinaisons augmentées de Vanquish fait écho à l’équipement motorisé de Stellar Blade. Lorsque les ennemis vous assaillent, vous devez réagir rapidement. Ces deux jeux exigent de l’élan. J’ai trouvé les combats contre les boss de Vanquish d’un plaisir brutal, tandis que Stellar Blade propose une action tout aussi exigeante.

Bien que Vanquish soit plus court, son ambiance riche en adrénaline trouve un écho. Pour les fans en quête de ces mêmes sensations fortes, ce jeu est un véritable coup de cœur. Oh, et vous pouvez découvrir d’autres sélections de jeux de tir à la troisième personne ultra-amusants sur le Hub.

Pourquoi Vanquish séduit les fans de Stellar Blade :

Un rythme de combat ultra-rapide, avec des accélérations par glissade qui s'inscrivent dans la fluidité

des enchaînements spectaculaires

des enchaînements spectaculaires Des armes et des ennemis au design futuriste qui viennent parfaire les sensations

fortes des combats au corps à corps de science-fiction

fortes des combats au corps à corps de science-fiction Des affrontements contre des boss pleins de suspense et une courbe de difficulté exigeante

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4. Bayonetta [La meilleure saga stylisée de chasseurs d’anges]

Plates-formes PS3, PS4, Xbox, Wii U, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2009 Développeur PlatinumGames Idéal pour Des combats au rythme effréné avec des armes stylisées, une action déjantée et une héroïne forte

Je me suis lancé dans Bayonetta sur Switch et ses combats sont tout aussi féroces et spectaculaires que ceux de Stellar Blade. Ces deux jeux d’action-aventure regorgent de chaînes de combos, d’armes à feu et d’épées, ainsi que du ralenti cinématique « Witch Time » (du moins dans Bayonetta). Et puis, un élément digne d’intérêt : les deux protagonistes se ressemblent beaucoup. On dirait presque qu’elles sont sœurs ou jumelles.

Les scènes de combat de Bayonetta sont une véritable danse mêlant armes, mitrailleuses, épées et magie, qui me rappellent les séquences d’attaque spectaculaires de Stellar Blade. Visuellement, c’est un spectacle hyper-stylisé et extravagant qui s’accorde parfaitement avec le mélange de science-fiction et d’ambiance post-apocalyptique de Stellar Blade. Les développeurs ont créé des mouvements fluides et des scènes éblouissantes avec des costumes chics, faisant écho à l’esthétique de Stellar Blade.

Bayonetta vous permet de parcourir des niveaux survoltés, vous offrant le plaisir de voir s’effondrer des hordes d’ennemis au cours de combats acharnés et de défis épiques. En fin de compte, ces deux jeux réussissent à être des jeux solo incroyablement amusants et brutaux qui vous captivent dès le début.

Pourquoi c’est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Allie une action rapide et stylée à des combats

de boss cinématiques

de boss cinématiques Des personnages féminins forts et charismatiques, dotés d’un style

exubérant

exubérant Il existe plusieurs opus : Bayonetta 1 (2009), 2 (2014), 3 (2022) et Bayonetta Origins : Cereza (2023), ce qui vous offre une multitude de possibilités de jeu

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5. Sekiro : Shadows Die Twice [Meilleur jeu de combat au corps à corps historique]

Plateformes PS4, Windows, Xbox One, Stadia Année de sortie 22 mars 2019 Développeur FromSoftware Idéal pour Les passionnés de combats au corps à corps exigeants

Sekiro : Shadows Die Twice propose des combats d’une précision redoutable et des duels haletants qui rappellent le style du jeu d’action-aventure Stellar Blade. Tous deux mettent en scène des combats au corps à corps où les enjeux sont élevés, mais le système de « rupture de posture » de Sekiro exige un timing précis à la fraction de seconde plutôt que des enchaînements spectaculaires.

Les graphismes évoquent les temples brumeux et les forêts de bambous du Japon féodal, contrastant avec les ruines de science-fiction de Stellar Blade, mais les deux jeux vous plongent dans des univers atmosphériques propices à l’exploration et à la maîtrise. Les thèmes de la résilience et de la renaissance trouvent un écho dans l’histoire de Sekiro, celle d’un shinobi ressuscité, tout comme dans la lutte menée par Stellar Blade pour explorer et reconquérir une Terre en ruines.

J’ai passé plus de 80 heures à tester le système de combat de Sekiro et je peux vous garantir qu’il offre une expérience punitive et précise des plus satisfaisantes. Les développeurs de FromSoftware le décrivent comme une danse entre la vie et la mort, ce qui correspond parfaitement aux défis intenses contre les boss de Stellar Blade. Les attaques donnent lieu à des affrontements axés sur la stratégie plutôt que sur la force brute, ce qui récompense pleinement les joueurs qui parviennent à cerner les schémas d’attaque des ennemis.

Pourquoi ce jeu trouve un écho auprès des fans de Stellar Blade :

Reflète ce rythme

effréné du combat au corps à corps

effréné du combat au corps à corps Un niveau de difficulté élevé qui met en avant les compétences

du joueur

du joueur Un univers riche et profond, plein d’histoires à découvrir

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6. Goddess of Victory : Nikke [Meilleur jeu de tir-RPG stylé]

Plateformes Android, iOS, Windows Année de sortie 4 novembre 2022 (mobile), 15 février 2023 (PC) Développeur Shift Up Idéal pour Les amateurs de jeux de tir et de RPG

Déesse de la Victoire : Nikke est un jeu de tir-RPG à la troisième personne très stylé, proposant des combats avec changement rapide de personnage et une ambiance de science-fiction qui rappelle l’action fluide de Stellar Blade. Les joueurs explorent un monde post-apocalyptique envahi par des ennemis mécaniques, faisant écho au thème des ruines de Stellar Blade. Les graphismes de style anime, les tenues révélatrices et le système de compétences dynamique rappellent l’esthétique de Stellar Blade.

Ce jeu propose même un crossover avec Stellar Blade ! Vous pouvez obtenir des tenues de « Déesse de la Victoire : Nikke » en jouant à Stellar Blade, en achetant un DLC. Un lien qui renforce leur univers et leur style communs.

Les thèmes de la destruction et de la reconquête relient ces deux jeux, tandis que le système de gacha de Nikke permet de créer un roster en constante expansion pour captiver les amateurs de jeux de combat.

Pourquoi ce jeu trouve un écho auprès des fans de Stellar Blade :

Des

combats élégants et au rythme effréné

combats élégants et au rythme effréné Des personnages féminins au design et au doublage

marquants

féminins au design et au doublage marquants Les tenues issues du crossover avec Stellar Blade renforcent le lien avec les fans

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7. God of War [Meilleur jeu d’action de science-fiction mythique]

Plateformes Windows Année de sortie 2018 Développeur Santa Monica Studio Idéal pour Combats mythiques axés sur la narration

Ce jeu d'action-aventure oppose Kratos et son fils Atreus à des monstres nordiques dans un vaste monde ouvert. Comparé à Stellar Blade, le combat est plus pesant et réfléchi, privilégiant les enchaînements de hache et de bouclier plutôt que les combats à l’épée de science-fiction à grande vitesse. Sur le plan visuel, ses royaumes gelés et ses ennemis géants font écho à l’impression d’échelle de Stellar Blade.

Les dialogues entre Kratos et Atreus apportent une profondeur émotionnelle qui n’est pas sans rappeler les conversations d’Eve avec son drone lorsqu’elle explore la nature sauvage. Les deux jeux se caractérisent par une maîtrise des armes et des combats de boss épiques qui procurent un impact viscéral. Les développeurs de God of War décrivent un parcours profondément humain enveloppé de violence mythique, tandis que Stellar Blade s’inscrit dans un univers noir futuriste.

Si vous avez apprécié l’exploration d’environnements riches et les combats brutaux dans Stellar Blade, vous adorerez la narration épique et la conception de monde aux multiples facettes de God of War.

Pourquoi c’est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Une aventure mythique où le lien émotionnel entre parent et enfant fait écho à l’ambiance créée par le compagnon robotique de Stellar Blade



Les deux jeux proposent des combats ciblés mais épiques et des décors riches en possibilités d’exploration, bien qu’ils appartiennent à des genres différents (fantastique vs science-fiction)

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8. Scarlet Nexus [Le meilleur jeu de hack & slash de science-fiction axé sur l’intelligence]

Plateformes PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, Windows Année de sortie 2021 Développeur Bandai Namco Studios + Tose Idéal pour Des combats au corps à corps psychiques au rythme effréné

Se déroulant dans un univers de science-fiction où des télékinésistes affrontent des ennemis étranges, Scarlet Nexus reprend le système de combat au corps à corps intense et nuancé de Stellar Blade. Vous incarnez Yuito ou Kasane, maniant épées et attaques psychiques, et projetant des débris comme s’il s’agissait de pouvoirs futuristes. Imaginez un mélange d’épées, d’armes et de télékinésie.

Les scènes stylisées du jeu et ses paysages urbains d’un futur proche teintés de fantastique offrent des graphismes qui font écho à l’esthétique dystopique épurée de Stellar Blade. Le rythme des combats est rapide, réactif et précis, avec des ennemis qui exigent des tactiques télékinétiques et des frappes à courte portée. Un vrai régal pour les joueurs qui ont apprécié la réactivité de Stellar Blade.

Les thèmes de la mémoire, de l’identité et de l’effondrement imminent renvoient aux fondements post-apocalyptiques de Stellar Blade.

Pourquoi ce jeu est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Un mélange d'attaques au corps à corps et à distance, le tout dans une ambiance

de science-fiction

de science-fiction Des sensations fortes de type « hack-and-slash », un gameplay riche et une rejouabilité assurée grâce à deux perspectives différentes

9. Rise of the Tomb Raider [Meilleur jeu d’action-aventure archéologique]

Plateformes PS4, Xbox One, Windows, Stadia Année de sortie 2015 Développeur Crystal Dynamics Idéal pour Jeu d’exploration mêlant énigmes et tir

Lara Croft, l’héroïne de Tomb Raider, se lance dans une aventure pleine d’action à travers la Sibérie, où elle affronte des sectes et des créatures monstrueuses. Les combats allient furtivité, armes à feu et mitrailleuses, mêlant énigmes d’exploration et fusillades brutales.

Si les combats élégants à l’épée high-tech de *Stellar Blade* vous ont séduit, ce jeu vous propose des combats au corps à corps fluides, entrecoupés d’échanges de tirs, pour des attaques très satisfaisantes au cours d’affrontements acharnés. Les environnements sont immenses, permettant aux joueurs de s’aventurer dans des forêts denses et des grottes glacées tout en perçant des mystères anciens.

Ses graphismes cinématiques et son rythme haletant s’inscrivent dans la même ambiance de science-fiction soignée. Sur le plan thématique, les deux jeux s’appuient sur des menaces ancestrales qui resurgissent dans des univers où les enjeux sont considérables.

Pourquoi c’est une bonne recommandation pour les fans de Stellar Blade :

Une exploration agile

Combats armés

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10. Final Fantasy XIII : Lightning Returns [Meilleure épopée de science-fiction et de fantasy]

Plateformes PS3, Xbox 360, PC Année de sortie 2013 Développeur Square Enix Idéal pour Des raids au rythme effréné et axés sur l'histoire

Lightning Returns : Final Fantasy XIII remplace l'exploration en monde ouvert par un gameplay axé sur les missions, mais ses combats fluides et pleins d'action conviendront parfaitement aux amateurs de Stellar Blade. Vous alternez entre des épées équipées d’artillerie et des armes à feu, exécutez des attaques ATB parfaitement synchronisées et jonglez avec les « schemata » : des combinaisons armure-arme dotées de jauges uniques. Le tout en jouant contre la montre, alors que l’heure de la fin du monde approche.

Ce système fait écho au mélange harmonieux de combats au corps à corps et à distance proposé par Stellar Blade. Les environnements vont des villes gothiques aux paysages de science-fiction lumineux, créant cette atmosphère mêlant robots et magie que les fans adorent. Les deux jeux offrent une action intense, des combos stylés et une tension haletante, rythmée par un compte à rebours.

Pourquoi vous allez l’adorer en tant que fan de Stellar Blade :

Passez instantanément d’un ensemble armure-arme personnalisable à un autre parmi les trois proposés, chacun doté de sa propre jauge ATB et de ses propres capacités



Des combos de finition



Accomplissez des quêtes dans des délais très stricts, ce qui renforce le frisson et le sentiment d’urgence



Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu similaire à Stellar Blade ?

NieR: Automata est largement considéré comme le jeu qui s'en rapproche le plus. Il propose des combats au rythme effréné, un univers riche et complexe, des protagonistes Android et des graphismes élégants qui font écho à l'ambiance de Stellar Blade.

De quel type de jeu s'agit-il avec Stellar Blade ?

Stellar Blade est un jeu d’action-aventure à la troisième personne proposant des combats de type « hack-and-slash », des éléments de RPG et un scénario solide se déroulant dans un univers de science-fiction dystopique.

D’où Stellar Blade tire-t-il son inspiration ?

Le jeu s’inspire de NieR: Automata, de Bayonetta et de l’esthétique de la science-fiction coréenne, alliant des combats stylisés à une narration cinématographique et à un univers post-apocalyptique.

Stellar Blade aura-t-il une suite ?

Aucune suite n’a encore été officiellement confirmée, mais compte tenu de la forte demande des fans et du succès commercial, nombreux sont ceux qui s’attendent à une annonce dans un avenir proche.