10 jogos fantásticos parecidos com o Stellar Blade

Estás à procura de jogos parecidos com o Stellar Blade. Eu entendo-te. Se já tiveste o prazer de jogar o Stellar Blade, então sabes que é um daqueles jogos que é difícil largar e que tem uma capacidade de repetição incrível. Lembro-me da primeira vez que desbloqueei armas de fogo no Stellar Blade. Fiquei, sinceramente, surpreendido.

Não é que adicionar armas de fogo a um lutador de espadas fosse a ideia mais original ou chocante de sempre. É só que já havia imensas habilidades e combos de espada poderosos, por isso parecia que o meu arsenal tinha quadruplicado em termos de armamento.

Focar-te na ação e no combate corpo a corpo do Stellar Blade é a receita para perceberes, da forma mais simples, porque é que o jogo é tão bom. Os jogos listados aqui oferecem uma experiência semelhante que vai satisfazer a tua vontade de ação.

As nossas melhores escolhas para jogos como o Stellar Blade

Vale a pena jogar todos os jogos desta lista, mas eis os melhores que merecem destaque. Escolhi-os pelos seus incríveis sistemas de ação, gráficos deslumbrantes e mundos alucinantes.

1 NieR: Automata 2017 Um mundo pós-apocalíptico inquietante com combates fantásticos que combinam metralhadoras, lâminas de laser, Androids, robôs e uma narrativa profunda. Buy now 2 Clair Obscur: Expedition 33 2024 Fantasia steampunk com combate dinâmico e três protagonistas femininas jogáveis num mundo assombroso da Belle Époque. Buy now 3 Vanquish 2010 Ação de tiroteio cinematográfica a alta velocidade, com deslizes impulsionados e caos futurista, dos criadores de Bayonetta. Buy now

Estes jogos já estão disponíveis. Dá uma vista de olhos nos restantes abaixo, pois incluí links para comprares estes grandes candidatos. E, a sério, a título pessoal, posso recomendar todos eles. São todos fantásticos e difíceis de largar.

Os 10 melhores jogos semelhantes ao Stellar Blade

Está na hora de mergulhares em algo tão emocionante como a tua última aventura. Vamos ver a lista completa, com todos os detalhes interessantes e uma análise detalhada de cada título.

1. NieR: Automata [Melhor Jogo de Ação e Aventura Pós-Apocalíptico]

Plataformas Xbox, PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor PlatinumGames Ideal para Fãs de narrativas profundas e combate fluido

Mergulhei no NieR: Automata, um jogo de ação e aventura cheio de vida, que se passa num mundo pós-apocalíptico e assustador. Vi ecos de Stellar Blade no combate, nos gráficos e no tom do jogo. O combate flui com uma graciosidade coreografada. Usas metralhadoras, espadas, armas de laser e ataques combinados brutais que parecem pesados, mas ágeis, tal como as lutas fluidas de Stellar Blade.

A nível gráfico, ambos os jogos combinam maquinaria futurista com paisagens terrestres em ruínas, convidando-te a explorar cada recanto. Os temas também se sobrepõem: Androids a questionar o seu propósito no meio do colapso da civilização, personagens femininas com trajes elegantes e reveladores a lutar com uma brutalidade fixe. Ambos os jogos dão-te vontade de explorar (ou reexplorar) a secção de jogos de RPG. Ambos os jogos envolvem-te como nenhum outro.

O Stellar Blade oferece até um DLC crossover com fatos e personagens do Nier: Automata, uma referência à comunidade de fãs partilhada. Além disso, o NieR não é um jogo de um único truque. Tens o NieR original, o Automata, o Replicant, o Gestalt e os próximos títulos que vão expandir o mito.

Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:

O mesmo combate

de alta intensidade, com combinações de ataques corpo a corpo e à distância

de alta intensidade, com combinações de ataques corpo a corpo e à distância Um ambiente

pós-apocalíptico com uma heroína Android

pós-apocalíptico com uma heroína Android Conteúdo cruzado que une os mundos dos dois jogos

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2. Clair Obscur: Expedition 33 [Melhor RPG de fantasia sombria em estilo Art Déco]

Plataformas Xbox, PS5, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Sandfall Interactive, Sandfall S.A.S. Ideal para Fãs da Belle Époque francesa/Art Déco e de jogabilidade criativa

Clair Obscur: Expedition 33 traz uma novidade para os fãs de jogos de ação e aventura que adoraram o Stellar Blade. O seu combate combina movimentos reativos e precisos, baseados em turnos, com eventos de tempo rápido (QTEs) que são tão impactantes quanto os golpes do Blade. O planeta inspirado na Belle Époque está repleto de ruínas steampunk e de uma beleza misteriosa. É perfeito para os fãs de Stellar Blade que adoram explorar cenários atmosféricos e ficarem boquiabertos com as surpresas.

Podes contar com diálogos complexos, três personagens fortes — tanto femininas como masculinas —, armas dinâmicas e tipos de inimigos que mantêm os jogadores bastante envolvidos ao longo dos arcos narrativos. O contraste visual entre vestidos elegantes e o caos mecânico lembra a estética sofisticada joga o Stellar Blade.

Se estás pronto para te dedicares a outro jogo épico, mergulha nele agora mesmo, ou podes explorar mais jogos incríveis de mundo aberto que valem a pena.

Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:

Sistemas de combate reativos e precisos com um fluxo

estratégico

estratégico Protagonistas femininas que conduzem tanto o enredo como a ação



Um mundo de fantasia steampunk para explorar e desvendar segredos

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3. Vanquish [Melhor jogo de combate de alta velocidade]

Plataformas PS3, PS4, Xbox, PC Ano de lançamento 2010 (versão para PC em 2017, remasterização em 2020) Desenvolvedora Platinum Games Ideal para Jogadores que procuram combate relâmpago, onde os ataques dão origem a momentos de deslizes e esquivas

Senti que a adrenalina do combate do Vanquish ecoava imediatamente o ritmo intenso do combate corpo a corpo joga o Stellar Blade. Ambos exigem um timing preciso: o Vanquish com rajadas de deslize e impulso, o Stellar Blade com cadeias de golpes acrobáticos. Os seus gráficos transbordam um toque de ficção científica, tal como o mundo tecnológico futurista joga o Stellar Blade. Enquanto o Vanquish se inclina para o estilo «bullet-hell», o Stellar Blade oferece um toque de combate com espadas com um estilo igualmente marcante.

Tematicamente, estão em sintonia: ambos mostram uma Terra num futuro próximo à beira do colapso, humanos contra máquinas. A sensação do fato aumentado do Vanquish espelha o equipamento motorizado joga o Stellar Blade. Quando os inimigos chovem, tens de reagir rápido. Ambos os jogos exigem impulso. Achei as lutas contra os chefes do Vanquish brutalmente divertidas, enquanto o Stellar Blade oferece ação igualmente exigente.

Apesar de o Vanquish ser mais curto, o seu tom de adrenalina continua presente. Para os fãs que procuram essa mesma emoção cinética, este jogo é o ideal. Ah, e podes ver mais sugestões de jogos de tiro na terceira pessoa superdivertidos no Hub.

Por que é que o Vanquish agrada aos fãs joga o Stellar Blade:

Um ritmo de combate super-rápido com impulsos de deslize que combinam com um fluxo

de combos espetacular

de combos espetacular Armas futuristas e design de inimigos que complementam as emoções

do combate corpo a corpo de ficção científica

do combate corpo a corpo de ficção científica Encontros tensos com chefes e uma curva de dificuldade acentuada

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4. Bayonetta [A melhor saga estilizada de caçadores de anjos]

Plataformas PS3, PS4, Xbox, Wii U, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor PlatinumGames Ideal para Combate frenético com armas cheias de estilo, ação exagerada e uma protagonista feminina forte

Comecei a jogar o Bayonetta na Switch e o combate tem a mesma ferocidade e estilo do Stellar Blade. Ambos são jogos de ação e aventura cheios de sequências de combos, armas de fogo e espadas, e o efeito cinematográfico de «Witch Time» (pelo menos no Bayonetta). E ainda, um pormenor digno de nota: as duas protagonistas são muito parecidas. Tipo, podiam ser irmãs ou gémeas.

As cenas de combate da Bayonetta são uma dança de armas, metralhadoras, espadas e magia, que me fazem lembrar as sequências de ataques espetaculares do próprio Stellar Blade. Visualmente, é um espetáculo hiperstilizado e extravagante, à altura da mistura de ficção científica e estilo pós-apocalíptico de Stellar Blade. Os criadores conseguiram movimentos fluidos e cenas deslumbrantes com trajes elegantes, fazendo eco à estética de Stellar Blade.

O Bayonetta permite-te jogar níveis de alta adrenalina, proporcionando a diversão e a destruição de hordas de inimigos através de combates ferozes e desafios épicos. Em última análise, ambos os jogos conseguem ser jogos para um jogador incrivelmente divertidos e brutais que te prendem desde o início.

Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:

Combina ação rápida e elegante com fases

de chefes cinematográficas

de chefes cinematográficas Personagens femininas fortes no comando, com um estilo

exagerado

exagerado Existem vários jogos: Bayonetta 1 (2009), 2 (2014), 3 (2022) e Bayonetta Origins: Cereza (2023), o que dá imenso para jogares

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5. Sekiro: Shadows Die Twice [Melhor Jogo de Combate Corpo a Corpo Histórico]

Plataformas PS4, Windows, Xbox One, Stadia Ano de lançamento 22 de março de 2019 Desenvolvedor FromSoftware Ideal para Fãs de combate corpo a corpo que exigem muita habilidade

O Sekiro: Shadows Die Twice oferece combates precisos como uma lâmina e duelos tensos que lembram o estilo de jogo de ação e aventura joga o Stellar Blade. Ambos têm lutas corpo a corpo de alto risco, mas o sistema de quebra de postura do Sekiro exige um timing milimétrico, em vez de combos espetaculares.

Os visuais evocam os templos enevoados e as florestas de bambu do Japão feudal, contrastando com as ruínas de ficção científica de Stellar Blade, mas ambos mergulham-te em mundos atmosféricos prontos para serem explorados e dominados. Os temas da resiliência e do renascimento ressoam na história de Sekiro, sobre um shinobi ressuscitado, tal como a luta de Stellar Blade para explorar e recuperar uma Terra em ruínas.

Já passei mais de 80 horas a testar o combate do Sekiro e posso garantir que a sua mentalidade punitiva e a sua precisão são muito gratificantes. Os programadores da FromSoftware descrevem-no como uma dança entre a vida e a morte, o que se alinha com os intensos desafios contra chefes joga o Stellar Blade. Os ataques resultam em confrontos baseados na estratégia, em vez de força bruta, o que recompensa imenso os jogadores que aprendem os padrões dos inimigos.

Porque é que isto agrada aos fãs de Stellar Blade:

Reflete aquele ritmo

agressivo de combate corpo a corpo

agressivo de combate corpo a corpo Alta dificuldade que valoriza a habilidade

do jogador

do jogador Um ambiente profundo e rico em história para descobrires

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6. Deusa da Vitória: Nikke [O melhor jogo de tiro e RPG com estilo]

Plataformas Android, iOS, Windows Ano de lançamento 4 de novembro de 2022 (móvel), 15 de fevereiro de 2023 (PC) Desenvolvedor Shift Up Ideal para Fãs de jogos de tiro e RPG

Deusa da Vitória: Nikke é um jogo de tiro e RPG na terceira pessoa cheio de estilo, com combates que permitem trocar de personagem rapidamente e um toque de ficção científica que lembra a ação elegante de Stellar Blade. Os jogadores exploram um mundo pós-apocalíptico invadido por inimigos mecânicos, fazendo eco ao tema das ruínas joga o Stellar Blade. Os visuais ao estilo anime, os trajes reveladores e o sistema dinâmico de habilidades parecem uma versão semelhante à estética joga o Stellar Blade.

Este jogo até faz uma colaboração com o Stellar Blade! Podes obter trajes Joga Deusa da Vitória: Nikke Informa-te sobre Deusa da Vitória: Nikke enquanto jogas o Stellar Blade, comprando um DLC. Uma ponte que reforça o universo e o estilo que partilham.

Os temas da destruição e da recuperação unem os dois jogos, enquanto o modelo de gacha do Nikke cria um elenco em constante expansão para cativar os jogadores que gostam de lutas.

Porque é que isto agrada aos fãs joga o Stellar Blade:

Combates elegantes e em ritmo

acelerado

acelerado Personagens femininas com um design e um trabalho

de dublagem marcantes

femininas com um design e um trabalho de dublagem marcantes Os trajes de crossover com o Stellar Blade aprofundam a ligação com os fãs

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7. God of War [Melhor Ação de Ficção Científica Mítica]

Plataformas Windows Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Santa Monica Studio Ideal para Combate mítico e centrado na narrativa

Este jogo de ação e aventura coloca o Kratos e o seu filho Atreus frente a frente com monstros nórdicos num mundo aberto imenso. Em comparação com o «Stellar Blade», o combate é pesado e deliberado, focando-se em combinações de machado e escudo em vez de lutas com espadas de ficção científica a alta velocidade. Visualmente, os seus reinos gelados e inimigos gigantes lembram a sensação de escala do «Stellar Blade».

O diálogo entre o Kratos e o Atreus traz uma profundidade emocional que se assemelha à conversa da Eve com o seu drone enquanto explora a natureza selvagem. Ambos os jogos apresentam um uso habilidoso das armas e ataques épicos contra chefes que causam um impacto visceral. Os criadores do God of War descrevem uma jornada profundamente humana envolta em violência mítica, enquanto o Stellar Blade aposta num estilo noir futurista.

Se gostaste de explorar ambientes ricos e combates brutais em Stellar Blade, vais adorar a narrativa épica e o design de mundo complexo de God of War.

Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:

Uma aventura mítica com um vínculo emocional entre pai e filho que espelha a dinâmica com o companheiro robótico de Stellar Blade



Ambos os jogos oferecem combate focado, mas épico, e definições ricos em exploração, apesar de serem de géneros diferentes (fantasia vs. ficção científica)

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8. Scarlet Nexus [O melhor jogo de hack & slash de ficção científica baseado no poder da mente]

Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, Windows Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Bandai Namco Studios + Tose Ideal para Combate corpo a corpo psíquico em ritmo acelerado

Ambientado num mundo de ficção científica onde médiuns lutam contra inimigos bizarros, o Scarlet Nexus partilha o combate corpo a corpo intenso e complexo joga o Stellar Blade. Jogas na pele do Yuito ou da Kasane, empunhando espadas e lançando ataques psíquicos, bem como a atirar detritos como se fossem poderes futuristas. Imagina uma mistura de espadas, armas e telecinesia.

As cenas estilizadas do jogo e a paisagem urbana de um futuro próximo com um toque de fantasia oferecem imagens que ecoam a estética distópica e elegante de Stellar Blade. O fluxo de combate é rápido, reativo e preciso, com inimigos que exigem táticas telecinéticas e golpes a curta distância. Muito divertido para quem gostou da capacidade de resposta de Stellar Blade.

Temas como a memória, a identidade e o colapso iminente remetem para os fundamentos pós-apocalípticos de Stellar Blade.

Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:

Uma mistura de ataques corpo a corpo e à distância com um toque

de ficção científica

de ficção científica A emoção intensa jogar jogos de hack-and-slash, jogabilidade profunda e rejogabilidade com duas perspetivas

9. Rise of the Tomb Raider [Melhor Aventura de Ação Arqueológica]

Plataformas PS4, Xbox One, Windows, Stadia Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Crystal Dynamics Ideal para Exploração com quebra-cabeças e tiroteios

A Lara Croft de Tomb Raider embarca numa aventura de ação a todo o vapor pela Sibéria, enfrentando seitas e criaturas monstruosas. O combate combina furtividade, armas e metralhadoras, misturando quebra-cabeças de exploração com tiroteios brutais.

Se as batalhas com as elegantes espadas tecnológicas joga o Stellar Blade te cativaram, este jogo oferece combates corpo a corpo fluidos, intercalados com armas de fogo que proporcionam ataques gratificantes em confrontos avassaladores. Os cenários são vastos, permitindo que os jogadores se aventurem em florestas densas e cavernas geladas enquanto desvendam mistérios antigos.

Os seus visuais cinematográficos e o ritmo de cortar a respiração combinam com aquela mesma atmosfera de ficção científica bem trabalhada. Tematicamente, ambos exploram ameaças antigas que ressurgem em mundos onde está muito em jogo.

Por que é uma boa recomendação para fãs de Stellar Blade:

Exploração ágil

Combate com armas

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10. Final Fantasy XIII: Lightning Returns [Melhor Épico de Ficção Científica e Fantasia]

Plataformas PS3, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2013 Desenvolvedora Square Enix Ideal para Raids rápidas e centradas na história

O «Lightning Returns: Final Fantasy XIII» troca a exploração em mundo aberto por uma jogabilidade baseada em missões, mas o seu combate dinâmico e repleto de ação é a combinação perfeita para os fãs do «Stellar Blade». Alternas entre espadas equipadas com artilharia e armas de fogo, executas ataques perfeitos no ATB no momento certo e combinas esquemas: combinações de armadura e arma com indicadores únicos. Tudo isto enquanto corres contra o relógio do fim do mundo.

Este sistema lembra a mistura perfeita de combate corpo a corpo e à distância joga o Stellar Blade. Os cenários vão desde cidades góticas a paisagens luminosas de ficção científica, criando aquela atmosfera de «mechas e magia» que os fãs adoram. Ambos os jogos oferecem ação intensa, combinações elegantes e uma tensão urgente, impulsionada por uma contagem decrescente.

Porque é que vais adorar isto, se és fã joga o Stellar Blade:

Alterna instantaneamente entre três conjuntos personalizáveis de armadura e arma, cada um com o seu próprio medidor ATB e habilidades



Combo finalizadores



Conclui missões com limites de tempo rigorosos, o que aumenta a emoção e a urgência



Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Stellar Blade?

O NieR: Automata é amplamente considerado o jogo mais parecido. Tem combates rápidos, um enredo profundo, protagonistas Android e gráficos elegantes que lembram o estilo do Stellar Blade.

Que tipo de jogo é o Stellar Blade?

O Stellar Blade é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa com combate do tipo «hack-and-slash», elementos de RPG e uma narrativa forte, ambientado num mundo distópico de ficção científica.

Em que é que o Stellar Blade se inspira?

O jogo inspira-se no NieR: Automata, no Bayonetta e na estética da ficção científica coreana, combinando combate elegante com uma narrativa cinematográfica e um design pós-apocalíptico.

O Stellar Blade vai ter uma sequela?

Ainda não foi confirmada oficialmente uma sequela, mas devido à forte procura por parte dos fãs e ao sucesso comercial, muitos esperam um anúncio num futuro próximo.