10 jogos fantásticos parecidos com o Stellar Blade
Estás à procura de jogos parecidos com o Stellar Blade. Eu entendo-te. Se já tiveste o prazer de jogar o Stellar Blade, então sabes que é um daqueles jogos que é difícil largar e que tem uma capacidade de repetição incrível. Lembro-me da primeira vez que desbloqueei armas de fogo no Stellar Blade. Fiquei, sinceramente, surpreendido.
Não é que adicionar armas de fogo a um lutador de espadas fosse a ideia mais original ou chocante de sempre. É só que já havia imensas habilidades e combos de espada poderosos, por isso parecia que o meu arsenal tinha quadruplicado em termos de armamento.
Focar-te na ação e no combate corpo a corpo do Stellar Blade é a receita para perceberes, da forma mais simples, porque é que o jogo é tão bom. Os jogos listados aqui oferecem uma experiência semelhante que vai satisfazer a tua vontade de ação.
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As nossas melhores escolhas para jogos como o Stellar Blade
Vale a pena jogar todos os jogos desta lista, mas eis os melhores que merecem destaque. Escolhi-os pelos seus incríveis sistemas de ação, gráficos deslumbrantes e mundos alucinantes.
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NieR: Automata 2017Um mundo pós-apocalíptico inquietante com combates fantásticos que combinam metralhadoras, lâminas de laser, Androids, robôs e uma narrativa profunda.
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Clair Obscur: Expedition 33 2024Fantasia steampunk com combate dinâmico e três protagonistas femininas jogáveis num mundo assombroso da Belle Époque.
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Vanquish 2010Ação de tiroteio cinematográfica a alta velocidade, com deslizes impulsionados e caos futurista, dos criadores de Bayonetta.
Estes jogos já estão disponíveis. Dá uma vista de olhos nos restantes abaixo, pois incluí links para comprares estes grandes candidatos. E, a sério, a título pessoal, posso recomendar todos eles. São todos fantásticos e difíceis de largar.
Os 10 melhores jogos semelhantes ao Stellar Blade
Está na hora de mergulhares em algo tão emocionante como a tua última aventura. Vamos ver a lista completa, com todos os detalhes interessantes e uma análise detalhada de cada título.
1. NieR: Automata [Melhor Jogo de Ação e Aventura Pós-Apocalíptico]
|Plataformas
|Xbox, PS4, PS5, PC
|Ano de lançamento
|2017
|Desenvolvedor
|PlatinumGames
|Ideal para
|Fãs de narrativas profundas e combate fluido
Mergulhei no NieR: Automata, um jogo de ação e aventura cheio de vida, que se passa num mundo pós-apocalíptico e assustador. Vi ecos de Stellar Blade no combate, nos gráficos e no tom do jogo. O combate flui com uma graciosidade coreografada. Usas metralhadoras, espadas, armas de laser e ataques combinados brutais que parecem pesados, mas ágeis, tal como as lutas fluidas de Stellar Blade.
A nível gráfico, ambos os jogos combinam maquinaria futurista com paisagens terrestres em ruínas, convidando-te a explorar cada recanto. Os temas também se sobrepõem: Androids a questionar o seu propósito no meio do colapso da civilização, personagens femininas com trajes elegantes e reveladores a lutar com uma brutalidade fixe. Ambos os jogos dão-te vontade de explorar (ou reexplorar) a secção de jogos de RPG. Ambos os jogos envolvem-te como nenhum outro.
O Stellar Blade oferece até um DLC crossover com fatos e personagens do Nier: Automata, uma referência à comunidade de fãs partilhada. Além disso, o NieR não é um jogo de um único truque. Tens o NieR original, o Automata, o Replicant, o Gestalt e os próximos títulos que vão expandir o mito.
Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:
- O mesmo combate
de alta intensidade, com combinações de ataques corpo a corpo e à distância
- Um ambiente
pós-apocalíptico com uma heroína Android
- Conteúdo cruzado que une os mundos dos dois jogos
GAMES LIKE NIER: AUTOMATA
2. Clair Obscur: Expedition 33 [Melhor RPG de fantasia sombria em estilo Art Déco]
|Plataformas
|Xbox, PS5, PC
|Ano de lançamento
|2025
|Desenvolvedor
|Sandfall Interactive, Sandfall S.A.S.
|Ideal para
|Fãs da Belle Époque francesa/Art Déco e de jogabilidade criativa
Clair Obscur: Expedition 33 traz uma novidade para os fãs de jogos de ação e aventura que adoraram o Stellar Blade. O seu combate combina movimentos reativos e precisos, baseados em turnos, com eventos de tempo rápido (QTEs) que são tão impactantes quanto os golpes do Blade. O planeta inspirado na Belle Époque está repleto de ruínas steampunk e de uma beleza misteriosa. É perfeito para os fãs de Stellar Blade que adoram explorar cenários atmosféricos e ficarem boquiabertos com as surpresas.
Podes contar com diálogos complexos, três personagens fortes — tanto femininas como masculinas —, armas dinâmicas e tipos de inimigos que mantêm os jogadores bastante envolvidos ao longo dos arcos narrativos. O contraste visual entre vestidos elegantes e o caos mecânico lembra a estética sofisticada joga o Stellar Blade.
Se estás pronto para te dedicares a outro jogo épico, mergulha nele agora mesmo, ou podes explorar mais jogos incríveis de mundo aberto que valem a pena.
Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:
- Sistemas de combate reativos e precisos com um fluxo
estratégico
- Protagonistas femininas que conduzem tanto o enredo como a ação
- Um mundo de fantasia steampunk para explorar e desvendar segredos
GAMES LIKE CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33
3. Vanquish [Melhor jogo de combate de alta velocidade]
|Plataformas
|PS3, PS4, Xbox, PC
|Ano de lançamento
|2010 (versão para PC em 2017, remasterização em 2020)
|Desenvolvedora
|Platinum Games
|Ideal para
|Jogadores que procuram combate relâmpago, onde os ataques dão origem a momentos de deslizes e esquivas
Senti que a adrenalina do combate do Vanquish ecoava imediatamente o ritmo intenso do combate corpo a corpo joga o Stellar Blade. Ambos exigem um timing preciso: o Vanquish com rajadas de deslize e impulso, o Stellar Blade com cadeias de golpes acrobáticos. Os seus gráficos transbordam um toque de ficção científica, tal como o mundo tecnológico futurista joga o Stellar Blade. Enquanto o Vanquish se inclina para o estilo «bullet-hell», o Stellar Blade oferece um toque de combate com espadas com um estilo igualmente marcante.
Tematicamente, estão em sintonia: ambos mostram uma Terra num futuro próximo à beira do colapso, humanos contra máquinas. A sensação do fato aumentado do Vanquish espelha o equipamento motorizado joga o Stellar Blade. Quando os inimigos chovem, tens de reagir rápido. Ambos os jogos exigem impulso. Achei as lutas contra os chefes do Vanquish brutalmente divertidas, enquanto o Stellar Blade oferece ação igualmente exigente.
Apesar de o Vanquish ser mais curto, o seu tom de adrenalina continua presente. Para os fãs que procuram essa mesma emoção cinética, este jogo é o ideal. Ah, e podes ver mais sugestões de jogos de tiro na terceira pessoa superdivertidos no Hub.
Por que é que o Vanquish agrada aos fãs joga o Stellar Blade:
- Um ritmo de combate super-rápido com impulsos de deslize que combinam com um fluxo
de combos espetacular
- Armas futuristas e design de inimigos que complementam as emoções
do combate corpo a corpo de ficção científica
- Encontros tensos com chefes e uma curva de dificuldade acentuada
GAMES LIKE VANQUISH
4. Bayonetta [A melhor saga estilizada de caçadores de anjos]
|Plataformas
|PS3, PS4, Xbox, Wii U, Nintendo Switch, PC
|Ano de lançamento
|2009
|Desenvolvedor
|PlatinumGames
|Ideal para
|Combate frenético com armas cheias de estilo, ação exagerada e uma protagonista feminina forte
Comecei a jogar o Bayonetta na Switch e o combate tem a mesma ferocidade e estilo do Stellar Blade. Ambos são jogos de ação e aventura cheios de sequências de combos, armas de fogo e espadas, e o efeito cinematográfico de «Witch Time» (pelo menos no Bayonetta). E ainda, um pormenor digno de nota: as duas protagonistas são muito parecidas. Tipo, podiam ser irmãs ou gémeas.
As cenas de combate da Bayonetta são uma dança de armas, metralhadoras, espadas e magia, que me fazem lembrar as sequências de ataques espetaculares do próprio Stellar Blade. Visualmente, é um espetáculo hiperstilizado e extravagante, à altura da mistura de ficção científica e estilo pós-apocalíptico de Stellar Blade. Os criadores conseguiram movimentos fluidos e cenas deslumbrantes com trajes elegantes, fazendo eco à estética de Stellar Blade.
O Bayonetta permite-te jogar níveis de alta adrenalina, proporcionando a diversão e a destruição de hordas de inimigos através de combates ferozes e desafios épicos. Em última análise, ambos os jogos conseguem ser jogos para um jogador incrivelmente divertidos e brutais que te prendem desde o início.
Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:
- Combina ação rápida e elegante com fases
de chefes cinematográficas
- Personagens femininas fortes no comando, com um estilo
exagerado
- Existem vários jogos: Bayonetta 1 (2009), 2 (2014), 3 (2022) e Bayonetta Origins: Cereza (2023), o que dá imenso para jogares
GAMES LIKE BAYONETTA
5. Sekiro: Shadows Die Twice [Melhor Jogo de Combate Corpo a Corpo Histórico]
|Plataformas
|PS4, Windows, Xbox One, Stadia
|Ano de lançamento
|22 de março de 2019
|Desenvolvedor
|FromSoftware
|Ideal para
|Fãs de combate corpo a corpo que exigem muita habilidade
O Sekiro: Shadows Die Twice oferece combates precisos como uma lâmina e duelos tensos que lembram o estilo de jogo de ação e aventura joga o Stellar Blade. Ambos têm lutas corpo a corpo de alto risco, mas o sistema de quebra de postura do Sekiro exige um timing milimétrico, em vez de combos espetaculares.
Os visuais evocam os templos enevoados e as florestas de bambu do Japão feudal, contrastando com as ruínas de ficção científica de Stellar Blade, mas ambos mergulham-te em mundos atmosféricos prontos para serem explorados e dominados. Os temas da resiliência e do renascimento ressoam na história de Sekiro, sobre um shinobi ressuscitado, tal como a luta de Stellar Blade para explorar e recuperar uma Terra em ruínas.
Já passei mais de 80 horas a testar o combate do Sekiro e posso garantir que a sua mentalidade punitiva e a sua precisão são muito gratificantes. Os programadores da FromSoftware descrevem-no como uma dança entre a vida e a morte, o que se alinha com os intensos desafios contra chefes joga o Stellar Blade. Os ataques resultam em confrontos baseados na estratégia, em vez de força bruta, o que recompensa imenso os jogadores que aprendem os padrões dos inimigos.
Porque é que isto agrada aos fãs de Stellar Blade:
- Reflete aquele ritmo
agressivo de combate corpo a corpo
- Alta dificuldade que valoriza a habilidade
do jogador
- Um ambiente profundo e rico em história para descobrires
GAMES LIKE SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
6. Deusa da Vitória: Nikke [O melhor jogo de tiro e RPG com estilo]
|Plataformas
|Android, iOS, Windows
|Ano de lançamento
|4 de novembro de 2022 (móvel), 15 de fevereiro de 2023 (PC)
|Desenvolvedor
|Shift Up
|Ideal para
|Fãs de jogos de tiro e RPG
Deusa da Vitória: Nikke é um jogo de tiro e RPG na terceira pessoa cheio de estilo, com combates que permitem trocar de personagem rapidamente e um toque de ficção científica que lembra a ação elegante de Stellar Blade. Os jogadores exploram um mundo pós-apocalíptico invadido por inimigos mecânicos, fazendo eco ao tema das ruínas joga o Stellar Blade. Os visuais ao estilo anime, os trajes reveladores e o sistema dinâmico de habilidades parecem uma versão semelhante à estética joga o Stellar Blade.
Este jogo até faz uma colaboração com o Stellar Blade! Podes obter trajes Joga Deusa da Vitória: Nikke Informa-te sobre Deusa da Vitória: Nikke enquanto jogas o Stellar Blade, comprando um DLC. Uma ponte que reforça o universo e o estilo que partilham.
Os temas da destruição e da recuperação unem os dois jogos, enquanto o modelo de gacha do Nikke cria um elenco em constante expansão para cativar os jogadores que gostam de lutas.
Porque é que isto agrada aos fãs joga o Stellar Blade:
- Combates elegantes e em ritmo
acelerado
- Personagens femininas com um design e um trabalho
de dublagem marcantes
- Os trajes de crossover com o Stellar Blade aprofundam a ligação com os fãs
7. God of War [Melhor Ação de Ficção Científica Mítica]
|Plataformas
|Windows
|Ano de lançamento
|2018
|Desenvolvedor
|Santa Monica Studio
|Ideal para
|Combate mítico e centrado na narrativa
Este jogo de ação e aventura coloca o Kratos e o seu filho Atreus frente a frente com monstros nórdicos num mundo aberto imenso. Em comparação com o «Stellar Blade», o combate é pesado e deliberado, focando-se em combinações de machado e escudo em vez de lutas com espadas de ficção científica a alta velocidade. Visualmente, os seus reinos gelados e inimigos gigantes lembram a sensação de escala do «Stellar Blade».
O diálogo entre o Kratos e o Atreus traz uma profundidade emocional que se assemelha à conversa da Eve com o seu drone enquanto explora a natureza selvagem. Ambos os jogos apresentam um uso habilidoso das armas e ataques épicos contra chefes que causam um impacto visceral. Os criadores do God of War descrevem uma jornada profundamente humana envolta em violência mítica, enquanto o Stellar Blade aposta num estilo noir futurista.
Se gostaste de explorar ambientes ricos e combates brutais em Stellar Blade, vais adorar a narrativa épica e o design de mundo complexo de God of War.
Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:
- Uma aventura mítica com um vínculo emocional entre pai e filho que espelha a dinâmica com o companheiro robótico de Stellar Blade
- Ambos os jogos oferecem combate focado, mas épico, e definições ricos em exploração, apesar de serem de géneros diferentes (fantasia vs. ficção científica)
GAMES LIKE GOD OF WAR
8. Scarlet Nexus [O melhor jogo de hack & slash de ficção científica baseado no poder da mente]
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, Windows
|Ano de lançamento
|2021
|Desenvolvedor
|Bandai Namco Studios + Tose
|Ideal para
|Combate corpo a corpo psíquico em ritmo acelerado
Ambientado num mundo de ficção científica onde médiuns lutam contra inimigos bizarros, o Scarlet Nexus partilha o combate corpo a corpo intenso e complexo joga o Stellar Blade. Jogas na pele do Yuito ou da Kasane, empunhando espadas e lançando ataques psíquicos, bem como a atirar detritos como se fossem poderes futuristas. Imagina uma mistura de espadas, armas e telecinesia.
As cenas estilizadas do jogo e a paisagem urbana de um futuro próximo com um toque de fantasia oferecem imagens que ecoam a estética distópica e elegante de Stellar Blade. O fluxo de combate é rápido, reativo e preciso, com inimigos que exigem táticas telecinéticas e golpes a curta distância. Muito divertido para quem gostou da capacidade de resposta de Stellar Blade.
Temas como a memória, a identidade e o colapso iminente remetem para os fundamentos pós-apocalípticos de Stellar Blade.
Por que é uma boa recomendação para os fãs de Stellar Blade:
- Uma mistura de ataques corpo a corpo e à distância com um toque
de ficção científica
- A emoção intensa jogar jogos de hack-and-slash, jogabilidade profunda e rejogabilidade com duas perspetivas
9. Rise of the Tomb Raider [Melhor Aventura de Ação Arqueológica]
|Plataformas
|PS4, Xbox One, Windows, Stadia
|Ano de lançamento
|2015
|Desenvolvedor
|Crystal Dynamics
|Ideal para
|Exploração com quebra-cabeças e tiroteios
A Lara Croft de Tomb Raider embarca numa aventura de ação a todo o vapor pela Sibéria, enfrentando seitas e criaturas monstruosas. O combate combina furtividade, armas e metralhadoras, misturando quebra-cabeças de exploração com tiroteios brutais.
Se as batalhas com as elegantes espadas tecnológicas joga o Stellar Blade te cativaram, este jogo oferece combates corpo a corpo fluidos, intercalados com armas de fogo que proporcionam ataques gratificantes em confrontos avassaladores. Os cenários são vastos, permitindo que os jogadores se aventurem em florestas densas e cavernas geladas enquanto desvendam mistérios antigos.
Os seus visuais cinematográficos e o ritmo de cortar a respiração combinam com aquela mesma atmosfera de ficção científica bem trabalhada. Tematicamente, ambos exploram ameaças antigas que ressurgem em mundos onde está muito em jogo.
Por que é uma boa recomendação para fãs de Stellar Blade:
- Exploração ágil
- Combate com armas
10. Final Fantasy XIII: Lightning Returns [Melhor Épico de Ficção Científica e Fantasia]
|Plataformas
|PS3, Xbox 360, PC
|Ano de lançamento
|2013
|Desenvolvedora
|Square Enix
|Ideal para
|Raids rápidas e centradas na história
O «Lightning Returns: Final Fantasy XIII» troca a exploração em mundo aberto por uma jogabilidade baseada em missões, mas o seu combate dinâmico e repleto de ação é a combinação perfeita para os fãs do «Stellar Blade». Alternas entre espadas equipadas com artilharia e armas de fogo, executas ataques perfeitos no ATB no momento certo e combinas esquemas: combinações de armadura e arma com indicadores únicos. Tudo isto enquanto corres contra o relógio do fim do mundo.
Este sistema lembra a mistura perfeita de combate corpo a corpo e à distância joga o Stellar Blade. Os cenários vão desde cidades góticas a paisagens luminosas de ficção científica, criando aquela atmosfera de «mechas e magia» que os fãs adoram. Ambos os jogos oferecem ação intensa, combinações elegantes e uma tensão urgente, impulsionada por uma contagem decrescente.
Porque é que vais adorar isto, se és fã joga o Stellar Blade:
- Alterna instantaneamente entre três conjuntos personalizáveis de armadura e arma, cada um com o seu próprio medidor ATB e habilidades
- Combo finalizadores
- Conclui missões com limites de tempo rigorosos, o que aumenta a emoção e a urgência
Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo parecido com o Stellar Blade?
O NieR: Automata é amplamente considerado o jogo mais parecido. Tem combates rápidos, um enredo profundo, protagonistas Android e gráficos elegantes que lembram o estilo do Stellar Blade.
Que tipo de jogo é o Stellar Blade?
O Stellar Blade é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa com combate do tipo «hack-and-slash», elementos de RPG e uma narrativa forte, ambientado num mundo distópico de ficção científica.
Em que é que o Stellar Blade se inspira?
O jogo inspira-se no NieR: Automata, no Bayonetta e na estética da ficção científica coreana, combinando combate elegante com uma narrativa cinematográfica e um design pós-apocalíptico.
O Stellar Blade vai ter uma sequela?
Ainda não foi confirmada oficialmente uma sequela, mas devido à forte procura por parte dos fãs e ao sucesso comercial, muitos esperam um anúncio num futuro próximo.