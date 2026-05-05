10 giochi fantastici simili a Stellar Blade

Stai cercando giochi simili a Stellar Blade. Ti capisco perfettamente. Se hai avuto il piacere di giocare a Stellar Blade, allora sai bene che è uno di quei giochi da cui è difficile staccarsi e che hanno un’incredibile rigiocabilità. Ricordo la prima volta che ho sbloccato le pistole in Stellar Blade. Sono rimasto sinceramente sorpreso.

Non è che aggiungere delle pistole a un gioco di combattimento con la spada fosse l’idea più originale o sconvolgente che ci sia mai capitata. È solo che c’erano già un sacco di potenti mosse con la spada e combo, quindi mi è sembrato che il mio arsenale si fosse quadruplicato in termini di armi.

Concentrarsi sull’azione e sul combattimento corpo a corpo di Stellar Blade è il modo più semplice per capire perché il gioco sia così dannatamente bello. I giochi elencati qui offrono un’atmosfera simile che soddisferà la tua voglia di azione.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Stellar Blade

Tutti i giochi di questa lista meritano di essere provati, ma ecco i migliori che meritano di essere messi in evidenza. Li ho scelti per i loro incredibili sistemi di azione, la grafica stupenda e i mondi pazzeschi.

1 NieR: Automata 2017 Un mondo post-apocalittico inquietante con combattimenti mozzafiato che uniscono mitragliatrici, spade laser, androidi, robot e una trama avvincente. Buy now 2 Clair Obscur: Expedition 33 2024 Un fantasy steampunk con combattimenti reattivi e tre protagoniste femminili giocabili in un suggestivo mondo in stile Belle Époque. Buy now 3 Vanquish 2010 Azione d'azione ad alta velocità e dal ritmo cinematografico, con scivolate potenziate e caos futuristico, dai creatori di Bayonetta. Buy now

Questi giochi sono già disponibili. Dai un’occhiata al resto qui sotto: ho inserito i link per acquistare questi titoli di punta. E, sul serio, a titolo personale, te li consiglio tutti. Sono tutti fantastici e difficili da smettere di giocare.

I 10 migliori giochi simili a Stellar Blade

È ora di tuffarti in un’avventura emozionante come la tua ultima. Diamo un’occhiata alla lista completa con tutti i dettagli succosi e un’analisi approfondita di ogni titolo.

1. NieR: Automata [Miglior gioco d'azione e avventura post-apocalittico]

Piattaforme Xbox, PS4, PS5, PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore PlatinumGames Ideale per Gli appassionati di trame profonde e combattimenti fluidi

Mi sono tuffato in NieR: Automata, un gioco d’azione e avventura che sembra prendere vita all’improvviso, ambientato in un mondo post-apocalittico che ti rimane impresso nella mente. Ho notato echi di Stellar Blade nei combattimenti, nella grafica e nell’atmosfera. I combattimenti scorrono con una grazia coreografica. Si usano mitragliatrici, spade, blaster laser e brutali attacchi combinati che sembrano potenti ma agili, proprio come le fluide schermaglie di Stellar Blade.

Dal punto di vista grafico, entrambi i giochi fondono macchinari futuristici con paesaggi terrestri in rovina, invitandoti a esplorare ogni angolo. Anche i temi si sovrappongono: Androidi che si interrogano sul proprio scopo mentre la civiltà crolla, personaggi femminili in costumi eleganti e provocanti che combattono con fredda brutalità. Entrambi i giochi ti fanno venire voglia di esplorare (o riesplorare) la sezione dei giochi di ruolo. Entrambi ti immergono come nient’altro.

Stellar Blade offre persino un DLC crossover con costumi e personaggi di Nier: Automata, un omaggio alla comunità di fan condivisa. Inoltre, NieR non è un gioco che ha solo un asso nella manica. Hai l’originale NieR, Automata, Replicant, Gestalt e i titoli in arrivo che ampliano il mito.

Perché è un ottimo consiglio per i fan di Stellar Blade:

Lo stesso combattimento

adrenalinico con combo in mischia e a distanza

adrenalinico con combo in mischia e a distanza Un'eroina Android in chiave

post-apocalittica

post-apocalittica Contenuti crossover che uniscono i mondi di entrambi i giochi

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2. Clair Obscur: Expedition 33 [Il miglior RPG dark fantasy in stile Art Déco]

Piattaforme Xbox, PS5, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Sandfall Interactive, Sandfall S.A.S. Ideale per Gli appassionati della Belle Époque e dell’Art Déco francesi e di un gameplay stravagante

Clair Obscur: Expedition 33 offre una ventata di novità agli appassionati di giochi d’azione e avventura che hanno amato Stellar Blade. Il suo sistema di combattimento unisce mosse reattive e precise a turni a eventi a tempo (QTE) che sono incisivi proprio come i colpi di Blade. Il pianeta, ispirato alla Belle Époque, è ricco di rovine steampunk e di una bellezza inquietante. È perfetto per gli amanti di Stellar Blade che amano esplorare scenari suggestivi e lasciarsi sorprendere da colpi di scena.

Ti aspettano dialoghi ricchi di sfaccettature, 3 personaggi femminili e maschili di grande carattere, armi dinamiche e tipi di nemici che ti terranno ben impegnato per tutta la durata degli archi narrativi. Il contrasto visivo tra abiti eleganti e caos meccanico richiama l’estetica raffinata di Stellar Blade.

Se sei pronto a immergerti in un altro gioco epico, buttati subito nella mischia, oppure dai un'occhiata ad altri fantastici giochi open-world che fanno al caso tuo.

Perché è un ottimo consiglio per i fan di Stellar Blade:

Sistemi di combattimento reattivi e precisi con un flusso

strategico

strategico Protagoniste femminili che guidano sia la trama che l’azione



Un mondo fantasy steampunk da esplorare e dai cui svelare i segreti

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3. Vanquish [Miglior gioco di combattimento ad alta velocità]

Piattaforme PS3, PS4, Xbox, PC Anno di uscita 2010 (versione per PC del 2017, remaster del 2020) Sviluppatore Platinum Games Ideale per Giocatori alla ricerca di combattimenti fulminei in cui gli attacchi danno vita a momenti di scivolate e schivate

Ho sentito subito che l’adrenalina dei combattimenti di Vanquish richiamava il ritmo incisivo dei duelli corpo a corpo di Stellar Blade. Entrambi richiedono un tempismo preciso: Vanquish con le sue raffiche di scivolate potenziate, Stellar Blade con le sue catene di colpi acrobatici. La grafica è ricca di un tocco fantascientifico, proprio come il mondo tecnologico futuristico di Stellar Blade. Mentre Vanquish punta sugli sparatutto bullet-hell, Stellar Blade offre duelli con la spada altrettanto eleganti e di grande impatto.

A livello tematico sono in sintonia: entrambi mostrano una Terra del prossimo futuro sull’orlo del collasso, con la lotta tra umani e macchine. L’atmosfera delle tute potenziate di Vanquish rispecchia l’equipaggiamento potenziato di Stellar Blade. Quando i nemici piovono su di te, devi reagire in fretta. Entrambi i giochi richiedono slancio. Ho trovato i combattimenti contro i boss di Vanquish un divertimento brutale, mentre Stellar Blade offre un’azione altrettanto impegnativa.

Nonostante Vanquish sia più breve, la sua carica adrenalinica rimane impressa. Per i fan alla ricerca di quella stessa emozione cinetica, questo gioco fa al caso tuo. Ah, e puoi dare un’occhiata ad altre scelte di sparatutto in terza persona ultra-divertenti sull’Hub.

Perché Vanquish piace ai fan di Stellar Blade:

Un ritmo di combattimento super veloce con scatti in scivolata che esaltano le

combo spettacolari

combo spettacolari Armi futuristiche e design dei nemici che esaltano l’adrenalina

dei combattimenti corpo a corpo in stile fantascientifico

dei combattimenti corpo a corpo in stile fantascientifico Incontri con i boss ad alta tensione e una curva di difficoltà in forte ascesa

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4. Bayonetta [La migliore saga stilizzata di cacciatori di angeli]

Piattaforme PS3, PS4, Xbox, Wii U, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2009 Sviluppatore PlatinumGames Ideale per Combattimenti frenetici con armi di grande stile, azione esagerata e una protagonista femminile tosta

Ho provato Bayonetta su Switch e i suoi combattimenti hanno la stessa ferocia e lo stesso stile di Stellar Blade. Entrambi sono giochi d’azione e avventura pieni di combo, pistole e spade, e del rallentamento cinematografico “Witch Time” (almeno per Bayonetta). E poi, un dettaglio degno di nota: le due protagoniste si assomigliano tantissimo. Insomma, potrebbero essere sorelle o gemelle.

Le scene di combattimento di Bayonetta sono una danza di armi, mitragliatrici, spade e magia, che mi ricordano proprio le sequenze di attacco spettacolari di Stellar Blade. Dal punto di vista visivo, è uno spettacolo iper-stilizzato e stravagante che si abbina perfettamente al mix di fantascienza e atmosfera post-apocalittica di Stellar Blade. Gli sviluppatori hanno creato movimenti fluidi e scene abbaglianti con costumi eleganti, che richiamano l’estetica di Stellar Blade.

Bayonetta ti permette di affrontare livelli adrenalinici, offrendoti il divertimento e lo sferramento di ondate di nemici attraverso combattimenti feroci e sfide epiche. In definitiva, entrambi i giochi riescono a essere titoli per giocatore singolo incredibilmente divertenti e brutali che ti catturano fin dall’inizio.

Perché è un’ottima scelta per i fan di Stellar Blade:

Combina azione veloce ed elegante con livelli

boss dal sapore cinematografico

boss dal sapore cinematografico Forti personaggi femminili al comando con uno stile

esagerato

esagerato Ci sono diversi titoli: Bayonetta 1 (2009), 2 (2014), 3 (2022) e Bayonetta Origins: Cereza (2023), che offrono tantissimo da giocare

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5. Sekiro: Shadows Die Twice [Il miglior gioco di combattimento corpo a corpo storico]

Piattaforme PS4, Windows, Xbox One, Stadia Anno di uscita 22 marzo 2019 Sviluppatore FromSoftware Ideale per Gli appassionati di combattimenti corpo a corpo ad alta difficoltà

Sekiro: Shadows Die Twice offre combattimenti precisissimi e duelli ad alta tensione che ricordano lo stile dei giochi d’azione-avventura come Stellar Blade. Entrambi presentano combattimenti corpo a corpo ad alto rischio, ma il sistema di rottura della guardia di Sekiro richiede tempismo millimetrico piuttosto che combo spettacolari.

La grafica evoca i templi avvolti nella nebbia e le foreste di bambù del Giappone feudale, in netto contrasto con le rovine fantascientifiche di Stellar Blade, eppure entrambi ti immergono in mondi suggestivi, fatti apposta per essere esplorati e padroneggiati. I temi della resilienza e della rinascita risuonano nella storia di Sekiro, incentrata su uno shinobi risorto, proprio come la lotta di Stellar Blade per esplorare e riconquistare una Terra in rovina.

Ho dedicato oltre 80 ore a testare il combattimento di Sekiro e posso garantire che offre una mentalità punitiva e una precisione davvero soddisfacenti. Gli sviluppatori di FromSoftware lo descrivono come una danza tra vita e morte, il che si allinea alle intense sfide contro i boss di Stellar Blade. Gli attacchi danno vita a scontri basati sulla strategia piuttosto che sulla forza bruta, premiando profondamente i giocatori che imparano a riconoscere gli schemi dei nemici.

Perché piace ai fan di Stellar Blade:

Riecheggia quel ritmo

frenetico del combattimento corpo a corpo

frenetico del combattimento corpo a corpo Un’elevata difficoltà che premia l’abilità

del giocatore

del giocatore Un mondo profondo e ricco di storia tutto da scoprire

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6. Dea della Vittoria: Nikke [Il miglior sparatutto-RPG di stile]

Piattaforme Android, iOS, Windows Anno di uscita 4 novembre 2022 (mobile), 15 febbraio 2023 (PC) Sviluppatore Shift Up Ideale per Gli appassionati di sparatutto e giochi di ruolo

Dea della Vittoria: Nikke è un elegante sparatutto-RPG in terza persona con combattimenti che prevedono un rapido cambio di personaggio e ritmi fantascientifici che richiamano l’azione fluida di Stellar Blade. I giocatori esplorano un mondo post-apocalittico invaso da nemici meccanici, che richiama il tema delle rovine di Stellar Blade. La grafica in stile anime, i costumi succinti e il sistema di abilità dinamico sembrano quasi una versione affine all’estetica di Stellar Blade.

Questo gioco ha persino un crossover con Stellar Blade! Giocando a Stellar Blade puoi ottenere gli outfit da Dea della Vittoria: Nikke acquistando un DLC. Un ponte che rafforza l’universo e lo stile che hanno in comune.

I temi della distruzione e della riconquista legano insieme entrambi i giochi, mentre il modello gacha di Nikke crea un roster in continua espansione per coinvolgere i giocatori appassionati di combattimenti.

Perché piace ai fan di Stellar Blade:

Combattimenti eleganti e dal ritmo

serrato

serrato Personaggi femminili dal design accattivante e con un ottimo doppiaggio



femminili dal design accattivante e con un ottimo doppiaggio I costumi crossover di Stellar Blade rafforzano il legame con i fan

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7. God of War [Miglior gioco d’azione fantascientifico mitico]

Piattaforme Windows Anno di uscita 2018 Sviluppatore Santa Monica Studio Ideale per Combattimenti epici e incentrati sulla trama

Questo gioco d’azione e avventura vede Kratos e suo figlio Atreus affrontare mostri nordici in un vasto mondo aperto. Rispetto a Stellar Blade, il combattimento è più solido e ponderato, incentrato su combo con ascia e scudo piuttosto che su duelli con la spada in stile fantascientifico ad alta velocità. Dal punto di vista visivo, i suoi regni ghiacciati e i nemici giganteschi richiamano il senso di grandezza di Stellar Blade.

I dialoghi tra Kratos e Atreus apportano una profondità emotiva che ricorda quella di Eve mentre parla con il suo drone durante l’esplorazione della natura selvaggia. Entrambi i giochi presentano un uso sapiente delle armi e attacchi epici contro i boss che provocano un impatto viscerale. Gli sviluppatori di God of War descrivono un viaggio profondamente umano avvolto nella violenza mitica, mentre Stellar Blade propende per un noir futuristico.

Se ti è piaciuto esplorare ambienti ricchi e combattimenti brutali in Stellar Blade, adorerai la narrazione epica e il design del mondo ricco di sfaccettature di God of War.

Perché è un ottimo consiglio per i fan di Stellar Blade:

Un’avventura mitica con un legame emotivo tra genitore e figlio che rispecchia l’atmosfera del compagno robotico in Stellar Blade



Entrambi i giochi offrono combattimenti intensi ma epici e ambientazioni ricche di cose da scoprire, pur appartenendo a generi diversi (fantasy vs. fantascienza)

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8. Scarlet Nexus [Il miglior hack & slash fantascientifico basato sulle capacità mentali]

Piattaforme PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore Bandai Namco Studios + Tose Ideale per Combattimenti corpo a corpo psichici dal ritmo frenetico

Ambientato in un mondo fantascientifico dove i poteri psichici combattono contro nemici bizzarri, Scarlet Nexus condivide con Stellar Blade il combattimento corpo a corpo adrenalinico e ricco di sfaccettature. Vesti i panni di Yuito o Kasane, brandendo spade e attacchi psichici, lanciando detriti come se fossero poteri futuristici. Pensa a un mix tra spade, armi e telecinesi.

Le scene stilizzate del gioco e il paesaggio urbano del prossimo futuro, con un tocco fantasy, offrono una grafica che richiama l’elegante estetica distopica di Stellar Blade. Il combattimento è veloce, reattivo e preciso, con nemici che richiedono tattiche telecinetiche e attacchi a distanza ravvicinata. Un vero spasso per chi ha apprezzato la reattività di Stellar Blade.

I temi della memoria, dell’identità e del collasso incombente si ricollegano alle fondamenta post-apocalittiche di Stellar Blade.

Perché è un’ottima scelta per i fan di Stellar Blade:

Un mix di attacchi corpo a corpo e a distanza con un tocco

fantascientifico

fantascientifico Emozioni intense da hack-and-slash, gameplay profondo e rigiocabilità grazie alla doppia prospettiva

9. Rise of the Tomb Raider [Miglior gioco d’azione-avventura archeologico]

Piattaforme PS4, Xbox One, Windows, Stadia Anno di uscita 2015 Sviluppatore Crystal Dynamics Ideale per Esplorazione con puzzle e sparatutto

Lara Croft di Tomb Raider si lancia in un'avventura ricca di azione attraverso la Siberia, affrontando sette e creature mostruose. Il sistema di combattimento unisce furtività, armi e mitragliatrici, mescolando enigmi da esploratrice e scontri a fuoco brutali.

Se le eleganti battaglie con le spade tecnologiche di Stellar Blade ti hanno conquistato, questo gioco ti offre combattimenti corpo a corpo fluidi, intervallati da scontri con armi da fuoco che regalano attacchi appaganti in scontri devastanti. Gli ambienti sono vastissimi e permettono ai giocatori di avventurarsi in fitte foreste e grotte ghiacciate mentre svelano antichi misteri.

La grafica cinematografica e il ritmo mozzafiato si sposano perfettamente con quella stessa atmosfera fantascientifica raffinata. Dal punto di vista tematico, entrambi i giochi ruotano attorno a minacce antiche risvegliatesi in mondi dove la posta in gioco è altissima.

Perché è un ottimo consiglio per i fan di Stellar Blade:

Esplorazione agile

Combattimenti con armi da fuoco

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10. Final Fantasy XIII: Lightning Returns [Miglior epopea fantascientifica]

Piattaforme PS3, Xbox 360, PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore Square Enix Ideale per Raid frenetici e incentrati sulla trama

Lightning Returns: Final Fantasy XIII sostituisce l’esplorazione in un mondo aperto con un gameplay basato sulle missioni, ma i suoi combattimenti fluidi e ricchi di azione sono perfetti per gli appassionati di Stellar Blade. Passerai da spade dotate di artiglieria a pistole, eseguirai attacchi perfetti con l’ATB a tempo e gestirai gli schemi: combinazioni di armature e armi con indicatori unici. Il tutto mentre corri contro il tempo, con l’orologio dell’apocalisse che ticchetta.

Questo sistema riprende la fusione perfetta tra combattimento corpo a corpo e a distanza di Stellar Blade. Gli ambienti spaziano da città gotiche a paesaggi fantascientifici luminosi, creando quell’atmosfera in cui i mech incontrano la magia che i fan adorano. Entrambi i giochi offrono azione adrenalinica, combo eleganti e una tensione frenetica guidata dal conto alla rovescia.

Perché lo adorerai se sei un fan di Stellar Blade:

Passa all’istante tra tre set personalizzabili di armature e armi, ognuno con la propria barra ATB e le proprie abilità



Mosse finali

in combo

in combo Completa le missioni entro limiti di tempo rigorosi, aumentando il brivido e l’urgenza



Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Stellar Blade?

NieR: Automata è considerato da molti il gioco più simile. Offre combattimenti frenetici, una trama ricca e articolata, protagonisti Android e una grafica elegante che richiama l'atmosfera di Stellar Blade.

Che tipo di gioco è Stellar Blade?

Stellar Blade è un gioco d’azione-avventura in terza persona con combattimenti hack-and-slash, elementi RPG e una trama avvincente ambientata in un mondo fantascientifico distopico.

Da cosa prende ispirazione Stellar Blade?

Il gioco trae ispirazione da NieR: Automata, Bayonetta e dall’estetica fantascientifica coreana, fondendo combattimenti eleganti con una narrazione cinematografica e un design post-apocalittico.

Ci sarà un sequel di Stellar Blade?

Un sequel non è stato ancora confermato ufficialmente, ma vista la forte richiesta dei fan e il successo commerciale, molti si aspettano un annuncio nel prossimo futuro.