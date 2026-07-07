Najlepsi środkowi pomocnicy EAFC 26: Zapanuj nad środkiem boiska

Najlepsi środkowi pomocnicy w EAFC 26 są motorem napędowym każdej drużyny. Wyznaczają tempo gry, łączą obronę z atakiem i decydują o tym, czy będziesz gonić za piłką, czy też kontrolować przebieg meczu .

W EAFC 26 odgrywają oni jeszcze większą rolę niż w poprzednich częściach serii. Nowa taktyczna sztuczna inteligencja oraz systemy rozwoju zawodników nagradzają menedżerów, którzy inwestują w odpowiedni trzon pomocy. Dobry pomocnik zapewnia kontrolę nad grą; świetny – podaje zwycięstwa na srebrnej tacy.

W tym przewodniku omówiono najlepsze opcje: sprawdzone gwiazdy światowej klasy, obiecujące młode talenty w okazyjnych cenach oraz niedrogie perełki, które tylko czekają na swój wielki przełom. Czytaj dalej, aby poznać pomocników, którzy zamienią Twoją drużynę w potęgę.

Środkowi pomocnicy z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Pomoc decyduje o wszystkim. Najlepsi młodzi środkowi pomocnicy w EAFC 26 mogą wyrosnąć na rozgrywających, niszczycieli lub silniki typu „box-to-box”, którzy kontrolują każdy mecz. Podpisz z nimi kontrakt wcześnie, a zapewnisz sobie trzon drużyny na długie lata.

Niektórzy są już na tyle dopracowani, że mogą kierować środkiem pola od pierwszego gwizdka, podczas gdy inni wymagają cierpliwości, zanim osiągną szczyt formy. Tak czy inaczej, pozwolą ci zaoszczędzić pieniądze i zapewnią drużynę, która będzie się poprawiać z sezonu na sezon.

Wybierz teraz odpowiednich graczy, a twoja pomoc nie tylko dotrzyma kroku przeciwnikom – ona zdominuje grę. W tym przewodniku przedstawię ci nazwiska, o które warto się postarać, od drogich supergwiazd po ukryte perełki czekające na rozwój.

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Kim są najlepsi środkowi pomocnicy, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

To właśnie w środku pola rozstrzygają się mecze. Niektórzy środkowi pomocnicy w EAFC 26 już teraz należą do elity i potrafią kierować drużyną od pierwszego gwizdka, podczas gdy inni są początkowo niedrodzy, ale przy odrobinie cierpliwości mogą wyrosnąć na prawdziwe potwory. Poniższa tabela zawiera zarówno gwiazdy warte fortuny, jak i obiecujące talenty w okazyjnych cenach, które mogą stać się przyszłymi kapitanami Twojej drużyny.

Gracz Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM/CM 174,5 mln euro 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 mln euro 89 93 Pedri 23 FC Barcelona CM/CDM/CAM 149,5 mln euro 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM/CM/LW/ST 133,5 mln euro 88 92 João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 mln euro 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madryt CM/CDM/LB 73,5 mln euro 83 90 Vitinha 26 PSG CM 60 mln euro 89 91 Mikel Jauregizar 22 Athletic Club CM/CDM 32 mln euro 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham CM/CDM/CAM 23 mln euro 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM/LW/LF/CM 38,5 mln euro 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Lille CM/CDM 12 mln euro 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos CM/CAM 4,5 mln euro 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,2 mln euro 68 86

1. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny pomocnik typu „box-to-box”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Anglia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Jude Bellingham to prawdziwa potęga w środku pola, zdolna do całkowitego zdominowania linii przeciwnika. Łącząc wybitną prezencję fizyczną, światowej klasy kontrolę piłki i wyjątkową świadomość defensywną, płynnie łączy fazy gry i pojawia się w polu karnym w odpowiednim momencie, aby strzelać decydujące, zapewniające zwycięstwo bramki.

2. Florian Wirtz [Najlepszy kreatywny rozgrywający]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / Bayer Leverkusen Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 88 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 54 Preferowana noga Prawa

Florian Wirtz wnosi światowej klasy kreatywność i ofensywny polot, grając w środkowych strefach boiska. Obdarzony niezwykłą wizją gry oraz precyzyjną i szybką kontrolą piłki, rozbija niskie bloki obronne podaniami rozcinającymi linię obrony lub, w razie potrzeby, z powodzeniem pełni rolę elitarnego „fałszywego dziewiątki”.

3. Pedri [Najlepszy metronom pomocy]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 73 Podania (PAS) 85 Drybling (DRI) 91 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Pedri dyktuje rytm meczów dzięki perfekcyjnym krótkim podaniom i niezwykłemu opanowaniu technicznemu. Doskonale radzi sobie pod presją w zatłoczonych obszarach boiska, zapewniając bezpieczną cyrkulację piłki i pełniąc rolę kluczowego motoru taktycznego w szybkich, zorientowanych na kontrolę systemach gry opartych na posiadaniu piłki.

4. Jamal Musiala [Najlepszy kreator grający na odwróconej pozycji o wysokiej zwinności]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 88 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 66 Preferowana noga Prawa

Jamal Musiala charakteryzuje się nadnaturalną kontrolą piłki, zgrabnie omijając obrońców w ciasnych półprzestrzeniach. Jego błyskawiczne przyspieszenie i wysokie umiejętności dryblingu pozwalają mu z niezwykłą skutecznością przedzierać się bezpośrednio z głębokich stref środka pola prosto do niebezpiecznych linii ataku w ostatniej trzeciej części boiska.

5. João Neves [Najlepszy taktyczny rozgrywający z głębi pola]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Portugalia / Paris SG Ogólna ocena (OVR) 85 Szybkość (PAC) 78 Strzelanie (SHO) 72 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 85 Obrona (DEF) 81 Preferowana noga Prawa

João Neves to wyjątkowy rozgrywający z głębi pola, który wnosi do Paris Saint-Germain doskonałą równowagę pozycyjną i wytrwałość w grze. Zręcznie przerywa linie podań przeciwnika, a następnie odzyskuje piłkę z dojrzałą precyzją, oferując cechy rozgrywającego najwyższej klasy w niezwykle realistycznej cenie.

6. Eduardo Camavinga [Najlepsza wszechstronna tarcza defensywna]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Francja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 83 Szybkość (PAC) 79 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 81 Drybling (DRI) 84 Obrona (DEF) 82 Preferowana noga Lewa

Eduardo Camavinga zapewnia niezrównaną elastyczność taktyczną w samym sercu twojej drużyny. Wyróżnia się jako solidny filar defensywy, dynamiczny rozgrywający w środku pola lub pomocniczy obrońca, a jego doskonałe wyczucie czasu przy wślizgach oraz technika prowadzenia piłki odporna na pressing sprawiają, że jest elitarnym, kluczowym graczem.

7. Vitinha [Najlepszy metronom odporny na pressing]

Atrybut Szczegóły Wiek/Narodowość/Klub 26 / Portugalia / Paris SG Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 72 Strzelanie (SHO) 80 Podania (PAS) 86 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 75 Preferowana noga Prawa

Vitinha doskonale radzi sobie z utrzymaniem bezpieczeństwa strukturalnego pod intensywną presją przeciwnika. Prezentując wspaniałe krótkie kombinacje i wysokie statystyki podań, reprezentant Portugalii płynnie kieruje rozgrywką, zapewniając Twojej drużynie bezpieczne utrzymanie posiadania piłki i dominację w meczach o wysoką stawkę.

8. Mikel Jauregizar [Najlepszy waleczny zawodnik klasy średniej]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Hiszpania / Athletic Club Ogólna ocena (OVR) 78 Szybkość (PAC) 71 Strzelanie (SHO) 65 Podania (PAS) 75 Drybling (DRI) 76 Obrona (DEF) 77 Preferowana noga Prawa

Mikel Jauregizar zapewnia doskonałą dyscyplinę w obronie i niezawodność podań w projektach przebudowy drużyn z środka tabeli. Niestrudzenie śledzi zawodników w środkowej strefie boiska, skutecznie przerywa kontrataki i rozgrywa czyste, krótkie podania do wysuniętych rozgrywających, nie komplikując nadmiernie gry.

9. Lucas Bergvall [Najlepszy obiecujący zawodnik typu „box-to-box” o dużym potencjale]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 20 / Szwecja / Tottenham Ogólna ocena (OVR) 77 Szybkość (PAC) 74 Strzelanie (SHO) 68 Podania (PAS) 76 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 69 Preferowana noga Prawa

Lucas Bergvall to znakomicie wyważony, nowoczesny środkowy pomocnik, który szybko się rozwija dzięki regularnym występom w pierwszym składzie. Łącząc solidną budowę ciała z precyzyjnym dryblingiem i zwinnością w rozgrywaniu akcji, z łatwością przedziera się z głębokich stref prosto do niebezpiecznych obszarów w ostatniej trzeciej części boiska.

10. Kenan Yıldız [Najlepszy dynamiczny atakujący typu „wildcard”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Juventus Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 84 Strzelanie (SHO) 78 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) – trzecie miejsce 35 Preferowana noga Prawa

Kenan Yıldız charakteryzuje się ogromną bezpośredniością w ataku, płynnie przechodząc między pozycją środkowego ofensywnego pomocnika a skrzydłowego. Jego prosta akceleracja, solidna siła fizyczna pozwalająca na prowadzenie piłki oraz precyzyjne wykończenie akcji w polu karnym sprawiają, że jest nieprzewidywalną bronią, zdolną do rozbijania zorganizowanych linii obrony.

11. Ayyoub Bouaddi [Najlepszy defensywny pomocnik w kategorii Elite Development]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Francja / Lille Ogólna ocena (OVR) 75 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 62 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 76 Obrona (DEF) 72 Preferowana noga Prawa

Ayyoub Bouaddi jest jednym z najbardziej obiecujących młodych obrońców grających głęboko w polu, dostępnych w grze. Wykazując się świadomością pozycyjną i statystykami przechwytów znacznie przewyższającymi jego młody wiek, pełni rolę niezawodnego i opłacalnego filaru, który bezpiecznie zabezpiecza przyszłość Twojego trzonu drużyny.

12. Christos Mouzakitis [Najlepszy kreatywny napastnik w przystępnej cenie]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 19 / Grecja / Olympiacos Ogólna ocena (OVR) 71 Szybkość (PAC) 73 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 73 Drybling (DRI) 72 Obrona (DEF) 64 Preferowana noga Lewa

Christos Mouzakitis to znakomity, niedrogi nabytek, charakteryzujący się wysoce dopracowanymi podstawami podania. Skutecznie pełni rolę centralnego rozgrywającego, a jego szybka orientacja na boisku oraz duży potencjał rozwoju technicznego sprawiają, że jest niezwykle cennym nabytkiem dla menedżerów dążących do systematycznego wspinania się w tabeli ligowej.

13. Tygo Land [Najlepszy rozgrywający o dużym potencjale rozwoju]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 20 / Holandia / PSV Eindhoven Ogólna ocena (OVR) 68 Szybkość (PAC) 72 Strzelanie (SHO) 60 Podania (PAS) 71 Drybling (DRI) 73 Obrona (DEF) 58 Preferowana noga Prawa

Tygo Land charakteryzuje się niesamowitym potencjałem rozwoju, co czyni go prawdziwą perełką dla długoterminowych projektów w trybie kariery. Dzięki doskonałej technice krótkich podań i płynnej kontroli piłki regularne występy szybko przekształcają go z surowego talentu w mistrza rozgrywającego w środku pola.

Jeśli dysponujesz dużym budżetem, gracze tacy jak Bellingham, Pedri i Musiala to natychmiastowe wzmocnienia, które będą dominować w środku pola przez lata. Jednak sprytni menedżerowie w trybie kariery wiedzą, że prawdziwą frajdą jest wyszukiwanie okazji – takich jak Bergvall, Bouaddi czy Land, których wartość gwałtownie rośnie, gdy tylko osiągną pełną formę.

Zbuduj skład, łącząc oba typy, a będziesz miał pomoc, która wygrywa mecze już teraz i z każdym sezonem staje się coraz lepsza.

Najlepsi środkowi pomocnicy dla drużyn z niższych lig

Prowadzenie drużyny z niższych lig oznacza, że liczy się każde euro. Nie wydajesz 100 mln euro na Bellinghama – szukasz sprytnych zakupów, którzy mogą wyrosnąć na gwiazdy, jednocześnie utrzymując koszty wynagrodzeń pod kontrolą. Ci trzej pomocnicy kosztują mniej niż 6 mln euro, a mimo to mają ogromny potencjał.

Gracz Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) OVR POT Dlaczego warto go wybrać? Jorthy Mokio 18 Ajax Ośrodkowy pomocnik/Środkowy pomocnik/Lewy obrońca/Środkowy obrońca 3,8 mln euro 70 89 Wszechstronny defensywny pomocnik z ogromnym potencjałem; z czasem staje się filarem drużyny z ogólną oceną 89 Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 mln euro 72 87 Kreatywny rozgrywający, który potrafi dryblować na skrzydle; idealny wybór dla drużyn z ograniczonym budżetem, poszukujących gracza z polotem Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 mln euro 72 86 Solidny gracz podstawowy o zrównoważonym rozwoju; opłacalny wybór do każdego systemu

Ci zawodnicy nie zdominują gry od razu, ale daj im szansę, a szybko się rozwiną. Mokio to prawdziwa perełka – 3,8 mln € za potencjalną ocenę ogólną 89 to prawdziwa okazja. Smit i Wanner wnoszą kreatywność i elastyczność, pozwalając zmieniać formację bez nadmiernych wydatków. Idealne wzmocnienia, by walczyć o awans.

Najlepsi środkowi pomocnicy dla drużyn z najwyższej ligi

Prowadzenie drużyny na najwyższym poziomie oznacza, że nie możesz czekać, aż zawodnicy się rozwiną – potrzebujesz gwiazd, które dominują już teraz i wciąż mają potencjał do rozwoju. Ci pomocnicy są drodzy, ale zapewniają natychmiastową jakość i długoterminową wartość.

Gracz Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) OVR POT Dlaczego warto go wybrać? Pedri 23 FC Barcelona CM/CDM/CAM 149,5 mln euro 89 93 Metronom pomocy; zręczny drybler i podający, który dyktuje tempo Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM/CM 174,5 mln euro 90 94 Dynamiczny środkowy pomocnik, który zdobywa bramki i asystuje; już teraz jest światowej klasy Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 mln euro 89 93 Elitarny rozgrywający z doskonałą wizją gry; w razie potrzeby może pełnić rolę „fałszywej dziewiątki” Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM/CM/LW/ST 133,5 mln euro 88 92 Zwinny drybler, łączący pomoc z atakiem; idealny do systemów opartych na pressingu João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 mln euro 85 90 Głęboko grający rozgrywający z ogromnym potencjałem w bardziej realistycznej cenie

Wybierz dowolnego z tych zawodników, a twoja pomoc będzie zabezpieczona na lata. Pedri i Wirtz to prawdziwe maszyny do kreowania gry, Bellingham zapewnia siłę i gole, a Musiala i Neves dodają zwinności i równowagi. Będą kosztować fortunę, ale od razu zmienią twoją drużynę w maszynę do zdobywania trofeów.

Niedrogie młode gwiazdy na pozycji środkowych pomocników w trybie kariery EAFC 26

Nie każdy klub dysponuje środkami na gwiazdy światowego formatu. Czasami potrzebne są przyszłe gwiazdy, które kosztują mniej niż 10 mln euro, ale przy odpowiednim szkoleniu mogą wyrosnąć na prawdziwe potwory. Ci niedrodzy młodzi utalentowani piłkarze idealnie nadają się do długoterminowych scenariuszy, w których cierpliwość się opłaca.

Gracz Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) OVR POT Uwagi Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 mln euro 70 89 Największy potencjał w tej grupie; wszechstronny zawodnik łączący cechy obrońcy i pomocnika Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 mln euro 72 87 Kreatywny holenderski pomocnik o precyzyjnym podaniu Maher Carrizo 20 River Plate Prawoskrzydłowy/Ofensywny pomocnik/Napastnik/Prawoskrzydłowy 5,5 mln euro 72 86 Ofensywny pomocnik z wyczuciem gry i umiejętnościami dryblingu Leo Sauer 20 NAC Breda CAM/LW/LF 5,5 mln euro 72 86 Szybki rozgrywający na skrzydle; świetnie radzi sobie w kontratakach Claudio Echeverri 20 River Plate CAM/CM/LF 10 mln euro 74 86 Zaawansowany rozgrywający z oceną ogólną już na poziomie 74; potrafi grać na skrzydle Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,1 mln euro 68 86 Plus 18 potencjału rozwoju; jeden z graczy, którzy najbardziej zyskali na wartości w trybie kariery Lewis Miley 20 Newcastle United CM 5,5 mln euro 72 86 Gra w najwyższej klasie rozgrywkowej; zrównoważone statystyki jako gracz podstawowy Sverre Nypan 19 Rosenborg BK CM/CAM/ST 3,5 mln euro 69 86 Norweski talent z potencjałem wzrostu +17; rozwija się w wszechstronnego środkowego pomocnika Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 mln euro 72 86 Ofensywny pomocnik; w razie potrzeby może grać na prawej skrzydle Mario Stroeykens 21 Anderlecht Środkowy pomocnik/ofensywny pomocnik 10 mln euro 74 86 Solidny, wszechstronny zawodnik; mniej surowy, bardziej gotowy do gry

Znalezienie perełki w tej cenie to połowa frajdy z trybu kariery. Większość z tych zawodników zaczyna z oceną w przedziale od wysokich 60 do niskich 70, więc trzeba dać im szansę na grę i przygotować dostosowany plan treningowy. Jeśli to zrobisz, zamienisz okazyjny transfer w serce twojej pomocy.

26 najlepszych graczy EAFC

Zrównoważony skład pozwala zdobywać trofea. Kontrola środka pola ma kluczowe znaczenie, ale aby pozostać konkurencyjnym, potrzebujesz równie utalentowanych graczy na całym boisku. W tych poradnikach omówiono najlepsze opcje na kluczowe pozycje:

Najlepsi lewi pomocnicy – ci zawodnicy dominują na lewym skrzydle. Dowiedz się, którzy z nich rozciągają pole gry i wracają do obrony, gdy robi się gorąco.

– ci zawodnicy dominują na lewym skrzydle. Dowiedz się, którzy z nich rozciągają pole gry i wracają do obrony, gdy robi się gorąco. Najlepsi prawoskrzydłowi pomocnicy – pracowici gracze na prawej stronie, łączący szybkość, podania i wytrzymałość. Utrzymują płynność ataków i wywierają stałą presję.

– pracowici gracze na prawej stronie, łączący szybkość, podania i wytrzymałość. Utrzymują płynność ataków i wywierają stałą presję. Najlepsi ofensywni pomocnicy – moi ulubieni rozgrywający, którzy podają zabójcze podania i rozbijają uparte obrony. To właśnie oni odwracają losy zaciętych meczów.

– moi ulubieni rozgrywający, którzy podają zabójcze podania i rozbijają uparte obrony. To właśnie oni odwracają losy zaciętych meczów. Najlepsi defensywni pomocnicy – Zabezpiecz swoją linię obrony i kontroluj tempo gry dzięki tym defensywnym pomocnikom. Ufam, że wyczują niebezpieczeństwo i ochronią każde ryzykowne podanie.

– Zabezpiecz swoją linię obrony i kontroluj tempo gry dzięki tym defensywnym pomocnikom. Ufam, że wyczują niebezpieczeństwo i ochronią każde ryzykowne podanie. Najlepsi lewoskrzydłowi – rozciągają obronę, dryblują obrońców i podają dośrodkowania, które wręcz krzyczą o bramkę. Uwielbiam wysyłać ich wzdłuż linii bocznej, by wprawiać przeciwników w zakłopotanie.

Dzięki odpowiedniemu zestawieniu nie tylko obsadzasz pozycje – budujesz dynastię. Pomoc spaja wszystko w jedną całość, ale gdy już obsadzisz każdą rolę, będziesz miał skład gotowy do dominacji zarówno w ligach, jak i pucharach.

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