Recensione di inZOI nel 2026 – The Sims, ma meglio?

Questa recensione di inZOI parla di quello che potrebbe essere il gioco più vicino a una vera simulazione di vita di nuova generazione che io abbia mai visto, quasi come quella versione di The Sims 5 che non abbiamo mai avuto. Se gli sviluppatori avessero puntato tutto sul realismo, questo potrebbe tranquillamente essere il gioco giusto. La prima cosa che ti colpisce è il creatore di personaggi: è così dettagliato e realistico che potresti fermarti un attimo a chiederti se quello che stai vedendo sia davvero reale.

Ma anche se la grafica è mozzafiato, è solo una parte del quadro. Man mano che passi più tempo nel gioco, iniziano a emergere alcune imperfezioni e lacune. Ci sono un sacco di idee entusiasmanti, ma anche momenti in cui l’esperienza può sembrare ancora incompleta.

inZOI mantiene gli elementi tipici dei simulatori di vita che amiamo, come la personalizzazione approfondita e la simulazione della vita quotidiana, portandoli però in una direzione più realistica e visivamente dettagliata. Si spinge anche verso la costruzione di città, dando al gioco un ulteriore livello di profondità e ambizione.

Dato che è ancora in Early Access, la mia recensione di inZOI si concentrerà soprattutto su ciò che è attualmente giocabile, su ciò che colpisce e su dove c’è ancora margine di miglioramento.

TL;DR – Panoramica della recensione di inZOI

Genere Simulazione di vita / Sandbox Meccanica principale Crea gli Zoi, costruisci case e città, gestisci le loro vite Punto di forza principale Il miglior creatore di personaggi della categoria Punto debole principale Simulazione poco approfondita Caratteristica unica Modifica completa della città e suddivisione in zone Verdetto chiaro Promettente ma incompleto

Recensione di inZOI: il simulatore di vita più bello di sempre

Prima di addentrarci nella mia recensione di inZOI, chiariamo subito una cosa: inZOI potrebbe essere letteralmente uno dei simulatori più belli in circolazione. Certo, abbiamo già visto un bel po’ di giochi come The Sims, ma questo alza l’asticella praticamente in ogni aspetto visivo. Dal creatore di personaggi agli ambienti urbani, è chiaro che il team di Krafton si è impegnato tantissimo per far sì che tutto sembri vivo e credibile.

È stato realizzato con Unreal Engine 5 e punta molto sul fotorealismo. Le texture della pelle, l’illuminazione, i dettagli atmosferici e persino le piccole macchioline nell’ambiente rendono il tutto molto più vicino alla vita reale di quanto The Sims 4 abbia mai tentato di fare.

Creare i personaggi è solo l’inizio; il vero fascino sta in un mondo completamente simulato dove la costruzione della città, le routine quotidiane e le interazioni sociali si fondono in modo naturale. Questo conferisce al gioco un livello di realismo che la maggior parte delle simulazioni di vita non raggiunge.

È ancora in Early Access, quindi alcuni sistemi non sono ancora del tutto a punto. Ci sono qualche imperfezione e qualche lacuna qua e là, ma le basi sono solide e le idee che si intravedono rendono chiaro che si tratta di un gioco con un grande potenziale. In questa recensione di inZOI, analizzerò cosa funziona, cosa entusiasma e dove inZOI potrebbe ancora migliorare man mano che continua a evolversi.

La qualità dell’animazione è davvero impressionante. Anche se i movimenti non sono del tutto fluidi, sono più che sufficienti per farti immergere completamente nel gioco. Grazie all’illuminazione dinamica e agli ambienti ricchi di dettagli, inZOI a volte sembra quasi troppo reale, fino a confondere il confine tra simulazione e realtà.

E, purtroppo, è proprio qui che le cose si complicano un po’. So che la mia recensione di inZOI fino a questo punto si è concentrata solo su quanto il gioco sia bello e realistico, e non si può negare che la grafica e la creazione dei personaggi siano parte di ciò che ha suscitato così tanto entusiasmo fin dall’inizio.

Ma questa forza visiva ha un rovescio della medaglia. Nonostante gli ambienti mozzafiato e i dettagli, gli elementi fondamentali della simulazione – le interazioni quotidiane, il comportamento degli NPC e la sensazione generale di vita che ti circonda – non sempre sono all’altezza dello stesso standard. I movimenti e le interazioni dei personaggi a volte possono sembrare rigidi o robotici, e momenti che dovrebbero risultare vivaci finiscono per apparire ripetitivi o superficiali.

Anche se inZOI crea un mondo meravigliosamente dettagliato, a volte sembra più uno sfondo ben realizzato che una simulazione di vita davvero dinamica. Le routine quotidiane possono mancare di profondità significativa, e le interazioni sociali (il cuore di qualsiasi simulazione di vita) non sempre hanno il peso emotivo o la varietà che ti aspetteresti. Ma, ripeto, questo gioco è ancora in Early Access.

Il creatore di personaggi è incredibile

Ecco, questa è la parte in cui inZOI dà davvero il meglio di sé. Ho cercato di rendere la mia recensione di inZOI il più logica e imparziale possibile. Ma è proprio qui che potrei sbilanciarmi un po’. Il creatore di personaggi di inZOI è, senza esagerare, uno dei migliori del genere al momento. Al punto che, in termini di personalizzazione dei volti, si può dire che superi The Sims 4 e rivaleggi con Black Desert Online.

Puoi letteralmente modificare quasi tutto con una precisione tale che sembra più uno strumento di modellazione professionale che un semplice editor di personaggi all’interno del gioco. Praticamente ogni dettaglio fisico è regolabile fin nei minimi particolari (dalle espressioni facciali e dalla struttura della mascella alla profondità degli occhi, al tono muscolare e alla texture della pelle… tutto!)

E non si ferma al personaggio. Puoi mettere a punto l’intero sfondo in cui si trova, fino ai minimi dettagli come i colori delle tende (sì, davvero).

Il sistema di illuminazione tiene insieme il tutto. Ti offre un’anteprima chiara e realistica di come appare il tuo personaggio in diversi ambienti e condizioni di luce.

Ho visto davvero persone dare sfogo alla propria creatività fino a ricreare personaggi televisivi come Daenerys di Game of Thrones e persino celebrità della vita reale come Billie Eilish, il che la dice lunga su quanto sia flessibile il sistema.

Puoi personalizzare ogni parte del corpo del tuo personaggio, non solo il viso. I cursori per il corpo ti permettono di regolare peso, muscolatura e proporzioni in modo davvero realistico e di buon gusto, senza risultare esagerato o di cattivo gusto. Stai davvero scolpendo una persona, non solo trascinando delle barre per divertimento.

Quando ho detto che sembra uno strumento professionale per la creazione di modelli, lo pensavo davvero. La modalità foto nel creatore di personaggi è così coinvolgente che ti sembra davvero che il tuo personaggio stia posando per un servizio fotografico. Puoi fare screenshot che sembrano veri e propri ritratti di modelli.

Al momento, questo è il punto di forza principale di inZOI. Certo, ci potrebbe essere ancora molto lavoro da fare su alcune altre meccaniche del gioco. Tuttavia, questo creatore di personaggi da solo stabilisce uno standard senza precedenti.

Costruisci una città, non solo una casa

Durante la mia recensione di inZOI, è diventato subito chiaro che il gioco non si accontenta di farti progettare una singola casa, ma vuole che tu dia forma a un’intera città viva e pulsante. È qui che inZOI cerca di superare The Sims in modo significativo, e in effetti ci riesce… Beh, più o meno.

A differenza di The Sims, dove ti concentri principalmente su una singola famiglia, questo gioco introduce nelle meccaniche un livello di costruzione della città. Puoi letteralmente plasmare interi quartieri, comprese zone residenziali, commerciali e industriali, e poi guardare i tuoi Zois interagire con essi in questo gioco sandbox di prim’ordine.

Le tue scelte determinano letteralmente come va il tuo mondo e come funziona la tua città. E questo diventa incredibilmente più appagante quando vedi i tuoi Zois interagire e muoversi in questi spazi.

Ma, come ho detto prima, voglio che la mia recensione di inZOI sia il più realistica possibile. Il gioco sta chiaramente superando i suoi concorrenti in termini di portata e ambizione, ma i sistemi alla base hanno ancora bisogno di tempo per essere all’altezza di quella visione.

Sebbene la progettazione di interi quartieri sia una delle caratteristiche distintive di inZOI, la vera magia spesso si manifesta quando ti concentri su una singola casa. La modalità Costruzione ti offre gli strumenti per creare una casa da zero con un livello di precisione sorprendente. Puoi disporre le stanze come preferisci, scegliere mobili e decorazioni da una vasta gamma di opzioni e modificare materiali e motivi per far sì che ogni spazio sembri davvero tuo.

inZOI incoraggia la creatività e ti permette di sperimentare con layout a più piani, progetti a pianta aperta o case accoglienti e compatte. Ogni scelta, dalla posizione delle finestre al più piccolo dettaglio decorativo, influisce sul modo in cui i tuoi Zoi interagiscono con lo spazio, il che è davvero importante.

Devo però chiarire in questa recensione di inZOI che l’esperienza di costruzione delle case non è perfetta. Alcuni elementi possono essere un po’ complicati. Le pareti potrebbero non agganciarsi sempre correttamente, i tetti possono essere difficili da allineare e ci vuole un po’ per abituarsi ad alcuni comandi.

Ma per i giocatori disposti a investire tempo e pazienza, il risultato può essere incredibilmente gratificante. Vedere la tua casa personalizzata prendere vita con Zois che si muove in modo naturale tra le stanze che hai progettato mette in luce il potenziale dell’ambizioso sistema di costruzione di inZOI.

Dove la simulazione risulta un po’ carente

Quindi, per questa recensione di inZOI, non mi sono limitato a giocare, ma ho anche dato un’occhiata a cosa ne pensano gli altri giocatori. E c’è una cosa su cui quasi tutti sono d’accordo: il punto debole principale di inZOI è la profondità del gameplay. Sembra proprio un po’ piatto.

Il modo più semplice per descriverlo nella mia recensione di inZOI è che la simulazione sembra più complessa di quanto non sia in realtà. A prima vista, gli Zoi svolgono le loro routine quotidiane, interagiscono con gli altri e vivono in un mondo frenetico. Ma una volta che passi un po’ di tempo con questi sistemi, inizi a notare i limiti: il loro comportamento manca di sfumature, la loro autonomia sembra limitata e le relazioni raramente si evolvono in modi che sembrino naturali o emotivamente coinvolgenti.

Alla fine, la maggior parte delle interazioni sembra ripetitiva e stagnante, al punto che la trama che emerge diventa molto prevedibile. Mentre The Sims vive proprio di quel caos inaspettato, dove i personaggi si comportano in modo bizzarro, capitano incidenti e non esistono mai due storie uguali, inZOI accenna ogni tanto a quel tipo di vivace imprevedibilità, ma è molto meno costante, lasciando l’impressione che la simulazione sia controllata e ordinata piuttosto che deliziosamente caotica.

Un altro punto che devo sottolineare nella mia recensione di inZOI è che gli Zois di un giocatore fanno parte più di un “sistema” che di vere e proprie personalità con potenziali trame future. Le loro personalità non si traducono sempre in uno sviluppo significativo a lungo termine, e questo limita il tipo di storie che puoi creare in modo naturale.

In un genere basato sulle relazioni, sulle emozioni e sulla narrazione emergente, questa mancanza di profondità salta all’occhio. Non rovina del tutto l’esperienza, ma impedisce a inZOI di raggiungere il livello a cui punta chiaramente.

La realtà dell’Early Access: grandi idee, qualche imperfezione

Spero che questa recensione di inZOI abbia chiarito che questo gioco punta incredibilmente in alto. Lo si vede dalla portata dei suoi sistemi, dal livello di personalizzazione e dal modo in cui cerca di simulare non solo gli individui, ma intere comunità. È il tipo di ambizione che lo distingue immediatamente dagli altri simulatori di vita e, a volte, sembra davvero di intravedere il futuro del genere.

Al momento, inZOI sembra ancora un gioco alla ricerca della propria strada. Alcuni sistemi sembrano impressionanti a prima vista, ma mancano della profondità necessaria per tenerti coinvolto a lungo termine. Noterai momenti in cui l’illusione si spezza. I personaggi si comportano in modi che sembrano un po’ fuori luogo, i sistemi non sempre si integrano come dovrebbero e l’esperienza complessiva può risultare discontinua a seconda di cosa ti concentri.

Un altro aspetto importante da sottolineare nella mia recensione di inZOI è quanto il gioco possa essere esigente in termini di hardware. Dato che il mondo di gioco è così vasto e dettagliato, mette a dura prova i sistemi PC (non funziona sul tuo Steam Deck).

I requisiti minimi ufficiali prevedono una scheda grafica dedicata come una NVIDIA RTX 2060 o equivalente, il supporto a DirectX 12 e almeno 40 GB di spazio libero sul disco solo per installare e far funzionare il gioco al livello più basilare.

Anche i bug e i glitch sono una sfida ricorrente che può rendere il gioco fantastico o rovinartelo del tutto. Prima del grande aggiornamento per l’anniversario, i bambini piccoli non potevano interagire con i propri oggetti. Se volevano dormire, appariva un piccolo pouf ovunque si trovassero, e non potevano usare un letto vero e proprio, un vasino o il fasciatoio. Il comportamento degli NPC in generale può essere a volte imprevedibile: possono vagare per casa tua o ignorare i sistemi che hai costruito con cura.

In un certo senso, questo ricorda il caos per cui The Sims è famoso. Per alcuni giocatori, quei momenti di imprevedibilità fanno parte del divertimento, aggiungendo umorismo e storie inaspettate al gameplay. Per altri, invece, può essere frustrante, specialmente quando interrompe routine o progressi pianificati con cura.

Questa è la realtà dell’Early Access. Non stai entrando in un prodotto finito. Stai entrando in qualcosa che è in continua evoluzione, plasmato dagli aggiornamenti e dal feedback dei giocatori. Voglio chiarire in questa recensione di inZOI che la direzione è promettente e il ritmo di sviluppo è incoraggiante, ma ci vorrà del tempo prima che tutto si metta a posto.

Il mio giudizio complessivo su inZOI – Un fantastico sandbox che sta ancora cercando la sua identità

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Concludo la mia recensione di inZOI dicendo che, pur essendo uno dei simulatori di vita più entusiasmanti degli ultimi anni, è anche uno dei più incompleti. È impeccabile dal punto di vista della presentazione e offre una grafica e strumenti di personalizzazione che sembrano di nuova generazione in un genere che era rimasto fermo da un po’. Ma una volta che vai oltre l’apparenza, la mancanza di profondità nella simulazione diventa difficile da ignorare.

Devi anche tenere presente che le prestazioni possono variare a seconda del tuo hardware: ti serve un ottimo PC da gaming per farlo girare. inZOI è impressionante, ma non è ancora perfettamente ottimizzato, quindi è importante avere aspettative realistiche.

Se KRAFTON continuerà a perfezionare i sistemi, ad ampliare i contenuti e ad approfondire la simulazione, inZOI ha il potenziale per diventare un nuovo punto di riferimento per le simulazioni di vita. Per ora, rimane un lavoro in corso straordinario e ambizioso, pieno di promesse e possibilità creative.

Pro Contro ✅ Creatore di personaggi incredibile



✅ Grafica mozzafiato grazie a Unreal Engine 5



✅ La gestione della città aggiunge profondità



✅ Ottimo potenziale a lungo termine ❌ Sistemi di simulazione poco approfonditi



❌ Problemi con l’interfaccia utente

Ideale per: Giocatori creativi che adorano progettare personaggi e ambienti, oltre che per i fan di The Sims curiosi di vedere dove sta andando il genere delle simulazioni di vita.

Meno adatto a: Giocatori che cercano un’esperienza perfettamente rifinita, ricca di contenuti e pronta all’uso senza problemi tecnici.