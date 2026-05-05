Critique d’inZOI en 2026 – Les Sims, mais en mieux ?

Cette critique d’inZOI porte sur ce qui pourrait bien être ce qui se rapproche le plus, à ma connaissance, d’une véritable simulation de vie de nouvelle génération, un peu comme la version des Sims 5 que nous n’avons jamais vraiment eue. Si ses développeurs s’étaient pleinement engagés dans la voie du réalisme, cela aurait très bien pu être le résultat. La première chose qui vous frappe, c’est le créateur de personnages : il est si détaillé et si réaliste que vous pourriez vous arrêter un instant et vous demander si ce que vous voyez est bien réel.

Mais si les graphismes sont époustouflants, ils ne constituent qu’une partie du tableau. À mesure que vous passez plus de temps dans le jeu, certaines imperfections et lacunes commencent à apparaître. Le jeu regorge d’idées passionnantes, mais comporte également des moments où l’expérience peut encore sembler inachevée.

inZOI conserve les éléments familiers des simulations de vie que nous apprécions, comme la personnalisation approfondie et la simulation du quotidien, tout en les orientant vers une approche plus réaliste et visuellement détaillée. Le jeu s’oriente également vers la construction de ville, ce qui lui confère une dimension supplémentaire en termes de profondeur et d’ambition.

Comme il est encore en accès anticipé, mon test d’inZOI se concentrera principalement sur ce qui est actuellement jouable, ce qui impressionne et les points à améliorer.

TL;DR – Aperçu de la critique d’inZOI

Genre Simulation de vie / Sandbox Mécanique principale Créer des Zois, construire des maisons/villes, gérer des vies Principal atout Le meilleur éditeur de personnages de sa catégorie Principal point faible Simulation peu approfondie Fonctionnalité unique Édition complète de la ville et du zonage Verdict sans appel Prometteur mais inachevé

Critique d’inZOI : la plus belle simulation de vie à ce jour

Avant d’entrer dans le vif du sujet de mon test d’inZOI, précisons tout de suite une chose : inZOI est sans doute l’un des jeux de simulation les plus beaux qui soient. Certes, nous avons déjà eu notre lot de jeux comme Les Sims, mais celui-ci place la barre encore plus haut sur presque tous les plans visuels. Du créateur de personnages aux environnements urbains, il est évident que l’équipe de Krafton a déployé beaucoup d’efforts pour que tout semble vivant et crédible.

Développé sur Unreal Engine 5, le jeu mise fortement sur le photoréalisme. Les textures de peau, l’éclairage, les détails atmosphériques, et même les petites taches dans l’environnement contribuent à créer un univers plus proche de la réalité que tout ce que Les Sims 4 a jamais tenté de faire.

La création de personnages n’est qu’un début ; le véritable attrait réside dans un monde entièrement simulé où la construction de la ville, les routines quotidiennes et les interactions sociales s’entremêlent naturellement. Cela confère au jeu un niveau de réalisme que la plupart des simulations de vie ne parviennent pas à atteindre.

Le jeu est encore en accès anticipé, certains systèmes ne sont donc pas encore tout à fait au point. On note ici et là quelques imperfections et lacunes, mais les fondations sont solides, et les idées présentées montrent clairement qu’il s’agit d’un jeu au potentiel considérable. Dans cette critique d’inZOI, je vais examiner ce qui fonctionne, ce qui suscite l’enthousiasme et les points sur lesquels inZOI pourrait encore s’améliorer à mesure qu’il continue d’évoluer.

La qualité de l’animation est remarquablement solide. Même si les mouvements ne sont pas tout à fait fluides, ils suffisent amplement à plonger les joueurs dans l’univers du jeu. Associé à un éclairage dynamique et à des environnements richement détaillés, inZOI semble souvent presque trop réaliste, brouillant la frontière entre simulation et réalité.

Et c’est malheureusement là que les choses se compliquent quelque peu. Je sais que ma critique d’inZOI, jusqu’à présent, ne porte que sur la beauté et le réalisme du jeu, et il est indéniable que les graphismes et la création de personnages font partie de ce qui a suscité tant d’enthousiasme dès le début.

Mais cette force visuelle s’accompagne d’un compromis. Malgré des environnements saisissants et un niveau de détail impressionnant, les éléments centraux de la simulation – les interactions quotidiennes, le comportement des PNJ et l’impression générale que la vie s’écoule autour de vous – ne sont pas toujours à la hauteur. Les mouvements et les interactions des personnages peuvent parfois paraître raides ou robotiques, et des moments qui devraient être animés donnent l’impression d’être répétitifs ou superficiels.

Même si inZOI met en place un univers merveilleusement détaillé, il arrive que celui-ci ressemble davantage à un décor magnifiquement rendu qu’à une véritable simulation de vie dynamique. Les routines quotidiennes peuvent manquer de profondeur significative, et les interactions sociales (le cœur de toute simulation de vie) n’ont pas toujours la charge émotionnelle ou la variété auxquelles on pourrait s’attendre. Mais, encore une fois, ce jeu est toujours en accès anticipé.

Le créateur de personnages est incroyable

C’est là qu’inZOI montre véritablement de quoi il est capable. J’ai essayé de rédiger mon test d’inZOI de la manière la plus logique et la plus impartiale possible. Mais c’est là que je risque de m’égarer un peu. Le créateur de personnages d’inZOI est, sans aucune exagération, l’un des meilleurs du genre à l’heure actuelle. À tel point qu’il surpasse sans doute Les Sims 4 et rivalise avec Black Desert Online en matière de personnalisation faciale.

Vous pouvez littéralement ajuster presque tout avec une telle précision que l’on a davantage l’impression d’utiliser un outil de modélisation professionnel qu’un simple éditeur de personnage intégré au jeu. Pratiquement chaque détail physique est réglable dans les moindres détails (des expressions faciales et de la structure de la mâchoire à la profondeur des yeux, en passant par le tonus musculaire et la texture de la peau… tout !)

Et cela ne s’arrête pas au personnage. Vous pouvez également peaufiner l’ensemble de l’arrière-plan dans lequel il se trouve, jusque dans les moindres détails comme la couleur des rideaux (oui, vraiment).

Le système d’éclairage vient harmoniser l’ensemble. Il vous offre un aperçu clair et réaliste de l’apparence de votre personnage dans différents environnements et sous différentes conditions d’éclairage.

J’ai réellement vu des utilisateurs faire preuve d’une telle créativité qu’ils ont recréé des personnages de séries télévisées comme Daenerys de « Game of Thrones », et même des célébrités réelles comme Billie Eilish, ce qui en dit long sur la flexibilité du système.

Vous pouvez personnaliser chaque partie du corps de votre personnage, et pas seulement son visage. Les curseurs de corps vous permettent d’ajuster le poids, la masse musculaire et les proportions d’une manière qui semble véritablement réaliste et de bon goût, plutôt qu’exagérée ou choquante. Vous sculptez véritablement une personne et ne vous contentez pas de déplacer des curseurs pour le plaisir.

Quand j’ai dit que cela ressemblait à un outil de modélisation professionnel, je le pensais vraiment. Le mode photo du créateur de personnage est si immersif qu’on a véritablement l’impression que votre personnage pose pour une séance photo. Vous pouvez réaliser des captures d’écran qui ressemblent à de véritables portraits de mannequins.

À l’heure actuelle, c’est le principal atout d’inZOI. Certes, il reste sans doute beaucoup à faire sur certains autres aspects du jeu. Cependant, ce créateur de personnage à lui seul établit une référence sans précédent.

Construisez une ville, pas seulement une maison

Au cours de mon test d’inZOI, il m’est rapidement apparu que le jeu ne se contente pas de vous laisser concevoir une seule maison : il souhaite que vous façonniez une ville entière, vivante et animée. C’est là qu’inZOI tente de surpasser Les Sims de manière significative, et y parvient effectivement… En quelque sorte.

Contrairement aux Sims, où vous vous concentrez principalement sur un seul foyer, ce jeu intègre une dimension de construction de ville à ses mécanismes. Vous pouvez littéralement façonner des quartiers entiers, comprenant des zones résidentielles, commerciales et industrielles, puis observer vos Zois interagir avec eux dans ce jeu de type « bac à sable » de premier plan.

Vos choix déterminent littéralement le fonctionnement de votre monde et de votre ville. Et cela devient d’autant plus gratifiant lorsque vous voyez vos Zois interagir et se déplacer dans ces espaces.

Mais, comme je l’ai déjà mentionné, je souhaite que mon test du jeu inZOI reste aussi réaliste que possible. Le jeu devance clairement ses concurrents en termes d’envergure et d’ambition, mais les systèmes sous-jacents ont encore besoin de temps pour être à la hauteur de cette vision.

Si la conception de quartiers entiers est l’une des fonctionnalités phares d’inZOI, la véritable magie opère souvent lorsque vous vous concentrez sur une seule maison. Le mode Construction vous offre les outils nécessaires pour créer une maison de A à Z avec un niveau de précision surprenant. Vous pouvez agencer les pièces comme bon vous semble, choisir le mobilier et la décoration parmi un large éventail d’options, et ajuster les matériaux et les motifs pour que chaque espace vous ressemble.

inZOI encourage la créativité et vous permet d’expérimenter des agencements à plusieurs étages, des espaces ouverts ou encore des maisons compactes et chaleureuses. Chaque choix, du placement des fenêtres au plus petit détail décoratif, influence la manière dont vos Zois interagissent avec l’espace, ce qui est vraiment important.

Je tiens toutefois à préciser dans cette critique d’inZOI que l’expérience de construction de maison n’est pas sans défaut. Certains éléments peuvent s’avérer capricieux. Les murs ne s’emboîtent pas toujours correctement, les toits peuvent être difficiles à aligner et certaines commandes demandent un petit temps d’adaptation.

Mais pour les joueurs prêts à y consacrer du temps et de la patience, le résultat peut s'avérer incroyablement gratifiant. Voir votre maison personnalisée prendre vie, avec Zois se déplaçant naturellement dans les pièces que vous avez conçues, met en évidence le potentiel du système de construction ambitieux d'inZOI.

Les lacunes de la simulation

Ainsi, pour cette critique d’inZOI, je ne me suis pas contenté de jouer au jeu, j’ai également examiné ce qu’en disaient les autres joueurs. Et il y a un point sur lequel presque tout le monde s’accorde : c’est sur la profondeur du gameplay qu’inZOI peine le plus. Le jeu donne simplement l’impression d’être un peu plat.

La manière la plus simple de le décrire dans mon test d’inZOI est que la simulation semble plus complexe qu’elle ne l’est en réalité. À première vue, les Zois vaquent à leurs occupations quotidiennes, interagissent avec les autres et évoluent dans un monde animé. Mais dès que l’on passe du temps avec ces systèmes, on commence à en percevoir les limites : leur comportement manque de nuances, leur autonomie semble restreinte et les relations évoluent rarement de manière naturelle ou émouvante.

Au final, la plupart des interactions semblent répétitives et stériles, au point que l’intrigue qui se dessine devient très prévisible. Alors que Les Sims tirent leur force d’un chaos inattendu, où les personnages agissent de manière étrange, où des accidents se produisent et où aucune histoire ne se ressemble. inZOI laisse parfois entrevoir ce genre d’imprévisibilité pleine de vie, mais cela est bien moins constant, ce qui donne à la simulation un aspect contrôlé et ordonné plutôt que délicieusement chaotique.

Un autre point que je tiens à souligner dans ma critique d’inZOI est que les Zois d’un joueur s’inscrivent davantage dans un « système » que dans des personnalités à part entière susceptibles de donner lieu à de futurs scénarios. Leurs personnalités ne se traduisent pas toujours par une évolution significative à long terme, ce qui limite le type d’histoires que vous pouvez créer naturellement.

Dans un genre fondé sur les relations, les émotions et la narration émergente, ce manque de profondeur est flagrant. Cela ne gâche pas complètement l’expérience, mais cela empêche inZOI d’atteindre le niveau auquel il aspire clairement.

La réalité de l’accès anticipé : de grandes idées, des imperfections

J’espère que cette critique d’inZOI a clairement montré que ce jeu vise ridiculement haut. Cela se voit à l’ampleur de ses systèmes, au niveau de personnalisation et à la manière dont il tente de simuler non seulement des individus, mais des communautés entières. C’est le genre d’ambition qui le distingue instantanément des autres simulations de vie et, par moments, on a véritablement l’impression d’avoir un aperçu de l’avenir du genre.

Pour l’instant, inZOI donne encore l’impression d’être un jeu qui cherche ses marques. Certains systèmes semblent impressionnants à première vue, mais manquent de profondeur pour vous captiver sur le long terme. Vous remarquerez des moments où l’illusion se brise. Les personnages se comportent de manière un peu étrange, les systèmes ne s’articulent pas toujours comme ils le devraient, et l’expérience globale peut sembler inégale selon ce sur quoi vous vous concentrez.

Un autre point important à souligner dans mon test d’inZOI est à quel point le jeu peut être exigeant en termes de matériel. Le monde étant extrêmement vaste et détaillé, il impose une charge importante aux systèmes PC (il ne fonctionnera pas sur votre Steam Deck).

La configuration minimale officielle requiert une carte graphique dédiée telle qu’une NVIDIA RTX 2060 ou équivalente, la prise en charge de DirectX 12, ainsi qu’au moins 40 Go d’espace libre sur le disque dur, rien que pour installer et faire fonctionner le jeu dans sa configuration la plus basique.

Les bugs et les dysfonctionnements constituent également un problème récurrent qui peut faire toute la différence dans votre expérience de jeu. Avant la grande mise à jour anniversaire, les tout-petits ne pouvaient pas interagir avec leurs objets. S’ils voulaient dormir, un petit pouf apparaissait là où ils se trouvaient, et ils ne pouvaient pas utiliser de lit convenable, de pot pour bébé ni de table à langer. Le comportement des PNJ en général peut parfois être imprévisible : ils peuvent s’introduire chez vous ou ignorer les systèmes que vous avez soigneusement mis en place.

D’une certaine manière, cela rappelle le chaos qui fait la renommée des Sims. Pour certains joueurs, ces moments d’imprévisibilité font partie du plaisir, ajoutant de l’humour et des rebondissements inattendus au gameplay. Pour d’autres, cela peut être frustrant, surtout lorsque cela perturbe des routines soigneusement planifiées ou votre progression.

Telle est la réalité de l’accès anticipé. Vous ne vous lancez pas dans un produit fini. Vous vous lancez dans quelque chose qui évolue constamment, façonné par les mises à jour et les retours des joueurs. Je tiens à préciser dans cette critique d’inZOI que la direction prise est prometteuse et que le rythme de développement est encourageant, mais qu’il faudra du temps pour que tout se mette en place.

Mon avis général sur inZOI – Un magnifique jeu de type « bac à sable » qui cherche encore son identité

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Je termine mon test d’inZOI en affirmant que, bien qu’il s’agisse de l’une des simulations de vie les plus passionnantes de ces dernières années, c’est aussi l’une des plus inachevées. Le jeu excelle dans sa présentation et offre des graphismes ainsi que des outils de personnalisation dignes de la nouvelle génération, dans un genre qui stagne depuis un certain temps. Mais dès que l’on va au-delà des apparences, le manque de profondeur de la simulation devient difficile à ignorer.

Il faut également garder à l’esprit que les performances peuvent varier en fonction de votre matériel : il vous faudra un excellent PC de jeu pour le faire tourner. inZOI est impressionnant, mais il n’est pas encore parfaitement optimisé ; il est donc important d’avoir des attentes réalistes.

Si KRAFTON continue à peaufiner les systèmes, à enrichir le contenu et à approfondir la simulation, inZOI a le potentiel de devenir une nouvelle référence en matière de simulations de vie. Pour l’instant, il s’agit d’un projet en cours de développement à la fois époustouflant et ambitieux, plein de promesses et de possibilités créatives.

Avantages Inconvénients ✅ Un créateur de personnages incroyable



✅ Des graphismes époustouflants grâce à Unreal Engine 5



✅ La gestion de la ville apporte de la profondeur



✅ Un fort potentiel à long terme ❌ Systèmes de simulation peu approfondis



❌ Problèmes d’interface utilisateur

Idéal pour : les joueurs créatifs qui adorent concevoir des personnages et des environnements, ainsi que les fans des Sims curieux de découvrir l’avenir du genre des simulations de vie.

Moins adapté à : Les joueurs à la recherche d’une expérience parfaitement aboutie, riche en contenu et prête à l’emploi sans problèmes techniques.