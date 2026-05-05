Recenzja gry inZOI z 2026 roku – „The Sims”, ale lepsza?

W tej recenzji gry inZOI omówię tytuł, który jest chyba najbliższy prawdziwej symulacji życia nowej generacji, jaką kiedykolwiek widziałem – niemal jak wersja „The Sims 5”, której tak naprawdę nigdy nie otrzymaliśmy. Gdyby twórcy tej gry w pełni postawili na realizm, z łatwością mogłaby to być właśnie ta gra. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest kreator postaci – jest tak szczegółowy i realistyczny, że można się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy to, co widzisz, jest rzeczywiście prawdziwe.

Jednak choć grafika jest oszałamiająca, to stanowi jedynie część całości. W miarę jak spędzasz w grze coraz więcej czasu, zaczynają pojawiać się pewne niedociągnięcia i luki. Znajdziemy tu mnóstwo ekscytujących pomysłów, ale są też momenty, w których gra może sprawiać wrażenie niedokończonej.

inZOI zachowuje znane i uwielbiane przez nas elementy symulacji życia, takie jak rozbudowana personalizacja i symulacja codzienności, kierując je jednocześnie w stronę bardziej realistycznego i dopracowanego wizualnie kierunku. Gra skupia się również na budowaniu miasta, co nadaje jej dodatkową głębię i ambicję.

Ponieważ gra jest nadal w fazie wczesnego dostępu, moja recenzja inZOI skupi się głównie na tym, co obecnie jest dostępne do grania, co robi wrażenie oraz gdzie wciąż jest miejsce na rozwój.

TL;DR – Przegląd recenzji inZOI

Gatunek Symulacja życia / Sandbox Główna pętla rozgrywki Twórz Zois, buduj domy/miasta, zarządzaj życiem Największa zaleta Najlepszy w swojej klasie kreator postaci Największa wada Niewielka głębia symulacji Unikalna cecha Pełna edycja miasta i podział na strefy Jednoznaczna ocena Obiecujące, ale niedopracowane

Recenzja inZOI: Najładniejsza jak dotąd gra z gatunku symulacji życia

Zanim przejdziemy do szczegółowej recenzji inZOI, wyjaśnijmy jedną rzecz – inZOI może być dosłownie jedną z najlepiej wyglądających gier symulacyjnych na rynku. Oczywiście, mieliśmy już sporo gier takich jak The Sims, ale ta podnosi poprzeczkę niemal pod każdym względem wizualnym. Od kreatora postaci po otoczenie miasta – widać wyraźnie, że zespół z Krafton włożył mnóstwo wysiłku, by wszystko wyglądało na żywe i wiarygodne.

Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5 i mocno stawia na fotorealizm. Tekstury skóry, oświetlenie, detale atmosferyczne, a nawet drobne plamki w otoczeniu sprawiają, że gra jest bliższa prawdziwemu życiu niż cokolwiek, czego kiedykolwiek próbowała osiągnąć gra The Sims 4.

Tworzenie postaci to dopiero początek; prawdziwą atrakcją jest w pełni symulowany świat, w którym budowanie miasta, codzienne czynności i interakcje społeczne płynnie się ze sobą łączą. To nadaje grze poziom realizmu, którego większość symulatorów życia nie osiąga.

Gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, więc niektóre systemy nie są jeszcze w pełni dopracowane. Tu i ówdzie widać niedociągnięcia i luki, ale fundamenty są solidne, a prezentowane pomysły jasno pokazują, że jest to gra z ogromnym potencjałem. W tej recenzji inZOI omówię, co się sprawdza, co wzbudza entuzjazm oraz w jakich obszarach inZOI mogłoby się jeszcze poprawić w miarę dalszego rozwoju.

Jakość animacji jest imponująco wysoka. Chociaż ruchy nie są całkowicie płynne, to i tak w zupełności wystarczają, by gracze mogli w pełni zanurzyć się w świecie gry. W połączeniu z dynamicznym oświetleniem i bogato szczegółowymi środowiskami gra inZOI często wygląda niemal zbyt realistycznie, zacierając granicę między symulacją a rzeczywistością.

I niestety właśnie w tym miejscu sprawy nieco się komplikują. Zdaję sobie sprawę, że moja recenzja gry inZOI do tej pory skupiała się wyłącznie na tym, jak ładnie i realistycznie wygląda ta gra, i nie da się zaprzeczyć, że grafika oraz system tworzenia postaci są częścią tego, co wywołało tak wielkie zainteresowanie już na samym początku.

Jednak ta siła wizualna wiąże się z pewnym kompromisem. Pomimo imponujących środowisk i szczegółowości, podstawowe elementy symulacji – codzienne interakcje, zachowanie postaci niezależnych oraz ogólne poczucie życia toczącego się wokół gracza – nie zawsze dorównują temu samemu standardowi. Ruchy postaci i ich interakcje mogą czasami wydawać się sztywne lub robotyczne, a momenty, które powinny być pełne życia, sprawiają wrażenie powtarzalnych lub płytkich.

Mimo że inZOI tworzy niezwykle szczegółowy świat, zdarzają się chwile, kiedy świat ten wydaje się raczej pięknie renderowaną scenerią niż prawdziwie dynamiczną symulacją życia. Codzienne czynności mogą pozbawione być znaczącej głębi, a interakcje społeczne (serce każdej symulacji życia) nie zawsze mają emocjonalną wagę ani różnorodność, jakiej można by się spodziewać. Jednak, powtórzmy, gra ta wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu.

Kreator postaci jest niesamowity

Właśnie w tym miejscu inZOI naprawdę pokazuje, na co je stać. Starałem się, by cała moja recenzja inZOI była jak najbardziej logiczna i obiektywna. Ale właśnie w tym miejscu mogę nieco stracić obiektywizm. Kreator postaci w inZOI jest, bez żadnej przesady, jednym z najlepszych w tym gatunku w tej chwili. Do tego stopnia, że prawdopodobnie przewyższa The Sims 4 i dorównuje Black Desert Online pod względem możliwości dostosowywania rysów twarzy.

Można dosłownie dopracować niemal wszystko z taką precyzją, że przypomina to bardziej profesjonalne narzędzie do modelowania niż edytor postaci w grze. Praktycznie każdy szczegół fizyczny można dostosować z najwyższą dokładnością – od mimiki twarzy i budowy szczęki po głębokość oczu, napięcie mięśni i teksturę skóry… wszystko!

Nie ogranicza się to jednak tylko do postaci. Można precyzyjnie dostosować całe tło, na którym stoi, aż do drobnych szczegółów, takich jak kolory zasłon (tak, naprawdę).

System oświetlenia spaja to wszystko w jedną całość. Zapewnia jasny, realistyczny podgląd tego, jak postać wygląda w różnych środowiskach i warunkach oświetleniowych.

Naprawdę widziałem osoby, które wykazały się na tyle kreatywnością, by odtworzyć postacie telewizyjne, takie jak Daenerys z „Gry o tron”, a nawet prawdziwe gwiazdy, jak Billie Eilish, co wiele mówi o elastyczności tego systemu.

Możesz dostosować każdą część ciała swojej postaci, a nie tylko jej twarz. Suwaki ciała pozwalają dostosować wagę, muskulaturę i proporcje w sposób, który wydaje się naprawdę realistyczny i gustowny, a nie przesadzony czy obraźliwy. Naprawdę rzeźbisz postać, a nie tylko przesuwasz suwaki dla zabawy.

Kiedy powiedziałem, że to narzędzie przypomina profesjonalne oprogramowanie do modelowania, naprawdę miałem to na myśli. Tryb fotograficzny w kreatorze postaci jest tak wciągający, że naprawdę wydaje się, jakby twoja postać pozowała do sesji zdjęciowej. Możesz robić zrzuty ekranu, które wyglądają jak prawdziwe portrety modelek i modeli.

W tej chwili jest to największy atut gry inZOI. Oczywiście, niektóre inne mechaniki gry wymagają jeszcze sporo pracy. Jednak już sam ten kreator postaci wyznacza bezprecedensowy standard.

Zbuduj miasto, a nie tylko dom

Podczas mojej recenzji inZOI szybko stało się jasne, że gra nie zadowala się umożliwieniem projektowania pojedynczego domu – chce, byś ukształtował całe, tętniące życiem miasto. Właśnie w tym zakresie inZOI próbuje znacznie prześcignąć The Sims i faktycznie udaje mu się to… Cóż, w pewnym sensie.

W przeciwieństwie do The Sims, gdzie skupiasz się głównie na jednym gospodarstwie domowym, ta gra wprowadza do mechaniki element budowania miasta. Możesz dosłownie kształtować całe dzielnice, w tym strefy mieszkalne, handlowe i przemysłowe, a następnie obserwować, jak twoi Zois wchodzą z nimi w interakcję w tej najlepszej grze typu sandbox.

Twoje wybory dosłownie decydują o tym, jak działa twój świat i jak funkcjonuje twoje miasto. A to staje się o wiele bardziej satysfakcjonujące, gdy widzisz, jak twoje Zoisy wchodzą w interakcje i poruszają się po tych przestrzeniach.

Jednak, jak już wspomniałem, chcę, aby moja recenzja gry inZOI była jak najbardziej obiektywna. Gra wyraźnie wyprzedza konkurencję pod względem skali i ambicji, ale systemy leżące u jej podstaw wciąż potrzebują czasu, aby dorównać tej wizji.

Chociaż projektowanie całych dzielnic jest jedną z wyróżniających się cech „inZOI”, prawdziwa magia często pojawia się, gdy skupisz się na jednym domu. Tryb budowania daje ci narzędzia do stworzenia domu od podstaw z zaskakującą precyzją. Możesz rozmieszczać pokoje tak, jak chcesz, wybierać meble i elementy wystroju z szerokiej gamy opcji oraz dostosowywać materiały i wzory, aby każda przestrzeń wydawała się Twoja.

inZOI zachęca do kreatywności i pozwala eksperymentować z układami wielopiętrowymi, projektami typu open space lub przytulnymi, kompaktowymi domami. Każdy wybór, od rozmieszczenia okien po najmniejszy detal dekoracyjny, wpływa na to, jak twoje postacie Zois wchodzą w interakcję z przestrzenią, co ma naprawdę duże znaczenie.

Muszę jednak jasno zaznaczyć w tej recenzji inZOI, że proces budowania domu nie jest pozbawiony wad. Niektóre elementy mogą sprawiać kłopoty. Ściany nie zawsze przylegają prawidłowo, dachy bywają trudne do wyrównania, a do niektórych elementów sterowania trzeba się trochę przyzwyczaić.

Jednak dla graczy gotowych poświęcić czas i wykazać się cierpliwością wynik może być niezwykle satysfakcjonujący. Obserwowanie, jak twój własnoręcznie zaprojektowany dom ożywa, a postać Zois naturalnie porusza się po zaprojektowanych przez ciebie pomieszczeniach, doskonale podkreśla potencjał ambitnego systemu budowania w grze inZOI.

Gdzie symulacja wydaje się uboga

W tej recenzji inZOI nie tylko grałem w tę grę, ale też przyjrzałem się opiniom innych graczy. I jest jedna rzecz, co do której prawie wszyscy są zgodni: największym problemem inZOI jest głębia rozgrywki. Wydaje się ona po prostu nieco płaska.

Najłatwiej opisać to w mojej recenzji inZOI tak, że symulacja wygląda na bardziej złożoną, niż jest w rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka Zois zajmują się codziennymi obowiązkami, wchodzą w interakcje z innymi i funkcjonują w tętniącym życiem świecie. Jednak gdy poświęcisz trochę czasu na zgłębienie tych systemów, zaczynasz dostrzegać ich ograniczenia – ich zachowanie jest pozbawione niuansów, ich autonomia wydaje się ograniczona, a relacje rzadko rozwijają się w sposób, który wydaje się naturalny lub angażujący emocjonalnie.

W końcu większość interakcji wydaje się powtarzalna i statyczna, do tego stopnia, że wyłaniająca się fabuła staje się bardzo przewidywalna. Tymczasem gra „The Sims” czerpie siłę z nieoczekiwanego chaosu, w którym postacie zachowują się dziwnie, zdarzają się wypadki, a żadne dwie historie nigdy nie są takie same. Gra „inZOI” od czasu do czasu nawiązuje do tego rodzaju żywej nieprzewidywalności, ale jest to znacznie mniej konsekwentne, przez co symulacja sprawia wrażenie kontrolowanej i uporządkowanej, a nie uroczo chaotycznej.

Kolejną kwestią, na którą muszę zwrócić uwagę w mojej recenzji gry inZOI, jest to, że postacie gracza, zwane Zois, funkcjonują raczej jako element „systemu”, a nie jako rzeczywiste osobowości z potencjalnymi przyszłymi wątkami fabularnymi. Ich osobowości nie zawsze przekładają się na znaczący długoterminowy rozwój, co ogranicza rodzaje historii, które można w naturalny sposób tworzyć.

W gatunku opartym na relacjach, emocjach i spontanicznej narracji ten brak głębi rzuca się w oczy. Nie psuje to całkowicie wrażeń z gry, ale powstrzymuje inZOI przed osiągnięciem poziomu, do którego wyraźnie dąży.

Rzeczywistość w ramach wczesnego dostępu: wielkie pomysły, niedopracowane elementy

Mam nadzieję, że ta recenzja inZOI jasno pokazała, że gra ta mierzy absurdalnie wysoko. Widać to w skali jej systemów, poziomie personalizacji oraz sposobie, w jaki próbuje symulować nie tylko pojedyncze osoby, ale całe społeczności. To właśnie ta ambicja natychmiast odróżnia ją od innych symulatorów życia, a czasami naprawdę wydaje się, że jest to spojrzenie w przyszłość tego gatunku.

W tej chwili inZOI nadal sprawia wrażenie gry, która dopiero szuka swojego miejsca. Niektóre systemy na pierwszy rzut oka wyglądają imponująco, ale brakuje im głębi, która pozwoliłaby utrzymać zainteresowanie gracza na dłuższą metę. Zauważysz momenty, w których iluzja się załamuje. Postacie zachowują się w sposób, który wydaje się nieco nienaturalny, systemy nie zawsze współdziałają tak, jak powinny, a ogólne wrażenia mogą być nierówne w zależności od tego, na czym się skupisz.

Kolejną ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w mojej recenzji gry inZOI, jest to, jak duże wymagania sprzętowe stawia ta gra. Ponieważ świat gry jest tak rozległy i szczegółowy, stanowi to spore obciążenie dla komputerów PC (gra nie będzie działać na Steam Deck).

Oficjalne minimalne wymagania obejmują dedykowaną kartę graficzną, taką jak NVIDIA RTX 2060 lub jej odpowiednik, obsługę DirectX 12 oraz co najmniej 40 GB wolnego miejsca na dysku – a to tylko po to, by zainstalować i uruchomić grę na najbardziej podstawowym poziomie.

Błędy i usterki to również powracające wyzwanie, które może zadecydować o tym, czy gra Ci się spodoba, czy nie. Przed wielką aktualizacją rocznicową małe dzieci nie mogły wchodzić w interakcje ze swoimi przedmiotami. Jeśli chciały się położyć spać, w dowolnym miejscu pojawiał się mały puf, a nie mogły korzystać z prawdziwego łóżeczka, nocnika dla niemowląt ani stolika do przewijania. Zachowanie postaci niezależnych bywa czasami nieprzewidywalne – wchodzą do twojego domu lub ignorują systemy, które starannie zbudowałeś.

W pewnym sensie przypomina to chaos, z którego słynie The Sims. Dla niektórych graczy te momenty nieprzewidywalności są częścią zabawy, dodając humoru i nieoczekiwanych historii do rozgrywki. Dla innych może to być frustrujące, zwłaszcza gdy zakłóca starannie zaplanowane rutyny lub postępy.

Taka jest rzeczywistość wczesnego dostępu. Nie wkraczasz do gotowego produktu. Wkraczasz do czegoś, co nieustannie ewoluuje, kształtowanego przez aktualizacje i opinie graczy. Chcę jasno zaznaczyć w tej recenzji inZOI, że kierunek rozwoju jest obiecujący, a tempo prac zachęcające, ale zebranie wszystkich elementów w całość zajmie trochę czasu.

Moja ogólna ocena gry inZOI – wspaniała gra typu sandbox, która wciąż poszukuje swojej tożsamości

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Kończę moją recenzję inZOI stwierdzeniem, że choć jest to jedna z najbardziej ekscytujących gier symulujących życie od lat, to jednocześnie jedna z najbardziej niedopracowanych. Gra zachwyca oprawą wizualną i oferuje grafikę oraz narzędzia do personalizacji na poziomie nowej generacji w gatunku, który od dłuższego czasu pozostawał w stagnacji. Jednak gdy przejdzie się poza powierzchnię, trudno zignorować brak głębi symulacji.

Należy również pamiętać, że wydajność może się różnić w zależności od sprzętu – do uruchomienia gry potrzebny jest naprawdę dobry komputer do gier. inZOI robi ogromne wrażenie, ale nie jest jeszcze idealnie zoptymalizowane, dlatego ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania.

Jeśli firma KRAFTON będzie nadal udoskonalać systemy, rozszerzać zawartość i pogłębiać symulację, inZOI ma szansę stać się nowym punktem odniesienia dla symulatorów życia. Na razie pozostaje oszałamiającym i ambitnym projektem w trakcie tworzenia, pełnym obietnic i kreatywnych możliwości.

Zalety Wady ✅ Niesamowity edytor postaci



✅ Oszałamiająca grafika oparta na silniku Unreal Engine 5



✅ Budowanie miasta dodaje głębi



✅ Duży potencjał długoterminowy ❌ Płytkie systemy symulacji



❌ Problemy z interfejsem użytkownika

Idealna dla: kreatywnych graczy, którzy uwielbiają projektować postacie i otoczenie, a także fanów serii „The Sims”, ciekawych tego, w jakim kierunku zmierza gatunek symulatorów życia.

Mniej odpowiednie dla: graczy poszukujących w pełni dopracowanej, bogatej w treść gry, gotowej do uruchomienia bez problemów technicznych.