I 7 migliori giochi di Wolfenstein in ordine di preferenza (Guida definitiva 2026)

Quando si parla del miglior gioco di Wolfenstein, è facile dimenticare quanto questa serie abbia influenzato il genere degli sparatutto in prima persona. La serie Wolfenstein ha fatto di tutto , dal primo gioco, Castello di Wolfenstein, al rivoluzionario Wolfenstein 3D di id Software, fino ai titoli moderni dal taglio cinematografico come Wolfenstein:

The New Order e il suo intenso seguito, The New Colossus. Alcune storie richiamano la Seconda Guerra Mondiale, altre immaginano una storia alternativa in cui i nazisti hanno vinto, e in alcune puoi persino provare ad assassinare Hitler.

In questa guida ho stilato la classifica dei 7 migliori giochi di Wolfenstein. Quindi, tuffiamoci in Old Blood, oppure combattiamo al fianco della Resistenza francese in The New Order, per vedere quale ti appassiona di più.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di Wolfenstein

La serie Wolfenstein ha avuto molti momenti di gloria, ma alcuni giochi spiccano davvero. Questi sono i titoli che uniscono sparatorie fantastiche, storie memorabili e quei momenti che non dimenticherai mai. Se sei nuovo alla serie o vuoi semplicemente rigiocare i migliori, ecco le nostre prime tre scelte.

1 Wolfenstein: The New Order 2014 Questo gioco ha riportato Wolfenstein al vertice. Unisce sparatorie brutali a momenti che ti coinvolgono davvero. Un attimo prima ti ritrovi a sparare con due fucili a pompa nelle fortezze naziste, quello dopo sei immerso in scene emozionanti con la resistenza. Buy now 2 Return to Castle Wolfenstein 2001 Per i fan della vecchia scuola, questo titolo è leggendario. Uscito nel 2001, univa una campagna per giocatore singolo da brividi a una delle modalità multigiocatore più avvincenti dell’epoca. Buy now 3 Wolfenstein II: The New Colossus 2017 Se The New Order è stato il grande ritorno, The New Colossus è lo spettacolo a tutto campo. L'azione è più intensa, la trama più avvincente e il cast indimenticabile. Grace è agguerrita, Engel è terrificante. Buy now

Questi tre titoli rappresentano il meglio che la serie Wolfenstein ha da offrire: trama, azione e un gameplay che ha fatto storia. Continua a scorrere per vedere il resto della lista e scoprire quali altri giochi di Wolfenstein meritano il tuo tempo.

I 7 migliori giochi di Wolfenstein in classifica nel 2025: classici e successi moderni

La serie Wolfenstein si è evoluta dai primi tempi di *Castello di Wolfenstein* e *Wolfenstein 3D* fino a diventare dei veri e propri successi cinematografici come *Il Nuovo Ordine* e *Il nuovo colosso**. Ogni videogioco della serie Wolfenstein porta con sé qualcosa di nuovo.

In questa lista abbiamo raccolto i 7 migliori giochi di Wolfenstein classificati nel 2025. Quanti di questi hai giocato e quale consideri il miglior gioco di Wolfenstein?

1. Wolfenstein: The New Order [Il miglior gioco di Wolfenstein per iniziare la serie]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 Anno di uscita 2014 Creatori Sviluppatore: MachineGames / Editore: Bethesda Softworks Durata media di gioco 15–20 ore Punteggio Metacritic 81 (PC) / 79 (PS4) / 79 (Xbox One)

Questo è il gioco che ha riportato in auge Wolfenstein. Ambientato negli anni '60, immagina un mondo in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Vesti i panni di B.J. Blazkowicz, che si risveglia dopo 14 anni in un manicomio polacco e scopre che il mondo è sotto il controllo nazista. Con l’aiuto della Resistenza francese, parte alla conquista per distruggere il loro impero.

Il gameplay è un mix di azione adrenalinica e una trama ben costruita. In una missione ti ritroverai a fare irruzione nelle fortezze naziste, in un’altra a muoverti furtivamente nei laboratori o a far saltare in aria il loro programma spaziale. Puoi giocare alla grande con due fucili a pompa in mano, oppure optare per la modalità stealth ed eliminare le pattuglie come si fa di solito nei migliori giochi stealth. Un sistema di perk e potenziamenti pazzeschi per le armi, come fucili a pompa che fanno rimbalzare i proiettili o fucili con razzi, rendono il gioco sempre emozionante.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco ha riportato in auge la serie Wolfenstein con grande stile. Unisce sparatorie intense a momenti che ti fanno davvero affezionare alla storia, rendendolo il punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori.

Il mio verdetto: Veloce, brutale e sorprendentemente emozionante, The New Order viene spesso definito il miglior gioco di Wolfenstein con cui iniziare. È il mix perfetto tra azione e trama, che mostra esattamente cosa rende speciale questa serie.

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Cosa ne pensano i giocatori?

WolfFan89 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La trama e l'atmosfera erano fantastiche. Onestamente, una delle migliori campagne FPS a cui abbia mai giocato.

2. Ritorno a Castello di Wolfenstein [Il miglior gioco della serie Castello di Wolfenstein con modalità multigiocatore]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Mac, Xbox, PlayStation 2 Anno di uscita 2001 Autori Sviluppatore: Gray Matter Interactive, Nerve Software / Editore: Activision Durata media di gioco 10–15 ore Punteggio Metacritic 88 (PC)

Quando Ritorno a Castello di Wolfenstein uscì nei primi anni 2000, riportò la serie alla ribalta. La campagna per giocatore singolo ti faceva calare nuovamente nei panni di B.J. Blazkowicz, alla scoperta di inquietanti esperimenti nazisti e segreti soprannaturali nascosti nelle profondità del castello e oltre.

La campagna offriva un mix ben dosato di elementi, il che rende questo titolo uno dei migliori giochi per giocatore singolo. Alcuni livelli puntavano sulla furtività, altri ti catapultavano in scontri a fuoco senza esclusione di colpi, mentre altri ancora aggiungevano un tocco horror con nemici mutanti. Dai corridoi bui di Castello di Wolfenstein alle catacombe inquietanti e ai villaggi devastati dalla guerra, l’atmosfera era perfetta e ti teneva incollato allo schermo.

Ma quello che la maggior parte delle persone ricorda è la modalità multigiocatore. Realizzata da Nerve Software, era basata sulle classi con i ruoli di soldato, ingegnere, medico e tenente, e l’equilibrio era perfetto. Il lavoro di squadra non era facoltativo: era l’unico modo per vincere. Le partite erano sempre nuove, competitive e incredibilmente coinvolgenti, con eventi per la squadra e una trama ricca che prende vita in ogni momento.

Perché l’abbiamo scelto Ritorno a Castello di Wolfenstein è leggendario per il suo mix di missioni in single-player da brividi e una modalità multiplayer rivoluzionaria. È il gioco che ha mantenuto vivo l’interesse per Wolfenstein nei primi anni 2000.

Il mio verdetto: anche se la trama non è rivoluzionaria, Ritorno a Castello di Wolfenstein brilla grazie alla sua atmosfera e a una modalità multigiocatore indimenticabile. Rimane uno dei preferiti dai fan e uno dei titoli più significativi della serie Wolfenstein.

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Cosa ne pensano i giocatori?

RetroShooter77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 La campagna era davvero ben fatta, ma è la modalità multigiocatore che mi ha conquistato. Ci ho passato tantissime ore con gli amici.

3. Wolfenstein II: Il nuovo colosso [Il miglior gioco di Wolfenstein per trama e personaggi]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i MachineGames / Bethesda Softworks Durata media di gioco 12–15 ore Punteggio Metacritic 86 (PC) / 85 (PS4) / 88 (Xbox One)

Se The New Order ha dato una svolta alla serie, T Il Nuovo Colosso l’ha portata alle stelle. Ti catapulta nell’America del 1961, dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, e ancora una volta sei B.J. Blazkowicz, mezzo morto ma ancora in pista. Questa volta, la battaglia non riguarda solo l’Europa: si tratta di riconquistare gli Stati Uniti dal regime nazista, il che lo colloca alla pari con i migliori giochi sulla Seconda Guerra Mondiale.

Qui tutto sembra più imponente. Gli scontri a fuoco sono in perfetto stile Wolfenstein: intensi, rumorosi e caotici, ma la trama aggiunge un’ulteriore dimensione. Un attimo prima ti fai strada sparando ai soldati con due fucili a pompa, quello dopo ti muovi furtivamente nelle basi cercando di non far scattare gli allarmi.

Il mix di furtività e caos funziona alla grande, e i potenziamenti delle armi ti permettono di personalizzare le armi in modo che gli scontri a fuoco non diventino mai noiosi. Ma la vera chicca è il cast. Grace è una forza della natura, Super Spesh è esilarante e fuori di testa, e la generale Engel? È un vero e proprio incubo, una delle cattive più sadiche tra i migliori giochi FPS.

Perché l'abbiamo scelto Più grande, più rumoroso e più audace, Il nuovo colosso porta la storia e i personaggi a livelli mai visti prima. È un gioco imperdibile se vuoi provare Wolfenstein nella sua versione più ambiziosa.

Il mio verdetto: questo è Wolfenstein nella sua versione più sfrenata, brutale e con una sceneggiatura tagliente, oltre a personaggi di cui ti importa davvero. Se stai cercando il miglior gioco di Wolfenstein che bilancia l’azione pura con una storia che ti rimane impressa, Il nuovo colosso fa proprio al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

FPSAddict101 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 I personaggi e la trama sono davvero fantastici. Sparare ai nazisti non è mai stato così cinematografico.

4. Wolfenstein: The Old Blood [Il miglior prequel di Old Blood nella serie Wolfenstein]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, PlayStation 4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i MachineGames / Bethesda Softworks Durata media di gioco 6–8 ore Punteggio Metacritic 76 (PC) / 76 (PS4) / 81 (Xbox One)

Wolfenstein: The Old Blood è un prequel autonomo di The New Order, e non perde tempo a catapultarti dritto nel caos. Ti ritrovi alla fine degli anni ’40 nei panni di B.J. Blazkowicz, a infiltrarti nelle fortezze naziste, a sgattaiolare nelle prigioni e, alla fine, a farti strada a colpi di arma da fuoco tra orde di zombie. La trama non è rivoluzionaria, ma il ritmo è incalzante e ogni capitolo ti riserva qualcosa di nuovo.

Questo titolo punta maggiormente sull’azione pura. Le arene sono a più livelli con passaggi segreti, quindi i combattimenti risultano dinamici, e ogni arma, dalla Kampfpistol esplosiva al soddisfacente fucile a pompa, ha il suo momento di gloria.

Gli enigmi stealth spezzano un po’ il ritmo, permettendoti di disattivare silenziosamente i mech o di sgattaiolare oltre le guardie fortificate, ma raramente riuscirai a rimanere in silenzio a lungo. Il combattimento è rumoroso, sanguinoso e veloce. La grafica è quella classica di Wolfenstein: il cupo castello di Norimberga, cripte inquietanti e villaggi in fiamme, il tutto intriso di atmosfera.

Il gioco è anche pieno di divertenti easter egg come gli elmi di Skyrim e i lanciarazzi di Quake, un bel cenno alla vasta libreria di Bethesda. Inoltre, questo gioco funziona davvero bene se lo giochi sul miglior monitor da gaming.

Perché l'abbiamo scelto Ritmo serrato e atmosfera da urlo: The Old Blood è azione pura dall’inizio alla fine. È la scelta perfetta se vuoi un’esperienza Wolfenstein breve ma esplosiva.

Il mio verdetto: non è profondo né emozionante come The New Order, ma se hai voglia di sei ore di caos non-stop a base di nazisti da ammazzare, The Old Blood ricrea alla perfezione quell’atmosfera da sparatutto old-school. Un’avventura cruda e incentrata sull’azione che i fan della serie Wolfenstein apprezzeranno sicuramente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

CastleHunter42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mi è piaciuta tantissimo l'ambientazione nel castello oscuro e l'azione a non finire. È breve, ma ne vale davvero la pena.

5. Wolfenstein 3D [Il miglior incontro originale che ha definito il genere FPS]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC (versione originale), successivamente portato su diverse piattaforme Anno di uscita 1992 Sviluppatore/i id Software / Pubblicato da Apogee Durata media di gioco 8–10 ore Punteggio Metacritic N/A (era pre-Metacritic, ma acclamato dalla critica)

Wolfenstein 3D è dove tutto è iniziato. Uscito nel 1992, è il gioco che ha praticamente dato vita al genere FPS. Vesti i panni di B.J. Blazkowicz, rinchiuso nel Castello di Norimberga, e ti fai strada a colpi di arma da fuoco tra guardie, cani e boss fino a quando non riesci a scappare. La trama è essenziale, ma l’azione parla da sé.

È semplice ma coinvolgente. Corri attraverso labirinti, trovi stanze segrete, raccogli tesori e potenzi le armi man mano che vai avanti. Ogni livello aumenta la difficoltà, per poi concludersi con tosti combattimenti contro i boss. E sì, riesci persino a sconfiggere Hitler in uno dei momenti più famosi della storia dei videogiochi.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco che ha dato inizio a tutto. Wolfenstein 3D ha gettato le basi per il genere FPS, ed è ancora divertente rigiocarlo per le sue sparatorie pure e senza fronzoli.

Il mio verdetto: Per gli standard di oggi, è un gioco vecchio stile. Ma senza Wolfenstein 3D, non avremmo DOOM, Quake e nemmeno gli sparatutto moderni. È il gioco originale e rimane uno dei migliori titoli della serie Wolfenstein se vuoi scoprire dove è nata la leggenda.

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Cosa ne pensano i giocatori?

OldSchoolGamer92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Senza questo gioco non avremmo né DOOM né Quake. È un pezzo di storia e giocare è ancora un vero spasso.

6. Wolfenstein: Youngblood [Il miglior gioco Wolfenstein in modalità cooperativa dai tempi di The New Order]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatori MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Durata media di gioco 12–15 ore Punteggio Metacritic 69 (PC) / 73 (PS4) / 72 (Xbox One)

Wolfenstein: Youngblood è uno spin-off che cambia la formula rispetto ai giochi precedenti. Al posto di B.J. Blazkowicz, vesti i panni delle sue figlie, Jess e Zofia, che si recano nella Parigi occupata dai nazisti alla ricerca del padre scomparso. La storia si svolge dopo Il nuovo colosso e punta tutto sulla modalità cooperativa, sia con un amico che con un compagno controllato dall’IA.

Il sistema di combattimento sembra ancora quello di Wolfenstein: veloce, intenso e appagante, ma la struttura è diversa. Le missioni partono da una base a Parigi e il gioco aggiunge elementi RPG come alberi delle abilità, potenziamenti delle armi e grinding per salire di livello.

Questo gli conferisce un’atmosfera più da “action-RPG”, anche se a volte rende il gameplay un po’ ripetitivo. Il design dei livelli porta chiaramente la firma di Arkane, con spazi verticali e percorsi multipli per raggiungere gli obiettivi. L’unico neo è che i dialoghi e la sceneggiatura dei gemelli non hanno convinto molti giocatori. Ma ehi, puoi comunque godertelo al massimo sui migliori portatili da gaming.

Perché l’abbiamo scelto Youngblood è il titolo della serie più adatto alla modalità cooperativa. Anche se non mette tutti d’accordo, resta comunque un’opzione divertente se vuoi giocare a Wolfenstein con un amico.

Il mio verdetto: Youngblood non è il titolo più forte della serie Wolfenstein, ma può essere divertente in modalità cooperativa. Se vuoi una versione più leggera e incentrata sul grinding di Wolfenstein da giocare con un amico, vale la pena provarlo.

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CoopShooterGal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Giocare con un amico è stato fantastico, anche se la trama non era un granché. Divertente in modalità cooperativa, un po’ meno in solitaria.

7. Wolfenstein: Cyberpilot [Il miglior spin-off per gli appassionati di VR che amano l'azione in stile RPG di Wolfenstein]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC VR (SteamVR), PlayStation VR Anno di uscita 2019 Sviluppatori MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Durata media di gioco 1–3 ore Punteggio Metacritic 48 (PC) / 54 (PS4)

Wolfenstein: Cyberpilot è uno spin-off in realtà virtuale che ti catapulta nella Parigi occupata dai nazisti, ma invece di giocare direttamente nei panni di B.J., sei un hacker che controlla potenti macchine da guerra. Immagina di pilotare robot nazisti contro le loro stesse truppe. È un'idea interessante e la grafica regge bene per un titolo PSVR, con prestazioni fluide e comandi di movimento affidabili.

Hai a disposizione quattro brevi missioni, ognuna incentrata su diverse unità robotiche. Che tu stia incenerendo i nemici con un Panzerhund o falciando soldati con un drone, l’azione è immediata e in stile arcade.

I comandi sono intuitivi e le impostazioni di comfort aiutano a prevenire la cinetosi, un grande vantaggio per la realtà virtuale. Il lato negativo è che il gioco sembra breve e poco approfondito. Con una durata di circa 90 minuti, sembra più una demo estesa che un vero e proprio gioco di Wolfenstein.

Perché l’abbiamo scelto Anche se breve, Cyberpilot offre una versione VR davvero interessante di Wolfenstein. Vale la pena provarlo se vuoi buttarti direttamente nell’azione con i comandi di movimento.

Il mio verdetto: Cyberpilot offre alcuni momenti divertenti e un'ottima idea di realtà virtuale, ma finisce troppo in fretta per lasciare un segno duraturo. Vale la pena provarlo se vuoi assaporare Wolfenstein in realtà virtuale, ma non aspettarti la profondità che troveresti in alcuni giochi di ruolo immersivi.

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Cosa ne pensano i giocatori?

VRGamerX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Non è un gioco completo, ma un'esperienza VR davvero ben fatta. Sparare ai nemici nei panni di un Panzerhund è stato fantastico.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Wolfenstein?

Il miglior gioco della serie Wolfenstein è “Wolfenstein: The New Order” per il suo mix di trama e azione, mentre altri adorano “Il nuovo colosso” per la sua narrazione audace. Se cerchi pura nostalgia, “Wolfenstein 3D” è il classico per eccellenza.

Quanti giochi ci sono nella serie Wolfenstein?

Ci sono oltre 10 giochi della serie principale di Wolfenstein, a partire da Castello di Wolfenstein (1981) fino a Youngblood e Cyberpilot del 2019, oltre a spin-off e titoli per dispositivi mobili come Wolfenstein RPG.

Da quale gioco di Wolfenstein dovrei iniziare?

Inizia con Wolfenstein: The New Order. È moderno, accessibile e getta le basi per la trama di The Old Blood e The New Colossus.

Qual è il gioco di Wolfenstein più recente?

I giochi di Wolfenstein più recenti sono Wolfenstein: Youngblood e Wolfenstein: Cyberpilot, entrambi usciti nel 2019.

Quante ore ci vogliono per finire Wolfenstein?

Per completare le campagne di Wolfenstein, ci vogliono circa 8-15 ore. The New Order e Il nuovo colosso durano circa 12-15 ore, The Old Blood 6-8, mentre Youngblood può allungarsi di più con la modalità cooperativa e le missioni secondarie.