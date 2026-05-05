Os 7 melhores jogos da série Wolfenstein, classificados (Guia definitivo de 2026)

Quando as pessoas falam do melhor jogo da série Wolfenstein, é fácil esquecer o quanto esta franquia moldou o género dos jogos de tiro em primeira pessoa. A série Wolfenstein já fez de tudo , desde o primeiro jogo, Castelo de Wolfenstein, passando pelo inovador Wolfenstein 3D da id Software, até aos títulos modernos com um toque cinematográfico, como o Wolfenstein:

The New Order e a sua intensa sequela, The New Colossus. Algumas histórias lembram mais a Segunda Guerra Mundial, outras imaginam uma história alternativa em que os nazis venceram e algumas até te deixam tentar assassinar o Hitler.

Neste guia, fiz uma lista dos 7 melhores jogos Wolfenstein. Então, vamos mergulhar no Old Blood ou lutar ao lado da Resistência Francesa em The New Order, para ver qual deles te cativa mais.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de Wolfenstein

A série Wolfenstein teve muitos momentos altos, mas alguns jogos destacam-se mesmo. São os títulos que combinam tiroteios fantásticos, histórias memoráveis e aqueles momentos que nunca se esquecem. Se és novo na franquia ou só queres voltar a jogar os melhores, aqui estão as nossas três principais escolhas.

1 Wolfenstein: The New Order 2014 Este jogo voltou a colocar o Wolfenstein no topo. Combina tiroteios brutais com momentos que te fazem mesmo envolver-te na história. Num segundo, estás a empunhar duas espingardas em fortalezas nazis; no seguinte, estás envolvido em cenas emocionantes com a resistência. Buy now 2 Return to Castle Wolfenstein 2001 Para os fãs da velha guarda, este jogo é lendário. Lançado em 2001, combinava uma campanha para um jogador assustadora com um dos modos multijogador mais viciantes da época. Buy now 3 Wolfenstein II: The New Colossus 2017 Se «The New Order» foi o regresso, «The New Colossus» é o grande espetáculo. A ação é mais intensa, a história mais marcante e o elenco inesquecível. A Grace é feroz, o Engel é assustador. Buy now

Estes três representam o melhor que a franquia Wolfenstein tem para oferecer: enredo, ação e jogabilidade que fez história. Continua a ler para veres o resto da lista e descobrires que outros jogos Wolfenstein merecem o teu tempo.

Os 7 melhores jogos Wolfenstein classificados em 2025: clássicos e sucessos modernos

A série Wolfenstein evoluiu desde os primeiros tempos de «Castelo de Wolfenstein» e «Wolfenstein 3D» até aos sucessos de bilheteira com um toque cinematográfico, como «A Nova Ordem» e «O Novo Colosso»». Cada jogo da série Wolfenstein traz algo de novo.

Nesta lista, reunimos os 7 melhores jogos Wolfenstein, classificados em 2025. Quantos destes já jogaste e qual consideras o melhor jogo Wolfenstein?

1. Wolfenstein: The New Order [O melhor jogo da série Wolfenstein para começares a conhecer a franquia]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 Ano de lançamento 2014 Criador(es) Desenvolvedora: MachineGames / Editora: Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 15–20 horas Pontuação no Metacritic 81 (PC) / 79 (PS4) / 79 (Xbox One)

Este é o jogo que trouxe o Wolfenstein de volta. Passado na década de 1960, imagina um mundo onde os nazis venceram a Segunda Guerra Mundial. Jogas na pele de B.J. Blazkowicz, que acorda após 14 anos num manicómio polaco e descobre que o mundo está sob o controlo nazi. Com a ajuda da Resistência francesa, ele parte para destruir o império nazi.

A jogabilidade é uma mistura de ação intensa e narrativa inteligente. Numa missão, tens de arrasar fortalezas nazis; noutra, tens de te esgueirar por laboratórios ou destruir o programa espacial deles. Podes jogar à grande com duas espingardas nas mãos, ou optar pela discrição e eliminar patrulhas como costumas fazer nos melhores jogos de furtividade. Um sistema de vantagens e melhorias de armas alucinantes, como espingardas que fazem as balas ricochetearem ou espingardas com foguetes, mantêm a ação emocionante.

Por que é que o escolhemos Este jogo reavivou a franquia Wolfenstein em grande estilo. Combina tiroteios intensos com momentos que te fazem realmente interessar-te pela história, tornando-o o ponto de partida perfeito para quem está a começar.

O meu veredicto: Rápido, brutal e surpreendentemente emotivo, The New Order é frequentemente considerado o melhor jogo da série Wolfenstein para começar. É a mistura perfeita de ação e história, mostrando exatamente o que torna esta série especial.

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O que acham os jogadores?

WolfFan89 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A história e a atmosfera foram fantásticas. Sinceramente, uma das melhores campanhas de FPS que já joguei.

2. Regresso ao Castelo de Wolfenstein [O melhor jogo da série Castelo de Wolfenstein com ação multijogador]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Mac, Xbox, PlayStation 2 Ano de lançamento 2001 Criador(es) Desenvolvedora: Gray Matter Interactive, Nerve Software / Editora: Activision Tempo médio de jogo 10–15 horas Pontuação no Metacritic 88 (PC)

Quando o Regresso ao Castelo de Wolfenstein foi lançado no início dos anos 2000, voltou a colocar a série no mapa. Na campanha para um jogador, voltavas a vestir a pele de B.J. Blazkowicz, descobrindo experiências nazis assustadoras e segredos sobrenaturais escondidos nas profundezas do castelo e além.

A campanha combinava bem os elementos, o que faz deste jogo um dos melhores jogos para um jogador. Alguns níveis apostavam na furtividade, outros lançavam-te em tiroteios intensos e alguns ainda acrescentavam um toque de terror com inimigos mutantes. Desde os corredores escuros do Castelo de Wolfenstein até às catacumbas sinistras e às aldeias devastadas pela guerra, a atmosfera era perfeita e mantinha-te preso ao jogo.

Mas o que a maioria das pessoas lembra é o modo multijogador. Desenvolvido pela Nerve Software, era baseado em classes, com as funções de soldado, engenheiro, médico e tenente, e acertou em cheio no equilíbrio. O trabalho em equipa não era opcional; era a única forma de ganhar. As partidas eram inovadoras, competitivas e incrivelmente viciantes, com eventos para a equipa e um enredo rico que ganha vida a qualquer momento.

Por que é que o escolhemos O «Regresso ao Castelo de Wolfenstein» é lendário pela sua mistura de missões a solo assustadoras e de um modo multijogador inovador. Foi o jogo que manteve o «Wolfenstein» na vanguarda no início dos anos 2000.

O meu veredicto: Embora a história não seja inovadora, o Regresso ao Castelo de Wolfenstein destaca-se graças à sua atmosfera e ao seu modo multijogador inesquecível. Continua a ser um dos favoritos dos fãs e um dos títulos mais marcantes da série Wolfenstein.

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O que acham os jogadores?

RetroShooter77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 A campanha foi boa, mas foi o modo multijogador que me cativou. Passei imensas horas a jogar isto com os amigos.

3. Wolfenstein II: O Novo Colosso [Melhor jogo da série Wolfenstein em termos de história e personagens]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) MachineGames / Bethesda Softworks Duração média do jogo 12–15 horas Pontuação no Metacritic 86 (PC) / 85 (PS4) / 88 (Xbox One)

Se «A Nova Ordem» reiniciou a série, «The «New Colossus» levou-a ao máximo. Leva-te para a América de 1961, onde os nazis venceram a Segunda Guerra Mundial, e, mais uma vez, és o B.J. Blazkowicz, meio morto, mas ainda a dar luta. Desta vez, a luta não se resume à Europa; trata-se de recuperar os EUA das mãos do regime nazi, colocando-o ao nível dos melhores jogos sobre a Segunda Guerra Mundial.

Aqui, tudo parece maior. Os tiroteios são ao estilo clássico de Wolfenstein: intensos, barulhentos e caóticos, mas a história acrescenta outra dimensão. Num momento estás a dar cabo de soldados com duas espingardas, no outro estás a esgueirar-te pelas bases, tentando não disparar os alarmes.

A mistura de furtividade e caos funciona na perfeição, e as melhorias nas armas permitem-te personalizá-las para que os tiroteios nunca se tornem monótonos. Mas o verdadeiro destaque é o elenco. A Grace traz energia, o Super Spesh é hilariante e desequilibrado, e a General Engel? Ela é um verdadeiro pesadelo, uma das vilãs mais sádicas da maioria dos melhores jogos de FPS.

Porque é que o escolhemos? Maior, mais barulhento e mais ousado, «O Novo Colosso» leva a história e as personagens a novos patamares. É um jogo imperdível se quiseres o Wolfenstein no seu melhor.

O meu veredicto: Este é o Wolfenstein na sua versão mais louca, brutal e com um enredo afiado, além de personagens com quem te importas mesmo. Se estás à procura do melhor jogo do Wolfenstein que equilibra ação pura com uma história que fica na memória, o O Novo Colosso não te vai desiludir.

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O que acham os jogadores?

FPSAddict101 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 As personagens e a história são de primeira. Atirar nos nazis nunca foi tão cinematográfico.

4. Wolfenstein: The Old Blood [A melhor prequela de Old Blood na franquia Wolfenstein]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) MachineGames / Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 6–8 horas Pontuação no Metacritic 76 (PC) / 76 (PS4) / 81 (Xbox One)

Wolfenstein: The Old Blood é uma prequela independente de The New Order e não perde tempo a atirar-te diretamente para o caos. Voltas ao final dos anos 40 na pele de B.J. Blazkowicz, a infiltrar-te em fortalezas nazis, a esgueirar-te por prisões e, por fim, a arrasar hordas de zombies. O enredo não é revolucionário, mas o ritmo é implacável e cada capítulo traz-te algo de novo.

Este jogo aposta mais na ação pura. As arenas têm vários níveis com passagens secretas, por isso as lutas parecem dinâmicas, e todas as armas, desde a explosiva Kampfpistol até à satisfatória espingarda, têm o seu momento de brilhar.

Os quebra-cabeças de furtividade quebram um pouco a rotina, permitindo-te desativar silenciosamente mechs ou passar despercebido por guardas bem protegidos, mas raramente vais conseguir ficar quieto por muito tempo. O combate é barulhento, sangrento e rápido. Os visuais são o clássico Wolfenstein: o castelo sombrio de Nuremberga, criptas assustadoras e aldeias em chamas, tudo repleto de atmosfera.

Está também repleto de easter eggs divertidos, como capacetes do Skyrim e lança-foguetes do Quake, uma referência fixe ao vasto catálogo da Bethesda. Além disso, este jogo funciona mesmo bem quando o jogas num monitor de jogos de topo.

Porque é que o escolhemos Com um ritmo acelerado e cheio de atmosfera, The Old Blood é pura ação do início ao fim. É a escolha perfeita se quiseres uma experiência Wolfenstein curta, mas explosiva.

O meu veredicto: Não é tão profundo nem tão emotivo como The New Order, mas se estiveres com vontade de seis horas de caos sem parar a matar nazis, The Old Blood capta na perfeição aquela vibração dos jogos de tiro à velha guarda. Uma aventura crua e cheia de ação que os fãs da franquia Wolfenstein vão adorar.

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O que acham os jogadores?

CastleHunter42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Adorei o cenário do castelo sombrio e a ação sem parar. É curto, mas vale cada minuto.

5. Wolfenstein 3D [Melhor Encontro Original que Definiu o Género FPS]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (original), com versões posteriores para várias plataformas Ano de lançamento 1992 Criador(es) id Software / Publicado pela Apogee Duração média do jogo 8–10 horas Pontuação no Metacritic N/A (era anterior ao Metacritic, mas amplamente aclamado)

Foi com o Wolfenstein 3D que tudo começou. Lançado em 1992, é o jogo que basicamente criou o género FPS. Jogas na pele de B.J. Blazkowicz, preso no Castelo de Nuremberga, abrindo caminho à força através de guardas, cães e chefes até conseguires escapar. A história é bem simples, mas a ação fala por si.

É simples, mas viciante. Corres por labirintos, descobres salas secretas, recolhes tesouros e melhoras as armas à medida que avanças. Cada nível aumenta o desafio, terminando com lutas difíceis contra chefes. E sim, até consegues derrotar o Hitler num dos momentos mais famosos da história dos jogos.

Por que é que o escolhemos O jogo que deu início a tudo. O Wolfenstein 3D lançou as bases para o género FPS, e ainda hoje é divertido voltar a jogá-lo pela sua ação de tiro pura e sem frescuras.

O meu veredicto: Pelos padrões de hoje, é um jogo à moda antiga. Mas sem o Wolfenstein 3D, não teríamos o DOOM, o Quake, nem mesmo os jogos de tiro modernos. É a experiência original e continua a ser um dos melhores jogos da série Wolfenstein, se quiseres ver onde a lenda começou.

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OldSchoolGamer92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sem este jogo, não teríamos o DOOM nem o Quake. É um pedaço da história e continua a ser uma maravilha jogar.

6. Wolfenstein: Youngblood [O melhor jogo Wolfenstein em modo cooperativo desde The New Order]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 12–15 horas Pontuação no Metacritic 69 (PC) / 73 (PS4) / 72 (Xbox One)

Wolfenstein: Youngblood é um spin-off que muda a fórmula, ao contrário dos jogos anteriores. Em vez do B.J. Blazkowicz, jogas na pele das suas filhas, a Jess e a Zofia, que se dirigem a Paris, ocupada pelos nazis, para procurar o pai desaparecido. A história passa-se depois de O Novo Colosso e centra-se no modo cooperativo, seja com um amigo ou com um parceiro controlado pela IA.

A jogabilidade continua a parecer-se com a do Wolfenstein: rápida, intensa e gratificante, mas a estrutura é diferente. As missões têm como ponto de partida um centro em Paris, e o jogo inclui elementos de RPG, como árvores de habilidades, melhorias de armas e subida de níveis.

Isso dá-lhe um toque mais de «RPG de ação», embora também torne a jogabilidade um pouco repetitiva por vezes. O design dos níveis tem a marca da Arkane por todo o lado, com espaços verticais e vários caminhos para atingir os objetivos. Por outro lado, os diálogos e o enredo das gémeas não agradaram a muitos jogadores. Mas, ei, ainda podes aproveitá-lo ao máximo nos melhores portáteis para jogos.

Por que é que o escolhemos O Youngblood é o título da série mais adequado para o modo cooperativo. Apesar de dividir opiniões, continua a ser uma opção divertida se quiseres jogar Wolfenstein com um amigo.

O meu veredicto: o Youngblood não é o melhor título da série Wolfenstein, mas pode ser divertido em modo cooperativo. Se quiseres uma versão mais leve e com muita repetição do Wolfenstein com um amigo, vale a pena experimentares.

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O que pensam os jogadores?

CoopShooterGal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Jogar com um amigo foi uma pasma, mesmo que a história não fosse lá grande coisa. É divertido no modo cooperativo, mas não tanto a solo.

7. Wolfenstein: Cyberpilot [O melhor spin-off para os fãs de RV que gostam da ação ao estilo do RPG Wolfenstein]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC VR (SteamVR), PlayStation VR Ano de lançamento 2019 Criador(es) MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Duração média do jogo 1–3 horas Pontuação no Metacritic 48 (PC) / 54 (PS4)

Wolfenstein: Cyberpilot é um spin-off em RV que te transporta para a Paris ocupada pelos nazis, mas em vez de jogares diretamente com o B.J., és um hacker que comanda poderosas máquinas de guerra. Pensa nisso como pilotar robôs nazis contra as próprias tropas deles. É um conceito fixe, e os gráficos estão à altura para um título de PSVR, com um desempenho fluido e controlos de movimento sólidos.

Tens quatro missões curtas, cada uma focada em diferentes unidades robóticas. Quer estejas a incendiar inimigos com um Panzerhund ou a derrubar soldados com um drone, a ação é imediata e tem um toque de jogo de arcada.

Os comandos são intuitivos e as definições de conforto ajudam a evitar o enjoo, o que é uma grande vantagem para a RV. O lado negativo é que o jogo parece curto e superficial. Com cerca de 90 minutos para terminar, parece mais uma demo alargada do que um jogo completo do Wolfenstein.

Por que é que o escolhemos Apesar de curto, o Cyberpilot apresenta uma abordagem interessante do Wolfenstein em RV. Vale a pena experimentares se quiseres entrar diretamente na ação com controlos de movimento.

O meu veredicto: o Cyberpilot tem alguns momentos divertidos e um excelente conceito de RV, mas acaba demasiado depressa para deixar um impacto duradouro. Vale a pena experimentar se quiseres ter um gostinho do Wolfenstein em RV, mas não esperes a profundidade que encontrarias em alguns jogos de RPG imersivos.

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VRGamerX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Não é um jogo completo, mas é uma experiência de RV bem fixe. Destruir inimigos na pele de um Panzerhund foi incrível.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo do Wolfenstein?

O melhor jogo da série Wolfenstein é o «Wolfenstein: The New Order», pela combinação de história e ação, enquanto outros adoram o «O Novo Colosso» pela sua narrativa ousada. Para quem procura pura nostalgia, o «Wolfenstein 3D» é o clássico.

Quantos jogos há na série Wolfenstein?

Existem mais de 10 jogos principais da série Wolfenstein, desde o Castelo de Wolfenstein (1981) até ao Youngblood e ao Cyberpilot, de 2019, além de spin-offs e títulos para dispositivos móveis, como o Wolfenstein RPG.

Por qual jogo da série Wolfenstein devo começar?

Começa pelo Wolfenstein: The New Order. É moderno, acessível e prepara o terreno para The Old Blood e The New Colossus.

Qual é o jogo mais recente da série Wolfenstein?

Os jogos mais recentes da série Wolfenstein são o Wolfenstein: Youngblood e o Wolfenstein: Cyberpilot, ambos lançados em 2019.

Quantas horas demoras a terminar o Wolfenstein?

Para terminares as campanhas do Wolfenstein, precisas de jogar cerca de 8 a 15 horas. O The New Order e o O Novo Colosso demoram cerca de 12 a 15 horas, o O Sangue Antigo demora 6 a 8 horas, enquanto o Youngblood pode demorar mais tempo com o modo cooperativo e as missões secundárias.