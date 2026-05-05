Os 7 melhores jogos da série Wolfenstein, classificados (Guia definitivo de 2026)
Quando as pessoas falam do melhor jogo da série Wolfenstein, é fácil esquecer o quanto esta franquia moldou o género dos jogos de tiro em primeira pessoa. A série Wolfenstein já fez de tudo, desde o primeiro jogo, Castelo de Wolfenstein, passando pelo inovador Wolfenstein 3D da id Software, até aos títulos modernos com um toque cinematográfico, como o Wolfenstein:
The New Order e a sua intensa sequela, The New Colossus. Algumas histórias lembram mais a Segunda Guerra Mundial, outras imaginam uma história alternativa em que os nazis venceram e algumas até te deixam tentar assassinar o Hitler.
Neste guia, fiz uma lista dos 7 melhores jogos Wolfenstein. Então, vamos mergulhar no Old Blood ou lutar ao lado da Resistência Francesa em The New Order, para ver qual deles te cativa mais.
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As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de Wolfenstein
A série Wolfenstein teve muitos momentos altos, mas alguns jogos destacam-se mesmo. São os títulos que combinam tiroteios fantásticos, histórias memoráveis e aqueles momentos que nunca se esquecem. Se és novo na franquia ou só queres voltar a jogar os melhores, aqui estão as nossas três principais escolhas.
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Wolfenstein: The New Order 2014Este jogo voltou a colocar o Wolfenstein no topo. Combina tiroteios brutais com momentos que te fazem mesmo envolver-te na história. Num segundo, estás a empunhar duas espingardas em fortalezas nazis; no seguinte, estás envolvido em cenas emocionantes com a resistência.
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Return to Castle Wolfenstein 2001Para os fãs da velha guarda, este jogo é lendário. Lançado em 2001, combinava uma campanha para um jogador assustadora com um dos modos multijogador mais viciantes da época.
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Wolfenstein II: The New Colossus 2017Se «The New Order» foi o regresso, «The New Colossus» é o grande espetáculo. A ação é mais intensa, a história mais marcante e o elenco inesquecível. A Grace é feroz, o Engel é assustador.
Estes três representam o melhor que a franquia Wolfenstein tem para oferecer: enredo, ação e jogabilidade que fez história. Continua a ler para veres o resto da lista e descobrires que outros jogos Wolfenstein merecem o teu tempo.
Os 7 melhores jogos Wolfenstein classificados em 2025: clássicos e sucessos modernos
A série Wolfenstein evoluiu desde os primeiros tempos de «Castelo de Wolfenstein» e «Wolfenstein 3D» até aos sucessos de bilheteira com um toque cinematográfico, como «A Nova Ordem» e «O Novo Colosso»». Cada jogo da série Wolfenstein traz algo de novo.
Nesta lista, reunimos os 7 melhores jogos Wolfenstein, classificados em 2025. Quantos destes já jogaste e qual consideras o melhor jogo Wolfenstein?
1. Wolfenstein: The New Order [O melhor jogo da série Wolfenstein para começares a conhecer a franquia]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4
|Ano de lançamento
|2014
|Criador(es)
|Desenvolvedora: MachineGames / Editora: Bethesda Softworks
|Tempo médio de jogo
|15–20 horas
|Pontuação no Metacritic
|81 (PC) / 79 (PS4) / 79 (Xbox One)
Este é o jogo que trouxe o Wolfenstein de volta. Passado na década de 1960, imagina um mundo onde os nazis venceram a Segunda Guerra Mundial. Jogas na pele de B.J. Blazkowicz, que acorda após 14 anos num manicómio polaco e descobre que o mundo está sob o controlo nazi. Com a ajuda da Resistência francesa, ele parte para destruir o império nazi.
A jogabilidade é uma mistura de ação intensa e narrativa inteligente. Numa missão, tens de arrasar fortalezas nazis; noutra, tens de te esgueirar por laboratórios ou destruir o programa espacial deles. Podes jogar à grande com duas espingardas nas mãos, ou optar pela discrição e eliminar patrulhas como costumas fazer nos melhores jogos de furtividade. Um sistema de vantagens e melhorias de armas alucinantes, como espingardas que fazem as balas ricochetearem ou espingardas com foguetes, mantêm a ação emocionante.
Este jogo reavivou a franquia Wolfenstein em grande estilo. Combina tiroteios intensos com momentos que te fazem realmente interessar-te pela história, tornando-o o ponto de partida perfeito para quem está a começar.
O meu veredicto: Rápido, brutal e surpreendentemente emotivo, The New Order é frequentemente considerado o melhor jogo da série Wolfenstein para começar. É a mistura perfeita de ação e história, mostrando exatamente o que torna esta série especial.
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2. Regresso ao Castelo de Wolfenstein [O melhor jogo da série Castelo de Wolfenstein com ação multijogador]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Mac, Xbox, PlayStation 2
|Ano de lançamento
|2001
|Criador(es)
|Desenvolvedora: Gray Matter Interactive, Nerve Software / Editora: Activision
|Tempo médio de jogo
|10–15 horas
|Pontuação no Metacritic
|88 (PC)
Quando o Regresso ao Castelo de Wolfenstein foi lançado no início dos anos 2000, voltou a colocar a série no mapa. Na campanha para um jogador, voltavas a vestir a pele de B.J. Blazkowicz, descobrindo experiências nazis assustadoras e segredos sobrenaturais escondidos nas profundezas do castelo e além.
A campanha combinava bem os elementos, o que faz deste jogo um dos melhores jogos para um jogador. Alguns níveis apostavam na furtividade, outros lançavam-te em tiroteios intensos e alguns ainda acrescentavam um toque de terror com inimigos mutantes. Desde os corredores escuros do Castelo de Wolfenstein até às catacumbas sinistras e às aldeias devastadas pela guerra, a atmosfera era perfeita e mantinha-te preso ao jogo.
Mas o que a maioria das pessoas lembra é o modo multijogador. Desenvolvido pela Nerve Software, era baseado em classes, com as funções de soldado, engenheiro, médico e tenente, e acertou em cheio no equilíbrio. O trabalho em equipa não era opcional; era a única forma de ganhar. As partidas eram inovadoras, competitivas e incrivelmente viciantes, com eventos para a equipa e um enredo rico que ganha vida a qualquer momento.
O «Regresso ao Castelo de Wolfenstein» é lendário pela sua mistura de missões a solo assustadoras e de um modo multijogador inovador. Foi o jogo que manteve o «Wolfenstein» na vanguarda no início dos anos 2000.
O meu veredicto: Embora a história não seja inovadora, o Regresso ao Castelo de Wolfenstein destaca-se graças à sua atmosfera e ao seu modo multijogador inesquecível. Continua a ser um dos favoritos dos fãs e um dos títulos mais marcantes da série Wolfenstein.
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3. Wolfenstein II: O Novo Colosso [Melhor jogo da série Wolfenstein em termos de história e personagens]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|MachineGames / Bethesda Softworks
|Duração média do jogo
|12–15 horas
|Pontuação no Metacritic
|86 (PC) / 85 (PS4) / 88 (Xbox One)
Se «A Nova Ordem» reiniciou a série, «The «New Colossus» levou-a ao máximo. Leva-te para a América de 1961, onde os nazis venceram a Segunda Guerra Mundial, e, mais uma vez, és o B.J. Blazkowicz, meio morto, mas ainda a dar luta. Desta vez, a luta não se resume à Europa; trata-se de recuperar os EUA das mãos do regime nazi, colocando-o ao nível dos melhores jogos sobre a Segunda Guerra Mundial.
Aqui, tudo parece maior. Os tiroteios são ao estilo clássico de Wolfenstein: intensos, barulhentos e caóticos, mas a história acrescenta outra dimensão. Num momento estás a dar cabo de soldados com duas espingardas, no outro estás a esgueirar-te pelas bases, tentando não disparar os alarmes.
A mistura de furtividade e caos funciona na perfeição, e as melhorias nas armas permitem-te personalizá-las para que os tiroteios nunca se tornem monótonos. Mas o verdadeiro destaque é o elenco. A Grace traz energia, o Super Spesh é hilariante e desequilibrado, e a General Engel? Ela é um verdadeiro pesadelo, uma das vilãs mais sádicas da maioria dos melhores jogos de FPS.
Maior, mais barulhento e mais ousado, «O Novo Colosso» leva a história e as personagens a novos patamares. É um jogo imperdível se quiseres o Wolfenstein no seu melhor.
O meu veredicto: Este é o Wolfenstein na sua versão mais louca, brutal e com um enredo afiado, além de personagens com quem te importas mesmo. Se estás à procura do melhor jogo do Wolfenstein que equilibra ação pura com uma história que fica na memória, o O Novo Colosso não te vai desiludir.
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4. Wolfenstein: The Old Blood [A melhor prequela de Old Blood na franquia Wolfenstein]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox One, PlayStation 4
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|MachineGames / Bethesda Softworks
|Tempo médio de jogo
|6–8 horas
|Pontuação no Metacritic
|76 (PC) / 76 (PS4) / 81 (Xbox One)
Wolfenstein: The Old Blood é uma prequela independente de The New Order e não perde tempo a atirar-te diretamente para o caos. Voltas ao final dos anos 40 na pele de B.J. Blazkowicz, a infiltrar-te em fortalezas nazis, a esgueirar-te por prisões e, por fim, a arrasar hordas de zombies. O enredo não é revolucionário, mas o ritmo é implacável e cada capítulo traz-te algo de novo.
Este jogo aposta mais na ação pura. As arenas têm vários níveis com passagens secretas, por isso as lutas parecem dinâmicas, e todas as armas, desde a explosiva Kampfpistol até à satisfatória espingarda, têm o seu momento de brilhar.
Os quebra-cabeças de furtividade quebram um pouco a rotina, permitindo-te desativar silenciosamente mechs ou passar despercebido por guardas bem protegidos, mas raramente vais conseguir ficar quieto por muito tempo. O combate é barulhento, sangrento e rápido. Os visuais são o clássico Wolfenstein: o castelo sombrio de Nuremberga, criptas assustadoras e aldeias em chamas, tudo repleto de atmosfera.
Está também repleto de easter eggs divertidos, como capacetes do Skyrim e lança-foguetes do Quake, uma referência fixe ao vasto catálogo da Bethesda. Além disso, este jogo funciona mesmo bem quando o jogas num monitor de jogos de topo.
Com um ritmo acelerado e cheio de atmosfera, The Old Blood é pura ação do início ao fim. É a escolha perfeita se quiseres uma experiência Wolfenstein curta, mas explosiva.
O meu veredicto: Não é tão profundo nem tão emotivo como The New Order, mas se estiveres com vontade de seis horas de caos sem parar a matar nazis, The Old Blood capta na perfeição aquela vibração dos jogos de tiro à velha guarda. Uma aventura crua e cheia de ação que os fãs da franquia Wolfenstein vão adorar.
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5. Wolfenstein 3D [Melhor Encontro Original que Definiu o Género FPS]
|A nossa pontuação
8.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC (original), com versões posteriores para várias plataformas
|Ano de lançamento
|1992
|Criador(es)
|id Software / Publicado pela Apogee
|Duração média do jogo
|8–10 horas
|Pontuação no Metacritic
|N/A (era anterior ao Metacritic, mas amplamente aclamado)
Foi com o Wolfenstein 3D que tudo começou. Lançado em 1992, é o jogo que basicamente criou o género FPS. Jogas na pele de B.J. Blazkowicz, preso no Castelo de Nuremberga, abrindo caminho à força através de guardas, cães e chefes até conseguires escapar. A história é bem simples, mas a ação fala por si.
É simples, mas viciante. Corres por labirintos, descobres salas secretas, recolhes tesouros e melhoras as armas à medida que avanças. Cada nível aumenta o desafio, terminando com lutas difíceis contra chefes. E sim, até consegues derrotar o Hitler num dos momentos mais famosos da história dos jogos.
O jogo que deu início a tudo. O Wolfenstein 3D lançou as bases para o género FPS, e ainda hoje é divertido voltar a jogá-lo pela sua ação de tiro pura e sem frescuras.
O meu veredicto: Pelos padrões de hoje, é um jogo à moda antiga. Mas sem o Wolfenstein 3D, não teríamos o DOOM, o Quake, nem mesmo os jogos de tiro modernos. É a experiência original e continua a ser um dos melhores jogos da série Wolfenstein, se quiseres ver onde a lenda começou.
O que acham os jogadores?
6. Wolfenstein: Youngblood [O melhor jogo Wolfenstein em modo cooperativo desde The New Order]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks
|Tempo médio de jogo
|12–15 horas
|Pontuação no Metacritic
|69 (PC) / 73 (PS4) / 72 (Xbox One)
Wolfenstein: Youngblood é um spin-off que muda a fórmula, ao contrário dos jogos anteriores. Em vez do B.J. Blazkowicz, jogas na pele das suas filhas, a Jess e a Zofia, que se dirigem a Paris, ocupada pelos nazis, para procurar o pai desaparecido. A história passa-se depois de O Novo Colosso e centra-se no modo cooperativo, seja com um amigo ou com um parceiro controlado pela IA.
A jogabilidade continua a parecer-se com a do Wolfenstein: rápida, intensa e gratificante, mas a estrutura é diferente. As missões têm como ponto de partida um centro em Paris, e o jogo inclui elementos de RPG, como árvores de habilidades, melhorias de armas e subida de níveis.
Isso dá-lhe um toque mais de «RPG de ação», embora também torne a jogabilidade um pouco repetitiva por vezes. O design dos níveis tem a marca da Arkane por todo o lado, com espaços verticais e vários caminhos para atingir os objetivos. Por outro lado, os diálogos e o enredo das gémeas não agradaram a muitos jogadores. Mas, ei, ainda podes aproveitá-lo ao máximo nos melhores portáteis para jogos.
O Youngblood é o título da série mais adequado para o modo cooperativo. Apesar de dividir opiniões, continua a ser uma opção divertida se quiseres jogar Wolfenstein com um amigo.
O meu veredicto: o Youngblood não é o melhor título da série Wolfenstein, mas pode ser divertido em modo cooperativo. Se quiseres uma versão mais leve e com muita repetição do Wolfenstein com um amigo, vale a pena experimentares.
O que pensam os jogadores?
7. Wolfenstein: Cyberpilot [O melhor spin-off para os fãs de RV que gostam da ação ao estilo do RPG Wolfenstein]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC VR (SteamVR), PlayStation VR
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks
|Duração média do jogo
|1–3 horas
|Pontuação no Metacritic
|48 (PC) / 54 (PS4)
Wolfenstein: Cyberpilot é um spin-off em RV que te transporta para a Paris ocupada pelos nazis, mas em vez de jogares diretamente com o B.J., és um hacker que comanda poderosas máquinas de guerra. Pensa nisso como pilotar robôs nazis contra as próprias tropas deles. É um conceito fixe, e os gráficos estão à altura para um título de PSVR, com um desempenho fluido e controlos de movimento sólidos.
Tens quatro missões curtas, cada uma focada em diferentes unidades robóticas. Quer estejas a incendiar inimigos com um Panzerhund ou a derrubar soldados com um drone, a ação é imediata e tem um toque de jogo de arcada.
Os comandos são intuitivos e as definições de conforto ajudam a evitar o enjoo, o que é uma grande vantagem para a RV. O lado negativo é que o jogo parece curto e superficial. Com cerca de 90 minutos para terminar, parece mais uma demo alargada do que um jogo completo do Wolfenstein.
Apesar de curto, o Cyberpilot apresenta uma abordagem interessante do Wolfenstein em RV. Vale a pena experimentares se quiseres entrar diretamente na ação com controlos de movimento.
O meu veredicto: o Cyberpilot tem alguns momentos divertidos e um excelente conceito de RV, mas acaba demasiado depressa para deixar um impacto duradouro. Vale a pena experimentar se quiseres ter um gostinho do Wolfenstein em RV, mas não esperes a profundidade que encontrarias em alguns jogos de RPG imersivos.
O que acham os jogadores?
Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo do Wolfenstein?
O melhor jogo da série Wolfenstein é o «Wolfenstein: The New Order», pela combinação de história e ação, enquanto outros adoram o «O Novo Colosso» pela sua narrativa ousada. Para quem procura pura nostalgia, o «Wolfenstein 3D» é o clássico.
Quantos jogos há na série Wolfenstein?
Existem mais de 10 jogos principais da série Wolfenstein, desde o Castelo de Wolfenstein (1981) até ao Youngblood e ao Cyberpilot, de 2019, além de spin-offs e títulos para dispositivos móveis, como o Wolfenstein RPG.
Por qual jogo da série Wolfenstein devo começar?
Começa pelo Wolfenstein: The New Order. É moderno, acessível e prepara o terreno para The Old Blood e The New Colossus.
Qual é o jogo mais recente da série Wolfenstein?
Os jogos mais recentes da série Wolfenstein são o Wolfenstein: Youngblood e o Wolfenstein: Cyberpilot, ambos lançados em 2019.
Quantas horas demoras a terminar o Wolfenstein?
Para terminares as campanhas do Wolfenstein, precisas de jogar cerca de 8 a 15 horas. O The New Order e o O Novo Colosso demoram cerca de 12 a 15 horas, o O Sangue Antigo demora 6 a 8 horas, enquanto o Youngblood pode demorar mais tempo com o modo cooperativo e as missões secundárias.