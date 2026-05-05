7 najlepszych gier z serii „Wolfenstein” – ranking (Kompletny przewodnik 2026)

Kiedy ludzie mówią o najlepszej grze z serii „Wolfenstein”, łatwo zapomnieć, jak bardzo ta seria wpłynęła na kształtowanie się gatunku FPS. Seria „Wolfenstein” osiągnęła wszystko – od pierwszej gry, „Castle Wolfenstein”, przez przełomowy „Wolfenstein 3D” od id Software, aż po kinowe, nowoczesne tytuły, takie jak „Wolfenstein:

The New Order i jej intensywnej kontynuacji, The New Colossus. Niektóre historie nawiązują do II wojny światowej, inne przedstawiają alternatywną historię, w której naziści zwyciężyli, a kilka z nich pozwala nawet spróbować zabić Hitlera.

W tym przewodniku sporządziłem ranking 7 najlepszych gier z serii „Wolfenstein”. Zanurzmy się więc w „Old Blood” albo walczmy u boku francuskiego Ruchu Oporu w „Nowy porządek”, aby sprawdzić, która z nich najbardziej nas porwie.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Wolfenstein”

Seria „Wolfenstein” ma na koncie wiele świetnych tytułów, ale kilka z nich naprawdę się wyróżnia. Są to gry łączące świetną strzelankę, niezapomniane historie i momenty, których nigdy się nie zapomina. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tą serią lub po prostu chcesz ponownie zagrać w najlepsze tytuły, oto nasze trzy najlepsze propozycje.

1 Wolfenstein: The New Order 2014 Ta gra przywróciła serię Wolfenstein na szczyt. Łączy w sobie brutalną strzelaninę z momentami, które naprawdę poruszają. W jednej chwili walczysz z dwoma strzelbami w rękach w nazistowskich fortecach, a w następnej jesteś wciągnięty w emocjonujące sceny z ruchem oporu. Buy now 2 Return to Castle Wolfenstein 2001 Dla fanów starej szkoły ta gra jest prawdziwą legendą. Wydana w 2001 roku łączyła w sobie mrożącą krew w żyłach kampanię dla jednego gracza z jednym z najbardziej wciągających trybów wieloosobowych tamtych czasów. Buy now 3 Wolfenstein II: The New Colossus 2017 Jeśli „The New Order” było powrotem, to „The New Colossus” to prawdziwy spektakl. Akcja jest bardziej intensywna, fabuła bardziej porywająca, a obsada niezapomniana. Grace jest zaciekła, a Engel przerażający. Buy now

Te trzy tytuły reprezentują to, co najlepsze w serii „Wolfenstein”: fabułę, akcję i przełomową rozgrywkę. Przewiń dalej, aby zobaczyć resztę listy i odkryć, które inne gry z serii „Wolfenstein” są warte Twojej uwagi.

7 najlepszych gier z serii Wolfenstein w rankingu z 2025 roku: klasyki i współczesne hity

Seria „Wolfenstein” rozwinęła się od początków, kiedy to pojawiły się gry „Castle Wolfenstein” i „Wolfenstein 3D”, aż po kinowe hity, takie jak „Nowy porządek” i „Nowy kolos””. Każda gra z serii „Wolfenstein” wnosi coś nowego.

Na tej liście zebraliśmy 7 najlepszych gier z serii Wolfenstein według rankingu z 2025 roku. W ile z nich grałeś i którą z nich uważasz za najlepszą grę z serii Wolfenstein?

1. Wolfenstein: The New Order [Najlepsza gra z serii Wolfenstein na początek przygody z serią]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Producent: MachineGames / Wydawca: Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 81 (PC) / 79 (PS4) / 79 (Xbox One)

To właśnie ta gra przywróciła serię Wolfenstein do życia. Akcja rozgrywa się w latach 60. XX wieku i przedstawia świat, w którym naziści wygrali II wojnę światową. Wcielasz się w postać B.J. Blazkowicza, który budzi się po 14 latach spędzonych w polskim szpitalu psychiatrycznym i odkrywa, że świat znajduje się pod kontrolą nazistów. Z pomocą francuskiego Ruchu Oporu wyrusza, by zburzyć ich imperium.

Rozgrywka to połączenie intensywnej akcji i przemyślanej fabuły. W jednej misji przedzierasz się przez nazistowskie fortece, w innej skradasz się po laboratoriach lub niszczysz ich program kosmiczny. Możesz grać na pełnych obrotach, strzelając z dwóch strzelb jednocześnie, albo postawić na skradanie się i likwidować patrole, tak jak to zwykle bywa w najlepszych grach typu stealth. System atutów i szalone ulepszenia broni, takie jak strzelby odbijające naboje czy karabiny z rakietami, sprawiają, że rozgrywka jest zawsze ekscytująca.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra w wielkim stylu ożywiła serię Wolfenstein. Łączy intensywną strzelaninę z momentami, które naprawdę sprawiają, że zależy ci na fabule, co czyni ją idealnym punktem wyjścia dla nowicjuszy.

Nasza ocena: Szybka, brutalna i zaskakująco emocjonująca gra „The New Order” jest często nazywana najlepszą grą z serii „Wolfenstein” na początek. To idealne połączenie akcji i fabuły, pokazujące dokładnie to, co sprawia, że ta seria jest wyjątkowa.

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Co sądzą gracze?

WolfFan89 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fabuła i klimat były niesamowite. Szczerze mówiąc, to jedna z najlepszych kampanii FPS, w jakie kiedykolwiek grałem.

2. Powrót do zamku Wolfenstein [Najlepsza gra z serii Castle Wolfenstein z trybem wieloosobowym]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Mac, Xbox, PlayStation 2 Rok wydania 2001 Twórcy Producent: Gray Matter Interactive, Nerve Software / Wydawca: Activision Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Ocena na Metacritic 88 (PC)

Kiedy na początku XXI wieku pojawiła się gra „Powrót do zamku Wolfenstein”, seria ponownie zyskała popularność. W kampanii dla jednego gracza ponownie wcieliłeś się w postać B.J. Blazkowicza, odkrywając przerażające nazistowskie eksperymenty i nadprzyrodzone tajemnice ukryte w głębi zamku i poza nim.

Kampania charakteryzowała się przyjemną różnorodnością, co sprawia, że ta gra jest jedną z najlepszych gier dla jednego gracza. Niektóre poziomy opierały się na skradaniu się, inne rzucały cię w sam środek zaciętych strzelanin, a kilka dodawało elementów horroru dzięki zmutowanym wrogom. Od mrocznych korytarzy zamku Wolfenstein po niesamowite katakumby i zniszczone wojną wioski – atmosfera była idealna i sprawiała, że nie można było się oderwać od gry.

Jednak większość graczy zapamiętała przede wszystkim tryb wieloosobowy. Stworzony przez Nerve Software, opierał się na klasach postaci – żołnierz, inżynier, medyk i porucznik – i charakteryzował się doskonałą równowagą. Praca zespołowa nie była opcjonalna; była jedyną drogą do zwycięstwa. Mecze były świeże, pełne rywalizacji i niesamowicie wciągające, z wydarzeniami dla drużyny oraz bogatą fabułą, która ożywa w każdej chwili.

Dlaczego to wybraliśmy „Powrót do zamku Wolfenstein” jest legendą dzięki połączeniu przerażających misji dla jednego gracza i przełomowego trybu wieloosobowego. To właśnie ta gra sprawiła, że seria „Wolfenstein” pozostała na topie na początku XXI wieku.

Nasza ocena: Chociaż fabuła nie jest przełomowa, Powrót do zamku Wolfenstein wyróżnia się dzięki swojej atmosferze i niezapomnianemu trybowi wieloosobowemu. Pozostaje ulubioną grą fanów i jedną z najbardziej charakterystycznych pozycji w serii Wolfenstein.

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Co sądzą gracze?

RetroShooter77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Kampania była niezła, ale to tryb wieloosobowy mnie wciągnął. Spędziłem przy tej grze niezliczone godziny z przyjaciółmi.

3. Wolfenstein II: „Nowy kolos” [Najlepsza gra z serii Wolfenstein pod względem fabuły i postaci]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy MachineGames / Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Ocena na Metacritic 86 (PC) / 85 (PS4) / 88 (Xbox One)

Jeśli gra „Nowy porządek” zrestartowała serię, to „The „Nowy Kolos” podkręciła ją do maksimum. Przenosi cię do Ameryki z 1961 roku, gdzie naziści wygrali II wojnę światową, a ty po raz kolejny wcielasz się w B.J. Blazkowicza, na wpół martwego, ale wciąż gotowego do walki. Tym razem walka nie ogranicza się tylko do Europy; chodzi o odbicie Stanów Zjednoczonych z rąk nazistowskiego reżimu, co stawia tę grę w jednym rzędzie z najlepszymi tytułami o II wojnie światowej.

Tutaj wszystko wydaje się większe. Strzelaniny to klasyczny „Wolfenstein” – ciężkie, głośne i chaotyczne, ale fabuła dodaje do tego kolejną warstwę. W jednej chwili przedzierasz się przez szeregi żołnierzy z dwoma strzelbami, a w następnej skradasz się po bazach, starając się nie uruchomić alarmów.

Połączenie skradania się i chaosu sprawdza się świetnie, a ulepszenia broni pozwalają dostosować broń tak, by strzelaniny nigdy nie stały się nudne. Jednak prawdziwą atrakcją jest obsada. Grace wnosi ogień, Super Spesh jest przezabawnie szalony, a generał Engel? To czysty koszmar, jedna z najbardziej sadystycznych złoczyńców w większości najlepszych gier FPS.

Dlaczego to wybraliśmy Większy, głośniejszy i odważniejszy – „Nowy kolos” przenosi fabułę i postacie na zupełnie nowy poziom. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć Wolfensteina w jego najbardziej ambitnym wydaniu.

Nasza ocena: To „Wolfenstein” w najdzikszym wydaniu – brutalny, z błyskotliwym scenariuszem i postaciami, na których naprawdę ci zależy. Jeśli szukasz najlepszej gry z serii „Wolfenstein”, łączącej surową akcję z wciągającą fabułą, „Nowy kolos” spełni twoje oczekiwania w stu procentach.

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Co sądzą gracze?

FPSAddict101 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Postacie i fabuła są na najwyższym poziomie. Strzelanie do nazistów nigdy nie sprawiało takiego wrażenia jak w filmie.

4. Wolfenstein: The Old Blood [Najlepszy prequel z serii „Old Blood” w serii Wolfenstein]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, PlayStation 4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy MachineGames / Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Ocena na Metacritic 76 (PC) / 76 (PS4) / 81 (Xbox One)

Wolfenstein: The Old Blood to samodzielna prequel do gry The New Order, która od razu rzuca cię w sam środek chaosu. Wracasz do końca lat 40. jako B.J. Blazkowicz, infiltrując nazistowskie fortece, skradając się po więzieniach i w końcu przedzierając się przez hordy zombie. Fabuła nie jest przełomowa, ale tempo jest nieustanne, a każdy rozdział rzuca ci coś nowego.

Ta część skupia się bardziej na czystej akcji. Areny są wielopoziomowe i zawierają sekretne przejścia, dzięki czemu walki są dynamiczne, a każda broń – od wybuchowego Kampfpistola po dającą satysfakcję strzelbę – ma swoją chwilę, by zabłysnąć.

Urozmaicają rozgrywkę zagadki skradankowe, pozwalające po cichu unieszkodliwić mechy lub przemknąć się obok uzbrojonych strażników, ale rzadko uda ci się pozostać cichym przez dłużej. Walka jest głośna, krwawa i szybka. Oprawa wizualna to klasyczny Wolfenstein: mroczny zamek w Norymberdze, przerażające krypty i płonące wioski – wszystko to ocieka atmosferą.

Gra jest również pełna zabawnych easter eggów, takich jak hełmy ze Skyrim i wyrzutnie rakiet z Quake’a – to fajne nawiązanie do szerszej biblioteki gier Bethesdy. Ponadto gra działa naprawdę dobrze, gdy korzystasz z najlepszego monitora do gier.

Dlaczego to wybraliśmy Dynamiczna i pełna atmosfery gra „The Old Blood” to czysta akcja od początku do końca. To idealny wybór, jeśli szukasz krótkiej, ale pełnej wrażeń przygody w świecie Wolfensteina.

Nasza ocena: Nie jest to gra tak głęboka ani tak poruszająca jak „The New Order”, ale jeśli masz ochotę na sześć godzin nieprzerwanej rzezi nazistów, „Stara krew” doskonale oddaje klimat oldschoolowych strzelanek. Surowa, nastawiona przede wszystkim na akcję gra, która z pewnością przypadnie do gustu fanom serii „Wolfenstein”.

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Co sądzą gracze?

CastleHunter42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bardzo podobała mi się mroczna sceneria zamku i nieustanna akcja. Film jest krótki, ale warto poświęcić na niego każdą minutę.

5. Wolfenstein 3D [Najlepsze oryginalne spotkanie, które zdefiniowało gatunek FPS]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC (wersja oryginalna), później porty na wiele platform Rok wydania 1992 Twórca/twórcy id Software / Wydawca: Apogee Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Ocena Metacritic brak (gra powstała przed powstaniem serwisu Metacritic, ale cieszyła się powszechnym uznaniem)

Wolfenstein 3D to gra, od której wszystko się zaczęło. Wydana w 1992 roku, to właśnie ona w zasadzie stworzyła gatunek FPS. Wcielasz się w postać B.J. Blazkowicza, uwięzionego w zamku w Norymberdze, i przedzierasz się przez strażników, psy i bossów, aż w końcu udaje ci się uciec. Fabuła jest bardzo prosta, ale akcja mówi sama za siebie.

Gra jest prosta, ale wciągająca. Biegasz po labiryntach, odnajdujesz sekretne pomieszczenia, zbierasz skarby i ulepszasz broń w trakcie rozgrywki. Każdy poziom stawia przed tobą coraz większe wyzwania, a kończy się trudnymi walkami z bossami. I tak, w jednej z najsłynniejszych scen w historii gier masz nawet okazję pokonać Hitlera.

Dlaczego to wybraliśmy Gra, od której wszystko się zaczęło. Wolfenstein 3D położył podwaliny pod gatunek FPS, a powrót do niej nadal sprawia frajdę dzięki czystej, pozbawionej zbędnych dodatków strzelaninie.

Nasza opinia: Według dzisiejszych standardów to gra oldschoolowa. Jednak bez Wolfenstein 3D nie mielibyśmy DOOM-a, Quake’a, a nawet współczesnych strzelanek. To oryginalne doświadczenie i wciąż jedna z najlepszych gier z serii Wolfenstein, jeśli chcesz zobaczyć, gdzie zaczęła się ta legenda.

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Co sądzą o tym gracze?

OldSchoolGamer92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gdyby nie ta gra, nie mielibyśmy ani DOOM-a, ani Quake’a. To kawał historii, a granie w nią wciąż daje mnóstwo frajdy.

6. Wolfenstein: Youngblood [Najlepsza gra z serii Wolfenstein z trybem kooperacji od czasów New Order]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórcy MachineGames i Arkane Studios / Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Ocena na Metacritic 69 (PC) / 73 (PS4) / 72 (Xbox One)

Wolfenstein: Youngblood to spin-off, który w odróżnieniu od poprzednich gier zmienia dotychczasową formułę. Zamiast B.J. Blazkowicza wcielasz się w jego córki, Jess i Zofię, które udają się do okupowanego przez nazistów Paryża w poszukiwaniu zaginionego ojca. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z „Nowy kolos”, a nacisk kładziony jest na rozgrywkę kooperacyjną – zarówno z przyjacielem, jak i partnerem sterowanym przez sztuczną inteligencję.

Strzelanie nadal przypomina „Wolfensteina” – jest szybkie, intensywne i daje satysfakcję, ale struktura gry jest inna. Misje rozpoczynają się w paryskiej bazie, a gra zawiera elementy RPG, takie jak drzewka umiejętności, ulepszenia broni i zdobywanie kolejnych poziomów.

Dzięki temu gra bardziej przypomina „RPG akcji”, choć czasami sprawia to, że rozgrywka staje się nieco monotonna. Projekt poziomów nosi wyraźne znamiona stylu Arkane – charakteryzuje się przestrzeniami pionowymi i wieloma ścieżkami prowadzącymi do celów. Z drugiej strony dialogi i scenariusze dotyczące bliźniaków nie przypadły do gustu wielu graczom. Ale hej, nadal możesz cieszyć się grą w pełni na najlepszych laptopach do gier.

Dlaczego to wybraliśmy „Youngblood” to najbardziej przyjazna dla trybu kooperacyjnego odsłona serii. Choć opinie na jej temat są podzielone, to wciąż jest to fajna opcja, jeśli chcesz zagrać w „Wolfensteina” z przyjacielem.

Nasza ocena: „Youngblood” nie jest najmocniejszą częścią serii „Wolfenstein”, ale w trybie kooperacyjnym może dostarczyć sporo frajdy. Jeśli szukasz lżejszej, opartej na grindowaniu wersji „Wolfensteina” do grania z przyjacielem, warto ją sprawdzić.

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Co sądzą gracze?

CoopShooterGal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Gra z przyjacielem była świetną zabawą, nawet jeśli fabuła nie należała do najmocniejszych. W trybie kooperacyjnym gra sprawia przyjemność, w trybie solo już mniej.

7. Wolfenstein: Cyberpilot [Najlepsza gra poboczna dla fanów VR, lubiących akcję w stylu RPG z serii Wolfenstein]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC VR (SteamVR), PlayStation VR Rok wydania 2019 Twórca/twórcy MachineGames i Arkane Studios / Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 1–3 godziny Ocena na Metacritic 48 (PC) / 54 (PS4)

Wolfenstein: Cyberpilot to spin-off w VR, który przenosi cię do okupowanego przez nazistów Paryża, ale zamiast wcielać się bezpośrednio w B.J., jesteś hakerem sterującym potężnymi maszynami wojennymi. Pomyśl o tym jak o pilotowaniu nazistowskich robotów przeciwko ich własnym oddziałom. To fajna koncepcja, a grafika prezentuje się dobrze jak na tytuł na PSVR, z płynną rozgrywką i solidnym sterowaniem ruchem.

Do dyspozycji masz cztery krótkie misje, z których każda skupia się na innym typie robota. Niezależnie od tego, czy podpalasz wrogów za pomocą Panzerhunda, czy kosisz żołnierzy dronem, akcja jest dynamiczna i przypomina gry zręcznościowe.

Sterowanie jest intuicyjne, a ustawienia komfortu pomagają zapobiegać mdłościom, co stanowi dużą zaletę w przypadku VR. Minusem jest to, że gra wydaje się krótka i płytka. Trwa około 90 minut, przez co sprawia wrażenie raczej rozbudowanej wersji demonstracyjnej niż pełnej gry z serii „Wolfenstein”.

Dlaczego to wybraliśmy Choć gra jest krótka, „Cyberpilot” prezentuje ciekawe podejście do serii „Wolfenstein” w rzeczywistości wirtualnej. Warto ją wypróbować, jeśli chcesz od razu wkroczyć do akcji, korzystając ze sterowania ruchem.

Nasza ocena: „Cyberpilot” ma kilka zabawnych momentów i świetną koncepcję VR, ale kończy się zbyt szybko, by wywrzeć trwałe wrażenie. Warto spróbować, jeśli chcesz posmakować „Wolfensteina” w VR, ale nie oczekuj takiej głębi, jaką można znaleźć w niektórych wciągających grach RPG.

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Co sądzą gracze?

VRGamerX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 To nie jest pełnoprawna gra, ale fajna przygoda w VR. Niszczenie wrogów jako Panzerhund było niesamowitym przeżyciem.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „Wolfenstein”?

Najlepszą grą z serii „Wolfenstein” jest „Wolfenstein: The New Order” ze względu na połączenie fabuły i akcji, podczas gdy inni cenią „Nowy kolos” za odważną narrację. Jeśli chodzi o czystą nostalgię, klasyką jest „Wolfenstein 3D”.

Ile gier z serii Wolfenstein istnieje?

Istnieje ponad 10 gier z głównej serii Wolfenstein, począwszy od „Castle Wolfenstein” (1981) aż po „Youngblood” i „Cyberpilot” z 2019 roku, a także gry poboczne i tytuły na urządzenia mobilne, takie jak „Wolfenstein RPG”.

Od której gry z serii Wolfenstein powinienem zacząć?

Zacznij od „Wolfenstein: The New Order”. Jest to nowoczesna, przystępna gra, która stanowi wprowadzenie do fabuły „The Old Blood” i „The New Colossus”.

Jaka jest najnowsza gra z serii Wolfenstein?

Najnowsze gry z serii Wolfenstein to „Wolfenstein: Youngblood” i „Wolfenstein: Cyberpilot”, obie wydane w 2019 roku.

Ile godzin zajmuje ukończenie gry z serii „Wolfenstein”?

Aby ukończyć kampanie w „Wolfensteinie”, trzeba poświęcić około 8–15 godzin. Rozgrywka w „Nowy porządek” i „Nowy kolos” trwa około 12–15 godzin, w „Stara krew” – 6–8 godzin, natomiast w „Youngblood” może się wydłużyć dzięki trybowi kooperacji i misjom pobocznym.