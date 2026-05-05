Classement des 7 meilleurs jeux Wolfenstein (Guide définitif 2026)

Lorsque l'on évoque le meilleur jeu Wolfenstein, on oublie facilement à quel point cette franchise a marqué le genre du FPS. La série Wolfenstein a tout fait , depuis le premier jeu, Le château de Wolfenstein, en passant par le révolutionnaire Wolfenstein 3D d’id Software, jusqu’aux titres modernes aux allures de films tels que Wolfenstein :

The New Order et sa suite haletante, The New Colossus. Certaines histoires rappellent davantage la Seconde Guerre mondiale, d’autres imaginent une histoire alternative où les nazis ont gagné, et quelques-unes vous permettent même de tenter d’assassiner Hitler.

Dans ce guide, j’ai classé les 7 meilleurs jeux Wolfenstein. Alors, plongeons-nous dans Old Blood, ou combattons aux côtés de la Résistance française dans The New Order, pour voir lequel vous passionnera le plus.

Notre sélection des meilleurs jeux Wolfenstein

La série Wolfenstein a connu de nombreux moments forts, mais certains jeux se démarquent vraiment. Ce sont ces titres qui allient des phases de tir exceptionnelles, des histoires mémorables et ces moments que l’on n’oublie jamais. Que vous découvriez la franchise ou que vous souhaitiez simplement rejouer aux meilleurs opus, voici notre top 3.

1 Wolfenstein: The New Order 2014 Ce jeu a permis à Wolfenstein de revenir au sommet. Il mêle des séquences de tir brutales à des moments qui vous touchent véritablement. Une seconde, vous maniez deux fusils à pompe à la fois au cœur des forteresses nazies ; la suivante, vous êtes plongé dans des scènes émouvantes aux côtés de la résistance. Buy now 2 Return to Castle Wolfenstein 2001 Pour les fans de la première heure, ce titre est légendaire. Sorti en 2001, il combinait une campagne solo effrayante avec l'un des modes multijoueur les plus addictifs de son époque. Buy now 3 Wolfenstein II: The New Colossus 2017 Si The New Order marquait le retour en force de la série, The New Colossus est un véritable spectacle à grand spectacle. L'action y est plus intense, l'histoire plus percutante et les personnages inoubliables. Grace est redoutable, Engel est terrifiant. Buy now

Ces trois titres représentent le meilleur de ce que la franchise Wolfenstein a à offrir : une histoire, de l’action et un gameplay qui a marqué l’histoire. Continuez à faire défiler la page pour découvrir le reste de la liste et voir quels autres jeux Wolfenstein méritent que vous y consacriez du temps.

Les 7 meilleurs jeux Wolfenstein classés en 2025 : des classiques et des succès modernes

La série Wolfenstein a évolué depuis ses débuts avec *Le château de Wolfenstein* et *Wolfenstein 3D* pour devenir des superproductions cinématiques telles que *Le Nouvel Ordre* et *Le Nouveau Colosse**. Chaque jeu vidéo Wolfenstein apporte quelque chose de nouveau.

Dans cette liste, nous avons rassemblé les 7 meilleurs jeux Wolfenstein classés en 2025. Combien d’entre eux avez-vous joués, et lequel considérez-vous comme le meilleur jeu Wolfenstein ?

1. Wolfenstein : The New Order [Le meilleur jeu Wolfenstein pour découvrir la franchise]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 Année de sortie 2014 Créateur(s) Développeur : MachineGames / Éditeur : Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 81 (PC) / 79 (PS4) / 79 (Xbox One)

C’est le jeu qui a relancé la franchise Wolfenstein. Se déroulant dans les années 1960, il imagine un monde où les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez B.J. Blazkowicz, qui se réveille après 14 ans passés dans un asile polonais pour découvrir que le monde est sous le joug nazi. Avec l’aide de la Résistance française, il se lance dans une quête pour démanteler leur empire.

Le gameplay allie action intense et narration bien ficelée. Une mission vous amène à faire un carnage dans des forteresses nazies, une autre à vous faufiler dans des laboratoires, ou encore à faire sauter leur programme spatial. Vous pouvez jouer les gros bras en maniant deux fusils à pompe, ou opter pour la furtivité et éliminer les patrouilles comme vous le faites habituellement dans les meilleurs jeux d’infiltration. Un système de bonus et des améliorations d’armes déjantées, comme des fusils à pompe dont les cartouches rebondissent ou des fusils équipés de roquettes, garantissent un jeu toujours passionnant.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu a relancé la franchise Wolfenstein avec panache. Il mêle des séquences de tir intenses à des moments qui vous font véritablement vous attacher à l’histoire, ce qui en fait le point de départ idéal pour les nouveaux venus.

Mon verdict : Rapide, brutal et étonnamment émouvant, The New Order est souvent considéré comme le meilleur jeu Wolfenstein pour débuter. C’est le mélange parfait entre action et histoire, qui illustre parfaitement ce qui rend cette série si particulière.

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Qu’en pensent les joueurs ?

WolfFan89 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'histoire et l'ambiance étaient incroyables. Honnêtement, c'est l'une des meilleures campagnes de FPS auxquelles j'ai jamais joué.

2. Retour au château de Wolfenstein [Le meilleur jeu de la série Le château de Wolfenstein avec un mode multijoueur]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Mac, Xbox, PlayStation 2 Année de sortie 2001 Créateur(s) Développeur : Gray Matter Interactive, Nerve Software / Éditeur : Activision Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic 88 (PC)

Lorsque Retour au château de Wolfenstein est sorti au début des années 2000, il a remis la série sur le devant de la scène. La campagne solo vous permettait une nouvelle fois d’incarner B.J. Blazkowicz, afin de mettre au jour d’effrayantes expériences nazies et des secrets surnaturels cachés dans les profondeurs du château et au-delà.

La campagne offrait un mélange bien dosé, ce qui fait de ce titre l’un des meilleurs jeux solo. Certains niveaux misaient sur la furtivité, d’autres vous plongeaient dans des combats acharnés, et quelques-uns ajoutaient une touche d’horreur avec des ennemis mutants. Des couloirs sombres du château de Wolfenstein aux catacombes inquiétantes en passant par des villages ravagés par la guerre, l’ambiance était parfaitement rendue et vous tenait en haleine.

Mais ce dont la plupart des gens se souviennent, c’est le mode multijoueur. Développé par Nerve Software, il reposait sur un système de classes avec les rôles de soldat, d’ingénieur, de médecin et de lieutenant, et l’équilibre était parfaitement maîtrisé. Le travail d’équipe n’était pas facultatif ; c’était la seule façon de gagner. Les parties offraient une expérience originale, compétitive et incroyablement addictive, avec des événements pour l’équipe et un scénario riche qui prend vie à tout moment.

Pourquoi nous l’avons choisi Retour au château de Wolfenstein est légendaire pour son mélange de missions solo effrayantes et de mode multijoueur révolutionnaire. C’est le jeu qui a permis à Wolfenstein de rester d’actualité au début des années 2000.

Mon verdict : bien que l’histoire ne soit pas révolutionnaire, Retour au château de Wolfenstein brille par son ambiance et son mode multijoueur inoubliable. Il reste un favori des fans et l’un des opus les plus marquants de la série Wolfenstein.

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Que pensent les joueurs ?

RetroShooter77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 La campagne était très réussie, mais c'est le mode multijoueur qui m'a vraiment conquis. J'y ai passé d'innombrables heures avec mes amis.

3. Wolfenstein II : Le Nouveau Colosse [Meilleur jeu Wolfenstein pour son scénario et ses personnages]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) MachineGames / Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 86 (PC) / 85 (PS4) / 88 (Xbox One)

Si The New Order a relancé la série, T Le Nouveau Colosse l'a propulsée au plus haut niveau. Vous vous retrouvez en 1961 aux États-Unis, où les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale, et une fois de plus, vous incarnez B.J. Blazkowicz, à moitié mort mais toujours prêt à en découdre. Cette fois-ci, le combat ne se limite pas à l’Europe ; il s’agit de reprendre les États-Unis aux mains du régime nazi, ce qui place ce titre au même rang que les meilleurs jeux sur la Seconde Guerre mondiale.

Tout semble plus grandiose ici. Les séquences de tir sont dans la pure tradition de Wolfenstein : intenses, bruyantes et chaotiques, mais l’histoire apporte une dimension supplémentaire. Un instant, vous fauchez des soldats à coups de double fusil à pompe ; l’instant d’après, vous vous faufilez dans des bases en essayant de ne pas déclencher les alarmes.

Le mélange entre furtivité et chaos fonctionne à merveille, et les améliorations d’armes vous permettent de personnaliser vos armes pour que les échanges de tirs ne deviennent jamais monotones. Mais le véritable atout, c’est la distribution. Grace apporte du punch, Super Spesh est hilarante dans sa folie, et la générale Engel ? Elle est un véritable cauchemar, l’une des méchantes les plus sadiques de la plupart des meilleurs jeux de tir à la première personne.

Pourquoi nous l'avons choisi Plus grand, plus bruyant et plus audacieux, Le Nouveau Colosse propulse l’histoire et les personnages vers de nouveaux sommets. C’est un jeu incontournable si vous souhaitez découvrir Wolfenstein dans ce qu’il a de plus ambitieux.

Mon verdict : C'est Wolfenstein dans ce qu'il a de plus déjanté, avec un scénario brutal et incisif, et des personnages auxquels on s'attache vraiment. Si vous recherchez le meilleur jeu Wolfenstein, alliant action brute et histoire captivante, Le Nouveau Colosse tient toutes ses promesses.

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Qu’en pensent les joueurs ?

FPSAddict101 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Les personnages et l'histoire sont exceptionnels. On n'a jamais eu autant l'impression de vivre une expérience cinématographique en tirant sur des nazis.

4. Wolfenstein : The Old Blood [Meilleure préquelle de The Old Blood de la franchise Wolfenstein]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, PlayStation 4 Année de sortie 2015 Développeur(s) MachineGames / Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Note Metacritic 76 (PC) / 76 (PS4) / 81 (Xbox One)

Wolfenstein : The Old Blood est une préquelle autonome de The New Order, qui ne perd pas de temps pour vous plonger directement dans le chaos. Vous replongez dans les années 40 en incarnant B.J. Blazkowicz, infiltrant des forteresses nazies, vous faufilant dans des prisons et finissant par vous frayer un chemin à coups d’armes à travers des hordes de zombies. L’intrigue n’est pas révolutionnaire, mais le rythme est effréné, et chaque chapitre vous réserve une nouvelle surprise.

Ce titre mise davantage sur l’action pure. Les arènes comportent plusieurs niveaux et des passages secrets, ce qui rend les combats dynamiques, et chaque arme, du Kampfpistol explosif au fusil à pompe si gratifiant, a l’occasion de briller.

Des énigmes de furtivité viennent rompre la monotonie, vous permettant de désactiver discrètement des robots ou de vous faufiler devant des gardes bien retranchés, mais vous resterez rarement silencieux très longtemps. Les combats sont bruyants, sanglants et rapides. Les graphismes sont typiques de Wolfenstein : le château sombre de Nuremberg, des cryptes effrayantes et des villages en feu, le tout imprégné d’une atmosphère intense.

Le jeu regorge également de clins d’œil amusants, tels que des casques de Skyrim et des lance-roquettes de Quake, un clin d’œil sympa à l’univers plus large de Bethesda. De plus, ce jeu est particulièrement agréable à jouer sur le meilleur écran de jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Rythmé et débordant d’ambiance, The Old Blood est un pur concentré d’action du début à la fin. C’est le choix idéal si vous recherchez une expérience Wolfenstein courte mais explosive.

Mon verdict : Il n’est pas aussi profond ni aussi émouvant que The New Order, mais si vous avez envie de six heures de chaos non-stop à massacrer des nazis, The Old Blood incarne à la perfection l’esprit des jeux de tir à l’ancienne. Une aventure brutale où l’action prime, que les fans de la franchise Wolfenstein apprécieront sans aucun doute.

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Qu’en pensent les joueurs ?

CastleHunter42 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'ai adoré le décor de ce château sombre et l'action qui ne s'arrête jamais. C'est court, mais ça vaut vraiment le coup.

5. Wolfenstein 3D [Meilleure rencontre originale ayant défini le genre du FPS]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC (version originale), puis porté sur plusieurs plateformes Année de sortie 1992 Créateur(s) id Software / Édité par Apogee Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Note Metacritic N/A (avant l’ère Metacritic, mais largement salué par la critique)

C'est avec Wolfenstein 3D que tout a commencé. Sorti en 1992, c'est le jeu qui a, pour ainsi dire, donné naissance au genre du FPS. Vous incarnez B.J. Blazkowicz, enfermé dans le château de Nuremberg, et vous vous frayez un chemin à coups de fusil à travers les gardes, les chiens et les boss jusqu’à ce que vous parveniez à vous échapper. L’histoire est rudimentaire, mais l’action parle d’elle-même.

C’est simple, mais addictif. Vous parcourez des labyrinthes, découvrez des pièces secrètes, récupérez des trésors et améliorez vos armes au fur et à mesure. Chaque niveau rend le défi plus difficile, pour aboutir à des combats de boss acharnés. Et oui, vous avez même l’occasion d’éliminer Hitler dans l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu qui a tout déclenché. Wolfenstein 3D a posé les bases du genre FPS, et il reste toujours aussi agréable à redécouvrir pour son gameplay de tir pur et sans fioritures.

Mon verdict : selon les critères actuels, c’est de la vieille école. Mais sans Wolfenstein 3D, nous n’aurions ni DOOM, ni Quake, ni même les jeux de tir modernes. C’est la version originale et cela reste l’un des meilleurs jeux Wolfenstein si vous souhaitez découvrir où la légende a commencé.

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Qu'en pensent les joueurs ?

OldSchoolGamer92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sans ce jeu, il n'y aurait ni DOOM ni Quake. C'est un véritable morceau d'histoire et c'est toujours un vrai régal d'y jouer.

6. Wolfenstein : Youngblood [Le meilleur jeu Wolfenstein en mode coopératif depuis New Order]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeurs MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 69 (PC) / 73 (PS4) / 72 (Xbox One)

Wolfenstein: Youngblood est un spin-off qui rompt avec la formule des jeux précédents. Au lieu d’incarner B.J. Blazkowicz, vous incarnez ses filles, Jess et Zofia, qui se rendent à Paris sous occupation nazie pour rechercher leur père disparu. L’histoire se déroule après Le Nouveau Colosse et met l’accent sur le jeu en coopération, que ce soit avec un ami ou un partenaire contrôlé par l’IA.

Le gameplay reste fidèle à l’esprit Wolfenstein : rapide, intense et gratifiant, mais la structure est différente. Les missions partent d’un centre de commandement situé à Paris, et le jeu intègre des éléments de RPG tels que des arbres de compétences, des améliorations d’armes et la progression par niveaux.

Cela lui confère davantage un caractère de « jeu d’action-RPG », même si cela rend parfois le gameplay un peu répétitif. La conception des niveaux porte clairement la marque d’Arkane, avec des espaces verticaux et de multiples chemins menant aux objectifs. En revanche, les dialogues et l’écriture concernant les jumeaux n’ont pas convaincu de nombreux joueurs. Mais bon, vous pouvez tout de même en profiter pleinement sur les meilleurs ordinateurs portables de jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Youngblood est le volet de la série le plus adapté au mode coopératif. Bien qu’il divise, il reste une option divertissante si vous souhaitez jouer à Wolfenstein avec un ami.

Mon verdict : Youngblood n’est pas le meilleur opus de la série Wolfenstein, mais il peut s’avérer amusant en mode coopératif. Si vous recherchez une version plus légère et axée sur la répétition de Wolfenstein à jouer avec un ami, cela vaut le détour.

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CoopShooterGal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Jouer avec un ami était un vrai régal, même si l'histoire n'était pas des plus captivantes. C'est amusant en mode coopératif, mais un peu moins en solo.

7. Wolfenstein : Cyberpilot [Le meilleur spin-off pour les fans de réalité virtuelle adeptes de l'action à la manière de Wolfenstein RPG]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC VR (SteamVR), PlayStation VR Année de sortie 2019 Développeur(s) MachineGames & Arkane Studios / Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 1 à 3 heures Note Metacritic 48 (PC) / 54 (PS4)

Wolfenstein: Cyberpilot est un spin-off en réalité virtuelle qui vous plonge dans un Paris occupé par les nazis, mais au lieu d’incarner directement B.J., vous incarnez un hacker contrôlant de puissantes machines de guerre. Considérez cela comme le pilotage de robots nazis contre leurs propres troupes. C’est un concept sympa, et les graphismes tiennent bien la route pour un titre PSVR, avec des performances fluides et des commandes de mouvement solides.

Vous disposez de quatre missions courtes, chacune axée sur des unités robotiques différentes. Que vous réduisiez vos ennemis en cendres avec un Panzerhund ou que vous fauchiez des soldats à l’aide d’un drone, l’action est immédiate et rappelle les jeux d’arcade.

Les commandes sont intuitives, et les réglages de confort permettent d’éviter le mal des transports, ce qui constitue un atout majeur pour la réalité virtuelle. L’inconvénient réside dans le fait que le jeu donne l’impression d’être court et peu approfondi. Avec une durée de jeu d’environ 90 minutes, il s’apparente davantage à une démo étendue qu’à un véritable jeu Wolfenstein.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien que court, Cyberpilot propose une approche VR originale de Wolfenstein. Il vaut la peine d’être essayé si vous souhaitez plonger directement dans l’action grâce aux commandes de mouvement.

Mon verdict : Cyberpilot offre quelques moments divertissants et un excellent concept de réalité virtuelle, mais il se termine trop vite pour laisser un impact durable. Il vaut la peine d’être essayé si vous souhaitez découvrir Wolfenstein en réalité virtuelle, mais ne vous attendez pas à la profondeur que l’on retrouve dans certains jeux de rôle immersifs.

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VRGamerX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.5 Ce n'est pas un jeu à part entière, mais une expérience de réalité virtuelle très réussie. C'était génial de faire exploser des ennemis en incarnant un Panzerhund.

FAQ

Quel est le meilleur jeu Wolfenstein ?

Le meilleur jeu Wolfenstein est « Wolfenstein : « Le Nouvel Ordre » pour son mélange d'histoire et d'action, tandis que d'autres préfèrent « « Le Nouveau Colosse » pour son récit audacieux. Pour une touche de pure nostalgie, « Wolfenstein 3D » reste le grand classique.

Combien y a-t-il de jeux dans la série Wolfenstein ?

Il existe plus de 10 jeux Wolfenstein de la série principale, depuis Le château de Wolfenstein (1981) jusqu’à Youngblood et Cyberpilot en 2019, sans compter les spin-offs et les titres mobiles comme Wolfenstein RPG.

Par quel jeu Wolfenstein dois-je commencer ?

Commencez par *Wolfenstein : The New Order*. C’est un jeu moderne, accessible, qui pose les bases de l’histoire de *Le Sang Ancien* et *The New Colossus*.

Quel est le jeu Wolfenstein le plus récent ?

Les jeux Wolfenstein les plus récents sont Wolfenstein : Youngblood et Wolfenstein : Cyberpilot, tous deux sortis en 2019.

Combien d’heures faut-il pour terminer Wolfenstein ?

Pour terminer les campagnes de Wolfenstein, il vous faudra compter entre 8 et 15 heures de jeu. The New Order et Le Nouveau Colosse durent environ 12 à 15 heures, The Old Blood entre 6 et 8 heures, tandis que Youngblood peut s'étendre davantage grâce au mode coopératif et aux missions secondaires.