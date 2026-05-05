8 najlepszych gier z serii „Rune Factory” dla każdego gracza – rok 2026

Wybór najlepszej gry z serii „Rune Factory” wydaje się niemożliwy, ponieważ każda z nich ma szansę stać się twoją ulubioną. Seria ta zajmuje wyjątkową pozycję na pograniczu przytulnej symulacji życia i RPG akcji. Żadna inna seria nie pozwala ci tak dopracowanym w szczegółach sposobem podlewać rzepy o świcie, a przed zachodem słońca walczyć ze smokiem.

Każda gra łączy w sobie rolnictwo, eksplorację lochów, romanse i oswajanie potworów w różnych proporcjach. Przejrzałem każdą z nich i przeanalizowałem tysiące recenzji na Steamie oraz wątków na Reddicie , aby stworzyć tę listę. Osiem gier, uszeregowanych według głębi rozgrywki, fabuły, walki i uroku.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Rune Factory

Seria „Rune Factory” zadebiutowała w 2006 roku i od tamtej pory nieustannie udoskonala swoją formułę połączenia symulacji rolniczej z grą RPG. Nie każda część serii zyskała na wartości z upływem czasu – niektóre z nich przyczyniły się do rozwoju serii, inne natomiast potknęły się o własne ambicje.

Jaka jest więc najlepsza gra z serii „Rune Factory”? Po przejrzeniu całego katalogu te trzy tytuły wyróżniają się jako najlepsze gry z serii „Rune Factory”, na które warto poświęcić czas właśnie teraz.

Rune Factory 4 (2012) – Bezsprzecznie najlepsza gra z serii Rune Factory, oferująca najbardziej rozbudowany system rzemiosła i najlepiej dopracowane postacie w całej serii. Zawiera absurdalną ilość treści ukrytej w trzech wątkach fabularnych, naturalnie pojawiających się wydarzeniach w miasteczkach oraz poziomie trudności „Piekło”, który surowo karze leniwych graczy. Rune Factory 3 Special (2023) – Wspaniała zremasterowana wersja i jedna z najlepszych gier z serii Rune Factory, charakteryzująca się dynamiczną walką oraz obsadą postaci, za którą naprawdę będziesz tęsknić po zakończeniu gry. Zawiera 11 historii po ślubie w trybie „Newlywed Mode”, co zapewnia wysoką wartość powtórkową. Rune Factory Frontier (2008) – Ulubiona przez fanów gra na Wii i jedna z najlepszych gier z serii Rune Factory pod względem wciągającego życia w miasteczku. Kręte ścieżki Trampoli, pływająca Wyspa Wielorybów i wspaniałe oświetlenie nadal prezentują się pięknie nawet po ponad dekadzie.

Te trzy tytuły zasłużyły na miejsca w czołówce, ale reszta listy kryje w sobie własne niespodzianki. Niektóre z moich osobistych ulubionych gier nie znalazły się nawet w pierwszej trójce. Czytaj dalej, a dowiesz się dlaczego.

8 najlepszych gier z serii Rune Factory w rankingu pod kątem uprawiania roli, walki i romansów

Każdy tytuł z tej listy ma to samo DNA, ale jakość realizacji znacznie się różni w poszczególnych częściach serii. Oceniam te osiem gier pod kątem tego, jak dobrze wyważają one podstawową rozgrywkę i jak dobrze sprawdzają się w 2026 roku. Wybór najlepszej gry z serii Rune Factory, dopasowanej do Twojego stylu gry, zaczyna się właśnie tutaj.

1. Rune Factory 4 [Najlepsza gra z serii Rune Factory]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Rok wydania 2012 (oryginalna wersja), 2019 (wersja specjalna), 2021 (PC) Twórca/twórcy Neverland Co. (twórca), Marvelous / XSEED Games (wydawca) Średni czas gry 80–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną najbardziej kompletnej przygody w gatunku RPG z elementami uprawiania ziemi

Spadłem z kanapy, gdy zdałem sobie sprawę, że spędziłem sześć godzin na graniu w Rune Factory 4, nie mrugając nawet okiem. Lądujesz awaryjnie na smoku, tracisz pamięć, zostajesz koronowany na księcia lub księżniczkę Selphii, a od tego momentu gra naprawdę się rozkręca. Uprawiaj ziemię, walcz, gotuj, twórz przedmioty, wdawaj się w romanse – wybór należy do ciebie.

Ta gra ma niesamowicie rozbudowaną mechanikę rozgrywki. Poranne zbiory pozwalają ulepszać ekwipunek dzięki jednemu z najlepszych systemów rzemiosła spośród wszystkich gier typu farming. Popołudnia mijają w lochach pełnych pułapek i bossów. Całość jest ze sobą tak powiązana, że każda sesja wydaje się produktywna, nawet gdy po prostu rozmawiasz z mieszkańcami wioski.

Trzy wątki fabularne i dziesiątki naturalnie wplecionych wydarzeń w miasteczku sprawiają, że „Rune Factory 4” oferuje więcej treści niż większość gier RPG dwukrotnie większych. Edycja specjalna zawiera dodatkowo 13 w pełni udźwiękowionych opowieści bonusowych.

Wyróżnia się poziom trudności „Hell”. Sztuczna inteligencja przeciwników nie tylko staje się potężniejsza, ale także sprytniejsza. Grona miłośników gier cenią tę pozycję za łagodną stronę codziennego życia, a właśnie ta dwoistość sprawia, że jest to najlepsza gra z serii Rune Factory.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory 4 oferuje najbogatszą rozgrywkę w całej serii, łącząc symulację gospodarstwa, walkę w lochach oraz rozbudowany system relacji w jedną całość, zawierającą więcej treści niż jakakolwiek inna część serii.

12 kandydatów do małżeństwa sprawia wrażenie prawdziwych ludzi. Rozwijające się dialogi, dziwaczne nawyki, historie w trybie nowożeńców po ślubie – scenariusz nie traci na jakości nawet po setkach godzin rozgrywki.

Nasza ocena: Najbardziej kompletna, dopracowana i dająca najwięcej powodów do ponownego grania część w całej serii. Rune Factory 4 to bezsprzecznie najlepsza gra z serii Rune Factory dla każdego gracza.

Co mówią gracze?

Poogie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jedna z najlepszych gier RF i symulatorów przytulnych gospodarstw rolnych na rynku. Końcowa faza gry jest rozbudowana i oferuje mnóstwo dodatkowych zajęć! Ta gra naprawdę mi się spodobała.

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2. Rune Factory 3 Special [Najlepsza zremasterowana wersja serii Rune Factory]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo Switch, PC (Steam) Rok wydania 2009 (oryginalna wersja na DS), 2023 (specjalna wersja zremasterowana) Twórcy Marvelous Inc. (twórca), XSEED Games (wydawca) Średni czas gry 40–80 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie dynamiczne tempo rozgrywki i sympatyczną obsadę

Prawie pominąłem grę „Rune Factory 3 Special””, ponieważ wiele lat temu grałem już w oryginalną wersję na DS. Cieszę się, że tego nie zrobiłem. W tej zremasterowanej wersji ulepszono grafikę, przeprojektowano modele postaci oraz dodano tryb „Newlywed Mode”, w którym po ślubie z każdą z dostępnych narzeczonych odblokowuje się 11 niezależnych historii.

Walka jest szybsza i bardziej dynamiczna niż w RF4. Miecze, włócznie, młoty i magia pojawiają się na przemian w czterech lochach o tematyce sezonowej. Główny bohater, Micah, może również przemienić się w Wooly’ego i zamienić broń na ataki pięściami. Ta przemiana stanowi sedno konfliktu między ludźmi a rogatym ludem Univir, nadając fabule prawdziwy emocjonalny wymiar.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory 3 Special to zmodernizowana wersja uwielbianego klasyka z konsoli DS, oferująca ulepszoną grafikę i udogodnienia zwiększające komfort gry, zachowując jednocześnie dynamiczną walkę i fabułę skupioną na postaciach.

Uprawa roli jest prosta. Dwie grządki pod domkiem na drzewie, codzienne podlewanie, a zebrane plony trafiają na sprzedaż lub do kuchni. To jedna z najlepszych gier z serii Rune Factory dla fanów gier inspirowanych anime, którzy cenią sobie wyraziste portrety postaci i urok codziennego życia.

Obsada jest niewielka, ale każdy mieszkaniec Sharance ma swój niepowtarzalny charakter. Zapytaj dowolnego fana gier JRPG o Pię (syrenę, która panicznie boi się kałamarnic) i zobacz, jak jego twarz się rozjaśnia.

Nasza ocena: Najbardziej dopracowana i najbardziej przyjazna dla początkujących odsłona serii. Rune Factory 3 Special udowadnia, że krótsza rozgrywka w serii Rune Factory wciąż może robić ogromne wrażenie.

Co mówią gracze?

Dragonheart ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To chyba jedna z najbardziej wciągających gier na rynku. Odświeżona grafika to prawdziwa gratka – gra wygląda i działa idealnie na konsoli.

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3. Rune Factory Frontier [Najlepsza gra z serii Rune Factory pod względem projektowania świata]

Nasz wynik Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / Symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo Wii Rok wydania 2008 (Japonia), 2009 (Ameryka Północna) Twórca/twórcy Neverland Co. (twórca), Marvelous / XSEED Games (wydawca) Średni czas gry 40–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie budowanie świata i wciągające życie w miasteczku

Spędziłem całe dni w grze Rune Factory Frontier po prostu wędrując po Trampoli, bo miasto wydawało się naprawdę żywe. Sprzęt Wii pozwolił deweloperowi Neverland stworzyć coś, czego nie dało się zrobić na DS – bujny świat 3D z animowanymi przerywnikami filmowymi i jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w całej serii.

Trampoli to jedna z najbardziej urokliwych scenerii w historii gier symulacyjnych. Kręte ścieżki łączą gospodarstwa, sklepy i domy u podnóża Whale Island. Nocą kolorowe stworzenia zwane Runey unoszą się nad dachami niczym świetliki, a całe miasto lśni. Musiałem się zmusić, by w końcu opuścić miasto i wyruszyć na walkę.

System Runey to mechanika, która najbardziej dzieli graczy. Te unoszące się w powietrzu stworzenia wpływają na wzrost upraw w różnych strefach. Utrzymanie ich równowagi jest żmudne i słabo wyjaśnione – osobiście na początku uznałem to za wyczerpujące. Jednak gracze, którzy postanowią opanować ten system, odkryją głębię symulacji środowiska, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory Frontier rozszerza formułę serii o większy świat, wciągające życie w miasteczku oraz unikalny ekosystem Runey, który zapewnia głębsze wrażenia skupione na symulacji.

Zainteresowanie gracza podtrzymuje tu proces zalotów. Każda z wolnych kobiet reaguje na inne strategie. Dla jednych to prezenty, dla innych codzienne wizyty w sklepie, a jedna z nich nawet śledzi, czy nie przepracowujesz się.

Jeśli lubisz gry takie jak „Animal Crossing” ze względu na ich sezonowy rytm i codzienne cykle, to spokojniejsze tempo „Frontier” przypadnie ci do gustu.

Nasza ocena: Najbardziej klimatyczna odsłona serii – najlepsza gra z serii Rune Factory pod względem projektowania świata, Runeyów i wszystkich pozostałych elementów. Przygotuj się na cierpliwość.

Co mówią gracze?

Seliparbasah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Moim zdaniem „Rune Factory Frontier” naprawdę stanowiło przełom w tej serii. Atmosfera, oprawa graficzna i ścieżka dźwiękowa są po prostu niesamowite.

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4. Rune Factory: Fale przeznaczenia [Najlepsza gra z serii Rune Factory pod względem walki]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / Symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo Wii, PlayStation 3 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Neverland Co. (twórca), Marvelous / Natsume (wydawca) Średni czas gry 50–80+ godzin Dla kogo Graczy, którzy pragną więcej akcji i eksploracji oceanu

Większość gier z serii Rune Factory zaczyna się od farmy i konewki. Fale przeznaczenia wrzuca cię od razu w walkę z bossem. Od razu wiedziałem, że ta część ma inne priorytety. Potwierdza to fabuła. Dwoje przyjaciół z dzieciństwa zostaje przeklętych, a ich dusze uwięzione w jednym ciele. Gracz spędza czas, żeglując po rozległym oceanie na grzbiecie gigantycznego golema o imieniu Ymir, aby to naprawić.

Walka jest najbardziej zróżnicowana w całej serii. Podwójne miecze, katany, młoty i kostury – każda z tych broni odblokowuje unikalne kombinacje ciosów i zdolności runiczne w miarę zdobywania kolejnych poziomów.

Podwójny skok, po raz pierwszy wprowadzony w serii, sprawia, że eksploracja przebiega dynamicznie. Walki z bossami toczone za pośrednictwem Ymira na otwartym oceanie zapewniają skalę, której nie mogły dorównać tytuły na konsole przenośne. Fani akcji RPG poczują się tu jak w domu.

Uprawa roli schodzi jednak na dalszy plan. Potwory zajmują się większością sadzenia i zbiorów na twoich działkach na wyspie, a ograniczenia sezonowe zniknęły całkowicie. Jeśli interesuje cię walka, to świetnie. Jeśli jednak wolisz uprawę roli, będzie to dla ciebie prawdziwe rozczarowanie.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory: Fale przeznaczenia przenosi serię w stronę gier RPG akcji, oferując eksplorację oceanu, najbardziej zróżnicowany wybór broni w historii serii oraz potężne starcia z bossami.

To budząca skrajne opinie propozycja najlepszej gry z serii Rune Factory. Ambicje przeważają nad dopracowaniem, co widać w nierównych lochach i sporadycznych błędach. Jednak różnorodność broni i eksploracja oceanu wydają się w tej serii naprawdę wyjątkowe.

Po zakończeniu fabuły można ponownie przejść grę z perspektywy drugiego bohatera, aby spojrzeć na te same wydarzenia z innej strony.

Nasza ocena: Najlepsza gra z serii „Rune Factory” dla graczy, którzy wolą wymachiwać kataną niż motyką – należy jednak pamiętać, że strona związana z uprawą roli nieco na tym cierpi.

Co mówią gracze?

EmeraldPistol ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli tradycyjne zbieranie surowców RF nie jest dla ciebie głównym atutem gry, osobiście poleciłbym tę grę. Walka jest fajna, ścieżka dźwiękowa jest dobra (moim zdaniem to co najmniej poziom A+ w tej serii), postacie są zabawne, a tworzenie przedmiotów opiera się na umiejętnościach, a nie na wartościach procentowych.

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5. Rune Factory 5 [Najlepsza gra z serii Rune Factory pod względem nowoczesnych funkcji]

Nasz wynik Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / Symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo Switch, PC (Steam) Rok wydania 2022 (premiera na rynku zachodnim) Twórca/twórcy Hakama Inc. (twórca), Marvelous / XSEED Games (wydawca) Średni czas rozgrywki 50–100 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie różnorodne opcje romantyczne i eksplorację w 3D

Fani czekali na Rune Factory 5 całą dekadę. Oczekiwania były ogromne. To, co otrzymaliśmy, było… w porządku. Wcielasz się w rolę Alice lub Aresa, strażnika z amnezją w przygranicznym miasteczku Rigbarth. Wątek fabularny wydaje się znajomy, ale urocze dialogi i poboczne wydarzenia wystarczają, by zapewnić przyjemne wrażenia z gry.

Najważniejszą cechą jest możliwość zawarcia małżeństwa między osobami tej samej płci – to nowość w serii. Wszystkich 12 potencjalnych partnerów jest dostępnych niezależnie od płci twojego bohatera. Lista obejmuje postacie od karczmarza z wilczymi uszami po starożytnego smoka w ludzkiej postaci. Dla fanów gier z opcjami romantycznymi RF5 oferuje najbardziej inkluzywny wybór w historii serii.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory 5 wprowadza małżeństwa osób tej samej płci, środowiska w pełnym 3D oraz kooperacyjne ataki kombinacyjne, zachowując jednocześnie charakterystyczną dla serii pętlę rozgrywki polegającą na uprawie roli i walkach z potworami.

Przejście na pełne 3D przyniosło ze sobą poważne problemy. Liczba klatek na sekundę na Switchu znacznie spadła, otoczenie wydawało się ubogie w porównaniu ze szczegółowymi sceneriami z RF4, a uprawa roli stała się niemal opcjonalna dla postępów w grze. Wersja na PC działa znacznie lepiej, więc od tego bym zaczął.

Ataki kombinacyjne z zwerbowanymi mieszkańcami miasteczka oraz Smoki Rolnicze, które poszerzają możliwości uprawy, dodają grze świeżości. Wśród najlepszych gier z serii Rune Factory, RF5 jest przyzwoita, ale nie wyjątkowa.

Nasza ocena: Najlepsza gra z serii „Rune Factory” pod względem inkluzywnych wątków romantycznych i nowoczesnej eksploracji w 3D – choć RF4 nadal oferuje bardziej dopracowany pakiet.

Co mówią gracze?

Steakkums ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To dobra gra. Ma w sobie sporo głębi, której na pierwszy rzut oka można by się nie spodziewać. Walka jest nieco niezgrabna, ale wszystkie pozostałe elementy są po prostu bardzo satysfakcjonujące i zabawne. Uwielbiam oswajanie potworów, rzemiosło i zbieractwo.

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6. Rune Factory: Strażnicy Azumy [Najlepsza nowa gra z serii Rune Factory]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / Symulacja prowadzenia gospodarstwa / Budowanie wioski Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Marvelous Inc. (twórca), XSEED Games (wydawca) Średni czas gry 60–100+ godzin Dla kogo Graczy, którzy szukają świeżego świata i rozbudowanego systemu zarządzania wioską

Nie spodziewałem się, że gra z serii Rune Factory zaskoczy mnie w 2025 roku, ale Strażnicy Azumy to zrobiła. Akcja rozgrywa się w inspirowanej kulturą Wschodu krainie Azuma, a gracz wciela się w rolę Subaru lub Kaguya – Tancerza Ziemi, który przywraca do życia świat zniszczony przez Niebiański Upadek. Duchy opiekuńcze, rytualne tańce oraz nowa broń, taka jak łuki i talizmany, zastępują typowy zachodni zestaw fantasy.

Budowanie wioski to wyjątkowy element w „Strażnicy Azumy””. Nie zarządzasz już pojedynczą farmą. Odbudowujesz całe sezonowe wioski, umieszczając budynki, by przyciągnąć mieszkańców. Estetyka inspirowana Japonią jest oszałamiająca. Jeśli lubisz gry takie jak „Narzeczona starożytnego maga”, łączące fantasy z atmosferą kulturową, „Azuma” trafi w tę samą nutę.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory: Strażnicy Azumy na nowo definiuje serię dzięki inspirowanej kulturą Wschodu scenerii, mechanice budowania wiosek oraz walce z duchami opiekuńczymi, co stanowi najśmielszą zmianę wizualną w historii serii.

System oczyszczania z zarazy bezpośrednio wiąże uprawę roli z postępami w fabule – to nowość w tej serii. Serwis RPG Site przyznał grze ocenę 6/10, wskazując na słaby projekt lochów, i ta krytyka jest słuszna. Lochy są bardziej linearne niż w RF4.

Nasza ocena: Najlepsza gra z serii „Rune Factory” dla graczy spragnionych czegoś naprawdę nowego – bez utraty tego, co sprawiło, że ta seria była warta grania od samego początku.

Co mówią gracze?

Loki_Magikill ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To właśnie ta gra z serii „Rune Factory”, o której nie wiedziałem, że jej pragnę. Płynna, płynna walka, ulepszony system uprawy roli, nowy system budowania wioski, niesamowita, barwna różnorodność postaci, znakomite udźwiękowienie oraz naprawdę dość wciągająca fabuła.

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7. Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon [Najlepsza gra z serii Rune Factory pod względem struktury fabuły]

Nasza ocena Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo DS Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Neverland Co. (twórca), Marvelous / Natsume (wydawca) Średni czas gry 30–50 godzin Dla kogo Graczy, którzy szukają RPG o tematyce rolniczej z wyjątkową fabułą

Oto gra, która spróbowała czegoś, czego nie widziałem jeszcze w żadnej innej rolniczej grze RPG. W „Rune Factory 2 ” zaczynasz jako Kyle – cierpiący na amnezję rolnik, który w końcu zostanie mężem i ojcem. Potem gra całkowicie zmienia perspektywę. Przejmujesz kontrolę nad swoim dzieckiem i właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa historia.

Ta struktura obejmująca dwa pokolenia jest główną atrakcją. Twoje wybory w pierwszym pokoleniu – z kim się ożenisz, co zbudujesz – bezpośrednio kształtują drugą połowę gry. Twoje dziecko dziedziczy cechy po obojgu rodzicach.

Rywalizujący kawalerowie żenią się nawet z tymi dziewczynami, które pozostawiłeś samotne, więc wioska faktycznie ewoluuje w oparciu o twoje decyzje. Fani gier takich jak „Harvest Moon” rozpoznają tę mechanikę pokoleniową – RF2 ją zapożycza i rozwija jeszcze dalej.

Dlaczego to wybraliśmy Rune Factory 2 oferuje unikalną, dwupokoleniową fabułę, w której twoje dziecko kontynuuje przygodę, dodając głębię narracji rzadko spotykaną w rolniczych grach RPG.

Słabym punktem jest jednak tempo rozgrywki. Pierwsze pokolenie może się dłużyć, a walka jest niezgrabna jak na dzisiejsze standardy. Lochy są monotonne, dopóki druga połowa gry w końcu ich nie urozmaica.

Jednak wśród najlepszych gier z serii Rune Factory ambicje narracyjne RF2 nie mają sobie równych. Postacie drugoplanowe ratują również te wolniejsze momenty. Wróżka, która fałszuje własne przepowiednie, oraz ksiądz, który więcej pije niż się modli, zapewniali mi rozrywkę w przerwach między zbiorami.

Nasza ocena: Wątek pokoleniowy sprawia, że „Rune Factory 2” jest najlepszą grą z serii „Rune Factory” dla graczy, którym zależy na fabule. Powolna pierwsza połowa gry opłaca się w sposób, z którym niewiele gier RPG o tematyce rolniczej może się równać.

Co mówią gracze?

Dreamarche ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 RF2 nadal pozostaje moją drugą ulubioną grą z serii „Rune Factory”. Nie zniosła zbyt dobrze upływu czasu, ale w tamtych czasach była to naprawdę świetna gra.

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8. Rune Factory [Najlepsza klasyczna gra z serii Rune Factory]

Nasza ocena Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji / symulacja prowadzenia gospodarstwa Platformy Nintendo DS Rok wydania 2006 (Japonia), 2007 (Ameryka Północna) Twórca/twórcy Neverland Co. (twórca), Marvelous / Natsume (wydawca) Średni czas gry 25–40 godzin Dla kogo Miłośników serii i graczy ciekawych, od czego wszystko się zaczęło

Każda seria musi gdzieś się zacząć. Pierwsza część Rune Factory zadała szalone pytanie: co by było, gdyby w Harvest Moon pojawiły się miecze i smoki? Wcielasz się w Ragunę, bohatera cierpiącego na amnezję (szok!), który trafia do rolniczej wioski Kardia. Dziewczyna o imieniu Mist przekazuje ci zaniedbaną zagrodę, a od tego momentu rodzi się cała seria.

Ta gra zapoczątkowała formułę hybrydową. Po raz pierwszy połączono w niej zarządzanie uprawami, rzemiosło i walkę w lochach. Ta mechanika rozgrywki była rewolucyjna w 2006 roku, a wszystko, czym stała się ta seria, ma swoje korzenie właśnie tutaj.

Jednak według współczesnych standardów gra jest dość prymitywna. Menu są nieporęczne, walka jest prosta, a system rzemiosła nie dorównuje temu, co stworzono później w RF3 i RF4. Nie ma też remasteru. Wśród najlepszych gier z serii Rune Factory ta plasuje się najniżej, ale tylko dlatego, że jej następcy tak dobrze wyciągnęli z niej wnioski.

Dlaczego to wybraliśmy Oryginalna gra „Rune Factory” zapoczątkowała hybrydową formułę połączenia symulacji rolniczej z grą RPG, która zdefiniowała całą serię, po raz pierwszy łącząc zarządzanie uprawami, walkę akcji oraz oswajanie potworów.

Około 30 godzin na przejście głównej fabuły. Jak na standardy serii jest to dość zwięzłe, ale po ukończeniu gry dostępnych jest wystarczająco dużo treści w lochach, by zająć graczy dążących do pełnego ukończenia.

Nasza ocena: Hołd dla miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Oryginalna „Rune Factory” zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ bez niej najlepsza gra z serii po prostu by nie istniała.

Co mówią gracze?

topurrisfeline ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mechanika inspirowana serią „Rune Factory” miała dobre założenia, ale była nieco uciążliwa. Ogólnie gra jest niedopracowana, ale mimo to stanowi solidną pierwszą część serii. Nadal bardzo podobają mi się projekty postaci.

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Moja ogólna ocena

Jaka gra z serii „Rune Factory” będzie dla Ciebie najlepsza? Szczerze mówiąc, zależy to od Twojego stylu gry, ponieważ każda część serii ma inne mocne strony. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, oto prosty sposób na zapoznanie się z najlepszymi obecnie dostępnymi grami z serii „Rune Factory”.

Jeśli jesteś całkowicie nowym graczem i chcesz mieć kompletny pakiet → „Rune Factory 4 Special” ”. Najbardziej rozbudowane systemy, najwięcej treści, najłagodniejsza krzywa nauki. Dostępna na Switchu i PC.

→ ”. Najbardziej rozbudowane systemy, najwięcej treści, najłagodniejsza krzywa nauki. Dostępna na Switchu i PC. Jeśli masz mało czasu i chcesz bardziej skondensowanej rozgrywki → „Rune Factory 3 Special” ”. Uproszczona struktura i uwielbiana obsada sprawiają, że jest to idealna, 40-godzinna gra na początek.

→ ”. Uproszczona struktura i uwielbiana obsada sprawiają, że jest to idealna, 40-godzinna gra na początek. Jeśli jesteś weteranem, który ukończył RF4 i szuka czegoś świeżego → Rune Factory: Strażnicy Azumy. Budowanie wioski, estetyka inspirowana Japonią oraz odświeżona walka sprawiają, że formuła pozostaje ekscytująca. Najlepsza gra z serii Rune Factory dla graczy gotowych na coś nowego.

Seria od prawie 20 lat łączy w sobie elementy gry o gospodarstwie z walką RPG i nadal robi to lepiej niż ktokolwiek inny. Wybierz tytuł, chwyć motykę i miecz, a potem zobacz, które z nich odłożysz jako ostatnie.

Często zadawane pytania