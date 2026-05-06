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20 najlepszych niezależnych gier horrorowych 2026 roku: naprawdę przerażające tytuły

Marielle Ferraren
Marielle Ferraren Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder
Last updated: Oct 12, 2026 | 32 min read
20 najlepszych niezależnych gier horrorowych 2026 roku: naprawdę przerażające tytuły
Image credit: Eneba Hub

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć naprawdę najlepsze niezależne gry horrorowe, to wiesz, z czym się wiąże ten wysiłek: chcesz czegoś klimatycznego i dusznego, czegoś, co wbija się pod skórę. A zamiast tego uruchamiasz kolejną „grę horrorową”, która okazuje się tytułem akcji z mnóstwem efektów zaskoczenia i zerowym napięciem. 

Studia AAA od dawna przedkładają szybką dynamikę nad tę lepką, przytłaczającą atmosferę, która jest przecież głównym powodem, dla którego w ogóle gramy w horrory.

Dlatego przygotowałem listę 20 najlepszych niezależnych gier horrorowych wszech czasów: nowych, klasycznych, niedocenianych i po prostu takich, które naprawdę przerażają. Na PC, na konsolach – wszystko, co jest warte twojego czasu i nerwów. Jeśli szukasz gier, które chwytają cię za gardło od początku do końca, to śmiało, rozgość się wygodnie.

Nasze najlepsze propozycje gier horrorowych z sektora niezależnego

No dobrze, zacznijmy od tego, co najlepsze: trzy najlepsze gry niezależne, których zdecydowanie nie warto pomijać. Jeśli jesteś fanem horrorów, te tytuły absolutnie muszą znaleźć się na twojej liście: to gry, które wciągają, przytłaczają atmosferą i na długo pozostają w pamięci. Zaczynamy od samego szczytu, bez rozgrzewki.

  1. Amnesia: The Dark Descent 2010
    HORROR
    To wzorcowa gra z gatunku survival horror, w której gracz czuje się całkowicie bezradny, a strach staje się jego jedynym towarzyszem.
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  2. SOMA 2015
    HORROR
    Potężny horror science fiction z motywami filozoficznymi, który miesza w głowie i utrzymuje emocjonalne napięcie aż do samego końca.
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  3. Outlast 2013
    HORROR
    Jedna z najbardziej intensywnych gier z gatunku survival horror, w której nie masz broni ani żadnych szans – tylko aparat fotograficzny i adrenalina na maksa.
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Oto trzy tytuły, które zawsze umieszczam na szczycie każdej listy horrorów – sprawdzone przez czas, atmosferę i nerwy. A teraz przewiń dalej; poniżej znajdziesz pełną listę 20 popularnych niezależnych gier horrorowych, wśród których każdy znajdzie tytuł pasujący do jego osobistego stylu strachu.

20 najlepszych niezależnych gier horrorowych, w które warto zagrać – ostateczna lista przerażenia

Poniżej znajduje się obszerny ranking 20 najlepszych tytułów: świeżych, klimatycznych, mrożących krew w żyłach i po prostu wybitnych dla tych, którzy uwielbiają, gdy gra trzyma ich w napięciu aż do ostatnich sekund. Znajdziesz tu thrillery psychologiczne, gry typu survival, surrealistyczne historie – w zasadzie wszystko to, za co cenimy scenę indie.

Jak myślisz, w ile z nich już grałeś? Przed Tobą najbardziej kompletna lista niezależnych gier horrorowych, które zdecydowanie warto sprawdzić.

1. Amnesia: Mroczne zejście [Jedna z najlepszych niezależnych gier z gatunku psychologicznego survival horroru] 

Amnesia: Mroczne zejście – jedna z najlepszych niezależnych gier z gatunku psychologicznego survival horroru
Nasza ocena
10.0
Rodzaj gryPsychologiczny survival horror
PlatformyPC, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2010
TwórcyTwórca i wydawca: Frictional Games
Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy6–8 godzin; mechanika zdrowia psychicznego, przetrwanie w ukryciu, napięcie budowane przez dźwięk
Dla kogoGraczy poszukujących czystego strachu bez walki
Mocne stronyPrzytłaczająca atmosfera i przełomowy system zdrowia psychicznego

Gra „Amnesia: Mroczne zejście”” przenosi cię do mrocznych, przerażających korytarzy zamku Brennenburg, gdzie prawie nic nie pamiętasz. Wcielasz się w postać Daniela, który przemierza kręte korytarze, rozwiązuje zagadki oparte na prawach fizyki i stara się nie stracić rozumu.

Prawdziwy strach budzi konieczność unikania potworów; nie możesz się bronić, więc jedyną opcją jest ukrycie się lub ucieczka. Ciemność zaburza twój umysł, wywołując halucynacje i jeszcze bardziej utrudniając przetrwanie. Grafika i oprawa dźwiękowa zamku są idealnie dopracowane; każdy skrzyp i cień trzymają cię w napięciu.

Szczerze mówiąc, zagrałem w tę grę jeszcze kilka razy. Napięcie nigdy się nie nudzi, a momenty, w których posuwasz się centymetr po centymetrze w ciemności z sercem bijącym jak szalone, wciąż sprawiają, że podskakuję. Zagadki są pomysłowe, a atmosfera po prostu niezapomniana.

Dlaczego to wybraliśmy

„Amnesia” to jedna z nielicznych gier horrorowych, która wykorzystuje twoją wyobraźnię przeciwko tobie. Zmusza cię do lęku przed tym, czego nie widzisz, a niewiele gier kiedykolwiek oddało ten poziom presji psychologicznej.

Nasza ocena: Ponadczasowe arcydzieło, które na nowo zdefiniowało całą scenę niezależnych horrorów, idealne dla graczy, którzy pragną głębokiego, duszącego napięcia, a nie tanich efektów zaskoczenia.

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2. SOMA [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego osadzona w realiach science fiction, poruszająca tematy egzystencjalne]

SOMA – najlepsza niezależna gra z gatunku science fiction i horroru psychologicznego poruszająca tematy egzystencjalne
Nasza ocena
10.0
Rodzaj gryHorror psychologiczny w klimacie science fiction
PlatformyLinux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch
Rok wydania2015
TwórcyTwórca i wydawca: Frictional Games, Abylight Studios (Switch)
Średni czas gry / Cechy charakterystyczne7–10 godzin; motywy egzystencjalne, podwodna fantastyka naukowa, ograniczona skradanka
Dla kogoGraczy, którzy uwielbiają horrory oparte na fabule
Mocne stronyFilozoficzne pytania, które pozostają w pamięci długo po ukończeniu gry

SOMA przenosi cię głęboko pod wodę, do przerażającego, zniszczonego ośrodka badawczego o nazwie PATHOS-II. Wcielasz się w Simona, który budzi się w ciele, które tak naprawdę nie jest jego, otoczony przez maszyny zachowujące się w niepokojąco ludzki sposób. Eksploruj, rozwiązuj zagadki i unikaj potworów, powoli układając w całość to, co się właściwie dzieje.

Horror w tej grze jest cichy i psychologiczny. Obiekt jest ciemny, dźwięki budzą niepokój, a gra trzyma cię w napięciu, nie uciekając się do tanich efektów zaskoczenia. Chodzi tu bardziej o napięcie, izolację i ten egzystencjalny strach – myśl, że to, co czyni nas ludźmi, może zostać skopiowane lub utracone.

Osobiście wciągnęła mnie fabuła. Chodzenie po zalanych korytarzach, słyszenie szeptów dochodzących z maszyn, które nie powinny istnieć – to wszystko po prostu wbija się pod skórę. Zagadki i elementy skradania się są dopracowane, a zakończenie naprawdę porusza emocjonalnie.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ SOMA to nie tylko straszna gra, ale także emocjonalnie druzgocąca. Łączy w sobie elementy science fiction i horroru, tworząc opowieść, która podważa nasze rozumienie człowieczeństwa, tożsamości i świadomości.

Nasza ocena: Wyjątkowo głębokie doświadczenie horroru, które zamiast głośnych przerażeń stawia na psychologiczną ciężkość – idealne dla graczy poszukujących gry, która pozostanie w pamięci na długie lata.

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3. Outlast [Jedna z najlepszych niezależnych gier survival horror o ekstremalnym napięciu]

Outlast – jedna z najlepszych niezależnych gier z gatunku survival horroru, budząca ogromne napięcie
Nasz wynik
10.0
Rodzaj grySurvival horror (z perspektywy pierwszej osoby)
PlatformyPC, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2013
TwórcyTwórca i wydawca: Red Barrels
Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy4–7 godzin; kamera noktowizyjna, rozgrywka oparta na pościgach
Dla kogoMiłośników adrenaliny i fanów ekstremalnego napięcia
Mocne stronyBrutalne tempo i nieustanne sekwencje pościgów

Outlast przenosi cię prosto do Mount Massive Asylum, rozpadającego się szpitala psychiatrycznego pełnego szalonych pacjentów, przerażających korytarzy i czystego terroru. Wcielasz się w rolę dziennikarza śledczego Milesa Upshura, uzbrojonego jedynie w kamerę. Ukrywaj się, biegaj i zerwijaj wzrokiem przez noktowizor, bo walka nie wchodzi w grę.

Przerażenie uderza tu mocno i szybko. Szpital jest niepokojący, dźwięki mrożą krew w żyłach, a za każdym rogiem może czaić się potwór gotowy, by cię rozerwać na strzępy. Napięcie nie ustaje ani na chwilę – przysięgam, serce waliło mi jak szalone podczas niemal każdej sceny pościgu.

Mechanika kamery oparta na podglądaniu sprawia, że czujesz się, jakbyś nieustannie balansował na krawędzi, obserwując rozgrywające się okropności, z którymi ledwo dajesz sobie radę.

Dlaczego to wybraliśmy

Outlast oferuje jedne z najbardziej intensywnych i wyczerpujących nerwowo sekwencji w grach horrorowych, wpędzając graczy w ciągłą panikę typu „walcz lub uciekaj”, bez możliwości obrony.

Nasza ocena: Przełomowa gra z gatunku intensywnego horroru niezależnego, idealna dla graczy poszukujących przerażającej przejażdżki rollercoasterem, która ani na chwilę nie traci tempa.

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4. Layers of Fear [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego pod względem opartej na sztuce narracji]

Layers of Fear – najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego, w której fabuła opiera się na warstwach artystycznych
Nasza ocena
9.5
Rodzaj gryPsychologiczny horror fabularny
PlatformyPC, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2016
TwórcyTwórca: Bloober Team; Wydawca: Aspyr
Średni czas gry / Unikalne cechy3–5 godzin; zmieniające się otoczenie, styl art-horror
Dla kogoFanów opartych na grafice historii psychologicznych
Mocne stronyNieustannie zmieniające się pomieszczenia i surrealistyczna sceneria

Layers of Fear przenosi cię do pokręconego umysłu malarza, który ma obsesję na punkcie ukończenia swojego arcydzieła. Wędrujesz po wiktoriańskiej rezydencji, która dosłownie zmienia się i wypacza wokół ciebie, odkrywając sekrety mrocznej przeszłości artysty. Większość gry to eksploracja i łamigłówki, z silnym naciskiem na atmosferę, a nie na walkę.

Przerażenie w tej grze ma charakter psychologiczny: każde drzwi, każdy obraz i każdy cień wydają się ożywione. Rezydencja nieustannie się zmienia, co sprawia, że gracz jest w ciągłym napięciu, a artystyczna oprawa wizualna sprawia wrażenie, jakbyś przemierzał żywy koszmar.

Szczerze mówiąc, łapałem się na tym, że dokładnie sprawdzałem każdy korytarz, ponieważ gra uwielbia manipulować twoim postrzeganiem rzeczywistości. Jedna z najbardziej wciągających pozycji wśród najlepszych horrorów na Xboxa.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ gra nieustannie dezorientuje gracza, a zmieniające się pomieszczenia, topniejące ściany i surrealistyczne przemiany wywołują poczucie utraty kontaktu z rzeczywistością.

Nasza ocena: Hipnotyzująca wizualnie horrorowa podróż, która wyróżnia się klimatyczną narracją i jest idealna dla graczy kochających niepokojące, artystyczne doświadczenia.

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5. Małe koszmary [Najlepsza niezależna platformówka horrorowa z mroczną bajkową atmosferą]

Małe koszmary – najlepsza niezależna platformówka z gatunku horroru, charakteryzująca się mroczną, bajkową atmosferą
Nasz wynik
9.5
Rodzaj gryKlimatyczna platformówka horrorowa
PlatformyPC, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2017
TwórcyProducent: Tarsier Studios; Wydawca: Bandai Namco
Średni czas gry / Cechy charakterystyczne6–7 godzin; mroczna estetyka bajkowa, opowiadanie historii poprzez otoczenie
Dla kogoGraczy, którzy wolą przerażające światy od nagłych strachów
Mocne stronyNawiedzające obrazy i charakterystyczny projekt postaci

W gra „Małe koszmary” wcielasz się w rolę Six – małej dziewczynki próbującej uciec z przerażającego Maw – i trafiasz do mrocznego, pokręconego świata baśni. Skradasz się, chowasz i rozwiązujesz platformowe łamigłówki, podczas gdy za każdym rogiem czają się ogromni, groteskowi dorośli. Styl graficzny jest niepokojący – to połączenie klimatu Tima Burtona z elementami rodzącymi koszmary – a każde pomieszczenie opowiada historię bez ani jednej linijki dialogu.

Małe koszmary wyróżnia się jako klimatyczna gra platformowa, w której napięcie buduje się dzięki otoczeniu, a nie tylko wrogom. Każda zagadka i sekwencja skradanki trzymają cię w napięciu, a cicha narracja sprawia, że doświadczenie to wydaje się niesamowicie osobiste.

Krótki czas rozgrywki sprawia, że gra idealnie nadaje się na wciągającą sesję, ale grafika i nastrój pozostają w pamięci jeszcze długo po jej zakończeniu. W przeciwieństwie do skomplikowanych horrorów RPG, mechanika gry jest tutaj dość prosta, więc tytuł ten jest odpowiedni nawet dla początkujących.

Dlaczego to wybraliśmy

Niewiele gier oddaje ten dziecięcy strach przed energią tak dobrze jak „Małe koszmary” – wszystko wygląda znajomo, a jednocześnie przerażająco, jak sen, który przybrał zły obrót.

Nasza ocena: Niesamowita, klimatyczna klasyka, idealna dla graczy, którzy wolą niepokojące światy od bezpośredniej walki czy horroru opartego na szokujących scenach.

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6. Detention [Najlepsza tajwańska niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego, inspirowana historią i folklorem]

„Detention” – najlepsza tajwańska niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego, inspirowana historią i folklorem
Nasz wynik
9.5
Rodzaj gryPsychologiczna gra przygodowa z elementami horroru
PlatformyPC, PS4, Switch, urządzenia mobilne
Rok wydania2017
TwórcyTwórca i wydawca: Red Candle Games
Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne3–5 godzin; folklor wschodnioazjatycki, horror polityczny
Dla kogoFanów emocjonującego horroru o bogatej warstwie kulturowej
Mocne stronySilna symbolika i przytłaczający klimat

Gra „Detention” przenosi cię do Tajwanu lat 60. XX wieku, gdzie panuje stan wojenny, a uczniowie Wei i Ray zostają uwięzieni w nawiedzonej szkole Greenwood High School. Eksplorujesz niesamowite sale lekcyjne, rozwiązujesz pomysłowe zagadki i unikasz złowrogich duchów znanych jako „lingered”. Grafika w stylu pixel art oraz melancholijna ścieżka dźwiękowa tworzą napiętą, przytłaczającą atmosferę, która naprawdę zapada w pamięć.

To wciągająca gra typu „wskaż i kliknij”, w której fabuła łączy tajwański folklor z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Każde spotkanie z siłami nadprzyrodzonymi wydaje się mieć znaczenie, a liczne zakończenia nadają wagę każdej decyzji. Gra jest krótka, ale silnie oddziałuje emocjonalnie – to powoli narastające doświadczenie horroru, które pozostaje w pamięci długo po ukończeniu.

Dlaczego to wybraliśmy

Detention łączy osobistą traumę, folklor i strach polityczny w wyjątkową opowieść, która wydaje się realistyczna, ludzka i naprawdę przejmująca.

Nasza ocena: Rzadka gra horrorowa oparta na fabule, która pozostawia trwałą emocjonalną bliznę – idealna dla graczy poszukujących głębszego sensu w przerażających scenach.

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7. Fran Bow [Najlepsza niezależna gra horrorowa typu „point-and-click” o tematyce psychologicznej z elementami mrocznej fantastyki]

Fran Bow – najlepsza niezależna gra z gatunku horrorów psychologicznych typu „wskaż i kliknij” z elementami mrocznej fantastyki
Nasza ocena
9.5
Rodzaj gryPsychologiczny horror typu „wskaż i kliknij”
PlatformyMicrosoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4
Rok wydania2015
TwórcyTwórca i wydawca: Killmonday Games
Średni czas gry / Unikalne cechy6–8 godzin; ręcznie rysowana grafika, dwie rzeczywistości
Dla kogoFanów poruszających historii i gier przygodowych z łamigłówkami
Mocne stronyNiesamowity styl graficzny i niepokojący, surrealistyczny świat

W grze „Fran Bow” gracz wciela się w dziesięcioletnią dziewczynkę uwięzioną w szpitalu psychiatrycznym Oswald Asylum po tym, jak była świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców. Gracze eksplorują ręcznie rysowane, przerażające lokacje, rozwiązują zagadki i wchodzą w interakcje z dziwacznymi, groteskowymi stworzeniami, odkrywając jednocześnie mroczną, psychologiczną historię o traumie, żałobie i postrzeganiu rzeczywistości.

Świat gry przechodzi od niepokojących korytarzy zakładu psychiatrycznego do fantastycznych, koszmarnych krain, dzięki czemu rozgrywka pozostaje nieprzewidywalna i wciągająca.

To mrożąca krew w żyłach gra logiczna z elementami mrocznej fantastyki. Połączenie pokręconej fantazji, sprytnych zagadek i poruszającej fabuły sprawia, że jest to niezapomniana niezależna przygoda, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra łączy w sobie niewinność i horror, wywołując ciągłe poczucie niepokoju, przechodząc od uroczych momentów do głęboko niepokojących scen.

Nasza ocena: Dziwaczne, melancholijne i niezapomniane doświadczenie dla graczy, którzy lubią opowieści psychologiczne z surrealistycznym akcentem.

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8. Darkwood [Najlepsza niezależna gra survival horror z widokiem z góry i bez prowadzenia gracza za rękę]

Darkwood – najlepsza niezależna gra z gatunku survival horror, oferująca przerażenie widziane z góry i bez prowadzenia gracza za rękę
Nasz wynik
9.5
Rodzaj grySurvival horror z widokiem z góry
PlatformyPC, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2017
TwórcyTwórca i wydawca: Acid Wizard Studio
Średni czas gry / Unikalne cechy7–15 godzin; brak efektów zaskoczenia, przetrwanie w nocy, nieliniowa eksploracja
Dla kogoZapalonym fanom gier survivalowych, którzy cenią sobie atmosferę
Mocne stronyNapięte cykle nocne i przytłaczająca oprawa świata

Darkwood przenosi cię do tajemniczego lasu w Europie Wschodniej w 1987 roku, gdzie przetrwanie zależy od sprytu, starannego planowania i eksploracji. Gracze w ciągu dnia zbierają zapasy, budują barykady i wytwarzają przedmioty, a potem przetrwają pełne napięcia noce, broniąc swojej kryjówki przed przerażającymi stworzeniami.

Perspektywa z góry zastępuje tanie efekty zaskoczenia powoli narastającym strachem, a niesamowita grafika i przytłaczająca oprawa dźwiękowa sprawiają, że każda noc wydaje się niebezpieczna i nieprzewidywalna.

To naprawdę najlepsza gra horrorowa z dynamicznymi systemami i znaczącymi wyborami, dzięki którym każda rozgrywka jest wyjątkowa. Jeśli lubisz horrory pełne napięcia, strategiczne i niepokojące, Darkwood spełni Twoje oczekiwania w każdym mrocznym zakątku.

Dlaczego to wybraliśmy

Darkwood buduje strach poprzez niepewność i bezbronność – każdy krok w mgle wydaje się ryzykiem, a każda noc to desperacka walka o przetrwanie.

Nasza ocena: Jedna z najbardziej klimatycznych niezależnych gier horrorowych, jakie kiedykolwiek powstały, idealna dla graczy poszukujących narastającego powoli niepokoju połączonego z wymagającą rozgrywką.

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9. Niekończące się koszmary [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego poświęcona chorobom psychicznym]

„Niekończące się koszmary”” – najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego poświęcona tematyce chorób psychicznych
Nasza ocena
9.0
Rodzaj gryHorror psychologiczny z elementami eksploracji
PlatformyPC, PS4, Vita, Switch, urządzenia mobilne
Rok wydania2014
TwórcyTwórca i wydawca: Infinitap Games
Średni czas gry / Cechy charakterystyczne2–4 godziny; ręcznie rysowana czarno-biała grafika, tematyka związana ze zdrowiem psychicznym
Dla kogoFanów symbolicznych i intymnych opowieści grozy
Mocne stronySurowa oprawa wizualna i emocjonalnie szczera narracja

Gra „Niekończące się koszmary”” zanurza graczy w ponurej, niepokojącej psychice Thomasa – mężczyzny uwięzionego w cyklu koszmarnych wizji podsycanych przez depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Gracze poruszają się po ręcznie rysowanych, monochromatycznych lokacjach, takich jak nawiedzone rezydencje, szpitale psychiatryczne i lasy, rozwiązując proste zagadki i unikając groteskowych przejawów strachu i rozpaczy. Każda śmierć lub błędny krok przenosi Thomasa do kolejnego koszmaru, tworząc niepokojącą pętlę napięcia psychicznego.

Dzięki surowej oprawie wizualnej, minimalistycznemu interfejsowi i mrożącym krew w żyłach efektom dźwiękowym gra kładzie większy nacisk na nastrój i psychologiczny strach niż na tradycyjną mechanikę. Doświadczenie jest krótkie, ale głęboko poruszające – zgłębia tematykę chorób psychicznych i osobistych traum poprzez surrealistyczne, przytłaczające krajobrazy snów.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra czerpie z prawdziwych zmagań psychicznych i przekształca je w surrealistyczne, powtarzające się koszmary, które są jednocześnie bolesne i fascynujące.

Nasza ocena: Głęboko osobiste doświadczenie horroru, idealne dla graczy, którzy cenią sobie opowiadanie historii oparte na metaforach i niepokojący minimalizm.

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10. Home [Najlepsza niezależna gra horrorowa w stylu pixel art z wieloma zakończeniami]

Strona główna – Najlepsza niezależna gra horrorowa w stylu pixel art z wieloma zakończeniami
Nasza ocena
9.0
Rodzaj gryHorror fabularny w stylu pixel art
PlatformyPC, PS4, Vita, iOS
Rok wydania2012
TwórcyTwórca: Benjamin Rivers
Średni czas gry / Unikalne cechy1–2 godziny; rozgałęziona fabuła, projekt nastawiony na wielokrotne rozgrywki
Dla kogoFanów krótkich, klimatycznych horrorów z elementami tajemnicy
Mocne stronySprytna wieloznaczność i możliwość osobistej interpretacji

Home to minimalistyczna gra horrorowa na PS5 w stylu pixel art, która przenosi graczy do tajemniczego, pikselowego świata, w którym każdy wybór wpływa na rozwój fabuły. Budząc się podczas burzy w dziwnym, mrocznym domu, gracze eksplorują otoczenie, wchodzą w interakcje z przedmiotami i podejmują decyzje, które określają kierunek narracji oraz wiele możliwych zakończeń.

Pikselowa grafika i subtelne zmiany otoczenia tworzą niesamowitą, wciągającą atmosferę, która utrzymuje wysokie napięcie pomimo zwięzłości gry.

Ten eksperymentalny horror oparty na fabule kładzie większy nacisk na interpretację i klimat niż na akcję, dzięki czemu każda rozgrywka jest wyjątkowa i skłania do refleksji. Liczne zakończenia i rozgałęziona fabuła zapewniają wysoką wartość powtórkową, co idealnie odpowiada fanom zwięzłych, ale zapadających w pamięć horrorów.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra „Home” zapewnia pełną kontrolę nad interpretacją fabuły, sprawiając, że nawet drobne decyzje prowadzą do znaczących zmian w tym, co gracz uważa za rzeczywistość.

Nasza opinia: Krótki, ale pomysłowy eksperyment z gatunku horroru, idealny dla graczy, którzy lubią układać w całość niejednoznaczne historie i odkrywać różne zakończenia.

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11. Phasmophobia [Najlepsza niezależna gra horrorowa typu co-op o polowaniu na duchy]

Phasmophobia – najlepsza niezależna gra horrorowa typu co-op o polowaniu na duchy
Nasza ocena
9.0
Rodzaj gryHorror kooperacyjny o polowaniu na duchy / gra śledcza
PlatformyPC (Windows), PS5, Xbox Series X/S
Rok wydania2020 (wczesny dostęp)
TwórcyTwórca i wydawca: Kinetic Games
Średni czas gry / Unikalne cechy~25–40+ godzin (gra, w którą można grać wielokrotnie, losowe zachowania duchów, rozbudowane narzędzia do trybu kooperacyjnego)
Najlepsze dlaPrzyjaciół, którzy szukają horroru z elementami interakcji społecznej i strachu opartego na śledztwie
Mocne stronyInterakcja głosowa, mechanika polowania na duchy, spontaniczne momenty strachu

Phasmophobia to kooperacyjna gra horrorowa o polowaniu na duchy, w której 1–4 graczy bada nawiedzone miejsca, korzystając z różnorodnego sprzętu do zjawisk paranormalnych. Gracze zbierają dowody, aby zidentyfikować rodzaj ducha, przetrwać polowania i wykonać opcjonalne zadania, a wszystko to podczas poruszania się po losowo generowanych mapach i radzenia sobie z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Wciągająca perspektywa pierwszej osoby, mechanika interakcji głosowej oraz starannie zaprojektowana oprawa dźwiękowa tworzą pełne napięcia, społeczne doświadczenia z gatunku horroru, które w gronie przyjaciół są o wiele bardziej trzymające w napięciu.

Dzięki 24 unikalnym typom duchów, konfigurowalnemu wyposażeniu oraz rozbudowanemu systemowi zdrowia psychicznego każda sesja zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki i nieprzewidywalne momenty strachu. Połączenie rozgrywki kooperacyjnej, mechaniki śledczej oraz dynamicznych, nawiedzonych lokacji sprawia, że Phasmophobia wyróżnia się na tle innych gier z gatunku horrorów społecznościowych.

Dlaczego to wybraliśmy

Niewiele gier pozwala naprawdę wspólnie polować na duchy, korzystając z prawdziwego sprzętu i pracy zespołowej – to społeczny strach w najlepszym wydaniu, w którym nigdy nie wiesz, jaki duch się pojawi ani jak się zachowa.

Nasza ocena: Pełna napięcia, z wysoką powtarzalnością i zdecydowanie warta zagrania z przyjaciółmi, jeśli szukasz przygody z polowaniem na duchy, która to coś więcej niż tylko nagłe przerażające momenty.

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12. The Forest [Najlepsza niezależna gra survival horror z eksploracją otwartego świata na wyspie kanibali]

The Forest – najlepsza niezależna gra z gatunku survival horroru, oferująca eksplorację wyspy kanibali w otwartym świecie
Nasz wynik
8.5
Rodzaj grySurvival horror z otwartym światem
PlatformyPC, PS4
Rok wydania2018
TwórcyTwórca i wydawca: Endnight Games
Średni czas gry / Unikalne cechy~16–30 godzin na fabułę i dodatki. Rozgrywka w trybie sandbox może trwać nawet ponad 100 godzin.
Dla kogoGraczy, którzy uwielbiają survival, budowanie baz i spontaniczny horror – zarówno w grze z przyjaciółmi, jak i w trybie solo
Mocne stronySystemy rzemiosła, obrona bazy, przerażające zmutowane kanibale

The Forest to gra survival horror z otwartym światem, w której gracze wcielają się w rolę Erica LeBlanca, który po katastrofie lotniczej utknął na odległym, zalesionym półwyspie. Gracz musi eksplorować otoczenie, wytwarzać przedmioty i budować schronienia, jednocześnie broniąc się przed plemieniem kanibalistycznych mutantów oraz radząc sobie z dynamicznymi wydarzeniami, jaskiniami i cyklami dnia i nocy.

Obsługa trybu kooperacji pozwala zaprosić znajomych, zamieniając pełne napięcia momenty walki o przetrwanie i nocne najazdy w wspólne, spontaniczne przeżycia z gatunku horroru.

Dzięki rozbudowanym systemom rzemiosła, budowaniu baz oraz nieprzewidywalnym kanibalom sterowanym przez sztuczną inteligencję gra „The Forest” oferuje długotrwałą powtarzalność rozgrywki i przerażające spotkania. Eksploracja otwartego świata w połączeniu z mechaniką przetrwania sprawia, że gra wyróżnia się w gatunku survival horror, łącząc strategię, strach i fabułę kształtowaną przez gracza.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra „The Forest” łączy rozgrywkę typu survival z prawdziwym horrorem – nie tylko budujesz, ale jesteś również ścigany, a każda noc wydaje się być tą ostatnią.

Nasza ocena: Głęboka gra horrorowa z otwartym światem, która nagradza eksplorację, kreatywność i odwagę – idealna dla graczy, którzy uwielbiają budować i przetrwać w obliczu ciągłego zagrożenia.

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13. Inscryption [Najlepsza niezależna gra karciana z gatunku horroru, charakteryzująca się pokręconą fabułą opartą na meta-narracji]

Inscryption – [Najlepsza niezależna gra karciana z gatunku horroru, charakteryzująca się pokręconą fabułą opartą na meta-narracji]
Nasz wynik
8.5
Rodzaj gryGra karciana / horror typu roguelike z elementami łamigłówek
PlatformyPC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series
Rok wydania2021
TwórcyTwórca: Daniel Mullins Games; Wydawca: Devolver Digital
Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy~12–15 godzin na przejście głównej fabuły według TrueSteamAchievements. Gra ma strukturę meta-aktów, łamigłówki typu escape room oraz mechanikę kartową.
Dla kogoGraczy, którzy chcą połączyć mechanikę gry, fabułę i tajemnicę w jednym pakiecie
Mocne stronyCiągłe niespodzianki, sprytne budowanie talii i ewoluujące akty

Inscryption to przełamująca granice gatunków niezależna gra horrorowa, łącząca mechanikę budowania talii kart, łamigłówki typu escape room oraz meta-psychologiczny horror. Gracze zostają uwięzieni w tajemniczej chatce i zmuszeni do rozgrywania złowrogiej gry karcianej przeciwko enigmatycznemu mistrzowi gry, Leshy'emu, a każda przegrana zamienia ich w „kartę śmierci”.

W miarę postępów w grze akcja przechodzi przez wiele aktów, łącząc elementy roguelike’u, eksplorację w stylu pixel art z widokiem z góry oraz warstwy narracyjne, które nieustannie się zmieniają, utrzymując graczy w napięciu.

Pomysłowa mechanika gry, wielowarstwowe niespodzianki i mocna atmosfera sprawiają, że każda sesja jest pełna napięcia i nieprzewidywalna. Fani zarówno horrorów, jak i gier strategicznych docenią namacalne bitwy karciane, zagadki rodem z escape roomów oraz głęboką, metafikcyjną fabułę, która sprawia, że Inscryption jest jedną z najbardziej oryginalnych niezależnych gier horrorowych ostatnich lat.

Dlaczego to wybraliśmy

„Inscryption” nie przypomina niczego innego – w jednej chwili grasz w karty, a w następnej rozwiązujesz zagadki, a każdy zwrot akcji wydaje się niezwykle dziwny i pomysłowy.

Nasza ocena: Odważny, łamiący konwencje gatunkowe niezależny horror, który wciąga nie tylko przerażeniem, ale także fabułą i projektem gry.

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14. Mundaun [Najlepsza niezależna, ręcznie rysowana gra horrorowa o tematyce folklorystycznej z Alp]

Mundaun – najlepsza niezależna, ręcznie rysowana gra horrorowa o tematyce folklorystycznej, pochodząca z Alp
Nasza ocena
8.5
Rodzaj gryRęcznie rysowany horror oparty na folklorze / Eksploracja
PlatformyPC, Switch, PlayStation, Xbox
Rok wydania2021
TwórcyProducent: Hidden Fields
Średni czas gry / Cechy charakterystyczne~7–8 godzin (według completionist.me ~7 godz. 47 min.); grafika przypominająca szkice ołówkiem, zagadki oparte na folklorze, otwarta dolina do odkrycia.
Dla kogoGraczy, którzy cenią sobie klimatyczną eksplorację i powoli rozwijającą się tajemnicę
Mocne stronyUnikalny styl rysunków ołówkiem i naprawdę przerażające alpejskie podania ludowe

„Mundaun” to horror przygodowy z perspektywy pierwszej osoby, którego akcja rozgrywa się w odległej alpejskiej wiosce. Wcielasz się w postać Curdina, który powraca, by zbadać tajemniczą śmierć swojego dziadka. Eksplorując góry i wioskę, odkrywasz mroczne sekrety poprzez łamigłówki związane z otoczeniem, ukryte notatki i przerażające spotkania.

Charakterystyczna dla tej gry, ręcznie rysowana grafika nadaje każdej scenie niepokojący wygląd przypominający szkice z notesu, a powolna eksploracja i subtelny horror tworzą pełne napięcia, klimatyczne doświadczenie. Gracze mogą wybierać między skradaniem się, walką lub unikanie wrogów, a fabuła oferuje wiele zakończeń zależnych od twoich działań.

Dlaczego to wybraliśmy

Mundaun sprawia wrażenie, jakbyś wkroczył do złowrogiej bajki: każdy cień, każda prowizoryczna górska chata skrywa coś dziwnego, a ty nigdy nie masz całkowitej pewności, co jest prawdziwe.

Nasza ocena: Pięknie wykonana, zapadająca w pamięć horrorowa podróż, idealna do przejścia za jednym razem, jeśli szukasz przemyślanych momentów strachu.

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15. Madison [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego z perspektywy pierwszej osoby, skupiająca się na opętaniu]

Madison – najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego z perspektywy pierwszej osoby, skupiająca się na opętaniu
Nasz wynik
8.0
Rodzaj gryPsychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby z mechaniką kamery
PlatformyPC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (w zależności od wersji)
Rok premiery2022
TwórcyProducent: BLOODIOUS GAMES
Średni czas gry / Unikalne cechy~4–8 godzin (krótka kampania, mocne sceny, opętania i przerażające momenty oparte na pracy kamery)
Dla kogoGraczy, którzy szukają zwięzłej, kinowej gry horrorowej z napięciem i świetną oprawą wizualną
Mocne stronyMechanika opętania, oprawa wizualna, skuteczne tempo

MADiSON to horror z perspektywy pierwszej osoby, w którym wcielasz się w Lucę, nastolatka, który dziedziczy przeklęty aparat fotograficzny, należący niegdyś do seryjnego mordercy. Korzystając z aparatu, Luca odkrywa ukryte tajemnice, rozwiązuje skomplikowane zagadki i wchodzi w interakcję ze światem duchów, aby przetrwać śmiertelny rytuał.

Gra kładzie nacisk na atmosferę napięcia, oferując scenerię nawiedzonego domu, demoniczne istoty oraz mechanikę fotografii paranormalnej, która łączy świat żywych ze światem zmarłych. Gracze muszą ostrożnie eksplorować otoczenie, zbierać dowody i strategicznie wykorzystywać aparat, aby przetrwać.

Dlaczego to wybraliśmy

W filmie „Madison” kamera to coś więcej niż tylko narzędzie – staje się ona twoim oknem na szaleństwo, zacierając granicę między tym, co filmujesz, a tym, co cię prześladuje.

Nasza opinia: Zwięzła, ale mocna horrorowa przejażdżka: na tyle krótka, że można ją przejść za jednym zamachem, ale na tyle intensywna, że przeraża i na długo pozostaje w pamięci.

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16. Signalis [Najlepsza niezależna gra survival horror z gatunku science fiction, inspirowana klasykami z ery PS1]

Signalis – najlepsza niezależna gra z gatunku survival horroru science fiction, inspirowana klasykami z epoki PS1
Nasz wynik
8.0
Rodzaj gryRetro survival horror / gra logiczna
PlatformyPC, PS4 / PS5, Switch, Xbox
Rok wydania2022
TwórcyTwórca: rose‑engine; Wydawca: Humble Games
Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne~7–10 godzin (szacunkowo na podstawie rozgrywek); grafika inspirowana PS1, gra z dużą ilością łamigłówek, melancholijna fantastyka naukowa.
Dla kogoGraczy, którzy uwielbiają klasyczne survival horrory z nowoczesnym akcentem
Mocne stronyRetro estetyka, nastrojowa fabuła, pomysłowe łamigłówki

Signalis to survival horror, w którym wcielasz się w Elster, gynoidkę, która budzi się w wrogim obiekcie górniczym, by rozwikłać tajemnicę tajemniczej plagi i odzyskać utracone wspomnienia. Łącząc estetykę retro piątej generacji inspirowaną seriami Silent Hill i Resident Evil, gra łączy mechanikę strzelanki 2,5D z widokiem z góry z łamigłówkami środowiskowymi i starannym zarządzaniem zasobami.

Gracze eksplorują niesamowite, klimatyczne lokacje, rozwiązują skomplikowane zagadki i stawiają czoła śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikom zwanym „Corrupted”, a wszystko to podczas składania w całość historii, która krąży wokół pamięci, straty i miłości.

Retro grafika, filmowa narracja i trzymająca w napięciu rozgrywka sprawiają, że gra wyróżnia się wśród fanów zarówno klasycznego, jak i współczesnego horroru.

Dlaczego to wybraliśmy

Signalis doskonale oddaje klimat klasycznego survival horroru: napięcie w pikselowej oprawie, ograniczone zasoby oraz fabułę, która jest zarówno science fiction, jak i głęboko niepokojąca.

Nasza ocena: Wspaniała gra nawiązująca do dawnych czasów, niosąca prawdziwy ładunek emocjonalny, przeznaczona zarówno dla fanów klasycznego horroru, jak i opowieści science fiction.

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17. Visage [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego o nawiedzonym domu, inspirowana grą P.T.]

Visage – najlepsza niezależna gra horrorowa z gatunku psychologicznego „nawiedzonego domu”, inspirowana grą P.T.
Nasza ocena
7.5
Rodzaj gryPsychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby, osadzony w nawiedzonym domu
PlatformyPC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Rok wydania2020
TwórcyTwórca i wydawca: SadSquare Studio
Średni czas gry / Unikalne cechy~10–20 godzin (nieliniowa rozgrywka w domu, system zdrowia psychicznego, długotrwały strach)
Dla kogoGraczy, którzy szukają głęboko przytłaczającego, powolnego horroru psychologicznego
Mocne stronyRealistyczne otoczenie, dopracowane tempo akcji i naprawdę wciągający klimat grozy

Visage to pełna napięcia gra z gatunku horroru psychologicznego, w której gracze wcielają się w postać Dwayne’a Andersona i eksplorują rozległy, nawiedzony dom na przedmieściach, odkrywając mroczne historie jego dawnych mieszkańców.

Równoważąc światło, zdrowy rozsądek i ograniczone zasoby, gracze zmagają się z zjawiskami paranormalnymi, rozwiązują zagadki środowiskowe i odkrywają ukryte kasety VHS, a wszystko to w atmosferze strachu i napięcia psychicznego inspirowanej grą „P.T.”.

Dlaczego to wybraliśmy

„Visage” nie opiera się na gwałtownych przerażeniach, lecz buduje grozę powoli, pokój po pokoju, a sam dom staje się twoim największym wrogiem.

Nasza ocena: Mistrzowska lekcja klimatycznego horroru dla tych, którzy chcą poczuć się zagubieni i nawiedzeni, a nie tylko przestraszeni.

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18. Paratopic [Najlepsza niezależna eksperymentalna gra horrorowa w stylu VHS]

Paratopic – najlepsza niezależna, eksperymentalna gra horrorowa w stylu VHS
Nasz wynik
7.5
Rodzaj gryEksperymentalny surrealistyczny horror / symulator spacerów
PlatformyWindows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series
Rok wydania2018
TwórcyTwórca i wydawca: Arbitrary Metric
Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy~0,5–1 godzina; oparta na migawkach, 32-bitowa grafika w stylu retro, surrealistyczna fabuła
Dla kogoGraczy, którzy uwielbiają dziwne, klimatyczne horrory w stylu gier artystycznych
Mocne stronyZiarnista grafika, oniryczna struktura, niekonwencjonalna narracja

Paratopic to surrealistyczna gra horrorowa z perspektywy pierwszej osoby, w której gracze, wcielając się w rolę Przemytnika, Zabójcy i Obserwatora ptaków, poruszają się po fragmentarycznych opowieściach, składając w całość tajemnicze wydarzenia związane z zagadkowymi kasetami wideo, mrocznymi stworzeniami oraz przytłaczającym, niszczejącym światem.

Grafika inspirowana grafiką 32-bitową, napięte tempo akcji i niepokojąca oprawa dźwiękowa tworzą dezorientującą atmosferę grozy, łącząc horror, tajemnicę i abstrakcyjną narrację w krótkich, nagłych segmentach rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy

W ciągu zaledwie kilku minut Paratopic wrzuca cię w pełen glitchów, niesamowity świat, który przypomina gorączkowy sen: niepokojący, dziwny i całkowicie wyjątkowy.

Nasza ocena: Krótka, dziwna i nawiedzająca – idealna, niewielka horrorowa podróż dla fanów gier eksperymentalnych.

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19. Asystent w kostnicy [Najlepsza niezależna gra horrorowa z symulacją balsamowania i spotkaniami z demonami]

„The Mortuary Assistant” – najlepsza niezależna gra horrorowa z symulacją balsamowania zwłok i spotkaniami z demonami
Nasza ocena
7.0
Rodzaj gryHorror z perspektywy pierwszej osoby / symulacja
PlatformyPC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series
Rok wydania2022 (Windows); później na konsole
TwórcyProducent: DarkStone Digital; Wydawca: DreadXP
Średni czas gry / Unikalne cechy~25–30 godzin na zdobycie wszystkich osiągnięć / eksplorację. Rytuały, mechanika balsamowania, nawiedzona kostnica.
Dla kogoGraczy, którzy szukają dziwnej, rytualnej, generowanej proceduralnie gry horrorowej z momentami spokoju
Mocne stronyUnikalna rozgrywka oparta na balsamowaniu, poruszająca fabuła, różnorodność przy ponownym przejściu

W grze „The Mortuary Assistant” gracze wcielają się w rolę Rebeki Owens, nowej asystentki w nawiedzonej kostnicy w Connecticut. Łącząc realistyczne zadania związane z balsamowaniem z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, musi ona identyfikować opętane zwłoki, wykonywać rytuały wiązania i przetrwać demoniczne zakłócenia.

Gra łączy w sobie pełen napięcia horror z perspektywy pierwszej osoby, generowane proceduralnie fragmenty fabuły, wiele zakończeń oraz niepokojące momenty zaskoczenia, a wszystko to wzbogacone halucynacyjnymi wizjami i mroczną, wciągającą atmosferą.

Dlaczego to wybraliśmy

W grze „The Mortuary Assistant” zabalsamowanie stanowi część przerażenia – to nie tylko horror, ale także praktyczne, metodyczne i głęboko niepokojące doświadczenie.

Nasza ocena: Oryginalna, wciągająca gra horrorowa, która pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorcy pogrzebowego i sprawia, że każdy czuje się zagrożony.

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20. Wśród snu [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego z perspektywy dziecka]

„Wśród snu” – najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego przedstawiona z perspektywy dziecka
Nasz wynik
7.0
Rodzaj gryPsychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby (z punktu widzenia małego dziecka)
PlatformyWindows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch
Rok wydania2014 (oryginalna wersja), Enhanced Edition w 2017 r.
TwórcyTwórca i wydawca: Krillbite Studio
Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne~3–5 godzin (krótka, emocjonująca gra z niesamowitym horrorem widzianym oczami dziecka)
Dla kogoGraczy zainteresowanych horrorem opartym na fabule, emocjach i zmianie perspektywy
Mocne stronyWyjątkowa perspektywa, surrealistyczne otoczenie, emocjonalny wydźwięk

Wśród snu to horror przygodowy z perspektywy pierwszej osoby, w którym gracze eksplorują surrealistyczne otoczenie oczami dwuletniego malucha. W towarzystwie świadomego misia gracze przemierzają mroczny, pokręcony dom, rozwiązują zagadki i unikają potwornych postaci, odkrywając jednocześnie fragmenty wspomnień o swojej matce.

Unikalna perspektywa, pełna emocji fabuła oraz oniryczne, koszmarne scenerie tworzą pełne napięcia, zapadające w pamięć doświadczenie, łączące horror psychologiczny z dziecięcym zachwytem.

Dlaczego to wybraliśmy

„Wśród snu” wywraca horror do góry nogami, sprawiając, że stajesz się malutki – obserwowanie potwornego świata oczami malucha nadaje mu głęboko niesamowity charakter i wywołuje silny oddźwięk emocjonalny.

Nasza ocena: Odważna, poruszająca gra horrorowa, w której chodzi bardziej o koszmary niż o nagłe przerażenie: idealna na introspektywne, niesamowite doświadczenie.

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Moja ogólna ocena najlepszych niezależnych gier horrorowych

Niezależne horrory to miejsce, w którym kreatywność nie zna granic, zapewniając wrażenia, które pozostają w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera.

Niezależnie od tego, czy pragniesz napięcia psychicznego, łamigłówek, które dają w kość, czy też wciągających światów przesiąkniętych atmosferą, każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie. Oto moje najlepsze propozycje na początek:

  • Dla początkujących miłośników horrorów„Niekończące się koszmary””. Zwięzła, klimatyczna podróż, w której poprzez surową oprawę wizualną i przejmujące efekty dźwiękowe zgłębiamy temat chorób psychicznych.
  • Dla miłośników łamigłówekInscryption. Łamiąca konwencje gra karciana z meta-fabułą i pomysłową mechaniką, która nieustannie angażuje gracza.
  • Dla fanów gier survivalowychThe Forest. Gra survivalowa w otwartym świecie na wyspie kanibali, z systemem rzemiosła, trybem kooperacji i nieprzewidywalnymi momentami grozy, zapewniająca niekończącą się zabawę.
  • Dla entuzjastów horroru psychologicznegoSignalis. Inspirowany stylem retro survival horror z powoli rozwijającą się fabułą i wieloma zakończeniami.
  • Dla fanów artystycznego horroruMundaun. Ręcznie rysowana grafika i alpejski folklor tworzą wyjątkowo wciągające i tajemnicze doświadczenie.

Niezależnie od gustu, te tytuły są idealnym punktem wyjścia, by zanurzyć się w świecie niezależnych horrorów i doświadczyć dreszczyku emocji, który na długo pozostanie w pamięci.

Często zadawane pytania

Która gra z gatunku niezależnych horrorów jest najlepsza?

Bez wątpienia jest to „Amnesia: Mroczne zejście””. To kwintesencja psychologicznego survival horroru – bez broni, bez bezpieczeństwa, tylko ty, ciemność i wskaźnik zdrowia psychicznego, który uwielbia rujnować ci życie

Czym są niezależne horrory?

Niezależne horrory to tytuły tworzone przez niezależnych twórców, które skupiają się na unikalnej fabule, innowacyjnej rozgrywce oraz często eksperymentalnej oprawie wizualnej lub mechanice, a nie na wielkich budżetach produkcyjnych.

Jakie są przykłady niezależnych gier horrorowych z świetną fabułą?

„Inscryption”, „Signalis” i „Mundaun” oferują wciągające, wielowarstwowe historie z zapadającymi w pamięć postaciami, meta-zwrotami akcji lub fabułą inspirowaną folklorem

Czy są jakieś dobre niezależne horrory z trybem kooperacji?

Tak! Phasmophobia wyróżnia się kooperacyjną rozgrywką polegającą na polowaniu na duchy, mechaniką interakcji głosowej oraz losowymi momentami strachu, co sprawia, że idealnie nadaje się do grania ze znajomymi.

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Marielle Ferraren

Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder

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