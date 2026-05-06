20 najlepszych niezależnych gier horrorowych 2026 roku: naprawdę przerażające tytuły

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć naprawdę najlepsze niezależne gry horrorowe, to wiesz, z czym się wiąże ten wysiłek: chcesz czegoś klimatycznego i dusznego, czegoś, co wbija się pod skórę. A zamiast tego uruchamiasz kolejną „grę horrorową”, która okazuje się tytułem akcji z mnóstwem efektów zaskoczenia i zerowym napięciem.

Studia AAA od dawna przedkładają szybką dynamikę nad tę lepką, przytłaczającą atmosferę, która jest przecież głównym powodem, dla którego w ogóle gramy w horrory.

Dlatego przygotowałem listę 20 najlepszych niezależnych gier horrorowych wszech czasów: nowych, klasycznych, niedocenianych i po prostu takich, które naprawdę przerażają. Na PC, na konsolach – wszystko, co jest warte twojego czasu i nerwów. Jeśli szukasz gier, które chwytają cię za gardło od początku do końca, to śmiało, rozgość się wygodnie.

Nasze najlepsze propozycje gier horrorowych z sektora niezależnego

No dobrze, zacznijmy od tego, co najlepsze: trzy najlepsze gry niezależne, których zdecydowanie nie warto pomijać. Jeśli jesteś fanem horrorów, te tytuły absolutnie muszą znaleźć się na twojej liście: to gry, które wciągają, przytłaczają atmosferą i na długo pozostają w pamięci. Zaczynamy od samego szczytu, bez rozgrzewki.

1 Amnesia: The Dark Descent 2010 To wzorcowa gra z gatunku survival horror, w której gracz czuje się całkowicie bezradny, a strach staje się jego jedynym towarzyszem. Buy now 2 SOMA 2015 Potężny horror science fiction z motywami filozoficznymi, który miesza w głowie i utrzymuje emocjonalne napięcie aż do samego końca. Buy now 3 Outlast 2013 Jedna z najbardziej intensywnych gier z gatunku survival horror, w której nie masz broni ani żadnych szans – tylko aparat fotograficzny i adrenalina na maksa. Buy now

Oto trzy tytuły, które zawsze umieszczam na szczycie każdej listy horrorów – sprawdzone przez czas, atmosferę i nerwy. A teraz przewiń dalej; poniżej znajdziesz pełną listę 20 popularnych niezależnych gier horrorowych, wśród których każdy znajdzie tytuł pasujący do jego osobistego stylu strachu.

20 najlepszych niezależnych gier horrorowych, w które warto zagrać – ostateczna lista przerażenia

Poniżej znajduje się obszerny ranking 20 najlepszych tytułów: świeżych, klimatycznych, mrożących krew w żyłach i po prostu wybitnych dla tych, którzy uwielbiają, gdy gra trzyma ich w napięciu aż do ostatnich sekund. Znajdziesz tu thrillery psychologiczne, gry typu survival, surrealistyczne historie – w zasadzie wszystko to, za co cenimy scenę indie.

Jak myślisz, w ile z nich już grałeś? Przed Tobą najbardziej kompletna lista niezależnych gier horrorowych, które zdecydowanie warto sprawdzić.

1. Amnesia: Mroczne zejście [Jedna z najlepszych niezależnych gier z gatunku psychologicznego survival horroru]

Nasza ocena 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny survival horror Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2010 Twórcy Twórca i wydawca: Frictional Games Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy 6–8 godzin; mechanika zdrowia psychicznego, przetrwanie w ukryciu, napięcie budowane przez dźwięk Dla kogo Graczy poszukujących czystego strachu bez walki Mocne strony Przytłaczająca atmosfera i przełomowy system zdrowia psychicznego

Gra „Amnesia: Mroczne zejście”” przenosi cię do mrocznych, przerażających korytarzy zamku Brennenburg, gdzie prawie nic nie pamiętasz. Wcielasz się w postać Daniela, który przemierza kręte korytarze, rozwiązuje zagadki oparte na prawach fizyki i stara się nie stracić rozumu.

Prawdziwy strach budzi konieczność unikania potworów; nie możesz się bronić, więc jedyną opcją jest ukrycie się lub ucieczka. Ciemność zaburza twój umysł, wywołując halucynacje i jeszcze bardziej utrudniając przetrwanie. Grafika i oprawa dźwiękowa zamku są idealnie dopracowane; każdy skrzyp i cień trzymają cię w napięciu.

Szczerze mówiąc, zagrałem w tę grę jeszcze kilka razy. Napięcie nigdy się nie nudzi, a momenty, w których posuwasz się centymetr po centymetrze w ciemności z sercem bijącym jak szalone, wciąż sprawiają, że podskakuję. Zagadki są pomysłowe, a atmosfera po prostu niezapomniana.

Dlaczego to wybraliśmy „Amnesia” to jedna z nielicznych gier horrorowych, która wykorzystuje twoją wyobraźnię przeciwko tobie. Zmusza cię do lęku przed tym, czego nie widzisz, a niewiele gier kiedykolwiek oddało ten poziom presji psychologicznej.

Nasza ocena: Ponadczasowe arcydzieło, które na nowo zdefiniowało całą scenę niezależnych horrorów, idealne dla graczy, którzy pragną głębokiego, duszącego napięcia, a nie tanich efektów zaskoczenia.

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2. SOMA [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego osadzona w realiach science fiction, poruszająca tematy egzystencjalne]

Nasza ocena 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror psychologiczny w klimacie science fiction Platformy Linux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Twórcy Twórca i wydawca: Frictional Games, Abylight Studios (Switch) Średni czas gry / Cechy charakterystyczne 7–10 godzin; motywy egzystencjalne, podwodna fantastyka naukowa, ograniczona skradanka Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają horrory oparte na fabule Mocne strony Filozoficzne pytania, które pozostają w pamięci długo po ukończeniu gry

SOMA przenosi cię głęboko pod wodę, do przerażającego, zniszczonego ośrodka badawczego o nazwie PATHOS-II. Wcielasz się w Simona, który budzi się w ciele, które tak naprawdę nie jest jego, otoczony przez maszyny zachowujące się w niepokojąco ludzki sposób. Eksploruj, rozwiązuj zagadki i unikaj potworów, powoli układając w całość to, co się właściwie dzieje.

Horror w tej grze jest cichy i psychologiczny. Obiekt jest ciemny, dźwięki budzą niepokój, a gra trzyma cię w napięciu, nie uciekając się do tanich efektów zaskoczenia. Chodzi tu bardziej o napięcie, izolację i ten egzystencjalny strach – myśl, że to, co czyni nas ludźmi, może zostać skopiowane lub utracone.

Osobiście wciągnęła mnie fabuła. Chodzenie po zalanych korytarzach, słyszenie szeptów dochodzących z maszyn, które nie powinny istnieć – to wszystko po prostu wbija się pod skórę. Zagadki i elementy skradania się są dopracowane, a zakończenie naprawdę porusza emocjonalnie.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ SOMA to nie tylko straszna gra, ale także emocjonalnie druzgocąca. Łączy w sobie elementy science fiction i horroru, tworząc opowieść, która podważa nasze rozumienie człowieczeństwa, tożsamości i świadomości.

Nasza ocena: Wyjątkowo głębokie doświadczenie horroru, które zamiast głośnych przerażeń stawia na psychologiczną ciężkość – idealne dla graczy poszukujących gry, która pozostanie w pamięci na długie lata.

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3. Outlast [Jedna z najlepszych niezależnych gier survival horror o ekstremalnym napięciu]

Nasz wynik 10.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror (z perspektywy pierwszej osoby) Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2013 Twórcy Twórca i wydawca: Red Barrels Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy 4–7 godzin; kamera noktowizyjna, rozgrywka oparta na pościgach Dla kogo Miłośników adrenaliny i fanów ekstremalnego napięcia Mocne strony Brutalne tempo i nieustanne sekwencje pościgów

Outlast przenosi cię prosto do Mount Massive Asylum, rozpadającego się szpitala psychiatrycznego pełnego szalonych pacjentów, przerażających korytarzy i czystego terroru. Wcielasz się w rolę dziennikarza śledczego Milesa Upshura, uzbrojonego jedynie w kamerę. Ukrywaj się, biegaj i zerwijaj wzrokiem przez noktowizor, bo walka nie wchodzi w grę.

Przerażenie uderza tu mocno i szybko. Szpital jest niepokojący, dźwięki mrożą krew w żyłach, a za każdym rogiem może czaić się potwór gotowy, by cię rozerwać na strzępy. Napięcie nie ustaje ani na chwilę – przysięgam, serce waliło mi jak szalone podczas niemal każdej sceny pościgu.

Mechanika kamery oparta na podglądaniu sprawia, że czujesz się, jakbyś nieustannie balansował na krawędzi, obserwując rozgrywające się okropności, z którymi ledwo dajesz sobie radę.

Dlaczego to wybraliśmy Outlast oferuje jedne z najbardziej intensywnych i wyczerpujących nerwowo sekwencji w grach horrorowych, wpędzając graczy w ciągłą panikę typu „walcz lub uciekaj”, bez możliwości obrony.

Nasza ocena: Przełomowa gra z gatunku intensywnego horroru niezależnego, idealna dla graczy poszukujących przerażającej przejażdżki rollercoasterem, która ani na chwilę nie traci tempa.

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4. Layers of Fear [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego pod względem opartej na sztuce narracji]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror fabularny Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórcy Twórca: Bloober Team; Wydawca: Aspyr Średni czas gry / Unikalne cechy 3–5 godzin; zmieniające się otoczenie, styl art-horror Dla kogo Fanów opartych na grafice historii psychologicznych Mocne strony Nieustannie zmieniające się pomieszczenia i surrealistyczna sceneria

Layers of Fear przenosi cię do pokręconego umysłu malarza, który ma obsesję na punkcie ukończenia swojego arcydzieła. Wędrujesz po wiktoriańskiej rezydencji, która dosłownie zmienia się i wypacza wokół ciebie, odkrywając sekrety mrocznej przeszłości artysty. Większość gry to eksploracja i łamigłówki, z silnym naciskiem na atmosferę, a nie na walkę.

Przerażenie w tej grze ma charakter psychologiczny: każde drzwi, każdy obraz i każdy cień wydają się ożywione. Rezydencja nieustannie się zmienia, co sprawia, że gracz jest w ciągłym napięciu, a artystyczna oprawa wizualna sprawia wrażenie, jakbyś przemierzał żywy koszmar.

Szczerze mówiąc, łapałem się na tym, że dokładnie sprawdzałem każdy korytarz, ponieważ gra uwielbia manipulować twoim postrzeganiem rzeczywistości. Jedna z najbardziej wciągających pozycji wśród najlepszych horrorów na Xboxa.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ gra nieustannie dezorientuje gracza, a zmieniające się pomieszczenia, topniejące ściany i surrealistyczne przemiany wywołują poczucie utraty kontaktu z rzeczywistością.

Nasza ocena: Hipnotyzująca wizualnie horrorowa podróż, która wyróżnia się klimatyczną narracją i jest idealna dla graczy kochających niepokojące, artystyczne doświadczenia.

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5. Małe koszmary [Najlepsza niezależna platformówka horrorowa z mroczną bajkową atmosferą]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Klimatyczna platformówka horrorowa Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórcy Producent: Tarsier Studios; Wydawca: Bandai Namco Średni czas gry / Cechy charakterystyczne 6–7 godzin; mroczna estetyka bajkowa, opowiadanie historii poprzez otoczenie Dla kogo Graczy, którzy wolą przerażające światy od nagłych strachów Mocne strony Nawiedzające obrazy i charakterystyczny projekt postaci

W gra „Małe koszmary” wcielasz się w rolę Six – małej dziewczynki próbującej uciec z przerażającego Maw – i trafiasz do mrocznego, pokręconego świata baśni. Skradasz się, chowasz i rozwiązujesz platformowe łamigłówki, podczas gdy za każdym rogiem czają się ogromni, groteskowi dorośli. Styl graficzny jest niepokojący – to połączenie klimatu Tima Burtona z elementami rodzącymi koszmary – a każde pomieszczenie opowiada historię bez ani jednej linijki dialogu.

Małe koszmary wyróżnia się jako klimatyczna gra platformowa, w której napięcie buduje się dzięki otoczeniu, a nie tylko wrogom. Każda zagadka i sekwencja skradanki trzymają cię w napięciu, a cicha narracja sprawia, że doświadczenie to wydaje się niesamowicie osobiste.

Krótki czas rozgrywki sprawia, że gra idealnie nadaje się na wciągającą sesję, ale grafika i nastrój pozostają w pamięci jeszcze długo po jej zakończeniu. W przeciwieństwie do skomplikowanych horrorów RPG, mechanika gry jest tutaj dość prosta, więc tytuł ten jest odpowiedni nawet dla początkujących.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier oddaje ten dziecięcy strach przed energią tak dobrze jak „Małe koszmary” – wszystko wygląda znajomo, a jednocześnie przerażająco, jak sen, który przybrał zły obrót.

Nasza ocena: Niesamowita, klimatyczna klasyka, idealna dla graczy, którzy wolą niepokojące światy od bezpośredniej walki czy horroru opartego na szokujących scenach.

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6. Detention [Najlepsza tajwańska niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego, inspirowana historią i folklorem]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczna gra przygodowa z elementami horroru Platformy PC, PS4, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 Twórcy Twórca i wydawca: Red Candle Games Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne 3–5 godzin; folklor wschodnioazjatycki, horror polityczny Dla kogo Fanów emocjonującego horroru o bogatej warstwie kulturowej Mocne strony Silna symbolika i przytłaczający klimat

Gra „Detention” przenosi cię do Tajwanu lat 60. XX wieku, gdzie panuje stan wojenny, a uczniowie Wei i Ray zostają uwięzieni w nawiedzonej szkole Greenwood High School. Eksplorujesz niesamowite sale lekcyjne, rozwiązujesz pomysłowe zagadki i unikasz złowrogich duchów znanych jako „lingered”. Grafika w stylu pixel art oraz melancholijna ścieżka dźwiękowa tworzą napiętą, przytłaczającą atmosferę, która naprawdę zapada w pamięć.

To wciągająca gra typu „wskaż i kliknij”, w której fabuła łączy tajwański folklor z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Każde spotkanie z siłami nadprzyrodzonymi wydaje się mieć znaczenie, a liczne zakończenia nadają wagę każdej decyzji. Gra jest krótka, ale silnie oddziałuje emocjonalnie – to powoli narastające doświadczenie horroru, które pozostaje w pamięci długo po ukończeniu.

Dlaczego to wybraliśmy Detention łączy osobistą traumę, folklor i strach polityczny w wyjątkową opowieść, która wydaje się realistyczna, ludzka i naprawdę przejmująca.

Nasza ocena: Rzadka gra horrorowa oparta na fabule, która pozostawia trwałą emocjonalną bliznę – idealna dla graczy poszukujących głębszego sensu w przerażających scenach.

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7. Fran Bow [Najlepsza niezależna gra horrorowa typu „point-and-click” o tematyce psychologicznej z elementami mrocznej fantastyki]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror typu „wskaż i kliknij” Platformy Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Rok wydania 2015 Twórcy Twórca i wydawca: Killmonday Games Średni czas gry / Unikalne cechy 6–8 godzin; ręcznie rysowana grafika, dwie rzeczywistości Dla kogo Fanów poruszających historii i gier przygodowych z łamigłówkami Mocne strony Niesamowity styl graficzny i niepokojący, surrealistyczny świat

W grze „Fran Bow” gracz wciela się w dziesięcioletnią dziewczynkę uwięzioną w szpitalu psychiatrycznym Oswald Asylum po tym, jak była świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców. Gracze eksplorują ręcznie rysowane, przerażające lokacje, rozwiązują zagadki i wchodzą w interakcje z dziwacznymi, groteskowymi stworzeniami, odkrywając jednocześnie mroczną, psychologiczną historię o traumie, żałobie i postrzeganiu rzeczywistości.

Świat gry przechodzi od niepokojących korytarzy zakładu psychiatrycznego do fantastycznych, koszmarnych krain, dzięki czemu rozgrywka pozostaje nieprzewidywalna i wciągająca.

To mrożąca krew w żyłach gra logiczna z elementami mrocznej fantastyki. Połączenie pokręconej fantazji, sprytnych zagadek i poruszającej fabuły sprawia, że jest to niezapomniana niezależna przygoda, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Dlaczego to wybraliśmy Gra łączy w sobie niewinność i horror, wywołując ciągłe poczucie niepokoju, przechodząc od uroczych momentów do głęboko niepokojących scen.

Nasza ocena: Dziwaczne, melancholijne i niezapomniane doświadczenie dla graczy, którzy lubią opowieści psychologiczne z surrealistycznym akcentem.

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8. Darkwood [Najlepsza niezależna gra survival horror z widokiem z góry i bez prowadzenia gracza za rękę]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror z widokiem z góry Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórcy Twórca i wydawca: Acid Wizard Studio Średni czas gry / Unikalne cechy 7–15 godzin; brak efektów zaskoczenia, przetrwanie w nocy, nieliniowa eksploracja Dla kogo Zapalonym fanom gier survivalowych, którzy cenią sobie atmosferę Mocne strony Napięte cykle nocne i przytłaczająca oprawa świata

Darkwood przenosi cię do tajemniczego lasu w Europie Wschodniej w 1987 roku, gdzie przetrwanie zależy od sprytu, starannego planowania i eksploracji. Gracze w ciągu dnia zbierają zapasy, budują barykady i wytwarzają przedmioty, a potem przetrwają pełne napięcia noce, broniąc swojej kryjówki przed przerażającymi stworzeniami.

Perspektywa z góry zastępuje tanie efekty zaskoczenia powoli narastającym strachem, a niesamowita grafika i przytłaczająca oprawa dźwiękowa sprawiają, że każda noc wydaje się niebezpieczna i nieprzewidywalna.

To naprawdę najlepsza gra horrorowa z dynamicznymi systemami i znaczącymi wyborami, dzięki którym każda rozgrywka jest wyjątkowa. Jeśli lubisz horrory pełne napięcia, strategiczne i niepokojące, Darkwood spełni Twoje oczekiwania w każdym mrocznym zakątku.

Dlaczego to wybraliśmy Darkwood buduje strach poprzez niepewność i bezbronność – każdy krok w mgle wydaje się ryzykiem, a każda noc to desperacka walka o przetrwanie.

Nasza ocena: Jedna z najbardziej klimatycznych niezależnych gier horrorowych, jakie kiedykolwiek powstały, idealna dla graczy poszukujących narastającego powoli niepokoju połączonego z wymagającą rozgrywką.

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9. Niekończące się koszmary [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego poświęcona chorobom psychicznym]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror psychologiczny z elementami eksploracji Platformy PC, PS4, Vita, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 Twórcy Twórca i wydawca: Infinitap Games Średni czas gry / Cechy charakterystyczne 2–4 godziny; ręcznie rysowana czarno-biała grafika, tematyka związana ze zdrowiem psychicznym Dla kogo Fanów symbolicznych i intymnych opowieści grozy Mocne strony Surowa oprawa wizualna i emocjonalnie szczera narracja

Gra „Niekończące się koszmary”” zanurza graczy w ponurej, niepokojącej psychice Thomasa – mężczyzny uwięzionego w cyklu koszmarnych wizji podsycanych przez depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Gracze poruszają się po ręcznie rysowanych, monochromatycznych lokacjach, takich jak nawiedzone rezydencje, szpitale psychiatryczne i lasy, rozwiązując proste zagadki i unikając groteskowych przejawów strachu i rozpaczy. Każda śmierć lub błędny krok przenosi Thomasa do kolejnego koszmaru, tworząc niepokojącą pętlę napięcia psychicznego.

Dzięki surowej oprawie wizualnej, minimalistycznemu interfejsowi i mrożącym krew w żyłach efektom dźwiękowym gra kładzie większy nacisk na nastrój i psychologiczny strach niż na tradycyjną mechanikę. Doświadczenie jest krótkie, ale głęboko poruszające – zgłębia tematykę chorób psychicznych i osobistych traum poprzez surrealistyczne, przytłaczające krajobrazy snów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra czerpie z prawdziwych zmagań psychicznych i przekształca je w surrealistyczne, powtarzające się koszmary, które są jednocześnie bolesne i fascynujące.

Nasza ocena: Głęboko osobiste doświadczenie horroru, idealne dla graczy, którzy cenią sobie opowiadanie historii oparte na metaforach i niepokojący minimalizm.

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10. Home [Najlepsza niezależna gra horrorowa w stylu pixel art z wieloma zakończeniami]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror fabularny w stylu pixel art Platformy PC, PS4, Vita, iOS Rok wydania 2012 Twórcy Twórca: Benjamin Rivers Średni czas gry / Unikalne cechy 1–2 godziny; rozgałęziona fabuła, projekt nastawiony na wielokrotne rozgrywki Dla kogo Fanów krótkich, klimatycznych horrorów z elementami tajemnicy Mocne strony Sprytna wieloznaczność i możliwość osobistej interpretacji

Home to minimalistyczna gra horrorowa na PS5 w stylu pixel art, która przenosi graczy do tajemniczego, pikselowego świata, w którym każdy wybór wpływa na rozwój fabuły. Budząc się podczas burzy w dziwnym, mrocznym domu, gracze eksplorują otoczenie, wchodzą w interakcje z przedmiotami i podejmują decyzje, które określają kierunek narracji oraz wiele możliwych zakończeń.

Pikselowa grafika i subtelne zmiany otoczenia tworzą niesamowitą, wciągającą atmosferę, która utrzymuje wysokie napięcie pomimo zwięzłości gry.

Ten eksperymentalny horror oparty na fabule kładzie większy nacisk na interpretację i klimat niż na akcję, dzięki czemu każda rozgrywka jest wyjątkowa i skłania do refleksji. Liczne zakończenia i rozgałęziona fabuła zapewniają wysoką wartość powtórkową, co idealnie odpowiada fanom zwięzłych, ale zapadających w pamięć horrorów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Home” zapewnia pełną kontrolę nad interpretacją fabuły, sprawiając, że nawet drobne decyzje prowadzą do znaczących zmian w tym, co gracz uważa za rzeczywistość.

Nasza opinia: Krótki, ale pomysłowy eksperyment z gatunku horroru, idealny dla graczy, którzy lubią układać w całość niejednoznaczne historie i odkrywać różne zakończenia.

11. Phasmophobia [Najlepsza niezależna gra horrorowa typu co-op o polowaniu na duchy]

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror kooperacyjny o polowaniu na duchy / gra śledcza Platformy PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 (wczesny dostęp) Twórcy Twórca i wydawca: Kinetic Games Średni czas gry / Unikalne cechy ~25–40+ godzin (gra, w którą można grać wielokrotnie, losowe zachowania duchów, rozbudowane narzędzia do trybu kooperacyjnego) Najlepsze dla Przyjaciół, którzy szukają horroru z elementami interakcji społecznej i strachu opartego na śledztwie Mocne strony Interakcja głosowa, mechanika polowania na duchy, spontaniczne momenty strachu

Phasmophobia to kooperacyjna gra horrorowa o polowaniu na duchy, w której 1–4 graczy bada nawiedzone miejsca, korzystając z różnorodnego sprzętu do zjawisk paranormalnych. Gracze zbierają dowody, aby zidentyfikować rodzaj ducha, przetrwać polowania i wykonać opcjonalne zadania, a wszystko to podczas poruszania się po losowo generowanych mapach i radzenia sobie z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Wciągająca perspektywa pierwszej osoby, mechanika interakcji głosowej oraz starannie zaprojektowana oprawa dźwiękowa tworzą pełne napięcia, społeczne doświadczenia z gatunku horroru, które w gronie przyjaciół są o wiele bardziej trzymające w napięciu.

Dzięki 24 unikalnym typom duchów, konfigurowalnemu wyposażeniu oraz rozbudowanemu systemowi zdrowia psychicznego każda sesja zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki i nieprzewidywalne momenty strachu. Połączenie rozgrywki kooperacyjnej, mechaniki śledczej oraz dynamicznych, nawiedzonych lokacji sprawia, że Phasmophobia wyróżnia się na tle innych gier z gatunku horrorów społecznościowych.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier pozwala naprawdę wspólnie polować na duchy, korzystając z prawdziwego sprzętu i pracy zespołowej – to społeczny strach w najlepszym wydaniu, w którym nigdy nie wiesz, jaki duch się pojawi ani jak się zachowa.

Nasza ocena: Pełna napięcia, z wysoką powtarzalnością i zdecydowanie warta zagrania z przyjaciółmi, jeśli szukasz przygody z polowaniem na duchy, która to coś więcej niż tylko nagłe przerażające momenty.

12. The Forest [Najlepsza niezależna gra survival horror z eksploracją otwartego świata na wyspie kanibali]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror z otwartym światem Platformy PC, PS4 Rok wydania 2018 Twórcy Twórca i wydawca: Endnight Games Średni czas gry / Unikalne cechy ~16–30 godzin na fabułę i dodatki. Rozgrywka w trybie sandbox może trwać nawet ponad 100 godzin. Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają survival, budowanie baz i spontaniczny horror – zarówno w grze z przyjaciółmi, jak i w trybie solo Mocne strony Systemy rzemiosła, obrona bazy, przerażające zmutowane kanibale

The Forest to gra survival horror z otwartym światem, w której gracze wcielają się w rolę Erica LeBlanca, który po katastrofie lotniczej utknął na odległym, zalesionym półwyspie. Gracz musi eksplorować otoczenie, wytwarzać przedmioty i budować schronienia, jednocześnie broniąc się przed plemieniem kanibalistycznych mutantów oraz radząc sobie z dynamicznymi wydarzeniami, jaskiniami i cyklami dnia i nocy.

Obsługa trybu kooperacji pozwala zaprosić znajomych, zamieniając pełne napięcia momenty walki o przetrwanie i nocne najazdy w wspólne, spontaniczne przeżycia z gatunku horroru.

Dzięki rozbudowanym systemom rzemiosła, budowaniu baz oraz nieprzewidywalnym kanibalom sterowanym przez sztuczną inteligencję gra „The Forest” oferuje długotrwałą powtarzalność rozgrywki i przerażające spotkania. Eksploracja otwartego świata w połączeniu z mechaniką przetrwania sprawia, że gra wyróżnia się w gatunku survival horror, łącząc strategię, strach i fabułę kształtowaną przez gracza.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „The Forest” łączy rozgrywkę typu survival z prawdziwym horrorem – nie tylko budujesz, ale jesteś również ścigany, a każda noc wydaje się być tą ostatnią.

Nasza ocena: Głęboka gra horrorowa z otwartym światem, która nagradza eksplorację, kreatywność i odwagę – idealna dla graczy, którzy uwielbiają budować i przetrwać w obliczu ciągłego zagrożenia.

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13. Inscryption [Najlepsza niezależna gra karciana z gatunku horroru, charakteryzująca się pokręconą fabułą opartą na meta-narracji]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra karciana / horror typu roguelike z elementami łamigłówek Platformy PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series Rok wydania 2021 Twórcy Twórca: Daniel Mullins Games; Wydawca: Devolver Digital Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy ~12–15 godzin na przejście głównej fabuły według TrueSteamAchievements. Gra ma strukturę meta-aktów, łamigłówki typu escape room oraz mechanikę kartową. Dla kogo Graczy, którzy chcą połączyć mechanikę gry, fabułę i tajemnicę w jednym pakiecie Mocne strony Ciągłe niespodzianki, sprytne budowanie talii i ewoluujące akty

Inscryption to przełamująca granice gatunków niezależna gra horrorowa, łącząca mechanikę budowania talii kart, łamigłówki typu escape room oraz meta-psychologiczny horror. Gracze zostają uwięzieni w tajemniczej chatce i zmuszeni do rozgrywania złowrogiej gry karcianej przeciwko enigmatycznemu mistrzowi gry, Leshy'emu, a każda przegrana zamienia ich w „kartę śmierci”.

W miarę postępów w grze akcja przechodzi przez wiele aktów, łącząc elementy roguelike’u, eksplorację w stylu pixel art z widokiem z góry oraz warstwy narracyjne, które nieustannie się zmieniają, utrzymując graczy w napięciu.

Pomysłowa mechanika gry, wielowarstwowe niespodzianki i mocna atmosfera sprawiają, że każda sesja jest pełna napięcia i nieprzewidywalna. Fani zarówno horrorów, jak i gier strategicznych docenią namacalne bitwy karciane, zagadki rodem z escape roomów oraz głęboką, metafikcyjną fabułę, która sprawia, że Inscryption jest jedną z najbardziej oryginalnych niezależnych gier horrorowych ostatnich lat.

Dlaczego to wybraliśmy „Inscryption” nie przypomina niczego innego – w jednej chwili grasz w karty, a w następnej rozwiązujesz zagadki, a każdy zwrot akcji wydaje się niezwykle dziwny i pomysłowy.

Nasza ocena: Odważny, łamiący konwencje gatunkowe niezależny horror, który wciąga nie tylko przerażeniem, ale także fabułą i projektem gry.

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14. Mundaun [Najlepsza niezależna, ręcznie rysowana gra horrorowa o tematyce folklorystycznej z Alp]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Ręcznie rysowany horror oparty na folklorze / Eksploracja Platformy PC, Switch, PlayStation, Xbox Rok wydania 2021 Twórcy Producent: Hidden Fields Średni czas gry / Cechy charakterystyczne ~7–8 godzin (według completionist.me ~7 godz. 47 min.); grafika przypominająca szkice ołówkiem, zagadki oparte na folklorze, otwarta dolina do odkrycia. Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie klimatyczną eksplorację i powoli rozwijającą się tajemnicę Mocne strony Unikalny styl rysunków ołówkiem i naprawdę przerażające alpejskie podania ludowe

„Mundaun” to horror przygodowy z perspektywy pierwszej osoby, którego akcja rozgrywa się w odległej alpejskiej wiosce. Wcielasz się w postać Curdina, który powraca, by zbadać tajemniczą śmierć swojego dziadka. Eksplorując góry i wioskę, odkrywasz mroczne sekrety poprzez łamigłówki związane z otoczeniem, ukryte notatki i przerażające spotkania.

Charakterystyczna dla tej gry, ręcznie rysowana grafika nadaje każdej scenie niepokojący wygląd przypominający szkice z notesu, a powolna eksploracja i subtelny horror tworzą pełne napięcia, klimatyczne doświadczenie. Gracze mogą wybierać między skradaniem się, walką lub unikanie wrogów, a fabuła oferuje wiele zakończeń zależnych od twoich działań.

Dlaczego to wybraliśmy Mundaun sprawia wrażenie, jakbyś wkroczył do złowrogiej bajki: każdy cień, każda prowizoryczna górska chata skrywa coś dziwnego, a ty nigdy nie masz całkowitej pewności, co jest prawdziwe.

Nasza ocena: Pięknie wykonana, zapadająca w pamięć horrorowa podróż, idealna do przejścia za jednym razem, jeśli szukasz przemyślanych momentów strachu.

15. Madison [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego z perspektywy pierwszej osoby, skupiająca się na opętaniu]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby z mechaniką kamery Platformy PC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (w zależności od wersji) Rok premiery 2022 Twórcy Producent: BLOODIOUS GAMES Średni czas gry / Unikalne cechy ~4–8 godzin (krótka kampania, mocne sceny, opętania i przerażające momenty oparte na pracy kamery) Dla kogo Graczy, którzy szukają zwięzłej, kinowej gry horrorowej z napięciem i świetną oprawą wizualną Mocne strony Mechanika opętania, oprawa wizualna, skuteczne tempo

MADiSON to horror z perspektywy pierwszej osoby, w którym wcielasz się w Lucę, nastolatka, który dziedziczy przeklęty aparat fotograficzny, należący niegdyś do seryjnego mordercy. Korzystając z aparatu, Luca odkrywa ukryte tajemnice, rozwiązuje skomplikowane zagadki i wchodzi w interakcję ze światem duchów, aby przetrwać śmiertelny rytuał.

Gra kładzie nacisk na atmosferę napięcia, oferując scenerię nawiedzonego domu, demoniczne istoty oraz mechanikę fotografii paranormalnej, która łączy świat żywych ze światem zmarłych. Gracze muszą ostrożnie eksplorować otoczenie, zbierać dowody i strategicznie wykorzystywać aparat, aby przetrwać.

Dlaczego to wybraliśmy W filmie „Madison” kamera to coś więcej niż tylko narzędzie – staje się ona twoim oknem na szaleństwo, zacierając granicę między tym, co filmujesz, a tym, co cię prześladuje.

Nasza opinia: Zwięzła, ale mocna horrorowa przejażdżka: na tyle krótka, że można ją przejść za jednym zamachem, ale na tyle intensywna, że przeraża i na długo pozostaje w pamięci.

16. Signalis [Najlepsza niezależna gra survival horror z gatunku science fiction, inspirowana klasykami z ery PS1]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Retro survival horror / gra logiczna Platformy PC, PS4 / PS5, Switch, Xbox Rok wydania 2022 Twórcy Twórca: rose‑engine; Wydawca: Humble Games Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne ~7–10 godzin (szacunkowo na podstawie rozgrywek); grafika inspirowana PS1, gra z dużą ilością łamigłówek, melancholijna fantastyka naukowa. Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają klasyczne survival horrory z nowoczesnym akcentem Mocne strony Retro estetyka, nastrojowa fabuła, pomysłowe łamigłówki

Signalis to survival horror, w którym wcielasz się w Elster, gynoidkę, która budzi się w wrogim obiekcie górniczym, by rozwikłać tajemnicę tajemniczej plagi i odzyskać utracone wspomnienia. Łącząc estetykę retro piątej generacji inspirowaną seriami Silent Hill i Resident Evil, gra łączy mechanikę strzelanki 2,5D z widokiem z góry z łamigłówkami środowiskowymi i starannym zarządzaniem zasobami.

Gracze eksplorują niesamowite, klimatyczne lokacje, rozwiązują skomplikowane zagadki i stawiają czoła śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikom zwanym „Corrupted”, a wszystko to podczas składania w całość historii, która krąży wokół pamięci, straty i miłości.

Retro grafika, filmowa narracja i trzymająca w napięciu rozgrywka sprawiają, że gra wyróżnia się wśród fanów zarówno klasycznego, jak i współczesnego horroru.

Dlaczego to wybraliśmy Signalis doskonale oddaje klimat klasycznego survival horroru: napięcie w pikselowej oprawie, ograniczone zasoby oraz fabułę, która jest zarówno science fiction, jak i głęboko niepokojąca.

Nasza ocena: Wspaniała gra nawiązująca do dawnych czasów, niosąca prawdziwy ładunek emocjonalny, przeznaczona zarówno dla fanów klasycznego horroru, jak i opowieści science fiction.

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17. Visage [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego o nawiedzonym domu, inspirowana grą P.T.]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby, osadzony w nawiedzonym domu Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Rok wydania 2020 Twórcy Twórca i wydawca: SadSquare Studio Średni czas gry / Unikalne cechy ~10–20 godzin (nieliniowa rozgrywka w domu, system zdrowia psychicznego, długotrwały strach) Dla kogo Graczy, którzy szukają głęboko przytłaczającego, powolnego horroru psychologicznego Mocne strony Realistyczne otoczenie, dopracowane tempo akcji i naprawdę wciągający klimat grozy

Visage to pełna napięcia gra z gatunku horroru psychologicznego, w której gracze wcielają się w postać Dwayne’a Andersona i eksplorują rozległy, nawiedzony dom na przedmieściach, odkrywając mroczne historie jego dawnych mieszkańców.

Równoważąc światło, zdrowy rozsądek i ograniczone zasoby, gracze zmagają się z zjawiskami paranormalnymi, rozwiązują zagadki środowiskowe i odkrywają ukryte kasety VHS, a wszystko to w atmosferze strachu i napięcia psychicznego inspirowanej grą „P.T.”.

Dlaczego to wybraliśmy „Visage” nie opiera się na gwałtownych przerażeniach, lecz buduje grozę powoli, pokój po pokoju, a sam dom staje się twoim największym wrogiem.

Nasza ocena: Mistrzowska lekcja klimatycznego horroru dla tych, którzy chcą poczuć się zagubieni i nawiedzeni, a nie tylko przestraszeni.

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18. Paratopic [Najlepsza niezależna eksperymentalna gra horrorowa w stylu VHS]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksperymentalny surrealistyczny horror / symulator spacerów Platformy Windows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series Rok wydania 2018 Twórcy Twórca i wydawca: Arbitrary Metric Średni czas rozgrywki / Unikalne cechy ~0,5–1 godzina; oparta na migawkach, 32-bitowa grafika w stylu retro, surrealistyczna fabuła Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają dziwne, klimatyczne horrory w stylu gier artystycznych Mocne strony Ziarnista grafika, oniryczna struktura, niekonwencjonalna narracja

Paratopic to surrealistyczna gra horrorowa z perspektywy pierwszej osoby, w której gracze, wcielając się w rolę Przemytnika, Zabójcy i Obserwatora ptaków, poruszają się po fragmentarycznych opowieściach, składając w całość tajemnicze wydarzenia związane z zagadkowymi kasetami wideo, mrocznymi stworzeniami oraz przytłaczającym, niszczejącym światem.

Grafika inspirowana grafiką 32-bitową, napięte tempo akcji i niepokojąca oprawa dźwiękowa tworzą dezorientującą atmosferę grozy, łącząc horror, tajemnicę i abstrakcyjną narrację w krótkich, nagłych segmentach rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy W ciągu zaledwie kilku minut Paratopic wrzuca cię w pełen glitchów, niesamowity świat, który przypomina gorączkowy sen: niepokojący, dziwny i całkowicie wyjątkowy.

Nasza ocena: Krótka, dziwna i nawiedzająca – idealna, niewielka horrorowa podróż dla fanów gier eksperymentalnych.

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19. Asystent w kostnicy [Najlepsza niezależna gra horrorowa z symulacją balsamowania i spotkaniami z demonami]

Nasza ocena 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror z perspektywy pierwszej osoby / symulacja Platformy PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series Rok wydania 2022 (Windows); później na konsole Twórcy Producent: DarkStone Digital; Wydawca: DreadXP Średni czas gry / Unikalne cechy ~25–30 godzin na zdobycie wszystkich osiągnięć / eksplorację. Rytuały, mechanika balsamowania, nawiedzona kostnica. Dla kogo Graczy, którzy szukają dziwnej, rytualnej, generowanej proceduralnie gry horrorowej z momentami spokoju Mocne strony Unikalna rozgrywka oparta na balsamowaniu, poruszająca fabuła, różnorodność przy ponownym przejściu

W grze „The Mortuary Assistant” gracze wcielają się w rolę Rebeki Owens, nowej asystentki w nawiedzonej kostnicy w Connecticut. Łącząc realistyczne zadania związane z balsamowaniem z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, musi ona identyfikować opętane zwłoki, wykonywać rytuały wiązania i przetrwać demoniczne zakłócenia.

Gra łączy w sobie pełen napięcia horror z perspektywy pierwszej osoby, generowane proceduralnie fragmenty fabuły, wiele zakończeń oraz niepokojące momenty zaskoczenia, a wszystko to wzbogacone halucynacyjnymi wizjami i mroczną, wciągającą atmosferą.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „The Mortuary Assistant” zabalsamowanie stanowi część przerażenia – to nie tylko horror, ale także praktyczne, metodyczne i głęboko niepokojące doświadczenie.

Nasza ocena: Oryginalna, wciągająca gra horrorowa, która pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorcy pogrzebowego i sprawia, że każdy czuje się zagrożony.

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20. Wśród snu [Najlepsza niezależna gra z gatunku horroru psychologicznego z perspektywy dziecka]

Nasz wynik 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby (z punktu widzenia małego dziecka) Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2014 (oryginalna wersja), Enhanced Edition w 2017 r. Twórcy Twórca i wydawca: Krillbite Studio Średni czas rozgrywki / Cechy charakterystyczne ~3–5 godzin (krótka, emocjonująca gra z niesamowitym horrorem widzianym oczami dziecka) Dla kogo Graczy zainteresowanych horrorem opartym na fabule, emocjach i zmianie perspektywy Mocne strony Wyjątkowa perspektywa, surrealistyczne otoczenie, emocjonalny wydźwięk

Wśród snu to horror przygodowy z perspektywy pierwszej osoby, w którym gracze eksplorują surrealistyczne otoczenie oczami dwuletniego malucha. W towarzystwie świadomego misia gracze przemierzają mroczny, pokręcony dom, rozwiązują zagadki i unikają potwornych postaci, odkrywając jednocześnie fragmenty wspomnień o swojej matce.

Unikalna perspektywa, pełna emocji fabuła oraz oniryczne, koszmarne scenerie tworzą pełne napięcia, zapadające w pamięć doświadczenie, łączące horror psychologiczny z dziecięcym zachwytem.

Dlaczego to wybraliśmy „Wśród snu” wywraca horror do góry nogami, sprawiając, że stajesz się malutki – obserwowanie potwornego świata oczami malucha nadaje mu głęboko niesamowity charakter i wywołuje silny oddźwięk emocjonalny.

Nasza ocena: Odważna, poruszająca gra horrorowa, w której chodzi bardziej o koszmary niż o nagłe przerażenie: idealna na introspektywne, niesamowite doświadczenie.

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Moja ogólna ocena najlepszych niezależnych gier horrorowych

Niezależne horrory to miejsce, w którym kreatywność nie zna granic, zapewniając wrażenia, które pozostają w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera.

Niezależnie od tego, czy pragniesz napięcia psychicznego, łamigłówek, które dają w kość, czy też wciągających światów przesiąkniętych atmosferą, każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie. Oto moje najlepsze propozycje na początek:

Dla początkujących miłośników horrorów → „Niekończące się koszmary””. Zwięzła, klimatyczna podróż, w której poprzez surową oprawę wizualną i przejmujące efekty dźwiękowe zgłębiamy temat chorób psychicznych.

→ „Niekończące się koszmary””. Zwięzła, klimatyczna podróż, w której poprzez surową oprawę wizualną i przejmujące efekty dźwiękowe zgłębiamy temat chorób psychicznych. Dla miłośników łamigłówek → Inscryption. Łamiąca konwencje gra karciana z meta-fabułą i pomysłową mechaniką, która nieustannie angażuje gracza.

→ Inscryption. Łamiąca konwencje gra karciana z meta-fabułą i pomysłową mechaniką, która nieustannie angażuje gracza. Dla fanów gier survivalowych → The Forest. Gra survivalowa w otwartym świecie na wyspie kanibali, z systemem rzemiosła, trybem kooperacji i nieprzewidywalnymi momentami grozy, zapewniająca niekończącą się zabawę.

→ The Forest. Gra survivalowa w otwartym świecie na wyspie kanibali, z systemem rzemiosła, trybem kooperacji i nieprzewidywalnymi momentami grozy, zapewniająca niekończącą się zabawę. Dla entuzjastów horroru psychologicznego → Signalis. Inspirowany stylem retro survival horror z powoli rozwijającą się fabułą i wieloma zakończeniami.

→ Signalis. Inspirowany stylem retro survival horror z powoli rozwijającą się fabułą i wieloma zakończeniami. Dla fanów artystycznego horroru → Mundaun. Ręcznie rysowana grafika i alpejski folklor tworzą wyjątkowo wciągające i tajemnicze doświadczenie.

Niezależnie od gustu, te tytuły są idealnym punktem wyjścia, by zanurzyć się w świecie niezależnych horrorów i doświadczyć dreszczyku emocji, który na długo pozostanie w pamięci.

Często zadawane pytania