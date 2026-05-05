I 13 migliori giochi di Kirby del 2026: le avventure più belle di Pink Puffball

I migliori giochi di Kirby mi hanno sempre affascinato con i loro mondi coloratissimi, i nemici assurdi e la loro infinita tenerezza .

Ho passato ore a fluttuare per Dream Land, a inghiottire i nemici e a scoprire nuove abilità di copia che rendono ogni avventura sempre nuova ed emozionante. Ci sono platform classici come L’avventura di Kirby e spin-off fantasiosi come Kirby Air Ride, e ogni gioco offre il suo tipo di adorabile magia.

Rivisitare la serie mi ha ricordato tempi più semplici e carini e il motivo per cui voglio continuare a tornarci. Sia i fan di vecchia data che quelli nuovi adoreranno tuffarsi in queste avventure per godersi il divertimento e vivere la magia di un’avventura di Kirby.

Ho ristretto la mia lista ai migliori giochi di Kirby per chi torna a giocare, per gli appassionati di platform e per i nuovi arrivati. Lasciati conquistare da questa pallina rosa ed esplora la Terra dei Sogni oggi stesso!

La nostra Top 5 dei migliori giochi di Kirby

I fan di Kirby di tutto il mondo sono d’accordo sul fatto che sia i titoli principali che gli spin-off siano eccellenti, ma niente batte un gioco della serie principale con la sua attenzione ai dettagli, il gameplay raffinato e la grafica inconfondibile. Ecco i miei preferiti:

Kirby: Super Star Ultra (2008) – Questo remake per DS del classico per SNES offre modalità extra, una grafica migliorata e contenuti bonus, rendendolo un gioco imperdibile per chiunque voglia vivere l’esperienza Kirby definitiva. Kirby e la Terra Dimenticata (2022) – La prima avventura di Kirby interamente in 3D ti permette di esplorare mondi enormi e vivaci, usare le stravaganti trasformazioni della modalità Mouthful e immergerti in una nuova storia indimenticabile. Kirby Star Allies (2018) – Fai squadra con gli amici o recluta i nemici come alleati in questa avventura cooperativa per salvare Dream Land dalle forze oscure, in un mix di gameplay ingegnoso e fascino.

Continua a scorrere per scoprire l’elenco completo dei migliori giochi di Kirby, trovare perle nascoste e approfittare di ottime offerte per iniziare a giocare subito.

I 13 migliori giochi di Kirby: la classifica dei migliori titoli di Kirby

Ok, sei pronto a calarti nei panni di Kirby e affrontare le minacce più temibili del Pianeta Popstar? Ci sono passato anch’io e te lo posso dire: non è facile.

Almeno ora sai da dove cominciare, quindi vediamo cosa hanno da offrire i migliori giochi di Kirby e perché ho scelto proprio questi titoli eccezionali.

1. Kirby Super Star Ultra [Ottimo remake di Kirby Super Star per SNES]

Il nostro voto 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica unica Otto giochi di Kirby in un unico titolo Punteggio Metacritic 76

Il miglior gioco di Kirby, Kirby Super Star Ultra, eccelle per varietà e rapporto qualità-prezzo. È un pacchetto fantastico, otto giochi in uno, con varie modalità di gioco che offrono storie, meccaniche e sfide diverse.

Cosa posso dire al riguardo? È un vero e proprio capolavoro, con un numero pazzesco di modalità di gioco e una varietà incredibile. Mi piace molto Spring Breeze, il remake del gioco originale. Tuttavia, anche Desideri della Via Lattea è tra i miei preferiti, con quel gioco sparatutto a scorrimento laterale che mi diverte tantissimo.

Perché l’abbiamo scelto Kirby Super Star Ultra si è guadagnato il primo posto grazie agli otto giochi inclusi, che garantiscono una straordinaria varietà di modalità di gioco e un'esperienza di gioco complessivamente divertente.

Kirby Super Star Ultra ridefinisce la serie con modalità di gioco come "Da aiutante a eroe", una modalità boss rush, e "La vendetta del re", in cui Kirby affronta Re Dedede in un altro scontro.

Se sei un appassionato di bei giochi di corse, "Gourmet Race" ti darà proprio quello che cerchi, con Kirby che gareggia contro Re Dedede mentre divora cibo. Al contrario, “La grande offensiva delle caverne”" è un ottimo gioco in stile Metroidvania, che ti mette nei panni di Kirby mentre esplora la caverna alla ricerca di tesori.

Il mio verdetto: sia i fan di Kirby che i nuovi giocatori apprezzeranno al massimo "Kirby Super Star Ultra". Essendo un titolo "otto in uno", cattura perfettamente l’essenza di Kirby, permettendoti di esplorare questo personaggio e l’universo di gioco attraverso diverse modalità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

KorelUner ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un classico di Kirby che fa impallidire persino i nuovi arrivati.

Goat_Inspecter. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Vorrei che ogni gioco di Kirby fosse una versione di questo gioco.

2. Kirby e la Terra Dimenticata [Il miglior gioco 3D di Kirby su Nintendo Switch]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Grafica e gameplay in 3D Punteggio Metacritic 83

Questo primo gioco di Kirby con un gameplay completamente in 3D, Kirby e la Terra Dimenticata, introduce la modalità "Mouthful", che permette a Kirby di inghiottire oggetti di grandi dimensioni e trasformarsi, cambiando il modo in cui i giocatori interagiscono con l’ambiente e risolvono gli enigmi.

Trovo questo gioco incredibilmente divertente. Il gameplay raffinato, la modalità "Mouthful" e la splendida grafica 3D lo rendono davvero vivo. “Kirby e la Terra Dimenticata” include enigmi complessi e combattimenti divertenti, in cui Kirby inghiottirà tutto ciò che incontra sul suo cammino e userà la sua abilità di copia.

Perché l’abbiamo scelto “Kirby e la Terra Dimenticata”" è il primo gioco 3D della serie Kirby con una grafica rinnovata e un gameplay perfezionato. Allo stesso tempo, è il titolo più venduto della serie.

Il level design di *Kirby e la Terra Dimenticata* è pieno di sorprese, con oggetti nascosti da raccogliere, percorsi segreti e enigmi ambientali ingegnosi che premiano l’esplorazione. I combattimenti contro i boss sono più imponenti e dinamici rispetto ai titoli precedenti e spesso richiedono un uso creativo delle abilità di copia di Kirby e delle trasformazioni in “Modalità Boccone” per superarli.

Oltre al gameplay, gli ambienti vivaci e completamente in 3D e l’affascinante colonna sonora danno vita a Dream Land come mai prima d’ora, creando un’avventura che sembra allo stesso tempo fresca e classica.

Il mio verdetto: Questo è un gioco imperdibile per ogni appassionato di Kirby. La grafica 3D e il gameplay fluido, uniti a una trama intricata, ne fanno un capolavoro della serie. Ti consiglio di usare alcuni dei migliori controller per Nintendo Switch per affrontare i puzzle complessi ed eliminare i nemici terrificanti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

AngyNeedyDrinky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Si legge davvero senza sforzo, non solo perché è facile, ma anche perché è incredibilmente piacevole.

Nebelupdog. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mi sono divertito un sacco. Mi piacerebbe vedere altri giochi di Kirby in questo stile.

3. Kirby Star Allies [Il miglior gioco di Kirby per la modalità cooperativa a quattro giocatori e la risoluzione di enigmi]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica unica Meccanica delle abilità degli amici Punteggio Metacritic 73

Kirby Star Allies introduce la meccanica delle "Abilità degli amici", che permette a Kirby di fare amicizia con i nemici lanciando un cuore. È una fantastica avventura cooperativa per quattro giocatori in cui combini poteri unici per creare nuovi attacchi devastanti e risolvere enigmi ambientali.

Se cerchi un gioco cooperativo di altissimo livello ambientato nell’universo di Kirby, non cercare oltre. Star Allies è un vero platform 2.5D che eccelle per la varietà di gameplay e meccaniche di combattimento mai viste prima. Anche se il gioco può essere giocato in modalità single-player, preferisco di gran lunga godermelo con uno o due amici… o tre!

Perché l’abbiamo scelto Kirby Star Allies offre meccaniche di gioco cooperative approfondite che lo distinguono dagli altri giochi di Kirby, garantendo un divertimento senza fine con un massimo di quattro giocatori contemporaneamente.

È proprio qui che questo gioco divertente dà il meglio di sé, e il tentativo di Kirby di difendere il Pianeta Popstar torna a essere una vera gioia! Kirby Star Allies mantiene i suoi elementi migliori: combattimenti, enigmi e platform. Tuttavia, una trama avvincente e una modalità cooperativa a quattro giocatori portano l’esperienza a un altro livello.

Il mio verdetto: Questo è il miglior gioco di Kirby se cerchi la modalità cooperativa. Amplia la formula originale con meccaniche di combattimento raffinate e profonde. Senza dubbio, è tra i migliori titoli di questa serie di tutti i tempi, tra le uscite più recenti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

JellyJamJT. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 In realtà è il mio primo gioco di Kirby e, anche se la maggior parte delle parti era facile, è comunque divertentissimo.

StarberryToufu. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Consiglio Star Allies soprattutto a chi è un grande fan di tutta la storia della serie. A parte la nostalgia, offre tantissimo valore di rigiocabilità, il che rende Star Allies molto più facile da prendere in mano e giocare per soddisfare la mia voglia di gioco rispetto ad altri titoli.

4. Kirby Planet Robobot [Il miglior Kirby per distruzione e spostamenti con le armature meccaniche]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 3DS Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Armatura Robobot Punteggio Metacritic 81

Kirby Planet Robobot ti permette di indossare l’Armatura Robobot, una potente tuta meccanica, e di far scatenare il caos sui nemici con Kirby. Resisti più facilmente ai danni pesanti, analizza le abilità dei nemici e trasformati, assicurandoti di risolvere con successo gli enigmi ed eliminare efficacemente le minacce che incombono su Kirby.

Planet Robobot è praticamente il miglior gioco di Kirby in assoluto. Adoro l’Armatura Robobot, perché migliora di gran lunga il gameplay. Grazie a essa, Kirby può muoversi su diversi piani distruggendo ostacoli ostinati con i nuovi attacchi Robobot. L’armatura offre anche altre meccaniche uniche.

Perché l’abbiamo scelto Kirby Planet Robobot si è guadagnato un posto in questa lista grazie al suo gameplay rinnovato con l’armatura Robobot di Kirby e alle sue abilità uniche nel risolvere enigmi.

Kirby può sollevare e spostare ostacoli pesanti e sconfiggere nemici giganti. Considerando che è uscito nel 2016, Kirby Planet Robobot offre una grafica piacevole e la combina con un gameplay moderno e fluido e un’eccellente storia che racconta le gesta eroiche e la tenacia instancabile di Kirby.

È interessante notare che, come segnalato da molti, la difficoltà di Planet Robobot è leggermente inferiore, il che lo rende un ottimo punto di partenza per i nuovi fan di Nintendo.

Il mio verdetto: se hai voglia di un’esperienza ricca di combattimenti, incentrata sulle armature meccaniche, con meccaniche di gioco complesse e una grafica mozzafiato, Planet Robobot fa proprio al caso tuo. Indossa l’armatura Robobot e parti all’avventura sul tuo Nintendo 3DS.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Pedrosocool. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Lunghezza perfetta, varietà incredibile, boss divertenti, enigmi divertenti, livelli dal design super divertente.

KL-Cobalt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dopo una lunga giornata di lavoro e dopo aver affrontato un traffico pazzesco durante il tragitto, non c’è niente di più rilassante che infilarmi nella mia armatura Robobot e dare dei pugni alle auto

5. Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni [Il miglior gameplay alla vecchia maniera di Kirby con una modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Wii Anno di uscita 2011 Autore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica unica Modalità cooperativa a quattro giocatori Punteggio Metacritic 79

Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni utilizza la classica formula del platform a scorrimento laterale con una modalità cooperativa a quattro giocatori, il che rende questo gioco per Wii davvero eccezionale. Le Super Abilità ti permettono di ripulire lo schermo in un colpo solo, creando momenti epici e inaspettati e assicurando che il gioco rimanga memorabile per gli anni a venire.

È un fantastico gioco multiplayer che non reinventa la ruota. È una classica esperienza Kirby con una grafica migliorata. Penso che eccella nella modalità multiplayer, dove i giocatori possono unire le forze e sferrare attacchi devastanti. Lo stesso vale per la risoluzione degli enigmi, dove l’intelligenza di ogni giocatore farà la differenza.

Perché l’abbiamo scelto Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni cattura perfettamente il fascino dei classici platform di Kirby, aggiungendo al contempo un tocco di modernità. La modalità cooperativa a quattro giocatori trasforma ogni livello in un’avventura divertente e collaborativa, permettendo agli amici di unirsi per scatenare le Super Abilità e creare un’azione caotica che riempie lo schermo.

Il design dei livelli è studiato con intelligenza per bilanciare sfida e divertimento, con aree nascoste e oggetti da collezionare che premiano l’esplorazione. I combattimenti contro i boss sono dinamici ed emozionanti, e spesso richiedono lavoro di squadra per essere superati, il che rende ogni scontro davvero soddisfacente.

Anche giocando da solo, il gioco mantiene il suo fascino e offre una curva di difficoltà graduale e tantissimi segreti da scoprire. La colonna sonora è piena di brani allegri che si adattano perfettamente al mondo giocoso di Kirby e amplificano il senso di avventura. Nel complesso, *Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni* offre un’esperienza nostalgica ma ben rifinita, che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori.

Il mio verdetto: nel complesso, Il ritorno di Kirby nel Paese dei Sogni è un’esperienza piacevole e compatta, piena di gioia ed entusiasmo grazie a combattimenti raffinati, una grafica migliorata e la formula originale di Kirby che tanti fan rimpiangono. A volte non serve l’innovazione, ma la cura nei dettagli, ed è proprio questo che offre.

Cosa ne pensano i giocatori?

JawbreakerAlumni. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 'Kirby' in versione a 4 giocatori è stato davvero fantastico. Era anche il primo gioco della serie principale di Kirby per console dai tempi del N64, quindi all’epoca era un evento importante, e 'Kirby’s Return to Dream Land' non ha deluso le aspettative.

EastNeat4957 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se hai dei bambini piccoli che vogliono giocare, questo è il massimo. Le morti sono rare e accumuli così tante vite che non avrà davvero importanza. Possono scegliere un personaggio “facile” se il sistema di respirazione è troppo complicato per loro, e l’atmosfera è tutta spensierata.

6. Kirby 64: I frammenti di cristallo [Il miglior gioco di Kirby per poteri nuovi e unici]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 64 Anno di uscita 2000 Autori HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Sistema Power Combo Punteggio Metacritic 77

Kirby 64: I frammenti di cristallo introduce il sistema Power Combo, che ti permette di combinare due abilità di copia per creare oltre 25 poteri nuovi e unici. Le meccaniche di gioco sono la colonna portante del titolo, offrendo creatività e possibilità infinite per arricchire l’esperienza di gioco.

È un titolo vecchio stile, ma è quello che mi ha lasciato senza parole la prima volta che ci ho giocato (all’epoca avevo cinque anni). Ricordo che mi piacevano le sezioni platform a scorrimento laterale e i combattimenti, la grafica colorata e la difficoltà, perché non era troppo impegnativa.

Perché l’abbiamo scelto Kirby 64: I frammenti di cristallo è il miglior gioco di Kirby per i poteri unici e la combinazione di due Abilità di Copia che consentono attacchi creativi e la risoluzione di enigmi.

Kirby 64 offre diversi minigiochi e un gameplay creativo; uno dei momenti clou è il “100-Yard Hop”, dove gareggi contro i tuoi amici. Il “Inseguimento sulla scacchiera” è uno dei miei preferiti, perché ti ritrovi a sfidare gli amici per essere l’ultimo a rimanere in gioco.

Il mio verdetto: “Kirby 64: I frammenti di cristallo” è un bel gioco per chi ha un Nintendo 64 e cerca un gameplay eccellente e una grafica old-school davvero unica. Sono sicuro che questa macchina del tempo ti conquisterà e ti terrà incollato allo schermo fin da subito.

Cosa ne pensano i giocatori?

Agentx316 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un'avventura di Kirby davvero divertente, piena di fantastiche trasformazioni e di combinazioni di trasformazioni ancora più belle.

Star_Crunch ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Kirby 64 è un gioco che riesce a cogliere abbastanza bene la maggior parte delle caratteristiche tipiche di Kirby. Kirby è adorabile. I livelli sono vari e colorati, con alcune idee divertenti con cui giocare e un cast di personaggi fantastico.

7. Kirby e lo specchio magico [La migliore avventura non lineare di Kirby]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Game Boy Advance Anno di uscita 2004 Sviluppatori HAL Laboratory, Flagship, Dimps, Nintendo Caratteristica distintiva Mondo di gioco non lineare Punteggio Metacritic 80

Benvenuto in una versione diversa della famosa formula di Kirby, disponibile su Game Boy Advance. Kirby e lo specchio magico ti porta in un mondo simile a un labirinto, con una mappa di gioco in stile Metroidvania non lineare e coinvolgente che puoi esplorare nell’ordine che preferisci, con un massimo di quattro giocatori contemporaneamente.

Kirby e lo specchio magico è uno dei giochi più coinvolgenti della serie. Il design dei livelli, simile a un labirinto e suddiviso in nove aree, ti permette di esplorare a fondo il mondo di gioco. Combatterai attraverso i nove biomi, raccoglierai oggetti, risolverai enigmi e affronterai boss feroci.

Perché l’abbiamo scelto Il mondo in stile Metroidvania di Kirby e lo specchio magico offre ampie opportunità di esplorazione e un gameplay unico, divertente con fino a quattro giocatori in modalità cooperativa.

Kirby può inghiottire i nemici e i boss sconfitti, il che ti fa guadagnare potenziamenti di salute e prestazioni. La storia del gioco può essere vissuta da solo o con gli amici, mentre la modalità multigiocatore arricchisce l’esperienza con alcuni minigiochi che fungono da pausa dalla modalità storia.

Il mio verdetto: l’esplorazione in “Kirby e lo specchio magico” è di prim’ordine, con un mondo coinvolgente che ti trascina subito al suo interno. Io sono assolutamente favorevole a esplorarlo con gli amici, ma anche da solo potrai goderti uno dei migliori giochi di Kirby e apprezzare il design aperto e pieno di imprevedibilità.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Kadams8670 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Amazing Mirror era molto più coinvolgente perché ti dava la possibilità di esplorare e svelare la mappa del gioco in autonomia. Spero davvero che ne esca un altro gioco di Kirby, ancora migliore, con questo stile esplorativo.

Levantine ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo è sempre stato uno dei miei giochi di Kirby preferiti proprio per l'esplorazione, e finora ho potuto giocarci solo da solo. Non vedo l'ora di poter finalmente giocare con i miei amici grazie alla modalità online!

8. L’avventura di Kirby [Il gioco di Kirby imperdibile per ogni fan di Kirby]

Il nostro voto 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo NES, Nintendo 3DS Anno di uscita 1993 Autori HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Possibilità di copiare Punteggio Metacritic 77

L’avventura di Kirby introduce l’Abilità di Copia, una meccanica di gioco che ha definito la serie. Ti permette di inghiottire e assorbire i poteri dei nemici, aprendo la strada ai giochi successivi.

L’avventura di Kirby è uscito nel 1993, ma è disponibile tramite gli emulatori per console di Nintendo Switch Online. La grafica 2D in stile retrò ti fa venire tanta nostalgia, mentre la caratteristica Abilità di Copia di Kirby è pazzesca. Ti muoverai per Dream Land alla ricerca di Nightmare, l’antagonista principale.

Perché l’abbiamo scelto L’avventura di Kirby getta le basi per tutto ciò che rende i giochi di Kirby così fantastici. L’Abilità di Copia trasforma il semplice platform in un parco giochi creativo dove inghiottire i nemici e sfruttarne i poteri diventa infinitamente soddisfacente.

Il gameplay ruota attorno a Kirby che aspira i nemici e ne conserva le abilità oppure li sputa fuori come proiettili. Affronterai nemici “normali” intervallati da boss tosti che spezzano il ritmo. Niente modalità multigiocatore, però. Percorrerai il percorso da solo e sarai orgoglioso quando avrai superato tutti i suoi oltre quaranta livelli.

Il mio verdetto: L’avventura di Kirby è tra i migliori titoli Nintendo della vecchia scuola. È un platform rinomato con un gameplay semplice ma efficace, combattimenti appaganti e la grafica tipica di Kirby. Che tu sia un veterano o un nuovo giocatore, L’avventura di Kirby saprà soddisfare tutte le tue aspettative.

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Cosa ne pensano i giocatori?

hungrygoriya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Questo gioco sta davvero diventando uno dei miei preferiti della serie, nonostante la sua semplicità. È bello ogni tanto giocare a qualcosa di allegro, spensierato e divertente.

Giovanni Zappavigna ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Che gioco fantastico, mi ricordo di averci giocato sul NES originale. Di recente ho preso il Raspberry Pi 9 e ho provato questo gioiellino. Mi ha fatto tornare in mente dei bei ricordi.

9. Kirby’s Epic Yarn [Il miglior gioco di Kirby per i suoi poteri di trasformazione unici]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Wii, Nintendo 3DS Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Good-Feel, Nintendo Caratteristica distintiva Stile grafico ispirato ai tessuti, meccaniche di gioco basate sulla trasformazione Punteggio Metacritic 86

Kirby’s Epic Yarn ha uno stile grafico basato sul tessuto che è tanto bello quanto unico. Come suggerisce il nome, il mondo sembra fatto di filo, bottoni e feltro, regalando una sensazione strana ma bellissima. Aggiungici la capacità di Kirby di trasformarsi in un sottomarino, un’auto o un paracadute, e rimarrai a bocca aperta.

Kirby non può aspirare i nemici e assorbirne le abilità. Questo rende il gioco unico e incredibilmente impegnativo. Ad esempio, l’attacco Yarn Whip ti permette di afferrare oggetti e nemici e lanciarli via come se fossero spazzatura. Inoltre, Kirby’s Epic Yarn offre una modalità cooperativa.

Perché l'abbiamo scelto Lo stile artistico unico, basato sui tessuti, e le meccaniche di trasformazione di Kirby’s Epic Yarn rendono il gameplay completamente diverso e molto più incentrato sulla creatività. È perfetto per chi ha una Nintendo Wii o una 3DS.

I livelli sono pieni di oggetti nascosti da raccogliere, piattaforme ingegnose e ostacoli fantasiosi che rendono l’esplorazione infinitamente gratificante. Insieme a una colonna sonora rilassante e a un design stravagante, Kirby’s Epic Yarn offre un’avventura accogliente e visivamente mozzafiato, diversa da qualsiasi altra della serie.

Il mio verdetto: Kirby’s Epic Yarn è a dir poco mozzafiato. È una rivisitazione senza precedenti dei migliori giochi di Kirby, con meccaniche di trasformazione, un mondo fatto di stoffa e un’esperienza cooperativa avvincente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Una volta che ti abitui a questa atmosfera fatta di stoffe e filati, niente sembra più strano in questo gioco, e tutto si integra alla perfezione dal punto di vista visivo. È bellissimo come hanno realizzato gli sfondi e come questi si intrecciano nei movimenti e nelle interazioni dei personaggi.

Connor Morris. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Da bambino adoravo questo gioco: ho dei ricordi fantastici di quando ci giocavo ed era davvero fantastico. I combattimenti contro i boss sono divertenti e originali, mentre gli enigmi di solito svelano un segreto divertente e aggiungono un po’ di rigiocabilità in più al livello.

10. Kirby: Triple Deluxe [Il miglior gioco di Kirby con prospettive mutevoli e puzzle complessi]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 3DS Anno di uscita 2014 Autore/i HAL Laboratory Nintendo Caratteristica distintiva Gameplay con cambio di prospettiva Punteggio Metacritic 80

Tra i migliori giochi di Kirby, Kirby: Triple Deluxe sfrutta appieno l’hardware del Nintendo 3DS, offrendo un gameplay che alterna primo piano e sfondo, creando nuove opportunità per enigmi e platform basati sulla prospettiva.

Kirby: Triple Deluxe è esattamente quello che sembra: il triplo del divertimento! Ti muoverai nel mondo di gioco 2.5D in continua evoluzione, combatterai i nemici e risolverai enigmi ambientali con un tocco di gameplay unico. Ora Kirby può aspirare oggetti di grandi dimensioni grazie al Frutto Miracoloso.

Perché l’abbiamo scelto Kirby: Triple Deluxe è un gioco impegnativo che offre combattimenti e spostamenti appaganti, sfruttando appieno la potenza hardware del 3DS.

Inoltre, il nostro amato Puffball può usare un coleottero per infilzare i nemici e sconfiggerli con una potente mossa a terra. Il combattimento e il platform del gioco sono incredibilmente appaganti.

La ciliegina sulla torta, almeno per me, è il minigioco ispirato a Super Smash Bros. È una vera e propria festa Kirby contro Kirby, dove ogni giocatore può creare la propria versione di Kirby con abilità uniche e sfidarsi a vicenda. È caotico, divertente e brutale. Lo adoro.

Il mio verdetto: Kirby: Triple Deluxe è un vero tuttofare. È bellissimo da vedere, si gioca alla grande e offre abbastanza “contenuti” sotto forma di minigiochi e giochi secondari da renderlo divertente all’infinito. Prendi il tuo controller Nintendo 3DS e buttati nella mischia: ne adorerai ogni secondo.

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Nebelupdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Forse sono un po’ accecato dalla nostalgia, ma credo che questo sia il mio gioco di Kirby preferito al momento. Il tema del boss finale è ancora una delle mie canzoni preferite di Kirby di sempre.

J_D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È davvero ben fatto, mi piace come gioca con la prospettiva tra primo piano e sfondo, soprattutto nei combattimenti contro i boss. Devo dire però che l’idea dell’ipernova è un po’ così così. Ha dei momenti fichi, ma non abbastanza da giustificare la frequenza con cui compare. Tutto il resto però regge bene. Beetle è la mia nuova abilità di copia preferita introdotta in questo gioco, per chi fosse interessato.

11. Kirby’s Dream Land 3 [La migliore avventura di Kirby con gli amici animali]

Il nostro punteggio 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Super NES Anno di uscita 1997 Autore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Stile grafico che ricorda i pastelli e amici animali Punteggio Metacritic Da definire

Kirby’s Dream Land 3 è uno di quei giochi per SNES che ti restano nel cuore. La grafica in stile pastello gli conferisce un fascino da libro illustrato che, a distanza di decenni, è ancora unico.

Ciò che lo rende davvero divertente sono i sei amici animali su cui puoi cavalcare, ognuno dei quali cambia il modo di giocare di Kirby. Rick il criceto ti permette di arrampicarti sui muri, Kine il pesce rende il nuoto un gioco da ragazzi e Nago il gatto aggiunge un po’ di caos rotolante. Mescolare e abbinare questi amici mantiene il gameplay sempre fresco e ti dà un motivo per esplorare ogni angolo di Dream Land.

Perché l’abbiamo scelto Kirby’s Dream Land 3 introduce una ventina di amici animali che diversificano drasticamente il gameplay e rendono il platform e il combattimento più divertenti.

I livelli sono pieni di segreti, Stelle Cuore e sfide creative di platform, mentre i boss sono memorabili senza mai diventare fastidiosi. Fai squadra con Gooey, l’amico di Kirby, per sconfiggere Dark Matter, e i finali multipli ti danno un motivo per rigiocare e andare a caccia di tutti gli oggetti collezionabili.

Kirby’s Dream Land 3 non è eccessivamente complesso, ma non ce n’è bisogno. È semplice, moderatamente impegnativo ed estremamente nostalgico, il che lo rende una vera delizia sia per chi ci torna a giocare che per i nuovi giocatori.

Il mio verdetto: Kirby’s Dream Land 3 è un gioco sorprendentemente appagante, ricco di momenti memorabili e ambientazioni curate nei minimi dettagli. Con un sistema di combattimento raffinato e un platform fluido, Kirby’s Dream Land 3 offre ore, se non settimane, di divertimento, soprattutto se hai un abbonamento Nintendo Switch Online o una Nintendo Super NES.

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Cosa ne pensano i giocatori?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gli amici di Kirby sono personaggi divertenti, e dare a ciascuno di loro un tocco unico nelle abilità di copia è stata una bella idea per il Game Boy.

Connor Morris ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Su questo gioco ho un parere piuttosto contrastante. Mi piace lo stile grafico e alcuni livelli sono ben fatti, ma la velocità di movimento è troppo lenta, gli amici animali non sono la mia meccanica preferita di Kirby e le stelle-cuore sono piuttosto assurde e difficili in certi punti.

12. Kirby’s Dream Land 2 [Il miglior gioco di Kirby per un’esplorazione approfondita]

Il nostro punteggio 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Game Boy Anno di uscita 1995 Autore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica unica Gli amici animali di Kirby Punteggio Metacritic Da definire

Kirby’s Dream Land 2 ha presentato per la prima volta su Game Boy gli amici animali di Kirby: Kine, Rick e Coo. Questo popolare trio ha inventato le meccaniche di gioco poi utilizzate in molti dei migliori titoli di Kirby. Questo titolo degno di nota è il sogno di ogni completista, grazie alla sua attenzione alla raccolta di oggetti nascosti.

Kirby’s Dream Land 2 è solo due anni più vecchio del suo successore. Anche se graficamente non è così bello, il suo gameplay non è da meno in termini di varietà, con Kirby che può nuotare, volare e camminare. Gli amici animali arricchiscono l’esperienza offrendo modi unici di esplorare l’ambiente.

Perché l’abbiamo scelto Kirby’s Dream Land 2 ha introdotto memorabili amici animali, arricchendo il gameplay della serie. È uno dei migliori giochi di Kirby con cui iniziare se sei alle prime armi.

Proprio come nella maggior parte dei giochi di Kirby, dovrai aspirare i nemici per usarli come proiettili o per rubarne le abilità. Kirby’s Dream Land 2 offre una grafica in scala di grigi che lo distingue dal resto dei giochi della serie, ma io lo attribuisco alla Materia Oscura, una forza malvagia che sconvolge la vita di Kirby in questo gioco e ne rende l’atmosfera più cupa.

Il mio giudizio: Kirby’s Dream Land 2 incarna alla perfezione ciò che la serie cerca di trasmettere. Meccaniche di gioco eccezionali, combattimenti intensi e il rapporto di Kirby con i suoi amici animali. Niente di nuovo, ma comunque piacevolmente rinfrescante!

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Cosa ne pensano i giocatori?

Alexander Becerra ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 In pratica è Dream Land 1, ma in versione migliorata.

Pokermario6456 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 DL2 mi è piaciuto perché è davvero divertente giocare con Rick e Coo e perché ha gettato le basi per cose come la ricerca di oggetti nascosti nei livelli per sbloccare il vero boss finale e le meccaniche speciali delle abilità.

13. Kirby Air Ride [Il miglior spin-off di corse mozzafiato di Kirby]

Il nostro punteggio 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo GameCube Anno di uscita 2003 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Caratteristica distintiva Gioco di corse Punteggio Metacritic 61

Chi ha detto che il miglior gioco di Kirby non possa essere uno spin-off? Kirby Air Ride ribalta gli schemi con un'esperienza di corsa sorprendentemente divertente.

Il sistema di controllo a pulsante singolo lo rende facile da imparare ma difficile da padroneggiare, e la modalità City Trial è puro caos nel miglior stile delle modalità party open-world. Personalizzi il tuo veicolo, esplori la città, raccogli potenziamenti e poi gareggi in una corsa che può diventare esilarante e intensa con gli amici.

Perché l’abbiamo scelto Kirby Air Ride è un gioco imperdibile per gli appassionati di corse che amano l’universo di Kirby. Puoi gareggiare con la tua versione personalizzata di Kirby e sfidare altri giocatori nella modalità multigiocatore.

I comandi del gioco lo rendono molto divertente, ma incredibilmente impegnativo, dato che Air Ride sfreccia a velocità da capogiro. Puoi divertirti con la modalità Top Ride e gareggiare su piste più piccole, oppure lanciarti in una City Trial, destreggiarti nella città labirintica e sfrecciare attraverso diverse sezioni intrecciate.

Ricordo quando giocavo a Kirby Air Ride in LAN con i miei amici e, cavolo, quanto abbiamo rotto i nostri controller e imprecato come se non ci fosse un domani. Che bei tempi.

Il mio verdetto: vuoi un gioco di corse a tema Kirby? Questo ti piacerà da morire. Kirby Air Ride è uno spin-off degno di nota con comandi di guida incredibili e abilità che lo rendono molto più di un noioso gioco di corse virtuale che hai già visto mille volte.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Ryan Bovenkamp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gioco fantastico. Le scelte di Sakurai in fatto di game design rendono il gioco incredibilmente rigiocabile, e le meccaniche sono coinvolgenti e facili da imparare. Non potrei consigliarlo abbastanza.

Wyatt Clarke ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Kirby Air Ride è il miglior gioco mai realizzato. Tutti i suoi tracciati nella modalità Air Ride sono realizzati in modo geniale, la modalità Op Ride è divertente per passare il tempo, e non mi farai nemmeno iniziare a parlare di City Trial. Kirby Air Ride è sicuramente un titolo sottovalutato.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Kirby?

Il miglior gioco di Kirby è Kirby Super Star Ultra. È un gioco completo, perché include otto titoli in un unico pacchetto, diverse modalità di gioco e il miglior gameplay dell’intera serie. In base alla classifica dei migliori giochi di Kirby, Kirby Super Star Ultra eccelle in tutti gli aspetti importanti.

Che tipo di gioco è Kirby?

I migliori giochi di Kirby della serie principale sono platform a scorrimento laterale e d’azione, compreso Kirby Super Star Ultra. Tuttavia, spesso includono minigiochi diversi che stravolgono il genere. Alcuni spin-off, come Kirby Air Ride, sono giochi di corse, ma i giochi di Kirby, in generale, sono per lo più platform d’azione.

Quanti giochi di Kirby ci sono?

Ci sono 39 giochi di Kirby nella serie. La serie è un’esclusiva delle console Nintendo, quindi Nintendo Switch, N64, 3DS, Wii, GameCube e altre.

Con quale gioco di Kirby dovrei iniziare?

Il miglior gioco di Kirby da provare per primo è L’avventura di Kirby. È quello che ha dato a Kirby i suoi poteri caratteristici e una grafica indimenticabile. È meglio iniziare con i titoli più vecchi per poi passare a quelli più recenti, dato che migliorano notevolmente la formula iniziale.

Qual è il gioco di Kirby di maggior successo?

Il primato spetta a "Kirby and the Forgotten Land", con oltre 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Probabilmente grazie alla grafica 3D, una novità per la serie, al gameplay rinnovato e a una storia completamente nuova. Prima di quello, il best-seller era “Kirby’s Dream Land”".

Chi è il rivale di Kirby?

Il rivale più tenace di Kirby è Re Dedede, il re di Dream Land. Ma il suo rapporto con Kirby è strano, dato che spesso passa dall’essere amico a nemico. Anche Meta Knight viene spesso considerato un rivale di Kirby, anche se di solito è più una figura di mentore.