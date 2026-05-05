13 najlepszych gier z serią Kirby w 2026 roku: Najwspanialsze przygody Różowego Kulka

Najlepsze gry z serii Kirby zawsze przyciągały mnie swoimi kolorowymi światami, absurdalnymi przeciwnikami i niekończącą się uroczością .

Spędziłem wiele godzin unosząc się w Dream Land, wchłaniając przeciwników i odkrywając nowe zdolności kopiowania, dzięki którym każda przygoda wydaje się świeża i ekscytująca. Są tu klasyczne platformówki, takie jak „Przygody Kirby’ego”, oraz pomysłowe gry poboczne, jak „Kirby Air Ride””, a każda z nich oferuje swój własny rodzaj uroczej magii.

Powrót do tej serii przypomniał mi o prostszych, słodszych czasach i o tym, dlaczego wciąż chcę do niej wracać. Zarówno starzy, jak i nowi fani z radością rzucą się w wir tych przygód, by cieszyć się zabawą i doświadczyć magii przygód Kirby’ego.

Ograniczyłem swoją listę do najlepszych gier z serią Kirby dla powracających graczy, fanów platformówek i nowicjuszy. Daj się porwać różowej kulce i już dziś odkryj Krainę Snów!

Nasze 5 najlepszych gier z serii Kirby

Fani Kirby’ego na całym świecie zgodzą się, że zarówno tytuły główne, jak i spin-offy są doskonałe, ale nic nie przebije gier z głównej serii – ich dbałości o szczegóły, dopracowanej rozgrywki i charakterystycznej grafiki. Oto moje ulubione:

Kirby: Super Star Ultra (2008) – Ta przeróbka klasyka z konsoli SNES na DS zawiera dodatkowe tryby, dopracowaną grafikę i zawartość bonusową, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto pragnie przeżyć najlepszą przygodę z Kirby’m. Kirby i Zapomniana Kraina (2022) – Pierwsza w pełni trójwymiarowa przygoda z Kirby'm pozwala odkrywać rozległe, tętniące życiem światy, korzystać z szalonych przemian w trybie Mouthful Mode oraz przeżyć niezapomnianą nową historię. Kirby: Star Allies (2018) – Połącz siły z przyjaciółmi lub zwerbuj wrogów jako sojuszników w tej kooperacyjnej grze, aby ocalić Dream Land przed mrocznymi siłami, łącząc pomysłową rozgrywkę z urokiem.

Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą najlepszych gier z serii Kirby, odkryć ukryte perełki i skorzystać z atrakcyjnych ofert, dzięki którym od razu zaczniesz grać.

13 najlepszych gier z serią Kirby: ranking najlepszych gier z serią Kirby

No dobrze, jesteś gotowy, by wcielić się w Kirby’ego i stawić czoła najpotężniejszym zagrożeniom dla Planety Popstar? Sam przez to przeszedłem i mogę ci powiedzieć: nie jest to łatwe.

Przynajmniej wiesz już, od czego zacząć, więc zobaczmy, co mają do zaoferowania najlepsze gry z serii Kirby i dlaczego wybrałem właśnie te wyjątkowe tytuły.

1. Kirby Super Star Ultra [Doskonała przeróbka gry Kirby Super Star na SNES]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo DS Rok wydania 2008 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Osiem gier z serii Kirby w jednej grze Ocena na Metacritic 76

Najlepsza gra z serii Kirby, „Kirby Super Star Ultra”, wyróżnia się różnorodnością i wartością. To świetny pakiet ośmiu gier w jednej, zawierający różne tryby rozgrywki, oferujące odmienne historie, mechanikę i wyzwania.

Co mogę o niej powiedzieć? To absolutny hit, oferujący niesamowitą liczbę trybów rozgrywki i ogrom ną różnorodność. Bardzo podoba mi się „Wiosenna bryza”, czyli remake oryginalnej gry. Jednak wśród moich ulubionych jest również „Życzenia z Drogi Mlecznej” z side-scrollingową strzelanką, która sprawia mi ogromną frajdę.

Dlaczego to wybraliśmy „Kirby Super Star Ultra” zasłużyło na pierwsze miejsce dzięki połączeniu ośmiu gier, co zapewnia niesamowitą różnorodność trybów rozgrywki i ogólną świetną zabawę.

Gra „Kirby Super Star Ultra” nadaje serii zupełnie nowy wymiar dzięki trybom rozgrywki, takim jak „Od pomocnika do bohatera””, tryb „boss-rush” oraz „Zemsta króla””, w którym Kirby ponownie staje do walki z królem Dedede.

Jeśli jesteś fanem dobrych gier wyścigowych, „Gourmet Race” zaspokoi tę potrzebę, ponieważ Kirby ściga się z królem Dedede, jednocześnie pochłaniając jedzenie. Z kolei „Wielka ofensywa w jaskini”” to świetna gra w stylu Metroidvania, w której wcielasz się w Kirby’ego, który przeszukuje jaskinię w poszukiwaniu skarbów.

Nasza ocena: Zarówno fani Kirby’ego, jak i nowi gracze będą czerpać największą radość z gry „Kirby Super Star Ultra”. Jako tytuł zawierający osiem gier w jednej, doskonale oddaje ona istotę Kirby’ego, pozwalając graczom odkrywać tę postać i świat gry w ramach kilku trybów rozgrywki.

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Co mówią gracze?

KorelUner ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Klasyk z serii Kirby, który przyćmiewa nawet najnowsze tytuły.

Goat_Inspecter. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Chciałbym, żeby każda gra z serii Kirby była kolejną wersją tej gry.

2. Kirby i Zapomniana Kraina [Najlepsza gra 3D z Kirby na Nintendo Switch]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Grafika 3D i rozgrywka Ocena na Metacritic 83

Pierwsza gra z serii Kirby z pełnoprawną rozgrywką 3D, „Kirby i zapomniana kraina””, wprowadza tryb „Mouthful Mode”, który pozwala Kirby'emu wciągać duże obiekty i przekształcać się, zmieniając sposób, w jaki gracze wchodzą w interakcję z otoczeniem i rozwiązują zagadki.

Uważam tę grę za niesamowicie zabawną. Dopracowana rozgrywka, tryb „Mouthful Mode” oraz oszałamiająca grafika 3D sprawiają, że gra wydaje się żywa. „Kirby i zapomniana kraina” zawiera złożone zagadki i wciągające walki, w których Kirby połyka wszystko na swojej drodze i wykorzystuje swoją zdolność kopiowania.

Dlaczego to wybraliśmy „Kirby i zapomniana kraina” to pierwsza gra z serii Kirby w 3D, charakteryzująca się odświeżoną grafiką i dopracowaną rozgrywką. Jednocześnie jest to najlepiej sprzedająca się gra z całej serii.

Projekt poziomów w grze „Kirby i zapomniana kraina” jest pełen niespodzianek – ukrytych przedmiotów do zebrania, tajnych ścieżek oraz pomysłowych zagadek środowiskowych, które nagradzają gracza za eksplorację. Walki z bossami są bardziej rozbudowane i dynamiczne niż w poprzednich częściach serii, a pokonanie przeciwników często wymaga kreatywnego wykorzystania zdolności kopiowania Kirby’ego oraz przemian w trybie „Mouthful Mode”.

Oprócz samej rozgrywki, żywe, w pełni trójwymiarowe otoczenie oraz urocza ścieżka dźwiękowa ożywiają Dream Land jak nigdy dotąd, tworząc przygodę, która wydaje się jednocześnie świeża i klasyczna.

Nasza ocena: To pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika Kirby’ego. Grafika 3D i płynna rozgrywka w połączeniu z misterną fabułą sprawiają, że jest to arcydzieło serii. Polecam korzystanie z najlepszych kontrolerów do Nintendo Switch, aby radzić sobie ze skomplikowanymi łamigłówkami i eliminować przerażających przeciwników.

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Co mówią gracze?

AngyNeedyDrinky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pije się to bardzo gładko – nie tylko dlatego, że jest to łatwe, ale także dlatego, że jest to niezwykle przyjemne.

Nebelupdog. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Całkiem fajna zabawa. Bardzo chciałbym zobaczyć więcej gier z Kirby’em w tym stylu.

3. Kirby: Star Allies [Najlepsza gra z serii Kirby do trybu kooperacji dla czterech graczy i rozwiązywania zagadek]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Unikalna cecha Mechanika umiejętności przyjaciół Ocena na Metacritic 73

Gra „Kirby: Star Allies” wprowadza mechanikę „Umiejętności przyjaciół””, która pozwala Kirby'emu zaprzyjaźnić się z przeciwnikami poprzez rzucanie sercem. To fantastyczna przygoda dla czterech graczy w trybie kooperacji, w której łączysz unikalne moce, aby tworzyć nowe, niszczycielskie ataki i rozwiązywać zagadki środowiskowe.

Jeśli szukasz najwyższej klasy gry kooperacyjnej osadzonej w uniwersum Kirby'ego, nie musisz już dłużej szukać. Star Allies to prawdziwa platformówka 2,5D, która wyróżnia się różnorodnością rozgrywki i niespotykanymi mechanikami walki. Chociaż w grę można grać w trybie dla jednego gracza, zdecydowanie wolę cieszyć się nią w towarzystwie jednego, dwóch… albo trzech przyjaciół!

Dlaczego to wybraliśmy Kirby: Star Allies oferuje rozbudowaną mechanikę rozgrywki kooperacyjnej, która wyróżnia ją spośród innych gier z serii Kirby, zapewniając niekończącą się zabawę nawet dla czterech graczy jednocześnie.

Właśnie wtedy ta zabawna gra naprawdę błyszczy, a próba obrony Planety Popstar przez Kirby’ego znów staje się prawdziwą przyjemnością! „Kirby: Star Allies” zachowuje swoje największe atuty: walkę, łamigłówki i elementy platformówki. Jednak wciągająca fabuła oraz tryb współpracy dla czterech graczy przenoszą tę rozgrywkę na zupełnie nowy poziom.

Nasza ocena: To najlepsza gra z serii Kirby, jeśli szukasz trybu kooperacji. Rozszerza ona oryginalną formułę o dopracowaną, rozbudowaną mechanikę walki. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier z tej serii wszech czasów spośród nowszych tytułów.

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Co mówią gracze?

JellyJamJT. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To właściwie moja pierwsza gra z serii Kirby i choć większość fragmentów była łatwa, to i tak daje mnóstwo frajdy.

StarberryToufu. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Polecam „Star Allies” przede wszystkim osobom, które są zagorzałymi fanami całej historii tej serii. Oprócz nostalgii gra oferuje mnóstwo możliwości ponownego rozgrywania, dzięki czemu znacznie łatwiej jest mi sięgnąć po „Star Allies” i zagrać w nią, gdy mam ochotę na odrobinę rozrywki, w porównaniu z innymi grami.

4. Kirby Planet Robobot [Najlepsza gra z serii Kirby pod względem zniszczeń i przemieszczania się w kombinezonach mech]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 3DS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Unikalna cecha Zbroja Robobot Ocena serwisu Metacritic 81

Gra „Kirby Planet Robobot” pozwala wcielić się w zbroję Robobot – potężny kombinezon mecha – i sprawić, by Kirby siał spustoszenie wśród wrogów. Dzięki niej łatwiej znosisz poważne obrażenia, skanujesz zdolności przeciwników i transformujesz się, co gwarantuje skuteczne rozwiązywanie zagadek i eliminowanie zagrożeń dla Kirby’ego.

Planet Robobot to niemal najlepsza gra z serii Kirby. Uwielbiam zbroję Robobot, ponieważ znacznie wzbogaca rozgrywkę. Dzięki niej Kirby może poruszać się po różnych płaszczyznach, niszcząc uparte przeszkody nowymi atakami Robobota. Zbroja oferuje jeszcze kilka innych unikalnych mechanizmów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Kirby Planet Robobot” zasłużyła na swoje miejsce dzięki odświeżonej rozgrywce z wykorzystaniem kombinezonu Robobot Kirby’ego oraz unikalnym możliwościom rozwiązywania zagadek.

Kirby może podnosić i przesuwać ciężkie przeszkody oraz pokonywać gigantycznych przeciwników. Biorąc pod uwagę, że gra ukazała się w 2016 roku, „Kirby Planet Robobot” oferuje ładną oprawę graficzną, łącząc ją z nowoczesną, płynną rozgrywką oraz doskonałą fabułą opowiadającą o bohaterskich wyczynach Kirby’ego i jego nieustępliwej wytrwałości.

Co ciekawe, jak zauważa wielu graczy, poziom trudności w grze „Planet Robobot” jest nieco niższy, co sprawia, że jest to świetny punkt wyjścia dla nowych fanów Nintendo.

Nasza opinia: Jeśli masz ochotę na grę pełną walk, w której sterujesz mechami, z rozbudowaną mechaniką rozgrywki i oszałamiającą grafiką, to „Planet Robobot” jest właśnie dla Ciebie. Wskocz do pancerza Robobot i wyrusz na przygodę na swoim Nintendo 3DS.

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Co mówią gracze?

Pedrosocool. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Idealna długość, niesamowita różnorodność, fajni bossowie, ciekawe łamigłówki, super pomysły na poziomy.

KL-Cobalt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Po długim dniu w pracy i zmaganiach z okropnymi korkami w drodze do domu nie ma nic bardziej relaksującego niż włożenie mojej zbroi Robobot i okładanie samochodów pięściami

5. Kirby’s Return to Dream Land [Najlepsza oldschoolowa rozgrywka z serii Kirby z trybem kooperacji]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Wii Rok wydania 2011 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Unikalna cecha Tryb współpracy dla czterech graczy Ocena Metacritic 79

Gra „Powrót Kirby’ego do Krainy Snów” wykorzystuje klasyczną formułę platformówki z przewijaniem bocznym oraz tryb współpracy dla czterech graczy, co sprawia, że ta gra na konsolę Wii jest wyjątkowa. Superumiejętności pozwalają na oczyszczanie ekranu z przeciwników, co prowadzi do epickich, nieoczekiwanych momentów i sprawia, że gra na długo pozostaje w pamięci.

To fantastyczna gra wieloosobowa, która nie odkrywa Ameryki na nowo. To klasyczna rozgrywka w stylu Kirby’ego z ulepszoną grafiką. Moim zdaniem gra wyróżnia się w trybie wieloosobowym, gdzie gracze mogą połączyć swoje siły i przeprowadzać zabójcze ataki. To samo dotyczy rozwiązywania zagadek, gdzie spryt każdego gracza ma znaczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Powrót Kirby’ego do Krainy Snów” doskonale oddaje urok klasycznych platformówek z serią Kirby, dodając jednocześnie nowoczesne wykończenie. Tryb współpracy dla czterech graczy zamienia każdy poziom w zabawną, opartą na współpracy przygodę, pozwalając przyjaciołom połączyć siły, by wykorzystać superumiejętności i stworzyć chaotyczną akcję wypełniającą cały ekran.

Projekt poziomów jest sprytnie skonstruowany, aby zachować równowagę między wyzwaniem a zabawą, a ukryte obszary i przedmioty do zebrania nagradzają graczy za eksplorację. Walki z bossami są dynamiczne i ekscytujące, często wymagają pracy zespołowej, co sprawia, że każde starcie daje poczucie satysfakcji.

Nawet w trybie dla jednego gracza gra nie traci swojego uroku i oferuje płynną krzywą trudności oraz mnóstwo sekretów do odkrycia. Ścieżka dźwiękowa jest pełna energicznych melodii, które doskonale pasują do zabawowego świata Kirby’ego i potęgują poczucie przygody. Podsumowując, „Powrót Kirby’ego do Krainy Snów” zapewnia nostalgiczną, a jednocześnie dopracowaną rozgrywkę, z której mogą czerpać radość zarówno wieloletni fani, jak i nowi gracze.

Nasza ocena: Ogólnie rzecz biorąc, „Powrót Kirby’ego do Krainy Snów” to przyjemna, zwięzła gra, pełna radości i emocji wynikających z dopracowanej walki, ulepszonej grafiki oraz oryginalnej formuły Kirby’ego, za którą tęskni wielu fanów. Czasami nie potrzeba innowacji, a dopracowania – i właśnie to oferuje ta gra.

Co mówią gracze?

JawbreakerAlumni. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gra „Kirby” dla czterech graczy to była niesamowita zabawa. Była to również pierwsza gra z głównej serii Kirby na konsolę od czasów N64, więc w tamtym czasie było to wielkie wydarzenie, a „Kirby’s Return to Dream Land” nie zawiodło oczekiwań.

EastNeat4957 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli masz młodsze dzieci, które chcą grać, to jest to gra z najwyższej półki. Śmierć zdarza się rzadko, a gracz gromadzi tak wiele żyć, że naprawdę nie ma to znaczenia. Jeśli system wdychania wydaje im się zbyt skomplikowany, mogą wybrać postać z poziomem trudności „łatwym”, a cała gra ma lekki, beztroski charakter.

6. „Kirby 64: Kryształowe odłamki” [Najlepsza gra z serii Kirby pod względem nowych i unikalnych mocy]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 64 Rok wydania 2000 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Unikalna cecha Zestaw zasilający System Power Ocena Metacritic 77

Gra „Kirby 64: Kryształowe odłamki” wprowadza system Power Combo, który pozwala łączyć dwie zdolności kopiowania, tworząc ponad 25 nowych i unikalnych mocy. Mechanika ta stanowi podstawę gry, oferując nieograniczoną kreatywność i możliwości wzbogacenia rozgrywki.

To tytuł w starym stylu, ale taki, który sprawił, że zaniemówiłem, gdy zagrałem w niego po raz pierwszy (miałem wtedy pięć lat). Pamiętam, jak podobały mi się sekcje platformowe z przewijaniem w bok i sekcje walki, kolorowa grafika oraz poziom trudności, bo nie był on zbyt wygórowany.

Dlaczego to wybraliśmy „Kirby 64: Kryształowe odłamki” to najlepsza gra z serii Kirby pod względem unikalnych mocy oraz kombinacji dwóch umiejętności kopiowania, które pozwalają na kreatywne ataki i rozwiązywanie zagadek.

Kirby 64 oferuje wiele minigier i kreatywną rozgrywkę, a jedną z głównych atrakcji jest „100-Yard Hop”, w którym ścigasz się z przyjaciółmi. „Pościg na szachownicy”” to jedna z moich ulubionych minigier, w której walczysz z przyjaciółmi, by zostać ostatnim na polu bitwy.

Nasza opinia: „Kirby 64: Kryształowe odłamki” to dobra gra dla posiadaczy konsoli Nintendo 64, którzy szukają doskonałej rozgrywki i wyjątkowej, oldschoolowej grafiki. Jestem pewien, że ta maszyna przenosząca w świat nostalgii od razu was wciągnie i nie pozwoli się oderwać.

Co mówią gracze?

Agentx316 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bardzo wciągająca przygoda z Kirby’m, pełna wspaniałych przemian i jeszcze lepszych kombinacji przemian.

Star_Crunch ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 „Kirby 64” to gra, która całkiem nieźle oddaje większość typowych cech serii Kirby. Kirby jest uroczy. Poziomy są zróżnicowane i kolorowe, zawierają kilka zabawnych pomysłów oraz świetną obsadę postaci.

7. Kirby & the Amazing Mirror [Najlepsza nieliniowa przygoda z Kirby]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Game Boy Advance Rok wydania 2004 Twórcy HAL Laboratory, Flagship, Dimps, Nintendo Cechy charakterystyczne Nieliniowy świat gry Ocena na Metacritic 80

Witamy w nowej odsłonie znanej serii Kirby, dostępnej na konsoli Game Boy Advance. Gra „Kirby i niesamowite lustro” przedstawia świat przypominający labirynt, z nieliniową, wciągającą mapą w stylu Metroidvania, którą można eksplorować w dowolnej kolejności, nawet w grupie do czterech graczy jednocześnie.

„Kirby i niesamowite lustro” to jedna z najbardziej wciągających gier z tej serii. Projekt poziomów przypominający labirynt, podzielony na dziewięć obszarów, pozwala na obszerną eksplorację. Będziesz walczyć w dziewięciu biomach, zbierać przedmioty, rozwiązywać zagadki i mierzyć się z potężnymi bossami.

Dlaczego to wybraliśmy Świat gry „Kirby i niesamowite lustro””, przypominający gry typu Metroidvania, oferuje szerokie możliwości eksploracji oraz unikalną pętlę rozgrywki, z której można czerpać przyjemność w trybie kooperacji z maksymalnie czterema graczami.

Kirby może połykać wrogów i pokonanych bossów, co zapewnia graczowi zwiększenie zdrowia i ulepszenia zdolności. Fabułę gry można przeżyć samodzielnie lub z przyjaciółmi, a tryb wieloosobowy wzbogaca doświadczenie o kilka minigier, które stanowią miłą odskocznię od trybu fabularnego.

Nasza ocena: Eksploracja w gra „Kirby i niesamowite lustro” jest na najwyższym poziomie, a wciągający świat od razu cię wciąga. Zdecydowanie polecam odkrywanie go wraz z przyjaciółmi, ale nawet grając w pojedynkę, będziesz cieszyć się jedną z najlepszych gier z serii Kirby i docenisz otwartą strukturę pełną nieprzewidywalności.

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Co mówią gracze?

Kadams8670 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gra „Amazing Mirror” była o wiele bardziej wciągająca, ponieważ dawała graczowi swobodę w odkrywaniu i rozwikływaniu mapy gry. Mam wielką nadzieję, że pojawi się kolejna, jeszcze lepsza gra z serii Kirby utrzymana w tym eksploracyjnym stylu.

Levantine ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra zawsze należała do moich ulubionych gier z serii Kirby ze względu na elementy eksploracji, a do tej pory grałem w nią wyłącznie w trybie solo. Nie mogę się doczekać, aż w końcu będę mógł zagrać z przyjaciółmi dzięki trybowi online!

8. Kirby’s Adventure [Gra z serii Kirby, którą każdy fan tej serii musi wypróbować]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo NES, Nintendo 3DS Rok wydania 1993 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Unikalna cecha Możliwość kopiowania Ocena Metacritic 77

Gra „Przygody Kirby’ego” wprowadza zdolność kopiowania – mechanikę rozgrywki, która stała się znakiem rozpoznawczym serii. Pozwala ona na pochłanianie i przyswajanie mocy przeciwników, torując drogę dla kolejnych gier z tej serii.

Gra „Przygody Kirby’ego” ukazała się w 1993 roku, ale jest dostępna za pośrednictwem emulatorów konsoli w ramach usługi Nintendo Switch Online. Klasyczna grafika 2D budzi ogromną nostalgię, a charakterystyczna dla Kirby’ego umiejętność kopiowania zapewnia niesamowitą zabawę. Będziesz przemierzać Krainę Snów w poszukiwaniu Nightmare’a, głównego antagonisty.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Przygody Kirby’ego” stanowi fundament wszystkiego, co sprawia, że gry z serii Kirby są tak wspaniałe. Zdolność kopiowania przekształca prostą platformówkę w kreatywny plac zabaw, gdzie pochłanianie wrogów i wykorzystywanie ich mocy daje niekończącą się satysfakcję.

Rozgrywka opiera się na tym, że Kirby wciąga wrogów i zachowuje ich zdolności lub wypluwa ich jako pociski. Zmierzycie się z „zwykłymi” przeciwnikami, a tempo rozgrywki urozmaicają trudni bossowie. Nie ma tu jednak trybu wieloosobowego. Będziecie podążać tą ścieżką samotnie i poczujecie dumę, gdy pokonacie wszystkie ponad czterdzieści poziomów.

Nasza ocena: „Przygody Kirby’ego” należy do czołowych oldschoolowych tytułów Nintendo. To uznana platformówka o prostej, ale skutecznej rozgrywce, satysfakcjonującej walce i charakterystycznej grafice Kirby’ego. Niezależnie od tego, czy jesteś powracającym graczem, czy nowicjuszem, „Przygody Kirby’ego” zaspokoi wszystkie twoje oczekiwania.

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Co mówią gracze?

hungrygoriya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra naprawdę staje się jedną z moich ulubionych w tej serii, mimo swojej prostoty. Miło jest od czasu do czasu pograć w coś wesołego, swobodnego i zabawnego.

Giovanni Zappavigna ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Wspaniała gra – pamiętam, jak grałem w nią na oryginalnym NES-ie. Niedawno kupiłem Raspberry Pi 9 i zagrałem w tę perełkę. Przywołało to miłe wspomnienia.

9. Kirby’s Epic Yarn [Najlepsza gra z serii Kirby pod względem unikalnych zdolności transformacji]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Wii, Nintendo 3DS Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Good-Feel, Nintendo Cechy charakterystyczne Styl graficzny oparty na tkaninach, mechanika rozgrywki oparta na transformacji Ocena Metacritic 86

Gra „Kirby’s Epic Yarn” charakteryzuje się stylem graficznym opartym na tkaninach, który jest równie piękny, co wyjątkowy. Jak sugeruje nazwa, świat wygląda tak, jakby był zrobiony z włóczki, guzików i filcu, co daje dziwne, ale piękne wrażenie. Dodajmy do tego zdolność Kirby’ego do przemiany w łódź podwodną, samochód lub spadochron, a efekt będzie oszałamiający.

Kirby nie może wciągać swoich wrogów i przejmować ich umiejętności. To sprawia, że gra jest wyjątkowa i niezwykle wymagająca. Na przykład atak „Yarn Whip” pozwala chwytać przedmioty i wrogów, a następnie rzucać nimi jak śmieciami. Co więcej, gra „Kirby’s Epic Yarn” oferuje tryb współpracy.

Dlaczego to wybraliśmy Wyróżniająca się grafika oparta na motywie tkaniny oraz mechanika transformacji w grze „Kirby’s Epic Yarn” sprawiają, że rozgrywka jest zupełnie inna i bardziej skoncentrowana na kreatywności. To idealna propozycja dla posiadaczy konsol Nintendo Wii i 3DS.

Poziomy są pełne ukrytych przedmiotów do zebrania, pomysłowych sekwencji platformowych i pełnych wyobraźni przeszkód, dzięki czemu eksploracja gry dostarcza niekończących się wrażeń. W połączeniu z kojącą ścieżką dźwiękową i fantazyjną oprawą graficzną gra „Kirby’s Epic Yarn” zapewnia przytulną i oszałamiającą wizualnie przygodę, niepodobną do żadnej innej w tej serii.

Nasza ocena: „Kirby’s Epic Yarn” zapiera dech w piersiach. To zupełnie nowe podejście do najlepszych gier z serii Kirby, łączące mechanikę transformacji, świat oparty na tkaninie oraz wciągającą rozgrywkę w trybie kooperacji.

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Co mówią gracze?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Kiedy już przyzwyczaisz się do tej stylistyki z tkaninami i włóczką, nic w tej grze nie wydaje się dziwaczne, a wszystko wspaniale współgra wizualnie. To naprawdę urocze, jak twórcy wykorzystują tła i jak postacie płynnie łączą się ze sobą w ruchu i interakcjach.

Connor Morris. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jako dziecko uwielbiałem tę grę. Mam wspaniałe wspomnienia związane z graniem w nią – była fantastyczna. Walki z bossami są zabawne i pomysłowe, a łamigłówki zazwyczaj odkrywają zabawną tajemnicę i sprawiają, że poziom chce się przejść jeszcze raz.

10. Kirby: Triple Deluxe [Najlepsza gra z serii Kirby z zmieniającymi się perspektywami i złożonymi łamigłówkami]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 3DS Rok wydania 2014 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Rozgrywka z zmieniającą się perspektywą Ocena serwisu Metacritic 80

Jako jedna z najlepszych gier z serii Kirby, „Kirby: Triple Deluxe” w pełni wykorzystuje możliwości sprzętowe konsoli Nintendo 3DS, oferując rozgrywkę, w której perspektywa zmienia się między pierwszym planem a tłem, co stwarza nowe możliwości w zakresie łamigłówek i platformówki opartej na perspektywie.

„Kirby: Triple Deluxe” to dokładnie to, na co wygląda – potrójna zabawa! Będziesz poruszać się po nieustannie zmieniającym się świecie gry w 2,5D, walczyć z przeciwnikami i rozwiązywać zagadki środowiskowe z unikalnym akcentem rozgrywki. Dzięki Cudownemu Owocowi Kirby może teraz wdychać duże obiekty.

Dlaczego to wybraliśmy Kirby: Triple Deluxe to wymagająca gra oferująca satysfakcjonujące walki i poruszanie się po świecie, w pełni wykorzystująca możliwości sprzętowe konsoli 3DS.

Ponadto nasz ukochany kulisty bohater może wykorzystać chrząszcza do przebicia nim przeciwników i pokonania ich potężnym uderzeniem o ziemię. Walka i elementy platformowe w tej grze dają niesamowitą satysfakcję.

Wisienką na torcie, przynajmniej dla mnie, jest minigra „Super Smash Bros”. To prawdziwa uczta w stylu „Kirby kontra Kirby”, w której każdy gracz może stworzyć własną wersję Kirby’ego z unikalnymi umiejętnościami i walczyć przeciwko innym graczom. Jest chaotycznie, zabawnie i brutalnie. Uwielbiam to.

Nasza ocena: „Kirby: Triple Deluxe” to gra wszechstronna. Wygląda pięknie, gra się w nią jak marzenie i oferuje wystarczająco dużo „materiału” w postaci minigier i dodatkowych rozgrywek, by zapewnić zabawę na długo. Chwyć za kontroler Nintendo 3DS i daj się wciągnąć: pokochasz każdą sekundę.

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Co mówią gracze?

Nebelupdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Może ogarnia mnie nostalgia, ale wydaje mi się, że to obecnie moja ulubiona gra z serii Kirby. Motyw muzyczny ostatniego bossa nadal należy do moich ulubionych utworów z serii Kirby wszech czasów.

J_D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gra jest całkiem niezła; podoba mi się sposób, w jaki wykorzystano perspektywę pierwszego planu i tła, zwłaszcza podczas walk z bossami. Muszę jednak przyznać, że pomysł z hipernową jest dość nijaki. Ma swoje fajne momenty, ale to za mało, by uzasadnić częstotliwość, z jaką się pojawia. Wszystko inne jednak trzyma poziom. Beetle to moja ulubiona nowa umiejętność kopiowania, którą ta gra wprowadza – dla tych, kogo to interesuje.

11. Kirby’s Dream Land 3 [Najlepsza przygoda Kirby’ego ze zwierzęcymi przyjaciółmi]

Nasz wynik 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Super NES Rok wydania 1997 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Styl graficzny przypominający rysunki kredką oraz zwierzęcy przyjaciele Ocena na Metacritic Do ustalenia

„Kirby’s Dream Land” 3” to jedna z tych gier na SNES, które na długo pozostają w pamięci. Grafika przypominająca rysunki kredką nadaje jej urok bajkowej książeczki, który nawet po dziesięcioleciach pozostaje wyjątkowy.

To, co naprawdę sprawia, że gra jest tak przyjemna, to sześciu zwierzęcych przyjaciół, na których można jeździć, a każdy z nich zmienia sposób, w jaki gra się Kirby’em. Rick, chomik, pozwala wspinać się po ścianach, Kine, ryba, sprawia, że pływanie staje się dziecinnie proste, a Nago, kot, dodaje do gry odrobinę chaosu podczas turlania się. Łączenie i dopasowywanie tych przyjaciół sprawia, że rozgrywka pozostaje świeża i daje graczowi powód do eksplorowania każdego zakątka Dream Land.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Kirby’s Dream Land 3” wprowadza całą gamę zwierzęcych przyjaciół, którzy radykalnie urozmaicają rozgrywkę i sprawiają, że pokonywanie platform oraz walka stają się przyjemniejsze.

Poziomy są pełne sekretów, Gwiazdek Serca i kreatywnych wyzwań platformowych, a bossowie zapadają w pamięć, nie stając się przy tym irytującymi. Łączysz siły z kumplem Kirby’ego, Gooeyem, aby pokonać Dark Matter, a liczne zakończenia dają powód do ponownego przejścia gry i poszukiwania wszystkich przedmiotów do zebrania.

Gra „Kirby’s Dream Land 3” nie jest zbyt skomplikowana, ale nie musi taka być. Jest prosta, umiarkowanie wymagająca i niezwykle nostalgiczna, co sprawia, że jest prawdziwą gratką zarówno dla powracających graczy, jak i nowicjuszy.

Nasza ocena: „Kirby’s Dream Land” 3” to zaskakująco satysfakcjonująca gra z mnóstwem niezapomnianych momentów i dopracowanych lokacji. Dzięki dopracowanej walce i płynnej rozgrywce platformowej „Kirby’s Dream Land” 3” zapewnia wiele godzin, a nawet tygodni zabawy, zwłaszcza jeśli posiadasz subskrypcję Nintendo Switch Online lub konsolę Nintendo Super NES.

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Co mówią gracze?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Przyjaciele Kirby’ego to zabawne postacie, a nadanie każdemu z nich unikalnego charakteru w zakresie zdolności kopiowania było uroczym akcentem w wersji na Game Boya.

Connor Morris ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Mam co do tej gry dość mieszane odczucia. Podoba mi się styl graficzny, a niektóre poziomy są naprawdę dobre. Jednak prędkość poruszania się jest zbyt mała, zwierzęcy towarzysze nie należą do moich ulubionych elementów rozgrywki w serii Kirby, a gwiazdki serca są w niektórych fragmentach dość absurdalne i trudne do zdobycia.

12. Kirby’s Dream Land 2 [Najlepsza gra z serii Kirby do dogłębnej eksploracji]

Nasza ocena 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Game Boy Rok wydania 1995 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Zwierzęcy przyjaciele Kirby'ego Ocena Metacritic Do ustalenia

W grze „Kirby’s Dream Land 2” na konsoli Game Boy pojawili się zwierzęcy przyjaciele Kirby’ego: Kine, Rick i Coo. To popularne trio stworzyło mechanikę rozgrywki, która później znalazła zastosowanie w wielu najlepszych grach z serii Kirby. Ta godna uwagi gra to marzenie każdego perfekcjonisty, ponieważ kładzie nacisk na zbieranie ukrytych przedmiotów.

„Kirby’s Dream Land 2” jest zaledwie o dwa lata starszy od swojego następcy. Chociaż graficznie nie jest tak piękny, jego rozgrywka jest nie mniej różnorodna, a Kirby potrafi pływać, latać i chodzić. Zwierzęcy przyjaciele wzbogacają rozgrywkę, oferując unikalne sposoby poruszania się po otoczeniu.

Dlaczego to wybraliśmy Kirby’s Dream Land 2 wprowadziło niezapomnianych zwierzęcych przyjaciół, wzbogacając rozgrywkę serii. To jedna z najlepszych gier z serii Kirby na początek, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tą serią.

Podobnie jak w większości gier z serii Kirby, będziesz wdychać przeciwników, aby wykorzystać ich jako pociski lub przejąć ich umiejętności. „Kirby’s Dream Land 2” oferuje grafikę w skali szarości, co odróżnia ją od pozostałych gier z serii, ale przypisuję to Dark Matter – złowrogiej sile, która w tej grze komplikuje życie Kirby’ego i nadaje jej mroczny klimat.

Nasza ocena: „Kirby’s Dream Land 2” doskonale oddaje to, co ta seria stara się przekazać. Znakomita mechanika platformowa, zacięta walka oraz relacje Kirby’ego z jego zwierzęcymi przyjaciółmi. Nic nowego, ale wciąż przyjemnie odświeżające!

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Co mówią gracze?

Alexander Becerra ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To w zasadzie „Dream Land 1”, ale w lepszej wersji.

Pokermario6456 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Gra DL2 bardzo mi się podobała ze względu na to, jak fajnie się gra Rickiem i Coo, a także dlatego, że położyła podwaliny pod takie elementy, jak wyszukiwanie ukrytych przedmiotów na poziomach w celu odblokowania prawdziwego bossa końcowego oraz różne mechaniki związane z umiejętnościami.

13. Kirby Air Ride [Najlepsza, zapierająca dech w piersiach gra wyścigowa z serii Kirby]

Nasza ocena 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo GameCube Rok wydania 2003 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Cechy charakterystyczne Rozgrywka wyścigowa Ocena Metacritic 61

Kto powiedział, że najlepsza gra z serii Kirby nie może być spin-offem? Kirby Air Ride wywraca ten schemat do góry nogami, oferując zaskakująco zabawną rozgrywkę wyścigową.

System sterowania za pomocą jednego przycisku sprawia, że gra jest łatwa do opanowania, ale trudna do osiągnięcia mistrzostwa, a tryb „City Trial” to czysty chaos w najlepszym stylu imprezowego trybu otwartego świata. Dostosowujesz swój pojazd, eksplorujesz miasto, zbierasz bonusy, a następnie rywalizujesz w wyścigu, który w gronie przyjaciół może stać się przezabawnie intensywny.

Dlaczego to wybraliśmy „Kirby Air Ride”” to pozycja obowiązkowa dla fanów wyścigów, którzy kochają świat Kirby’ego. Możesz ścigać się własną wersją Kirby’ego i walczyć z innymi graczami w trybie wieloosobowym.

Sposób sterowania sprawia, że gra jest bardzo zabawna, ale też niezwykle wymagająca, bo w Air Ride pędzisz z zawrotną prędkością. Możesz cieszyć się trybem Top Ride i ścigać się na mniejszych torach albo wyruszyć na City Trial, poruszać się po labiryncie miasta i ścigać się przez różne, przeplatające się odcinki.

Pamiętam, jak grałem w Kirby Air Ride w sieci LAN z przyjaciółmi i, o rany, zepsuliśmy nasze kontrolery i przeklinaliśmy, jakby jutro nie istniało. To były dobre czasy.

Nasza ocena: Szukasz gry wyścigowej z motywem Kirby’ego? Ta gra przypadnie ci do gustu. „Kirby Air Ride”” to godna uwagi gra z serii spin-off, oferująca niesamowite sterowanie i umiejętności, dzięki którym nie jest to kolejna nudna wirtualna gra wyścigowa, jaką widziałeś już tysiące razy.

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Co mówią gracze?

Ryan Bovenkamp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna gra. Dzięki decyzjom projektowym Sakurai gra oferuje ogromną powtarzalność, a jej mechanika jest wciągająca i łatwa do opanowania. Gorąco polecam.

Wyatt Clarke ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Kirby Air Ride” to najlepsza gra, jaką kiedykolwiek stworzono. Wszystkie tory w trybie Air Ride są znakomicie zaprojektowane, tryb Op Ride świetnie nadaje się do zabicia czasu, a o trybie City Trial nawet nie chcę zaczynać. „Kirby Air Ride” to zdecydowanie niedoceniany tytuł.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Kirby?

Najlepszą grą z serii Kirby jest „Kirby Super Star Ultra”. Jest to tytuł wszechstronny, ponieważ zawiera osiem gier w jednym pakiecie, wiele trybów rozgrywki oraz najlepszą rozgrywkę w całej serii. Biorąc pod uwagę ranking wszystkich najlepszych gier z serii Kirby, „Kirby Super Star Ultra” wyróżnia się pod każdym ważnym względem.

Jakiego rodzaju grą jest „Kirby”?

Najlepsze gry z głównej serii Kirby to gry typu side-scroller i platformówki akcji, w tym „Kirby Super Star Ultra”. Często zawierają one jednak różne minigry, które zmieniają charakter gatunku. Niektóre gry poboczne, takie jak „Kirby Air Ride””, to gry wyścigowe, ale ogólnie rzecz biorąc, gry z serii Kirby to głównie platformówki akcji.

Ile jest gier z serii Kirby?

W serii znajduje się 39 gier z serii Kirby. Seria ta jest dostępna wyłącznie na konsolach Nintendo, takich jak Nintendo Switch, N64, 3DS, Wii, GameCube i inne.

W którą grę z serii Kirby powinienem zagrać jako pierwszą?

Najlepszą grą z serii Kirby, od której warto zacząć, jest „Przygody Kirby’ego””. To właśnie ta gra dała Kirby’emu jego charakterystyczne moce i niezapomnianą grafikę. Najlepiej zacząć od starszych tytułów, a następnie przejść do nowszych, ponieważ znacznie ulepszają one pierwotną formułę.

Która gra z serii Kirby odniosła największy sukces?

Tytuł ten należy do „Kirby and the Forgotten Land”, która sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie. Wynika to prawdopodobnie z wprowadzonej po raz pierwszy w serii grafiki 3D, odświeżonej rozgrywki oraz zupełnie nowej fabuły. Wcześniej bestsellerem była gra „Kirby’s Dream Land””.

Kto jest rywalem Kirby’ego?

Najbardziej wytrwałym rywalem Kirby’ego jest King Dedede, król Dream Land. Jednak jego relacje z Kirby’m są dość dziwne – często przechodzą od przyjaźni do wrogości. Meta Knight jest również często uważany za rywala Kirby’ego, choć zazwyczaj pełni rolę mentora.