Les 13 meilleurs jeux Kirby en 2026 : les plus grandes aventures de la petite boule rose

Les meilleurs jeux Kirby m’ont toujours captivé grâce à leurs univers colorés, leurs ennemis loufoques et leur côté mignon à l’infini .

J’ai passé des heures à flotter à travers Dream Land, à aspirer des adversaires et à découvrir de nouvelles capacités de copie qui rendent chaque aventure originale et passionnante. Il y a des jeux de plateforme classiques comme L’Aventure de Kirby et des spin-offs imaginatifs comme Kirby Air Ride, et chaque jeu offre sa propre forme de magie adorable.

Redécouvrir la série m’a rappelé une époque plus simple et plus mignonne, et m’a fait comprendre pourquoi j’ai toujours envie d’y revenir. Les fans de longue date comme les nouveaux venus adoreront se lancer dans ces aventures pour profiter du plaisir et vivre la magie d’une aventure Kirby.

J’ai sélectionné les meilleurs jeux Kirby pour les joueurs de longue date, les fans de jeux de plateforme et les nouveaux venus. Laissez-vous séduire par cette petite boule rose et partez explorer le Pays des Rêves dès aujourd’hui !

Notre top 5 des meilleurs jeux Kirby

Les fans de Kirby du monde entier s’accordent à dire que les titres principaux et les spin-offs sont excellents, mais rien ne vaut un jeu de la série principale avec son souci du détail, son gameplay soigné et ses graphismes emblématiques. Voici mes préférés :

Kirby : Super Star Ultra (2008) – Ce remake sur DS du classique de la SNES propose des modes supplémentaires, des graphismes améliorés et du contenu bonus, ce qui en fait un jeu incontournable pour tous ceux qui souhaitent vivre l'expérience Kirby ultime. Kirby et le Pays oublié (2022) – La première aventure Kirby entièrement en 3D vous permet d’explorer des mondes immenses et colorés, d’utiliser les transformations déjantées du type « Mouthful » et de vous lancer dans une nouvelle histoire inoubliable. Kirby Star Allies (2018) – Faites équipe avec des amis ou recrutez des ennemis comme alliés dans cette aventure coopérative pour sauver Dream Land des forces des ténèbres, alliant un gameplay astucieux à beaucoup de charme.

Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète des meilleurs jeux Kirby, dénicher des pépites cachées et profiter d’offres exceptionnelles afin de pouvoir commencer à jouer sans attendre.

Les 13 meilleurs jeux Kirby : classement des meilleurs jeux Kirby

Bon, vous êtes donc prêt à vous glisser dans la peau de Kirby et à affronter les menaces les plus redoutables qui pèsent sur la planète Popstar ? Je suis déjà passé par là et je peux vous le dire : ce n’est pas facile.

Au moins, vous savez désormais par où commencer. Voyons donc ce que les meilleurs jeux Kirby ont à offrir et pourquoi j’ai sélectionné ces titres exceptionnels.

1. Kirby Super Star Ultra [Excellent remake de Kirby Super Star sur SNES]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2008 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Huit jeux Kirby réunis en un seul titre Note Metacritic 76

Le meilleur jeu Kirby, Kirby Super Star Ultra, se distingue par sa variété et son rapport qualité-prix. Il s’agit d’un superbe pack de huit jeux en un, proposant divers modes de jeu, avec des histoires, des mécanismes et des défis variés.

Que dire de ce jeu ? C’est un véritable bijou, avec un nombre incroyable de modes de jeu et une grande variété. J’apprécie particulièrement Spring Breeze, le remake du jeu original. Cependant, Souhaits de la Voie lactée figure également parmi mes favoris, avec son jeu de tir à défilement horizontal que j’apprécie énormément.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby Super Star Ultra a décroché la première place grâce à ses huit jeux réunis, ce qui se traduit par une superbe variété de modes de jeu et une expérience globale très divertissante.

Kirby Super Star Ultra redéfinit la série grâce à des modes de jeu tels que « Helper to Hero », un mode « boss-rush », et « La revanche du roi » », dans lequel Kirby affronte le roi Dedede pour un nouveau combat.

Si vous êtes amateur de bons jeux de course, « Course gastronomique » comblera vos attentes, puisque Kirby affronte le roi Dedede tout en dévorant de la nourriture. À l’inverse, « « La Grande Offensive des Grottes » est un excellent jeu de type Metroidvania, dans lequel vous incarnez Kirby alors qu’il explore une grotte à la recherche d’un trésor.

Mon verdict : Les fans de Kirby comme les nouveaux venus apprécieront au plus haut point Kirby Super Star Ultra. En tant que titre « huit-en-un », il capture parfaitement l’essence de Kirby, vous permettant d’explorer ce personnage et son univers à travers plusieurs modes de jeu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

KorelUner ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un grand classique de Kirby qui surpasse même les nouveaux venus.

Goat_Inspecter. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je voudrais que chaque jeu Kirby soit une nouvelle version de ce jeu.

2. Kirby et le Pays oublié [Meilleur jeu Kirby en 3D sur Nintendo Switch]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2022 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Graphismes et gameplay en 3D Note Metacritic 83

Ce premier jeu Kirby proposant un gameplay entièrement en 3D, *Kirby et le Pays oublié*, introduit le « Mode Bouffée », qui permet à Kirby d’aspirer de gros objets et de se transformer, modifiant ainsi la manière dont les joueurs interagissent avec l’environnement et résolvent les énigmes.

Je trouve ce jeu incroyablement divertissant. Son gameplay raffiné, le « Mode Bouche pleine » et ses superbes graphismes en 3D lui donnent véritablement vie. « Kirby et le Pays oublié » propose des énigmes complexes et des combats divertissants, au cours desquels Kirby avale tout ce qui se trouve sur son chemin et utilise sa capacité de copie.

Pourquoi nous l’avons choisi « Kirby et le pays oublié » est le premier jeu Kirby en 3D de la série, doté de graphismes entièrement repensés et d’un gameplay peaufiné. C’est également le plus grand succès commercial de la série.

La conception des niveaux dans *Kirby et le Pays oublié* regorge de surprises, avec des objets à collectionner cachés, des chemins secrets et des énigmes environnementales inventives qui récompensent l’exploration. Les combats contre les boss sont plus impressionnants et plus dynamiques que dans les opus précédents, et nécessitent souvent une utilisation créative des capacités de copie de Kirby et des transformations du « Mode Bouche pleine » pour les vaincre.

Au-delà du gameplay, les environnements éclatants entièrement en 3D et la bande-son envoûtante donnent vie à Dream Land comme jamais auparavant, créant une aventure à la fois novatrice et intemporelle.

Mon verdict : C’est un jeu incontournable pour tous les passionnés de Kirby. Les graphismes en 3D, le gameplay fluide et une histoire complexe en font un chef-d’œuvre de la série. Je vous recommande d’utiliser l’une des meilleures manettes Nintendo Switch pour venir à bout des énigmes complexes et éliminer des ennemis redoutables.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

AngyNeedyDrinky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 On le lit d'une traite, non seulement parce qu'il est facile à lire, mais aussi parce qu'il est d'un charme irrésistible.

Nebelupdog. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'était vraiment sympa. J'adorerais voir davantage de jeux Kirby dans ce style.

3. Kirby Star Allies [Meilleur jeu Kirby pour le mode coopératif à quatre joueurs et la résolution d’énigmes]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Mécanique des « capacités d’amis » Note Metacritic 73

Kirby Star Allies introduit le système des « capacités d’amis », qui permet à Kirby de se lier d’amitié avec ses ennemis en leur lançant un cœur. Il s’agit d’une fantastique aventure coopérative à quatre joueurs où vous combinez des pouvoirs uniques pour créer de nouvelles attaques dévastatrices et résoudre des énigmes liées à l’environnement.

Si vous recherchez un jeu coopératif de premier ordre se déroulant dans l’univers de Kirby, ne cherchez pas plus loin. Star Allies est un véritable jeu de plateforme en 2,5D qui se distingue par la variété de son gameplay et des mécanismes de combat inédits. Bien que le jeu puisse être joué en solo, je préfère de loin y jouer avec un ou deux amis… voire trois !

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby Star Allies propose des mécanismes de jeu coopératif très riches qui le distinguent des autres jeux Kirby, offrant un plaisir sans fin avec jusqu’à quatre joueurs simultanément.

C’est là que ce jeu divertissant prend toute sa dimension, et la tentative de Kirby pour défendre la planète Popstar redevient un véritable plaisir ! *Kirby Star Allies* conserve ses meilleurs atouts : les combats, les énigmes et le jeu de plates-formes. Cependant, une histoire captivante et un mode coopératif à quatre joueurs élèvent l’expérience à un tout autre niveau.

Mon verdict : C'est le meilleur jeu Kirby si vous recherchez un mode coopératif. Il enrichit la formule originale grâce à des mécanismes de combat raffinés et approfondis. Il figure sans aucun doute parmi les meilleurs titres de cette franchise de tous les temps, parmi les sorties les plus récentes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KIRBY STAR ALLIES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Que disent les joueurs ?

JellyJamJT. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est en fait mon tout premier jeu Kirby et, même si la plupart des niveaux étaient faciles, c'est quand même super amusant.

StarberryToufu. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je recommande davantage *Star Allies* aux grands fans de toute l'histoire de la série. Au-delà de la nostalgie, ce jeu offre une grande rejouabilité, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de facilité à me plonger dans *Star Allies* pour assouvir mon envie de jouer, par rapport à d'autres jeux.

4. Kirby Planet Robobot [Le meilleur Kirby en matière de destruction et de déplacement à bord d’une armure mécanique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 3DS Année de sortie 2016 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Armure Robobot Note Metacritic 81

Kirby Planet Robobot vous permet d’enfiler l’armure Robobot, une puissante armure mécanique, et de laisser Kirby semer le chaos parmi ses ennemis. Encaisser plus facilement les dégâts importants, analyser les capacités des ennemis et vous transformer vous garantissent de résoudre les énigmes avec succès et d’éliminer efficacement les menaces qui pèsent sur Kirby.

Planet Robobot est sans doute l’un des meilleurs jeux Kirby. J’adore l’armure Robobot, car elle enrichit considérablement le gameplay. Grâce à elle, Kirby peut se déplacer à travers différents plans tout en détruisant les obstacles tenaces à l’aide de nouvelles attaques Robobot. L’armure offre également quelques mécanismes uniques supplémentaires.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby Planet Robobot a mérité sa place grâce à son gameplay repensé, avec l’armure Robobot de Kirby et ses capacités uniques de résolution d’énigmes.

Kirby peut soulever et déplacer des obstacles lourds, ainsi que vaincre des ennemis géants. Sorti en 2016, Kirby Planet Robobot offre de superbes graphismes, qu’il associe à un gameplay moderne et fluide, ainsi qu’à une excellente histoire mettant en avant les exploits héroïques et la persévérance sans faille de Kirby.

Il est intéressant de noter que la difficulté de Planet Robobot est un peu moins élevée, comme l’ont signalé de nombreux joueurs, ce qui en fait un excellent point d’entrée pour les nouveaux fans de Nintendo.

Mon verdict : si vous êtes prêt à vivre une expérience riche en combats, axée sur les armures mécaniques, avec des mécanismes de jeu complexes et des graphismes époustouflants, Planet Robobot est fait pour vous. Enfilez l’armure Robobot et lancez-vous dans l’aventure sur votre Nintendo 3DS.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Pedrosocool. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Une durée idéale, une incroyable variété, des boss passionnants, des énigmes amusantes, des concepts de niveaux très divertissants.

KL-Cobalt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Après une longue journée de travail et après avoir affronté des embouteillages épouvantables sur le trajet, rien n'est plus relaxant que d'enfiler mon armure Robobot et de frapper les voitures

5. Le retour de Kirby au pays des rêves [Le meilleur gameplay Kirby à l’ancienne avec un mode coopératif]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Wii Année de sortie 2011 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Mode coopératif à quatre joueurs Note Metacritic 79

Le retour de Kirby au pays des rêves reprend la formule classique du jeu de plateforme à défilement horizontal et propose un mode coopératif à quatre joueurs, ce qui fait de ce jeu Wii un titre exceptionnel. Les « Super Capacités » permettent de vider l’écran d’un seul coup, ce qui donne lieu à des moments épiques et inattendus, et garantit que le jeu restera mémorable pendant de nombreuses années.

C’est un jeu multijoueur fantastique qui ne réinvente pas la roue. Il s’agit d’une expérience Kirby classique avec des graphismes améliorés. Je pense qu’il excelle en mode multijoueur, où les joueurs peuvent unir leurs forces et lancer des attaques redoutables. Il en va de même pour la résolution d’énigmes, où l’ingéniosité de chaque joueur fera la différence.

Pourquoi nous l’avons choisi Le retour de Kirby au pays des rêves capture parfaitement le charme des jeux de plateforme Kirby classiques tout en y ajoutant une touche de modernité. Le mode coopératif à quatre joueurs transforme chaque niveau en une aventure collaborative et amusante, permettant à des amis de faire équipe pour déchaîner des super-pouvoirs et créer une action chaotique qui remplit tout l’écran.

La conception des niveaux est intelligemment pensée pour trouver le juste équilibre entre défi et plaisir, avec des zones cachées et des objets à collectionner qui récompensent l’exploration. Les combats contre les boss sont dynamiques et passionnants, nécessitant souvent un travail d’équipe pour être remportés, ce qui rend chaque affrontement particulièrement gratifiant.

Même en mode solo, le jeu conserve tout son charme et propose une courbe de difficulté progressive ainsi que de nombreux secrets à découvrir. La bande-son regorge de morceaux entraînants qui s’accordent parfaitement avec l’univers ludique de Kirby et renforcent le sentiment d’aventure. Dans l’ensemble, *Le retour de Kirby au pays des rêves* offre une expérience à la fois nostalgique et soignée, qui ravira aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus.

Mon verdict : Dans l’ensemble, « Le retour de Kirby au Pays des Rêves » est une expérience agréable et concise, empreinte de joie et d’enthousiasme grâce à des combats raffinés, des graphismes améliorés et la formule originale de Kirby tant attendue par de nombreux fans. Parfois, ce n’est pas l’innovation qu’il faut, mais du raffinement, et c’est exactement ce que ce jeu apporte.

Que disent les joueurs ?

JawbreakerAlumni. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 « Kirby » en mode multijoueur à 4, c'était vraiment génial. C'était également le premier jeu « Kirby » de la série principale sur console depuis la N64 ; c'était donc un événement majeur à l'époque, et « Kirby's Return to Dream Land » n'a pas déçu.

EastNeat4957 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si vous avez de jeunes enfants qui souhaitent jouer, ce jeu est idéal. Les morts sont rares et vous accumulez tellement de vies que cela n’aura vraiment aucune importance. Ils peuvent choisir un personnage « facile » si le système d’inhalation leur semble compliqué, et l’ambiance est très légère.

6. Kirby 64 : Les Éclats de cristal [Meilleur jeu Kirby pour ses nouveaux pouvoirs uniques]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 64 Année de sortie 2000 Créateur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Système « Power Combo » Note Metacritic 77

Kirby 64 : Les Éclats de cristal introduit le système Power Combo, qui vous permet de combiner deux capacités de copie pour créer plus de 25 pouvoirs nouveaux et uniques. Ce mécanisme constitue la colonne vertébrale du jeu, offrant une créativité et des possibilités infinies pour enrichir le gameplay.

Il s’agit d’un titre « à l’ancienne », mais qui m’a laissé sans voix la première fois que j’y ai joué (j’avais cinq ans à l’époque). Je me souviens avoir apprécié ses phases de plate-forme à défilement horizontal et ses séquences de combat, ses graphismes colorés, ainsi que sa difficulté, car elle n’était pas trop exigeante.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby 64 : Les Éclats de cristal est le meilleur jeu Kirby pour ses pouvoirs uniques et la combinaison de deux capacités de copie permettant des attaques créatives et la résolution d’énigmes.

Kirby 64 propose de nombreux mini-jeux et un gameplay créatif, dont l’un des points forts est le « 100-Yard Hop », où vous affrontez vos amis dans une course. Le « Course-poursuite sur damier » est l’un de mes préférés, car vous affrontez vos amis pour être le dernier à rester en vie.

Mon avis : « Kirby 64 : Les Éclats de cristal » est un bon jeu pour les possesseurs de Nintendo 64 à la recherche d’un gameplay exceptionnel et d’un univers visuel unique, dans le style « old school ». Je suis certain que cette machine à voyager dans le temps vous captivera et vous rendra accro dès les premiers instants.

Que disent les joueurs ?

Agentx316 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une aventure de Kirby très amusante, riche en superbes transformations et en combinaisons de transformations encore plus géniales.

Star_Crunch ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Kirby 64 est un jeu qui reprend assez bien la plupart des caractéristiques typiques de Kirby. Kirby est adorable. Les niveaux sont variés et colorés, avec des idées ludiques et une galerie de personnages géniale.

7. Kirby et le miroir magique [Meilleure aventure non linéaire de Kirby]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Game Boy Advance Année de sortie 2004 Développeurs HAL Laboratory, Flagship, Dimps, Nintendo Caractéristique unique Univers de jeu non linéaire Note Metacritic 80

Bienvenue dans une version originale de la formule bien connue de Kirby, disponible sur Game Boy Advance. *Kirby et le miroir magique* vous plonge dans un univers aux allures de labyrinthe, avec une carte de jeu de type « Metroidvania » non linéaire et immersive que vous pouvez explorer dans l’ordre de votre choix, avec jusqu’à quatre joueurs simultanément.

Kirby et le miroir magique est l’un des jeux les plus captivants de la série. La conception des niveaux, semblable à un labyrinthe et divisée en neuf zones, permet une exploration approfondie. Vous combattrez à travers les neuf biomes, collecterez des objets, résoudrez des énigmes et affronterez de redoutables boss.

Pourquoi nous l’avons choisi L’univers de type Metroidvania de « Kirby et le miroir merveilleux » offre de nombreuses possibilités d’exploration et une mécanique de jeu unique, à savourer avec jusqu’à quatre joueurs en mode coopératif.

Kirby peut avaler ses ennemis et les boss vaincus, ce qui vous permet d’obtenir des améliorations de santé et de performances. L’histoire du jeu peut être vécue seul ou entre amis, tandis que le mode multijoueur enrichit l’expérience grâce à quelques mini-jeux qui viennent ponctuer le mode histoire.

Mon verdict : L’exploration dans *Kirby et le miroir magique* est exceptionnelle, avec un univers immersif qui vous captive d’emblée. Je vous recommande vivement de l’explorer entre amis, mais même en solo, vous profiterez de l’un des meilleurs jeux Kirby et apprécierez sa conception ouverte, pleine d’imprévus.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Kadams8670 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Amazing Mirror était bien plus captivant, car il vous donnait la possibilité d'explorer et de démêler la carte du jeu à votre guise. J'espère vraiment que nous verrons un autre jeu Kirby, encore meilleur, adoptant ce style axé sur l'exploration.

Levantine ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu a toujours été l'un de mes jeux Kirby préférés en raison de ses possibilités d'exploration, et je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer qu'en solo. J'ai hâte de pouvoir enfin y jouer avec mes amis grâce au mode en ligne !

8. L’Aventure de Kirby [Un jeu Kirby incontournable pour tous les fans de Kirby]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plates-formes Nintendo NES, Nintendo 3DS Année de sortie 1993 Créateur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Fonction de copie Note Metacritic 77

L’Aventure de Kirby introduit la « Copy Ability », un mécanisme de jeu qui a défini la franchise. Elle vous permet d’avaler et d’absorber les pouvoirs de vos ennemis, ouvrant ainsi la voie aux jeux suivants.

« L’aventure de Kirby » est sorti en 1993, mais il est disponible via les émulateurs de console de Nintendo Switch Online. Les graphismes 2D à l’ancienne suscitent une immense nostalgie, tandis que la capacité de copie emblématique de Kirby est incroyablement amusante. Vous parcourrez le Pays des Rêves à la recherche de Nightmare, l’antagoniste principal.

Pourquoi nous l’avons choisi L’Aventure de Kirby pose les bases de tout ce qui fait la grandeur des jeux Kirby. La « Copy Ability » transforme un simple jeu de plates-formes en un terrain de jeu créatif où avaler ses ennemis et exploiter leurs pouvoirs procure une satisfaction sans fin.

Le gameplay s’articule autour de Kirby qui aspire ses ennemis pour conserver leurs capacités ou les recracher sous forme de projectiles. Vous affronterez des ennemis « classiques », entrecoupés de boss coriaces qui viennent rompre la monotonie. Pas de mode multijoueur ici, cependant. Vous parcourrez ce chemin seul et serez fier d’avoir vaincu l’ensemble de ses plus de quarante niveaux.

Mon verdict : L’Aventure de Kirby figure parmi les meilleurs titres Nintendo de la vieille école. C’est un jeu de plateforme réputé, doté d’un gameplay simple mais efficace, de combats gratifiants et des graphismes caractéristiques de Kirby. Que vous soyez un joueur de longue date ou un nouveau venu, L’Aventure de Kirby saura vous combler.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

hungrygoriya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu est vraiment en train de devenir l'un de mes préférés de la série, malgré sa simplicité. C'est agréable de jouer de temps en temps à un jeu coloré, décontracté et amusant, sans se prendre la tête.

Giovanni Zappavigna ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu magnifique, je me souviens y avoir joué sur la NES d'origine. Récemment, je me suis procuré le Raspberry Pi 9 et j'ai rejoué à ce petit bijou. Cela m'a rappelé de bons souvenirs.

9. Kirby’s Epic Yarn [Meilleur jeu Kirby pour ses pouvoirs de transformation uniques]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Wii, Nintendo 3DS Année de sortie 2010 Développeur(s) Good-Feel, Nintendo Caractéristique unique Style graphique inspiré du tissu, mécanismes de jeu basés sur la transformation Note Metacritic 86

Kirby’s Epic Yarn présente un style graphique inspiré du tissu, aussi magnifique qu’original. Comme son nom l’indique, l’univers semble être fait de fil, de boutons et de feutre, ce qui procure une sensation à la fois étrange et magnifique. Ajoutez à cela la capacité de Kirby à se transformer en sous-marin, en voiture ou en parachute, et vous serez émerveillé.

Kirby ne peut pas aspirer ses ennemis ni absorber leurs capacités. Cela rend le jeu unique et incroyablement difficile. Par exemple, l’attaque « Yarn Whip » vous permet d’attraper des objets et des ennemis pour les lancer comme s’il s’agissait de déchets. De plus, Kirby’s Epic Yarn propose un mode coopératif.

Pourquoi nous l'avons choisi Le style artistique unique, inspiré du tissu, ainsi que les mécanismes de transformation de Kirby’s Epic Yarn rendent le gameplay très différent et davantage axé sur la créativité. Ce jeu est idéal pour les possesseurs de Nintendo Wii et de 3DS.

Les niveaux regorgent d’objets cachés à collectionner, de plates-formes astucieuses et d’obstacles imaginatifs qui rendent l’exploration infiniment gratifiante. Associé à une bande-son apaisante et à un design fantaisiste, Kirby’s Epic Yarn offre une aventure chaleureuse et visuellement époustouflante, sans équivalent dans la série.

Mon verdict : Kirby’s Epic Yarn est tout simplement époustouflant. C’est une approche inédite des meilleurs jeux Kirby, avec des mécanismes de transformation, un univers en tissu et une expérience coopérative captivante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Une fois que l’on s’est habitué à ce concept de tissus et de fils, plus rien ne semble farfelu dans ce jeu, et tout s’harmonise à merveille sur le plan visuel. C’est magnifique de voir ce qu’ils font avec les arrière-plans et la façon dont ceux-ci s’entremêlent au gré de leurs mouvements et de leurs interactions.

Connor Morris. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'adorais ce jeu quand j'étais enfant. J'en garde d'excellents souvenirs, c'était vraiment génial. Les combats contre les boss sont amusants et originaux, et les énigmes révèlent généralement un secret amusant, ce qui ajoute un peu plus de rejouabilité au niveau.

10. Kirby : Triple Deluxe [Meilleur jeu Kirby avec des changements de perspective et des énigmes complexes]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 3DS Année de sortie 2014 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Gameplay avec changement de perspective Note Metacritic 80

Comptant parmi les meilleurs jeux Kirby, Kirby : Triple Deluxe exploite pleinement les capacités matérielles de la Nintendo 3DS, proposant un gameplay qui alterne entre le premier plan et l’arrière-plan, créant ainsi de nouvelles possibilités en matière d’énigmes et de plates-formes basées sur la perspective.

Kirby : Triple Deluxe est exactement ce que son nom indique : trois fois plus de plaisir ! Vous évoluerez dans un univers de jeu en 2,5D en constante évolution, affronterez des ennemis et résoudrez des énigmes environnementales grâce à une mécanique de jeu originale. Kirby peut désormais aspirer de gros objets grâce au Fruit miracle.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby : Triple Deluxe est un jeu exigeant, proposant des combats et des déplacements gratifiants, qui tire pleinement parti de la puissance matérielle de la 3DS.

De plus, notre cher Kirby peut utiliser un scarabée pour empaler ses ennemis et les vaincre d’un puissant coup au sol. Les combats et les phases de plateforme du jeu sont incroyablement gratifiants.

La cerise sur le gâteau, du moins pour moi, c’est le mini-jeu Super Smash Bros. C’est un véritable festin « Kirby contre Kirby » où chaque joueur peut créer sa propre version de Kirby dotée de capacités uniques et s’affronter les uns contre les autres. C’est chaotique, amusant et brutal. J’adore ça.

Mon verdict : Kirby : Triple Deluxe est un jeu polyvalent. Il est magnifique, se joue à merveille et offre suffisamment de « contenu » sous forme de sous-jeux et de mini-jeux pour que le plaisir ne s'estompe jamais. Prenez votre manette Nintendo 3DS et lancez-vous : vous allez adorer chaque seconde.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Nebelupdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je suis peut-être aveuglé par la nostalgie, mais je crois que c'est mon jeu Kirby préféré pour l'instant. Le thème du boss final reste l'un de mes morceaux préférés de la série Kirby de tous les temps.

J_D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est plutôt bien ficelé, j'apprécie la façon dont le jeu joue avec la perspective entre le premier plan et l'arrière-plan, en particulier lors des combats contre les boss. Je dirais toutefois que l'hypernova est une idée un peu boiteuse. Elle offre des moments sympas, mais pas suffisamment pour justifier la fréquence à laquelle elle apparaît. Tout le reste tient toutefois la route. Pour ceux que cela intéresse, « Beetle » est ma nouvelle capacité de copie préférée parmi celles introduites dans ce jeu.

11. Kirby’s Dream Land 3 [La meilleure aventure de Kirby avec ses amis les animaux]

Notre note 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Super NES Année de sortie 1997 Créateur(s) HAL Laboratory, Nintendo Particularité Un style graphique rappelant les dessins au crayon et des amis animaux Note Metacritic À déterminer

Kirby’s Dream Land 3 fait partie de ces jeux SNES qui marquent les esprits. Son graphisme aux allures de dessin au crayon lui confère un charme de livre d’images qui reste unique, même plusieurs décennies plus tard.

Ce qui rend le jeu vraiment amusant, ce sont les six amis animaux sur lesquels vous pouvez monter, chacun modifiant la façon dont Kirby évolue. Rick le hamster vous permet d’escalader les murs, Kine le poisson facilite grandement la nage, et Nago le chat ajoute une touche de chaos en roulant. Combiner ces amis de différentes manières renouvelle sans cesse le gameplay et vous donne une raison d’explorer chaque recoin de Dream Land.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby’s Dream Land 3 présente une vingtaine d’amis animaux qui diversifient considérablement le gameplay et rendent les phases de plate-forme et les combats plus agréables.

Les niveaux regorgent de secrets, d’étoiles-cœur et de défis de plate-forme créatifs, tandis que les boss marquent les esprits sans jamais devenir agaçants. Vous faites équipe avec Gooey, le compagnon de Kirby, pour vaincre Dark Matter, et les multiples fins vous donnent une bonne raison de rejouer et de partir à la chasse à tous les objets à collectionner.

Kirby’s Dream Land 3 n’est pas excessivement complexe, mais il n’a pas besoin de l’être. C’est un jeu simple, modérément exigeant et extrêmement nostalgique, ce qui en fait un véritable régal tant pour les joueurs de longue date que pour les nouveaux venus.

Mon verdict : Kirby’s Dream Land 3 est un jeu étonnamment satisfaisant, riche en moments mémorables et en environnements détaillés. Avec des combats peaufinés et un gameplay de plateforme fluide, Kirby’s Dream Land 3 vous offre des heures, voire des semaines, de plaisir, surtout si vous disposez d’un abonnement Nintendo Switch Online ou d’une Nintendo Super NES.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Les amis de Kirby sont des personnages amusants, et le fait de leur avoir attribué à chacun une variante unique des capacités de copie était une touche sympathique sur Game Boy.

Connor Morris ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 J'ai des sentiments mitigés à ce sujet. J'apprécie le style graphique, et certains niveaux sont réussis. Mais la vitesse de déplacement est trop lente, les compagnons animaux ne font pas partie de mes mécanismes préférés dans Kirby, et les étoiles-cœur sont assez absurdes et difficiles à obtenir à certains moments.

12. Kirby’s Dream Land 2 [Meilleur jeu Kirby pour une exploration approfondie]

Notre note 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Game Boy Année de sortie 1995 Créateur(s) HAL Laboratory, Nintendo Particularité Les amis animaux de Kirby Note Metacritic À déterminer

Kirby’s Dream Land 2 a présenté les amis animaux de Kirby, Kine, Rick et Coo, sur Game Boy. Ce trio très apprécié a inventé les mécanismes de jeu qui ont ensuite été repris dans de nombreux grands titres de la série Kirby. Ce titre remarquable est le rêve de tout collectionneur, car il met l’accent sur la collecte d’objets cachés.

Kirby’s Dream Land 2 n’a que deux ans de plus que son successeur. Bien que ses graphismes ne soient pas aussi soignés, son gameplay n’en est pas moins varié, grâce à la capacité de Kirby à nager, voler et marcher. Les amis animaux enrichissent l’expérience en proposant des façons uniques de parcourir l’environnement.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby’s Dream Land 2 a introduit des amis animaux mémorables, enrichissant ainsi le gameplay de la série. C’est l’un des meilleurs jeux Kirby par lesquels commencer si vous êtes novice.

Comme dans la plupart des jeux Kirby, vous aspirerez des ennemis pour soit les utiliser comme projectiles, soit leur voler leurs capacités. Kirby’s Dream Land 2 propose des graphismes en niveaux de gris qui le distinguent du reste des jeux de la franchise, mais j’attribue cela à la Matière noire, une force maléfique qui bouleverse la vie de Kirby dans ce jeu et assombrit l’atmosphère.

Mon avis : « Kirby’s Dream Land 2 » incarne à la perfection ce que la série cherche à transmettre. Des mécanismes de jeu de plateforme exceptionnels, des combats acharnés et la relation entre Kirby et ses amis les animaux. Rien de nouveau, mais tout de même agréablement rafraîchissant !

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Que disent les joueurs ?

Alexander Becerra ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est en gros « Dream Land 1 », mais en mieux.

Pokermario6456 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 J'ai apprécié DL2 pour le plaisir que l'on peut avoir à jouer avec Rick et Coo, ainsi que pour la manière dont le jeu a posé les bases de mécanismes tels que la recherche d'objets cachés dans les niveaux afin de débloquer un véritable boss final et des mécanismes liés aux capacités.

13. Kirby Air Ride [Le meilleur spin-off de course Kirby à vous briser le cou]

Notre note 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo GameCube Année de sortie 2003 Créateur(s) HAL Laboratory, Nintendo Caractéristique unique Gameplay de course Note Metacritic 61

Qui a dit que le meilleur jeu Kirby ne pouvait pas être un spin-off ? Kirby Air Ride renverse les codes en proposant une expérience de course étonnamment divertissante.

Le système de commandes à un seul bouton rend le jeu facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, et le mode « City Trial » est un véritable chaos, dans le meilleur esprit des modes festifs en monde ouvert. Vous personnalisez votre véhicule, explorez la ville, récupérez des bonus, puis participez à une course qui peut devenir hilarante et intense entre amis.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby Air Ride est un incontournable pour les fans de courses qui adorent l’univers de Kirby. Vous pouvez courir avec votre propre version de Kirby et affronter d’autres joueurs en mode multijoueur.

Les commandes du jeu le rendent très amusant, mais incroyablement exigeant, car Air Ride se déroule à des vitesses vertigineuses. Vous pouvez profiter du mode « Top Ride » et courir sur des circuits plus petits, ou vous lancer dans un « City Trial », naviguer dans cette ville aux allures de labyrinthe et foncer à travers différentes sections entrelacées.

Je me souviens avoir joué à Kirby Air Ride en réseau local avec mes amis et, oh là là, nous avons cassé nos manettes et juré comme s’il n’y avait pas de lendemain. Que de bons souvenirs.

Mon verdict : Vous voulez un jeu de course sur le thème de Kirby ? Vous allez adorer celui-ci. Kirby Air Ride est un spin-off remarquable, doté de commandes de course incroyables et de capacités qui en font bien plus qu’un simple jeu de course virtuel ennuyeux comme on en a vu des milliers.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Qu’en disent les joueurs ?

Ryan Bovenkamp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un excellent jeu. Grâce aux choix de conception de Sakurai, ce jeu offre une rejouabilité exceptionnelle, et ses mécanismes sont captivants et faciles à maîtriser. Je ne saurais trop vous le recommander.

Wyatt Clarke ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Kirby Air Ride est le meilleur jeu jamais créé. Tous ses circuits en mode « Air Ride » sont superbement conçus, le mode « Op Ride » est idéal pour passer le temps, et je ne vous parle même pas du mode « City Trial ». Kirby Air Ride est sans aucun doute un titre sous-estimé.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Kirby ?

Le meilleur jeu Kirby est Kirby Super Star Ultra. C’est un jeu très complet, puisqu’il regroupe huit jeux en un seul pack, propose plusieurs modes de jeu et offre le meilleur gameplay de la franchise. D’après le classement des meilleurs jeux Kirby, Kirby Super Star Ultra excelle dans tous les aspects importants.

De quel type de jeu s'agit-il avec Kirby ?

Les meilleurs jeux Kirby de la série principale sont des jeux à défilement horizontal et des jeux de plates-formes d'action, y compris Kirby Super Star Ultra. Cependant, ils comprennent souvent des mini-jeux variés qui innovent dans leur genre. Certains spin-offs, comme Kirby Air Ride, sont des jeux de course, mais les jeux Kirby sont, en général, principalement des jeux de plates-formes d'action.

Combien y a-t-il de jeux Kirby ?

La franchise compte 39 jeux Kirby. Elle est exclusive aux consoles Nintendo, à savoir la Nintendo Switch, la N64, la 3DS, la Wii, la GameCube et d’autres.

Par quel jeu Kirby devrais-je commencer ?

Le meilleur jeu Kirby à découvrir en premier est « L’Aventure de Kirby ». C’est celui qui a donné à Kirby ses pouvoirs emblématiques et ses graphismes mémorables. Il est préférable de commencer par les titres les plus anciens, puis de passer aux plus récents, car ceux-ci améliorent considérablement la formule initiale.

Quel est le jeu Kirby qui a connu le plus grand succès ?

Ce titre revient à « Kirby and the Forgotten Land », avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Ce succès s'explique sans doute par les graphismes en 3D, une première dans la série, un gameplay revisité et une toute nouvelle histoire. Avant cela, le best-seller était « Kirby’s Dream Land ».

Qui est le rival de Kirby ?

Le plus tenace des rivaux de Kirby est le roi Dedede, souverain de Dream Land. Mais sa relation avec Kirby est étrange, oscillant souvent entre amitié et hostilité. Meta Knight est également souvent considéré comme le rival de Kirby, bien qu’il endosse fréquemment le rôle de mentor.