Os 13 melhores jogos do Kirby em 2026: as melhores aventuras da bolinha cor-de-rosa

Os melhores jogos do Kirby sempre me cativaram com os seus mundos coloridos, inimigos ridículos e fofura sem fim .

Passei horas a flutuar pela Dream Land, a engolir inimigos e a descobrir novas habilidades de cópia que fazem com que cada aventura pareça nova e emocionante. Há jogos de plataformas clássicos, como o A Aventura do Kirby, e spin-offs criativos, como o Kirby Air Ride, e cada jogo tem o seu próprio tipo de magia adorável.

Revisitar a série fez-me lembrar de tempos mais simples e fofos e porque é que quero continuar a voltar para mais. Tanto os fãs de longa data como os novos vão adorar mergulhar nestas aventuras para aproveitar a diversão e experimentar a magia de uma aventura do Kirby.

Reduzi a minha lista aos melhores jogos do Kirby para jogadores que regressam, fãs de jogos de plataformas e novatos. Abraça esta bolinha cor-de-rosa e explora a Dream Land ainda hoje!

As nossas 5 melhores escolhas para os melhores jogos do Kirby

Os fãs do Kirby em todo o mundo concordam que tanto os títulos principais como os spin-offs são excelentes, mas nada supera um jogo da série principal e a sua atenção aos detalhes, jogabilidade aperfeiçoada e gráficos característicos. Aqui estão os meus favoritos:

Kirby: Super Star Ultra (2008) – Este remake para a DS do clássico da SNES traz modos extra, gráficos melhorados e conteúdo bónus, tornando-o um jogo imperdível para quem quer a experiência definitiva do Kirby. Kirby e a Terra Esquecida (2022) – A primeira aventura do Kirby totalmente em 3D permite-te explorar mundos enormes e vibrantes, usar as transformações loucas faz o «Modo Mouthful» e embarcar numa nova história inesquecível. Kirby Star Allies (2018) – Junta-te a amigos ou recruta inimigos como aliados nesta aventura cooperativa para salvar a Dream Land das forças das trevas, combinando uma jogabilidade inteligente com muito charme.

Continua a ler para veres a lista completa dos melhores jogos do Kirby, descobrires pérolas escondidas e aproveitares ótimas promoções para começares a jogar já.

Os 13 melhores jogos do Kirby: uma classificação dos melhores jogos do Kirby

Pronto, então estás pronto para te meteres na pele do Kirby e enfrentares as ameaças mais poderosas ao Planeta Popstar? Já passei por isso e posso dizer-te: não é fácil.

Pelo menos, agora já sabes por onde começar, por isso vamos ver o que os melhores jogos do Kirby têm para oferecer e porque é que escolhi estes títulos excecionais.

1. Kirby Super Star Ultra [Excelente remasterização do Kirby Super Star para a SNES]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2008 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Oito jogos do Kirby num só jogo Pontuação no Metacritic 76

O melhor jogo do Kirby, o Kirby Super Star Ultra, destaca-se pela variedade e pela relação qualidade/preço. É um pacote fantástico de oito jogos num só, com vários modos de jogo, oferecendo histórias, jogabilidade e desafios diferentes.

O que posso dizer sobre ele? É um jogo absolutamente fantástico, com uma quantidade louca de modos de jogo e muita variedade. Gosto muito do «Spring Breeze», o remake do jogo original. No entanto, o «Desejos da Via Láctea» também está entre os meus favoritos, com aquela jogabilidade de tiro side-scrolling que adoro.

Por que é que o escolhemos O «Kirby Super Star Ultra» conquistou o primeiro lugar graças aos oito jogos que inclui, o que resulta numa variedade fantástica de modos de jogo e numa experiência global muito divertida.

O «Kirby Super Star Ultra» redefine a série com modos de jogo como o «Helper to Hero», um modo de combate a chefes, e o «A Vingança do Rei», onde o Kirby enfrenta o Rei Dedede numa nova batalha.

Se és fã de bons jogos de corridas, o «Gourmet Race» vai satisfazer essa vontade, já que o Kirby corre contra o Rei Dedede enquanto devora comida. Por outro lado, o «A Grande Ofensiva das Cavernas» é um excelente jogo ao estilo Metroidvania, que te coloca na pele do Kirby enquanto ele procura tesouros na caverna.

O meu veredicto: Tanto os fãs do Kirby como os novatos vão adorar o Kirby Super Star Ultra. Como título «oito em um», capta na perfeição a essência do Kirby, permitindo-te explorar esta personagem e o universo do jogo através de vários modos de jogo.

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O que dizem os jogadores?

KorelUner ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um clássico da Kirby que supera até mesmo os mais recentes.

Goat_Inspecter. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quero que todos os jogos do Kirby sejam uma versão deste jogo.

2. Kirby e a Terra Esquecida [Melhor jogo 3D do Kirby na Nintendo Switch]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2022 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Gráficos e jogabilidade em 3D Pontuação no Metacritic 83

Este primeiro jogo do Kirby com jogabilidade totalmente em 3D, «Kirby e a Terra Esquecida»», apresenta o «Modo Bocado», que permite ao Kirby engolir objetos grandes e transformar-se, alterando a forma como os jogadores interagem com o ambiente e resolvem quebra-cabeças.

Acho este jogo incrivelmente divertido. A jogabilidade refinada, o «Mouthful Mode» e os gráficos 3D impressionantes dão-lhe vida. O «Kirby e a Terra Esquecida» inclui quebra-cabeças complexos e combates divertidos, onde o Kirby engole tudo o que encontra pelo caminho e usa a sua habilidade de cópia.

Por que é que o escolhemos O «Kirby e a Terra Esquecida» é o primeiro jogo 3D do Kirby da série, com gráficos renovados e uma jogabilidade aperfeiçoada. Ao mesmo tempo, é o jogo mais vendido da série.

O design dos níveis em «Kirby e a Terra Esquecida» está cheio de surpresas, com itens escondidos, caminhos secretos e quebra-cabeças ambientais criativos que recompensam a exploração. As batalhas contra os chefes são maiores e mais dinâmicas do que nos jogos anteriores, exigindo muitas vezes um uso criativo das habilidades de cópia do Kirby e das transformações à maneira «Mouthful» para as superares.

Para além da jogabilidade, os ambientes vibrantes e totalmente em 3D, juntamente com a banda sonora encantadora, dão vida à Dream Land como nunca antes, criando uma aventura que parece ao mesmo tempo nova e clássica.

O meu veredicto: Este é um jogo obrigatório para todos os fãs do Kirby. Os gráficos 3D e a jogabilidade fluida, aliados a uma história intricada, fazem deste uma obra-prima da série. Recomendo usar alguns dos melhores comandos da Nintendo Switch para resolver quebra-cabeças complexos e eliminar inimigos assustadores.

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O que dizem os jogadores?

AngyNeedyDrinky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É muito fácil de ler, não só porque é simples, mas porque é incrivelmente encantador.

Nebelupdog. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi bem divertido. Adorava ver mais jogos do Kirby neste estilo.

3. Kirby Star Allies [O melhor jogo do Kirby para modo cooperativo a quatro jogadores e resolução de quebra-cabeças]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Mecânica das «Habilidades dos Amigos» Pontuação no Metacritic 73

Sobre o Kirby Star Allies apresenta a mecânica das «Habilidades de Amigo», que permite ao Kirby fazer amizade com os inimigos ao atirar-lhes um coração. É uma fantástica aventura cooperativa para quatro jogadores, onde combinas poderes únicos para criar novos ataques devastadores e resolver quebra-cabeças ambientais.

Se queres um jogo cooperativo de primeira classe ambientado no universo do Kirby, não procures mais. O Star Allies é um verdadeiro jogo de plataformas em 2,5D que se destaca pela variedade de jogabilidade e por mecânicas de combate inéditas. Embora o jogo possa ser jogado a um jogador, prefiro muito mais curti-lo com um ou dois amigos… ou três!

Porque é que o escolhemos? Sobre o Kirby Star Allies oferece mecânicas de jogo cooperativo profundas que o distinguem dos outros jogos do Kirby, proporcionando diversão sem fim com até quatro jogadores ao mesmo tempo.

É aqui que este jogo divertido brilha mesmo, e a tentativa do Kirby de defender o Planeta Popstar volta a ser uma verdadeira alegria! O «Kirby Star Allies» mantém os seus melhores elementos: combate, quebra-cabeças e plataformas. No entanto, uma história cativante e um modo cooperativo para quatro jogadores elevam a experiência a outro nível.

O meu veredicto: Este é o melhor jogo do Kirby se estiveres à procura de modo cooperativo. Expande a fórmula original com mecânicas de combate refinadas e profundas. Sem dúvida, está entre os melhores títulos desta franquia de todos os tempos, entre os lançamentos mais recentes.

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O que dizem os jogadores?

JellyJamJT. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Na verdade, é o meu primeiro jogo do Kirby e, apesar de a maior parte ter sido fácil, continua a ser super divertido.

StarberryToufu. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Recomendo o Star Allies mais para quem é grande fã de toda a história da série. Para além da nostalgia, estes jogos oferecem imenso valor de rejogabilidade, o que faz com que seja muito mais fácil para mim pegar no Star Allies e jogar um bocadinho só para matar a vontade, em comparação com outros jogos.

4. Kirby Planet Robobot [A melhor destruição e exploração com o fato mecânico do Kirby]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2016 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Armadura Robobot Pontuação no Metacritic 81

O «Kirby Planet Robobot» permite-te vestir a Armadura Robobot, um poderoso fato mecânico, e deixar o Kirby semear o caos entre os inimigos. Aguenta danos pesados com mais facilidade, analisa as habilidades dos inimigos e transforma-te, garantindo a resolução bem-sucedida de quebra-cabeças e a eliminação eficaz das ameaças ao Kirby.

O Planet Robobot é quase o melhor jogo do Kirby de sempre. Adoro a Armadura Robobot, pois melhora imenso a jogabilidade. Graças a ela, o Kirby consegue mover-se por diferentes planos enquanto destrói obstáculos difíceis com novos ataques Robobot. O fato oferece mais algumas mecânicas únicas.

Por que é que o escolhemos O Kirby Planet Robobot ganhou o seu lugar graças à sua jogabilidade renovada com a armadura Robobot do Kirby e às suas capacidades únicas de resolução de quebra-cabeças.

O Kirby consegue levantar e mover obstáculos pesados e derrotar inimigos gigantes. Tendo sido lançado em 2016, o Kirby Planet Robobot oferece gráficos fantásticos e combina-os com uma jogabilidade moderna e fluida, além de uma excelente história sobre os feitos heróicos e a persistência incansável do Kirby.

Curiosamente, a dificuldade do Planet Robobot é um bocadinho mais baixa, como muitos já referiram, o que o torna um excelente ponto de partida para os novos fãs da Nintendo.

O meu veredicto: Se estás à procura de uma experiência repleta de combate, com trajes mecânicos, mecânicas de jogo complexas e gráficos espetaculares, o Planet Robobot é para ti. Entra na Robobot Armor e embarca numa aventura na tua Nintendo 3DS.

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O que dizem os jogadores?

Pedrosocool. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tem a duração certa, uma variedade incrível, chefes divertidos, quebra-cabeças divertidos e conceitos de níveis superdivertidos.

KL-Cobalt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Depois de um longo dia de trabalho e de ter de lidar com um trânsito horrível no trajeto de casa para o trabalho, não há nada mais relaxante do que vestir a minha armadura Robobot e dar uns socos nos carros

5. Kirby’s Return to Dream Land [A melhor jogabilidade à moda antiga do Kirby com um modo cooperativo]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Wii Ano de lançamento 2011 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Modo cooperativo para quatro jogadores Pontuação no Metacritic 79

O «Kirby’s Return to Dream Land» usa uma fórmula clássica de plataforma de deslocamento lateral com um modo cooperativo para quatro jogadores, o que torna este jogo da Wii fantástico. As Super Habilidades permitem limpar o ecrã de uma só vez, o que leva a momentos épicos e inesperados, e garante que o jogo continue a ser memorável durante muitos anos.

É um jogo multijogador fantástico que não reinventa a roda. É uma experiência clássica do Kirby com gráficos melhorados. Acho que se destaca no modo multijogador, onde os jogadores podem juntar as suas forças e lançar ataques devastadores. O mesmo se aplica à resolução de quebra-cabeças, onde a perspicácia de cada jogador faz toda a diferença.

Porque é que o escolhemos? O «Kirby’s Return to Dream Land» capta na perfeição o encanto dos jogos de plataformas clássicos do Kirby, ao mesmo tempo que lhes dá um toque moderno. O modo cooperativo para quatro jogadores transforma cada nível numa aventura divertida e colaborativa, permitindo que os amigos se juntem para usar Super Habilidades e criar ação caótica que preenche todo o ecrã.

O design dos níveis foi inteligentemente concebido para equilibrar desafio e diversão, com áreas escondidas e itens colecionáveis que recompensam a exploração. As lutas contra chefes são dinâmicas e emocionantes, exigindo muitas vezes trabalho de equipa para serem vencidas, o que torna cada confronto gratificante.

Mesmo a jogar sozinho, o jogo mantém o seu encanto e oferece uma curva de dificuldade suave e muitos segredos para descobrir. A banda sonora está repleta de músicas animadas que combinam com o mundo lúdico do Kirby e realçam a sensação de aventura. No geral, o «Kirby’s Return to Dream Land» proporciona uma experiência nostálgica, mas bem trabalhada, que tanto os fãs de longa data como os novatos podem desfrutar.

O meu veredicto: No geral, o «Kirby’s Return to Dream Land» é uma experiência agradável e concisa, cheia de alegria e emoção que vem de um combate aperfeiçoado, gráficos melhorados e da fórmula original do Kirby que tantos fãs tanto anseiam. Às vezes, não é preciso inovação, mas sim um toque de requinte, e é isso que este jogo oferece.

O que dizem os jogadores?

JawbreakerAlumni. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O «Kirby» para 4 jogadores foi uma experiência fantástica. Este foi também o primeiro jogo principal da série Kirby para consolas desde a N64, por isso foi um grande acontecimento na altura, e o «Kirby’s Return to Dream Land» não desiludiu.

EastNeat4957 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se tens filhos mais novos que gostam de jogar, este jogo é de primeira. As mortes são raras e ganhas tantas vidas que isso nem vai fazer diferença. Eles podem escolher uma personagem «fácil» se o sistema de inalação for complicado para eles, e tudo é bem descontraído.

6. Kirby 64: The Crystal Shards [O melhor jogo do Kirby para poderes novos e únicos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 64 Ano de lançamento 2000 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Sistema Power Combo Pontuação no Metacritic 77

O «Kirby 64: The Crystal Shards» apresenta o sistema Power Combo, que te permite combinar duas habilidades de cópia para criar mais de 25 poderes novos e únicos. A mecânica de jogo é a espinha dorsal do jogo, oferecendo criatividade e possibilidades infinitas para enriquecer a jogabilidade.

Este é um título à moda antiga, mas aquele que me deixou sem palavras da primeira vez que o joguei (na altura tinha cinco anos). Lembro-me de ter gostado das suas secções de plataforma side-scrolling e de combate, dos gráficos coloridos e da dificuldade, porque não era demasiado desafiante.

Por que o escolhemos Sobre o Kirby 64: The Crystal Shards é o melhor jogo do Kirby em termos de poderes únicos e de combinação de duas «Habilidades de cópia» para ataques criativos e resolução de quebra-cabeças.

O Kirby 64 oferece vários minijogos e uma jogabilidade criativa, sendo um dos destaques o «100-Yard Hop», onde competes contra os teus amigos. O «Perseguição no tabuleiro de xadrez» é um dos meus favoritos, pois lutas contra os teus amigos para seres o último a restar.

A minha opinião: O «Kirby 64: The Crystal Shards» é um bom jogo para quem tem uma Nintendo 64 e quer uma jogabilidade excelente e gráficos únicos ao estilo da velha guarda. Tenho a certeza de que esta máquina de viagem no tempo te vai cativar e deixar viciado logo de início.

O que dizem os jogadores?

Agentx316 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uma aventura do Kirby super divertida, cheia de transformações fantásticas e combinações de transformações ainda melhores.

Star_Crunch ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 O «Kirby 64» é um jogo que cumpre bem a maioria das características típicas do Kirby. O Kirby é adorável. Os níveis são variados e coloridos, com algumas ideias divertidas para explorar e um elenco de personagens fantástico.

7. Kirby & the Amazing Mirror [A melhor aventura não linear do Kirby]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Game Boy Advance Ano de lançamento 2004 Criador(es) HAL Laboratory, Flagship, Dimps, Nintendo Característica única Mundo do jogo não linear Pontuação no Metacritic 80

Bem-vindo a uma abordagem diferente da fórmula já conhecida do Kirby, disponível para a Game Boy Advance. O «Kirby & o Espelho Mágico» apresenta um mundo semelhante a um labirinto, com um mapa de jogo não linear e envolvente ao estilo Metroidvania, que podes explorar na ordem que quiseres, com até quatro jogadores ao mesmo tempo.

O «Kirby & o Espelho Mágico» é um dos jogos mais envolventes da série. O design dos níveis, semelhante a um labirinto e dividido em nove áreas, permite uma exploração exaustiva. Vais lutar pelos nove biomas, recolher itens, resolver quebra-cabeças e enfrentar chefes ferozes.

Por que é que o escolhemos O mundo ao estilo Metroidvania de «Kirby & o Espelho Mágico» oferece amplas oportunidades de exploração e uma dinâmica de jogo única, que podes desfrutar com até quatro jogadores no modo cooperativo.

O Kirby consegue engolir inimigos e chefes derrotados, o que te dá melhorias de saúde e desempenho. A história do jogo pode ser vivida sozinho ou com amigos, enquanto o modo multijogador melhora a experiência com alguns minijogos que servem de pausa no modo história.

O meu veredicto: A exploração em «Kirby & o Espelho Mágico» é de primeira, com um mundo imersivo que te prende logo de início. Sou totalmente a favor de o explorar com amigos, mas mesmo sozinho, vais desfrutar de um dos melhores jogos do Kirby e apreciar o design aberto e cheio de imprevistos.

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O que dizem os jogadores?

Kadams8670 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O «Amazing Mirror» era muito mais envolvente porque te dava autonomia para explorar e desvendar o mapa do jogo. Espero mesmo que vejamos outro jogo do Kirby, e melhor, com este estilo exploratório.

Levantine ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este sempre foi um dos meus jogos do Kirby preferidos por causa da exploração, e só o joguei sozinho até agora. Mal posso esperar para poder finalmente jogar com os meus amigos, graças ao modo online!

8. Kirby’s Adventure [Um jogo do Kirby imperdível para qualquer fã do Kirby]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo NES, Nintendo 3DS Ano de lançamento 1993 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Capacidade de cópia Pontuação no Metacritic 77

O «Kirby’s Adventure» apresenta a Capacidade de Cópia, uma mecânica de jogo que marcou a série. Permite-te engolir e absorver os poderes dos inimigos, abrindo caminho para os jogos que se seguiram.

O «Kirby’s Adventure» foi lançado em 1993, mas está disponível através dos emuladores de consola Assina o Nintendo Switch Online. Os gráficos 2D à moda antiga trazem imensa nostalgia, enquanto a Habilidade de Cópia, característica do Kirby, é incrivelmente divertida. Vais percorrer a Dream Land em busca do Nightmare, o principal antagonista.

Por que é que o escolhemos A Aventura do Kirby lança as bases para tudo o que torna os jogos do Kirby tão fantásticos. A «Copy Ability» transforma uma simples aventura de plataformas num parque de diversões criativo, onde engolir inimigos e aproveitar os seus poderes se torna infinitamente gratificante.

A jogabilidade gira em torno do Kirby aspirar os seus inimigos e reter as suas habilidades ou cuspí-los como balas. Vais enfrentar inimigos «normais», intercalados com chefes difíceis para quebrar o ritmo. Mas não há modo multijogador aqui. Vais percorrer o caminho sozinho e sentir-te orgulhoso quando derrotares todos os seus mais de quarenta níveis.

O meu veredicto: A Aventura do Kirby está entre os melhores títulos da Nintendo da velha guarda. É um jogo de plataformas de renome com uma jogabilidade simples, mas eficaz, combates gratificantes e os gráficos característicos do Kirby. Quer sejas um jogador veterano ou um novato, o A Aventura do Kirby vai agradar-te em todos os aspetos.

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O que dizem os jogadores?

hungrygoriya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Este jogo está mesmo a tornar-se um dos meus favoritos da série, apesar da sua simplicidade. É bom jogar de vez em quando algo alegre, descontraído e divertido.

Giovanni Zappavigna ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um jogo fantástico, lembro-me de o ter jogado na NES original. Recentemente, comprei o Raspberry Pi 9 e joguei esta pérola. Trouxe-me boas recordações.

9. Kirby’s Epic Yarn [Melhor jogo do Kirby pelos seus poderes de transformação únicos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Wii, Nintendo 3DS Ano de lançamento 2010 Criador(es) Good-Feel, Nintendo Característica única Estilo artístico baseado em tecidos, mecânica de jogo com transformações Pontuação no Metacritic 86

O Kirby’s Epic Yarn tem um estilo artístico baseado em tecido que é tão bonito quanto único. Como o nome indica, o mundo parece ter sido feito de fio, botões e feltro, proporcionando uma sensação estranha, mas bela. Junta a isso a capacidade do Kirby de se transformar num submarino, num carro ou num pára-quedas, e vais ficar maravilhado.

O Kirby não consegue engolir os inimigos nem absorver as suas habilidades. Isso torna o jogo único e incrivelmente desafiante. Por exemplo, o ataque «Yarn Whip» permite-te agarrar objetos e inimigos e atirá-los como se fossem lixo. Além disso, o Kirby’s Epic Yarn oferece um modo cooperativo.

Porque é que o escolhemos O estilo artístico único, baseado em tecido, e as mecânicas de transformação do Kirby’s Epic Yarn tornam a jogabilidade muito diferente e mais focada na criatividade. É ideal para quem tem uma Nintendo Wii ou uma 3DS.

Os níveis estão repletos de itens colecionáveis escondidos, plataformas engenhosas e obstáculos criativos que tornam a exploração infinitamente gratificante. Combinado com uma banda sonora relaxante e um design caprichoso, o Kirby’s Epic Yarn oferece uma aventura acolhedora e visualmente deslumbrante, diferente de tudo o que já se viu na série.

O meu veredicto: O Kirby’s Epic Yarn é simplesmente de tirar o fôlego. É uma abordagem inédita aos melhores jogos do Kirby, com mecânicas de transformação, um mundo feito de tecido e uma experiência cooperativa cativante.

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O que dizem os jogadores?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Assim que te habituares a toda aquela coisa dos tecidos e dos fios, nada parece estranho neste jogo, e tudo se encaixa visualmente de forma maravilhosa. É fantástico o que fazem com os cenários e a forma como estes se entrelaçam nos seus movimentos e interações.

Connor Morris. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Adorava este jogo quando era miúdo. Tenho ótimas memórias de o jogar e era fantástico. As lutas contra os chefes são divertidas e criativas; os quebra-cabeças costumam revelar um segredo divertido e dão um toque extra de rejogabilidade ao nível.

10. Kirby: Triple Deluxe [O melhor jogo do Kirby com mudanças de perspetiva e quebra-cabeças complexos]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2014 Criador(es) HAL Laboratory Nintendo texto Nintendo Característica única Jogabilidade com mudança de perspetiva Pontuação no Metacritic 80

Como um dos melhores jogos do Kirby, o «Kirby: Triple Deluxe» tira o máximo partido do hardware da Nintendo 3DS, oferecendo uma jogabilidade que alterna entre o primeiro plano e o fundo, criando novas oportunidades para quebra-cabeças e plataformas baseadas na perspetiva.

O Kirby: Triple Deluxe é exatamente o que o nome indica – o triplo da diversão! Vais percorrer o mundo do jogo em 2,5D, que está sempre a mudar, lutar contra inimigos e resolver quebra-cabeças ambientais com um toque único na jogabilidade. Agora, o Kirby consegue aspirar objetos grandes graças ao Miracle Fruit.

Por que é que escolhemos isto O Kirby: Triple Deluxe é um jogo desafiante, com combates e movimentos gratificantes, que tira o máximo partido do poder do hardware da 3DS.

Além disso, o nosso querido bolinha pode usar um besouro para empalar os inimigos e derrotá-los com um golpe no chão bem forte. O combate e as fases de plataforma do jogo são incrivelmente gratificantes.

A cereja no topo do bolo, pelo menos para mim, é o minijogo «Super Smash Bros». É uma loucura de «Kirby contra Kirby», onde cada jogador pode criar a sua própria versão do Kirby com habilidades únicas e lutar uns contra os outros. É caótico, divertido e brutal. Adoro!

O meu veredicto: O Kirby: Triple Deluxe é um jogo que faz de tudo. É lindo, joga-se de maravilha e oferece «material» suficiente, na forma de subjogos e minijogos, para te manter entretido para sempre. Pega no teu comando da Nintendo 3DS e entra na ação: vais adorar cada segundo.

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O que dizem os jogadores?

Nebelupdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Talvez seja só nostalgia, mas acho que este é o meu jogo do Kirby preferido neste momento. A música do chefe final continua a ser uma das minhas músicas favoritas do Kirby de sempre.

J_D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É bastante bom, gosto da forma como brinca com a perspetiva do primeiro plano e do fundo, especialmente nas lutas contra os chefes. Tenho de dizer que a hipernova é uma ideia meio sem graça. Tem momentos fixes, mas não o suficiente para justificar a frequência com que aparece. Mas tudo o resto se sustenta bem. A do Beetle é a minha nova habilidade de cópia favorita que este jogo traz, para quem quiser saber.

11. Kirby’s Dream Land 3 [A melhor aventura do Kirby com amigos animais]

A nossa pontuação 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Super NES Ano de lançamento 1997 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Estilo artístico tipo lápis de cera e amigos animais Pontuação no Metacritic A definir

O Kirby’s Dream Land 3 é um daqueles jogos da SNES que fica na memória. Os visuais ao estilo de desenhos a lápis dão-lhe um encanto de livro de contos que continua a ser único, mesmo décadas depois.

O que o torna mesmo divertido são os seis amigos animais em que podes montar, cada um a alterar a forma como o Kirby joga. O Rick, o hamster, permite-te escalar paredes, o Kine, o peixe, torna a natação uma brisa, e o Nago, o gato, acrescenta um pouco de caos ao rolar. Misturar e combinar estes amigos mantém a jogabilidade fresca e dá-te uma razão para explorar todos os recantos de Dream Land.

Por que é que o escolhemos O «Kirby’s Dream Land 3» apresenta uma série de amigos animais que diversificam drasticamente a jogabilidade e tornam as plataformas e o combate mais divertidos.

Os níveis estão repletos de segredos, Estrelas-Coração e desafios criativos de plataformas, enquanto os chefes são memoráveis sem nunca se tornarem irritantes. Fazes equipa com o amigo do Kirby, o Gooey, para derrotar o Dark Matter, e os vários finais dão-te um motivo para jogares de novo e procurares todos os itens colecionáveis.

O Kirby’s Dream Land 3 não é muito complexo, mas também não precisa de ser. É simples, moderadamente desafiante e extremamente nostálgico, o que o torna um verdadeiro deleite tanto para quem já jogou como para quem está a experimentar pela primeira vez.

O meu veredicto: O Kirby’s Dream Land 3 é um jogo surpreendentemente gratificante, com muitos momentos memoráveis e cenários detalhados. Com um combate aperfeiçoado e jogabilidade de plataformas fluida, o Kirby’s Dream Land 3 proporciona horas, se não semanas, de diversão, especialmente se tiveres uma subscrição Assina o Nintendo Switch Online ou uma Nintendo Super NES.

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O que dizem os jogadores?

RCGamer. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Os amigos do Kirby são personagens divertidos, e dar a cada um deles um toque único nas habilidades de cópia foi um pormenor giro na Game Boy.

Connor Morris ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Tenho opiniões um pouco contraditórias sobre este jogo. Gosto do estilo artístico e alguns dos níveis são bons. Mas a velocidade de movimento é demasiado lenta, os amigos animais não são a minha mecânica preferida do Kirby e as estrelas-coração são um bocado absurdas e difíceis em certas partes.

12. Kirby’s Dream Land 2 [O melhor jogo do Kirby para uma exploração aprofundada]

A nossa pontuação 6.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Game Boy Ano de lançamento 1995 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Os amigos animais do Kirby Pontuação no Metacritic A determinar

O «Kirby’s Dream Land 2» apresentou os amigos animais do Kirby — Kine, Rick e Coo — na Game Boy. Este trio popular criou as mecânicas de jogo que mais tarde foram usadas em muitos dos melhores jogos do Kirby. Este título notável é o sonho de qualquer completista, graças ao seu foco na recolha de itens escondidos.

O Kirby’s Dream Land 2 é apenas dois anos mais antigo do que o seu sucessor. Embora não seja tão bonito graficamente, a jogabilidade não é menos variada, com o Kirby a poder nadar, voar e andar. Os amigos animais enriquecem a experiência, oferecendo formas únicas de percorrer o ambiente.

Porque é que o escolhemos? O Kirby’s Dream Land 2 apresentou amigos animais memoráveis, enriquecendo a jogabilidade da série. É um dos melhores jogos do Kirby para começares, se fores novato.

Tal como na maioria dos jogos do Kirby, vais aspirar inimigos para os usar como balas ou para roubar as suas habilidades. O Kirby’s Dream Land 2 apresenta gráficos em tons de cinzento que o diferenciam do resto dos jogos da série, mas atribuo isso à Dark Matter, uma força maligna que perturba a vida do Kirby neste jogo e torna o ambiente mais sombrio.

O meu veredicto: O «Kirby’s Dream Land 2» representa na perfeição o que a série tenta transmitir. Mecânicas de plataforma fantásticas, combate intenso e a relação do Kirby com os seus amigos animais. Nada de novo, mas continua a ser agradavelmente revigorante!

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O que dizem os jogadores?

Alexander Becerra ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É basicamente o Dream Land 1, mas melhor.

Pokermario6456 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Gostei do DL2 por ser tão divertido jogar com o Rick e o Coo e por ter lançado as bases para coisas como encontrar itens escondidos nos níveis para desbloquear um verdadeiro chefe final e mecânicas de habilidades.

13. Kirby Air Ride [O melhor spin-off de corridas alucinantes do Kirby]

A nossa pontuação 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo GameCube Ano de lançamento 2003 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Característica única Jogabilidade de corridas Pontuação no Metacritic 61

Quem disse que o melhor jogo do Kirby não pode ser um spin-off? O Kirby Air Ride vira o jogo com uma experiência de corrida surpreendentemente divertida.

O sistema de controlo com um único botão torna o jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar, e o modo City Trial é puro caos, no melhor sentido de um modo festivo de mundo aberto. Personalizas o teu veículo, exploras a cidade, recolhes power-ups e, depois, competes numa corrida que pode tornar-se hilariante e intensa com os teus amigos.

Por que é que o escolhemos O Kirby Air Ride é um jogo imperdível para os fãs de corridas que adoram o universo do Kirby. Podes correr com a tua própria versão do Kirby e enfrentar outros jogadores no modo multijogador.

O sistema de controlo do jogo torna-o muito divertido, mas incrivelmente desafiante, já que o Air Ride decorre a velocidades de cortar a respiração. Podes desfrutar do modo Top Ride e correr em pistas mais pequenas, ou embarcar num City Trial, navegar pela cidade labiríntica e correr por diferentes secções entrelaçadas.

Lembro-me de jogar o Kirby Air Ride em LAN com os meus amigos e, caramba, partimos os nossos comandos e praguejámos como se não houvesse amanhã. Bons tempos.

O meu veredicto: Queres um jogo de corridas com o tema do Kirby? Vais adorar este de morte e vida. O Kirby Air Ride é um spin-off digno de nota, com controlos de corrida incríveis e habilidades que o tornam muito mais do que um jogo de corridas virtual aborrecido que já viste mil vezes.

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O que dizem os jogadores?

Ryan Bovenkamp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um jogo excelente. As escolhas de design do Sakurai fazem com que o jogo tenha imensa rejogabilidade, e as mecânicas são envolventes e fáceis de aprender. Não posso deixar de recomendar.

Wyatt Clarke ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Kirby Air Ride é o melhor jogo de sempre. Todas as suas pistas no modo Air Ride são brilhantes, o modo Op Ride é divertido para passar o tempo e nem me faças falar do City Trial. O Kirby Air Ride é, sem dúvida, um título subestimado.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo do Kirby?

O melhor jogo do Kirby é o Kirby Super Star Ultra. É um jogo completo, pois inclui oito jogos num só pacote, vários modos de jogo e a melhor jogabilidade da série. Com base na classificação dos melhores jogos do Kirby, o Kirby Super Star Ultra destaca-se em todos os aspetos importantes.

Que tipo de jogo é o Kirby?

Os melhores jogos do Kirby da série principal são jogos de deslocamento lateral e de plataformas de ação, incluindo o Kirby Super Star Ultra. No entanto, incluem frequentemente minijogos diferentes que alteram o género. Alguns spin-offs, como o Kirby Air Ride, são jogos de corridas, mas os jogos do Kirby, em geral, são principalmente jogos de plataformas de ação.

Quantos jogos do Kirby existem?

Existem 39 jogos do Kirby na franquia. A franquia é exclusiva das consolas da Nintendo, como a Nintendo Switch, N64, 3DS, Wii, GameCube e outras.

Que jogo do Kirby devo jogar primeiro?

O melhor jogo do Kirby para experimentares primeiro é o «Kirby’s Adventure»». Foi este que deu ao Kirby os seus poderes característicos e uns gráficos inesquecíveis. É melhor começares pelos títulos mais antigos e passares para os mais recentes, já que estes melhoram bastante a fórmula inicial.

Qual é o jogo do Kirby de maior sucesso?

Esse título vai para o «Kirby and the Forgotten Land», com mais de 7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Provavelmente deve-se aos gráficos 3D, uma novidade na série, à jogabilidade renovada e a uma história totalmente nova. Antes disso, o mais vendido era o «Kirby’s Dream Land»».

Quem é o rival do Kirby?

O rival mais persistente do Kirby é o Rei Dedede, o rei da Terra dos Sonhos. Mas a relação dele com o Kirby é estranha, alternando frequentemente entre amigo e inimigo. O Meta Knight também é muitas vezes considerado rival do Kirby, embora seja frequentemente uma figura de mentor.