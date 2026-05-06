I 20 migliori giochi simili a Omori del 2026 – Piangi, guarisci, ricomincia

Trovare giochi come Omori è un po’ come cercare quella canzone che si adatta perfettamente al tuo umore: stranamente specifica e fastidiosamente rara. Lo stile grafico disegnato a mano di Omori, la trama profonda e personale e l’approccio sincero alla salute mentale non si trovano spesso insieme nella maggior parte dei giochi di ruolo. Ma ehi, sei nel posto giusto. Ho raccolto 20 giochi che trasmettono atmosfere, toni e sensazioni simili.

Ogni gioco qui presente colpisce i fan di Omori a modo suo: magari attraverso una storia commovente, una grafica espressiva o quel tipo di viaggio emotivo che ti rimane dentro. Scorri la lista, scegli quello che attira la tua attenzione e vediamo quale sarà la prossima esperienza che ti toccherà nel profondo.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Omori

Prima di tuffarci a capofitto nell’abisso emotivo, cominciamo con tre giochi simili a Omori che si sono guadagnati subito le mie stelle d’oro. Sono maestri nel trattare temi pesanti con personaggi indimenticabili, e in più aggiungono meccaniche basate sulle scelte o psicologiche per assicurarsi che le tue emozioni siano sempre al centro dell’attenzione.

1 Undertale 2015 Un gioco di ruolo che sfida i generi, in cui le scelte emotive contano tanto quanto i combattimenti. Le tue azioni influenzano il tono della storia, i personaggi e il finale in modi sorprendenti. Buy now 2 LISA: The Painful 2014 Un RPG brutalmente emozionante che parla di traumi, perdite e decisioni difficili. Ogni scelta ha conseguenze permanenti, e le sentirai sulla tua pelle. Buy now 3 Fran Bow 2015 Un'avventura horror surreale che rispecchia perfettamente il peso emotivo di Omori. Il suo mondo onirico, i temi psicologici e la narrazione cruda lo rendono perfetto per i fan di Omori. Buy now

Questo trio mescola tragedia toccante, umorismo bizzarro e una narrazione inquietante nel miglior modo possibile. Ma se li hai già giocati o hai semplicemente bisogno di altre avventure psicologiche su cui fissarti, continua a scorrere per scoprire altre proposte.

I 20 migliori giochi simili a Omori per gli appassionati di storie bizzarre ed emozionanti

Passiamo al sodo. I 20 giochi simili a Omori che troverai qui sotto hanno davvero tutto. Cerchi caos commovente, stranezza di classe o qualcosa di meravigliosamente inquietante? È tutto qui che ti aspetta. Ogni gioco è accompagnato da una breve descrizione, dalle sue caratteristiche distintive e da una semplice spiegazione del perché piacerà agli altri fan di Omori.

1. Undertale [Il migliore per le storie basate sulle scelte morali]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2015 Autore/i Toby Fox Durata media di gioco Da 5 a 10 ore Caratteristiche uniche Percorsi basati sulla morale, sistema di combattimento bullet-hell e un mondo altamente reattivo

Undertale è uno di quei rari giochi di ruolo che ti fa davvero riconsiderare come le tue scelte influenzino sia il mondo che i personaggi che lo popolano. La sua forza emotiva deriva dal modo in cui i percorsi ramificati rispondono direttamente alle tue azioni (qualcosa con cui i fan di Omori si identificheranno immediatamente).

I personaggi ti sembrano vicini e significativi, e ogni momento è pensato per suscitare empatia, riflessione o disagio, a seconda di come scegli di giocare. I combattimenti uniscono le schivate in stile "bullet hell" alle scelte morali, creando scontri che sembrano molto più personali rispetto alle classiche battaglie dei giochi di ruolo.

Consiglio dell’esperto Evita le guide al primo tentativo. Undertale si apprezza di più quando affronti le sue decisioni morali chiave senza influenze esterne.

Dietro la sua estetica eccentrica si nasconde una storia che svela gradualmente temi profondi come il perdono, l’identità e le conseguenze delle proprie azioni. La colonna sonora indimenticabile e i personaggi incredibilmente espressivi contribuiscono a creare un’esperienza che ti rimarrà impressa a lungo anche dopo aver completato il percorso.

Ti verrà voglia di rigiocare il gioco più volte per scoprire come scelte diverse cambino il corso della storia.

Il mio verdetto: Undertale deve essere il tuo prossimo gioco se cerchi un RPG ricco di storia. È perfetto per i giocatori che vogliono intraprendere un viaggio personale plasmato interamente dalle loro decisioni.

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2. LISA: Il dolore [Ideale per scelte che determinano conseguenze]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatori Dingaling Productions, Serenity Forge Durata media del gioco Da 15 a 20 ore Caratteristiche uniche Conseguenze permanenti, meccaniche di perdita degli arti, scelte morali estreme

LISA: Il dolore è un’esperienza emotiva forte che lega ogni scelta a conseguenze permanenti. I membri del gruppo possono morire, le risorse sparire per sempre e persino le abilità di Brad possono subire danni irreparabili. Questa pressione costante ti fa mettere in discussione ogni tua mossa, costringendoti a confrontarti con il senso di colpa e il sacrificio in un modo che pochi giochi di ruolo osano esplorare.

Ambientato in un mondo desolato ma stranamente divertente, il gioco trova un equilibrio tra commedia nera e devastazione emotiva che rende il viaggio avvincente. La sceneggiatura è schietta, surreale e carica di emozioni, regalando momenti che ti rimangono impressi a lungo anche dopo la fine della storia.

Consiglio dell’esperto Scegli con cura i compagni e controlla le loro abilità prima di impegnarti. Molti alleati sono forti all’inizio, ma poi diventano un peso a causa del rischio di infortuni permanenti.

Un altro motivo per cui il gioco riscuote successo tra i fan di Omori è il suo impegno nell’esplorare il trauma e la sofferenza personale. La lotta interiore di Brad guida l’intera narrazione, e il gioco non ti fa mai dimenticare il prezzo della sua ossessione.

Anche se all’inizio il combattimento sembra semplice, il sistema basato sulle combo aggiunge profondità e premia la sperimentazione, soprattutto negli scontri con i boss, dove ogni risorsa conta.

Il mio verdetto: LISA: Il dolore è uno dei titoli tematicamente più simili a Omori. Se ti piacciono le storie cupe con un vero peso psicologico, ti sentirai proprio a tuo agio.

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3. Fran Bow [Il migliore per l’horror psicologico surreale]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Anno di uscita 2015 Sviluppatore(i) Killmonday Games Durata media di gioco Da 8 a 10 ore Caratteristiche uniche Puzzle basati sulla doppia realtà, motivi psicologici surreali, stile grafico disegnato a mano

Ciò che rende Fran Bow un titolo così consigliato ai fan di Omori è la sua storia emotivamente intensa, che non si basa su spaventi improvvisi o espedienti horror di basso livello. Al contrario, ti offre un mix di innocenza e oscurità che rispecchia Omori e crea un’esperienza familiare ma allo stesso tempo distintiva.

Con la sua grafica inquietante e la sua visione sottilmente inquietante della salute mentale, questo titolo si colloca senza problemi tra i migliori giochi horror su Xbox.

Fran Bow punta su immagini surreali, personaggi enigmatici e enigmi carichi di emozioni che riflettono il conflitto interiore di Fran. Anche le interazioni più semplici sembrano significative, perché ogni scena allude al fragile stato mentale di Fran e al mistero che avvolge la sua famiglia.

Consiglio dell’esperto Usa le annotazioni del diario e gli indizi nell’ambiente per cogliere piccoli suggerimenti che ti aiuteranno a capire meglio il percorso psicologico di Fran.

Il punto forte del gioco, però, è l’uso della meccanica della doppia realtà. Ti ritroverai a passare da visioni inquietanti ad ambienti realistici per risolvere gli enigmi. Lo stile grafico disegnato a mano porta l’intera esperienza a un livello superiore.

Il mio verdetto: se ti piacciono le storie surreali e i misteri emozionanti e apprezzi le avventure d’atmosfera, Fran Bow racchiude tutto questo in un unico gioco.

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4. Una notte nel bosco [Ideale per le narrazioni incentrate sui personaggi]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore(i) Infinite Fall, Secret Lab Durata media di gioco Da 10 a 13 ore Caratteristiche uniche Esplorazione quotidiana della città, interazioni ramificate tra i personaggi, sequenze oniriche

Una notte nel bosco è uno dei giochi più sottovalutati di questa lista. È un'avventura narrativa ricca di emozioni che segue la giovane Mae mentre torna nella sua città natale in declino dopo aver abbandonato l'università.

Ogni conversazione sembra personale, e il gioco premia chi si prende il tempo di tornare nei luoghi e fare il punto con i personaggi mentre affrontano le loro difficoltà. Le sequenze oniriche aggiungono poi un tocco surreale che conferisce alla storia un’atmosfera inquietante senza farle perdere il tono sincero.

Consiglio dell’esperto Dividi il tuo tempo tra Gregg, Bea e gli altri abitanti del paese. Ogni percorso mette in luce temi emotivi diversi e colma le lacune del mistero più ampio.

Il sottile passaggio da una narrazione intima e quotidiana a qualcosa di più cupo e introspettivo è ciò che colpisce di più i fan di Omori. La scrittura sembra sincera, a volte scomoda, ma sempre profondamente umana.

Insieme allo stile grafico espressivo e alle sequenze oniriche ritmiche e accompagnate dalla musica, l’esperienza diventa un’esplorazione memorabile della vulnerabilità personale e della crescita.

Il mio verdetto: Una notte nel bosco è una scelta eccellente per chi ama i giochi incentrati sulla narrazione che uniscono umorismo e una tranquilla profondità psicologica.

5. To the Moon [Il migliore per una narrazione basata sui ricordi]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Freebird Games Durata media di gioco Da 4 a 6 ore Caratteristiche uniche Narrazione che salta da un ricordo all’altro, storia emozionante, gameplay minimalista incentrato sulla trama

To the Moon è uno dei giochi più commoventi a cui abbia mai giocato, e riscuote grande successo tra gli appassionati di titoli come Omori per il modo in cui affronta temi come la vulnerabilità, il rimpianto e la storia personale. Non ci sono combattimenti tradizionali né la classica progressione tipica dei giochi di ruolo, ma solo un viaggio profondamente intimo attraverso i ricordi di un uomo, mentre due medici cercano di esaudire il suo ultimo desiderio.

Ogni ambiente che esplori rivela frammenti significativi della vita di Johnny, e quei pezzi si uniscono lentamente in un potente momento emotivo che ti fa sentire allo stesso tempo dolce e devastante.

Consiglio dell’esperto Se puoi, giocalo tutto d’un fiato per sentire davvero l’arco emotivo che colpisce molto più forte quando vivi la storia senza lunghe pause.

La sceneggiatura è ricca di compassione e, nonostante la presentazione semplice, la narrazione raggiunge un livello di profondità emotiva che la maggior parte dei giochi in questa lista non riesce mai a eguagliare. Gran parte di quell’impatto deriva da una delle migliori colonne sonore del mondo dei videogiochi, costruita attorno a un pianoforte delicato, archi, atmosfere morbide e rari momenti vocali che sostengono la storia invece di limitarsi a fare da sottofondo.

Il mio verdetto: se stai cercando un gioco breve e scritto magnificamente, che dia più importanza alla narrazione che alle solite meccaniche di gioco, To the Moon è la scelta perfetta.

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6. Alla ricerca del paradiso [Ideale per un viaggio introspettivo ed emozionante]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore(i) Freebird Games, Kan R. Gao Durata media di gioco Da 5 a 7 ore Caratteristiche uniche Una narrazione basata sulla ricostruzione dei ricordi, archi narrativi emotivi dei personaggi e umorismo sottile intrecciato a temi profondi

Alla ricerca del paradiso porta avanti l’approccio caratteristico di Freebird Games alla narrazione emotiva, anche se con un tono più tranquillo e introspettivo. Il gioco segue il dottor Watts e la dottoressa Rosalene mentre entrano nei ricordi di un paziente, scoprendo una vita plasmata da piccole contraddizioni personali piuttosto che da colpi di scena drammatici.

Questa struttura più delicata permette ai temi emotivi di svilupparsi lentamente, concentrandosi sul rimpianto, sull’identità e sui modi inaspettati in cui le persone danno forma alla propria felicità.

Consiglio dell’esperto Presta attenzione agli hobby di Colin sparsi nei suoi ricordi. Ogni ricordo è legato al conflitto centrale della storia, che diventa chiaro solo verso la fine.

A differenza di molti giochi di ruolo narrativi, Alla ricerca del paradiso non punta su grandi rivelazioni o colpi di scena scioccanti per creare impatto. Esplora invece la tensione emotiva tra la vita che Colin avrebbe voluto e quella che ha vissuto davvero.

Il risultato è un’esperienza calorosa e profonda che toccherà chiunque abbia apprezzato Omori.

Il mio verdetto: Alla ricerca del paradiso è una scelta eccellente per i giocatori che cercano una storia lenta e riflessiva, che esplora le complessità della memoria e dell’accettazione di sé.

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7. OneShot [Il migliore per le avventure puzzle]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2016 Sviluppatori Degica, KOMODO, Future Cat LLC Durata media di gioco Da 4 a 6 ore Caratteristiche uniche Interazioni che rompono la quarta parete, enigmi basati sul desktop, struttura narrativa con un'unica soluzione

OneShot è un'avventurosa avventura a enigmi davvero originale, che si distingue per la sua narrazione meta e per il sorprendente livello di coinvolgimento del giocatore.

Invece di affidarsi solo ai classici enigmi, il gioco usa il tuo vero desktop come parte del suo design, creando momenti che sembrano davvero personali. Il mondo stesso è fragile e sta svanendo, e i personaggi (soprattutto Niko) sono descritti con una delicatezza che rende importante ogni interazione. Non c’è da stupirsi che OneShot compaia regolarmente tra i migliori giochi di avventura per chi ama i colpi di scena narrativi che non sembrano forzati, ma sono abilmente integrati nel modo in cui interagisci con il mondo stesso.

Consiglio dell’esperto Tieni il desktop in ordine prima di giocare, perché diversi enigmi coinvolgono file esterni o Windows che compaiono al di fuori del gioco stesso.

L’enfasi di OneShot sulla creazione e il rafforzamento di un legame tra il giocatore e il protagonista è ciò che lo rende così accattivante per i fan di Omori. Il gioco eccelle anche nell’uso della musica e dell’illuminazione per creare un’atmosfera introspettiva senza sopraffare il giocatore.

Il mio verdetto: OneShot è perfetto per chi ama le avventure incentrate sulla trama, con forti sfumature emotive e enigmi dal design creativo. Il suo approccio meta aggiunge un tocco di intimità che rende il viaggio particolarmente significativo.

8. Rakuen [Il migliore per una narrazione delicata e rassicurante]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Windows, macOS, Android Anno di uscita 2017 Autore/i Laura Shigihara, Leeble Forest Durata media di gioco Da 8 a 10 ore Caratteristiche uniche Missioni guidate dalla trama, narrazione musicale e dualità tra mondo reale e fantastico

Rakuen è un gioco rassicurante ma intenso, che si distingue per la sua sincerità e il suo calore. Invece di puntare sul conflitto, costruisce il suo mondo attraverso gesti di gentilezza, piccole storie dei personaggi e un mix tra la vita reale in ospedale e un regno parallelo fantastico.

Ogni capitolo presenta un personaggio alle prese con il proprio dolore o rimpianto, e il gioco ti guida con delicatezza ad aiutarlo a trovare pace. Ogni momento ha un forte impatto emotivo e trasforma semplici interazioni in eventi significativi per le persone che incontri.

Consiglio dell’esperto Mettiti le cuffie. La musica di Rakuen è intessuta direttamente in diversi momenti chiave della storia e migliora notevolmente l’esperienza complessiva.

Anche se Rakuen affronta temi piuttosto intensi, non dà mai l’impressione di voler scioccarti o farti sentire in colpa. Tutto, dagli ambienti realizzati a mano alle conversazioni delicate, crea un’atmosfera serena. È una storia che fonde il dolore con la gentilezza, e la musica di Laura Shigihara lega il tutto alla perfezione.

Il mio verdetto: Rakuen è un mix di scrittura sentita e fantasia delicata, il che lo rende la prossima tappa perfetta per chi ama giochi come Omori.

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9. Celeste [Ideale per la crescita del personaggio guidata dall’ansia]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore(i) Maddy crea giochi, giochi davvero niente male Durata media di gioco Da 6 a 18 ore Caratteristiche uniche Modalità Assist, fisica di gioco precisa, trama incentrata sui personaggi e integrata con il gameplay

Celeste è un platform raro e unico, in cui le meccaniche di gioco e la storia si amplificano a vicenda. La scalata del Monte Celeste rispecchia la lotta interiore di Madeline, trasformando ogni salto fallito, ogni situazione rischiosa e ogni passo avanti in un riflesso del suo percorso emotivo.

Detto questo, il gioco non è punitivo. Anzi, incoraggia la perseveranza e la compassione verso se stessi. I comandi precisi e reattivi premiano la concentrazione senza sembrare ingiusti, mentre la grafica pixel art aggiunge un tocco di calore a un’esperienza altrimenti impegnativa.

Consiglio dell’esperto Prova la modalità Assist se la difficoltà diventa troppo alta. Ti aiuta a superare i livelli senza sminuire l’impatto emotivo del gioco.

I fan di Omori si identificheranno subito con Celeste, dato che il gioco inizia ad affrontare temi come l’ansia, l’insicurezza e la sensazione di essere in contrasto con i propri pensieri. Alcuni spunti del percorso di Madeline ricreano la stessa autenticità emotiva che rende la narrazione di Omori così avvincente.

Il mio giudizio: se ti piacciono le storie emozionanti che parlano di crescita, vulnerabilità e determinazione, Celeste è assolutamente da non perdere.

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10. Gris [Il migliore per la grafica disegnata a mano e il simbolismo]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore(i) Nómada Studio, Devolver Digital Durata media di gioco Da 3 a 5 ore Caratteristiche uniche Grafica in acquerello, progressione simbolica, atmosfera guidata dalla musica

Gris si distingue come un’esperienza visiva che esprime emozioni attraverso il movimento, il colore e la musica. Il mondo del gioco si ricostruisce man mano che vai avanti. Ogni colore che ritorna rappresenta una fase diversa del percorso emotivo del protagonista.

Questo approccio simbolico permette alla narrazione di svolgersi in modo discreto, lasciando che tu interpreti il significato della storia attraverso l’estetica e i cambiamenti dell’ambiente circostante. Le sfide platform, delicate e non troppo impegnative, si integrano perfettamente con il ritmo del gioco, creando un’atmosfera meditativa che arricchisce l’esperienza complessiva.

Prova la modalità Assist se la difficoltà diventa troppo alta. Ti aiuta a superare i livelli senza sminuire l’impatto emotivo del gioco.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni ambiente per trovare animazioni nascoste e sottili indizi visivi. Alcuni di questi rivelano più dettagli sulla storia rispetto al solo percorso principale.

Gris unisce inoltre ambientazioni disegnate a mano a una colonna sonora di una bellezza struggente, che cattura il senso di perdita e di rinascita della protagonista. Anche se qualche combattimento in più non avrebbe guastato, il gioco lascia comunque un'impressione forte nonostante la durata relativamente breve.

Il mio verdetto: Gris è la scelta perfetta per chi apprezza le narrazioni emozionanti raccontate attraverso immagini e atmosfera, piuttosto che dialoghi e combattimenti.

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11. Hollow Knight [Il migliore per la creazione di un mondo suggestivo e la scoperta]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore(i) Team Cherry Durata media del gioco Da 25 a 30 ore Caratteristiche uniche Un mondo vasto e interconnesso, una narrazione suggestiva, combattimenti impegnativi e la possibilità di approfondire la trama

Hollow Knight offre una delle esplorazioni più suggestive di un regno in rovina nel panorama videoludico moderno. Hallownest sembra abbandonato ma allo stesso tempo vivo, pieno di resti di civiltà perdute, rituali dimenticati e personaggi che sembrano oppressi dalle loro stesse storie.

Pur essendo tecnicamente un Metroidvania, viene spesso classificato tra i giochi di ruolo più acclamati – non perché ti offra schede delle statistiche e bottini sfarzosi, ma perché ti permette di crescere attraverso potenziamenti, lo sviluppo delle abilità e una narrazione del mondo che si svela poco a poco, premiando la curiosità proprio come in un vero viaggio di ruolo.

Hollow Knight incoraggia i giocatori a scoprire il mondo e a trarre le proprie conclusioni dagli indizi nascosti nei dialoghi enigmatici, nelle stanze segrete e nei boss sconfitti. Ecco perché gran parte dell’impatto emotivo deriva da ciò che il mondo rivela pezzo per pezzo.

Consiglio dell’esperto Alcuni NPC opzionali possono cambiare l’esito di filoni narrativi secondari e aggiungere profondità emotiva alla storia di Hallownest.

Il gioco presenta infatti sezioni di platform e combattimenti impegnativi, ma questo non offusca la sua capacità di suscitare emozioni attraverso il tono e l’atmosfera. La tragedia è il filo conduttore del gioco, che si tratti della colonna sonora malinconica o dei personaggi che si sono già arresi al proprio destino.

Il mio verdetto: Hollow Knight è una scelta eccellente per i giocatori che amano l’esplorazione e le storie emozionanti e che non si tirano indietro di fronte alla sfida aggiuntiva rappresentata dai combattimenti e dalle sezioni platform.

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12. The Binding of Isaac: Rebirth [Il migliore per l’azione roguelike frenetica]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Anno di uscita 2014 Autore/i Edmund McMillen, Nicalis Durata media di gioco Da 200 a 240 ore Caratteristiche uniche Dungeon casuali, centinaia di combinazioni di oggetti, finali ramificati, temi emotivi cupi

The Binding of Isaac: Rebirth unisce un’azione veloce in stile arcade a una storia intrisa di paura, senso di colpa e traumi infantili. Ogni partita ti porta attraverso stanze generate casualmente, piene di nemici, oggetti e potenziamenti, e nessun tentativo è mai uguale all’altro. L’ho provato su PlayStation e, onestamente, potrebbe essere uno dei giochi horror per PS5 più bizzarri ma anche più avvincenti in cui tu possa immergerti.

I comandi semplici e la costante varietà di oggetti rendono il gioco imprevedibile. Anche le sessioni brevi spesso rivelano qualcosa di nuovo, che si tratti di una nuova combinazione di oggetti o di un pezzo nascosto del passato di Isaac.

Consiglio dell’esperto Cerca di imparare presto le icone e gli effetti degli oggetti. Capire le diverse sinergie è la chiave per sopravvivere ai livelli più profondi.

The Binding of Isaac: Rebirth è perfetto per i fan di Omori che apprezzano il disagio emotivo avvolto in un’arte surreale e simbolica. E se ti piacciono i giochi in cui sei tu il cattivo, troverai tantissimo da amare nel modo in cui le trasformazioni di Isaac alludono a versioni più oscure e inquietanti di se stesso – anche se in realtà non è lui il vero cattivo.

Il mio verdetto: i giocatori che cercano un ritmo più serrato, una sfida più impegnativa e una maggiore rigiocabilità apprezzeranno The Binding of Isaac: Rebirth.

13. The Cat Lady [Il migliore per un dramma psicologico per adulti]

Il nostro voto 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows Anno di uscita 2012 Sviluppatore(i) Harvester Games Durata media di gioco Da 8 a 12 ore Caratteristiche uniche Grande attenzione ai personaggi, comandi minimalisti, temi psicologici profondi, grafica stilizzata

The Cat Lady racconta una storia per adulti incentrata su Susan Ashworth. Mentre affronta la solitudine e la depressione, deve fare i conti con una serie di eventi inquietanti che la spingono verso legami e avventure inaspettate. Nonostante un inizio cupo e tetro, la storia vira gradualmente verso la speranza, mostrando come le persone ricostruiscano le proprie vite attraverso piccoli gesti.

Il gioco punta più sui dialoghi e sulle scelte che sull’azione, e il suo stile visivo insolito si adatta perfettamente al peso emotivo della narrazione. Sembra una chiacchierata tranquilla che all’improvviso diventa inquietante, ed è proprio questa la magia dei buoni giochi horror per PC: ti rimangono in testa anche dopo che hai chiuso il gioco.

Consiglio dell’esperto Non saltare né affrettare le conversazioni, altrimenti ti perderai alcune parti della storia di Susan e dei personaggi secondari. Cerca di imparare presto le icone e gli effetti degli oggetti. Capire le diverse sinergie è la chiave per sopravvivere ai livelli più profondi.

The Cat Lady si adatta bene a giochi come Omori perché affronta temi psicologici con onestà piuttosto che con l’intento di scioccare. Ogni capitolo è incentrato sulle interazioni tra i personaggi, il che rende il gioco più personale. Non cercare di anticipare il ritmo volutamente lento se vuoi davvero goderti questo gioco.

Il mio verdetto: “The Cat Lady” è la scelta perfetta per i giocatori che cercano una storia più cupa e matura e a cui non dispiace uno svolgimento relativamente più lento.

14. INSIDE [Ideale per un’esplorazione minimalista]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Anno di uscita 2016 Sviluppatore(i) Playdead Durata media di gioco Da 3 a 5 ore Caratteristiche uniche Narrazione senza parole, enigmi cinematografici, ambientazione inquietante, forte impatto visivo

INSIDE è uno di quei giochi horror inquietanti che ti trascinano senza dire una sola parola. Vesti i panni di un ragazzino che si muove in un mondo strano dove tutto sembra fuori posto. Mentre risolvi ogni tipo di enigma, ti imbatterai in strutture vuote, macchine inquietanti e momenti che ti faranno fermare a chiederti cosa stia realmente succedendo.

Gli enigmi sono abbastanza semplici da risolvere senza frustrazione, ma sono progettati in modo intelligente e ti spingono sempre verso qualcosa di ancora più strano.

Consiglio dell’esperto Metti le cuffie e alza il volume. INSIDE usa sottili segnali sonori per guidarti attraverso sezioni piene di tensione e pericoli nascosti.

Anche se è breve, l’esperienza ti rimane impressa grazie alla cura con cui ogni scena è stata realizzata. Sotto la superficie succedono un sacco di cose, e i giocatori a cui piace interpretare il simbolismo e i significati nascosti avranno molto su cui riflettere.

Il mio verdetto: INSIDE è più profondo, più cupo e più misterioso di Omori. È breve, ma ti rimane dentro e ti fa riflettere a lungo anche dopo aver completato il gioco al 100%.

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15. Limbo [Il migliore per platform e enigmi]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Anno di uscita 2010 Sviluppatore(i) Playdead, Double Eleven Durata media di gioco Da 5 a 7 ore Caratteristiche uniche Stile grafico a sagome, enigmi basati sulla fisica, narrazione attraverso l’ambiente

Limbo è un puzzle a piattaforme breve ma indimenticabile, ambientato in un mondo oscuro dove il pericolo è sempre a pochi passi da te. Ti ritrovi catapultato lì senza alcuna spiegazione e devi imparare tutto solo attraverso l’esplorazione e l’atmosfera che ti circonda.

Sebbene all’inizio gli enigmi siano semplici, diventano sempre più ingegnosi e complessi man mano che vai avanti. Dovrai sfruttare al massimo la fisica e padroneggiare il tempismo se non vuoi rimanere bloccato.

Consiglio dell’esperto Molte soluzioni dei puzzle si basano su piccoli indizi visivi che è facile trascurare. Prenditi il tempo necessario e individuali, invece di cercare di risolvere i puzzle alla cieca.

Lo stile visivo (sagome nere su uno sfondo di luci soffuse) conferisce al mondo un aspetto inquietante che ti rimane impresso. Non ci sono dialoghi, né scene animate che spiegano tutto, e la storia è lasciata abbastanza aperta da permetterti di interpretarla come preferisci.

Il mio verdetto: il mondo inquietante di Limbo, i suoi enigmi ingegnosi e il tono emotivo lo rendono una scelta azzeccata per i fan di Omori che cercano esperienze più simboliche.

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16. Kentucky Route Zero [Il migliore per una narrazione che si sviluppa lentamente]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Anno di uscita 2013 Creatore/i Computer di cartone Durata media di gioco Da 10 a 14 ore Caratteristiche uniche Narrazione a episodi, estetica surreale in stile americano, ritmi di dialogo interattivi, mondo costruito in chiave magico-realista

Se vuoi vivere un'avventura tranquilla e surreale in auto, tra strade strane e città dimenticate, Kentucky Route Zero fa proprio al caso tuo . Non è un gioco chiassoso né pieno di azione. Trascorrerai invece il tuo tempo tra conversazioni tranquille e luoghi inquietanti che creano lentamente l'atmosfera giusta.

Le ambientazioni, infatti, sono la caratteristica che più spicca. Edifici abbandonati, uffici poco illuminati, bar nascosti: ognuno di essi conferisce al mondo un’atmosfera strana ma interessante.

I dialoghi sono facili da seguire, il che rende la narrazione credibile anche quando le cose si fanno strane. Non si basa su colpi di scena eclatanti o simbolismi pesanti. La storia si sviluppa invece attraverso semplici interazioni e i piccoli dettagli che colgi lungo il percorso.

Consiglio dell’esperto Non saltare le conversazioni con i personaggi secondari. Aggiungono contesto che rende le scene successive più facili da capire.

La storia procede a un ritmo rilassato. Ogni scena sembra naturale e senza fretta, dandoti lo spazio per immergerti nell’atmosfera. Se preferisci l’atmosfera alla sfida, ti sentirai proprio a tuo agio.

Il mio verdetto: Kentucky Route Zero è un’ottima scelta se cerchi un’esperienza un po’ più rilassante, ma vuoi comunque una bella storia e un’atmosfera inquietante.

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17. Oxenfree [Il migliore per i misteri soprannaturali]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Anno di uscita 2016 Sviluppatore(i) Night School Studio Durata media di gioco Da 4 a 6 ore Caratteristiche uniche Sistema di dialoghi in tempo reale, enigmi basati sulla radio, percorsi narrativi ramificati

Oxenfree è un'avventura incentrata sulla trama che segue un gruppo di amici che, per caso, aprono una frattura nell'isola che stanno esplorando. Questo li porta a vivere strani eventi che si svolgono in tempo reale, creando un mix tra dramma adolescenziale e soprannaturale.

La maggior parte del gameplay ruota attorno all’esplorazione, alla sintonizzazione dei segnali radio e alle scelte che influenzano il modo in cui il gruppo interagisce.

Consiglio dell’esperto Presta molta attenzione alle frequenze radio che sblocchi. Alcune rivelano indizi importanti che è facile trascurare.

Oxenfree soddisferà la tua voglia di Omori perché unisce momenti emozionanti a un’atmosfera leggermente inquietante. Non è un gioco horror, ma è abbastanza misterioso da tenerti con il fiato sospeso su cosa succederà dopo.

I percorsi ramificati sono uno dei punti di forza del gioco. Aumentano la rigiocabilità, soprattutto se vuoi vedere come le diverse scelte influenzano il tono della storia.

Il mio verdetto: il ritmo serrato e i dialoghi incisivi di Oxenfree creano il mix perfetto per chi ama i giochi in cui la trama è al primo posto.

18. Ciò che resta di Edith Finch [Il migliore per le trame multiple]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore(i) Giant Sparrow Durata media di gioco Da 3 a 5 ore Caratteristiche uniche Vignette giocabili, gameplay unico per ogni storia, forte narrazione ambientale

Ciò che resta di Edith Finch racconta una serie di brevi storie sui membri della famiglia Finch. Ti muovi per la casa di famiglia, scoprendo stanze chiuse a chiave e vecchi oggetti che ti conducono a ogni ricordo.

Alcune storie sono commoventi, altre più intense, ma tutte ti sembrano molto personali. Il ritmo è fluido e il gioco ti offre sempre qualcosa di interessante con cui interagire.

Consiglio dell’esperto Esplora la casa dei Finch. Raccogli i bigliettini, le foto e gli oggetti. Ti aiuteranno a capire e a vivere meglio ogni storia.

Se sei un fan di Omori, apprezzerai il modo in cui la narrazione emozionante da *Ciò che resta di Edith Finch* crea momenti che ti rimangono impressi. Mentre giochi attraverso le diverse storie, ognuna con il proprio stile e tono, sentirai ciò che provava ogni membro della famiglia Finch.

Il mio verdetto: *Ciò che resta di Edith Finch* è un’ottima scelta per chi ama i giochi emozionanti e ricchi di trama, con un gameplay semplice e intuitivo.

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Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, macOS Anno di uscita 2015 Autore/i Davey Wreden, Everything Unlimited Ltd. Durata media di gioco Da 1 a 2 ore Caratteristiche uniche Narrazione in stile commento dello sviluppatore, brevi anteprime dei livelli e un formato narrativo personale

La guida per principianti è diverso dalla maggior parte dei giochi narrativi a cui potresti aver giocato o a cui giocherai in futuro. Invece di seguire una storia tradizionale, ti muovi attraverso una raccolta di brevi idee di gioco incomplete mentre un narratore spiega il significato che c’è dietro.

Ogni livello è veloce e semplice, ma il commento tiene insieme il tutto e dà all’esperienza una chiara direzione emotiva. È facile da seguire e il ritmo fa sì che tu non rimanga mai bloccato o confuso su cosa fare dopo.

Consiglio dell’esperto Mettiti le cuffie! Il tono e lo stile del narratore contribuiscono tantissimo a rendere l’atmosfera della storia.

Se ti piacciono giochi come Omori, apprezzerai il modo in cui La guida per principianti affronta temi come la creatività, l’insicurezza e la sensazione di cercare di capire qualcuno attraverso il suo lavoro.

Il gioco è breve e non presenta vere e proprie sfide. Quello che ti aspetta è una storia lineare e ben raccontata, che ti fa riflettere sui personaggi dietro le quinte.

Il mio verdetto: La guida per principianti è perfetto per chi cerca un gioco breve, incentrato sulla narrazione e ricco di storie personali.

20. A Short Hike [Il migliore per un’avventura che ti mette di buon umore]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Anno di uscita 2019 Autori Adam Robinson-Yu, Adamgryu Durata media di gioco Da 2 a 5 ore Caratteristiche uniche Esplorazione libera, platform leggero, missioni secondarie opzionali, atmosfera accogliente

A Short Hike è un'avventura rilassante in cui camminerai, scivolerai e ti arrampicherai fino alla cima di una piccola montagna, aiutando altri personaggi lungo il percorso. Non c'è alcuna pressione né un percorso prestabilito. Sei libero di esplorare l’isola al tuo ritmo, chiacchierare con simpatici personaggi non giocanti e svolgere piccoli compiti che rendono il mondo più vivace.

I comandi sono fluidi e facili da imparare, il che rende divertente esplorare gli angoli nascosti dell’isola senza che sia troppo impegnativo. È un gioco davvero accattivante, con una grafica semplice e un’atmosfera allegra.

Consiglio dell’esperto Raccogli le piume ogni volta che puoi. Rendono l’arrampicata e il volo planato più fluidi e aprono nuove possibilità di esplorazione.

Invece di affrontare traumi profondi, A Short Hike si concentra su piccole interazioni personali che sembrano sincere e rassicuranti. Anche se è breve, lascia un’impressione duratura grazie ai suoi personaggi amichevoli e all’esplorazione serena.

Il mio verdetto: A Short Hike è una scelta perfetta per chi cerca qualcosa di accogliente e che ti metta di buon umore dopo aver giocato a titoli più intensi dal punto di vista emotivo. L’esplorazione e i personaggi adorabili lo rendono una scelta rinfrescante per i fan di Omori alla ricerca di un’avventura positiva e rilassante.

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Tutto quello che devi sapere sui giochi simili a Omori

I giochi simili a Omori di solito uniscono una narrazione emozionante a stili artistici unici e storie incentrate sui personaggi. Che il gameplay sia semplice o complesso, questi titoli si distinguono per le emozioni che ti fanno provare piuttosto che per la loro difficoltà.

Questa sezione analizza gli elementi chiave che definiscono i giochi simili a Omori. Leggerla ti aiuterà a capire cosa cercare quando sceglierai il tuo prossimo titolo.

Come scegliere il gioco giusto simile a Omori

La scelta di un altro gioco simile a Omori dipende da ciò che ti piace di più come giocatore. Potresti essere alla ricerca di storie emozionanti, di un’esplorazione rilassata, oppure potresti semplicemente desiderare sistemi di gioco di ruolo più approfonditi. Insomma, ci sono molti aspetti da considerare e dovresti iniziare restringendo il campo in base ai seguenti fattori:

Disponibilità su piattaforma: controlla se il gioco è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox, così potrai giocarci sul tuo dispositivo preferito.

controlla se il gioco è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox, così potrai giocarci sul tuo dispositivo preferito. Livello di difficoltà: alcuni titoli sono facili da imparare, mentre altri richiedono più abilità o pazienza. Scegli in base a quanto vuoi che l’esperienza sia impegnativa.

alcuni titoli sono facili da imparare, mentre altri richiedono più abilità o pazienza. Scegli in base a quanto vuoi che l’esperienza sia impegnativa. Stile di gioco: pensa se hai voglia di un RPG tattico, di un classico sistema di combattimento a turni, di un gioco di puzzle rilassante o di un’esperienza incentrata sulla trama che non richiede quasi nessuna meccanica di gioco.

pensa se hai voglia di un RPG tattico, di un classico sistema di combattimento a turni, di un gioco di puzzle rilassante o di un’esperienza incentrata sulla trama che non richiede quasi nessuna meccanica di gioco. Temi emotivi: cerca giochi che corrispondano al tipo di profondità emotiva che desideri. Questi potrebbero concentrarsi su una narrazione psicologica, mettere in risalto momenti incentrati sui personaggi o avere un tono più leggero e incoraggiante.

Perché i fan di Omori adoreranno questi giochi

I fan di Omori si sentiranno subito a casa con i giochi di questa lista, perché condividono molte delle qualità che hanno reso Omori così memorabile. Questi titoli hanno tutti la gamma emotiva, la profondità dei personaggi e la narrazione creativa che caratterizzano i momenti più intensi di Omori.

Ecco cosa troverai nei titoli suggeriti sopra:

Narrazione emozionante: giochi come Alla ricerca del paradiso, Rakuen e To the Moon puntano su storie personali, temi difficili e momenti commoventi dei personaggi che ti colpiscono proprio come le note emotive di Omori.

giochi come Alla ricerca del paradiso, Rakuen e To the Moon puntano su storie personali, temi difficili e momenti commoventi dei personaggi che ti colpiscono proprio come le note emotive di Omori. Stili artistici unici: puoi esplorare il mondo acquerellato di Gris, le immagini in penombra di Limbo o l’atmosfera accogliente di A Short Hike. Ogni gioco ha un mondo unico, ma ricorda lo stile artistico di Omori.

puoi esplorare il mondo acquerellato di Gris, le immagini in penombra di Limbo o l’atmosfera accogliente di A Short Hike. Ogni gioco ha un mondo unico, ma ricorda lo stile artistico di Omori. Gameplay familiare: titoli come Undertale, LISA: Il dolore e The Binding of Isaac: Rebirth offrono elementi RPG o combattimenti a turni, qualcosa che i fan di Omori conoscono fin troppo bene. Ma tutti questi giochi aggiungono un tocco personale a queste meccaniche per dare una ventata di freschezza.

I giochi elencati sopra offrono lo stesso mix di emozioni, creatività e introspezione che i fan di Omori adorano. Oltre a tutto questo, potrai comunque esplorare nuovi mondi, incontrare nuovi personaggi e tuffarti in nuove avventure.

Il mio verdetto finale

Tutti i giochi sopra citati meritano il tuo tempo, ma con una selezione così ampia è facile perdersi tra le opzioni. Se hai bisogno di un po’ di aiuto per capire da dove iniziare il tuo viaggio in stile Omori, ecco alcuni consigli rapidi e su misura.

Per gli appassionati di “morale e conseguenze” → Undertale

Un gioco di ruolo basato sulle scelte, in cui ogni decisione cambia il tono della storia, le relazioni e persino il modo in cui il gioco stesso ti tratta.

Per chi ama le emozioni che ti prendono allo stomaco → LISA: Il dolore

Un viaggio brutale e pieno di conseguenze, in cui ogni sacrificio rimane impresso, rendendo i temi del trauma e del senso di colpa dolorosamente intensi.

Per gli amanti dell’horror surreale → Fran Bow

Una storia psicologica silenziosamente inquietante che sostituisce gli spaventi improvvisi con un terrore strisciante, realtà doppie e immagini ossessive disegnate a mano.

Per i fan della malinconia da piccola città → Una notte nel bosco

Una storia che si sviluppa lentamente, che parla di tornare a casa, di sbagliare e di cercare di crescere, il tutto avvolto da una scrittura incisiva e da personaggi profondamente umani.

Per i romantici che mettono la storia al primo posto → To the Moon

Un’avventura breve e senza combattimenti che culmina in un momento emotivamente devastante attraverso ricordi, musica e una delicata caratterizzazione dei personaggi.

Domande frequenti