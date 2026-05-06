Os 20 melhores jogos parecidos com o Omori em 2026 – Chora, cura-te, repete

Encontrar jogos como o Omori é um pouco como tentar encontrar aquela música que combina na perfeição com o teu estado de espírito – estranhamente específica e irritantemente rara. O estilo desenhado à mão do Omori, a narrativa profunda e pessoal e a abordagem sincera à saúde mental não costumam estar todos juntos na maioria dos RPGs. Mas, olha, estás no sítio certo. Reuni 20 jogos que captam vibrações, tons e sensações semelhantes.

Cada um destes jogos agrada aos fãs do Omori à sua maneira – talvez através de uma história comovente, de uma arte expressiva ou do tipo de viagem emocional que fica na memória. Percorre a lista, escolhe o que te chamar a atenção e vamos ver o que te vai tocar a seguir.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes a Omori

Antes de mergulharmos de cabeça no abismo emocional, vamos começar com três jogos semelhantes ao Omori que ganharam instantaneamente as minhas estrelas de ouro. São mestres em abordar temas pesados com personagens inesquecíveis, além de incorporarem mecânicas baseadas em escolhas ou psicológicas para garantir que as tuas emoções fiquem em primeiro plano.

1 Undertale 2015 Um RPG que desafia os géneros, onde as escolhas emocionais são tão importantes quanto o combate. As tuas ações moldam o tom da história, as personagens e o final de formas surpreendentes. Buy now 2 LISA: The Painful 2014 Um RPG brutalmente comovente sobre trauma, perda e decisões difíceis. Cada escolha tem consequências permanentes, e vais senti-las. Buy now 3 Fran Bow 2015 Uma aventura de terror surreal que reflete bem o peso emocional de Omori. O seu mundo onírico, os temas psicológicos e a narrativa crua fazem com que seja a escolha perfeita para os fãs de Omori. Buy now

Este trio combina tragédia comovente, humor estranho e uma narrativa assombrosa da melhor forma possível. Mas se já os jogaste ou simplesmente precisas de mais aventuras psicológicas para te obcecares, continua a percorrer a página para veres ainda mais sugestões.

Os 20 melhores jogos semelhantes a Omori para fãs do estranho e do emotivo

Vamos ao que interessa. Os 20 jogos semelhantes ao Omori que vais encontrar abaixo têm tudo o que precisas. À procura de caos comovente, excentricidade com estilo ou algo belamente misterioso? Está tudo aqui à tua espera. Cada jogo vem com uma breve descrição, o seu toque especial e uma explicação simples sobre o motivo pelo qual vai agradar aos fãs de Omori.

1. Undertale [O melhor para histórias com escolhas morais]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Toby Fox Tempo médio de jogo 5 a 10 horas Características únicas Percursos baseados na moralidade, sistema de combate «bullet-hell» e um mundo altamente reativo

O Undertale é um daqueles raros RPGs que te faz realmente repensar como as tuas escolhas afetam tanto o mundo como as personagens que nele vivem. O seu poder emocional vem da forma como os seus caminhos ramificados respondem diretamente às tuas ações (algo com que os fãs de Omori se vão identificar imediatamente).

As personagens parecem íntimas e significativas, e cada momento é concebido para estimular a empatia, a reflexão ou o desconforto, dependendo de como escolheres jogar. O combate mistura esquivas ao estilo «bullet-hell» com escolhas morais, criando encontros que parecem muito mais pessoais do que as lutas típicas dos RPGs.

Dica de profissional Evita usar guias na tua primeira jogada. O Undertale é mais divertido quando enfrentas as suas principais decisões morais sem influências externas.

Por trás da sua estética peculiar esconde-se uma história que revela, aos poucos, temas profundos como o perdão, a identidade e as consequências. A sua banda sonora memorável e as personagens incrivelmente expressivas ajudam a criar uma experiência que fica contigo muito tempo depois de terminares a tua jogada.

Vais sentir vontade de jogar o jogo várias vezes para descobrir como escolhas diferentes mudam o rumo da história.

O meu veredicto: o Undertale tem de ser o teu próximo jogo se estiveres à procura de um RPG com uma história rica. É perfeito para jogadores que querem embarcar numa jornada pessoal moldada inteiramente pelas suas decisões.

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2. LISA: O Doloroso [Ideal para escolhas com consequências]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Dingaling Productions, Serenity Forge Duração média do jogo 15 a 20 horas Características únicas Consequências permanentes, mecânica de perda de membros, escolhas morais extremas

LISA: O Doloroso é uma experiência emocional avassaladora que liga cada escolha a consequências permanentes. Os membros do grupo podem morrer, os recursos desaparecem para sempre e até as habilidades do Brad podem ficar danificadas de forma irreparável. Essa pressão constante faz-te questionar cada um dos teus movimentos, obrigando-te a enfrentar a culpa e o sacrifício de uma forma que poucos RPGs se atrevem a explorar.

Ambientado num mundo sombrio, mas estranhamente humorístico, o jogo consegue um equilíbrio entre comédia negra e devastação emocional que mantém a jornada cativante. O enredo é direto, surreal e carregado de emoção, proporcionando momentos que perduram muito depois do fim da história.

Dica de profissional Recruta os companheiros com cuidado e verifica as suas habilidades antes de te comprometeres. Muitos aliados são fortes no início, mas tornam-se um fardo mais tarde devido aos riscos de lesões permanentes.

Outra razão pela qual o jogo toca os fãs de Omori é o seu compromisso em explorar o trauma e o sofrimento pessoal. A luta interna do Brad impulsiona toda a narrativa, e o jogo nunca te deixa esquecer o preço da sua obsessão.

Embora o combate pareça simples à primeira vista, o sistema baseado em combos acrescenta profundidade e recompensa a experimentação, especialmente nos combates contra chefes, onde cada recurso conta.

O meu veredicto: LISA: O Doloroso é um dos jogos com a temática mais parecida com Omori. Se gostas de narrativas sombrias com um verdadeiro peso psicológico, vais sentir-te em casa.

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3. Fran Bow [O melhor para terror psicológico surreal]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Killmonday Games Duração média do jogo 8 a 10 horas Características únicas Conceção de quebra-cabeças em realidade dupla, motivos psicológicos surreais, estilo artístico desenhado à mão

O que faz de «Fran Bow» uma recomendação tão forte para os fãs de «Omori» é a sua história emocionalmente intensa, que não se baseia em sustos repentinos nem em táticas de terror baratas. Em vez disso, tens uma mistura de inocência e escuridão que espelha «Omori» e cria uma experiência familiar, mas distinta.

Com os seus visuais inquietantes e uma abordagem discretamente perturbadora à saúde mental, este jogo está facilmente ao nível dos melhores jogos de terror da Xbox.

O «Fran Bow» aposta em imagens surreais, personagens enigmáticas e quebra-cabeças carregados de emoção que refletem o conflito interno da Fran. Até as interações mais simples parecem ter significado, porque cada cena dá a entender o estado mental frágil da Fran e o mistério que envolve a sua família.

Dica de profissional Usa as entradas do diário e as pistas do ambiente para descobrires pequenos indícios que vão ajudar-te a compreender melhor a jornada psicológica da Fran.

O ponto alto do jogo, no entanto, é o uso da mecânica de realidade dupla. Vais alternar entre visões perturbadoras e ambientes realistas para resolver os quebra-cabeças. O estilo artístico desenhado à mão eleva toda a experiência a um novo nível.

O meu veredicto: Se te sentes atraído por narrativas surreais e mistérios emocionais e aprecias aventuras atmosféricas, o Fran Bow reúne tudo isso num só jogo.

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4. Noite na Floresta [Ideal para narrativas centradas nas personagens]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Infinite Fall, Secret Lab Tempo médio de jogo 10 a 13 horas Características únicas Exploração diária da cidade, interações ramificadas entre personagens, sequências oníricas

Noite na Floresta é um dos jogos mais subestimados desta lista. É uma aventura narrativa com uma base emocional forte que acompanha a jovem Mae quando ela regressa à sua cidade natal em declínio, depois de ter abandonado a faculdade.

Cada conversa parece pessoal, e o jogo recompensa os jogadores que dedicam tempo a revisitar locais e a falar com as personagens enquanto estas lidam com as suas próprias dificuldades. As sequências de sonhos também acrescentam uma camada surreal que dá à história um toque inquietante, sem perder o seu tom sincero.

Dica de profissional Divide o teu tempo entre o Gregg, a Bea e os outros habitantes da cidade. Cada percurso destaca temas emocionais diferentes e preenche lacunas no mistério mais vasto.

A transição subtil de uma narrativa acolhedora sobre o quotidiano para algo mais sombrio e introspectivo é o que mais toca os fãs de Omori. A escrita parece sincera, por vezes desconfortável, mas sempre profundamente humana.

Combinada com o seu estilo artístico expressivo e com os segmentos oníricos rítmicos e repletos de música, a experiência torna-se uma exploração memorável da vulnerabilidade e do crescimento pessoais.

O meu veredicto: «Noite na Floresta» é uma escolha de destaque para quem gosta de jogos centrados na narrativa que misturam humor e uma profundidade psicológica discreta.

5. To the Moon [Ideal para narrativas baseadas em memórias]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Ano de lançamento 2011 Criador(es) Freebird Games Tempo médio de jogo 4 a 6 horas Características únicas Narrativa que salta entre memórias, história comovente, jogabilidade minimalista focada no enredo

O «To the Moon» é um dos jogos mais comoventes que já joguei e tem um grande impacto nos fãs de jogos como o «Omori», pela forma como aborda a vulnerabilidade, o arrependimento e a história pessoal. Não há combate tradicional nem progressão típica de um RPG, apenas uma viagem profundamente íntima pelas memórias de um homem, enquanto dois médicos tentam realizar o seu último desejo.

Cada ambiente que exploras revela fragmentos significativos da vida do Johnny, e essas peças vão-se juntando aos poucos até criarem um impacto emocional poderoso que é ao mesmo tempo suave e devastador.

Dica de profissional Se puderes, joga este jogo de uma só vez para sentires realmente o arco emocional, que tem um impacto muito maior quando vives a história sem longas pausas.

A escrita é compassiva e, apesar da sua apresentação simples, a narrativa atinge um nível de profundidade emocional que a maioria dos jogos desta lista nunca alcança. Grande parte desse impacto vem de uma das melhores bandas sonoras dos jogos, construída em torno de um piano suave, cordas, um ambiente delicado e raros momentos vocais que apoiam a história, em vez de ficarem apenas em segundo plano.

O meu veredicto: Se estás à procura de um jogo curto e lindamente escrito que valoriza a narrativa em vez das mesmas mecânicas de sempre, o To the Moon é a escolha perfeita.

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6. À Descoberta do Paraíso [Ideal para uma viagem de reflexão e emoção]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Freebird Games, Kan R. Gao Tempo médio de jogo 5 a 7 horas Características únicas Narrativa de reconstrução de memórias, arcos emocionais das personagens, humor subtil entrelaçado em temas pesados

«À Descoberta do Paraíso» dá continuidade à abordagem característica da Freebird Games à narrativa emocional, embora num tom mais calmo e introspectivo. O jogo acompanha o Dr. Watts e a Dra. Rosalene a entrarem nas memórias de um paciente, descobrindo uma vida moldada por pequenas contradições pessoais, em vez de reviravoltas dramáticas.

Esta estrutura mais suave permite que os temas emocionais se desenvolvam lentamente, com foco no arrependimento, na identidade e nas formas inesperadas como as pessoas moldam a sua própria felicidade.

Dica de profissional Presta atenção aos passatempos do Colin espalhados pelas suas memórias. Cada memória está ligada ao conflito central da história, o que só fica claro perto do final.

Ao contrário de muitos RPGs narrativos, À Descoberta do Paraíso não depende de grandes revelações ou reviravoltas chocantes para causar impacto. Em vez disso, explora a tensão emocional entre a vida que o Colin queria e a vida que ele realmente viveu.

O resultado é uma experiência calorosa e ponderada que vai tocar qualquer pessoa que tenha gostado de Omori.

O meu veredicto: À Descoberta do Paraíso é uma excelente escolha para jogadores que procuram uma história tranquila e reflexiva, que explora as complexidades da memória e da autoaceitação.

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7. OneShot [Ideal para aventuras de quebra-cabeças]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Degica, KOMODO, Future Cat LLC Tempo médio de jogo 4 a 6 horas Características únicas Interações que quebram a quarta parede, quebra-cabeças no ambiente do ambiente de trabalho, design narrativo com uma única solução

O OneShot é um jogo de aventura e quebra-cabeças criativo que se destaca pela sua narrativa meta e pelo nível surpreendente de envolvimento do jogador.

Em vez de se basear apenas em quebra-cabeças tradicionais, o jogo usa o teu próprio ambiente de ambiente de trabalho como parte do seu design, criando momentos que parecem pessoais. O próprio mundo é frágil e está a desvanecer-se, e as personagens (especialmente o Niko) são retratadas com uma delicadeza que faz com que cada interação seja importante. Não é de admirar que o OneShot apareça regularmente entre os melhores jogos de aventura para jogadores que gostam de reviravoltas narrativas que não parecem forçadas, mas sim habilmente integradas na forma como interages com o próprio mundo.

Dica de profissional Mantém o teu ambiente de trabalho organizado antes de jogares, porque vários quebra-cabeças envolvem ficheiros externos ou Windows que aparecem fora do próprio jogo.

A ênfase do OneShot em construir e cultivar uma ligação entre o jogador e o protagonista é o que o torna tão acolhedor para os fãs de Omori. O jogo também se destaca no uso da música e da iluminação para criar um ambiente introspectivo sem sobrecarregar o jogador.

O meu veredicto: O OneShot é ideal para jogadores que gostam de aventuras centradas na história, com fortes conotações emocionais e quebra-cabeças criativos. A sua abordagem meta acrescenta uma camada de intimidade que torna a jornada especialmente significativa.

8. Rakuen [Ideal para uma narrativa suave e reconfortante]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador(es) Laura Shigihara, Leeble Forest Duração média do jogo 8 a 10 horas Características únicas Missões centradas na história, narrativa musical e a dualidade entre o mundo real e a fantasia

O Rakuen é um jogo reconfortante, mas poderoso, que se destaca pela sua sinceridade e calor humano. Em vez de conflito, constrói o seu mundo através de gestos de bondade, pequenas histórias das personagens e uma mistura entre a vida hospitalar do mundo real e um reino paralelo fantástico.

Cada capítulo apresenta alguém que está a lidar com a sua própria dor ou arrependimento, e o jogo vai-te guiando discretamente para os ajudares a encontrar um encerramento. Cada momento tem um peso emocional e transforma interações simples em acontecimentos significativos para as pessoas que conheces.

Dica de profissional Usa auscultadores. A música do Rakuen está entrelaçada diretamente em vários momentos-chave da história e melhora drasticamente a experiência geral.

Apesar de o Rakuen explorar alguns temas bastante emocionais, nunca dá a sensação de que está a tentar chocar-te ou fazer-te sentir culpado. Tudo, desde os cenários criados à mão até às conversas suaves, cria um ambiente tranquilo. É uma história que mistura luto com bondade, com a música de Laura Shigihara a unir tudo na perfeição.

O meu veredicto: Rakuen é uma mistura de narrativa sincera e fantasia suave, o que o torna a próxima paragem perfeita para quem gosta de jogos como o Omori.

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9. Celeste [Ideal para o crescimento da personagem motivado pela ansiedade]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Maddy Makes Games, Extremely OK Games eu Tempo médio de jogo 6 a 18 horas Características únicas Modo de assistência, física de plataformas precisa, narrativa centrada na personagem e integrada na jogabilidade

O Celeste é um jogo de plataformas raro e único, onde a mecânica e a história se complementam. A subida à Montanha Celeste espelha a luta interior da Madeline, transformando cada salto falhado, cada situação por um triz e cada avanço num reflexo da sua jornada emocional.

Dito isto, o jogo não te castiga. Pelo contrário, incentiva a perseverança e a autocompaixão. Os controlos precisos e responsivos recompensam a concentração sem parecerem injustos, enquanto a arte pixelizada confere um toque acolhedor a uma experiência que, de outra forma, seria desafiante.

Dica de profissional Experimenta o Modo de Ajuda se a dificuldade se tornar demasiado grande. Este modo apoia a experiência de plataforma sem diminuir o impacto emocional do jogo.

Os fãs de Omori vão sentir-se imediatamente identificados com Celeste, já que o jogo começa a explorar temas como a ansiedade, a insegurança e a sensação de estar em conflito com os próprios pensamentos. Certos momentos da jornada da Madeline recriam a mesma autenticidade emocional que torna a narrativa de Omori tão cativante.

O meu veredicto: Se gostas de histórias emocionantes que abordam temas como o crescimento, a vulnerabilidade e a determinação, recomendo vivamente o Celeste.

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10. Gris [Ideal para arte desenhada à mão e simbolismo]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Nómada Studio, Devolver Digital Duração média do jogo 3 a 5 horas Características únicas Gráficos em aguarela, progressão simbólica, atmosfera impulsionada pela música

O Gris destaca-se como uma experiência visual que expressa emoção através do movimento, da cor e da música. O mundo do jogo vai-se reconstruindo à medida que avanças. Cada cor recuperada representa uma fase diferente da jornada emocional do protagonista.

Esta abordagem simbólica permite que a narrativa se desenrole de forma discreta, deixando os jogadores interpretarem o significado da história através da sua estética e das mudanças ambientais. Os desafios suaves de plataforma complementam o ritmo, criando uma dinâmica meditativa que enriquece a experiência geral do jogo.

Experimenta o Modo de Ajuda se a dificuldade te parecer demasiado grande. Este modo ajuda-te na jogabilidade de plataformas sem diminuir o impacto emocional do jogo.

Dica de profissional Explora cada ambiente para encontrares animações escondidas e pistas visuais subtis. Algumas delas revelam mais sobre a história do que o percurso principal por si só.

O Gris também combina cenários desenhados à mão com uma banda sonora de uma beleza arrebatadora, que capta o sentimento de perda e recuperação da protagonista. Embora tivesse sido bom ter algum combate, o jogo deixa mesmo assim uma forte impressão num tempo de jogo relativamente curto.

O meu veredicto: O Gris é a escolha perfeita para jogadores que apreciam narrativas emocionantes apresentadas através de imagens e atmosfera, em vez de diálogos e combate.

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11. Hollow Knight [O melhor para a construção de um mundo atmosférico e a descoberta]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Team Cherry Tempo médio de jogo 25 a 30 horas Características únicas Um mundo vasto e interligado, uma narrativa envolvente, combates desafiantes e a possibilidade de explorar a história do jogo em profundidade

O Hollow Knight oferece uma das explorações mais atmosféricas de um reino em ruínas nos jogos modernos. Hallownest parece abandonado, mas ainda vivo, repleto de vestígios de civilizações perdidas, rituais esquecidos e personagens que parecem oprimidos pelas suas próprias histórias.

Apesar de, tecnicamente, ser um Metroidvania, também é frequentemente classificado entre os RPGs mais aclamados – não porque te dê fichas de estatísticas e saques espetaculares, mas porque te permite crescer através de melhorias, progressão de habilidades e uma narrativa do mundo revelada aos poucos, que recompensa a curiosidade como uma verdadeira jornada de RPG.

O Hollow Knight incentiva os jogadores a descobrirem o mundo e a tirarem as suas próprias conclusões a partir de pistas em diálogos enigmáticos, salas escondidas e chefes derrotados. É por isso que a maior parte do impacto emocional vem do que o mundo revela, pouco a pouco.

Dica de profissional Alguns NPCs opcionais podem alterar o desfecho de subtramas secundárias e acrescentar camadas emocionais à história de Hallownest.

O jogo tem plataformas e combates desafiantes, mas isso não ofusca a sua capacidade de despertar emoções através do tom e da atmosfera. A tragédia é a essência do jogo, seja pela banda sonora melancólica, seja pelas personagens que já se renderam ao seu destino.

O meu veredicto: O Hollow Knight é uma escolha excelente para jogadores que gostam de exploração e de narrativas emocionantes e que não se intimidam com o desafio adicional dos combates e das fases de plataforma.

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12. The Binding of Isaac: Rebirth [Ideal para ação roguelike em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Ano de lançamento 2014 Criador(es) Edmund McMillen, Nicalis Tempo médio de jogo 200 a 240 horas Características únicas Masmorras aleatórias, centenas de combinações de itens, finais ramificados, temas emocionais sombrios

O «The Binding of Isaac: Rebirth» mistura ação rápida ao estilo arcade com uma história repleta de medo, culpa e traumas de infância. Cada jogada leva-te por salas geradas aleatoriamente, repletas de inimigos, itens e melhorias, e nenhuma tentativa é igual à outra. Joguei-o na PlayStation e, sinceramente, pode ser um dos jogos de terror para a PS5 mais bizarros, mas também mais viciantes, em que te podes mergulhar.

Os controlos simples e a variedade constante de itens mantêm o jogo imprevisível. Mesmo sessões curtas revelam frequentemente algo novo, seja uma combinação de itens inédita ou um pedaço escondido da história do Isaac.

Dica de profissional Tenta aprender os ícones e efeitos dos itens logo no início. Compreender as diferentes sinergias é a chave para sobreviver aos andares mais profundos.

O «The Binding of Isaac: Rebirth» é perfeito para fãs de Omori que apreciam o desconforto emocional envolto em arte surreal e simbólica. E se gostas de jogos em que és o vilão, vais adorar a forma como as transformações do Isaac sugerem versões mais sombrias e perturbadoras de si mesmo — mesmo que ele não seja, na verdade, o vilão.

O meu veredicto: Os jogadores que procuram um ritmo mais acelerado, um desafio maior e maior capacidade de rejogabilidade vão adorar The Binding of Isaac: Rebirth.

13. The Cat Lady [O melhor para um drama psicológico para adultos]

A nossa classificação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2012 Criador(es) Jogos da Harvester Tempo médio de jogo 8 a 12 horas Características únicas Grande ênfase nas personagens, controlos minimalistas, temas psicológicos profundos, design visual estilizado

The Cat Lady conta uma história para adultos que gira em torno da Susan Ashworth. Enquanto lida com a solidão e a depressão, ela tem de enfrentar uma série de acontecimentos inquietantes que a levam a conexões e aventuras inesperadas. Apesar de um início sombrio e triste, a história vai mudando aos poucos para a esperança, mostrando como as pessoas reconstroem as suas vidas através de pequenos gestos.

O jogo aposta mais no diálogo e nas escolhas do que na ação, e o seu estilo visual invulgar combina com o peso emocional da narrativa. Parece uma conversa descontraída que de repente se torna inquietante, e é essa a magia dos bons jogos de terror para PC: ficam na tua cabeça mesmo depois de desligares o jogo.

Dica de profissional Não saltes nem apresses as conversas, senão vais perder partes importantes da história da Susan e do elenco secundário. Tenta aprender logo os ícones e os efeitos dos itens. Compreender as diferentes sinergias é a chave para sobreviver aos andares mais profundos.

O «The Cat Lady» encaixa bem ao lado de jogos como o «Omori», porque aborda temas psicológicos com honestidade, em vez de recorrer ao choque. Cada capítulo gira em torno das interações entre as personagens, o que torna o jogo mais pessoal. Não tentes avançar mais depressa do que o ritmo deliberadamente lento, se quiseres mesmo curtir este jogo.

O meu veredicto: «The Cat Lady» é a escolha perfeita para jogadores que procuram uma história mais sombria e madura e que não se importam com um desenrolar relativamente mais lento.

14. INSIDE [Ideal para exploração minimalista]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Playdead Duração média do jogo 3 a 5 horas Características únicas Narração sem palavras, quebra-cabeças cinematográficos, design de mundo inquietante, direção visual forte

O INSIDE é um daqueles jogos de terror inquietantes que te prendem sem dizer uma única palavra. Encaras o papel de uma criança que se move por um mundo estranho onde tudo parece estar errado. Enquanto resolves todo o tipo de quebra-cabeças, vais encontrar instalações vazias, máquinas sinistras e momentos que te fazem parar para pensar no que se está realmente a passar.

Os quebra-cabeças em si são simples o suficiente para serem resolvidos sem frustração, mas são concebidos de forma inteligente e levam-te sempre a algo ainda mais estranho.

Dica de profissional Liga os auscultadores e aumenta o volume. O INSIDE usa pistas sonoras subtis para te guiar por secções tensas e perigos escondidos.

Apesar de ser curto, a experiência fica-te na memória devido ao cuidado com que cada cena foi criada. Há muita coisa a acontecer por baixo da superfície, e os jogadores que gostam de interpretar simbolismos e significados ocultos vão ter muito em que pensar.

O meu veredicto: O INSIDE é mais profundo, mais sombrio e mais misterioso do que o Omori. É curto, mas fica-te na memória e faz-te continuar a pensar muito tempo depois de teres completado 100%.

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15. Limbo [O melhor para jogos de plataformas e quebra-cabeças]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Ano de lançamento 2010 Criador(es) Playdead, Double Eleven Duração média do jogo 5 a 7 horas Características únicas Estilo artístico de silhuetas, quebra-cabeças baseados na física, narrativa através do ambiente

Limbo é um jogo de plataformas e quebra-cabeças curto , mas memorável, que se passa num mundo sombrio onde o perigo está sempre a poucos passos de distância. És largado ali sem qualquer explicação e tens de aprender tudo apenas através da exploração e da atmosfera.

Embora os quebra-cabeças sejam simples no início, tornam-se mais engenhosos e complexos à medida que avanças. Vais ter de usar bastante a física e dominar o timing se não quiseres ficar preso.

Dica de profissional Muitas soluções de puzzles dependem de pequenos detalhes visuais que são fáceis de deixar escapar. Não te apresses e presta atenção a esses detalhes, em vez de tentares resolver os puzzles sem rumo.

O estilo visual (silhuetas pretas contra uma iluminação suave) confere ao mundo um aspeto assombroso que fica-te na memória. Não há diálogos, nem cenas cinematográficas a explicar tudo ao pormenor, e a história é deixada suficientemente em aberto para que possas interpretá-la como quiseres.

O meu veredicto: o mundo misterioso de Limbo, os quebra-cabeças engenhosos e o tom emocional fazem dele uma escolha sólida para os fãs de Omori que procuram experiências mais simbólicas.

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16. Kentucky Route Zero [Ideal para uma narrativa que se desenvolve lentamente]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Ano de lançamento 2013 Criador(es) Computador de cartão Tempo médio de jogo 10 a 14 horas Características únicas Narração em episódios, estética americana surreal, ritmo interativo dos diálogos, construção de um mundo de realismo mágico

Se queres uma aventura tranquila e surreal numa viagem de carro por estradas estranhas e cidades esquecidas, vais adorar o Kentucky Route Zero. Não é um jogo barulhento nem cheio de ação. Em vez disso, vais passar o tempo em conversas demoradas e locais inquietantes que vão criando a atmosfera aos poucos.

Os locais, na verdade, são o que mais se destaca. Edifícios abandonados, escritórios mal iluminados, bares escondidos – cada um dá ao mundo uma vibração estranha, mas interessante.

Os diálogos são fáceis de acompanhar, o que faz com que a narrativa pareça realista, mesmo quando as coisas ficam estranhas. Não se baseia em grandes reviravoltas nem em simbolismo pesado. Em vez disso, a história desenvolve-se através de interações simples e dos pequenos detalhes que vais percebendo ao longo do caminho.

Dica de profissional Não saltes as conversas com personagens secundários. Elas acrescentam contexto que torna as cenas posteriores mais fáceis de entender.

A história avança a um ritmo descontraído. Cada cena parece natural e sem pressa, dando-te espaço para a absorveres. Se preferes a atmosfera ao desafio, vais sentir-te em casa.

O meu veredicto: O Kentucky Route Zero é uma ótima escolha se procuras uma experiência um pouco mais relaxante, mas ainda assim queres uma boa história e uma atmosfera misteriosa.

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17. Oxenfree [Ideal para mistério sobrenatural]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Ano de lançamento 2016 Criador(es) Night School Studio Tempo médio de jogo 4 a 6 horas Características únicas Sistema de diálogo em tempo real, quebra-cabeças baseados na rádio, enredos com ramificações

Oxenfree é uma aventura centrada na história que acompanha um grupo de amigos que, sem querer, abre uma fenda na ilha que estão a explorar. Isto leva-os a passar por acontecimentos estranhos que se desenrolam em tempo real, criando uma mistura entre drama adolescente e o sobrenatural.

A maior parte da jogabilidade gira em torno de explorar, sintonizar sinais de rádio e tomar decisões que moldam a forma como o grupo interage.

Dica de profissional Presta muita atenção às frequências de rádio que desbloqueares. Algumas delas revelam pistas importantes que é fácil deixar escapar.

O Oxenfree vai satisfazer a tua vontade de jogar Omori, porque combina momentos emocionantes com uma atmosfera um pouco inquietante. Não é um jogo de terror, mas tem mistério suficiente para te deixar curioso sobre o que vai acontecer a seguir.

Os caminhos ramificados são um dos pontos altos do jogo. Dão-lhe valor de repetição, especialmente se quiseres ver como as diferentes escolhas afetam o tom da história.

O meu veredicto: o ritmo acelerado e os diálogos fortes de Oxenfree criam a combinação perfeita para jogadores que gostam de jogos onde a história é o mais importante.

18. O que resta de Edith Finch [Ideal para várias histórias]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Giant Sparrow Tempo médio de jogo 3 a 5 horas Características únicas Cenas jogáveis, jogabilidade única para cada história, narrativa ambiental marcante

O que resta de Edith Finch conta uma série de histórias curtas sobre os membros da família Finch. Vais percorrer a casa da família, descobrindo quartos trancados e objetos antigos que te levam a cada memória.

Algumas histórias são calorosas, outras são mais pesadas, mas todas parecem muito pessoais. O ritmo é suave e o jogo dá-te sempre algo interessante com que interagir.

Dica de profissional Explora a casa dos Finch. Recolhe os pequenos bilhetes, fotos e objetos. Vão ajudar-te a compreender e a sentir melhor cada história.

Os fãs de Omori vão adorar a forma como a narrativa emotiva de «O que resta de Edith Finch»» cria momentos que ficam na memória. Vais sentir o que cada membro da família Finch sentiu à medida que jogas as diferentes histórias, cada uma com o seu próprio estilo e tom.

O meu veredicto: «O que resta de Edith Finch» é uma excelente opção para jogadores que gostam de jogos emocionantes e com histórias profundas, com uma jogabilidade simples e direta.

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A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Davey Wreden, Everything Unlimited Ltd. Duração média 1 a 2 horas Características únicas Narração ao estilo de comentários do criador, pequenas demonstrações de níveis e um formato de narrativa pessoal

O «Guia para Principiantes» é diferente da maioria dos jogos narrativos que já jogaste ou que virás a jogar no futuro. Em vez de seguires uma história tradicional, percorres uma coleção de ideias curtas e inacabadas para jogos, enquanto um narrador explica o significado por trás delas.

Cada nível é rápido e simples, mas os comentários dão coesão ao conjunto e conferem à experiência uma direção emocional clara. É fácil de acompanhar, e o ritmo garante que nunca ficas preso nem confuso sobre o que fazer a seguir.

Dica de profissional Usa auscultadores! O tom e a forma de falar do narrador contribuem muito para a sensação que a história transmite.

Quem gosta de jogos como o Omori vai adorar a forma como o O Guia para Principiantes aborda a criatividade, a insegurança e aquela sensação de tentar compreender alguém através do seu trabalho.

O jogo é curto e não tem nenhum desafio a sério. O que tens é uma história consistente e bem apresentada, que te deixa a pensar nas personagens por trás dos bastidores.

O meu veredicto: O Guia para Principiantes é perfeito para jogadores que procuram um jogo curto, com grande ênfase na narrativa e repleto de histórias pessoais.

20. A Short Hike [Ideal para uma aventura que te faz sentir bem]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Adam Robinson-Yu, Adamgryu Tempo médio de jogo 2 a 5 horas Características únicas Exploração livre, plataformas leves, missões secundárias opcionais, ambiente acolhedor

A Short Hike é uma aventura relaxante onde caminhas, deslizas e escalas até ao topo de uma pequena montanha, enquanto ajudas outras personagens pelo caminho. Não há pressão nem um percurso obrigatório. Tens toda a liberdade para explorar a ilha ao teu próprio ritmo, conversar com NPCs simpáticos e aceitar pequenas tarefas que dão vida ao mundo.

Os comandos são suaves e fáceis de aprender, o que torna a exploração dos recantos escondidos da ilha divertida sem ser exigente. É um jogo muito convidativo, com visuais simples e um tom alegre.

Dica de profissional Recolhe penas sempre que puderes. Elas tornam a escalada e o planear mais suaves e abrem mais opções de exploração.

Em vez de lidar com traumas profundos, «Uma Caminhada Curta» concentra-se em pequenas interações pessoais que parecem sinceras e reconfortantes. Apesar de ser curto, deixa uma impressão duradoura graças às suas personagens simpáticas e à exploração tranquila.

O meu veredicto: «Uma Caminhada Curta» é uma ótima escolha para quem quer algo aconchegante e animador depois de jogos emocionalmente mais pesados. A sua exploração e as suas personagens adoráveis fazem dele uma opção revigorante para os fãs de «Omori» que procuram uma aventura positiva e sem stress.

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Tudo o que precisas de saber sobre jogos como o Omori

Jogos como o Omori costumam combinar narrativas emocionantes com estilos artísticos únicos e histórias centradas nas personagens. Quer a jogabilidade seja simples ou complexa, estes títulos destacam-se mais pela forma como te fazem sentir do que pelo seu nível de dificuldade.

Esta secção detalha os elementos-chave que definem jogos semelhantes ao Omori. Ler isto vai ajudar-te a perceber o que deves procurar ao escolher o teu próximo jogo.

Como escolher o jogo certo semelhante ao Omori

Escolher outro jogo como o Omori depende do que mais gostas enquanto jogador. Podes estar à procura de histórias emocionantes, de uma exploração descontraída ou talvez queiras apenas sistemas de RPG mais profundos. Resumindo, há muito a ter em conta e deves começar por restringir os seguintes fatores:

Disponibilidade da plataforma: Verifica se o jogo está disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox, para que possas jogá-lo no teu dispositivo preferido.

Verifica se o jogo está disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox, para que possas jogá-lo no teu dispositivo preferido. Nível de dificuldade: Alguns jogos são fáceis de aprender, enquanto outros exigem mais habilidade ou paciência. Escolhe consoante o nível de desafio que queres que a experiência tenha.

Alguns jogos são fáceis de aprender, enquanto outros exigem mais habilidade ou paciência. Escolhe consoante o nível de desafio que queres que a experiência tenha. Estilo de jogo: Pensa se estás com vontade de um RPG tático, um sistema clássico de batalha por turnos, um jogo de quebra-cabeças descontraído ou uma experiência com uma história forte que quase não precisa de mecânicas de jogo.

Pensa se estás com vontade de um RPG tático, um sistema clássico de batalha por turnos, um jogo de quebra-cabeças descontraído ou uma experiência com uma história forte que quase não precisa de mecânicas de jogo. Temas emocionais: procura jogos que correspondam ao tipo de profundidade emocional que desejas. Estes podem centrar-se numa narrativa psicológica, destacar momentos centrados nas personagens ou optar por um tom mais leve e inspirador.

Porque é que os fãs de Omori vão adorar estes jogos

Os fãs de Omori vão sentir-se em casa com os jogos desta lista, porque partilham muitas das qualidades que tornaram Omori tão memorável. Todos estes títulos têm a amplitude emocional, a profundidade das personagens e a narrativa criativa que definem os momentos mais marcantes de Omori.

Eis o que vais encontrar nos títulos sugeridos acima:

Narração emocional: Jogos como À Descoberta do Paraíso, Rakuen e To the Moon centram-se em histórias pessoais, temas difíceis e momentos comoventes das personagens que te tocam tanto quanto os momentos emocionais de Omori.

Jogos como À Descoberta do Paraíso, Rakuen e To the Moon centram-se em histórias pessoais, temas difíceis e momentos comoventes das personagens que te tocam tanto quanto os momentos emocionais de Omori. Estilos artísticos únicos: Podes explorar o mundo em aguarela de Gris, os visuais sombrios de Limbo ou o ambiente acolhedor de A Short Hike. Cada jogo tem um mundo único, mas lembra o estilo artístico de Omori.

Podes explorar o mundo em aguarela de Gris, os visuais sombrios de Limbo ou o ambiente acolhedor de A Short Hike. Cada jogo tem um mundo único, mas lembra o estilo artístico de Omori. Jogabilidade familiar: Jogos como Undertale, LISA: A Dor e The Binding of Isaac: Rebirth oferecem elementos de RPG ou combate por turnos, algo com que os fãs de Omori estão bem familiarizados. Mas todos estes jogos dão o seu próprio toque a estas mecânicas para trazer uma sensação de novidade.

Os jogos acima referidos oferecem a mesma mistura de emoção, criatividade e introspecção que os fãs de Omori adoram. Além de tudo isso, ainda podes explorar novos mundos, conhecer novas personagens e mergulhar em novas aventuras.

O meu veredicto geral

Todos os jogos acima valem a pena, mas com uma lista tão grande, é fácil perderes-te nas opções. Se precisares de uma orientação sobre por onde começar a tua jornada ao estilo Omori, aqui estão algumas recomendações rápidas e personalizadas.

Para os fãs de moralidade e consequências → Undertale

Um RPG baseado em escolhas, onde cada decisão muda o tom da história, as relações e até a forma como o próprio jogo te trata.

Para quem gosta de emoções fortes → LISA: O Doloroso

Uma jornada brutal e repleta de consequências, onde cada sacrifício fica gravado na memória, tornando os temas do trauma e da culpa dolorosamente intensos.

Para os amantes do terror surreal → Fran Bow

Uma história psicológica discretamente perturbadora que troca os sustos repentinos por um medo crescente, realidades duplas e visuais assombrosos, desenhados à mão.

Para os fãs da melancolia das pequenas cidades → Noite na Floresta

Uma narrativa que vai ganhando intensidade aos poucos sobre voltar para casa, dar tudo por estragado e tentar amadurecer, envolta em um enredo perspicaz e personagens profundamente humanos.

Para os românticos que dão prioridade à história → To the Moon

Uma aventura curta e sem combate que culmina num desfecho emocional devastador através de memórias, música e um trabalho delicado com as personagens.

Perguntas frequentes