20 najlepszych gier podobnych do „Omori” w 2026 roku – płacz, ulecz się, i tak w kółko

Szukanie gier takich jak „Omori” przypomina trochę poszukiwanie tej jednej piosenki, która idealnie pasuje do twojego nastroju – jest dziwnie specyficzna i irytująco rzadka. Ręcznie rysowana grafika „Omori”, głęboka, osobista fabuła oraz szczere podejście do kwestii zdrowia psychicznego nie są cechami, które często spotyka się razem w większości gier RPG. Ale hej, jesteś we właściwym miejscu. Zebrałem 20 gier, które oddają podobny klimat, ton i atmosferę.

Każda z tych gier na swój sposób przemawia do fanów „Omori” – może dzięki wzruszającej historii, wyrazistej grafice lub emocjonalnej podróży, która na długo pozostaje w pamięci. Przejrzyj listę, wybierz to, co przyciąga Twoją uwagę, i zobaczmy, co jeszcze poruszy Twoje emocje.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Omori

Zanim zanurzymy się na oślep w emocjonalną otchłań, zacznijmy od trzech gier podobnych do „Omori”, które od razu zasłużyły sobie na moje złote gwiazdki. Są mistrzami w przedstawianiu ciężkich tematów za pomocą niezapomnianych postaci, a do tego dodają mechanikę opartą na wyborach lub elementy psychologiczne, by Twoje uczucia znalazły się w centrum uwagi.

1 Undertale 2015 To przełamująca schematy gra RPG, w której emocjonalne wybory mają równie duże znaczenie jak walka. Twoje działania w zaskakujący sposób kształtują ton opowieści, postacie i zakończenie. Buy now 2 LISA: The Painful 2014 Brutalnie emocjonująca gra RPG o traumie, stracie i trudnych decyzjach. Każdy wybór ma trwałe konsekwencje, które odczujesz na własnej skórze. Buy now 3 Fran Bow 2015 Surrealistyczna przygoda z gatunku horroru, która doskonale odzwierciedla emocjonalny ciężar gry „Omori”. Jej oniryczny świat, motywy psychologiczne i surowa narracja sprawiają, że idealnie trafi w gusta fanów „Omori”. Buy now

Ta trójka w najlepszy możliwy sposób łączy poruszającą tragedię, dziwaczny humor i zapadającą w pamięć fabułę. Jeśli jednak już w nie grałeś lub po prostu potrzebujesz więcej psychologicznych przygód, które Cię wciągną, przewiń dalej, aby zobaczyć jeszcze więcej propozycji.

20 najlepszych gier podobnych do „Omori” dla fanów dziwactwa i emocji

Przejdźmy do sedna sprawy. 20 gier podobnych do Omori, które znajdziesz poniżej, ma wszystko, czego potrzeba. Szukasz poruszającego chaosu, stylowej dziwaczności czy czegoś pięknie niesamowitego? To wszystko czeka tu na ciebie. Każda gra ma krótki opis, informacje o tym, co ją wyróżnia, oraz proste wyjaśnienie, dlaczego przemawia do innych fanów „Omori”.

1. Undertale [Najlepsza gra pod względem fabuły opartej na wyborach moralnych]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2015 Twórca(y) Toby Fox Średni czas rozgrywki od 5 do 10 godzin Unikalne cechy Ścieżki fabularne oparte na wyborach moralnych, system walki typu „bullet hell” oraz świat, który dynamicznie reaguje na działania gracza

Undertale to jedna z tych rzadkich gier RPG, które naprawdę skłaniają cię do przemyślenia, jak twoje wybory wpływają zarówno na świat, jak i na postacie w nim występujące. Jej siła emocjonalna wynika ze sposobu, w jaki rozgałęziające się ścieżki bezpośrednio reagują na twoje działania (co fani Omori natychmiast zrozumieją).

Postacie wydają się bliskie i znaczące, a każda chwila jest tak skonstruowana, by wzbudzać empatię, skłaniać do refleksji lub wywoływać dyskomfort – w zależności od tego, jak zdecydujesz się grać. System walki łączy unikanie lawiny pocisków z wyborami moralnymi, tworząc starcia, które wydają się o wiele bardziej osobiste niż standardowe potyczki w grach RPG.

Rada od profesjonalisty Podczas pierwszej rozgrywki unikaj poradników. Undertale daje najwięcej radości, gdy kluczowe decyzje moralne podejmujesz bez wpływu z zewnątrz.

Pod tą ekscentryczną oprawą wizualną kryje się historia, która stopniowo odkrywa głębokie tematy, takie jak przebaczenie, tożsamość i konsekwencje. Niezapomniana ścieżka dźwiękowa i niezwykle wyraziste postacie pomagają stworzyć wrażenia, które pozostają z tobą na długo po ukończeniu danej ścieżki.

Będziesz miał ochotę zagrać w tę grę wielokrotnie, aby odkryć, jak różne wybory zmieniają przebieg fabuły.

Nasza opinia: Jeśli szukasz RPG z bogatą fabułą, Undertale musi być twoją następną grą. Jest idealna dla graczy, którzy chcą wyruszyć w osobistą podróż kształtowaną wyłącznie przez ich decyzje.

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2. LISA: Bolesne [Najlepsza gra pod względem wyborów determinujących konsekwencje]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Windows, macOS, Nintendo Switch Rok wydania 2014 Twórcy Dingaling Productions, Serenity Forge Średni czas rozgrywki od 15 do 20 godzin Unikalne cechy Trwałe konsekwencje, mechanika utraty kończyn, ekstremalne wybory moralne

LISA: Bolesne to poruszające, emocjonalne doświadczenie, w którym każdy wybór wiąże się z trwałymi konsekwencjami. Członkowie drużyny mogą zginąć, zasoby zniknąć na zawsze, a nawet zdolności Brada mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. Ta ciągła presja sprawia, że gracz kwestionuje każdy swój ruch, zmuszając go do zmierzenia się z poczuciem winy i poświęceniem w sposób, którego niewiele gier RPG odważy się zgłębiać.

Akcja gry toczy się w ponurym, ale dziwnie humorystycznym świecie, a gra zachowuje równowagę między czarną komedią a emocjonalną dewastacją, dzięki czemu ta podróż pozostaje fascynująca. Scenariusz jest dosadny, surrealistyczny i pełen emocji, dostarczając momentów, które pozostają w pamięci długo po zakończeniu historii.

Porada od profesjonalisty Starannie rekrutuj towarzyszy i sprawdzaj ich umiejętności, zanim się zdecydujesz. Wielu sojuszników jest silnych na początku, ale później stają się obciążeniem ze względu na ryzyko trwałych obrażeń.

Kolejnym powodem, dla którego gra przemawia do fanów Omori, jest zaangażowanie w zgłębianie traumy i osobistego cierpienia. Wewnętrzna walka Brada napędza całą narrację, a gra nigdy nie pozwala zapomnieć o cenie jego obsesji.

Choć walka na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, system oparty na kombinacjach ciosów nadaje jej głębię i zachęca do eksperymentowania, zwłaszcza w starciach z bossami, gdzie liczy się każdy zasób.

Nasza ocena: „LISA: Ta bolesna” jest jedną z gier, która pod względem tematyki najbardziej przypomina „Omori”. Jeśli cenisz mroczne historie o prawdziwym psychologicznym ciężarze, poczujesz się tu jak w domu.

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3. Fran Bow [Najlepsza gra z gatunku surrealistycznego horroru psychologicznego]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Rok wydania 2015 Twórca(y) Killmonday Games Średni czas rozgrywki od 8 do 10 godzin Unikalne cechy Zagadki oparte na podwójnej rzeczywistości, surrealistyczne motywy psychologiczne, ręcznie rysowana grafika

To, co sprawia, że Fran Bow jest tak gorąco polecana fanom Omori, to pełna emocji fabuła, która nie opiera się na nagłych przerażających scenach ani tanich chwytach horrorowych. Zamiast tego otrzymujemy mieszankę niewinności i mroku, która odzwierciedla klimat Omori i tworzy znajome, a jednocześnie wyjątkowe doświadczenie.

Dzięki niesamowitej oprawie wizualnej i subtelnie niepokojącemu spojrzeniu na kwestię zdrowia psychicznego ta gra z łatwością plasuje się wśród najlepszych horrorów na konsolę Xbox.

W grze „Fran Bow” dominują surrealistyczne obrazy, tajemnicze postacie oraz pełne emocji zagadki, które odzwierciedlają wewnętrzną walkę Fran. Nawet proste interakcje wydają się znaczące, ponieważ każda scena nawiązuje do kruchego stanu psychicznego Fran i tajemnicy otaczającej jej rodzinę.

Porada od profesjonalisty Korzystaj z wpisów w pamiętniku i wskazówek w otoczeniu, aby wyłapać drobne aluzje, które pomogą ci lepiej zrozumieć psychologiczną podróż Fran.

Największą atrakcją gry jest jednak mechanika podwójnej rzeczywistości. Będziesz przechodzić między niepokojącymi wizjami a realistycznymi środowiskami, aby rozwiązywać zagadki. Ręcznie rysowana grafika przenosi całe doświadczenie na nowy poziom.

Nasza ocena: Jeśli pociągają cię surrealistyczne opowieści i emocjonujące tajemnice oraz cenisz klimatyczne przygody, „Fran Bow” łączy to wszystko w jednym.

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4. Noc w lesie [Najlepsza gra z fabułą skupioną na postaciach]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Windows, macOS, iOS Rok wydania 2017 Twórca(y) „Infinite Fall”, „Secret Lab” Średni czas rozgrywki 10 do 13 godzin Unikalne cechy Codzienne odkrywanie miasteczka, rozgałęziające się interakcje z postaciami, sekwencje snów

Noc w lesie to jedna z najbardziej niedocenianych gier na tej liście. Jest to oparta na emocjach przygoda fabularna, w której śledzimy losy młodej Mae, która po porzuceniu studiów wraca do podupadającego rodzinnego miasta.

Każda rozmowa ma osobisty charakter, a gra nagradza graczy, którzy poświęcają czas na ponowne odwiedzanie miejsc i sprawdzanie, jak radzą sobie postacie zmagające się z własnymi problemami. Sekwencje snów dodają również surrealistyczny wymiar, który nadaje historii niepokojący charakter, nie tracąc przy tym jej szczerego tonu.

Porada od profesjonalisty Poświęć swój czas zarówno Greggowi, jak i Beie oraz pozostałym mieszkańcom miasteczka. Każda ścieżka fabularna podkreśla inne motywy emocjonalne i wypełnia luki w szerszej tajemnicy.

To właśnie subtelne przejście od przytulnej opowieści o codziennym życiu do czegoś mroczniejszego i bardziej introspektywnego przemawia najbardziej do fanów Omori. Scenariusz wydaje się szczery, czasem wywołuje dyskomfort, ale zawsze jest głęboko ludzki.

W połączeniu z ekspresyjną oprawą graficzną oraz rytmicznymi, nasyconymi muzyką fragmentami snów, gra staje się niezapomnianą podróżą przez osobistą wrażliwość i rozwój.

Nasza ocena: „Noc w lesie” to doskonały wybór dla graczy, którzy lubią gry oparte na fabule, łączące humor z cichą głębią psychologiczną.

5. To the Moon [Najlepsza gra z fabułą opartą na wspomnieniach]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Rok wydania 2011 Twórca(y) Freebird Games Średni czas rozgrywki 4 do 6 godzin Unikalne cechy Narracja przeskakująca między wspomnieniami, poruszająca opowieść, minimalistyczna rozgrywka skupiona na fabule

„To the Moon” to jedna z najbardziej poruszających emocjonalnie gier, w jakie grałem, i przemawia do fanów takich tytułów jak „Omori” ze względu na sposób, w jaki porusza temat wrażliwości, żalu i osobistej historii. Nie ma tu tradycyjnej walki ani elementów rozwoju postaci typowych dla gier RPG – jest jedynie głęboko intymna podróż przez wspomnienia mężczyzny, podczas której dwoje lekarzy próbuje spełnić jego ostatnie życzenie.

Każde odkrywane przez ciebie środowisko ujawnia znaczące fragmenty życia Johnny’ego, a te elementy powoli łączą się, tworząc potężną emocjonalną kulminację, która wydaje się jednocześnie delikatna i druzgocąca.

Rada od profesjonalisty Jeśli to możliwe, zagraj w tę grę za jednym zamachem, aby naprawdę poczuć łuk emocjonalny, który uderza znacznie mocniej, gdy przeżywasz tę historię bez długich przerw.

Scenariusz jest pełen współczucia i pomimo prostej oprawy narracja osiąga poziom emocjonalnej głębi, którego większość gier z tej listy nigdy nie osiąga. Duża część tego oddziaływania wynika z jednej z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii gier, opartej na delikatnym fortepianie, instrumentach smyczkowych, łagodnej atmosferze oraz rzadkich fragmentach wokalnych, które wspierają fabułę, a nie tylko pozostają w tle.

Nasza ocena: Jeśli szukasz krótkiej, pięknie napisanej gry, w której większy nacisk kładzie się na opowiadanie historii niż na te same stare mechaniki, „To the Moon” będzie idealnym wyborem.

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6. „W poszukiwaniu raju” [Najlepszy wybór na refleksyjną i emocjonującą podróż]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2017 Twórca(y) Freebird Games, Kan R. Gao Średni czas rozgrywki od 5 do 7 godzin Cechy charakterystyczne Opowieść oparta na rekonstrukcji wspomnień, emocjonalne przemiany bohaterów, subtelny humor wpleciony w poważną tematykę

Gra „W poszukiwaniu raju” kontynuuje charakterystyczne dla Freebird Games podejście do emocjonalnego opowiadania historii, choć w spokojniejszym, bardziej introspektywnym tonie. Gracz wciela się w dr. Wattsa i dr Rosalene, którzy wkraczają w wspomnienia pacjenta, odkrywając życie ukształtowane raczej przez drobne, osobiste sprzeczności niż dramatyczne zwroty akcji.

Ta łagodniejsza struktura pozwala na powolne budowanie emocjonalnych wątków, skupiając się na żalu, tożsamości oraz nieoczekiwanych sposobach, w jakie ludzie kształtują własne szczęście.

Rada od profesjonalisty Zwróć uwagę na hobby Colina, które pojawiają się w różnych fragmentach jego wspomnień. Każde z nich wiąże się z głównym konfliktem fabularnym, co staje się jasne dopiero pod koniec.

W przeciwieństwie do wielu fabularnych gier RPG, „W poszukiwaniu raju” nie opiera się na wielkich rewelacjach ani szokujących zwrotach akcji, by wywrzeć wrażenie. Zamiast tego zgłębia emocjonalne napięcie między życiem, jakiego pragnął Colin, a tym, które faktycznie prowadził.

W rezultacie otrzymujemy ciepłe i przemyślane doświadczenie, które przemówi do każdego, komu podobała się gra „Omori”.

Nasza ocena: „W poszukiwaniu raju” to doskonały wybór dla graczy poszukujących spokojnej, skłaniającej do refleksji historii, która zgłębia złożoność pamięci i akceptacji samego siebie.

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7. OneShot [Najlepsza gra z gatunku przygodówek logicznych]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2016 Twórcy Degica, KOMODO, Future Cat LLC Średni czas rozgrywki 4 do 6 godzin Unikalne cechy Interakcje przełamujące czwartą ścianę, łamigłówki na pulpicie, fabuła z jednym rozwiązaniem

OneShot to pomysłowa gra przygodowo-logiczna, która wyróżnia się meta-narracją i zaskakującym poziomem zaangażowania gracza.

Zamiast opierać się wyłącznie na tradycyjnych łamigłówkach, gra wykorzystuje rzeczywiste środowisko pulpitu gracza jako część swojej konstrukcji, tworząc momenty, które wydają się osobiste. Sam świat jest kruchy i zanika, a postacie (zwłaszcza Niko) są przedstawione z taką delikatnością, że każda interakcja ma znaczenie. Nic dziwnego, że OneShot regularnie pojawia się wśród najlepszych gier przygodowych dla graczy, którzy cenią sobie zwroty akcji, które nie wydają się wymuszone, lecz sprytnie wplecione w sposób, w jaki gracz wchodzi w interakcję z samym światem.

Porada od profesjonalisty Przed rozpoczęciem gry upewnij się, że na pulpicie nie ma zbędnych elementów, ponieważ kilka zagadek wymaga korzystania z plików zewnętrznych lub Windowsów wyświetlanych poza samą grą.

To właśnie nacisk, jaki OneShot kładzie na budowanie i pielęgnowanie więzi między graczem a bohaterem, sprawia, że gra jest tak przyjazna dla fanów Omori. Gra wyróżnia się również wykorzystaniem muzyki i oświetlenia do budowania introspektywnego nastroju, nie przytłaczając przy tym gracza.

Nasza opinia: OneShot to idealna gra dla graczy, którzy cenią sobie przygody oparte na fabule, z silnym ładunkiem emocjonalnym i kreatywnymi łamigłówkami. Jej meta-podejście dodaje grze intymności, dzięki czemu ta przygoda nabiera szczególnego znaczenia.

8. Rakuen [Najlepsza gra pod względem delikatnej i kojącej narracji]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Windows, macOS, Android Rok wydania 2017 Twórcy Laura Shigihara, Leeble Forest Średni czas rozgrywki od 8 do 10 godzin Unikalne cechy Zadania oparte na fabule, muzyczna narracja oraz dwoistość świata rzeczywistego i fantastycznego

Rakuen to uspokajająca, a jednocześnie poruszająca gra, która wyróżnia się szczerością i ciepłem. Zamiast konfliktów, jej świat opiera się na aktach dobroci, drobnych historiach bohaterów oraz połączeniu prawdziwego życia szpitalnego z fantastycznym światem równoległym.

W każdym rozdziale poznajemy osobę zmagającą się z własnym bólem lub żalem, a gra w subtelny sposób pomaga ci pomóc jej znaleźć ukojenie. Każda chwila ma emocjonalną wagę i sprawia, że proste interakcje stają się znaczącymi wydarzeniami dla osób, które spotykasz.

Porada od profesjonalisty Załóż słuchawki. Muzyka w grze Rakuen jest wpleciona bezpośrednio w kilka kluczowych momentów fabuły i znacznie poprawia ogólne wrażenia z rozgrywki.

Mimo że „Rakuen” porusza dość emocjonalne tematy, nigdy nie sprawia wrażenia, jakby próbowała cię zszokować lub wywołać poczucie winy. Wszystko – od ręcznie tworzonych środowisk po łagodne rozmowy – tworzy spokojny nastrój. To opowieść łącząca smutek z życzliwością, a muzyka Laury Shigihary doskonale spaja całość.

Nasza ocena: Rakuen to połączenie szczerego scenariusza i delikatnej fantastyki, co czyni tę grę idealnym wyborem dla graczy, którzy lubią tytuły takie jak Omori.

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9. Celeste [Najlepsza gra pod względem rozwoju postaci napędzanego lękiem]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2018 Twórca(y) Maddy tworzy gry, gry naprawdę niezłe Średni czas rozgrywki od 6 do 18 godzin Unikalne cechy Tryb pomocy, precyzyjna fizyka platformowa, fabuła oparta na postaciach i zintegrowana z rozgrywką

Celeste to rzadka i wyjątkowa platformówka, w której mechanika i fabuła wzajemnie się wzmacniają. Wspinaczka na górę Celeste odzwierciedla wewnętrzną walkę Madeline, zamieniając każdy nieudany skok, sytuację na włos od porażki i przełom w odzwierciedlenie jej emocjonalnej podróży.

Nie oznacza to jednak, że gra jest surowa. Wręcz przeciwnie – zachęca do wytrwałości i współczucia wobec samego siebie. Precyzyjne i responsywne sterowanie nagradza skupienie, nie sprawiając wrażenia niesprawiedliwego, a grafika w stylu pixel art dodaje ciepła tej skądinąd wymagającej rozgrywce.

Porada od profesjonalisty Jeśli poziom trudności okaże się zbyt przytłaczający, wypróbuj tryb pomocy. Ułatwia on rozgrywkę platformową, nie umniejszając przy tym emocjonalnego oddziaływania gry.

Fani gry „Omori” od razu poczują więź z „Celeste”, ponieważ porusza ona takie tematy jak lęk, zwątpienie w siebie i poczucie sprzeczności z własnymi myślami. Niektóre fragmenty podróży Madeline odtwarzają tę samą emocjonalną autentyczność, która sprawia, że narracja w „Omori” jest tak porywająca.

Nasza opinia: Jeśli cenisz sobie emocjonujące opowieści poruszające tematy rozwoju, wrażliwości i determinacji, gorąco polecam grę „Celeste”.

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10. Gris [Najlepsza gra pod względem ręcznie rysowanej grafiki i symboliki]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Android, iOS, Windows, macOS Rok wydania 2018 Twórca(y) Nómada Studio, Devolver Digital Średni czas rozgrywki od 3 do 5 godzin Unikalne cechy Grafika w stylu akwareli, symboliczna fabuła, atmosfera budowana przez muzykę

Gris wyróżnia się jako doświadczenie wizualne, które wyraża emocje poprzez ruch, kolor i muzykę. Świat gry odbudowuje się w miarę postępów w grze. Każdy przywrócony kolor reprezentuje inny etap emocjonalnej podróży głównego bohatera.

To symboliczne podejście pozwala fabule rozwijać się w spokojny sposób, umożliwiając graczom interpretację znaczenia historii poprzez estetykę i zmiany otoczenia. Łagodne wyzwania platformowe uzupełniają tempo rozgrywki, tworząc medytacyjny rytm, który wzbogaca ogólne wrażenia z gry.

Jeśli poziom trudności okaże się zbyt wysoki, wypróbuj tryb pomocy. Ułatwia on poruszanie się po platformach, nie umniejszając przy tym emocjonalnego oddziaływania gry.

Porada od profesjonalisty Eksploruj każde środowisko, aby znaleźć ukryte animacje i subtelne wskazówki wizualne. Niektóre z nich ujawniają więcej szczegółów fabuły niż sama główna ścieżka.

W grze „Gris” ręcznie rysowane lokacje łączą się z niesamowicie piękną ścieżką dźwiękową, która oddaje uczucie straty i powrotu do równowagi odczuwane przez główną bohaterkę. Chociaż miło byłoby, gdyby w grze pojawiły się jakieś walki, to i tak pozostawia ona silne wrażenie pomimo stosunkowo krótkiego czasu rozgrywki.

Nasza ocena: Gris to idealny wybór dla graczy, którzy cenią sobie emocjonalne narracje przedstawiane poprzez grafikę i atmosferę, a nie dialogi i walkę.

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11. Hollow Knight [Najlepsza gra pod względem budowania atmosfery świata i odkrywania]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2017 Twórca(y) Team Cherry Średni czas rozgrywki 25 do 30 godzin Unikalne cechy Rozległy, połączony świat, klimatyczna fabuła, wymagająca walka oraz opcjonalne zgłębianie bogatej historii

Hollow Knight oferuje jedną z najbardziej klimatycznych eksploracji upadłego królestwa we współczesnych grach. Hallownest sprawia wrażenie opuszczonego, a jednocześnie tętniącego życiem miejsca, pełnego pozostałości po zaginionych cywilizacjach, zapomnianych rytuałów oraz postaci, które wydają się przytłoczone własną historią.

Mimo że technicznie rzecz biorąc jest to gra typu Metroidvania, często zalicza się ją również do grona najbardziej cenionych gier RPG – nie dlatego, że oferuje karty statystyk i fantazyjne łupy, ale dlatego, że pozwala graczowi rozwijać się poprzez ulepszenia, postępy w umiejętnościach oraz stopniowo odkrywaną fabułę, która nagradza ciekawość niczym prawdziwa przygoda RPG.

Hollow Knight zachęca graczy do odkrywania świata i wyciągania własnych wniosków na podstawie wskazówek zawartych w enigmatycznych dialogach, ukrytych pomieszczeniach i pokonanych bossach. Dlatego większość emocjonalnego oddziaływania wynika z tego, co świat ujawnia kawałek po kawałku.

Porada od profesjonalisty Niektóre opcjonalne postacie niezależne mogą wpłynąć na przebieg pobocznych wątków fabularnych i wzbogacić historię Hallownestu o dodatkowe warstwy emocjonalne.

Gra zawiera wprawdzie wymagające elementy platformowe i walki, ale nie przesłania to jej zdolności do wywoływania emocji poprzez nastrój i atmosferę. Tragedia to motyw przewodni tej gry – czy to w postaci smutnej ścieżki dźwiękowej, czy postaci, które już pogodziły się ze swoim losem.

Nasza ocena: Hollow Knight to doskonały wybór dla graczy, którzy lubią eksplorację i emocjonującą fabułę oraz nie boją się dodatkowych wyzwań związanych z walką i sekwencjami platformowymi.

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12. The Binding of Isaac: Rebirth [Najlepsza gra z szybką akcją w stylu roguelike]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Rok wydania 2014 Twórca(y) Edmund McMillen, Nicalis Średni czas rozgrywki od 200 do 240 godzin Unikalne cechy Losowo generowane lochy, setki kombinacji przedmiotów, rozgałęzione zakończenia, mroczne motywy emocjonalne

Gra „The Binding of Isaac: Rebirth” łączy szybką akcję w stylu gier zręcznościowych z fabułą pełną strachu, poczucia winy i traumy z dzieciństwa. Każda rozgrywka prowadzi cię przez losowo generowane pomieszczenia pełne wrogów, przedmiotów i ulepszeń, a żadne dwie próby nie są takie same. Grałem w tę grę na PlayStation i szczerze mówiąc, może to być jedna z najbardziej dziwacznych, a jednocześnie wciągających gier horrorowych na PS5, w które można się zanurzyć.

Prosta obsługa i ciągła różnorodność przedmiotów sprawiają, że gra pozostaje nieprzewidywalna. Nawet krótkie sesje często ujawniają coś nowego – czy to nową kombinację przedmiotów, czy ukryty fragment historii Isaaca.

Porada od profesjonalisty Postaraj się jak najwcześniej zapoznać się z ikonami przedmiotów i ich efektami. Zrozumienie różnych synergii jest kluczem do przetrwania na głębszych poziomach.

The Binding of Isaac: Rebirth to idealna propozycja dla fanów Omori, którzy cenią sobie emocjonalny dyskomfort opakowany w surrealistyczną, symboliczną grafikę. A jeśli lubisz gry, w których to ty jesteś złoczyńcą, z pewnością spodoba ci się to, jak przemiany Isaaca wskazują na mroczniejsze, bardziej niepokojące wersje samego siebie – mimo że tak naprawdę nie jest on tym złym.

Nasza ocena: Gracze, którzy oczekują szybszego tempa, większego wyzwania i wyższej powtarzalności rozgrywki, z pewnością polubią The Binding of Isaac: Rebirth.

13. The Cat Lady [Najlepszy dramat psychologiczny dla dorosłych]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows Rok wydania 2012 Twórca(y) Gry z kombajnami Średni czas rozgrywki od 8 do 12 godzin Unikalne cechy Silny nacisk na postacie, minimalistyczne sterowanie, głębokie motywy psychologiczne, stylizowana oprawa graficzna

The Cat Lady opowiada dojrzałą historię skupioną na postaci Susan Ashworth. Borykając się z samotnością i depresją, bohaterka musi zmierzyć się z szeregiem niepokojących wydarzeń, które popychają ją w kierunku nieoczekiwanych związków i przygód. Pomimo ponurego i mrocznego początku fabuła stopniowo zmierza w stronę nadziei, pokazując, jak ludzie odbudowują swoje życie poprzez drobne gesty.

Gra opiera się bardziej na dialogach i wyborach niż na akcji, a jej niezwykły styl wizualny doskonale współgra z emocjonalnym ciężarem narracji. Przypomina to swobodną rozmowę, która nagle staje się niepokojąca – i na tym polega magia dobrych horrorów na PC: pozostają w pamięci nawet po wyłączeniu gry.

Rada od profesjonalisty Nie pomijaj rozmów ani nie przechodź przez nie zbyt szybko, bo przegapisz pewne fragmenty historii Susan i pozostałych bohaterów. Postaraj się jak najwcześniej zapoznać się z ikonami przedmiotów i ich efektami. Zrozumienie różnych synergii jest kluczem do przetrwania na wyższych poziomach.

Gra „The Cat Lady” dobrze wpisuje się w nurt gier takich jak „Omori”, ponieważ porusza tematy psychologiczne w sposób szczery, a nie nastawiony na wywołanie szoku. Każdy rozdział opiera się na interakcjach między postaciami, co sprawia, że gra wydaje się bardziej osobista. Jeśli naprawdę chcesz cieszyć się tą grą, nie próbuj wyprzedzać jej celowo powolnego tempa.

Nasza ocena: „The Cat Lady” to idealny wybór dla graczy, którzy szukają mroczniejszej, bardziej dojrzałej historii i nie mają nic przeciwko stosunkowo powolnemu rozwijaniu fabuły.

14. INSIDE [Najlepsza gra dla miłośników minimalistycznej eksploracji]

Nasz wynik 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, iOS Rok wydania 2016 Twórca(y) Playdead Średni czas rozgrywki od 3 do 5 godzin Unikalne cechy Opowieść bez słów, kinowe łamigłówki, niepokojąca oprawa świata, silna reżyseria wizualna

INSIDE to jedna z tych niepokojących gier horrorowych, które wciągają gracza bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Wcielasz się w postać dziecka przemierzającego dziwny świat, w którym wszystko wydaje się nie tak. Rozwiązując różnego rodzaju zagadki, natrafisz na opuszczone obiekty, przerażające maszyny i momenty, które sprawią, że zatrzymasz się i zaczniesz się zastanawiać, co tak naprawdę się dzieje.

Same łamigłówki są na tyle proste, że można je rozwiązać bez frustracji, ale są sprytnie zaprojektowane i zawsze popychają cię do przodu, w kierunku czegoś jeszcze dziwniejszego.

Porada od profesjonalisty Podłącz słuchawki i zwiększ głośność. Gra INSIDE wykorzystuje subtelne sygnały dźwiękowe, by poprowadzić cię przez pełne napięcia fragmenty i ukryte zagrożenia.

Mimo że gra jest krótka, pozostawia trwałe wrażenie dzięki starannemu dopracowaniu każdej sceny. Pod powierzchnią dzieje się wiele, a gracze, którzy lubią doszukiwać się symboliki i ukrytych znaczeń, znajdą tu mnóstwo tematów do przemyśleń.

Nasza ocena: Gra „INSIDE” jest głębsza, mroczniejsza i bardziej tajemnicza niż „Omori”. Jest krótka, ale pozostaje w pamięci i skłania do refleksji jeszcze długo po osiągnięciu 100%.

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15. Limbo [Najlepsza gra platformowa z łamigłówkami]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Rok wydania 2010 Twórca(y) Playdead, Double Eleven Średni czas rozgrywki od 5 do 7 godzin Unikalne cechy Styl graficzny oparty na sylwetkach, łamigłówki oparte na fizyce, opowiadanie historii poprzez otoczenie

Limbo to krótka , ale zapadająca w pamięć platformówka logiczna, której akcja toczy się w mrocznym świecie, gdzie niebezpieczeństwo czai się zawsze tuż za rogiem. Gracz zostaje wrzucony do tego świata bez żadnych wyjaśnień i musi wszystkiego nauczyć się wyłącznie poprzez eksplorację i atmosferę otoczenia.

Chociaż łamigłówki na początku są proste, w miarę postępów stają się coraz bardziej pomysłowe i złożone. Jeśli nie chcesz utknąć, będziesz musiał wykorzystać wiele zasad fizyki i opanować wyczucie czasu.

Rada od profesjonalisty Wiele rozwiązań zagadek opiera się na drobnych wskazówkach wizualnych, które łatwo przeoczyć. Nie spiesz się i zwróć na nie uwagę, zamiast bezcelowo próbować rozwiązywać zagadki.

Styl graficzny (czarne sylwetki na tle delikatnego oświetlenia) nadaje światu gry niesamowity klimat, który na długo pozostaje w pamięci. Nie ma tu dialogów ani scenek przerywnikowych wyjaśniających fabułę, a historia jest na tyle otwarta, że każdy może ją interpretować tak, jak chce.

Nasza ocena: Niepokojący świat Limbo, pomysłowe łamigłówki i emocjonalny klimat sprawiają, że jest to świetny wybór dla fanów Omori, którzy szukają bardziej symbolicznych wrażeń.

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16. Kentucky Route Zero [Najlepsza gra z powoli rozwijającą się fabułą]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Android, iOS Rok wydania 2013 Twórca(y) Komputer z tektury Średni czas rozgrywki od 10 do 14 godzin Cechy charakterystyczne Opowiadana w odcinkach historia, surrealistyczna estetyka w stylu amerykańskim, interaktywne tempo dialogów, świat stworzony w duchu realizmu magicznego

Jeśli masz ochotę na spokojną i surrealistyczną przygodę w formie podróży samochodem po dziwnych drogach i zapomnianych miasteczkach, gra Kentucky Route Zero z pewnością Ci się spodoba . Nie jest to gra hałaśliwa ani pełna akcji. Zamiast tego spędzisz czas na spokojnych rozmowach i w niepokojących miejscach, które powoli budują atmosferę.

Właśnie lokacje są tu największą atrakcją. Opuszczone budynki, słabo oświetlone biura, ukryte bary – każde z tych miejsc nadaje światu dziwny, ale interesujący klimat.

Dialogi są łatwe do śledzenia, dzięki czemu fabuła wydaje się realistyczna, nawet gdy sytuacja staje się dziwna. Gra nie opiera się na wielkich zwrotach akcji ani ciężkiej symbolice. Zamiast tego historia rozwija się poprzez proste interakcje i drobne szczegóły, które odkrywasz po drodze.

Porada od eksperta Nie pomijaj rozmów z postaciami drugoplanowymi. Dodają one kontekstu, który ułatwia zrozumienie późniejszych scen.

Fabuła rozwija się w spokojnym tempie. Każda scena wydaje się naturalna i niespieszna, co pozwala graczowi w pełni się w nią zanurzyć. Jeśli wolisz atmosferę od wyzwań, poczujesz się tu jak w domu.

Nasza opinia: „Kentucky Route Zero” to świetny wybór, jeśli szukasz nieco bardziej relaksującej rozrywki, ale nadal zależy ci na dobrej fabule i niesamowitej atmosferze.

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17. Oxenfree [Najlepsza gra z gatunku tajemnic nadprzyrodzonych]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS, Rok wydania 2016 Twórca(y) Studio „Night School” Średni czas rozgrywki od 4 do 6 godzin Unikalne cechy System dialogów w czasie rzeczywistym, zagadki związane z radiem, rozgałęzione ścieżki fabularne

Oxenfree to fabularna gra przygodowa opowiadająca o grupie przyjaciół, którzy przypadkowo otworzyli szczelinę w wyspie, którą eksplorują. Prowadzi to ich przez dziwne wydarzenia, które rozgrywają się w czasie rzeczywistym, tworząc mieszankę nastoletniego dramatu i zjawisk nadprzyrodzonych.

Większość rozgrywki skupia się na eksploracji, dostrajaniu sygnałów radiowych oraz dokonywaniu wyborów, które kształtują relacje w grupie.

Rada od profesjonalisty Zwróć szczególną uwagę na odblokowywane częstotliwości radiowe. Niektóre z nich zawierają ważne wskazówki, które łatwo przeoczyć.

Oxenfree zaspokoi twoją tęsknotę za Omori, ponieważ łączy emocjonujące momenty z nieco niepokojącą atmosferą. Nie jest to gra horrorowa, ale zawiera wystarczająco dużo tajemniczości, by wzbudzić twoją ciekawość co do dalszego rozwoju wydarzeń.

Rozgałęzione ścieżki fabularne to jedna z największych zalet tej gry. Zwiększają one wartość powtórnego przejścia, zwłaszcza jeśli chcesz zobaczyć, jak różne wybory wpływają na klimat opowieści.

Nasza ocena: Szybkie tempo i mocne dialogi w Oxenfree tworzą idealne połączenie dla graczy, którzy cenią sobie gry stawiające fabułę na pierwszym miejscu.

18. Co pozostało po Edith Finch [Najlepsza gra z wieloma wątkami fabularnymi]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2017 Twórca(y) Giant Sparrow Średni czas rozgrywki od 3 do 5 godzin Unikalne cechy Interaktywne scenki, unikalna rozgrywka w każdej historii, silny nacisk na opowiadanie historii poprzez otoczenie

Gra „Co pozostało po Edith Finch” opowiada serię krótkich historii o członkach rodziny Finchów. Poruszasz się po rodzinnym domu, odkrywając zamknięte pokoje i stare przedmioty, które prowadzą do poszczególnych wspomnień.

Niektóre historie są ciepłe, inne bardziej przygnębiające, ale wszystkie wydają się osobiste. Tempo rozgrywki jest płynne, a gra zawsze oferuje coś interesującego, z czym można wejść w interakcję.

Porada od profesjonalisty Zbadaj dom Finchów. Zbieraj małe notatki, zdjęcia i przedmioty. Pomogą ci one lepiej zrozumieć i poczuć każdą historię.

Fani Omori z pewnością docenią to, jak emocjonalna narracja w grze „Co pozostało po Edith Finch”” tworzy chwile, które na długo pozostają w pamięci. Przechodząc przez różne historie, z których każda ma swój własny styl i ton, poczujesz to, co odczuwał każdy członek rodziny Finchów.

Nasza ocena: „Co pozostało po Edith Finch” to bardzo dobry wybór dla graczy, którzy lubią emocjonujące, fabularne gry o prostej i przejrzystej rozgrywce.

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Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS Rok wydania 2015 Twórca(y) Davey Wreden, Everything Unlimited Ltd. Średni czas rozgrywki 1–2 godziny Unikalne cechy Narracja w stylu komentarza twórcy, krótkie prezentacje poziomów oraz format opowiadania z osobistej perspektywy

„Przewodnik dla początkujących” różni się od większości gier fabularnych, w które grałeś lub będziesz grać w przyszłości. Zamiast podążać za tradycyjną fabułą, przechodzisz przez zbiór krótkich, niedokończonych pomysłów na gry, podczas gdy narrator wyjaśnia ich znaczenie.

Każdy poziom jest szybki i prosty, ale komentarz spaja całość i nadaje doświadczeniu jasny kierunek emocjonalny. Łatwo jest nadążyć, a tempo gry sprawia, że nigdy nie utkniesz ani nie będziesz mieć wątpliwości, co robić dalej.

Rada od profesjonalisty Użyj słuchawek! Ton głosu narratora i sposób, w jaki opowiada, w znacznym stopniu wpływają na odbiór tej historii.

Gracze, którzy lubią gry takie jak „Omori”, z pewnością docenią sposób, w jaki „Przewodnik dla początkujących” przedstawia kreatywność, zwątpienie w siebie oraz uczucie związane z próbą zrozumienia kogoś poprzez jego twórczość.

Gra jest krótka i nie stanowi większego wyzwania. Otrzymujesz za to spójną, dobrze przedstawioną historię, która skłania do refleksji nad postaciami działającymi za kulisami.

Nasza ocena: „Przewodnik dla początkujących” to idealna propozycja dla graczy, którzy szukają krótkiej, fabularnej gry pełnej osobistych historii.

20. A Short Hike [Najlepsza gra przygodowa poprawiająca nastrój]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, macOS Rok wydania 2019 Twórcy Adam Robinson-Yu, Adamgryu Średni czas rozgrywki 2 do 5 godzin Unikalne cechy Swobodna eksploracja, proste elementy platformówki, opcjonalne zadania poboczne, przytulna atmosfera

„A Short Hike” to relaksująca przygoda, w której wędrujesz, szybujesz i wspinasz się na szczyt niewielkiej góry, pomagając po drodze innym postaciom. Nie ma tu presji ani ściśle wytyczonej ścieżki. Możesz swobodnie odkrywać wyspę we własnym tempie, rozmawiać z przyjaznymi postaciami niezależnymi i podejmować drobne zadania, które ożywiają ten świat.

Sterowanie jest płynne i łatwe do opanowania, dzięki czemu odkrywanie ukrytych zakątków wyspy sprawia przyjemność, nie wymagając przy tym zbytniego wysiłku. To bardzo zachęcająca gra o prostej grafice i radosnym klimacie.

Porada od profesjonalisty Zbieraj pióra, kiedy tylko możesz. Sprawiają one, że wspinaczka i szybowanie przebiegają płynniej, a także otwierają więcej możliwości eksploracji.

Zamiast zajmować się głębokimi traumami, gra „A Short Hike” skupia się na drobnych, osobistych interakcjach, które wydają się szczere i dodają otuchy. Mimo że jest krótka, pozostawia trwałe wrażenie dzięki przyjaznym postaciom i spokojnej eksploracji.

Nasza opinia: „A Short Hike” to świetny wybór dla graczy, którzy po grach o mocniejszym ładunku emocjonalnym mają ochotę na coś przytulnego i podnoszącego na duchu. Eksploracja i urocze postacie sprawiają, że jest to odświeżająca propozycja dla fanów „Omori”, poszukujących pozytywnej, relaksującej przygody.

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Wszystko, co musisz wiedzieć o grach podobnych do „Omori”

Gry podobne do „Omori” zazwyczaj łączą emocjonującą fabułę z unikalną oprawą graficzną i narracją skupioną na postaciach. Niezależnie od tego, czy rozgrywka jest prosta, czy złożona, tytuły te wyróżniają się raczej tym, jakie wywołują emocje, a nie poziomem trudności.

W tej sekcji omówiono kluczowe elementy charakteryzujące gry podobne do „Omori”. Zapoznanie się z nią pomoże Ci zrozumieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze kolejnego tytułu.

Jak wybrać odpowiednią grę podobną do „Omori”

Wybór kolejnej gry podobnej do „Omori” zależy od tego, co najbardziej lubisz jako gracz. Być może szukasz poruszających historii, relaksującej eksploracji, a może po prostu chcesz zagłębić się w rozbudowane systemy RPG. Krótko mówiąc, jest wiele czynników do rozważenia, a na początek warto zawęzić wybór, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

Dostępność platformy: Sprawdź, czy gra jest dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation lub Xbox, abyś mógł grać na swoim ulubionym urządzeniu.

Sprawdź, czy gra jest dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation lub Xbox, abyś mógł grać na swoim ulubionym urządzeniu. Poziom trudności: Niektóre tytuły są łatwe do opanowania, podczas gdy inne wymagają większych umiejętności lub cierpliwości. Wybierz grę w zależności od tego, jak wymagające ma być to doświadczenie.

Niektóre tytuły są łatwe do opanowania, podczas gdy inne wymagają większych umiejętności lub cierpliwości. Wybierz grę w zależności od tego, jak wymagające ma być to doświadczenie. Styl rozgrywki: Zastanów się, czy masz ochotę na taktyczną grę RPG, klasyczny turowy system walki, relaksującą grę logiczną, czy też na grę z bogatą fabułą, która prawie w ogóle nie wymaga mechaniki rozgrywki.

Zastanów się, czy masz ochotę na taktyczną grę RPG, klasyczny turowy system walki, relaksującą grę logiczną, czy też na grę z bogatą fabułą, która prawie w ogóle nie wymaga mechaniki rozgrywki. Tematyka emocjonalna: Szukaj gier, które odpowiadają oczekiwanej przez ciebie głębi emocjonalnej. Mogą one skupiać się na psychologicznej narracji, podkreślać momenty związane z postaciami lub mieć lżejszy i podnoszący na duchu ton.

Dlaczego fani Omori pokochają te gry

Fani Omori poczują się jak w domu, grając w tytuły z tej listy, ponieważ mają one wiele cech, które sprawiły, że Omori zapadło w pamięć. Wszystkie te tytuły charakteryzują się bogatą gamą emocji, głębią postaci i kreatywną narracją, które definiują najmocniejsze momenty Omori.

Oto, czego możesz się spodziewać po sugerowanych powyżej tytułach:

Opowiadanie historii z emocjonalnym ładunkiem: Gry takie jak „W poszukiwaniu raju”, „Rakuen” i „To the Moon” skupiają się na osobistych historiach, trudnych tematach i wzruszających momentach z udziałem bohaterów, które poruszają równie mocno, jak emocjonalne momenty w grze Omori.

Gry takie jak „W poszukiwaniu raju”, „Rakuen” i „To the Moon” skupiają się na osobistych historiach, trudnych tematach i wzruszających momentach z udziałem bohaterów, które poruszają równie mocno, jak emocjonalne momenty w grze Omori. Unikalne style graficzne: Możesz odkrywać akwarelowy świat „Gris”, mroczną oprawę wizualną „Limbo” lub przytulną atmosferę „A Short Hike”. Każda z tych gier oferuje unikalny świat, ale wszystkie nawiązują do artystycznego stylu „Omori”.

Możesz odkrywać akwarelowy świat „Gris”, mroczną oprawę wizualną „Limbo” lub przytulną atmosferę „A Short Hike”. Każda z tych gier oferuje unikalny świat, ale wszystkie nawiązują do artystycznego stylu „Omori”. Znana rozgrywka: Tytuły takie jak „Undertale”, „LISA: Ta bolesna” i „The Binding of Isaac: Rebirth” oferują elementy RPG lub walkę turową – coś, co fani Omori znają aż za dobrze. Jednak wszystkie te gry dodają do tych mechanik swój własny akcent, nadając im świeżości.

Wymienione powyżej gry oferują tę samą mieszankę emocji, kreatywności i introspekcji, którą uwielbiają fani Omori. A do tego wszystkiego wciąż możesz odkrywać nowe światy, poznawać nowych bohaterów i zanurzać się w nowych przygodach.

Moja ogólna ocena

Wszystkie powyższe gry są warte poświęcenia czasu, ale przy tak bogatym wyborze łatwo się pogubić. Jeśli potrzebujesz wskazówek, od czego zacząć swoją przygodę w stylu Omori, oto kilka szybkich, dopasowanych rekomendacji.

Dla fanów gier opartych na moralności i konsekwencjach → Undertale

Gra RPG oparta na wyborach, w której każda decyzja wpływa na ton fabuły, relacje między postaciami, a nawet na to, jak gra sama w sobie cię traktuje.

Dla miłośników emocjonalnych ciosów w brzuch → LISA: Bolesne

Brutalna, pełna konsekwencji podróż, w której każde poświęcenie pozostaje w pamięci, sprawiając, że motywy traumy i poczucia winy uderzają boleśnie mocno.

Dla miłośników surrealistycznego horroru → Fran Bow

Cicha, niepokojąca opowieść psychologiczna, która zamiast nagłych przerażeń stawia na pełzający strach, podwójną rzeczywistość i nawiedzającą, ręcznie rysowaną grafikę.

Dla fanów melancholii małych miasteczek → Noc w lesie

Powolna opowieść o powrocie do domu, popełnianiu błędów i próbach dorastania, oprawiona w błyskotliwy scenariusz i głęboko ludzkie postacie.

Dla romantyków, dla których najważniejsza jest fabuła → To the Moon

Krótka przygoda bez walki, która poprzez wspomnienia, muzykę i delikatną charakterystykę postaci prowadzi do poruszającego emocjonalnego finału.

Najczęściej zadawane pytania