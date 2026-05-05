Come ottenere i punti CoD? La tua guida al Call of Duty Cash nel 2026

Allora, ti sei appassionato a Call of Duty? Hai completato la campagna e ora hai voglia di provare la modalità online? Beh, allora credo sia ora che ti dia una lezione su come ottenere i CoD Points e a cosa servono.

Se hai giocato a uno qualsiasi dei recenti titoli di Call of Duty, probabilmente li hai già visti. Sono la valuta premium, quella che usi per acquistare tutti gli oggetti di personalizzazione più fichi che ti fanno risaltare e trasformano questa esperienza in qualcosa di veramente tuo.

Sembra semplice, vero? Beh, in realtà c’è un po’ di più da sapere. Quindi, se ti sembra di non essere molto ferrato in materia, abbi pazienza, perché tra un attimo ti dirò tutto quello che devi sapere sui CoD Points e su tutto ciò che li riguarda .

Cosa sono i CoD Points (CP)?

Prima di addentrarci in come ottenere i CoD Points, partiamo dalle basi. I Call of Duty COD Points, noti anche come COD Points o CP in breve, sono la valuta premium di tutti i giochi moderni della serie Call of Duty. In sostanza, sono il biglietto d’oro per distinguerti nell’universo di Call of Duty. Forse non ti daranno alcun vantaggio competitivo, ma non c’è niente di meglio che dominare la classifica con stile.

Ti aprono le porte a ogni tipo di oggetto cosmetico di grande effetto. Pensa a skin da vero duro per gli operatori, progetti per armi da urlo e l’importantissimo Battle Pass che rende ogni stagione sempre nuova. Ma anche se puoi ottenere qualche COD Point gratis, di solito non sono cose che trovi in giro nel gioco. Il più delle volte, devi acquistare i CP di Call of Duty.

Introdotti insieme a Black Ops III, che molti fan considerano il miglior gioco della serie Call of Duty: Black Ops, i COD Points sono condivisi tra tutti i titoli Call of Duty usciti dal 2015 in poi. Tuttavia, una cosa molto importante da tenere a mente è che, sebbene possano essere trasferiti da un gioco all’altro, sono vincolati alla piattaforma, il che significa che non puoi trasferirli dal PC alla PlayStation, dall’Xbox al cellulare e così via.

Ciononostante, i COD Points sono il carburante che fa evolvere Call of Duty. È grazie a loro che il gioco sembra sempre nuovo e fresco. Ogni stagione porta qualcosa di incredibile, dalle armature futuristiche ai classici look militari, e c’è sempre qualcosa da aspettarsi con ansia: ecco perché è importante sapere come guadagnare i COD Points.

Come ottenere i punti CoD?

Quando si tratta di ottenere quei fantastici punti COD, ci sono diversi metodi tra cui puoi scegliere. Alcuni sono veloci e facili ma ti costeranno soldi veri, altri sono gratuiti ma richiedono un investimento di tempo; e, ultimo ma non meno importante, una combinazione di entrambi.

Tutti questi approcci hanno i loro pro e contro e, a seconda della tua situazione, possono rivelarsi opzioni ugualmente valide. Quindi, senza ulteriori indugi, vediamo nel dettaglio tutti i metodi per ottenere i punti COD.

1. Acquista con soldi veri

Il primo e più ovvio modo per ottenere i punti COD è semplicemente comprarli direttamente dal negozio del gioco. Tutto in questo metodo è semplice proprio come sembra.

Quando apri il negozio in-game, troverai vari pacchetti con quantità diverse di CP, che vanno da poche centinaia a qualche migliaio. Come di solito accade con questo tipo di acquisti nella maggior parte dei giochi, i pacchetti più grandi ti offrono un miglior rapporto qualità-prezzo, dandoti punti extra quando ne compri di più.

Puoi pagare con i tuoi metodi abituali, come carta di credito, PayPal o anche carte regalo specifiche per la piattaforma. L’unica cosa da tenere a mente, proprio come spiegato sopra, è che questi punti sono legati alla piattaforma. Quindi, basta che li acquisti per il gioco e l’account giusti senza dover ricorrere a espedienti per ottenere i CP, e sei a posto.

2. Acquista CoD Points da venditori terzi affidabili

Ovviamente, comprare i CoD Points dal negozio in-game non è l’unico modo per ottenerli. Inoltre, non è sempre nemmeno l’opzione migliore.

Se vuoi trovare un'offerta migliore e non ti dispiace dedicarci qualche minuto in più, un altro metodo è acquistare CP tramite rivenditori di terze parti affidabili, come Eneba.com. Lì potrai comprare codici digitali da riscattare in seguito sul tuo account COD e aggiungere punti al tuo portafoglio a un prezzo più conveniente.

Il procedimento è semplice: trova il gioco per cui vuoi acquistare i punti, scegli il pacchetto più adatto, seleziona la piattaforma e la regione corrette, acquista il codice e inseriscilo nello store della tua piattaforma. Ecco fatto, sei a posto!

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È sicuro acquistare punti COD online?

Potresti chiederti se sia sicuro mentre scopri come ottenere punti COD su Internet. In genere è sicuro se ti affidi a negozi ufficiali o rivenditori affidabili che hanno migliaia di recensioni positive. Dovresti evitare i siti che ti chiedono la password di accesso, perché i venditori legittimi hanno bisogno solo del tuo ID o nome utente per completare la transazione.

I truffatori prendono spesso di mira i giocatori che cercano come ottenere CP con sconti enormi. Questi siti poco affidabili potrebbero rubare i tuoi dati o addirittura bloccare il tuo account di Call of Duty se usi metodi non autorizzati. Affidati a nomi affidabili come Amazon, Eneba o Steam, così il tuo saldo di punti COD di Call of Duty rimarrà al sicuro.

3. Guadagna con il Battle Pass

Il Battle Pass è senza dubbio il modo migliore per ottenere punti CoD senza spendere soldi extra. Ecco perché:

Ogni stagione, il Battle Pass prevede dei livelli che ti regalano CoD Points semplicemente giocando. Anche se non hai la versione a pagamento, potrai comunque ottenere almeno qualche centinaio di CP solo grazie ai premi gratuiti.

Tuttavia, se decidi di acquistare il Battle Pass Premium e riesci a completare un numero sufficiente di livelli, ne guadagnerai una quantità molto maggiore. Il più delle volte, è addirittura sufficiente per comprare il Battle Pass successivo senza alcun investimento aggiuntivo, il che è fantastico.

Se giochi regolarmente, è un gioco da ragazzi. Concentrati sul completare le sfide e salire di livello velocemente. Più giochi, più contenuti sblocchi. Fai così e potresti non doverti più preoccupare di come guadagnare punti COD. È tutta una questione di giocare in modo intelligente!

4. Partecipa alle promozioni e agli eventi speciali

Ultimo ma non meno importante, ecco un modo per ottenere COD Points gratis che non tutti conoscono. Vediamo di cosa si tratta!

Di tanto in tanto, Call of Duty lancia promozioni speciali in cui puoi accaparrarti dei CP senza spendere un centesimo. Potrebbe trattarsi di eventi in-game, Twitch Drops o persino omaggi dei partner. Ho visto eventi in cui basta accedere ogni giorno per ottenere ricompense.

Anche alcuni marchi adorano collaborare con Call of Duty, offrendo CP quando compri determinati prodotti, come bevande energetiche o accessori da gaming. Ah, e ricordi quei venditori di terze parti affidabili di cui ti ho parlato? A volte anche loro hanno promozioni speciali!

Tieni d’occhio il sito ufficiale di CoD, i social media o anche i pacchetti in negozio. Di solito non si tratta di una cifra da capogiro, ma gratis è gratis, no? Se hai pazienza e un po’ di fortuna, puoi accumulare punti CoD senza spendere un centesimo!

Cosa fare con i CoD Points?

Ok, finalmente hai imparato come ottenere i punti CoD e ne hai un po’ sul tuo conto. È qui che inizia il divertimento, perché ci sono tantissimi modi per spenderli. Dovresti anche imparare come ottenere punti CoD più spesso se vuoi tenere il tuo inventario pieno dell’equipaggiamento più recente.

I punti CoD sono il tuo biglietto d’ingresso per alcuni dei migliori contenuti in-game del tuo titolo preferito, anche se stai già giocando al miglior gioco della serie Call of Duty. Ti permettono di personalizzare e potenziare la tua esperienza e di sbloccare cose davvero fantastiche. Ma prima di iniziare a spendere, vale la pena sapere cosa c’è in giro e cosa ti offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi tuffiamoci nell’argomento e scopriamolo insieme!

1. Acquista i progetti per le armi

I progetti per le armi nei giochi di Call of Duty sono questi fantastici equipaggiamenti predefiniti troppo divertenti per lasciarseli sfuggire. Sono completi di skin uniche, vari accessori, configurazioni personalizzate e a volte persino proiettili traccianti o effetti speciali. Se sai come ottenere i punti COD, puoi facilmente acquistare questi proiettili traccianti ed effetti speciali dallo store.

Puoi sbloccarli completando il Battle Pass o acquistandoli nello store usando i Punti Call of Duty, sia come singoli oggetti che come parte di pacchetti. Questi oggetti sono disponibili singolarmente o in pacchetti che richiedono Punti Call of Duty. È bene che tu sappia come guadagnare Punti Call of Duty, così potrai ottenere questi premi senza spendere soldi extra.

Alcuni sono appariscenti, altri tattici, ma tutti danno alle tue armi un look tutto nuovo e migliorano di gran lunga la tua esperienza di gioco. Se vuoi distinguerti mentre metti a segno le tue uccisioni, i progetti per le armi sono proprio quello che fa per te!

2. Acquista le skin per gli operatori

Le skin per gli operatori in Call of Duty sono la chiave per distinguerti – o per mimetizzarti – a seconda del tuo stile. In poche parole, sono skin per i personaggi che non offrono alcun vantaggio competitivo; tuttavia, dovresti imparare come ottenere i CP per sembrare una vera leggenda. Questi oggetti cosmetici ti assicurano un look unico durante ogni partita ad alto rischio.

Dalle élite militari più agguerrite ai guerrieri fantascientifici e persino ad alcuni esilaranti personaggi crossover, ce n’è per tutti i gusti per chi colleziona i COD Points di Call of Duty. Alcune skin sono semplicemente fantastiche, mentre altre sono accompagnate da animazioni accattivanti o battute vocali, che aggiungono un tocco in più. Un giorno potresti diventare un mercenario mascherato. E il giorno dopo? Un assassino cyber illuminato dai neon.

L’importante è sfoggiare il tuo stile nella lobby e sul campo di battaglia. Acquistale con i COD Points nel negozio oppure guadagnale completando il Battle Pass mentre impari come ottenere COD Points gratis. In ogni caso, è ora di prepararsi!

3. Usa i punti COD per i potenziamenti XP

Se ti sembra che il tuo processo di avanzamento di livello in Call of Duty sia troppo lento, i potenziamenti XP sono proprio quello che ti serve. Funzionano come scorciatoie per ottenere ricompense, perché puoi imparare come guadagnare punti COD per comprarli. Ne usi uno e, all’improvviso, avanzi due volte più velocemente di prima.

Gli XP Boost sono disponibili in diverse varianti per il tuo grado, le armi e la progressione nel Battle Pass. La maggior parte dura da 15 minuti fino a 1 ora, e puoi comprarli nel negozio se sai come ottenere i CP. Questo ti garantisce di sfruttare al massimo i tuoi CP in Call of Duty mentre sali di grado nel 2026.

4. Acquista il Battle Pass

Ultimo ma non meno importante, abbiamo un modo per sbloccare i premi più nuovi e più fichi a un prezzo che è praticamente un affare. Esatto, è il Battle Pass di Call of Duty, e puoi trovare questo sistema nella maggior parte dei giochi come Call of Duty, così come in molti altri titoli FPS moderni che includono elementi online.

Il Battle Pass è fondamentalmente il tuo biglietto per sbloccare tantissime ricompense mentre giochi. Lo compri con i COD Points e, man mano che sali di livello, ottieni cose fantastiche, come skin per gli operatori, progetti per le armi, potenziamenti XP e ancora più COD Points. Questo è il modo migliore per usare i tuoi CP di Call of Duty perché ti dà anche potenziamenti XP e più COD Points che tornano sul tuo account.

Più ti dai da fare, più guadagni. Se lo porti al massimo, puoi davvero imparare a guadagnare punti COD in quantità sufficiente per ottenere il prossimo gratuitamente. Dovresti anche sapere come ottenere CP regolarmente per assicurarti di non perderti mai queste esclusive stagionali!

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Come riscattare i codici delle carte CoD Points?

Se non l’hai mai fatto prima, riscattare i codici delle carte per i punti COD potrebbe sembrarti un po’ complicato. Ma non preoccuparti, in realtà è semplicissimo, e ti spiegherò passo passo come ottenere i punti COD con questo metodo.

Per prima cosa, tieni a portata di mano il tuo codice. Se hai una carta fisica, gratta via la striscia argentata per scoprirlo. Se è digitale, controlla la tua email o la ricevuta. Dopodiché, a seconda della piattaforma che usi, dovrai andare sullo store giusto per capire come ottenere i CP per il tuo account.

Su PlayStation, vai sul PlayStation Store, scorri verso il basso e trova “Riscatta codici”. Inserisci il codice, conferma e goditi i tuoi CP di Call of Duty. Su Xbox, apri il Microsoft Store e segui passaggi simili: vai su “Riscatta”, inserisci il codice e il gioco è fatto. Battle.net e Steam funzionano allo stesso modo: basta inserire il codice nella sezione dedicata al riscatto.

Una volta riscattato il codice, avvia Call of Duty e controlla il tuo saldo di punti COD nello store. Se non vengono visualizzati, riavvia il gioco: di solito questo risolve il problema. Ora sei pronto per prendere quel Battle Pass o una nuova fantastica skin per l’operatore. Basta usare i tuoi punti COD con intelligenza: finiscono in un attimo!

Come massimizzare i tuoi punti CoD?

Devi concentrarti su come spendere in modo intelligente mentre impari a guadagnare punti COD per ottenere il massimo valore. Credimi quando ti dico che è facile bruciarli in un attimo. Però, se ti organizzi bene, ne trarrai molto di più.

Per prima cosa, quando acquisti i punti COD, ricorda che i pacchetti più grandi includono punti CP extra. Se sai che li userai, è meglio fare scorta in blocco invece di comprarne piccole quantità più e più volte. In questo modo ottieni di più per i tuoi soldi mentre impari come ottenere i punti CP tramite lo store:

Dimensione del pacchetto Prezzo Bonus 200 CP 1,99 $ N/A 500 CP 4,99 $ N/A 1.000 CP 9,99 $ 100 CP 2.000 CP 19,99 $ 400 CP 4.000 CP 39,99 $ 1.000 CP 7.500 CP 74,99 $ 2.000 CP 10.000 CP 99,99 $ 3.000 CP

Poi, non limitarti a comprare pacchetti a caso solo perché ti sembrano fichi. Se hai intenzione di giocare molto, il Battle Pass è l’affare migliore. Scoprirai come guadagnare COD Points semplicemente salendo di livello, il che significa che, se li metti da parte, alla fine potrai ottenere il prossimo Battle Pass gratis. È praticamente un investimento.

E infine, Activision a volte lancia promozioni a tempo limitato che ti permettono di ottenere CP Call of Duty extra o sconti sui pacchetti. Se colpisci al momento giusto, puoi far durare i tuoi COD Points ancora di più.

In fin dei conti, è tutta una questione di giocare con intelligenza. Se non ti lasci prendere troppo dagli impulsi, puoi facilmente accumulare un sacco di punti CoD senza spendere quasi nulla di soldi veri. Non so te, ma a me sembra proprio perfetto.

Il mio verdetto finale su come ottenere i COD Points

Sapere come ottenere i COD Points è semplice una volta che conosci i modi migliori per bilanciare gli acquisti diretti con i premi ottenuti giocando in modo intelligente. Puoi comprarli tramite i negozi ufficiali o guadagnarli progredendo nel Battle Pass durante l’attuale stagione 2026. Questa strategia ti assicura di avere sempre abbastanza valuta per le skin e i progetti delle armi più recenti.

Dovresti dare la priorità a venditori affidabili e piattaforme ufficiali mentre impari come ottenere CP per il tuo account. Evita qualsiasi sito che richieda i tuoi dati di accesso privati, così potrai mantenere i tuoi progressi al sicuro in ogni momento. Se giochi in modo intelligente e metti da parte i tuoi premi, saprai sempre come ottenere i punti COD.

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