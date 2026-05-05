Comment obtenir des points CoD ? Votre guide sur le Call of Duty Cash en 2026

Bon, vous vous êtes donc mis à Call of Duty ? Vous avez terminé la campagne et vous avez maintenant envie de passer au mode en ligne ? Eh bien, je pense qu’il est temps que je vous donne un cours de maître sur la manière d’obtenir des points CoD et sur leur utilité.

Si vous avez joué à l’un des derniers jeux Call of Duty, vous les avez sans doute déjà vus. Il s’agit de la monnaie premium, celle que vous utilisez pour acheter tous les objets de personnalisation les plus sympas qui vous permettent de vous démarquer et de transformer cette expérience en quelque chose qui vous est vraiment propre.

Cela semble simple, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est en réalité un peu plus compliqué que cela. Donc, si vous pensez manquer de connaissances dans ce domaine, soyez patients, car dans un instant, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur les points CoD et tout ce qui s’y rapporte .

Que sont les points CoD (CP) ?

Avant de nous plonger dans la manière d’obtenir des points CoD, commençons par les bases. Les points COD de Call of Duty, également appelés « COD Points » ou « CP » en abrégé, constituent la monnaie premium de tous les jeux Call of Duty modernes. Ils représentent en quelque sorte le sésame pour se démarquer dans l’univers de Call of Duty. Ils ne vous confèrent peut-être pas d’avantage concurrentiel, mais rien ne vaut le fait de dominer le classement avec panache.

Ils vous ouvrent les portes d’une multitude d’éléments cosmétiques spectaculaires. Pensez à des skins d’opérateurs badass, à des plans d’armes d’enfer et à l’incontournable Battle Pass qui renouvelle l’intérêt de chaque saison. Mais même si vous pouvez obtenir quelques points COD gratuitement, ceux-ci ne traînent généralement pas comme ça dans le jeu. La plupart du temps, vous devez acheter des points Call of Duty.

Introduits avec Black Ops III, que de nombreux fans considèrent comme le meilleur jeu de la série Call of Duty : Black Ops, les points COD sont communs à tous les titres Call of Duty sortis à partir de 2015. Cependant, il est très important de noter que, bien qu’ils puissent être transférés d’un jeu à l’autre, ils sont liés à une plateforme spécifique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les transférer du PC vers la PlayStation, de la Xbox vers le mobile, etc.

Malgré tout, les points COD sont le moteur qui permet à Call of Duty de continuer à évoluer. C’est grâce à eux que le jeu conserve toute sa nouveauté et son dynamisme. Chaque saison apporte son lot de nouveautés, des armures futuristes aux tenues militaires classiques, et il y a toujours quelque chose à attendre avec impatience – c’est pourquoi il est important de savoir comment gagner des points COD.

Comment obtenir des points CoD ?

Pour obtenir ces précieux points COD, plusieurs méthodes s’offrent à vous. Certaines sont rapides et faciles, mais vous coûteront de l’argent réel ; d’autres sont gratuites, mais nécessitent un investissement en temps ; enfin, il existe également une combinaison des deux.

Toutes ces approches présentent leurs avantages et leurs inconvénients et, selon votre situation, peuvent s’avérer être des options tout aussi valables les unes que les autres. Alors, sans plus attendre, passons en revue toutes les méthodes permettant d’obtenir des points COD.

1. Achat avec de l’argent réel

La première méthode, et la plus évidente, pour obtenir des points COD consiste simplement à les acheter directement dans la boutique du jeu. Cette méthode est aussi simple qu’elle en a l’air.

Lorsque vous ouvrez la boutique du jeu, vous y trouverez divers packs contenant des quantités variables de CP, allant de quelques centaines à quelques milliers. Comme c’est souvent le cas pour ce type d’achats dans la plupart des jeux, les packs les plus importants vous offrent un meilleur rapport qualité-prix, vous permettant d’obtenir des points supplémentaires lorsque vous achetez en plus grande quantité.

Vous pouvez payer avec vos moyens de paiement habituels, tels que la carte bancaire, PayPal ou même des cartes-cadeaux spécifiques à la plateforme. La seule chose à garder à l’esprit, comme expliqué ci-dessus, est que ces points sont liés à une plateforme spécifique. Ainsi, tant que vous les obtenez pour le bon jeu et le bon compte sans chercher à contourner les règles pour obtenir des CP, tout est en ordre.

2. Achetez des CoD Points auprès de fournisseurs tiers de confiance

Bien sûr, l’achat de points CoD dans la boutique du jeu n’est pas le seul moyen de les obtenir. De plus, ce n’est pas toujours la meilleure option non plus.

Si vous souhaitez profiter d’une meilleure offre et que cela ne vous dérange pas de consacrer quelques minutes supplémentaires, une autre méthode consiste à acheter des CP auprès de revendeurs tiers de confiance, comme Eneba.com. Vous pourrez y acheter des codes numériques que vous pourrez ensuite utiliser sur votre compte COD afin d’ajouter des points à votre portefeuille à un prix plus avantageux.

La procédure est simple : trouvez le jeu pour lequel vous souhaitez acheter des points, choisissez le pack le plus adapté, sélectionnez la plateforme et la région appropriées, achetez le code, puis saisissez-le dans la boutique de votre plateforme. Et voilà, le tour est joué !

★ Browse COD Points offers COD Points Faites vos achats sur Eneba

Est-il sûr d’acheter des points COD en ligne ?

Vous vous interrogez peut-être sur la sécurité lorsque vous découvrez comment obtenir des points COD sur Internet. C’est généralement sans risque si vous vous en tenez aux boutiques officielles ou à des revendeurs réputés qui comptent des milliers d’avis positifs. Évitez les sites qui vous demandent votre mot de passe de connexion, car les vendeurs légitimes n’ont besoin que de votre identifiant ou de votre nom d’utilisateur pour finaliser la transaction.

Les escrocs ciblent souvent les joueurs qui recherchent comment obtenir des CP à un prix très réduit. Ces sites douteux pourraient voler vos données, voire bloquer votre compte Call of Duty si vous utilisez des méthodes non autorisées. Privilégiez des noms de confiance tels qu’Amazon, Eneba ou Steam, afin que votre solde de points COD de Call of Duty reste en sécurité.

3. Gagnez des points grâce au Battle Pass

Le Battle Pass est de loin le meilleur moyen d’obtenir des points CoD sans dépenser d’argent supplémentaire. Voici pourquoi :

À chaque saison, le Battle Pass propose des niveaux qui vous permettent de gagner des CoD Points simplement en jouant au jeu. Même si vous ne disposez pas de la version payante, vous pourrez tout de même obtenir au moins quelques centaines de CP grâce aux seules récompenses gratuites.

Cependant, si vous décidez d’acheter le Passe de combat Premium et que vous parvenez à terminer suffisamment de niveaux, vous récupérerez une somme bien plus importante. La plupart du temps, cela suffit même à acheter le Battle Pass suivant sans aucun investissement supplémentaire, ce qui est génial.

Si vous jouez régulièrement, le choix s’impose de lui-même. Concentrez-vous sur la réalisation des défis et sur la progression rapide en niveau. Plus vous jouez, plus vous débloquez de contenu. En procédant ainsi, vous n’aurez peut-être plus jamais à vous soucier de la manière de gagner des points CoD. Tout est une question de stratégie !

4. Participez aux promotions et aux événements spéciaux

Enfin, voici une astuce que tout le monde ne connaît pas si vous souhaitez savoir comment obtenir des points COD gratuitement. Voyons cela de plus près !

De temps à autre, Call of Duty organise des promotions spéciales qui vous permettent d’obtenir des CP sans débourser un centime. Il peut s’agir d’événements dans le jeu, de « drops » sur Twitch ou même de cadeaux offerts par des partenaires. J’ai déjà vu des événements où le simple fait de se connecter quotidiennement vous permettait de recevoir des récompenses.

Certaines marques adorent également s'associer à Call of Duty et offrent des CP lorsque vous achetez certains produits, tels que des boissons énergisantes ou du matériel de jeu. Ah, et vous vous souvenez de ces revendeurs tiers de confiance dont je vous ai parlé ? Il leur arrive parfois d'organiser leurs propres promotions spéciales !

Gardez un œil sur le site officiel de CoD, les réseaux sociaux ou même les offres groupées en magasin. Ce n’est généralement pas une somme faramineuse, mais gratuit, c’est gratuit, n’est-ce pas ? Si vous faites preuve de patience et que la chance vous sourit, vous pouvez accumuler des points CoD sans dépenser un centime !

Que faire avec les points CoD ?

Bon, vous avez enfin appris comment obtenir des points CoD et vous en avez quelques-uns sur votre solde. C'est là que le plaisir commence, car il existe de nombreuses façons de les dépenser. Vous devriez également apprendre à obtenir des points CoD plus souvent si vous souhaitez que votre inventaire regorge des derniers équipements.

Les points CoD sont votre passeport pour accéder à certains des meilleurs contenus du jeu dans votre titre préféré, même si vous jouez déjà au meilleur jeu Call of Duty de la série. Ils vous permettent de personnaliser et d’améliorer votre expérience de jeu, ainsi que de débloquer des éléments vraiment géniaux. Mais avant de commencer à dépenser, il est utile de savoir ce qui est disponible et ce qui vous offre le meilleur rapport qualité-prix. Plongeons-nous donc dans le vif du sujet pour le découvrir !

1. Achetez des plans d’armes

Dans les jeux Call of Duty, les plans d’armes sont ces superbes configurations prêtes à l’emploi qu’il serait dommage de laisser passer. Ils sont livrés avec des skins uniques, divers accessoires, des configurations personnalisées et parfois même des balles traçantes ou des effets spéciaux. Si vous savez comment obtenir des points COD, vous pouvez facilement acheter ces balles traçantes et ces effets spéciaux dans la boutique.

Vous pouvez les débloquer en terminant le Battle Pass ou en les achetant dans la boutique à l’aide de points Call of Duty, soit à l’unité, soit dans le cadre de packs. Ces objets sont disponibles à l’unité ou dans des packs nécessitant des points Call of Duty. Il est important de savoir comment gagner des points Call of Duty afin de pouvoir obtenir ces récompenses sans dépenser d’argent supplémentaire.

Certains sont tape-à-l'œil, d’autres sont tactiques, mais tous donnent un nouveau look à vos armes et améliorent considérablement votre expérience de jeu. Si vous souhaitez vous démarquer tout en enchaînant les éliminations, les plans d’armes sont la solution idéale !

2. Achetez des skins d’opérateurs

Dans Call of Duty, les skins d’opérateurs sont la clé pour vous démarquer – ou vous fondre dans la masse –, selon votre style. En termes simples, ce sont des skins de personnages qui n’apportent aucun avantage compétitif ; cependant, vous devriez apprendre à obtenir des CP pour ressembler à une véritable légende. Ces éléments cosmétiques vous garantissent un look unique lors de chaque match à enjeux élevés.

Des élites militaires pur et dur aux guerriers de science-fiction, en passant par des personnages crossover hilarants, il y en a pour tous les goûts parmi ceux qui collectionnent les points COD de Call of Duty. Certains skins sont tout simplement cool, tandis que d’autres s’accompagnent d’animations soignées ou de répliques vocales, ajoutant une touche supplémentaire. Un jour, vous serez peut-être un mercenaire masqué. Le lendemain ? Un cyber-assassin baigné de néons.

L’essentiel est d’afficher votre style dans le hall et sur le champ de bataille. Achetez-les avec des points COD dans la boutique ou gagnez-les en terminant le Battle Pass tout en découvrant comment obtenir des points COD gratuitement. Dans tous les cas, il est temps de vous équiper !

3. Utilisez vos points COD pour des bonus d’XP

Si vous avez l'impression que votre progression dans Call of Duty est trop lente, les bonus d'XP sont exactement ce qu'il vous faut. Ils constituent un raccourci vers les récompenses, car vous pouvez apprendre à obtenir des points COD pour les acheter. Il suffit d'en activer un pour progresser deux fois plus vite qu'auparavant.

Les bonus d’XP se déclinent sous différentes formes, selon que ce soit pour votre rang, vos armes ou votre progression dans le Battle Pass. La plupart durent entre 15 minutes et 1 heure, et vous pouvez les acheter dans la boutique si vous savez comment obtenir des CP. Cela vous permet de tirer le meilleur parti de vos CP Call of Duty tout en gravissant les échelons en 2026.

4. Achetez le Battle Pass

Dernier point, mais non des moindres, nous vous proposons un moyen de débloquer les récompenses les plus récentes et les plus sympas à un prix qui relève carrément de la bonne affaire. Eh oui, il s’agit du Battle Pass de Call of Duty, et vous retrouverez ce système dans la plupart des jeux comme Call of Duty ainsi que dans de nombreux autres titres FPS modernes comportant des éléments en ligne.

Le Battle Pass est en quelque sorte votre sésame pour débloquer une multitude de récompenses au fur et à mesure que vous jouez. Vous l’achetez avec des points COD, et à mesure que vous gagnez des niveaux, vous obtenez des objets sympas, tels que des skins d’opérateurs, des plans d’armes, des bonus d’XP et encore plus de points COD. C’est la meilleure façon d’utiliser vos points CP Call of Duty, car cela vous permet également de bénéficier de bonus d’XP et de voir davantage de points COD (Call of Duty) crédités sur votre compte.

Plus vous jouez, plus vous gagnez. Si vous le maximisez, vous pourrez même apprendre à gagner suffisamment de points COD pour obtenir le suivant gratuitement. Vous devriez également savoir comment obtenir régulièrement des points COD afin de ne jamais passer à côté de ces exclusivités saisonnières !

★ Browse COD Points offers COD Points Faites vos achats sur Eneba

Comment utiliser les codes des cartes de points COD ?

Si vous ne l’avez jamais fait auparavant, l’utilisation des codes de carte pour obtenir des points COD peut vous sembler un peu compliquée. Mais n’ayez crainte, c’est en réalité très simple, et je vais vous expliquer comment obtenir des points COD grâce à cette méthode.

Commencez par vous munir de votre code. S’il s’agit d’une carte physique, grattez la bande argentée pour le découvrir. S’il s’agit d’un code numérique, consultez votre e-mail ou votre reçu. Ensuite, selon votre plateforme, vous devrez vous rendre dans la boutique appropriée pour savoir comment obtenir des CP pour votre compte.

Sur PlayStation, rendez-vous sur le PlayStation Store, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Utiliser des codes ». Saisissez le code, confirmez, puis profitez de vos CP Call of Duty. Sur Xbox, ouvrez le Microsoft Store et suivez des étapes similaires : rendez-vous dans « Utiliser », saisissez votre code, et le tour est joué. Battle.net et Steam fonctionnent de la même manière : il suffit de saisir le code dans la section dédiée à l’utilisation des codes.

Une fois le code utilisé, lancez Call of Duty et vérifiez votre solde de points COD dans la boutique. S'ils n'apparaissent pas, redémarrez votre jeu : cela résout généralement le problème. Vous êtes désormais prêt à vous procurer ce Battle Pass ou un nouveau skin d'opérateur stylé. Utilisez vos points COD à bon escient : ils s'épuisent vite !

Comment optimiser vos points CoD ?

Vous devez privilégier les dépenses judicieuses tout en apprenant à gagner des points COD afin d’en tirer le meilleur parti. Croyez-moi : il est très facile de les dépenser en un clin d’œil. Pourtant, si vous vous organisez bien, vous en tirerez bien davantage.

Tout d’abord, lorsque vous achetez des points COD, n’oubliez pas que les lots les plus importants vous rapportent davantage de CP. Si vous savez que vous allez les dépenser, mieux vaut en faire le plein en une seule fois plutôt que d’en acheter de petites quantités à plusieurs reprises. Vous en aurez ainsi davantage pour votre argent tout en apprenant comment obtenir des CP via la boutique :

Taille du lot Prix Bonus 200 CP 1,99 $ N/A 500 CP 4,99 $ N/A 1 000 CP 9,99 $ 100 CP 2 000 CP 19,99 $ 400 CP 4 000 CP 39,99 $ 1 000 CP 7 500 CP 74,99 $ 2 000 CP 10 000 CP 99,99 $ 3 000 CP

Ensuite, ne vous contentez pas d’acheter des packs au hasard simplement parce qu’ils ont l’air sympas. Si vous prévoyez de jouer beaucoup, le Battle Pass est la meilleure affaire. Vous saurez comment récupérer des points COD simplement en gravissant les échelons, ce qui signifie que vous pourrez finalement obtenir le prochain Battle Pass gratuitement si vous économisez vos points. C’est en quelque sorte un investissement.

Enfin, Activision propose parfois des promotions à durée limitée qui vous permettent d’obtenir des points Call of Duty supplémentaires ou des réductions sur les packs. Vous pouvez faire durer vos points Call of Duty encore plus longtemps si vous savez saisir ces occasions au bon moment.

Au final, tout est une question de stratégie. Si vous ne cédez pas trop à vos impulsions, vous pouvez facilement accumuler des points CoD sans dépenser pratiquement d’argent réel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cela me semble tout à fait parfait.

Mon verdict final sur la manière d’obtenir des points COD

Savoir comment obtenir des points COD est simple une fois que vous connaissez les meilleures façons d’équilibrer les achats directs et les récompenses obtenues grâce à un jeu avisé. Vous pouvez les acheter via les boutiques officielles ou les gagner en progressant dans le Battle Pass au cours de la saison 2026 en cours. Cette stratégie vous garantit de toujours disposer de suffisamment de monnaie pour acquérir les derniers skins et plans d’armes.

Vous devriez privilégier les vendeurs fiables et les plateformes officielles lorsque vous apprenez comment obtenir des CP pour votre compte. Évitez tout site qui vous demande vos identifiants de connexion privés afin de préserver la sécurité de votre progression à tout moment. Si vous jouez intelligemment et conservez vos récompenses, vous saurez toujours comment obtenir des points COD.

★ Browse COD Points offers COD Points Faites vos achats sur Eneba

Foire aux questions