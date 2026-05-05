Como conseguir pontos CoD? O teu guia sobre o Call of Duty Cash em 2026

Então, já te ficaste viciado no Call of Duty? Já jogaste a campanha toda e agora apetece-te passar para o modo online? Pois bem, acho que está na hora de te dar uma aula sobre como ganhar CoD Points e para que servem.

Partindo do princípio de que já jogaste algum dos jogos recentes da série Call of Duty, provavelmente já os viste. São a moeda premium, aquela que usas para comprar todos os itens de personalização mais fixes que te fazem destacar e transformam esta experiência em algo verdadeiramente teu.

Parece simples, certo? Bem, na verdade, há um pouco mais do que isso. Por isso, se achas que te falta algum conhecimento nesta área, tem paciência comigo, porque daqui a pouco vou contar-te tudo o que precisas de saber sobre os CoD Points e tudo o que está relacionado com eles .

O que são os CoD Points (CP)?

Antes de entrarmos em pormenores sobre como ganhar Pontos COD, vamos começar pelo básico. Os Call of Duty (COD) Points, também conhecidos como COD Points ou CP, são a moeda premium em todos os jogos modernos da série Call of Duty. São, essencialmente, o bilhete dourado para te destacares no universo do Call of Duty. Podem não te dar qualquer tipo de vantagem competitiva, mas não há nada como dominar a tabela de classificação com estilo.

Eles abrem as portas para todo o tipo de itens cosméticos espetaculares. Pensa em skins de operadores super fixes, planos de armas de arrasar e o tão importante Passe de Batalha, que mantém cada época sempre nova. Mas, embora possas ganhar alguns Pontos COD de graça, normalmente não são algo que encontres por aí no jogo. Na maioria das vezes, tens de comprar O CP joga Call of Duty.

Introduzidos juntamente com o Black Ops III, que muitos fãs consideram o melhor jogo da série Call of Duty: Black Ops, os COD Points são partilhados entre todos os títulos da série Call of Duty lançados a partir de 2015. No entanto, uma coisa muito importante a ter em conta é que, embora possam ser transferidos de jogo para jogo, estão vinculados à plataforma, o que significa que não os podes transferir do PC para a PlayStation, da Xbox para o telemóvel e assim por diante.

Ainda assim, os COD Points são o combustível que mantém o Call of Duty a evoluir. É assim que mantêm o jogo com um toque novo e fresco. Cada temporada traz algo incrível, desde armaduras futuristas a looks militares clássicos, e há sempre algo pelo qual ansiar – é por isso que é importante saberes como ganhar COD Points.

Como ganhar Pontos COD?

Quando se trata de conseguir esses fantásticos Pontos COD, há alguns métodos à tua escolha. Alguns são rápidos e fáceis, mas custam-te dinheiro a sério; outros são grátis, mas exigem que invistas tempo; e, por último, mas não menos importante, uma combinação dos dois.

Todas estas abordagens têm as suas vantagens e desvantagens e, dependendo da tua situação, podem revelar-se opções igualmente boas. Por isso, sem mais delongas, vamos analisar todos os métodos para ganhares Pontos COD.

1. Comprar com dinheiro real

A primeira e mais óbvia forma de ganhar Pontos COD é simplesmente comprá-los diretamente na loja do jogo. Tudo neste método é tão simples quanto parece.

Ao abrires a loja do jogo, vais encontrar vários pacotes com quantidades diferentes de CP, que vão desde algumas centenas até alguns milhares. Como é habitual em compras deste tipo na maioria dos jogos, os pacotes maiores oferecem-te uma melhor relação qualidade/preço, dando-te pontos extra quando compras mais.

Podes pagar com os teus métodos habituais, como cartão de crédito, PayPal ou até cartões-presente específicos da plataforma. A única coisa a ter em conta, tal como explicado acima, é que estes pontos estão vinculados à plataforma. Assim, desde que os adquieras para o jogo e a conta certos, sem teres de te preocupar em descobrir como obter CP, estás pronto.

2. Compra CoD Points a fornecedores externos de confiança

Claro que comprar CoD Points na loja do jogo não é a única forma de os adquirir. Além disso, nem sempre é a melhor opção.

Se quiseres arranjar uma oferta melhor e não te importares de gastar mais uns minutos, outra opção é comprar CP através de fornecedores externos de confiança, como o Eneba.com. Lá, vais poder comprar códigos digitais que depois podes resgatar na tua conta COD e adicionar pontos à tua carteira por um preço mais atrativo.

O processo é simples: encontra o jogo para o qual queres comprar os pontos, escolhe o pacote mais adequado, seleciona a plataforma e a região corretas, compra o código e introduz-o na loja da tua plataforma. E pronto, já está tudo pronto!

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É seguro comprar pontos COD online?

Podes ter dúvidas quanto à segurança enquanto aprendes a obter pontos COD pela Internet. Em geral, é seguro se te limitares a lojas oficiais ou revendedores de confiança que tenham milhares de avaliações positivas. Deves evitar sites que peçam a tua palavra-passe de login, porque os vendedores legítimos só precisam do teu ID ou nome de utilizador para concluir a transação.

Os burlões costumam visar jogadores que procuram formas de obter CP com grandes descontos. Estes sites duvidosos podem roubar os teus dados ou até bloquear a tua conta joga Call of Duty se usares métodos não autorizados. Opta por nomes de confiança como a Amazon, a Eneba ou a Steam, para que o teu saldo de pontos COD joga Call of Duty permaneça seguro.

3. Ganha através do Battle Pass

O Battle Pass é, sem dúvida, a melhor forma de ganhar CoD Points sem gastares dinheiro extra. Eis porquê:

A cada temporada, o Battle Pass traz níveis que te recompensam com CoD Points só por jogares. Mesmo que não tenhas a versão paga, ainda assim vais conseguir ganhar pelo menos algumas centenas de CP só com as recompensas gratuitas.

No entanto, se decidires comprar o Passe de Batalha premium e acabares por completar níveis suficientes, vais ganhar de volta uma quantia bem maior. Na maioria das vezes, chega mesmo para comprares o próximo Passe de Batalha sem precisares de investir mais nada, o que é fantástico.

Se jogas regularmente, isto é óbvio. Concentra-te em completar desafios e subir de nível rapidamente. Quanto mais jogares, mais coisas desbloqueias. Faz isso e talvez nunca mais tenhas de te preocupar em como ganhar Pontos COD. O segredo está em jogar com inteligência!

4. Participa em promoções e eventos especiais

Por último, mas não menos importante, aqui está uma forma de ganhares Pontos COD de graça que nem toda a gente conhece. Vamos lá ver!

De vez em quando, o Call of Duty lança promoções especiais onde podes ganhar alguns CP sem qualquer custo. Podem ser eventos no jogo, «drops» no Twitch ou até sorteios de parceiros. Já vi eventos em que basta entrares diariamente para receberes recompensas.

Algumas marcas também adoram fazer colaborações com o Call of Duty, oferecendo CP quando compras certos produtos, como bebidas energéticas ou equipamento de gaming. Ah, e lembras-te daqueles fornecedores externos de confiança de que te falei? Às vezes, eles também têm as suas próprias promoções especiais!

Fica atento ao site oficial do CoD, às redes sociais ou até aos pacotes das lojas. Normalmente não é uma quantia de deixar ninguém de boca aberta, mas de graça é de graça, não é? Se tiveres paciência e sorte, podes acumular Pontos CoD sem gastares um cêntimo!

O que fazer com os CoD Points?

Muito bem, então finalmente aprendeste a ganhar Pontos CoD e já tens alguns no teu saldo. É aqui que a diversão começa, porque há imensas formas de os gastares. Também deves aprender a ganhar CP com mais frequência, se quiseres manter o teu inventário cheio do equipamento mais recente.

Os CoD Points são o teu bilhete de entrada para alguns dos melhores conteúdos do teu jogo favorito, mesmo que já jogues o melhor jogo da série Call of Duty. Permitem-te personalizar e melhorar a tua experiência, além de desbloquear coisas mesmo fantásticas. Mas antes de começares a gastar, vale a pena saber o que está disponível e o que te dá mais retorno pelo teu investimento. Então, vamos mergulhar no assunto e descobrir exatamente isso!

1. Compra de Blueprints de Armas

Os Blueprints de armas nos jogos Call of Duty são esses equipamentos pré-definidos fantásticos que são demasiado divertidos para deixar escapar. Vêm totalmente equipados com skins exclusivas, vários acessórios, definições personalizadas e, por vezes, até balas traçantes ou efeitos especiais. Se souberes como conseguir Pontos COD, podes facilmente comprar essas balas traçantes e efeitos especiais na loja.

Podes desbloqueá-los ao completares o Passe de Batalha ou comprando-os na loja com Pontos Call of Duty, seja como itens individuais ou como parte de pacotes. Estes itens vêm à venda individualmente ou em pacotes que exigem Pontos Call of Duty. É bom saberes como ganhar Pontos Call of Duty para conseguires estas recompensas sem gastares dinheiro extra.

Algumas são chamativas, outras são táticas, mas todas dão às tuas armas um visual renovado e melhoram bastante a tua experiência. Se queres destacar-te enquanto acumulas abates, os Blueprints de Armas são a escolha certa!

2. Compra skins de operadores

As skins de operadores no Call of Duty são a chave para te destacares – ou te misturares com o resto –, dependendo do teu estilo. Em termos simples, são skins de personagens que não oferecem nenhuma vantagem competitiva; no entanto, deves aprender a ganhar CP para pareceres uma lenda absoluta. Estes itens cosméticos garantem que tenhas um visual único em todas as partidas de alto risco.

Desde elites militares de peso a guerreiros de ficção científica e até algumas personagens hilariante de crossovers, há algo para todos os que colecionam Pontos COD joga Call of Duty. Algumas skins são simplesmente fixes, enquanto outras vêm com animações elegantes ou falas, adicionando um toque extra. Um dia, podes ser um mercenário mascarado. No dia seguinte? Um assassino cibernético iluminado por néon.

O que importa é mostrares o teu estilo no lobby e no campo de batalha. Compra-as com Pontos COD na loja ou ganha-as ao completares o Passe de Batalha, enquanto aprendes a ganhar Pontos COD de graça. Seja como for, está na hora de te equipares!

3. Usa os Pontos COD para impulsos de XP

Se achas que o teu processo de subir de nível no Call of Duty está a demorar demasiado, os Boosts de XP são exatamente o que precisas. Funcionam como atalhos para as recompensas, porque podes aprender a ganhar Pontos COD para os comprar. Basta usares um e, de repente, estás a progredir duas vezes mais depressa do que antes.

Os XP Boosts vêm em várias formas diferentes, para a tua classificação, armas e progressão no Passe de Batalha. A maioria dura entre 15 minutos e 1 hora, e podes comprá-los na loja se souberes como ganhar CP. Isto garante que aproveitas ao máximo os teus CP sem Call of Duty enquanto subes na classificação em 2026.

4. Compra o Passe de Batalha

Por último, mas certamente não menos importante, temos uma forma de desbloquear as recompensas mais recentes e fantásticas por um preço que é praticamente uma pechincha. É isso mesmo, é o Passe de Batalha do Call of Duty, e podes encontrar este sistema na maioria dos jogos como o Call of Duty, bem como em muitos outros títulos FPS modernos que incluem elementos online.

O Passe de Batalha é basicamente o teu bilhete para desbloquear imensas recompensas à medida que jogas. Compras-o com Pontos COD e, à medida que subes de nível, recebes coisas fixes, como skins de operadores, planos de armas, bónus de XP e ainda mais Pontos COD. Esta é a melhor forma de usar os teus O CP joga Call of Duty, porque também te dá bónus de XP e mais Pontos COD de volta à tua conta.

Quanto mais jogares, mais ganhas. Se o maximizares, podes até aprender a ganhar pontos COD em quantidade suficiente para conseguir o próximo de graça. Também deves saber como ganhar CP regularmente para garantir que nunca perdes estes exclusivos sazonais!

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Como resgatar códigos de cartões de pontos COD?

Se nunca o fizeste antes, resgatar códigos de cartão para pontos COD pode parecer um pouco complicado. Mas não te preocupes, na verdade é super simples, e vou explicar-te como ganhar pontos COD com este método.

Primeiro, prepara o teu código. Se for um cartão físico, raspa a faixa prateada para o revelar. Se for digital, verifica o teu e-mail ou recibo. Depois, dependendo da tua plataforma, vais ter de ir à loja certa para saberes como ganhar CP para a tua conta.

Na PlayStation, vai à PlayStation Store, desce a página e procura «Resgatar Códigos». Introduz o código, confirma e aproveita os teus O CP joga Call of Duty. Na Xbox, abre a Microsoft Store e segue passos semelhantes – vai a «Resgatar», introduz o teu código e está tudo pronto. O Battle.net e o Steam funcionam da mesma forma – basta introduzires o código na secção de resgate.

Depois de resgatar o código, abre o Call of Duty e verifica o teu saldo de COD Points na loja. Se não estiverem a aparecer, reinicia o jogo – isso costuma resolver o problema. Agora, estás pronto para comprar aquele Battle Pass ou uma nova skin de operador fantástica. Mas usa os teus COD Points com sensatez – eles acabam depressa!

Como maximizar os teus CoD Points?

Tens de te concentrar em gastar de forma inteligente enquanto aprendes a ganhar Pontos COD para tirares o máximo partido deles. Acredita em mim quando te digo: é fácil gastá-los todos num instante. No entanto, se planeares bem, vais tirar muito mais partido deles.

Primeiro, quando comprares Pontos COD, lembra-te de que os pacotes maiores vêm com CP extra. Se sabes que vais gastá-los, é melhor comprares em grandes quantidades em vez de ires comprando pequenas quantidades repetidamente. Desta forma, aproveitas melhor o teu dinheiro enquanto aprendes a ganhar CP na loja:

Tamanho do pacote Preço Bónus 200 CP 1,99 $ N/A 500 CP 4,99 $ N/A 1 000 CP 9,99 $ 100 CP 2 000 CP 19,99 $ 400 CP 4 000 CP 39,99 $ 1 000 CP 7 500 CP 74,99 $ 2 000 CP 10 000 CP 99,99 $ 3 000 CP

Depois, não compres pacotes ao acaso só porque parecem fixes. Se pretendes jogar muito, o Passe de Batalha é a melhor opção. Vais saber como ganhar Pontos COD só por subires de nível, o que significa que, se poupares, acabarás por conseguir o próximo Passe de Batalha de graça. É basicamente um investimento.

E, por fim, a Activision lança, por vezes, promoções por tempo limitado onde ganhas CP extra joga Call of Duty ou descontos em pacotes. Podes esticar ainda mais os teus Pontos COD se aproveitares o momento certo.

No fim de contas, o que importa é jogar com inteligência. Se não cederes demasiado aos teus impulsos, podes facilmente ficar cheio de CoD Points sem gastares quase nenhum dinheiro a sério. Não sei tu, mas a mim isso parece-me perfeito.

O meu veredicto final sobre como ganhar Pontos COD

Saber como conseguir CoD Points é simples assim que percebes as melhores formas de equilibrar compras diretas com recompensas obtidas através de uma jogada inteligente. Podes comprá-los em lojas oficiais ou ganhá-los à medida que avanças no Battle Pass durante a atual temporada de 2026. Esta estratégia garante que tens sempre moeda suficiente para as skins e os planos de armas mais recentes.

Deves dar prioridade a vendedores seguros e plataformas oficiais à medida que aprendes a ganhar CP para a tua conta. Evita qualquer site que peça os teus dados de login privados, para que possas manter o teu progresso seguro em todos os momentos. Se jogares com inteligência e guardares as tuas recompensas, saberás sempre como ganhar Pontos COD.

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Perguntas frequentes