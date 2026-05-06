Les 10 meilleurs jeux de baseball de tous les temps : le jeu vidéo de baseball incontournable pour 2026

Vous reprenez encore votre souffle après ce choc entre les Dodgers et les Blue Jays ? Moi aussi. Profitons de cette énergie pour nous plonger dans les meilleurs jeux vidéo de baseball de tous les temps. Je me suis permis de sélectionner les meilleurs jeux de baseball qui valent vraiment le détour – et je vais vous en présenter dix aujourd’hui, de fan de baseball à fan de baseball.

Que vous ayez envie d’un gameplay ultra-réaliste, d’une gestion approfondie de franchise ou d’un pur divertissement d’arcade, ma liste couvre pratiquement toutes vos préférences. Nous allons ici découvrir des titres couvrant plusieurs décennies, des jeux AAA de dernière génération aux classiques intemporels.

Prêt à découvrir le prochain jeu de baseball dans lequel vous passerez des dizaines d’heures ? À vos battes, alors !

Nos meilleurs choix de jeux de baseball

Voici la sélection de notre équipe pour vous proposer la crème de la crème : cinq jeux de baseball avec lesquels, en tant que passionné, vous passerez à coup sûr d’excellents moments, quelles que soient vos préférences :

1 MLB The Show 25 2025 Dernier opus de la série MLB The Show, c'est de loin le jeu de baseball le plus époustouflant en termes de fidélité visuelle, de physique des mouvements, de richesse des commentaires, de conception sonore et de précision des effectifs de la saison en cours. Buy now 2 MLB The Show 24 2024 Un prédécesseur impressionnant de MLBTS25, tout aussi abouti tant au niveau des graphismes que du gameplay. Un excellent point de départ pour découvrir la série si vous envisagez de vous plonger dans tous les derniers jeux MLBTS. Buy now 3 Super Mega Baseball 4 2023 Il propose un style de jeu plus accessible aux joueurs occasionnels et des graphismes spectaculaires, contrairement aux simulations de baseball hyperréalistes habituelles. Il offre néanmoins des mécanismes étonnamment complexes et une sélection variée de modes de jeu, parfaits aussi bien pour une expérience occasionnelle que pour une pratique approfondie. Buy now

Ces titres vous offriront l’expérience de baseball la plus agréable et la plus complète parmi tous les autres jeux de baseball haut de gamme disponibles.

C’est tout ? Loin de là. Continuez à faire défiler la page, car nous nous présentons à la batte avec encore plus de jeux de baseball.

Les 10 meilleurs jeux vidéo de baseball qui font un véritable tabac

L'attente est terminée ! Voici les dix meilleurs jeux de baseball de tous les temps, qui vous offriront des heures de plaisir à frapper des balles et à casser des battes – avec mes commentaires sur tout ce qui permet à chacun d'entre eux de se démarquer des autres jeux de baseball, et les raisons pour lesquelles VOUS, en particulier, les trouverez séduisants en fonction de vos préférences en matière de jeux vidéo.

1. MLB The Show 25

Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur San Diego Studio Principaux atouts Des graphismes réalistes et une physique des mouvements fluide

La série MLB The Show est à la MLB ce que la série 2K est à la WWE et à la NBA ; il n’est donc pas surprenant que MLB The Show 25, son dernier opus, soit en tête du peloton en matière de jeux de baseball. C’est l’un des meilleurs jeux vidéo de sport disponibles sur le marché, et c’est tout simplement un incontournable si vous êtes fan de baseball.

Véritable titre AAA, MLB The Show 25 offre un gameplay d’un réalisme époustouflant et des animations fluides, action par action, grâce à la technologie ShowTech, qui vous permet de profiter de centaines d’animations de joueurs uniques.

Les mécanismes de base de la frappe et du lancer sont ici parfaitement optimisés, et ce d’autant plus par rapport aux opus précédents. Le jeu bénéficie également d’une licence officielle de la Major League Baseball ; vous pouvez donc être sûr que chaque joueur de chaque effectif et tous les stades sont fidèles à la saison en cours.

Ce jeu est le choix incontournable pour les véritables fans de la MLB à la recherche de l'expérience de simulation de baseball la plus « complète » et la plus réaliste qui soit. Si vous recherchez des graphismes de haut vol, une action authentique de la Ligue majeure de baseball et un mode franchise offrant une gestion approfondie, vous auriez déjà dû jouer à MLB The Show 25 hier !

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2. MLB The Show 24

Plateformes PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur San Diego Studio Principal atout Mode « Scénarios étendus »

Pour ne pas être en reste par rapport à son prédécesseur, MLB The Show 24 est un nouveau jeu MLB de grande envergure qui mérite largement d’être joué. Avec des graphismes exceptionnels, comparables à ceux de certains des meilleurs jeux Madden de tous les temps, vous pourrez profiter d’un gameplay extrêmement réaliste, à la fois réactif et visuellement époustouflant, ce qui constitue véritablement le principal atout de ces jeux MLB The Show, du moins à mes yeux.

Comme c’est le cas pour les derniers opus de la série MLB The Show, les mécanismes de lancer et de frappe ont été méticuleusement peaufinés, offrant ainsi une expérience de jeu exceptionnelle sur le terrain. En tant que grand fan de jeux riches en histoire, j’ai également particulièrement apprécié le mode « Storylines » enrichi de cet opus, qui nous a fait découvrir l’histoire de légendes classiques de la MLB telles que Derek Jeter, Toni Stone et d’autres joueurs des Negro Leagues.

Je vous recommande vivement de vous procurer ce jeu si vous souhaitez vivre une expérience MLB authentique, en particulier si le mode « Storylines », qui propose un parcours historique, vous intéresse. En effet, je pense que c'est un excellent point d'entrée dans la série si vous envisagez déjà d'acheter MLB The Show 25, compte tenu de son gameplay solide et de ses graphismes qui tiennent bien la route, même face à son dernier opus.

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3. Super Mega Baseball 4

Plateformes PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming Année de sortie 2023 Développeur Metalhead Software Inc. Principaux atouts Un gameplay décontracté et des graphismes de style bande dessinée



Super Mega Baseball 4 est le jeu que je recommande en priorité à ceux d’entre vous qui recherchent une expérience de baseball plus décontractée et moins hyperréaliste, mais tout aussi extrêmement divertissante. Au lieu de listes de joueurs fidèles à la saison en cours et de graphismes réalistes, ce jeu opte pour des designs de joueurs plus extravagants et des effectifs composés d’un mélange de personnages fictifs et d’anciens joueurs de la MLB, tels que Babe Ruth, Nolan Ryan, Chipper Jones et Vince Coleman.

Malgré son esthétique stylisée et caricaturale, Super Mega Baseball 4 offre une profondeur stratégique et une expression des compétences étonnamment riches, grâce notamment à son vaste système de « traits de caractère » et à son célèbre mode « Shuffle Draft », qui est, il faut l’admettre, plus exigeant et stimulant que la plupart des modes de draft fantasy traditionnels auxquels j’ai jamais joué.

En tant que jeu d'arcade déjanté, chaque coup semble d'autant plus percutant et les actions défensives d'autant plus fluides dans Super Mega Baseball 4. Vous vivrez ici une multitude de moments passionnants, que vous tentiez un double jeu ou un home run. Ce jeu est un excellent choix pour les amateurs de baseball occasionnels, en particulier pour ceux qui souhaitent faire une pause par rapport aux simulations de baseball AAA, souvent plus coûteuses, intensives et fidèles à la réalité.

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4. Baseball Stars 2

Plateformes Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Virtual Console, iOS, Android Année de sortie 1992 Développeur SNK Point fort Une action d'arcade intemporelle et trépidante

En matière de titres d’arcade marquants, Baseball Stars 2 est sans doute l’un des meilleurs jeux de baseball grand public qui soient. Ce classique intemporel séduit par un gameplay simple et direct ainsi qu’une esthétique d’arcade typiquement des années 90, qui ne manquera pas d’éveiller un sentiment de nostalgie chez tous les amateurs de jeux rétro.

Au sommet de sa gloire dans les années 90, SNK a particulièrement bien réussi son coup en sortant certains des jeux de baseball les plus emblématiques, aux côtés de ses jeux de golf et de combat tout aussi impressionnants de l’époque. Pour les fans de baseball de la vieille école, Baseball Stars 2 était le jeu de baseball par excellence qui nous a montré tout le potentiel de ce sport sous forme de jeu vidéo ; c’est pourquoi il m’est tout simplement impossible de ne pas inclure ce jeu dans ma liste.

Ici, vous n’avez pas à vous soucier d’une gestion d’effectif trop complexe ni à élaborer des stratégies pour votre équipe. Que ce soit à la frappe ou au lancer, tout repose principalement sur votre temps de réaction ; il vous suffit donc de synchroniser vos actions avec précision tout en vous installant confortablement, en vous détendant et en profitant de ces effets sonores emblématiques et percutants chaque fois que vous parvenez à frapper la balle.

Baseball Stars 2 a beau dater, c’est le choix idéal si vous aimez redécouvrir des jeux de sport rétro emblématiques, ou si vous recherchez simplement une expérience de baseball au rythme effréné et offrant une grande rejouabilité, à laquelle vous pouvez vous adonner quand et où vous le souhaitez, d’autant plus que vous pouvez désormais y accéder depuis votre smartphone. Inutile d’acheter des consoles de jeux presque obsolètes juste pour profiter de celui-ci !

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5. Out of the Park Baseball 25

Plateformes Microsoft Windows, Linux, macOS Année de sortie 2024 Développeur Out of the Park Developments Principal atout Une profondeur stratégique et de gestion exceptionnelle

Vous vous considérez comme un génie du baseball ? Out of the Park Baseball 25 vous permettra de donner libre cours à vos rêves de dirigeant, car c’est de loin l’un des jeux de simulation les plus immersifs auxquels vous puissiez jouer en tant que fan de baseball.

Le cœur du gameplay repose sur votre capacité à créer des ligues personnalisées, à gérer des joueurs et des équipes réels dans les moindres détails, et à rejouer des saisons historiques afin de voir ce que vous, en particulier, feriez différemment en tant que directeur général, tant au niveau de la mise en œuvre stratégique de chaque match que de la planification de l’effectif tout au long de la saison.

Chaque coup et chaque lancer sont simulés avec un niveau de détail incroyable, ce qui vous permet de gérer entièrement votre équipe et de la guider à travers d’innombrables saisons de défis de baseball. Ce jeu vous donne l’impression d’être un véritable directeur général de baseball, et non pas une simple caricature édulcorée et simplifiée à l’extrême.

Les passionnés de baseball qui rêvaient d’une simulation approfondie trouveront Out of the Park Baseball 25 tout simplement irrésistible, car son point fort, et de loin, réside dans l’accent mis sur la stratégie, la simulation et les statistiques plutôt que sur le contrôle direct de chaque joueur sur le terrain. Vous souhaitez savoir si vous avez l’étoffe d’un directeur général ? Ce jeu mettra vos talents stratégiques à l’épreuve !

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6. R.B.I. Baseball 15

Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Année de sortie 2015 Développeurs MLB Advanced Media, HB Studios Principaux atouts Simple, accessible et sous licence MLB

Avec son arrivée sur les appareils iOS et sa prise en charge multiplateforme parfaitement optimisée, « R.B.I. Baseball 15 » offre une expérience de jeu « moderne » et plus accessible autour de la MLB. Le jeu bénéficie d’une licence officielle de la MLB, ce qui signifie qu’il proposait des joueurs, des équipes et des stades réels, fidèles à la ligue à l’époque.

Bien qu’il soit plus ancien que la plupart des titres de cette liste, ses commandes sont assez simples et faciles à prendre en main, sans compter que les graphismes tiennent plutôt bien la route, même aujourd’hui. Il adopte une approche moins axée sur la personnalisation que les titres de la série MLB The Show, proposant des fonctionnalités plus simples en mode Franchise et des mécanismes de jeu sur le terrain plus basiques, ce qui en fait un excellent jeu pour une partie occasionnelle.

Il est facile à prendre en main, vous apprécierez donc sans aucun doute R.B.I. Baseball 15 si vous recherchez un jeu de baseball simple, de style arcade, bénéficiant du soutien officiel de la Major League Baseball. Vous souhaitez simplement disputer des matchs rapides en incarnant votre équipe préférée sans vous soucier de quoi que ce soit d’autre ? Ce jeu est fait pour vous !

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7. MLB The Show 23

Plateformes PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur San Diego Studio Point fort Mode « Scénarios immersifs »

MLB The Show 23 est le tout premier titre de la série à proposer le mode « Storylines » ; c’est pourquoi, en tant que grand fan des modes de jeu axés sur la campagne solo, celui-ci occupe une place très spéciale dans mon top 10. C’est déjà un jeu de baseball haut de gamme en termes de fidélité visuelle, de physique des mouvements et de richesse des commentaires ; l’ajout de ce mode de jeu n’est donc pour moi que la cerise sur le gâteau, déjà délicieux.

Outre son impressionnante sélection de matchs « Storylines », je pense que vous apprécierez également la richesse des options de personnalisation de la franchise, ainsi que les mécanismes de lancer, de défense et de frappe parfaitement rodés sur le terrain. Cela dit, tout cela est désormais assez courant dans les versions modernes de MLB The Show.

MLB The Show 23 est le titre qui m’a donné un excellent aperçu de la direction que prend la série, et il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs opus de la franchise. C’est un choix incontournable (10/10) si vous recherchez un simulateur de baseball complet et réaliste, ou si vous préférez débuter votre Aventure MLB The Show avec un titre plus ancien, mais toujours de premier plan, proposant des équipes et des stades officiels.

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8. Championnat du monde de baseball de la Little League 2022

Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeurs IguanaBee, GameMill Entertainment Point fort Des matchs et des tournois pour les jeunes, ludiques et décontractés

« Championnat du monde de baseball de la Little League 2022 » est un autre jeu d’arcade incontournable qui propose des graphismes de style cartoon ainsi qu’un gameplay simple et addictif. Amusant, décontracté, élégant et facile à prendre en main, il se démarque de la plupart de ses concurrents si vous cherchez à faire une pause loin des simulations de baseball hardcore.

Ne confondez toutefois pas sa simplicité avec un manque de possibilités de personnalisation, car vous pouvez y créer de toutes pièces votre propre équipe de la Little League ainsi que vos personnages. Son gameplay de base est simplifié mais captivant, avec des commandes simples pour les lanceurs et les batteurs. Il propose également des modes de jeu assez simples : Tournoi, Exposition et Défi d'habileté.

Encore une fois, l’objectif ici n’est pas de vous offrir des sessions de simulation de baseball ultra-réalistes, mais plutôt une expérience agréable et légère consistant à mener une bande d’enfants vers leur propre titre de champion.

Les graphismes lumineux et exubérants ainsi que le design des personnages ne laissent aucun doute : Championnat du monde de baseball de la Little League 2022 s’adresse aux jeunes fans de baseball, mais je pense que c’est également un titre très solide pour les amateurs de jeux occasionnels. Il capture l’essence même du baseball de la Little League tout en proposant un gameplay accessible aux joueurs occasionnels qui parvient, d’une manière ou d’une autre, à ne pas être « trop simple » au point d’en devenir rébarbatif.

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9. Out of the Park Baseball 23

Plateformes Microsoft Windows, Linux, macOS Année de sortie 2022 Développeur Out of the Park Developments Meilleure fonctionnalité Simulation complète du rôle de directeur général

Tout comme son édition 2025 dont j’ai déjà parlé, Out of the Park Baseball 23 s’impose comme un choix incontournable pour tous ceux qui souhaitent jouer à un jeu de baseball de très haut niveau, offrant un contrôle managérial exceptionnel et des mécanismes de simulation très détaillés. Il offre un aperçu très instructif et immersif de la vie d’un manager de la MLB et constitue, de loin, l’une des simulations sportives les plus abouties, dédiée à tous les stratèges de baseball en herbe et aux bâtisseurs de dynasties parmi vous.

Ici, vous pouvez créer des ligues personnalisées, transformer une équipe amateur de baseball de quartier en une franchise de la Ligue majeure, et prendre les rênes d’équipes au cours de certaines de leurs campagnes historiques pour en contrôler l’issue à votre guise.

Qu’il s’agisse de repérer des talents, de négocier des contrats ou d’échanger des joueurs pendant et en dehors de la saison, vous maîtrisez pratiquement tous les aspects liés à la gestion du baseball professionnel dans ce jeu.

Out of the Park Baseball 23 est un choix évident pour tous ceux qui souhaitent affiner leurs compétences stratégiques et managériales en matière de baseball. Il vous met au défi de constituer des effectifs à partir de zéro, d’analyser les statistiques, de gérer les finances de votre équipe et de prendre des décisions cruciales en tant que manager plutôt qu’en tant que joueur sur le terrain.

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10. À FOND DANS LE BASEBALL [VR]

Plateforme Microsoft Windows Année de sortie 2021 Développeur PRÊT POUR LES SPECTATEURS Principal atout Un réalisme en réalité virtuelle inégalé

À FOND DANS LE BASEBALL est un jeu en réalité virtuelle haut de gamme qui vous donne l’impression de jouer réellement au baseball sans même toucher l’herbe, ce qui change complètement la donne pour tout fan de baseball souhaitant s’adonner à la frappe ou au lancer depuis le confort de son domicile. L'immersion offerte par ce jeu est tout simplement inégalée, ce qui en fait un incontournable si vous êtes à la fois passionné de baseball et de réalité virtuelle.

Il figure sans conteste parmi les meilleurs jeux de baseball en réalité virtuelle actuellement disponibles sur le marché. Grâce à vos manettes de réalité virtuelle haptiques, vous pouvez ressentir chaque coup et chaque lancer que vous effectuez dans ce jeu, sans parler des graphismes époustouflants et des détails du stade, méticuleusement conçus pour vous plonger pleinement dans l’action, offrant une « expérience réaliste » d’un genre différent que très peu d’autres jeux de baseball, même ceux figurant sur cette liste, pourraient reproduire.

Vous possédez un casque de réalité virtuelle ? À FOND DANS LE BASEBALL va bouleverser votre univers, et je vous recommande vivement de l’essayer dès que possible. Ce jeu vous offrira une expérience de jeu de baseball totalement unique, bien au-delà de ce que votre écran plat peut vous proposer, faisant de vous un joueur plus actif et plus impliqué pendant vos sessions de jeu.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu vidéo de baseball ?

Le meilleur jeu de baseball est « MLB The Show 25 » », qui offre des graphismes impressionnants, une physique des mouvements réaliste, une action fluide sur le terrain, des commandes optimisées et une jouabilité globalement supérieure à celle de tout autre jeu de baseball sorti à ce jour.

Le baseball est-il plus populaire que la NFL ?

La popularité du baseball s'étend bien au-delà des États-Unis. Ce sport possède des racines historiques profondes dans des pays comme le Japon, la République dominicaine, Cuba, Porto Rico et le Canada, où il continue de jouir d'une grande popularité.

Le jeu MLB est-il de bonne qualité ?

Oui, la série MLB The Show est de qualité et est largement considérée comme la meilleure série de jeux de baseball de tous les temps par les critiques et les fans de ce sport. MLB The Show 25, en particulier, est actuellement le meilleur jeu MLB auquel vous pouvez jouer.