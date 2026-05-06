I 10 migliori giochi di baseball di tutti i tempi: il gioco di baseball definitivo per il 2026

Stai ancora riprendendo fiato dopo quella sfida tra Dodgers e Blue Jays? Anche io. Teniamo viva quell’energia e tuffiamoci nei migliori videogiochi di baseball di tutti i tempi. Mi sono preso la libertà di cercare i giochi di baseball di altissimo livello che vale la pena provare – dieci dei quali condividerò con te oggi, da appassionato di baseball a appassionato di baseball.

Che tu non veda l’ora di provare un gameplay ultra-realistico, una gestione approfondita della franchigia o il puro divertimento arcade, questa mia lista copre praticamente ogni tua preferenza. Qui ci immergeremo in titoli che abbracciano diversi decenni, dai giochi AAA di ultima generazione ai classici intramontabili.

Pronto a scoprire il prossimo gioco di baseball in cui passerai decine di ore? Allora, prepara la mazza!

Le nostre scelte migliori per i giochi di baseball

Ecco le scelte del nostro team per il meglio del meglio: cinque giochi di baseball con cui siamo sicuri che ti divertirai un mondo, da appassionato di baseball, indipendentemente dalle tue preferenze:

1 MLB The Show 25 2025 È l'ultimo capitolo della serie MLB The Show ed è di gran lunga il gioco di baseball più mozzafiato in termini di fedeltà visiva, fisica dei movimenti, approfondimento dei commenti, sound design e accuratezza dei roster della stagione in corso. Buy now 2 MLB The Show 24 2024 Un predecessore davvero notevole di MLBTS25, altrettanto curato sia dal punto di vista grafico che del gameplay. Un ottimo punto di partenza per la serie se hai intenzione di provare tutti gli ultimi giochi della serie MLBTS. Buy now 3 Super Mega Baseball 4 2023 Vanta uno stile di gioco più accessibile ai giocatori occasionali e una grafica esagerata rispetto alle solite simulazioni di baseball iperrealistiche. Tuttavia, presenta meccaniche sorprendentemente profonde e una variegata selezione di modalità di gioco perfette sia per chi gioca occasionalmente che per chi vuole approfondire. Buy now

Questi titoli ti regaleranno l’esperienza di baseball più divertente e completa tra tutti i giochi di baseball di alto livello disponibili sul mercato.

Tutto qui? Neanche per sogno. Continua a scorrere mentre ci presentiamo alla battuta con altri giochi di baseball.

I 10 migliori videogiochi di baseball che mandano la palla A Way Out dal campo

L'attesa è finita! Ecco i dieci giochi di baseball più leggendari di sempre, che offrono tantissimo divertimento tra battute e colpi di mazza – comprese le mie riflessioni su tutto ciò che li distingue da tutti gli altri giochi di baseball e sul motivo per cui proprio TU, in base alle tue preferenze di gioco, li troverai irresistibili.

1. MLB The Show 25

Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore San Diego Studio Caratteristiche principali Grafica realistica e fisica dei movimenti fluida

La serie MLB The Show è per la MLB ciò che la serie 2K è per la WWE e la NBA, quindi non c’è davvero da stupirsi che MLB The Show 25, il suo ultimo capitolo, sia in testa alla classifica quando si parla di giochi di baseball. È uno dei migliori videogiochi sportivi che puoi trovare in circolazione ed è semplicemente un must-have se sei un appassionato di baseball.

Essendo un vero e proprio titolo AAA, MLB The Show 25 vanta un gameplay incredibilmente realistico e animazioni fluide in tempo reale grazie a ShowTech, che ti permette di goderti centinaia di animazioni uniche dei giocatori.

Le meccaniche di base per la battuta e il lancio sono ben ottimizzate, ancora di più rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, il gioco è completamente autorizzato dalla Major League Baseball, quindi puoi stare certo che ogni giocatore di ogni rosa e tutti gli stadi siano accurati per la stagione in corso.

Questo gioco è la scelta perfetta per i veri fan della MLB che cercano l’esperienza di simulazione di baseball più “completa” e realistica che ci sia. Se vuoi una grafica di altissimo livello, l’autentica azione del baseball della Major League e una gestione approfondita della modalità franchising, avresti già dovuto giocare a MLB The Show 25 ieri!

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2. MLB The Show 24

Piattaforme PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore San Diego Studio Caratteristica principale Modalità "Trame ampliate"

Per non essere da meno rispetto al suo predecessore, MLB The Show 24 è l’ennesimo gioco MLB di fascia AAA che merita davvero di essere giocato. Con una grafica eccezionale, paragonabile ad alcuni dei migliori giochi della serie Madden di tutti i tempi, potrai goderti un gameplay super realistico, reattivo e visivamente spettacolare: questo è davvero il punto di forza di questi giochi della serie MLB The Show, almeno per me.

Come per i recenti titoli della serie MLB The Show, le meccaniche di lancio e battuta in questo gioco sono state meticolosamente perfezionate, garantendo un’esperienza di gioco straordinaria. Essendo un grande fan dei giochi ricchi di trama, mi è piaciuta particolarmente anche la modalità Storylines ampliata in questo capitolo, che ci ha fatto conoscere le storie di leggende classiche della MLB come Derek Jeter, Toni Stone e altri giocatori delle Negro Leagues.

Ti consiglio vivamente di prendere questo gioco se vuoi vivere un’autentica esperienza MLB, soprattutto se ti interessa la modalità “Storylines” che ripropone storie storiche. Anzi, penso che sia un ottimo punto di partenza per la serie se hai già in mente di prendere MLB The Show 25, vista la sua solida giocabilità e una grafica che regge bene anche a confronto con l’ultima versione.

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3. Super Mega Baseball 4

Piattaforme PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming Anno di uscita 2023 Sviluppatore Metalhead Software Inc. Caratteristiche principali Giocabilità informale e grafica in stile cartone animato



Super Mega Baseball 4 è il gioco numero uno che consiglio a chi cerca un ’esperienza di baseball più casual e meno iperrealistica, ma comunque incredibilmente divertente. Invece di rose di giocatori fedeli alla stagione e una grafica realistica, questo gioco punta su un design dei personaggi più esagerato e su rose piene di un mix tra personaggi di fantasia e giocatori della MLB ormai in pensione, come Babe Ruth, Nolan Ryan, Chipper Jones e Vince Coleman.

Nonostante la sua estetica stilizzata e in stile cartone animato, Super Mega Baseball 4 offre una profondità strategica e un’espressione delle abilità sorprendentemente elevate, grazie soprattutto al suo imponente sistema di “Traits” e alla famigerata modalità Shuffle Draft, che è senza dubbio più impegnativa e stimolante della maggior parte delle modalità Fantasy Draft tradizionali a cui abbia mai giocato.

Essendo un gioco arcade davvero esagerato, ogni colpo sembra ancora più potente e le giocate in campo ancora più fluide in Super Mega Baseball 4. Qui vivrai tantissimi momenti emozionanti, sia che tu stia cercando di fare un doppio gioco o un fuoricampo. Questo gioco è una scelta fantastica per gli appassionati di baseball occasionali, specialmente per chi ha bisogno di una pausa dai simulatori di baseball AAA, intensi, realistici e spesso più costosi.

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4. Baseball Stars 2

Piattaforme Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Virtual Console, iOS, Android Anno di uscita 1992 Sviluppatore SNK Caratteristica principale Azione arcade senza tempo e dal ritmo serrato

Quando si parla di titoli arcade di spicco, Baseball Stars 2 è uno dei giochi di baseball casual più fantastici che ci siano. Questo classico intramontabile offre un gameplay semplice e un’estetica arcade che sembra uscita direttamente dagli anni ’90, capace di suscitare un senso di nostalgia in ogni appassionato di giochi retrò.

All’apice degli anni ’90, SNK ha dato il meglio di sé, pubblicando alcuni dei giochi di baseball più iconici, insieme ai suoi giochi di golf e di combattimento, altrettanto impressionanti per l’epoca. Per i fan più anziani del baseball, Baseball Stars 2 è stato il gioco per eccellenza che ci ha mostrato il potenziale di questo sport in formato videogioco, ed è proprio per questo che mi è difficile non includerlo nella mia lista.

Qui non devi preoccuparti di gestire una rosa troppo complessa o di preparare schemi di gioco per la tua squadra. Sia la battuta che il lancio dipendono soprattutto dai tuoi tempi di reazione, quindi tutto quello che devi fare è calcolare con precisione i tuoi comandi mentre ti rilassi e ti godi quegli effetti sonori iconici e incisivi ogni volta che riesci a colpire la palla.

Baseball Stars 2 sarà anche vecchio, ma è la scelta perfetta se ti piace rivisitare i classici giochi sportivi retrò, o se vuoi semplicemente un’esperienza di baseball frenetica e con un’alta rigiocabilità a cui puoi dedicarti quando e dove vuoi, soprattutto ora che puoi accedere a questo gioco tramite il tuo smartphone. Non c’è bisogno di comprare console ormai quasi obsolete solo per giocare a questo!

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5. Out of the Park Baseball 25

Piattaforme Microsoft Windows, Linux, MacOS Anno di uscita 2024 Sviluppatore Out of the Park Developments Caratteristica principale Eccezionale profondità strategica e gestionale

Ti consideri un genio del baseball? Out of the Park Baseball 25 ti permetterà di vivere le tue fantasie da dirigente, dato che è di gran lunga uno dei giochi di simulazione più coinvolgenti che tu, da appassionato di baseball, possa mai provare.

Il gameplay principale ruota attorno alla possibilità di creare campionati personalizzati, gestire giocatori e squadre reali nei minimi dettagli e rivivere stagioni storiche per vedere cosa faresti di diverso, proprio tu, nei panni del General Manager, in termini di strategia di gioco partita per partita e di pianificazione della rosa nel corso della stagione.

Ogni battuta e ogni lancio sono simulati con incredibile dettaglio, e questo ti permette di gestire appieno la tua squadra e guidarla attraverso innumerevoli stagioni piene di sfide nel mondo del baseball. Questo gioco ti fa sentire come un vero e proprio General Manager di baseball, e non solo una caricatura edulcorata e troppo semplificata di uno di loro.

Gli appassionati di baseball più accaniti che desideravano ardentemente una simulazione approfondita troveranno Out of the Park Baseball 25 semplicemente irresistibile, poiché il suo punto di forza di gran lunga principale è l’attenzione alla strategia, alla simulazione e alle statistiche piuttosto che al controllo diretto sul campo di ogni singolo giocatore. Vuoi vedere se hai la stoffa per fare il general manager? Questo gioco metterà alla prova le tue abilità strategiche!

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6. R.B.I. Baseball 15

Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Anno di uscita 2015 Sviluppatori MLB Advanced Media, HB Studios Caratteristiche principali Semplice, accessibile e con licenza MLB

R.B.I. Baseball 15 offre un’esperienza di gioco “moderna” e più accessibile dedicata alla MLB grazie al suo arrivo sui dispositivi iOS, oltre che al supporto multipiattaforma ben ottimizzato. Il gioco vanta una licenza ufficiale della MLB, il che significa che includeva giocatori, squadre e stadi reali, fedeli alla situazione del campionato di quel periodo.

Anche se è un po’ datato rispetto alla maggior parte dei titoli di questa lista, i comandi sono piuttosto intuitivi e facili da imparare, senza contare che la grafica regge abbastanza bene anche oggi. Adotta un approccio meno incentrato sulla personalizzazione rispetto a titoli come quelli della serie MLB The Show, offrendo funzionalità più semplici nella modalità Franchise e meccaniche di gioco sul campo più lineari, il che rende il gioco perfetto per una partita occasionale.

È facile da imparare, quindi ti piacerà sicuramente R.B.I. Baseball 15 se cerchi un gioco di baseball semplice, in stile arcade, con il sostegno ufficiale della Major League Baseball. Vuoi semplicemente giocare qualche partita veloce con la tua squadra preferita senza preoccuparti di nient’altro? Questo è il gioco che fa per te!

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7. MLB The Show 23

Piattaforme PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore San Diego Studio Caratteristica principale Modalità "Trame coinvolgenti"

MLB The Show 23 è il primo titolo della serie in assoluto a includere la modalità Storylines, ed è per questo che, da grande appassionato di modalità di gioco pensate per il single-player, questa occupa un posto davvero speciale nella mia top ten. È già un gioco di baseball di altissimo livello in termini di fedeltà visiva, fisica dei movimenti e profondità del commento, quindi l’aggiunta di questa modalità è per me solo la ciliegina sulla torta, già di per sé deliziosa.

Oltre alla fantastica selezione di partite in modalità Storylines, penso che apprezzerai anche la profondità della personalizzazione della franchigia, insieme alle meccaniche di lancio, difesa e battuta ben calibrate sul campo. D’altronde, a questo punto, tutto questo è ormai abbastanza standard per le moderne versioni di MLB The Show.

MLB The Show 23 è il titolo che mi ha dato ottimi spunti su dove sta andando la serie ed è senza dubbio uno dei migliori capitoli della serie. È un gioco da 10/10 se stai cercando un simulatore di baseball completo e realistico, o se preferisci iniziare il tuo viaggio in MLB The Show con un titolo più vecchio, ma comunque di altissimo livello, con squadre e stadi ufficiali.

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8. Little League World Series di baseball 2022

Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatori IguanaBee, GameMill Entertainment Caratteristica principale Partite e tornei giovanili divertenti e senza impegno

Little League World Series di baseball 2022 è un altro gioco in stile arcade davvero fantastico, caratterizzato da una grafica in stile cartone animato e da un gameplay semplice. È divertente, informale, elegante e facile da imparare, il che lo pone un passo avanti rispetto alla maggior parte dei giochi simili se vuoi prenderti una pausa dalle simulazioni di baseball più impegnative.

Non confondere però la sua semplicità con una mancanza di profondità nella personalizzazione, perché qui puoi creare da zero la tua squadra e i tuoi personaggi della Little League. Il gameplay di base è semplificato ma coinvolgente, con comandi semplici per lanciatori e battitori. Offre anche modalità di gioco piuttosto intuitive come Torneo, Esibizione e Sfida di abilità.

Anche in questo caso, l’obiettivo non è offrirti sessioni di simulazione di baseball ultra-realistiche, ma piuttosto un’esperienza divertente e spensierata in cui guidi un gruppo di ragazzini verso la conquista del titolo della loro serie.

La grafica vivace ed esagerata e il design dei personaggi rivelano chiaramente che Little League World Series di baseball 2022 è pensato per i giovani appassionati di baseball, ma penso che sia un titolo molto valido anche per chi ama i giochi casual. Coglie l’essenza genuina del baseball della Little League, pur offrendo un gameplay accessibile ai giocatori occasionali che, in qualche modo, riesce a non essere “troppo semplice” a discapito della qualità.

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9. Out of the Park Baseball 23

Piattaforme Microsoft Windows, Linux, macOS Anno di uscita 2022 Sviluppatore Out of the Park Developments Caratteristica principale Simulazione completa del ruolo di GM

Proprio come la versione del 2025 di cui ho parlato in precedenza, Out of the Park Baseball 23 è una scelta ovvia per chiunque voglia giocare a un gioco di baseball di altissimo livello, con un controllo manageriale eccezionale e meccaniche di simulazione dettagliate. Offre uno sguardo davvero approfondito e coinvolgente sulla vita di un manager della MLB ed è, di gran lunga, una delle simulazioni sportive più complete dedicate a tutti voi aspiranti strateghi del baseball e costruttori di dinastie là fuori.

Qui puoi creare campionati personalizzati, trasformare una squadra amatoriale di quartiere in una franchigia della Major League e prendere il comando di squadre durante alcune delle loro stagioni storiche per controllarne l’esito come preferisci.

Che si tratti di scoprire nuovi talenti, negoziare contratti o scambiare giocatori sia durante la stagione che fuori stagione, in questo gioco hai il controllo praticamente su ogni aspetto gestionale del baseball professionistico.

Out of the Park Baseball 23 è un titolo che consiglio senza esitazione a chiunque voglia affinare le proprie abilità strategiche e manageriali nel baseball. Ti sfida a costruire rose partendo da zero, analizzare le statistiche, gestire le finanze della tua squadra e prendere decisioni cruciali nei panni di un manager, piuttosto che di un giocatore in campo.

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10. TUTTO SUL BASEBALL [VR]

Piattaforma Microsoft Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore PRONTO PER IL VISUALIZZATORE Caratteristica principale Realismo VR senza pari

TUTTO SUL BASEBALL è un gioco VR di altissimo livello che ti fa sentire come se stessi davvero giocando una partita di baseball senza nemmeno toccare l’erba, il che rappresenta una vera rivoluzione per qualsiasi appassionato di baseball che voglia divertirsi a battere o lanciare comodamente da casa propria. L'immersività che questo gioco ti offre è semplicemente impareggiabile, rendendolo un vero e proprio must-have se sei un appassionato sia di baseball che di realtà virtuale.

È senza dubbio uno dei migliori giochi di baseball in realtà virtuale attualmente disponibili sul mercato. Con i tuoi controller VR tattili, puoi sentire ogni battuta e ogni lancio che fai in questo gioco, per non parlare della grafica mozzafiato e dei dettagli dello stadio, progettati meticolosamente per farti immergere completamente, offrendoti un tipo di “esperienza realistica” che pochissimi altri giochi di baseball, anche quelli in questa lista, potrebbero eguagliare.

Hai un visore VR? TUTTO SUL BASEBALL ti sconvolgerà, e ti consiglio vivamente di provarlo al più presto. Questo gioco ti regalerà un’esperienza di videogioco di baseball assolutamente unica, che va ben oltre ciò che può offrire il tuo monitor a schermo piatto, rendendoti un giocatore più attivo e coinvolto durante le tue sessioni di gioco.

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Domande frequenti

Qual è il miglior videogioco di baseball?

Il miglior gioco di baseball è MLB The Show 25, che vanta una grafica impressionante, una fisica dei movimenti realistica, un’azione in campo fluida, comandi ottimizzati e un’esperienza di gioco complessivamente migliore rispetto a qualsiasi altro gioco di baseball uscito finora.

Il baseball è più popolare della NFL?

La popolarità del baseball va ben oltre i confini degli Stati Uniti. Ha radici storiche profonde in paesi come il Giappone, la Repubblica Dominicana, Cuba, Porto Rico e il Canada, dove continua a godere di grande popolarità.

Il gioco MLB è bello?

Sì, la serie MLB The Show è ottima ed è ampiamente considerata la migliore serie di giochi di baseball di tutti i tempi sia dalla critica che dagli appassionati di questo sport. MLB The Show 25, in particolare, è attualmente il miglior gioco MLB a cui puoi giocare.