10 najlepszych gier baseballowych wszech czasów: najlepsza gra wideo o baseballu na rok 2026

Wciąż łapiesz oddech po tym starciu Dodgersów z Blue Jays? Ja też. Nie traćmy tej energii i zanurzmy się w najlepszych grach baseballowych wszech czasów. Pozwoliłem sobie wyszukać najlepsze gry baseballowe, w które warto zagrać – dziesięć z nich przedstawię wam dzisiaj, jako jeden fan baseballu drugiemu.

Niezależnie od tego, czy marzysz o ultrarealistycznej rozgrywce, rozbudowanym zarządzaniu klubem, czy po prostu czystej, zręcznościowej zabawie, moja lista zaspokoi niemal każde Twoje upodobanie. Przyjrzymy się tu tytułom z kilku dekad, od gier AAA najnowszej generacji po ponadczasowe klasyki.

Gotowi, by znaleźć kolejną grę o baseballu, w którą spędzicie dziesiątki godzin? W takim razie do pałki!

Nasze najlepsze propozycje gier baseballowych

Oto wybór naszego zespołu obejmujący absolutną śmietankę – pięć gier baseballowych, które z pewnością zapewnią wam mnóstwo zabawy jako entuzjastom baseballu, niezależnie od waszych preferencji:

1 MLB The Show 25 2025 Jest to najnowsza odsłona serii MLB The Show i zdecydowanie najbardziej zapierająca dech w piersiach gra baseballowa pod względem jakości grafiki, fizyki ruchu, głębi komentarza, oprawy dźwiękowej oraz dokładności składu drużyn z bieżącego sezonu. Buy now 2 MLB The Show 24 2024 Imponująca poprzedniczka MLBTS25, równie dopracowana pod względem grafiki, jak i podstawowej rozgrywki. Dobry punkt wyjścia do zapoznania się z serią, jeśli planujesz zagrać we wszystkie najnowsze gry z serii MLBTS. Buy now 3 Super Mega Baseball 4 2023 Charakteryzuje się stylem rozgrywki bardziej przyjaznym dla graczy rekreacyjnych oraz przesadzoną oprawą graficzną w porównaniu z typowymi, hiperrealistycznymi symulacjami baseballu. Mimo to oferuje zaskakująco rozbudowaną mechanikę oraz zróżnicowany wybór trybów gry, które idealnie nadają się zarówno do rozgrywki rekreacyjnej, jak i wnikliwej. Buy now

Te tytuły zapewnią Ci najbardziej przyjemne i kompletne wrażenia z gry w baseball spośród wszystkich innych najlepszych gier o tej tematyce dostępnych na rynku.

To już wszystko? Daleko od tego. Przewiń dalej, a my zaprezentujemy jeszcze więcej gier o baseballu.

10 najlepszych gier wideo o baseballu, które naprawdę dają czadu

Czekanie dobiegło końca! Oto dziesięć najlepszych w historii gier baseballowych, które zapewniają mnóstwo frajdy z uderzania piłek i łamania kijów – wraz z moimi przemyśleniami na temat tego, co wyróżnia każdą z nich spośród innych gier baseballowych oraz dlaczego właśnie TY, w zależności od swoich preferencji gracza, uznasz je za fascynujące.

1. MLB The Show 25

Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Producent San Diego Studio Najlepsze cechy Realistyczna grafika i płynna fizyka akcji

Seria MLB The Show jest dla MLB tym, czym seria 2K jest dla WWE i NBA, więc nie ma się co dziwić, że MLB The Show 25, jej najnowsza odsłona, przoduje wśród gier o baseballu. To jedna z najlepszych gier sportowych, jakie można dostać, i po prostu pozycja obowiązkowa dla każdego fana baseballu.

Jako prawdziwy tytuł klasy AAA, MLB The Show 25 oferuje oszałamiająco realistyczną rozgrywkę i płynne animacje poszczególnych akcji dzięki technologii ShowTech, która pozwala cieszyć się setkami unikalnych animacji graczy.

Podstawowe mechaniki odbijania i rzucania zostały tu dobrze zoptymalizowane, a nawet bardziej w porównaniu z poprzednimi odsłonami serii. Gra posiada również pełną licencję Major League Baseball, więc możesz mieć pewność, że każdy gracz w każdym składzie oraz wszystkie stadiony są zgodne z aktualnym sezonem.

Ta gra to najlepszy wybór dla prawdziwych fanów MLB, którzy szukają najbardziej „kompletnej” i realistycznej symulacji baseballu na rynku. Jeśli zależy Ci na grafice najwyższej klasy, autentycznej akcji z Major League Baseball oraz rozbudowanym trybie zarządzania klubem, już wczoraj powinieneś był zagrać w MLB The Show 25!

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2. MLB The Show 24

Platformy PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Producent San Diego Studio Najlepsza cecha Rozbudowany tryb fabularny

Nie ustępując swojemu następcy, MLB The Show 24 to kolejna gra MLB klasy AAA, w którą zdecydowanie warto zagrać. Dzięki znakomitej grafice, porównywalnej z najlepszymi grami z serii Madden wszech czasów, gracz może doświadczyć niezwykle realistycznej rozgrywki, która jest zarówno responsywna, jak i zachwycająca wizualnie – co, przynajmniej dla mnie, stanowi największy atut gier z serii MLB The Show.

Podobnie jak w przypadku ostatnich części serii MLB The Show, mechanika rzucania i odbijania w tej grze została skrupulatnie dopracowana, co zapewnia niesamowite wrażenia na boisku. Jako wielki fan gier z bogatą fabułą, szczególnie spodobał mi się rozbudowany tryb Storylines w tej odsłonie, który zapoznał nas z historiami klasycznych legend MLB, takich jak Derek Jeter, Toni Stone i inni gracze z Negro Leagues.

Gorąco polecam zakup tej gry, jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego klimatu MLB, zwłaszcza jeśli interesuje Cię oferowany w niej tryb „Storylines” poświęcony historii ligi. Uważam wręcz, że jest to doskonały punkt wyjścia do zapoznania się z serią, jeśli już planujesz zakup MLB The Show 25, biorąc pod uwagę jej solidną rozgrywkę i grafikę, która nie ustępuje nawet najnowszej odsłonie serii.

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3. Super Mega Baseball 4

Platformy PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Cloud Gaming Rok wydania 2023 Producent Metalhead Software Inc. Najważniejsze cechy Swobodna rozgrywka i kreskówkowa grafika



Super Mega Baseball 4 to gra, którą polecam przede wszystkim tym z Was , którzy szukają bardziej swobodnej i mniej hiperrealistycznej, ale wciąż niezwykle zabawnej rozgrywki baseballowej. Zamiast składów odzwierciedlających aktualny sezon i realistycznej grafiki, gra stawia na bardziej efektowne projekty postaci oraz składy pełne fikcyjnych bohaterów i emerytowanych graczy MLB, takich jak Babe Ruth, Nolan Ryan, Chipper Jones i Vince Coleman.

Pomimo stylizowanej, kreskówkowej estetyki, Super Mega Baseball 4 oferuje zaskakująco głęboką warstwę strategiczną i możliwość wykazania się umiejętnościami, głównie dzięki rozbudowanemu systemowi „cech” oraz słynnemu trybowi Shuffle Draft, który – trzeba przyznać – jest bardziej wymagający i ekscytujący niż większość tradycyjnych trybów Fantasy Draft, w jakie kiedykolwiek grałem.

W „Super Mega Baseball 4”, będącej grą zręcznościową z przesadną dynamiką, każde uderzenie wydaje się wyjątkowo mocne, a gra w polu niezwykle płynna. Czeka tu na Ciebie mnóstwo ekscytujących momentów, niezależnie od tego, czy będziesz próbował wykonać podwójną grę, czy też zaliczyć home run. Ta gra to fantastyczny wybór dla zwykłych fanów baseballu, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują odpoczynku od intensywnych, realistycznych i często droższych symulatorów baseballowych klasy AAA.

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4. Gwiazdy baseballu 2

Platformy Microsoft Windows, Arcade, Linux, Macintosh, Neo Geo AES, Neo Geo CD, NES, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Network, Virtual Console, iOS, Android Rok wydania 1992 Producent SNK Największa zaleta Ponadczasowa, dynamiczna gra zręcznościowa

Jeśli mowa o wybitnych tytułach zręcznościowych, Baseball Stars 2 to po prostu jedna z najwspanialszych gier baseballowych, jakie można sobie wyobrazić. Ta ponadczasowa klasyka zachwyca prostą rozgrywką i estetyką zręcznościową rodem z lat 90., która wywoła uczucie nostalgii u każdego miłośnika retro.

W szczytowym okresie lat 90. firma SNK radziła sobie znakomicie, wydając jedne z najbardziej kultowych gier baseballowych, a także równie imponujące gry golfowe i bijatyki. Dla starszych fanów baseballu Baseball Stars 2 była kwintesencją gry baseballowej, która pokazała nam potencjał tego sportu w formacie gier wideo, dlatego po prostu trudno mi nie umieścić tej gry na mojej liście.

W tej grze nie musisz martwić się o zbyt skomplikowane zarządzanie składem ani o opracowywanie zagrań dla swojej drużyny. Zarówno odbijanie, jak i rzucanie opierają się głównie na Twoim czasie reakcji, więc wystarczy tylko precyzyjnie wyczuć moment, w którym należy wykonać ruch, a potem usiąść wygodnie, zrelaksować się i cieszyć się kultowymi, dynamicznymi efektami dźwiękowymi za każdym razem, gdy uda Ci się trafić w piłkę.

Baseball Stars 2 może i jest starą grą, ale to idealny wybór, jeśli lubisz powracać do kultowych gier sportowych w stylu retro lub po prostu chcesz cieszyć się wciągającą i dynamiczną rozgrywką baseballową, w którą możesz zagrać kiedy tylko chcesz i gdziekolwiek chcesz – zwłaszcza że teraz masz do niej dostęp na smartfonie. Nie musisz kupować niemal przestarzałych konsol do gier tylko po to, by zagrać w tę grę!

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5. Out of the Park Baseball 25

Platformy Microsoft Windows, Linux, macOS Rok wydania 2024 Producent Out of the Park Developments Najlepsza cecha Niezwykła głębia strategiczna i menedżerska

Uważasz się za geniusza baseballu? Out of the Park Baseball 25 pozwoli ci zrealizować swoje marzenia o pracy w zarządzie klubu, ponieważ jest to zdecydowanie jedna z najbardziej wciągających gier symulacyjnych, jakie może zdobyć fan baseballu.

Główna rozgrywka opiera się na możliwości tworzenia własnych lig, zarządzania prawdziwymi graczami i drużynami z dbałością o najdrobniejsze szczegóły oraz odtwarzania historycznych sezonów, aby sprawdzić, co konkretnie zrobiłbyś inaczej jako dyrektor generalny pod względem realizacji strategii w poszczególnych meczach i planowania składu w trakcie sezonu.

Każde uderzenie i każdy rzut są tu symulowane z niesamowitą szczegółowością, co pozwala ci w pełni zarządzać drużyną i poprowadzić ją przez niezliczone sezony baseballowych wyzwań. Ta gra sprawia, że czujesz się jak prawdziwy dyrektor generalny drużyny baseballowej, a nie tylko jak jego okrojona, nadmiernie uproszczona karykatura.

Zapaleni fani baseballu, którzy od dawna pragnęli dogłębnej symulacji baseballowej, uznają Out of the Park Baseball 25 za po prostu nie do odparcia, ponieważ jej zdecydowaną zaletą jest skupienie się na strategii, symulacji i statystykach, a nie na bezpośredniej kontroli nad każdym graczem na boisku. Chcesz sprawdzić, czy masz to, czego potrzeba, by zostać dyrektorem generalnym? Ta gra wystawi Twoje umiejętności strategiczne na próbę!

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6. R.B.I. Baseball 15

Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS Rok wydania 2015 Twórcy MLB Advanced Media, HB Studios Najważniejsze cechy Prosta, przystępna i na licencji MLB

Gra „R.B.I. Baseball 15” zapewnia bardziej przystępną, „nowoczesną” rozgrywkę w stylu MLB dzięki wprowadzeniu jej na urządzenia z systemem iOS oraz dobrze zoptymalizowanej obsłudze wielu platform. Posiada oficjalną licencję MLB, co oznacza, że zawierała prawdziwych graczy, drużyny i stadiony, które były zgodne z ówczesnym stanem ligi.

Mimo że gra jest nieco starsza niż większość tytułów z tej listy, jej sterowanie jest dość uproszczone i łatwe do opanowania, nie wspominając już o grafice, która nawet dzisiaj prezentuje się całkiem nieźle. Gra stawia na mniej rozbudowane opcje personalizacji niż tytuły z serii MLB The Show, oferując prostsze funkcje trybu Franchise oraz mechanikę rozgrywki na boisku, co sprawia, że gra doskonale nadaje się do swobodnej rozgrywki.

Łatwo się w nią wciągnąć, więc na pewno spodoba ci się „R.B.I. Baseball 15”, jeśli szukasz prostej gry w baseball w stylu arcade z oficjalnym wsparciem Major League Baseball. Chcesz po prostu rozegrać szybkie mecze, grając swoją ulubioną drużyną, bez martwienia się o cokolwiek innego? To gra dla ciebie!

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7. MLB The Show 23

Platformy PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Producent San Diego Studio Najlepsza cecha Tryb wciągających fabuł

MLB The Show 23 to pierwsza gra z tej serii, w której pojawił się tryb „Storylines”, dlatego jako wielki fan trybów gry przeznaczonych dla jednego gracza, ta pozycja zajmuje wyjątkowe miejsce na mojej liście dziesięciu najlepszych gier. Już teraz jest to gra baseballowa z najwyższej półki pod względem jakości grafiki, fizyki ruchu i głębi komentarza, więc dodanie tego trybu gry jest dla mnie po prostu wisienką na tym i tak już pysznym torcie.

Oprócz niesamowitego wyboru meczów w trybie Storylines, myślę, że spodoba wam się również to, jak rozbudowana jest personalizacja drużyny w tej grze, a także dobrze dopracowana mechanika rzucania, gry w polu i odbijania piłki. Z drugiej strony, na tym etapie jest to już dość standardowe w nowoczesnych wydaniach serii MLB The Show.

MLB The Show 23 to tytuł, który dał mi wspaniały wgląd w kierunek, w którym zmierza seria, i jest bez wątpienia jedną z najlepszych części tej serii. To pozycja na 10/10, jeśli szukasz kompleksowego i realistycznego symulatora baseballu lub jeśli wolisz rozpocząć swoją przygodę z serią MLB The Show od starszego, ale wciąż najwyższej klasy tytułu, zawierającego oficjalne drużyny i stadiony.

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8. Mistrzostwa Świata Małej Ligi Baseballowej 2022

Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórcy IguanaBee, GameMill Entertainment Najlepsza cecha Swobodne, zabawne mecze i turnieje dla młodzieży

Gra „Mistrzostwa Świata Małej Ligi Baseballowej 2022” to kolejna świetna gra w stylu arcade, charakteryzująca się kreskówkową grafiką oraz prostą mechaniką rozgrywki. Jest zabawna, swobodna, stylowa i łatwa do opanowania, co sprawia, że wyprzedza większość konkurencji, jeśli chcesz odpocząć od hardkorowych symulatorów baseballu.

Nie myl jednak tej prostoty z brakiem możliwości dostosowania, ponieważ możesz tu stworzyć od podstaw swoją własną drużynę z Małej Ligi i postacie. Podstawowa rozgrywka jest uproszczona, ale wciągająca, z prostymi sterowaniami dla miotaczy i pałkarzy. Gra oferuje również dość proste tryby rozgrywki: Turniej, Mecz pokazowy i Wyzwanie umiejętności.

Ponownie, priorytetem nie jest tutaj zapewnienie ultrarealistycznych sesji symulacji baseballu, ale raczej przyjemne, beztroskie doświadczenie polegające na poprowadzeniu grupy dzieciaków do zdobycia ich własnego tytułu mistrzowskiego.

Jaska, nieco przerysowana grafika i projekty postaci jednoznacznie wskazują, że gra „Mistrzostwa Świata Małej Ligi Baseballowej 2022” jest skierowana do młodszych fanów baseballu, ale uważam, że jest to również bardzo solidny tytuł dla miłośników gier rekreacyjnych. Gra oddaje tę zdrową esencję baseballu z Małej Ligi, oferując jednocześnie rozgrywkę przyjazną dla graczy okazjonalnych, która w jakiś sposób unika bycia „zbyt prostą” na swoją szkodę.

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9. Out of the Park Baseball 23

Platformy Microsoft Windows, Linux, macOS Rok wydania 2022 Twórca Out of the Park Developments Najlepsza cecha Kompleksowa symulacja pracy menedżera

Podobnie jak wersja z 2025 roku, o której pisałem wcześniej, Out of the Park Baseball 23 to oczywisty wybór dla każdego, kto chce zagrać w pierwszorzędną grę baseballową z niesamowitym poziomem kontroli menedżerskiej i szczegółową mechaniką symulacji. Gra oferuje bardzo wnikliwy i wciągający wgląd w życie menedżera MLB i jest zdecydowanie jedną z najgłębszych symulacji sportowych przeznaczonych dla wszystkich aspirujących strategów baseballowych i twórców dynastii.

Możesz tu tworzyć własne ligi, poprowadzić drużynę z podwórkowej ligi do statusu klubu Major League oraz przejąć kontrolę nad drużynami w trakcie ich historycznych sezonów, aby kształtować ich losy według własnego uznania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyszukiwanie talentów, negocjowanie kontraktów, czy wymianę graczy zarówno w sezonie, jak i poza nim, w tej grze masz kontrolę nad niemal każdym aspektem zarządzania profesjonalnym baseballem.

Out of the Park Baseball 23 to gra, którą bez wahania polecamy każdemu, kto chce doskonalić swoje umiejętności strategiczne i menedżerskie w baseballu. Gra stawia przed tobą wyzwanie, by budować składy od podstaw, analizować statystyki, zarządzać finansami drużyny i podejmować kluczowe decyzje jako menedżer, a nie jako gracz na boisku.

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10. CAŁKOWICIE BASEBALL [VR]

Platforma Microsoft Windows Rok wydania 2021 Twórca GOTOWE DO PRZEGLĄDANIA Najlepsza cecha Niezrównany realizm VR

CAŁKOWICIE BASEBALL to gra VR najwyższej klasy, która pozwala poczuć się tak, jakbyś naprawdę grał w baseball, nie dotykając przy tym trawy, co stanowi ogromną rewolucję dla każdego fana baseballu, który chciałby cieszyć się odbijaniem piłki lub rzucaniem z komfortu własnego domu. Wciągająca rozgrywka, jaką oferuje ta gra, jest po prostu niezrównana, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego entuzjasty zarówno baseballu, jak i VR.

Jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier baseballowych w VR dostępnych obecnie na rynku. Dzięki kontrolerom VR z funkcją haptyczną możesz poczuć każde uderzenie i każdy rzut w tej grze, nie wspominając już o oszałamiającej grafice i szczegółach stadionu, które zostały skrupulatnie zaprojektowane, aby w pełni Cię wciągnąć, oferując zupełnie inny rodzaj „realistycznego doświadczenia”, którego bardzo niewiele innych gier baseballowych – nawet tych z tej listy – byłoby w stanie odtworzyć.

Masz zestaw VR? CAŁKOWICIE BASEBALL wstrząśnie Twoim światem i gorąco polecam wypróbowanie tej gry jak najszybciej. Ta gra zapewni Ci całkowicie wyjątkowe wrażenia z gry w baseball, wykraczające daleko poza to, co może zaoferować Twój płaski monitor, sprawiając, że podczas sesji grania staniesz się bardziej aktywnym i zaangażowanym graczem.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra wideo o baseballu?

Najlepszą grą o baseballu jest „MLB The Show 25”, która wyróżnia się imponującą grafiką, realistyczną fizyką ruchu, płynną akcją na boisku, zoptymalizowanym sterowaniem oraz ogólnie lepszą rozgrywką w porównaniu z każdą inną grą o baseballu, jaka dotychczas ukazała się na rynku.

Czy baseball jest bardziej popularny niż NFL?

Popularność baseballu wykracza daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Ma on głębokie korzenie historyczne w takich krajach jak Japonia, Dominikana, Kuba, Portoryko i Kanada, gdzie nadal cieszy się ogromną popularnością.

Czy gra MLB jest dobra?

Tak, seria „MLB The Show” jest dobra i jest powszechnie uznawana przez krytyków i fanów tego sportu za najlepszą serię gier baseballowych wszech czasów. W szczególności „MLB The Show 25” jest obecnie najlepszą grą MLB, w jaką można zagrać.