Les meilleurs jeux « hack-and-slash » pour assouvir votre soif d’action en 2026

Les meilleurs jeux de type « hack-and-slash » comblent cette envie de se sentir invincible face à des hordes écrasantes d’adversaires dangereux. Ces jeux vidéo se déclinent en plusieurs variantes et séduisent les joueurs grâce à leur gameplay bourré d’action, leurs styles de jeu personnalisables, leurs combats de boss exigeants, leurs graphismes épiques, leurs scénarios captivants et bien plus encore. Que vous recherchiez une action trépidante pour mettre vos réflexes à l’épreuve ou quelque chose de plus tactique pour développer votre esprit stratégique, les jeux « hack-and-slash » sauront vous satisfaire.

Dans cet article, je vais vous présenter certains des meilleurs jeux « hack-and-slash » qui défient les codes du genre et que tout joueur qui se respecte se doit d’essayer. Je vous ferai également découvrir quelques perles rares qui ont peut-être échappé à votre attention. Enfin, je partagerai avec vous certains de mes jeux « hack-and-slash » préférés, vers lesquels je reviens sans cesse pour tester de nouvelles stratégies ou de nouveaux styles de jeu intéressants.

Quel que soit votre niveau d’expérience, cet article vous fera découvrir des jeux « hack-and-slash » passionnants qui sauront éveiller votre curiosité. Alors, poursuivez votre lecture pour découvrir votre prochain champ de bataille épique.

Sélection : les meilleurs jeux de type « hack-and-slash »

Que vous combattiez des vagues d’ennemis, que vous vous lanciez dans des quêtes épiques ou que vous démontriez votre maîtrise du combat, ces jeux vous offrent un pur plaisir, riche en adrénaline. Voici notre liste des meilleurs jeux « hack-and-slash » qui vous feront bouger les doigts et battre le cœur à tout rompre !

1 Warhammer 40,000: Space Marine 2 2024 Une action gothique, sombre et sanglante. Buy now 2 Sifu 2023 Un jeu d'action-aventure exigeant où le temps est une arme et où chaque erreur est une leçon. Buy now 3 Devil May Cry 5 2019 Une action stylée et trépidante, avec des combats spectaculaires et des pouvoirs démoniaques. Buy now

Vous souhaitez en savoir plus sur chacun de ces titres épiques et découvrir notre liste complète des meilleurs jeux « hack-and-slash » ? Continuez à faire défiler la page, nous vous en proposons un bref aperçu.

Qu'est-ce qui caractérise un excellent jeu « hack-and-slash » ?

Comme leur nom l’indique, les jeux « hack-and-slash » se caractérisent par un gameplay axé sur l’élimination d’armées d’adversaires lors de combats au rythme effréné.

Au début, le personnage du joueur est relativement faible et ne dispose que de quelques compétences et armes pour relever les défis du jeu. Mais, au fur et à mesure que le jeu progresse, le personnage du joueur devient plus puissant et doit faire face à des défis de plus en plus difficiles, qui nécessitent des compétences affinées pour être surmontés. Cela signifie que le joueur doit également maîtriser de mieux en mieux les mécanismes du jeu pour pouvoir avancer.

Certains jeux de type « hack-and-slash » permettent au joueur de créer un personnage entièrement personnalisé en choisissant une classe, en développant un arbre de compétences, en modifiant l’apparence du personnage, etc. En revanche, d’autres jeux, tels que les séries The Witcher et Devil May Cry, confient au joueur le contrôle d’un personnage déjà établi, essentiel à l’intrigue globale. Heureusement, ces jeux laissent tout de même une marge de personnalisation non négligeable en matière d’apparence, de choix narratifs et, surtout, de gameplay.

À mon avis, un excellent jeu de type « hack-and-slash » devrait offrir au joueur une immense variété dans la constitution de son arsenal de destruction. Le jeu devrait proposer des options attrayantes pour le combat au corps à corps et à distance, les capacités magiques, ainsi que tout ce qui se situe entre les deux. Après tout, les jeux « hack-and-slash » étant axés sur l’action non-stop, vous devriez y trouver une satisfaction qui vous soit propre.

Les meilleurs jeux « hack-and-slash »

La liste suivante de 20 jeux « hack-and-slash » comprend des titres issus de divers genres, pouvant appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes :

Action

Aventure

Jeu de rôle

Jeu de tir à la première personne

Jeu de tir à la troisième personne

Monde ouvert

Jeu de plateforme

Survie

Comme vous pouvez l’imaginer, cette sélection de jeux est principalement influencée par mes préférences personnelles en matière de jeux vidéo. J’ai toutefois pris en compte d’autres critères, tels que les notes attribuées par la presse, l’accueil réservé par les joueurs et le côté ludique des titres. Quoi qu’il en soit, je suis certain que cette liste proposera des options adaptées aux goûts et aux préférences de tous les joueurs.

Notez que certaines de ces séries comptent plusieurs opus. J’ai donc essayé de sélectionner des titres à la fois excellents et accessibles aux débutants. Toutefois, les autres opus méritent également le détour si la recommandation initiale présentée ici a retenu votre attention.

1. Warhammer 40 000 : Space Marine 2

Année de sortie Plateformes Autres opus 2024 Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Warhammer 40 000 : Space Marine

C’est l’un des jeux les plus passionnants et les plus riches en action sortis cette année. Ce jeu reçoit d’excellentes critiques tant de la part des fans inconditionnels de Warhammer que de ceux qui connaissent à peine la franchise. Pour moi, c’est le signe d’un jeu véritablement de grande qualité.

Les joueurs saluent l’action sanglante et incessante du jeu , ses armes très satisfaisantes (de mêlée et à distance) ainsi que la construction d’univers exceptionnelle. Vous pouvez personnaliser les armes, les capacités et l’apparence de votre Space Marine afin de trouver l’équilibre parfait pour le combat interstellaire. Et bien que le scénario principal soit relativement court (environ 10 heures), la campagne ne comporte pratiquement aucun temps mort, puisque vous passez votre temps à massacrer d’énormes hordes de Tyranides.

Comme le jeu vient tout juste de sortir, la scène multijoueur PvP est très active et divertissante une fois que vous avez terminé le scénario solo.

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2. Sifu

Année de sortie Plateformes Autres opus 2022 Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S N/A

Il s’agit d’un jeu de combat à la troisième personne proposant un scénario captivant et d’excellents combats. Vous incarnez un élève d’arts martiaux parti en quête pour venger le maître de votre école, connu sous le nom de sifu. Chaque fois que vous mourez, un talisman magique vous ressuscite, mais au prix d’une augmentation significative de votre âge. En termes de gameplay, vieillir signifie infliger davantage de dégâts, mais disposer de moins de points de vie. Vous pouvez mourir définitivement à partir d’un certain âge, ce qui signifie que vous devrez recommencer depuis le tout début.

Les combats constituent sans aucun doute le point fort du jeu, car ils permettent aux joueurs d’utiliser une gamme apparemment infinie d’attaques, de combos et d’éléments de l’environnement pour faire face à l’assaut constant des adversaires. Et bien que les combats semblent simples, vous devrez les maîtriser pour atteindre la fin du jeu.

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3. Devil May Cry 5

Année de sortie Plateformes Autres opus 2019 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Devil May Cry 1 à 4

Il s'agit sans doute de l'une des franchises de jeux « hack-and-slash » les plus emblématiques du marché. Dans ce cinquième opus, vous pouvez incarner Dante, le chasseur de démons éponyme de la franchise, ainsi que Nero et V. Chaque personnage dispose d'un style de jeu, d'armes et de compétences uniques entre lesquels vous pouvez alterner, ce qui permet aux joueurs de trouver la combinaison idéale pour vaincre des hordes de démons.

L’une des particularités les plus marquantes de Devil May Cry réside dans son système d’action stylisé. Celui-ci vous attribue un classement en temps réel pendant les combats et après chaque mission, en fonction de vos performances. Ce classement dépend de facteurs tels que la variété des attaques, la longueur des combos et la capacité à esquiver les attaques, ce qui rend le jeu plus passionnant en proposant un défi qui évite toute monotonie.

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4. Diablo 2

Année de sortie Plateformes Autres opus 2000 Windows, macOS Diablo, Diablo 3, Diablo 4

Diablo 2 est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de rôle d’action et l’un des plus emblématiques de tous les temps. Vous pouvez choisir parmi cinq (ou sept avec l’extension Lord of Destruction) classes de personnages distinctes et les personnaliser selon vos préférences à l’aide d’arbres de compétences et d’objets que vous trouverez au cours de vos aventures épiques.

Le jeu vous fera découvrir divers paysages et donjons où vous devrez affronter des armées impressionnantes de démons et de créatures mythiques avant d’atteindre l’Enfer pour vaincre Diablo, le Seigneur de la Terreur. Vous devrez veiller à ce que vos compétences et vos objets soient bien coordonnés pour mener à bien ce périple éprouvant.

Si vous n’êtes pas très tenté par un jeu aussi ancien, sachez que Diablo 2 a fait l’objet d’une remasterisation en 2021, qui a permis de moderniser les graphismes et de le rendre disponible sur des consoles de jeux telles que la PlayStation 4, la Switch et la Xbox One.

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5. Dark Souls

Année de sortie Plateformes Autres opus 2018 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dark Souls 2, Dark Souls 3

Le célèbre genre « souls-like » est né de Dark Souls, une variante exigeante mais gratifiante du genre « hack-and-slash ». Le premier opus de la franchise est un RPG d’action atmosphérique au rythme lent qui vous oblige à faire preuve de plus de prudence et de stratégie, car vos adversaires frappent fort tandis que vos options de défense et de récupération sont limitées. De plus, mourir signifie perdre toutes vos Âmes, la monnaie indispensable pour faire progresser votre personnage. Vous réapparaîtrez près d’un feu de camp, tout comme tous les ennemis que vous avez vaincus.

Dans Dark Souls, vous incarnez un mort-vivant maudit parti en quête pour découvrir le sort réservé à votre espèce. Vous pouvez personnaliser votre style de jeu en choisissant parmi différentes classes, en améliorant diverses statistiques et en vous équipant d’objets magiques que vous trouverez à travers ce vaste monde ouvert.

Je vous recommande d’opter pour la version remasterisée, car elle apporte d’excellentes améliorations en termes de confort de jeu par rapport à l’original, qui présentait des problèmes techniques. Elle est mieux optimisée pour les plateformes modernes, ce qui se traduit par un meilleur nombre d’images par seconde et de meilleures performances, ce qui est essentiel lorsque chaque seconde fait la différence entre la vie et la mort.

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6. Elden Ring

Année de sortie Plateformes Autres opus 2022 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Contenu téléchargeable « L’Ombre de l’Arbre-Terre »

Des créateurs de l’emblématique Dark Souls vous présente Elden Ring, un RPG en monde ouvert de type « souls-like » se déroulant dans un univers en partie imaginé par George R. R. Martin. Ce jeu acclamé par la critique est très similaire à Dark Souls en termes de gameplay, proposant des combats exigeants et un système de personnalisation basé sur les classes qui vous permet d’améliorer certaines statistiques.

Point essentiel : le jeu propose un monde nettement plus vaste à explorer, ce qui nécessite une monture et des points de déplacement rapide pour le parcourir efficacement. Vous découvrirez des donjons cachés peuplés de monstres puissants qui lâchent des sorts exceptionnels et des objets indispensables pour vaincre les boss principaux du jeu, réputés pour leur difficulté. Et si le contenu principal, déjà très vaste, ne vous suffit pas, Elden Ring a récemment bénéficié d’une mise à jour avec le Contenu téléchargeable « L’Ombre de l’Arbre-Terre ».

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7. Hades

Année de sortie Plateformes Autres opus 2020 Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S Hades 2

Hades est un jeu de type « rogue-lite » de type hack-and-slash inspiré de la mythologie grecque, offrant une rejouabilité apparemment infinie. Vous incarnez Zagreus, le fils d’Hadès, qui doit s’échapper des Enfers pour rencontrer les dieux de l’Olympe. Les dieux vous accorderont de puissants « Boons » qui amélioreront de manière unique vos capacités au combat. Vous disposez également d’un impressionnant arsenal d’armes légendaires pour créer des milliers de combinaisons différentes et trouver le style de jeu qui vous convient le mieux.

Au fil de vos nombreuses tentatives d’évasion, vous deviendrez progressivement plus puissant pour finalement vaincre les boss des Enfers et venir à bout des niveaux générés de manière procédurale. Vous vous rendrez vite compte qu’une seule évasion réussie ne suffit pas pour terminer le jeu. De plus, les personnages hauts en couleur et fascinants de l’histoire ne manqueront pas de commenter vos nombreuses morts pendant que vous tenterez de vous échapper.

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8. The Witcher 3 : La Chasse sauvage

Année de sortie Plateformes Autres opus 2015 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Witcher, The Witcher 2 : L’Assassin des rois

La franchise The Witcher est passée d’une série de livres culte à un jeu de rôle en monde ouvert phénoménal, avant d’être adaptée en série télévisée sur Netflix. À mon sens, The The Witcher 3 : La Chasse sauvage est le meilleur opus de la franchise et constitue un excellent point d’entrée pour les amateurs de jeux solo axés sur l’histoire.

Vous incarnez Geralt, un chasseur de monstres à la solde de qui se lance à la recherche de Ciri, la fille disparue de l’empereur. Les compétences d’un The Witcher comprennent une maîtrise de l’épée, le pistage de monstres, un peu de magie et l’alchimie. Vous pourrez personnaliser ces aspects à votre guise lorsque vous traquerez des monstres mythiques ainsi que d’autres adversaires qui se mettront en travers de votre chemin. Le scénario est également excellent et vous amènera à prendre des décisions difficiles mais profondément marquantes tout au long du jeu.

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9. Hollow Knight

Année de sortie Plateformes Autres opus 2017 Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Hollow Knight : Silksong

Hollow Knight est devenu un classique dès sa sortie en 2017. Il s’agit d’un jeu de plates-formes de type Metroidvania, imprégné d’une ambiance « souls-like », le tout dans un magnifique univers en 2D peint à la main.

Vous y incarnez Knight, un guerrier insectoïde taciturne qui doit explorer Hallownest et ses paysages souterrains époustouflants. Les ennemis vaincus laissent tomber des « Geo », qui permettent au joueur de débloquer de nouvelles attaques, des sorts et des capacités de déplacement afin de mieux parcourir cet immense monde.

En tant que jeu de type Metroidvania, Hollow Knight est non linéaire et vous permet d’explorer ce monde interconnecté comme bon vous semble. Notez toutefois que certaines zones seront bloquées par des obstacles que vous ne pourrez franchir qu’à l’aide de capacités spécifiques.

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10. Monster Hunter : World

Année de sortie Plateformes Autres opus 2018 Windows, Xbox One, PS4 Monster Hunter Rise, Monster Hunter Wilds

Contrairement à de nombreux autres jeux de type « hack-and-slash » figurant dans cette liste, Monster Hunter : World met l’accent sur de longs combats contre des ennemis uniques et imposants plutôt que contre des hordes écrasantes. Comme son nom l’indique, vous chassez principalement des monstres, chacun doté de schémas d’attaque, de points forts et de faiblesses qui lui sont propres.

Les chasses se déroulent dans des biomes spécifiques où errent certains monstres, et vous devez les traquer vous-même. Ces monstres ne se laissent pas vaincre facilement et peuvent s'enfuir si vous n'êtes pas assez rapide. Vaincre des monstres vous rapporte des ressources précieuses que vous pouvez utiliser pour fabriquer de l'équipement plus puissant, notamment des armes et des armures.

En parlant d’armes, vous pouvez vous équiper de 14 archétypes d’armes différents, chacun doté de styles de combat et de mécanismes de jeu uniques. De plus, vous pouvez posséder des familiers et fabriquer de l’équipement pour eux afin qu’ils vous tiennent compagnie au combat.

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11. Grim Dawn

Année de sortie Plateformes Autres opus 2016 Windows, Xbox One DLC « Ashes of Malmouth », DLC « Forgotten Gods »

Grim Dawn est l’un de mes jeux de rôle d’action préférés en raison de son système unique de personnalisation des personnages. Il propose neuf classes distinctes, chacune dotée d’un style de jeu, de sorts et d’arbres de compétences qui lui sont propres. Cependant, plutôt que de se limiter à une seule classe, les joueurs peuvent en choisir deux pour créer une classe entièrement nouvelle (ou « Maîtrise », comme on l’appelle dans le jeu). Cela permet une personnalisation impressionnante du gameplay, ne serait-ce qu’au niveau des compétences et des capacités.

Un autre aspect hautement personnalisable du jeu concerne votre équipement. Au fil de vos aventures, les ennemis laisseront tomber du butin doté de diverses statistiques et de pouvoirs élémentaires. Ceux-ci peuvent créer une synergie supplémentaire avec les pouvoirs que vous avez choisis afin d’éliminer rapidement les hordes d’ennemis qui vous poursuivront. J'apprécie également l'atmosphère sombre et l'ambiance steampunk du jeu, d'autant plus que vous pouvez même équiper des armes à feu comme arme principale, ce qui est rare parmi les RPG d'action.

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12. Samurai Warriors 5

Année de sortie Plateformes Autres opus 2021 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Samurai Warriors 1 à 4

Optez pour Samurai Warriors 5 si vous souhaitez devenir un général ultra-puissant sur un champ de bataille intense où s’affrontent des milliers d’adversaires. Se déroulant dans le Japon féodal pendant la période Sengoku, il s’agit d’un jeu de combat de type « Musou » dans lequel vous incarnez des personnages historiques tels que Nobunaga Oda et Hanzo Hattori sur des champs de bataille épiques, face à des hordes de soldats faibles et, parfois, à de puissants généraux comme vous.

Bien qu’il s’agisse du cinquième opus de la franchise S amurai Warriors, il s’agit d’un léger reboot et non d’une suite des titres précédents. Quelques modifications ont été apportées au style graphique et au gameplay, mais l’expérience globale reste fidèle aux titres antérieurs. C’est donc un excellent point de départ pour les nouveaux venus dans la franchise. Pour moi, l’un des aspects les plus attrayants des jeux Samurai Warriors est le mode multijoueur en écran partagé.

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13. For Honor

Année de sortie Plateformes Autres opus 2017 Windows, PS4, Xbox One N/A

For Honor est un jeu de combat « hack-and-slash » axé sur le PVP qui vous plongera au cœur d’un champ de bataille chaotique, aux côtés de centaines de PNJ et de héros contrôlés par d’autres joueurs. Vous pouvez choisir des héros inspirés de personnages historiques issus de cinq factions, elles-mêmes réparties en quatre classes distinctes, chacune dotée de ses propres forces et faiblesses.

Le point fort du jeu réside dans son système de combat unique lorsque vous affrontez d’autres joueurs. Vous entrerez dans un mode de duel appelé « Art of Battle », où vous devrez observer votre adversaire et décider de la direction à partir de laquelle attaquer ou parer. Vous disposerez également de capacités de classe spéciales pour surprendre vos adversaires, et vous pourrez adapter la puissance de vos attaques en fonction de la situation. Des modes solo et coopératif au style cinématographique sont également disponibles si vous souhaitez vous entraîner ou faire une pause dans l’action intense du JcJ.

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14. Darksiders

Année de sortie Plateformes Autres opus 2016 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Darksiders 2, Darksiders 3, Darksiders Genesis

Darksiders est un jeu de combat à la troisième personne dans lequel vous incarnez War, l’un des quatre cavaliers de l’Apocalypse. Vous êtes envoyé sur une Terre post-apocalyptique afin de découvrir pourquoi les anges et les démons s’affrontent sur la planète de l’humanité. Le style graphique coloré du jeu, créé par le dessinateur de bandes dessinées Joe Madureira, lui confère un aspect emblématique et intemporel.

Ce jeu s’inspire largement d’autres jeux d’action-aventure et propose un univers complexe que vous ne pourrez parcourir qu’en débloquant des capacités spéciales et en résolvant des énigmes. En ce qui concerne le combat, vous disposez de votre fidèle épée Chaoseater, dotée d’un ensemble de coups unique et de pouvoirs que vous pourrez améliorer au fil du temps. Vous ajouterez également d’autres armes à votre arsenal en vainquant les boss démoniaques et angéliques de l’histoire ou en explorant les zones secondaires de la carte.

Le jeu est sorti initialement en 2010, mais je vous recommande l’édition remasterisée, qui améliore les graphismes et corrige les problèmes techniques.

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15. Warhammer : Vermintide 2

Année de sortie Plateformes Autres opus 2018 Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer : End Times – Vermintide, Warhammer 40 000 : Darktide

Warhammer: Vermintide 2 est un jeu de survie coopératif à la première personne se déroulant dans l’univers fantastique de Warhammer 40 000. En termes de gameplay, il s’inspire fortement de Left 4 Dead, mais Vermintide met davantage l’accent sur le combat au corps à corps, ce qui en fait un excellent jeu de type « hack-and-slash ». J’apprécie de pouvoir rejoindre une partie quand je le souhaite pour profiter des combats viscéraux du jeu.

Avec un groupe d’amis ou des bots, vous affronterez des armées écrasantes de Skavens dans divers environnements visuellement impressionnants. Vous pouvez choisir parmi cinq classes de personnages différentes, qui se subdivisent en spécialisations dotées de compétences et de capacités distinctes. Vous pouvez personnaliser chaque personnage avec diverses armes et objets que vous découvrirez en accomplissant des missions, chacun disposant de combinaisons de coups et de points forts spécifiques face à certains adversaires.

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16. Chivalry 2

Année de sortie Plateformes Autres opus 2021 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Chevalerie : Guerre médiévale

C'est le jeu idéal pour les joueurs qui souhaitent prendre part à des batailles PVP médiévales à la fois épiques et chaotiques pouvant réunir jusqu'à 64 joueurs. Le jeu propose des modes par équipe dans lesquels les joueurs doivent prendre d'assaut ou défendre un château en accomplissant divers objectifs. Vous pouvez également opter pour des matchs à mort en « chacun pour soi » afin de mettre votre courage à l'épreuve face à quiconque se dresse sur votre chemin.

Le combat est plus simple que dans For Honor, puisque vous pouvez attaquer à l’aide de coups tranchants, de coups par-dessus la tête et de coups d’estoc avec une large gamme d’armes médiévales. Comme on pouvait s’y attendre, vous pouvez vous défendre à l’aide de boucliers, en bloquant et en parant, ce qui présente l’avantage de faire vaciller votre adversaire. Cependant, ce qui distingue Chivalry 2, c’est l’intégration du combat à cheval. De plus, vous pouvez coopérer avec vos coéquipiers et utiliser diverses armes de siège sur le champ de bataille pour prendre l’avantage. Dans l’ensemble, les joueurs apprécient l’atmosphère à la fois chaotique et hilarante du jeu.

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17. Bayonetta

Année de sortie Plateformes Autres opus 2009 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Bayonetta 2, Bayonetta 3

Essayez Bayonetta si vous recherchez un jeu d’action déjanté dans la veine de Devil May Cry, mettant en scène une sorcière « femme fatale » comme personnage principal. Vous disposerez d’une immense variété d’armes de mêlée, d’armes à feu et de compétences spéciales pour tailler en pièces des hordes d’ennemis démoniaques. À la fin de chaque combat, vous recevrez une note de combat basée sur vos performances, qui sera additionnée à la fin du chapitre pour donner un score final.

L’une des techniques les plus impressionnantes visuellement dans le jeu est celle des « attaques de torture », au cours desquelles Bayonetta invoque divers instruments de torture, tels que des vierges de fer et des guillotines, pour éliminer ses adversaires. De plus, une esquive effectuée au bon moment déclenchera le « Witch Time », qui ralentit vos ennemis, vous permettant ainsi de leur infliger rapidement d’énormes dégâts avant qu’ils ne puissent réagir.

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18. Titan Quest Anniversary Edition

Année de sortie Plateformes Autres opus 2016 Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One DLC « Ragnarok », « Atlantis » et « Eternal Embers »

Titan Quest est un RPG d’action signé par les créateurs de Grim Dawn, dont il partage bon nombre des qualités exceptionnelles. Le jeu se déroule à l’époque préromaine : le joueur parcourt la Grèce antique, l’Égypte et la Route de la Soie pour traquer les Titans qui menacent le monde.

Le jeu propose huit spécialisations différentes, dotées de compétences et de capacités uniques. Comme dans Grim Dawn, les joueurs peuvent choisir deux spécialisations afin de créer une combinaison unique adaptée à leur style de jeu. Au cours de leurs aventures, les joueurs rencontreront des créatures mythiques et visiteront des lieux historiques tels que les Grandes Pyramides et le Parthénon. Comme on pouvait s’y attendre, vous trouverez également de l’équipement épique tout au long de vos aventures pour compléter votre arsenal.

L'édition anniversaire comprend une multitude d'améliorations visant à faciliter l'expérience de jeu, tant dans le jeu de base que dans le DLC « Immortal Throne », pour une expérience de hack-and-slash aboutie.

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19. Dead Rising 3 Édition Apocalypse

Année de sortie Plateformes Autres opus 2013 Windows, Xbox One Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 4

C'est le summum de la franchise en termes d'ampleur, de variété des combats et de plaisir global. Il s’agit d’un jeu de survie face aux zombies en monde ouvert dans lequel vous incarnez Nick Ramos, qui doit piller des provisions pour survivre dans une ville envahie par les morts-vivants. En chemin, vous rencontrerez des PNJ bienveillants ainsi que des boss mémorables qui tenteront de vous arrêter.

Le point fort du jeu réside dans le fait que vous pouvez combattre les zombies avec pratiquement n’importe quel objet que vous trouvez. Si un objet ne suffit pas, vous pouvez le combiner avec un autre pour obtenir une arme encore plus puissante dotée de capacités spéciales farfelues. Sans surprise, les véhicules sont également considérés comme des armes que vous pouvez utiliser pour fendre la ville infestée avec panache.

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20. God Eater 3

Année de sortie Plateformes Autres opus 2018 Windows, PS4, Nintendo Switch God Eater, God Eater 2

Il s’agit d’un jeu de type hack-and-slash aux allures d’anime, se déroulant dans un monde post-apocalyptique où vous devez chasser des monstres divins appelés Aragami. Certains joueurs considèrent God Eater comme une alternative plus rapide et plus intense à Monster Hunter, ce qui me semble être une évaluation juste.

Vous pouvez choisir parmi une large gamme d’armes « God Arc », qui se renforcent en dévorant les ennemis vaincus, ce qui vous permet de débloquer des capacités spéciales appelées « Burst Arts ». Si la personnalisation de votre personnage ne vous suffit pas, vous pouvez également emmener des compagnons dans vos aventures, dont certains vous seront familiers si vous avez vu l’anime inspiré de ce jeu.

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Choisir le jeu de type « hack-and-slash » qui vous convient

Inutile de trop réfléchir à cette question, car les préférences de chacun en matière de jeux vidéo varient. L’essentiel est de vérifier si le jeu est compatible avec votre plateforme de jeu, qu’il s’agisse d’un PC ou d’une console.

Ensuite, lisez quelques-unes des critiques les plus récentes du jeu, qu’elles proviennent de joueurs ou de critiques. Certains titres, comme No Man’s Sky, sont assez décevants à leur sortie, mais sont ensuite corrigés grâce à des correctifs. Les critiques les plus récentes vous donneront une idée de l’état actuel du jeu.

Enfin, regardez quelques extraits de gameplay ou des bandes-annonces pour vous faire une idée de l’ambiance générale du jeu. Certains jeux séduisent simplement par leur aspect visuel, et il n’y a rien de mal à choisir des jeux de type « hack-and-slash » de cette manière. Après tout, le but de ces jeux d’action est de se sentir comme un vrai dur à cuire, et cette sensation s’éveille différemment chez chacun.

FAQ

Qu’est-ce qui distingue les jeux « hack-and-slash » des autres genres d’action ?

Vous pouvez reconnaître les jeux « hack-and-slash » à l’importance qu’ils accordent au combat et à la possibilité de personnaliser votre style de jeu de multiples façons.

Quel jeu « hack-and-slash » possède le meilleur scénario ?

À mon avis, The The Witcher 3 : La Chasse sauvage possède le meilleur scénario parmi tous les jeux de type « hack-and-slash » auxquels j’ai joué. Cependant, vous l’apprécierez davantage si vous avez joué aux titres précédents.

Peut-on jouer à des jeux « hack-and-slash » entre amis ?

Oui, de nombreux jeux « hack-and-slash » prennent en charge le mode multijoueur. Mes jeux préférés à jouer entre amis sont Grim Dawn, Diablo 2 et Monster Hunter : World.

Existe-t-il des jeux de type « hack-and-slash » sous-estimés qui valent la peine d’être joués ?

À mon avis, Hades est l'un des jeux de type « hack-and-slash » les plus sous-estimés qui méritent d'être joués. Il offre une excellente rejouabilité et un scénario intéressant qui évolue sans cesse.