Les meilleurs CAM de l’EAFC 26

Les meilleurs milieux offensifs centraux (CAM) d'EAFC 26 sont le moteur de chaque attaque. Un milieu offensif central possède la vision nécessaire pour glisser des passes à travers des défenses serrées et le sang-froid requis pour marquer des buts décisifs. En recrutant le bon meneur de jeu, toute l'équipe gagnera en fluidité dans la possession du ballon.

Ce guide met en avant les créateurs d’élite capables de transformer immédiatement votre équipe, ainsi que les jeunes prodiges qui deviendront des superstars après quelques saisons de développement.

Qu’il s’agisse de noms déjà mondialement reconnus ou de perles rares abordables au potentiel énorme, ces milieux offensifs centraux garantissent la fluidité de chaque attaque et vous donnent le sentiment de maîtriser chaque match dans EAFC 26.

Les CAM présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Vous souhaitez disposer d’un milieu de terrain capable de remporter des victoires saison après saison ? Ciblez les CAM au potentiel de progression élevé. Ces meneurs de jeu deviennent de véritables machines à passes décisives, des dribbleurs résistants au pressing et des buteurs de dernière minute capables de faire la différence lors des matchs les plus importants. Recrutez-les dès le début, investissez dans leur développement, et vous contrôlerez non seulement les matchs d’aujourd’hui, mais vous assurerez également l’avenir de votre équipe pour les années à venir.

Certains de ces milieux de terrain sont des créateurs prêts à l’emploi, capables d’intégrer votre onze de départ dès la première journée de championnat. D’autres exigent de la patience : ils ont besoin de temps de jeu, d’un encadrement et de plans de développement adaptés à leurs points forts avant d’atteindre le statut de superstar.

Trouver le juste équilibre entre les stars à l’impact immédiat et les projets à long terme garantit que votre équipe s’épanouit à court terme tout en s’améliorant progressivement, saison après saison.

Dans ce guide, vous découvrirez les meilleurs milieux offensifs (CAM) d’EAFC 26 adaptés à chaque type de projet en mode Carrière : des choix abordables, parfaits pour les petits clubs, et des talents de premier plan destinés à dominer la scène internationale.

En recrutant le bon milieu offensif, votre équipe en mode Carrière d’EAFC 26 dictera le rythme, se créera d’innombrables occasions et restera compétitive jusqu’aux dernières étapes des championnats et des coupes. Avec le bon milieu offensif à la tête de votre attaque, le succès semble inévitable.

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Qui sont les meilleurs jeunes milieux offensifs que vous pouvez acheter dans le mode Carrière d’EAFC 26 ?

Le bon milieu offensif change tout : le rythme, la créativité et la fréquence à laquelle votre équipe se retrouve en position dangereuse dans la surface. Vous trouverez ci-dessous une sélection de meneurs de jeu d’élite et de jeunes prodiges en pleine ascension, capables de mener votre attaque pendant de nombreuses années. Dix noms se distinguent, allant des achats judicieux aux talents générationnels :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif 130 à 140 millions d'euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool Milieu offensif 140 à 150 millions d'euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelone Milieu offensif 110 à 120 millions d'euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs Milieu offensif 65 à 70 millions d'euros 84 89 Arda Güler 21 Real Madrid Milieu offensif/Ailier droit 38 à 42 millions d'euros 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d'euros 79 86 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City Milieu offensif 38 à 42 millions d'euros 81 88

1. Jude Bellingham [Meilleur créateur complet « box-to-box »]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Angleterre / Real Madrid Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Jude Bellingham incarne la référence absolue parmi les milieux offensifs centraux. Doté d’une présence physique incroyable, d’une maîtrise exceptionnelle de la passe courte et d’une capacité hors du commun à surgir dans la surface de réparation au bon moment, il contrôle à lui seul le rythme des matchs et apporte un apport offensif considérable à n’importe quelle équipe d’élite.

2. Jamal Musiala [Meilleur meneur de jeu créatif]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / FC Bayern de Munich Note globale (OVR) 88 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 66 Pied dominant Droit

Jamal Musiala possède un dribble d'une maîtrise exceptionnelle qui lui permet de se faufiler sans effort dans des surfaces de réparation encombrées. Grâce à une agilité exceptionnelle et à un placement précis, ce maestro allemand déjoue avec aisance les défenses tenaces et basses, s'imposant comme une pièce maîtresse à la fois redoutable et spectaculaire au sein des systèmes de jeu créatifs modernes.

3. Florian Wirtz [Meilleur meneur de jeu créatif par excellence]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / Liverpool Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 54 Pied dominant Droit

Florian Wirtz est un maître de la création : il met à profit ses magnifiques passes et son contrôle de balle impeccable pour générer d’innombrables occasions de but. Évoluant avec aisance entre les lignes, il domine le dernier tiers du terrain grâce à des passes en profondeur qui déjouent la défense, ce qui fait de lui une recrue de rêve pour les entraîneurs adeptes d’un football axé sur la possession de balle.

4. Pedri [Meilleur maestro de la maîtrise de la possession]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Dribble (DRI) 91 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Milieu de terrain technique par excellence, Pedri dicte le jeu grâce à ses dribbles exquises et à la précision magistrale de ses passes. Il excelle sous une pression extrême dans des espaces restreints, faisant circuler le ballon sans effort et servant de lien parfait pour relayer le jeu depuis le milieu de terrain profond directement vers des lignes d’attaque dangereuses.

5. Xavi Simons [Meilleur créateur dynamique capable de se projeter sur les ailes]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Pays-Bas / Spurs Note globale (OVR) 84 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 87 Défense (DEF) 56 Pied dominant Droit

Xavi Simons représente une menace verticale constante grâce à son agilité technique exceptionnelle et à son immense capacité de travail. Doté d’un contrôle de balle explosif, il excelle dans la réception du ballon en pivot et dans les percées directes face à des défenses statiques, offrant ainsi une polyvalence tactique exceptionnelle sur l’ensemble de la ligne d’attaque.

6. Arda Güler [Meilleur meneur de jeu technique et élégant]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turquie / Real Madrid Note globale (OVR) 81 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 52 Pied dominant Gauche

Arda Güler allie un contrôle de balle sublime du pied gauche à un sens exceptionnel de la passe millimétrée. Passant avec aisance du poste d’ailier droit à celui de meneur de jeu central, il déjoue sans peine les défenses basses grâce à des combinaisons astucieuses et à des frappes lointaines précises, ce qui lui confère un potentiel de très haut niveau.

7. Kenan Yıldız [Meilleur joker offensif explosif]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turquie / Juventus Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 84 Tir (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 35 Pied dominant Droit

Kenan Yıldız allie une vitesse linéaire trompeuse à un dribble précis et à une grande robustesse physique. Capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque ou derrière un avant-centre, cette jeune star turque apporte un dynamisme exceptionnel et un sens du but redoutable aux entraîneurs à la recherche d’une option offensive directe.

8. Nico Paz [Meilleure révélation capable de percer les défenses]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Argentine / Côme Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 78 Tir (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 51 Pied dominant Gauche

Véritable pépite du Como, Nico Paz est un meneur de jeu élégant alliant un contrôle de balle exceptionnel à une vision du jeu très fine. Spécialisé dans les percées vers le dernier tiers du terrain, il offre aux entraîneurs une option créative à la fois physique et hautement technique, dotée d'un immense potentiel de progression.

9. Rodrigo Mora [Meilleur jeune prodige créatif à petit budget]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 18 ans / Portugal / FC Porto Note globale (OVR) 76 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 40 Pied dominant Droit

À seulement 18 ans, Rodrigo Mora est un meneur de jeu très technique et évolué, doté d’un superbe dribble et d’une excellente lecture du jeu. Il évolue à merveille dans les espaces entre les lignes pour déstabiliser les défenses grâce à des passes courtes astucieuses, ce qui en fait un investissement fantastique et rentable pour les projets de développement à long terme.

10. Rayan Cherki [Meilleur « Trickster » 5 étoiles]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / France / Manchester City Note globale (OVR) 81 Vitesse (PAC) 75 Tir (SHO) 75 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 88 Défense (DEF) 21 Pied dominant Les deux

Doté d’une technique exceptionnelle digne d’un joueur cinq étoiles et d’une excellente maîtrise de son pied faible, Rayan Cherki est une véritable source de spectacle. Actuellement sous les couleurs de Manchester City, sa technique de dribble hors pair et ses passes décisives qui déjouent les défenses font de lui une arme imprévisible, capable de déstabiliser les défenseurs à tout moment.

Bellingham, Musiala et Wirtz peuvent d'emblée prendre le contrôle des matchs grâce à leur vision du jeu et leur efficacité devant le but, tandis que Pedri et Simons apportent maîtrise et polyvalence. Des espoirs tels que Güler, Yıldız et Mora demandent de la patience , mais s’épanouissent pour devenir des créateurs d’élite s’ils bénéficient d’un développement adapté. Cet équilibre entre stars immédiates et projets à long terme garantit que votre milieu de terrain reste redoutable tout au long de chaque saison d’EAFC 26.

Les meilleurs milieux offensifs centraux (CAM) pour les équipes des divisions inférieures

Petits budgets, grands esprits. Ces trois joueurs sont abordables, polyvalents et évoluent rapidement : ce sont les milieux offensifs parfaits dans EAFC 26 pour les clubs qui gravissent les échelons :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d'euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen Milieu offensif 10 à 15 millions d'euros 74 86

Mora est un créateur d'occasions immédiat dont les performances s'améliorent à l'entraînement. Paz se distingue par ses déplacements intelligents et son pied gauche redoutable. Echeverri apporte une touche de fantaisie entre les lignes à un prix très avantageux. Ils permettent aux outsiders de jouer au-dessus de leur niveau tout en conservant un potentiel de plus-value.

Les meilleurs milieux offensifs centraux pour les équipes de haut niveau

Vous avez besoin d’un impact immédiat pour la course au titre et les soirées européennes ? Voici les meilleurs milieux offensifs centraux d’EAFC 26, qui allient un jeu de passe d’élite à un potentiel de progression :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 170 à 180 millions d'euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern de Munich Milieu offensif 130 à 140 millions d'euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool Milieu offensif 140 à 150 millions d'euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelone Milieu offensif 110 à 120 millions d'euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs Milieu offensif 65 à 70 millions d'euros 84 89

Ces créateurs de jeu débloquent les défenses basses et s'épanouissent dans les transitions à rythme soutenu. Associez n'importe lequel d'entre eux à un attaquant redoutable et à des arrières latéraux qui montent en débordement, et vous créerez des occasions de grande qualité à volonté.

Jeunes talents bon marché au poste de milieu offensif dans le mode Carrière d'EAFC 26

Si votre budget est limité, voici les dix créateurs offrant le meilleur rapport qualité-prix, capables de devenir des meneurs de jeu de haut niveau à force de temps de jeu et d'encadrement :

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Rodrigo Mora 18 FC Porto Milieu offensif 17 à 25 millions d’euros 76 89 Nico Paz 21 Côme CAM 16 à 20 millions d'euros 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif 16 à 20 millions d'euros 79 86 Arda Güler 21 Real Madrid Milieu offensif/Ailier droit 38 à 42 millions d'euros 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen Milieu offensif 10 à 15 millions d'euros 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma Milieu offensif 12 à 18 millions d’euros 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City Milieu offensif 38 à 42 millions d'euros 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salzbourg Milieu offensif 16 à 22 millions d’euros 76 85 Fermín López 23 FC Barcelone Milieu offensif 31 à 36 millions d’euros 83 86 Giovanni Reyna 23 Mönchengladbach Milieu offensif 9 à 15 millions d'euros 75 81

Ces recrues ne greveront pas votre budget, mais pourraient devenir les meilleurs passeurs d’ici la troisième année. Concentrez vos plans de développement sur la vision du jeu, les passes courtes, l’agilité et l’endurance ; accordez-leur une grande liberté de mouvement au centre du terrain, avec un attaquant agressif devant eux, et vous verrez votre nombre de buts grimper.

Les 26 meilleurs jeunes joueurs de l'EAFC

L'attaque permet de remporter des matchs, mais c'est l'équilibre qui permet de remporter des trophées. Complétez votre effectif avec les meilleurs talents à chaque poste afin que vos milieux offensifs disposent toujours de solutions de passe et d'un soutien.

Meilleurs jeunes joueurs – Un tour d’horizon complet des joueurs de moins de 23 ans à tous les postes pour vous permettre de constituer rapidement la super-équipe de demain.

– Un tour d’horizon complet des joueurs de moins de 23 ans à tous les postes pour vous permettre de constituer rapidement la super-équipe de demain. Meilleurs jeunes défenseurs – Des organisateurs et des récupérateurs de ballon pour ancrer des lignes défensives capables de remporter des titres.

– Des organisateurs et des récupérateurs de ballon pour ancrer des lignes défensives capables de remporter des titres. Meilleurs jeunes milieux de terrain – Des moteurs et des artistes qui contrôlent le jeu, inversent les transitions et alimentent vos milieux offensifs centraux.

– Des moteurs et des artistes qui contrôlent le jeu, inversent les transitions et alimentent vos milieux offensifs centraux. Meilleurs joueurs – Des stars déjà confirmées pour élever votre niveau dès leur arrivée.

Continuez à expérimenter avec les postes et les plans de développement, et votre effectif ne sera jamais à court d’idées – ni de vainqueurs – lorsque cela comptera le plus.

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