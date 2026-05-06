Critique de PUBG: Battlegrounds – Toujours un concurrent de premier plan dans le genre Battle Royale

Bien qu’il s’apprête à fêter son neuvième anniversaire, PUBG: Battlegrounds reste un jeu multijoueur incontournable et qui vaut le détour. Considéré comme le précurseur de nombreux jeux de type « battle royale » qui ont suivi, PUBG constitue le point d’entrée idéal pour les nouveaux joueurs et a également beaucoup à offrir aux joueurs expérimentés.

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 23 mars 2017 Développeur PUBG Studios Éditeur Krafton Plateformes Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (testé)

PlayerUnknown, connu

Créé à l’origine par Brendan « PlayerUnknown » Greene, PUBG a vu le jour sous le nom de PlayerUnknown: Battlegrounds en 2017. Greene était surtout connu pour son mod « battle royale » de DayZ, puis pour le jeu H1Z1 « battle royale », qui lui ont tous deux permis de décrocher un poste au sein du studio coréen Bluehole. Celui-ci a rapidement été rebaptisé PUBG Corporation et a donné naissance à PUBG: Battlegrounds tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Depuis, PUBG a su s’imposer auprès des joueurs et des e-sportifs sur de multiples plateformes (il était d’ailleurs le quatrième jeu le plus diffusé sur Twitch au début de l’année 2025), mais dans un univers où se côtoient Battlefield, Fortnite et une multitude de Call of Duty, PUBG doit redoubler d’efforts pour se démarquer dans ce domaine qu’il a lui-même contribué à développer.

C’est là que mon test entre en jeu : je me suis plongé dans PUBG pour voir s’il a toujours le même attrait. Alors, choisissez votre équipement et sautez en parachute avec moi !

Jeu gratuit, pas de « pay-to-win »

La mise à jour 39.1 de PUBG, récemment mise en ligne, a transformé la carte classique de l’île d’Erangel en un désert glacé, ce qui n’est pas pour déplaire. Cela apporte un vent de fraîcheur au gameplay pour les joueurs de retour, tout en constituant une belle introduction pour les débutants, leur donnant un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre dans le jeu.

Si vous découvrez PUBG, voire les battle royales en général, voici l’essentiel : chaque carte peut accueillir jusqu’à 100 joueurs, et le but est simplement d’être le dernier survivant. Idéalement, en éliminant tous ceux que vous croisez. PUBG : Battlegrounds apporte de la variété grâce à plusieurs modes de jeu différents qui se débloquent une fois la formation de base terminée, et auxquels on accède via le menu principal, quelque peu encombré.

Ce menu divise le jeu en plusieurs sections : Jouer, Pass, Carrière, Personnaliser, Repaire, Atelier et Boutique. Il existe également des menus supplémentaires pour des éléments tels que les récompenses de connexion quotidiennes, les tutoriels, les actualités, etc. C’est dans la section « Jouer » que se déroule l’action, et je reviendrai en détail sur les modes de jeu disponibles (ainsi que sur les points importants à retenir) dans la section suivante.

Mais avant tout, je recommande à chacun d’explorer les différentes sections. « Pass » correspond exactement à ce que son nom indique : il permet de débloquer des récompenses au fur et à mesure de votre progression dans le jeu (par exemple, infliger 120 points de dégâts à des ennemis au cours d’une partie), et il existe une version Premium offrant de meilleures récompenses (esthétiques). La section « Carrière » vous permet de consulter toutes vos informations de classement et vos statistiques de joueur. La section « Personnalisation » vous permet de modifier votre personnage comme bon vous semble, mais gardez à l’esprit que les options initiales sont très limitées : six visages, deux t-shirts, neuf coupes de cheveux et six couleurs, pour les silhouettes masculines et féminines.

PUBG: Battlegrounds est un jeu gratuit ; vous trouverez donc davantage d’options de personnalisation dans les coffres et les casiers « Contraband », entre autres. Ces principales sources d’objets se trouvent dans l’onglet « Hideout » ; les coffres s’ouvrent à l’aide de clés et permettent d’obtenir des skins d’objets, qui doivent ensuite être rendus utilisables à l’aide de crédits. Les casiers « Contraband » s’ouvrent à l’aide de coupons et rapportent souvent de la ferraille ou d’autres devises du jeu, qui servent ensuite à fabriquer des objets dans l’onglet « Atelier ».

Tout cela fait partie intégrante des jeux F2P, mais les nouveaux joueurs peuvent sans crainte ignorer une grande partie de ces éléments au début et se lancer directement dans une partie. Et pour être honnête, la seule monnaie du jeu pour laquelle vous devrez dépenser de l’argent réel est le G-Coin, qui permet également d’ouvrir les casiers « Contraband ». Sinon, les missions rapportent beaucoup de butin, et tout ce que vous « achetez » dans le jeu est purement esthétique afin de garantir l’équité entre tous les joueurs (les casiers de contrebande peuvent parfois offrir du butin de rareté « Épique » – j’ai réussi à obtenir un skin de fusil plutôt stylé après avoir ouvert cinq casiers).

Cent ennemis

L’onglet « Jouer » regroupe les différents modes de jeu : Normal, Classé, Arcade, Entraînement et Personnalisé. Les parties Classées et Personnalisées sont réservées aux membres Plus ; il s’agit de l’abonnement spécial de PUBG qui débloque des objets supplémentaires et des médailles en jeu. Il existe même un mode de jeu e-sport dans le cadre de l’abonnement Plus, ce qui est logique étant donné que PUBG : Battlegrounds est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux e-sport du moment.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe encore beaucoup de contenu disponible gratuitement. Ainsi, si vous ne souhaitez pas vous plonger dans un guide e-sport de PUBG : Battlegrounds et que vous préférez passer directement aux choses sérieuses, vous devrez suivre une formation de base avant de pouvoir débloquer quoi que ce soit d’autre. Cela ne m’a toutefois pris qu’environ cinq minutes ; c’est donc rapide et facile à valider.

En parlant de tir, les armes offrent un impact sonore et visuel bien dosé, des fusils aux grenades, et les mouvements du joueur incluent la possibilité de sauter par-dessus des obstacles. Les mouvements du joueur semblent un peu flottants par rapport à des jeux multijoueurs plus récents comme ARC Raiders, axé sur le PvPvE, mais j’apprécie qu’il soit possible de changer d’épaule lors de la visée.

Les parties peuvent également se jouer en TPP (vue à la troisième personne) ou en FPP (vue à la première personne), selon que l’on privilégie un style de jeu plus défensif ou une approche plus offensive. Je suis un peu peureux, je préfère donc la TPP, car j’aime avoir la possibilité de m’enfuir si quelqu’un s’approche furtivement de moi. La FPP est toutefois plus immersive.

Le mode Arcade propose une option « Battle Royale intense » pouvant accueillir de 16 à 20 joueurs, ainsi qu’un « Team Deathmatch » à huit contre huit, mais le mode phare reste la partie massive à 100 joueurs en « chacun pour soi ». Les parties normales peuvent se jouer en solo ou en équipe de quatre joueurs maximum, et il est même possible de choisir d’être associé à des joueurs parlant la même langue que vous. Les véritables joueurs d’équipe peuvent même rejoindre et créer des clans, bien que cette fonctionnalité ne soit également disponible que via le service Plus.

Combattez pour survivre

J’ai testé PUBG sur PS5, et bien que la version PC soit sans doute plus performante, les joueurs sur console bénéficient d’un matchmaking inter-plateformes, ce qui garantit une participation toujours importante. Les parties normales commencent lorsque les joueurs sautent en parachute sur une carte choisie au hasard ou sélectionnée. Il en existe 10, bien qu’elles soient généralement limitées à cinq à la fois. Cette rotation apporte de la variété, mais l’inconvénient est que votre carte préférée risque de ne pas être aussi disponible que vous le souhaiteriez.

Parmi celles-ci, on trouve la mesa sablonneuse de Miramar ou encore la ville futuriste de Deston, mais j’apprécie particulièrement la toute nouvelle carte, Rondo, qui m’a surpris par son architecture et sa géographie d’inspiration est-asiatique. Je me suis parachuté dans une ferme abandonnée, je me suis équipé, puis je me suis retrouvé à me faufiler à travers une bambouseraie dense autour d’un lac. Ce fut également l’une de mes défaites les plus humiliantes : j’avais décidé de charger un autre joueur dont la tête ne cessait d’apparaître derrière une pagode, mais je me suis retrouvé à court de munitions avant même de l’avoir atteint.

PUBG encourage effectivement différents styles de jeu, et je suis généralement du genre prudent. Il m’arrive parfois de prendre des risques en atterrissant dans un endroit isolé, car j’ai constaté qu’on y trouve parfois des objets vraiment géniaux ; lors d’une partie, j’ai même découvert un lance-roquettes moins d’une minute après avoir atterri. Le risque entre en jeu dès que la zone de jeu désignée commence à rétrécir. Au départ, elle est petite, puis elle rétrécit encore toutes les quelques minutes, forçant les « campeurs » et les frileux comme moi à courir à toute vitesse vers la zone centrale.

Toute personne prise à l’extérieur est touchée par une « zone bleue » qui inflige des dégâts légers, mais constants. J’ai commis l’erreur d’essayer ma tactique « atterrir loin, progresser lentement vers l’intérieur des terres » sur la nouvelle carte gelée d’Erangel (qui comporte un effet de gel) et je suis mort avant même d’avoir aperçu un autre joueur. J’ai tout de même réussi, d’une manière ou d’une autre, à survivre à 65 d’entre eux, donc tout n’était pas si noir.

Les rouages de PUBG : Battlegrounds

Les butins disponibles pendant les parties sont en grande partie aléatoires (cette ferme avec le lance-roquettes ? Je ne l’ai plus jamais retrouvée à cet endroit), ce qui met fortement l’accent sur la recherche de ressources dès le début de la partie. C’est cette approche consistant à « prendre ce que l’on peut et espérer que tout se passe bien » qui distingue PUBG de la plupart de ses concurrents, associée à un ancrage plus solide dans un réalisme relatif (vous ne trouverez pas ici l’absurdité chaotique de Fortnite).

Exemple concret : les armes sont pour la plupart réalistes, allant des fusils d’assaut aux pistolets, sans oublier les armes de corps à corps comme la célèbre poêle emblématique du jeu. Les bombes fumigènes et les cocktails Molotov sont deux exemples d’armes à lancer, et certaines armes spéciales, comme l’arbalète, sont parfois disponibles ; au total, vous avez le choix entre un peu plus de 70 armes.

Il y a même près de 30 véhicules à prendre le contrôle, allant des vélos aux camping-cars, en passant par les drones, les motoneiges, les hydroglisseurs et même un motoplaneur. Leur maniabilité générale risque de déplaire quelque peu aux amateurs de jeux de conduite, mais en tant que moyen supplémentaire de se déplacer sur les cartes (dont certaines atteignent la taille généreuse de 8 x 8 km), ils remplissent leur fonction.

Mon verdict final : PUBG continue de se démarquer dans le genre Battle Royale

PUBG: Battlegrounds voit peut-être apparaître chaque année de nouveaux prétendants au titre, mais il n’est pour l’instant pas menacé d’être détrôné en tant que l’un des meilleurs jeux de battle royale. Entre ses collaborations régulières (notamment un récent crossover avec Dying Light : La Bête) et le lancement de nouvelles versions par Krafton (PUBG : Black Budget arrive bientôt), PUBG : Battlegrounds continue de briller.

Certes, ses graphismes ne sont pas aussi stylés ni aussi soignés que ceux des battle royales plus modernes, et certains joueurs pourraient trouver décevant le manque d’armes exotiques, mais l’expérience de base de PUBG : Battlegrounds reste une porte d’entrée exaltante vers les jeux de battle royale.

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PUBG : Battlegrounds

Le « battle royale » original