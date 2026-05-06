Recenzja gry PUBG: Battlegrounds – wciąż jeden z czołowych tytułów w gatunku battle royale

Mimo że zbliża się dziewiąta rocznica premiery, PUBG: Battlegrounds nadal pozostaje dynamiczną i wartą uwagi grą wieloosobową. PUBG, które można uznać za fundament wielu późniejszych gier typu battle royale, stanowi idealny punkt wyjścia dla nowych graczy, a także ma wiele do zaoferowania doświadczonym graczom.

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 23 marca 2017 r. Twórca PUBG Studios Wydawca Krafton Platformy Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (recenzja)

PlayerUnknown, znany

Pierwotnie stworzona przez Brendana „PlayerUnknown” Greene’a gra PUBG zadebiutowała w 2017 roku pod nazwą PlayerUnknown: Battlegrounds. Greene był najbardziej znany ze swojego modu battle royale do gry DayZ, a następnie z gry H1Z1 w trybie battle royale – obie te pozycje pomogły mu zdobyć pracę w koreańskim studiu Bluehole. Firma ta wkrótce zmieniła nazwę na PUBG Corporation i stworzyła grę PUBG: Battlegrounds, jaką znamy dzisiaj.

Od tego czasu PUBG zyskało popularność wśród graczy i zawodników e-sportowych na wielu platformach (na początku 2025 roku była to również czwarta najpopularniejsza gra streamowana na Twitchu), ale w świecie gier takich jak „Battlefield”, „Fortnite” i miliona różnych odsłon serii „Call of Duty” PUBG musi włożyć nieco więcej wysiłku, by wyróżnić się w niszy, którą sam pomógł stworzyć.

I tu właśnie pojawia się moja recenzja – dogłębnie przeanalizowałem PUBG, aby sprawdzić, czy nadal wydaje się świeża, więc wybierzcie swój ekwipunek i skoczcie ze mną na spadochronie!

Gra darmowa, bez modelu „pay-to-win”

Nie zaszkodzi też fakt, że niedawno pojawiła się aktualizacja PUBG 39.1, która zmieniła klasyczną mapę wyspy Erangel w zamarznięte pustkowie. To nie tylko odświeża rozgrywkę dla powracających graczy, ale także stanowi świetne wprowadzenie dla nowicjuszy, pokazujące, czego mogą się spodziewać po tej grze.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z PUBG, a nawet z grami typu battle royale w ogóle, sedno sprawy jest takie: na każdej mapie może znajdować się do 100 graczy, a celem jest po prostu przetrwanie jako ostatni. Najlepiej poprzez eliminowanie każdego, kogo zobaczysz. PUBG: Battlegrounds urozmaica rozgrywkę kilkoma różnymi trybami gry, które odblokowują się po ukończeniu podstawowego szkolenia i można je znaleźć w nieco zagraconym menu głównym.

Dzieli ono grę na kilka sekcji: Gra, Pass, Kariera, Dostosuj, Kryjówka, Warsztat i Sklep. Znajdują się tam również dodatkowe menu dotyczące takich elementów jak codzienne nagrody za logowanie, samouczki, aktualności i tak dalej. Sekcja „Graj” to miejsce, gdzie toczy się akcja, a w następnej sekcji omówię dostępne tryby gry (oraz ważne zastrzeżenia).

Najpierw jednak polecam wszystkim zapoznanie się z różnymi sekcjami. Sekcja „Pass” działa tak, jak sugeruje nazwa – odblokowuje nagrody poprzez rozgrywkę (np. zadanie 120 punktów obrażeń przeciwnikom w ciągu jednego meczu), a dostępna jest również wersja Premium z lepszymi (kosmetycznymi) nagrodami. W sekcji „Kariera” znajdziesz wszystkie informacje o rankingu i statystyki gracza. Sekcja „Dostosuj” pozwala modyfikować postać według własnego uznania, ale pamiętaj, że początkowe opcje są mocno ograniczone do sześciu twarzy, dwóch koszulek, dziewięciu fryzur i sześciu kolorów dla męskich i żeńskich typów sylwetki.

PUBG: Battlegrounds to gra typu free-to-play, więc więcej opcji personalizacji można znaleźć m.in. w skrzyniach i szafkach z kontrabandą. Te główne źródła przedmiotów znajdują się w zakładce „Kryjówka”; skrzynie otwiera się za pomocą kluczy, co odblokowuje skórki przedmiotów, które z kolei trzeba aktywować za pomocą kredytów. Szafki „Contraband” można otwierać za pomocą kuponów i często zawierają one złom lub inną walutę w grze, którą następnie wykorzystuje się do tworzenia przedmiotów w zakładce „Warsztat”.

To wszystko jest nieodłączną częścią gier typu F2P, ale nowi gracze mogą na początku spokojnie zignorować większość tych elementów i po prostu zacząć grać. Szczerze mówiąc, jedyną walutą w grze, na którą trzeba wydać prawdziwe pieniądze, są G-Coins, które również pozwalają otwierać szafki z kontrabandą. Poza tym misje dają mnóstwo nagród, a wszystko, co „kupujesz” w grze, ma charakter kosmetyczny, aby zapewnić równe szanse wszystkim graczom (skrzynki z kontrabandą mogą czasami zawierać łupy o rzadkości epickiej – po otwarciu pięciu skrzynek udało mi się zdobyć całkiem fajną skórkę do karabinu).

Stu przeciwników

Zakładka „Play” zawiera różne tryby gry: Normalny, Rankingowy, Arcade, Treningowy i Niestandardowy. Mecze rankingowe i niestandardowe są dostępne wyłącznie dla członków Plus; jest to specjalna subskrypcja w PUBG, która odblokowuje dodatkowe przedmioty i medale w grze. W ramach członkostwa Plus dostępny jest nawet tryb e-sportowy, co ma sens, biorąc pod uwagę, że PUBG: Battlegrounds nadal jest uważane za jedną z najlepszych gier e-sportowych na rynku.

Dobrą wiadomością jest to, że wciąż dostępnych jest mnóstwo darmowych treści. Jeśli więc nie chcesz zagłębiać się w poradnik e-sportowy dotyczący PUBG: Battlegrounds i od razu przejść do rzeczy, musisz ukończyć podstawowe szkolenie, zanim odblokują się kolejne elementy. Zajęło mi to jednak tylko około pięciu minut, więc można to szybko i łatwo zaliczyć.

A skoro mowa o strzelaniu – broń, od karabinów po granaty, zapewnia odpowiednią dawkę wrażeń dźwiękowych i wizualnych, a zestaw ruchów gracza obejmuje możliwość przeskakiwania przeszkód. Ruchy postaci wydają się nieco „pływające” w porównaniu z nowszymi grami wieloosobowymi, takimi jak skupiona na trybie PvPvE gra ARC Raiders, ale doceniam to, że podczas celowania można zmieniać ramię, z którego strzelamy.

Mecze można rozgrywać zarówno w trybie TPP (perspektywa trzeciej osoby), jak i FPP (perspektywa pierwszej osoby), co pozwala dostosować styl gry do preferencji – czy to bardziej defensywnych, czy też agresywnych. Jestem trochę tchórzem, więc wolę TPP, bo lubię mieć szansę na ucieczkę przed kimś, kto się do mnie zakrada. FPP jest jednak bardziej wciągające.

Tryb Arcade oferuje opcję intensywnej rozgrywki Battle Royale dla 16–20 graczy, a także tryb Team Deathmatch 8 na 8, ale główną atrakcją jest ogromna bitwa typu „każdy na każdego” z udziałem 100 graczy. W zwykłych meczach można grać solo lub w drużynach liczących maksymalnie cztery osoby, a dostępna jest nawet opcja, dzięki której gracz może mieć pewność, że zostanie przydzielony do drużyny z osobami mówiącymi tym samym językiem. Prawdziwi gracze zespołowi mogą nawet dołączać do klanów i je zakładać, choć ta opcja jest dostępna wyłącznie w ramach usługi Plus.

Walcz o przetrwanie

Recenzowałem PUBG na PS5 i choć wersja na PC jest prawdopodobnie lepsza pod względem wydajności, gracze konsolowi mają dostęp do systemu dobierania graczy międzyplatformowego, więc nigdy nie brakuje im przeciwników. Normalne mecze rozpoczynają się od zrzutu graczy na losowo wybraną lub wybraną przez nich mapę. Jest ich 10, choć zazwyczaj dostępnych jest tylko pięć naraz. Ta rotacja sprawia, że gra nie nudzi się, ale minusem jest to, że twoja ulubiona mapa może nie być tak często dostępna, jak byś chciał.

Są wśród nich piaszczyste płaskowyże Miramaru i miasto Deston z niedalekiej przyszłości, ale najbardziej podoba mi się najnowsza mapa, Rondo, która zaskoczyła mnie architekturą i ukształtowaniem terenu charakterystycznym dla Azji Wschodniej. Wylądowałem na spadochronie na opuszczonej farmie, zaopatrzyłem się w sprzęt, a potem skradając się przedzierałem się przez gęsty las bambusowy wokół jeziora. Była to również jedna z moich najbardziej haniebnych porażek, ponieważ postanowiłem zaatakować innego gracza, którego głowa ciągle wysuwała się zza pagody, ale skończyła mi się amunicja, zanim do niego dotarłem.

PUBG rzeczywiście zachęca do różnych stylów gry, a ja zazwyczaj należę do tych bardziej ostrożnych. Czasami jednak lubię zaryzykować i wylądować w odległym miejscu, bo zauważyłem, że można tam znaleźć naprawdę fajne przedmioty; w jednym z meczów już w ciągu minuty od lądowania odkryłem wyrzutnię rakiet. Ryzyko wkracza do gry, gdy wyznaczony obszar rozgrywki zaczyna się kurczyć. Na początku jest niewielki, a co kilka minut staje się jeszcze mniejszy, zmuszając graczy czekających w ukryciu i tchórzy, takich jak ja, do szaleńczego biegu w kierunku głównego obszaru.

Każdy, kto zostanie złapany poza nią, zostaje porażony przez „niebieską strefę”, która zadaje niewielkie, ale stałe obrażenia. Popełniłem błąd, próbując zastosować swoją taktykę „zaczynam z daleka, powoli posuwam się w głąb lądu” na nowej, zamarzniętej mapie Erangel (która ma efekt zamrażania) i zginąłem, zanim jeszcze zobaczyłem innego gracza. Mimo to udało mi się jakoś przetrwać dłużej niż 65 z nich, więc nie wszystko było takie złe.

Podstawy PUBG: Battlegrounds

Złote przedmioty w meczach pojawiają się w dużej mierze losowo (ta farma z wyrzutnią rakiet? Nigdy więcej jej tam nie znalazłem), przy czym duży nacisk kładzie się na zbieranie zasobów we wczesnej fazie gry. To właśnie ten nacisk na „zbieraj, co się da, i miej nadzieję na najlepsze” odróżnia PUBG od większości konkurentów, w połączeniu z silniejszym osadzeniem w względnym realizmie (nie znajdziesz tu chaotycznego absurdu znanego z Fortnite).

Przykład: broń jest w dużej mierze realistyczna – od karabinów szturmowych po pistolety, a także broń do walki wręcz, jak kultowa patelnia z tej gry. Bomby dymne i koktajle Mołotowa to dwa przykłady broni miotanej, a od czasu do czasu dostępne są też specjalne rodzaje broni, takie jak kusza; w sumie do wyboru jest nieco ponad 70 rodzajów broni.

Do dyspozycji graczy jest aż prawie 30 pojazdów, od rowerów po kampery, drony, skutery śnieżne, łodzie powietrzne, a nawet motoszybowiec. Fani gier wyścigowych mogą być nieco rozczarowani ogólną sterownością tych pojazdów, ale jako dodatkowy sposób poruszania się po mapach (z których niektóre mają imponujące wymiary 8×8 km) spełniają one swoje zadanie.

Mój ocena końcowa: PUBG nadal wyróżnia się w gatunku battle royale

Chociaż co roku pojawia się coraz więcej potencjalnych następców PUBG: Battlegrounds, to na razie nie grozi mu, że zostanie wyprzedzony jako jedna z najlepszych gier typu battle royale. Dzięki regularnym współpracom (w tym niedawnej kolaboracji z Dying Light: Bestia) oraz wprowadzaniu przez Krafton nowych wersji (wkrótce pojawi się PUBG: Black Budget), PUBG: Battlegrounds nadal błyszczy.

Co prawda grafika nie jest tak stylowa ani dopracowana jak w nowocześniejszych grach typu battle royale, a niektórzy gracze mogą czuć się rozczarowani brakiem egzotycznej broni, ale podstawowe wrażenia z gry w PUBG: Battlegrounds pozostają ekscytującym wprowadzeniem do świata gier typu battle royale.

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PUBG: Battlegrounds

Pierwsza gra typu battle royale