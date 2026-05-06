Recensione di PUBG: Battlegrounds – Ancora uno dei migliori titoli del genere Battle Royale

Nonostante si avvicini al suo nono anniversario, PUBG: Battlegrounds rimane un gioco multiplayer fondamentale e che vale davvero la pena provare. Considerato da molti il capostipite di tanti battle royale che sono seguiti, PUBG è il punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori e ha molto da offrire anche ai giocatori più esperti.

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 23 marzo 2017 Sviluppatore PUBG Studios Editore Krafton Piattaforme Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (versione recensita)

PlayerUnknown, noto come

Creato inizialmente da Brendan “PlayerUnknown” Greene, PUBG ha visto la luce come PlayerUnknown: Battlegrounds nel lontano 2017. Greene era famoso soprattutto per la sua mod battle royale di DayZ e per il successivo H1Z1 battle royale, che gli hanno permesso di ottenere un lavoro presso lo studio coreano Bluehole. L’azienda è stata presto ribattezzata PUBG Corporation e ha dato vita a PUBG: Battlegrounds così come lo conosciamo oggi.

Da allora PUBG si è dimostrato molto popolare tra i giocatori e gli appassionati di eSport su diverse piattaforme (all’inizio del 2025 era anche il quarto gioco più trasmesso su Twitch), ma in un mondo pieno di Battlefield, Fortnite e un milione di Call of Duty diversi, PUBG deve impegnarsi un po’ di più per distinguersi nel settore che ha contribuito a creare.

Ed è qui che entra in gioco la mia recensione: ho analizzato PUBG a fondo per vedere se sembra ancora fresco, quindi scegli il tuo equipaggiamento e lanciati con me!

Gioco gratuito, non “paga per vincere”

Non guasta che l’aggiornamento 39.1 di PUBG sia stato appena rilasciato, trasformando la classica mappa dell’isola di Erangel in una landa ghiacciata. Questo ravviva il gameplay per i giocatori che tornano a giocare, ma è anche un’ottima introduzione per i neofiti su cosa possono aspettarsi dal gioco.

Se sei nuovo a PUBG, o anche ai battle royale in generale, il concetto è questo: ogni mappa ospita fino a 100 giocatori e l’obiettivo è semplicemente quello di essere l’ultimo a rimanere in piedi. Idealmente, eliminando chiunque ti capiti a tiro. PUBG: Battlegrounds varia le cose con diverse modalità di gioco che si sbloccano dopo aver completato l’addestramento di base e che si trovano nel menu principale, un po’ affollato.

Questo suddivide il gioco in diverse sezioni: Gioca, Pass, Carriera, Personalizza, Nascondiglio, Workshop e Negozio. Ci sono anche menu extra per cose come i premi per il check-in giornaliero, i tutorial, le notizie e così via. "Gioca" è dove si svolge l’azione, e nella prossima sezione approfondirò le modalità di gioco disponibili (e le avvertenze importanti).

Prima di tutto, però, consiglio a tutti di esplorare le varie sezioni. “Pass” è proprio quello che sembra: sblocca ricompense attraverso il gameplay (ad es. infliggere 120 danni ai nemici in una sola partita), ed esiste una versione Premium con ricompense (estetiche) migliori. In “Carriera” troverai tutte le informazioni sulla classifica e le statistiche del giocatore. “Personalizza” ti permette di modificare il tuo personaggio come preferisci, ma tieni presente che le opzioni iniziali sono molto limitate: sei volti, due magliette, nove tagli di capelli e sei colori per i tipi di corpo maschili e femminili.

PUBG: Battlegrounds è un gioco free-to-play, quindi troverai più opzioni di personalizzazione nei forzieri e negli armadietti “Contraband”, tra gli altri posti. Questi principali punti di ottenimento degli oggetti si trovano nella scheda “Hideout”; i forzieri si aprono con le chiavi e sbloccano le skin degli oggetti, che a loro volta devono essere rese effettivamente utilizzabili tramite i Crediti. Gli armadietti "Contraband" si aprono con i coupon e spesso regalano "Scrap" o altra valuta di gioco, che poi puoi usare per creare oggetti nella scheda "Workshop".

Tutto questo fa parte integrante dei titoli F2P, ma i nuovi giocatori possono tranquillamente ignorare gran parte di queste cose all’inizio e buttarsi subito nella partita. E, a dire il vero, l’unica valuta di gioco per cui dovresti spendere soldi veri sono i G-Coins, che servono anche per aprire gli armadietti “Contraband”. Per il resto, le missioni regalano un sacco di roba, e tutto quello che “compri” nel gioco è solo estetico, per mantenere l’equilibrio tra i giocatori (gli armadietti del Contraband a volte possono regalare bottini di rarità Epica – io sono riuscito a ottenere una skin per il fucile davvero figa dopo averne aperti cinque).

Cento nemici

La scheda “Gioca” nasconde le varie modalità di gioco: Normale, Classificata, Arcade, Allenamento e Personalizzata. Le partite Classificate e Personalizzate sono disponibili solo per gli abbonati Plus; si tratta dell’abbonamento speciale di PUBG che sblocca oggetti extra e medaglie di gioco. C’è persino una modalità eSport nell’abbonamento Plus, il che ha senso visto che PUBG: Battlegrounds è ancora considerato uno dei migliori giochi eSport in circolazione.

La buona notizia è che ci sono ancora un sacco di contenuti disponibili gratis. Quindi, se non vuoi perdere tempo a studiare una guida agli esports di PUBG: Battlegrounds e vuoi andare dritto al sodo, dovrai completare l’addestramento di base prima che si sblocchi qualsiasi altra cosa. Comunque, a me ci sono voluti solo circa cinque minuti, quindi è una cosa veloce e facile da sbrigare.

A proposito di spari, le armi hanno il giusto impatto audio e visivo, dai fucili alle granate, e le mosse del giocatore includono la possibilità di scavalcare gli ostacoli. I movimenti del personaggio sembrano un po’ fluttuanti se paragonati a giochi multiplayer più recenti come ARC Raiders, incentrato sul PvPvE, ma apprezzo il fatto che sia possibile cambiare spalla mentre si prende la mira.

Le partite si possono giocare sia in TPP (prospettiva in terza persona) che in FPP (prospettiva in prima persona), a seconda che tu preferisca uno stile di gioco più difensivo o un approccio più aggressivo. Sono un po’ un codardo, quindi preferisco la TPP, perché mi piace avere la possibilità di scappare da qualcuno che mi si avvicina di soppiatto. La FPP è però più coinvolgente.

La modalità Arcade offre un’opzione “Battle Royale Intenso” da 16 a 20 giocatori, oltre a un “Team Deathmatch” otto contro otto, ma il clou della giornata è la gigantesca battaglia tutti contro tutti con 100 giocatori. Le partite normali si possono giocare da soli o in squadre fino a quattro persone, e c’è persino l’opzione per assicurarti di essere abbinato a persone che parlano la tua stessa lingua. I veri giocatori di squadra possono anche unirsi e creare dei clan, anche se questa funzione è disponibile solo con Plus.

Combatti per sopravvivere

Ho recensito PUBG su PS5 e, sebbene la versione per PC sia probabilmente migliore in termini di prestazioni, i giocatori su console hanno a disposizione il matchmaking multipiattaforma, quindi non mancano mai i giocatori. Le partite normali iniziano con i giocatori che si lanciano con il paracadute su una mappa scelta a caso o selezionata. Ce ne sono 10, anche se di solito sono limitate a cinque alla volta. Questa rotazione mantiene il gioco sempre fresco, ma il lato negativo è che la tua mappa preferita potrebbe non essere disponibile quanto vorresti.

Tra queste ci sono la mesa sabbiosa di Miramar e la città futuristica di Deston, ma mi piace soprattutto la mappa più recente, Rondo, che mi ha sorpreso con la sua architettura e geografia tipiche dell’Asia orientale. Mi sono paracadutato in una fattoria abbandonata, mi sono equipaggiato e poi mi sono ritrovato a muovermi furtivamente tra una fitta boscaglia di bambù intorno a un lago. Questa è stata anche una delle mie sconfitte più ignobili, perché ho deciso di caricare un altro giocatore che continuava a spuntare da dietro una pagoda, solo per rimanere senza munizioni prima di raggiungerlo.

PUBG incoraggia diversi stili di gioco, e di solito io sono il tipo più prudente. A volte mi piace rischiare atterrando in un posto sperduto, perché ho scoperto che lì si possono trovare oggetti davvero fantastici; in una partita ho trovato un lanciarazzi entro un minuto dall’atterraggio. Il rischio entra in gioco quando l’area di gioco designata inizia a restringersi. All’inizio è piccola e ogni pochi minuti si riduce ancora di più, costringendo i “campisti” e i codardi come me a correre come matti verso l’area centrale.

Chiunque venga sorpreso fuori da essa viene colpito dalla “Zona Blu”, che infligge danni lievi ma costanti. Ho commesso l’errore di provare la mia tattica “partire da lontano, avanzare lentamente verso l’interno” sulla nuova mappa ghiacciata di Erangel (che ha un effetto congelante) e sono morto prima ancora di vedere un altro giocatore. Sono comunque riuscito in qualche modo a sopravvivere a 65 di loro, quindi non è andata poi così male.

I dettagli di PUBG: Battlegrounds

I bottini nelle partite sono in gran parte casuali (quella fattoria con il lanciarazzi? Non l’ho mai più trovata lì), con una forte enfasi sulla ricerca di risorse nelle prime fasi del gioco. È proprio questa attenzione al “prendi quello che puoi e spera per il meglio” che distingue PUBG dalla maggior parte dei suoi concorrenti, unita a un approccio più radicato nel realismo relativo (qui non troverai l’assurdità caotica di Fortnite).

Un esempio calzante: le armi sono per lo più realistiche, con un arsenale che spazia dai fucili d’assalto alle pistole, oltre ad armi da mischia come l’iconica padella del gioco. Le bombe fumogene e le bombe molotov sono due esempi di armi da lancio, con alcune armi speciali come la balestra disponibili di tanto in tanto; in totale ci sono poco più di 70 armi tra cui scegliere.

Ci sono addirittura quasi 30 veicoli da guidare, dalle biciclette ai camper, dai droni alle motoslitte, dalle imbarcazioni a scafo galleggiante fino a un aliante a motore. Potrebbero lasciare un po’ perplessi gli appassionati di giochi di guida per la loro maneggevolezza in generale, ma come ulteriore modo per spostarsi sulle mappe (alcune delle quali misurano ben 8×8 km) fanno il loro dovere.

Il mio verdetto finale: PUBG continua a distinguersi nel genere battle royale

PUBG: Battlegrounds potrebbe vedere apparire ogni anno nuovi potenziali successori, ma per ora non corre il rischio di essere superato come uno dei migliori giochi battle royale. Tra le sue collaborazioni regolari (tra cui un recente crossover con Dying Light: La Bestia) e il lancio di nuove versioni da parte di Krafton (PUBG: Black Budget è in arrivo), PUBG: Battlegrounds continua a brillare.

Certo, la grafica non è elegante e raffinata come quella dei battle royale più moderni, e alcuni giocatori potrebbero trovare deludente la mancanza di armi esotiche, ma l’esperienza di base di PUBG: Battlegrounds rimane un’emozionante porta d’accesso al mondo dei giochi battle royale.

★ The original battle royale PUBG: Battlegrounds Acquistalo su Eneba

————–

PUBG: Battlegrounds

Il battle royale originale