Critique du jeu EA Sports UFC 5 : brutal, mais apaisant

Je fréquente ce genre de jeux depuis longtemps, suffisamment longtemps pour savoir exactement dans quel état d’esprit j’ai envie d’en lancer un et de rédiger une critique d’EA Sports UFC 5. Je le lance quand j’ai la tête qui tourne ou quand j’ai simplement envie d’un jeu qui me donne vraiment du fil à retordre.

Certains jours, j’ai simplement envie de choisir un combattant et de ressentir chaque échange. La pression sur la garde, la baisse d’endurance après de mauvaises enchaînements, ce moment où un coup bien placé renverse soudainement tout le combat. UFC 5 frappe fort dans ces situations où les combats restent tendus d’une manière que la plupart des jeux de combat n’atteignent jamais vraiment.

En dehors de l’octogone, le résultat est moins homogène. Certains modes fonctionnent bien mieux que d’autres, et le mode Carrière ne m’a jamais captivé autant que je l’espérais au départ. Le fantasme consistant à « devenir un combattant de l’UFC » manque de substance, et j’ai fini par passer d’un mode à l’autre au lieu de m’engager dans un parcours bien défini.

Malgré tout cela, je ne cesse de rejouer à ce jeu. Non pas parce que tout fonctionne comme je l’attends, car, honnêtement, ce n’est pas le cas. Il y a des lacunes et des choix de conception qui me laissent encore perplexe. Mais lorsque j’ai envie d’un jeu où je peux me donner à fond dans un combat et vraiment le ressentir, c’est toujours UFC 5 qui finit par s’afficher sur mon écran .

C’est de là que vient cette critique. Des heures passées en mode carrière, des combats aléatoires, des séances d’entraînement et de nombreuses revanches acharnées. Je vais vous expliquer en quoi UFC 5 est génial, où il pêche, et pourquoi il figure toujours dans ma bibliothèque comme mon jeu de combat de prédilection lorsque j’ai besoin de me défouler.

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Mes premières impressions : ce jeu veut vous faire mal

Je souhaite commencer mon test d’EA Sports UFC 5 en vous faisant part d’une impression que j’ai eue dès le premier démarrage du jeu : il semblait déjà différent avant même que je ne lance le moindre coup de poing. L’ambiance est plus sombre et plus sérieuse, ce qui donne au jeu un ton plus proche d’une retransmission de soirée de combat que d’un titre sportif classique.

Dès que vous entrez dans l’octogone, cette impression se confirme encore davantage. Les mouvements semblent plus lourds, les combattants ne se déplacent plus avec la même aisance qu’auparavant, et chaque pas ou chaque coup manqué a un poids réel. Vous êtes davantage conscient de votre placement et vous comprenez bien mieux qu’une seule mauvaise décision peut faire basculer tout un round en votre défaveur.

Le changement de rythme est également très marquant. Les échanges ne se transforment plus aussi souvent en une simple frappe aléatoire sur les boutons, et la pression commence à paraître dangereuse plutôt que simplement bruyante. Quand un adversaire vous accule, vous le ressentez, et lorsque vous paniquez, le jeu vous le fait payer.

Ce qui m’a vraiment convaincu dès le début, c’est la rapidité avec laquelle UFC 5 montre les dents : il ne vous ménage pas et n’essaie pas de vous mettre à l’aise. Dès vos premiers combats, vous constatez à quel point il peut être impitoyable ; vos mauvaises habitudes sont rapidement mises à nu et les rounds bâclés dégénèrent rapidement.

Dès le départ, UFC 5 affiche clairement son orientation. Il est plus lent et plus intense que les titres précédents, et il veut que chaque échange compte, car dès que vous cessez de respecter ce qui se passe devant vous, le jeu vous le rappelle.

Le combat est la véritable vedette d’UFC 5

Tout ce que j’apprécie le plus dans UFC 5 me ramène toujours au même point : les combats eux-mêmes. Quel que soit le mode dans lequel je me trouve, dès que l’arbitre demande : « Prêts à combattre ? », je suis captivé. C’est là que l’UFC 5 prend tout son sens et que se trouvent la plupart de ses meilleurs moments.

Les frappes sont puissantes, dangereuses et incroyablement satisfaisantes

C’est en combat debout que l’UFC 5 me semble le plus vivant. La première chose que l’on remarque, c’est l’impact : chaque coup de poing donne l’impression de toucher réellement quelque chose. Les jabs ne ressemblent pas à de légères tapotements, et les coups bien placés ont un poids que l’on voit et que l’on ressent immédiatement.

La vitesse joue également un rôle important ici. Les combattants plus légers se déplacent et frappent bien plus vite, tandis que les plus lourds semblent plus lents mais plus redoutables ; cette différence modifie donc votre approche de chaque combat. On ne peut pas boxer un poids lourd de la même manière qu’on met la pression sur un poids mouche, et le jeu réussit bien à vous obliger à respecter cela.

L’endurance compte bien plus que ce que l’on pourrait croire. Si vous vous mettez à frapper comme si c’était le premier round pendant tout le combat, UFC 5 vous remettra rapidement à votre place. Les enchaînements et les coups manqués vous épuisent, et dès que votre jauge commence à baisser, tout le reste suit. Vos mains ralentissent, votre défense s’affaiblit, et soudain, il suffit d’une seule erreur d’appréciation pour que vous vous retrouviez au tapis.

C’est aussi pour cela que les K.O. procurent tant de satisfaction dans ce jeu, où ils ne résultent pas toujours d’enchaînements de dix coups. Beaucoup d’entre eux découlent d’une seule contre-attaque bien placée ou d’une attaque lancée au mauvais moment. Ces K.O. fulgurants comptent parmi mes meilleurs moments dans UFC 5, car ils semblent soudains et réalistes.

C’est pour toutes ces raisons que le combat debout est ce qui me plaît le plus dans UFC 5. Lorsque vous échangez des coups debout, que vous gérez l’espace, que vous surveillez votre endurance et que vous guettez cette unique ouverture, le jeu atteint un rythme que peu de titres de sport parviennent à égaler. C’est cet aspect d’UFC 5 qui me donne sans cesse envie d’y revenir.

Lutte au sol et combat au sol – Réalistes mais épuisants

C’est là que l’UFC 5 et moi commençons à nous affronter.

Dès qu’un combat passe au sol, l’ambiance change complètement pour moi. Les amenés au sol s’enchaînent rapidement, et dès qu’un adversaire doué en grappling se retrouve au-dessus de vous, le combat peut ralentir très vite. Pas à la manière d’une partie d’échecs tactique, mais plutôt avec cette envie de se dire : « S’il vous plaît, laissez-moi me relever. »

Les remontées sont la partie la plus difficile pour moi. Lorsqu’un grappler décide de s’asseoir sur mon combattant, j’ai parfois l’impression d’être coincé là pour toujours. Je surveille les jauges, j’anticipe les transitions, je dépense mon endurance et j’espère avoir bien interprété la situation. Après quelques mauvaises anticipations, la moitié du round est déjà passée et rien de passionnant ne s’est produit, si ce n’est que mon moral est en chute libre.

Je pense que si cela me touche autant, c’est en partie parce que ma zone de confort a toujours été le combat debout. Je me suis entraîné à la boxe dans la vie réelle, et cela se voit dans ma façon de jouer. Je recherche le timing, l’espacement et des échanges nets. Au sol, cette fluidité disparaît. Le jeu se résume alors à des barres et à de petites actions, et c’est là que, pour moi, UFC 5 est le moins amusant.

Pour être honnête, le combat au sol semble en effet plus proche du vrai MMA qu’auparavant : la pression en position dominante fait peur et les mauvaises positions ont réellement de l’importance. Se retrouver coincé sous un adversaire puissant est une expérience désagréable, ce qui, pour être honnête, est sans doute le but recherché. UFC 5 souhaite clairement que le combat au sol soit épuisant, voire dangereux.

Le problème, c’est que le réalisme ne va pas toujours de pair avec le plaisir. Pour les joueurs qui adorent le grappling, cela pourrait bien être l’un des points forts du jeu. Pour les joueurs comme moi, c’est de loin la partie la plus épuisante. Ce n’est pas un défaut, mais cela divise beaucoup, et c’est souvent la partie du combat où je me contente d’essayer de survivre pour pouvoir revenir à ce que l’UFC 5 fait de mieux.

Commandes et courbe d’apprentissage – Facile à prendre en main, difficile de rester au top

À première vue, dans cette critique d’EA Sports UFC 5, on constate assez clairement que le jeu est facile à prendre en main. Vous pouvez confier la manette à n’importe qui, lui expliquer comment donner un jab et parer, et cette personne tiendra le coup pendant un round.

Mais rester au top dans ce jeu est une tout autre affaire. Dès que vous commencez à vous intéresser aux enchaînements et à l’endurance, UFC 5 se transforme en un jeu qui met véritablement votre mémoire musculaire à l’épreuve.

Votre niveau de jeu dépend en grande partie de la précision de vos commandes. Si vous précipitez un enchaînement ou que vous effectuez une suite de coups erronée, le jeu ne vous le cache pas. Soit vous ratez votre coup, soit vous vous retrouvez en plein dans un coup adverse. Lorsque les choses tournent mal, vous le ressentez immédiatement , ce qui fait que chaque habitude – bonne ou mauvaise – transparaît dans vos combats.

C’est pourquoi je passe effectivement du temps en mode entraînement. J’y vais pour enchaîner des combos, tester les distances et m’habituer aux déplacements des combattants. La possibilité de basculer entre une IA « basique » et une IA « expérimentée » peut sembler anodin, mais cela aide énormément. L’une vous permet de vous concentrer sur l’exécution, l’autre vous oblige à réagir et à peaufiner vos techniques.

Au fil du temps, vous commencez à vous rendre compte à quel point le temps passé à l’entraînement est important. Les combattants que vous n’avez pas touchés depuis des semaines vous semblent soudainement moins à la hauteur. Le timing défaillit, les anticipations arrivent trop tard. Mais lorsque vous restez constant, tout s’enchaîne mieux. Vous cessez de paniquer dans les situations difficiles.

UFC 5 met vraiment en valeur ce genre de répétition. Plus vous passez de temps à découvrir les sensations réelles du jeu, moins il s’agit d’appuyer frénétiquement sur les boutons et plus cela relève du contrôle. Et lorsque ce contrôle devient instinctif, les combats prennent une toute autre dimension.

Le mode Carrière : quel rêve manqué

Le mode Carrière était celui que je souhaitais le plus apprécier. Sur le papier, il devrait être le cœur d’UFC 5. Je m’attendais à créer un combattant, à le faire progresser, à disputer des combats et à gravir les échelons jusqu’à la plus grande scène. En pratique, la routine devient lassante bien plus vite que je ne l’avais prévu.

Je passe la majeure partie de mon temps coincé dans le même rythme : accepter un combat → s’entraîner → simulation → combattre. Puis recommencer. Il n’y a rien de mal à cette structure, mais UFC 5 ne fait pas grand-chose pour donner l’impression d’un véritable parcours. Il n’y a pratiquement pas d’histoire, aucun moment qui me donne l’impression que mon combattant est en train de devenir quelqu’un.

De ce fait, la progression finit par sembler monotone. Certes, je m’améliore sur le papier, mais j’ai rarement l’impression que les choses changent. Même les victoires n’ont guère d’importance, si ce n’est que les chiffres augmentent.

Le volet contractuel n’a pas aidé non plus. Percer à l’UFC m’a semblé bien plus difficile que cela n’aurait dû l’être, et pas d’une manière satisfaisante. J’ai passé beaucoup de temps coincé à combattre au sein de la WFA, enchaînant les combats les uns après les autres, dans l’attente que quelque chose se passe. Au lieu d’éprouver cette soif de faire mes preuves, j’avais surtout l’impression de tourner en rond sans véritable ligne directrice.

Je tiens à préciser clairement dans cette critique d’EA Sports UFC 5 que le principal problème du mode Carrière est qu’il ne parvient pas à motiver le joueur. Certes, les combats en eux-mêmes restent de grande qualité, mais l’univers fantastique qui les entoure ne m’a jamais vraiment captivé. Je ne faisais que passer d’un menu à l’autre pour pouvoir retourner dans l’octogone, plutôt que de courir après les ceintures et de me forger une réputation.

C’est dans « Contrats de combat » que je m’amuse vraiment

Le mode « Contrats de combat » est celui vers lequel je reviens sans cesse, alors que je ne l’avais même pas prévu. Je m’y suis lancé par curiosité, puis j’ai peu à peu réalisé que j’y passais plus de temps qu’ailleurs. Il élimine une grande partie du superflu et recentre l’attention là où je le souhaite : sur l’octogone.

La principale raison pour laquelle ce mode me convient, c’est son ambiance. Je combats lors de véritables galas de l’UFC, avec de vrais combattants et dans de vraies arènes. La présentation se rapproche davantage d’une véritable soirée de combat, et cela suffit déjà à rendre chaque match plus significatif que de passer d’un menu à l’autre en mode Carrière.

J’apprécie également le caractère aléatoire du jeu. Je ne contrôle pas entièrement qui je vais affronter ni le type de combat dans lequel je me retrouve, et cette imprévisibilité permet de renouveler l’intérêt. Certains combats semblent parfaits pour mon style, tandis que d’autres sont un véritable cauchemar. Quoi qu’il en soit, je suis poussé à m’adapter plutôt que de me cantonner à une seule stratégie confortable et de m’y accrocher.

Un autre atout majeur que je tiens à souligner dans mon test d’EA Sports UFC 5, c’est la clarté de l’approche. Le mode « Contrats de combat » ne cherche pas à vous vendre un rêve à long terme. Je choisis simplement un contrat, je combats et je fais face à ce qui se présente à moi. Pour quelqu’un comme moi – qui joue à UFC 5 pour le combat –, ce mode convient parfaitement.

Le fonctionnement de la difficulté joue également un rôle essentiel dans cette expérience. Vous ne pouvez littéralement pas choisir vous-même le niveau de difficulté ; chaque contrat a le sien, ce qui modifie complètement l’ambiance d’un combat.

Difficulté Expérience / Sensation Résultat type Impression générale Facile Cela ressemble davantage à un échauffement qu’à un véritable test Des manches sans faute, parfois des victoires dès la première manche Très accessible, peu exigeant Normal Le niveau monte légèrement, les erreurs commencent à avoir des conséquences Vous maîtrisez globalement la situation, mais les erreurs commencent à vous coûter cher Difficulté modérée Difficile Les adversaires ripostent, cela demande une véritable réflexion et une stratégie Les victoires sont gratifiantes, les défaites sont logiques Le niveau de difficulté semble bien dosé Avantages Les adversaires opposent une forte résistance, vous devez réfléchir à vos actions Les victoires sont satisfaisantes, les défaites semblent justes Équilibré et captivant Légendaire Les combattants sont d’une précision incroyable, avec des coups rapides et une pression incessante ; la moindre petite erreur peut mettre fin au combat Des combats extrêmement difficiles : même les plus petites erreurs vous coûtent cher Une difficulté brutale, mais pas injuste

Dans les combats faciles, j’en ai généralement vite fini. Un round sans histoire, voire une victoire dès le premier round, et cela ressemble davantage à un échauffement qu’à un véritable test. Le niveau « normal » fait monter un peu la barre. Je contrôle toujours la plupart des combats, mais les erreurs commencent à me coûter cher.

C’est dans les niveaux « Difficile » et « Pro » que je commence à me sentir vraiment à l’aise. Les adversaires ripostent, et je dois réellement réfléchir à ce que je fais. Les victoires sont gratifiantes à ce niveau, et les défaites sont généralement compréhensibles.

Le niveau « Légendaire », c’est une autre histoire.

Chaque fois qu’un contrat « Legendary » apparaît, je sais d’emblée que je vais souffrir ; les combattants sont incroyablement affûtés. Les coups pleuvent à un rythme effréné, la pression ne faiblit jamais. Je n’ai toujours pas remporté de combat « Legendary », et certains d’entre eux m’ont vraiment donné envie de frapper l’écran de ma télévision. Non pas parce qu’ils semblaient buggés, mais parce que l’écart de niveau est brutal. Une seule petite erreur et le combat est pratiquement terminé.

C’est pour cette raison que « Contrats de combat » finit par être le mode que je recommanderais le plus, à une condition. Si vous appréciez le combat à l’état pur et que vous aimez vous tester à différents niveaux, c’est de loin le mode le plus abouti d’UFC 5. Mais si vous êtes ici principalement pour une progression à long terme ou pour l’histoire, cela ne suffira probablement pas à lui seul.

Les modes auxquels je n’ai pratiquement pas joué (et pourquoi)

Il y a quelques modes dans UFC 5 auxquels je n’ai pratiquement pas joué, et cela tient principalement à ma façon de jouer.

Le plus important, c’est « Fight Now ». Je l’ai essayé, mais je n’ai jamais réussi à m’y habituer. Pour une raison que j’ignore, les commandes ne me semblaient pas naturelles. Les actions que j’effectuais habituellement sur une bonne manette PS5 ne se traduisaient soudain plus comme je m’y attendais, ce qui ne cessait de perturber mon rythme. Lorsqu’un jeu de combat vient perturber ma mémoire musculaire, j’ai du mal à apprécier tout ce qu’il essaie d’offrir par ailleurs.

Les modes en ligne ne sont pas non plus mon truc. Ils constituent clairement une part importante de l’écosystème d’UFC 5, et je comprends pourquoi. Combats compétitifs, classement, progression en ligne : tout cet aspect du jeu s’adresse aux joueurs qui recherchent des adversaires humains en permanence et des classements à gravir sur le long terme. Ce n’est tout simplement pas ce qui m’attire.

Je passe la majeure partie de mon temps sur UFC 5 hors ligne. Mode Carrière, contrats de combat, séances d’entraînement, essais rapides avec des combattants que je n’utilise pas d’habitude. C’est là que le jeu correspond à mes habitudes. C’est un jeu que je lance pour des combats intenses, pas quelque chose auquel je me connecte tous les jours pour maintenir une série de victoires.

C’est pour cette raison qu’UFC 5 me semble avant tout un jeu « hors ligne d’abord ». En résumé, mon avis sur EA Sports UFC 5 est qu’il s’agit d’un jeu de combat très personnel.

Un jeu où le combat principal oppose moi-même, l’IA et ma capacité à réellement comprendre les mécanismes du jeu. Et c’est cet aspect-là qui m’a donné envie de continuer à y jouer.

Présentation et authenticité : UFC 5 a tout d’un grand

À mes yeux, UFC 5 est de loin le plus abouti de toute la série sur le plan visuel. Le passage au moteur Frostbite se remarque partout, surtout une fois que le combat commence réellement. Les textures de la peau sont plus réussies et les combattants se déplacent enfin d’une manière qui se rapproche davantage des retransmissions réelles que des animations de jeu.

Les modèles des combattants sont excellents dans l’ensemble. Les visages sont plus nets, les corps paraissent plus naturels et les différences de taille ressortent plus clairement. On perçoit les catégories de poids rien qu’à la façon dont les combattants occupent l’écran : les combattants des divisions légères semblent rapides et élancés, tandis que ceux des divisions plus lourdes paraissent massifs et intimidants.

C’est au niveau du système de dégâts que tout cela prend tout son sens : les coupures s’ouvrent et le sang ne s’efface pas. À mesure que les rounds avancent, les combattants ne sont plus « propres ». Leurs visages se transforment et l’aspect visuel d’un combat raconte une histoire sans qu’un seul menu ne s’affiche.

Les rediffusions ont d’autant plus d’impact. Les mises au tapis au ralenti, les reprises chancelantes et les échanges en fin de round paraissent brutaux, dans le bon sens du terme. Cela renforce l’impression que vous assistez à un combat physique.

Les entrées sur le ring et les présentations d’avant-combat jouent également un rôle important. Le travail de la caméra, le rythme, la manière dont les combattants sont cadrés : tout cela contribue à créer de la tension. Ajoutez à cela la conception sonore – pensez au bruit de la foule, à l’impact des coups et aux bruits provenant des coins – et le jeu réussit parfaitement à vous plonger dans l’ambiance d’une soirée de combat.

UFC 5 peut certes présenter quelques faiblesses dans certains de ses modes, mais en ce qui concerne l’aspect visuel et sonore des combats, il offre une expérience bien supérieure à celle de n’importe quel autre grand jeu UFC qui l’a précédé.

Comment profiter davantage d’EA Sports UFC 5 ?

La principale leçon à retenir de mon test d’EA Sports UFC 5 est la suivante : ne le considérez pas comme un moyen d’affirmer votre puissance. Ce jeu est bien plus agréable lorsque vous abordez chaque combat comme un problème à résoudre.

Sérieusement, passez du temps en mode entraînement. Enchaînez quelques combos simples, apprenez à maîtriser vos portées et familiarisez-vous avec la façon dont l’endurance s’épuise réellement. Passer d’une IA « basique » à une IA « experte » aide beaucoup, surtout si vous souhaitez corriger vos mauvaises habitudes avant qu’elles ne se manifestent lors de vrais combats.

Il est également important que vous soyez honnête avec vous-même quant au niveau de difficulté. Les « Contrats de combat » constituent un bon moyen de vous faire une idée, puisque chaque contrat fixe le niveau pour vous. Si les modes « Difficile » ou « Pro » vous semblent tendus mais équitables, restez-y. Si le mode « Légendaire » ne cesse de transformer chaque combat en calvaire, il n’y a aucune honte à revenir en arrière. UFC 5 donne le meilleur de lui-même lorsque les combats sont stressants, mais pas désespérés.

Si, comme moi, vous détestez le grappling, adaptez votre stratégie en conséquence. Choisissez des combattants forts en combat debout et ne vous épuisez pas à chercher la victoire par KO ou soumission. Plus vous restez calme debout, plus vous gardez le contrôle sur le déroulement du combat.

Mais surtout, jouez à UFC 5 pour ce qu’il fait de mieux. Si vous vous lancez en cherchant une histoire complexe ou un parcours de carrière qui vous transporte, vous risquez de vous lasser rapidement. Si vous vous lancez en recherchant des combats intenses qui vous font réellement transpirer les mains, le jeu prend tout son sens.

Mon verdict global sur UFC 5 – Un excellent endroit pour combattre, mais un endroit peu propice à la vie quotidienne

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Après tout ce temps passé avec UFC 5, c’est la phrase qui me reste en tête. C’est un endroit formidable pour combattre, mais difficile à vivre. À l’intérieur de l’octogone, les combats sont les meilleurs que la série ait jamais proposés : les échanges de coups sont tendus, les dégâts comptent vraiment et on se laisse facilement emporter par les combats. C’est également un exutoire émotionnel parfait ; quelques rounds intenses suffisent à me vider véritablement la tête.

En dehors de la cage, le jeu perd de son intérêt. Le mode Carrière manque de motivation, la structure globale semble un peu légère, et certains modes donnent l’impression d’avoir été bâclés, avec des pics de difficulté inégaux. Ce qu’il faut retenir de mon test d’EA Sports UFC 5, c’est que ce titre ne s’adresse pas à tout le monde, mais si vous aimez les combats intenses qui font appel à vos compétences, je ne peux que vous le recommander.

Ne vous attendez simplement pas à une progression approfondie ni à une histoire élaborée. Je le garde installé chez moi car, lorsque j’ai besoin de me défouler et de repartir plus serein, c’est le jeu que je lance.

Les points forts Inconvénients ✅ Des combats brutaux et gratifiants



✅ Des mécanismes de combat réalistes



✅ Des graphismes et une présentation soignés



✅ Un gameplay axé sur la technique



✅ Une atmosphère immersive ❌ Mode carrière peu convaincant



❌ Progression répétitive



❌ Pics de difficulté brutaux

Idéal pour : les joueurs qui aiment les combats intenses basés sur l’habileté et qui recherchent un jeu de sport unique, physique, exigeant et immersif.

Moins adapté à : Les joueurs à la recherche d’une progression de carrière approfondie, d’une narration solide ou d’un ensemble de modes de jeu toujours aussi soignés.

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