Recenzja gry EA Sports UFC 5: Brutalna, a jednak terapeutyczna

Zajmuję się tymi grami już od dawna – na tyle długo, by dokładnie wiedzieć, jaki nastrój skłania mnie do uruchomienia jednej z nich i napisania recenzji gry EA Sports UFC 5. Uruchamiam ją, gdy w głowie panuje chaos lub po prostu mam ochotę na grę, która naprawdę stawia opór.

Są dni, kiedy po prostu chcę wybrać zawodnika i poczuć każdą wymianę ciosów. Nacisk na blok, spadek wytrzymałości po nieudanych kombinacjach, ta chwila, kiedy jedno czyste uderzenie nagle odwraca losy całej walki. UFC 5 daje mocne wrażenia w sytuacjach, w których walki pozostają napięte w sposób, jakiego większość gier walki nigdy tak naprawdę nie osiąga.

Poza oktagonem sprawy stają się mniej spójne. Niektóre tryby przypadają mi do gustu znacznie bardziej niż inne, a tryb kariery nigdy nie wciągnął mnie tak, jak początkowo miałem nadzieję. Cała fantazja o „zostaniu zawodnikiem UFC” wydaje się nieco uboga i ostatecznie przeskakiwałem między trybami, zamiast skupić się na jednej jasno wytyczonej ścieżce.

Mimo to wciąż wracam do tej gry. Nie dlatego, że wszystko działa tak, jakbym tego oczekiwał, bo szczerze mówiąc – nie działa. Są tu luki i decyzje projektowe, które wciąż mnie dezorientują. Ale kiedy mam ochotę na grę, w której mogę włożyć całą energię w walkę i naprawdę to poczuć, to na moim ekranie zawsze pojawia się UFC 5 .

Ta recenzja powstała właśnie z tego powodu. Z godzin spędzonych w trybie kariery, losowych pojedynków, sesji treningowych i wielu zaciętych rewanżów. Przedstawiam, kiedy UFC 5 daje mi ogromną satysfakcję, gdzie zawodzi i dlaczego wciąż znajduje się w mojej bibliotece jako moja ulubiona gra walki, gdy potrzebuję się wyładować.

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Moje pierwsze wrażenia: ta gra chce cię skrzywdzić

Chciałbym rozpocząć recenzję gry EA Sports UFC 5 od spostrzeżenia, że już przy pierwszym uruchomieniu, jeszcze zanim zadałem pierwszy cios, czułem, że jest inaczej. Wszystko wydaje się mroczniejsze i poważniejsze, a to nadaje grze klimat bardziej przypominający transmisję z gali MMA niż typową grę sportową.

Gdy tylko wejdziesz do oktagonu, to wrażenie staje się jeszcze wyraźniejsze. Ruchy wydają się cięższe, zawodnicy nie poruszają się już tak płynnie jak kiedyś, a każdy krok czy niecelne uderzenie ma swoje znaczenie. Bardziej zwracasz uwagę na zachowanie odległości i jesteś znacznie bardziej świadomy, że jedna zła decyzja może całkowicie odwrócić losy całej rundy.

Bardzo rzuca się w oczy również zmiana tempa. Wymiany ciosów rzadziej przeradzają się w przypadkowe wciskanie przycisków, a presja zaczyna wydawać się niebezpieczna, a nie tylko głośna. Kiedy ktoś cię naciska, czujesz to, a gdy wpadniesz w panikę, gra cię za to karze.

To, co naprawdę przekonało mnie na samym początku, to to, jak szybko UFC 5 pokazuje swoje pazury – nie wprowadza cię łagodnie w grę ani nie próbuje sprawić, byś czuł się komfortowo. Już podczas pierwszych kilku walk widzisz, jak bezlitosna potrafi być ta gra; gdzie złe nawyki szybko wychodzą na jaw, a niechlujne rundy wymykają się spod kontroli.

Od samego początku UFC 5 jasno wyznacza kierunek. Jest wolniejsza i cięższa niż poprzednie tytuły i chce, by każda wymiana ciosów miała znaczenie, ponieważ w chwili, gdy przestaniesz szanować to, co dzieje się przed tobą, gra ci o tym przypomni.

Walka to prawdziwa gwiazda gry UFC 5

Wszystko, co najbardziej podoba mi się w UFC 5, zawsze sprowadza się do tego samego – do samych walk. Niezależnie od tego, w jakim trybie gram, w chwili, gdy sędzia pyta: „Gotowi do walki?”, jestem całkowicie pochłonięty. To właśnie w tym momencie UFC 5 nabiera sensu i to właśnie tam kryje się większość jego najlepszych momentów.

Uderzenia są mocne, niebezpieczne i dają niesamowitą satysfakcję

Walka w stójce to dla mnie moment, w którym UFC 5 wydaje się najbardziej żywe. Pierwszą rzeczą, którą zauważasz, jest siła uderzenia – każdy cios sprawia wrażenie, jakby naprawdę trafił w coś. Jaby nie wydają się lekkimi stuknięciami, a czyste uderzenia mają w sobie siłę, którą od razu widać i czuć.

Dużą rolę odgrywa tu również szybkość. Lżejsi zawodnicy poruszają się i uderzają znacznie szybciej, a ci ciężsi wydają się wolniejsi, ale budzą większy strach, więc ta różnica zmienia sposób, w jaki podchodzisz do każdej walki. Nie da się walczyć z zawodnikiem wagi ciężkiej w ten sam sposób, w jaki wywiera się presję na zawodnika wagi muszej, a gra dobrze zmusza cię do uwzględnienia tej różnicy.

Wytrzymałość ma o wiele większe znaczenie, niż się powszechnie uważa. Jeśli przez całą walkę będziesz uderzać tak, jakby to była pierwsza runda, „UFC 5” szybko cię sprowadzi na ziemię. Kombinacje ciosów i niecelne uderzenia wyczerpują cię, a gdy pasek wytrzymałości zacznie opadać, wszystko inne pójdzie w ślady. Ręce zwalniają, obrona się rozluźnia i nagle wystarczy jedna błędna ocena sytuacji, byś znalazł się na deskach.

Właśnie dlatego nokauty sprawiają w tej grze taką frajdę – nie zawsze są wynikiem serii dziesięciu ciosów. Wiele z nich wynika z jednego precyzyjnego kontry lub nieudanej próby zbliżenia. Te błyskawiczne nokauty to jedne z moich ulubionych momentów w UFC 5, bo wydają się nagłe i realistyczne.

Właśnie dlatego walka w stójce to dla mnie największa zaleta UFC 5. Kiedy wymienia się ciosy w stójce, zarządza przestrzenią, pilnuje wytrzymałości i wypatruje tej jednej okazji, gra osiąga płynność, której niewiele tytułów sportowych kiedykolwiek osiąga. To właśnie ta strona UFC 5 sprawia, że wciąż do niej wracam.

Grappling i walka w parterze – realistyczne, ale wyczerpujące

To właśnie w tym momencie zaczynamy ze sobą walczyć – ja i UFC 5.

Za każdym razem, gdy walka przenosi się na matę, cała atmosfera się dla mnie zmienia. Obalenia następują szybko, a gdy ktoś z silnym grapplingiem znajdzie się nad tobą, walka może bardzo szybko zwolnić. Nie w sensie taktycznej partii szachów, ale w sensie „proszę, pozwól mi wstać”.

Wstanie z parteru to dla mnie najtrudniejsza część. Kiedy grappler decyduje się usiąść na moim zawodniku, mam wrażenie, że utknęłem tam na zawsze. Obserwuję wskaźniki, zgaduję przejścia, zużywam wytrzymałość i mam nadzieję, że coś dobrze odczytałem. Po kilku błędnych przewidywaniach połowa rundy mija, a nic ekscytującego się nie wydarzyło, poza tym, że mój nastrój się pogorszył.

Myślę, że częściowo tak bardzo mnie to dotyka, bo moja strefa komfortu zawsze była walka w stójce. W prawdziwym życiu trenowałem boks i widać to w moim stylu walki. Zwracam uwagę na wyczucie czasu, dystans i czyste wymiany ciosów. W parterze ten płynny rytm znika. Walka zamienia się w blokowanie i drobne akcje, i właśnie w tym aspekcie gra „UFC 5” sprawia mi najmniej radości.

Trzeba przyznać, że walka w parterze rzeczywiście wydaje się bliższa prawdziwemu MMA niż kiedyś – presja z góry jest przerażająca, a niekorzystne pozycje naprawdę mają znaczenie. Utknięcie pod kimś silnym to okropne uczucie, co – szczerze mówiąc – jest chyba zamierzone. Twórcy UFC 5 wyraźnie chcą, by walka w parterze była wyczerpująca, a nawet niebezpieczna.

Problem polega na tym, że realizm nie zawsze idzie w parze z przyjemnością z gry. Dla graczy, którzy uwielbiają grappling, może to być jedna z najmocniejszych stron gry. Dla graczy takich jak ja jest to zdecydowanie najbardziej wyczerpująca część rozgrywki. Nie jest to wada, ale budzi bardzo skrajne opinie i często jest to etap walki, w którym po prostu staram się przetrwać, aby móc wrócić do tego, co w UFC 5 wychodzi najlepiej.

Sterowanie i krzywa nauki – łatwo się nauczyć, trudno utrzymać formę

Na pierwszy rzut oka w tej recenzji EA Sports UFC 5 widać dość wyraźnie, że UFC 5 jest łatwe do opanowania. Można podać kontroler komuś innemu, wyjaśnić, jak zadawać ciosy prostymi i blokować, a ta osoba przetrwa rundę.

Jednak utrzymanie wysokiego poziomu w tej grze to zupełnie inna sprawa. Gdy zaczniesz zwracać uwagę na kombinacje ciosów i wytrzymałość, UFC 5 zamienia się w grę, która naprawdę wystawia na próbę twoją pamięć mięśniową.

Wiele zależy od tego, jak precyzyjne są twoje polecenia. Jeśli pośpieszysz się z kombinacją lub wybierzesz niewłaściwy ruch następczy, gra tego nie ukryje. Albo nie trafisz, albo wpadniesz prosto na coś. Kiedy coś idzie nie tak, od razu to odczuwasz , co sprawia, że każdy nawyk – dobry czy zły – ujawnia się w twoich walkach.

Właśnie dlatego poświęcam czas na tryb treningowy. Korzystam z niego, aby budować kombinacje, testować zasięgi i przyzwyczajać się do sposobu poruszania się zawodników. Możliwość przełączania się między podstawową a zaawansowaną sztuczną inteligencją wydaje się drobną opcją, ale bardzo pomaga. Jedna pozwala skupić się na wykonaniu, druga zmusza do reagowania i poprawiania błędów.

Z czasem zaczynasz dostrzegać, jak ważne są treningi. Zawodnicy, których nie trenowałeś od tygodni, nagle wydają się nie w formie. Traci się wyczucie czasu, reakcje są opóźnione. Ale kiedy trenujesz regularnie, wszystko idzie płynniej. Przestajesz panikować w trudnych sytuacjach.

UFC 5 naprawdę docenia tego rodzaju powtarzalność. Im więcej czasu poświęcasz na poznanie prawdziwego charakteru gry, tym mniej chodzi o bezmyślne wciskanie przycisków, a bardziej o kontrolę. A kiedy ta kontrola zaczyna działać, walki wydają się zupełnie inne.

Tryb kariery – co za niewykorzystana szansa

Tryb kariery był trybem, który najbardziej chciałem pokochać. Na papierze powinien być sercem UFC 5. Spodziewałem się, że stworzę zawodnika, rozwinę go, będę brał udział w walkach i będę piął się w górę, aż do największej sceny. W praktyce ta pętla nudzi się znacznie szybciej, niż się spodziewałem.

Większość czasu spędzam w tej samej rutynie. Przyjmuję walkę → trenuję → symulacja → walka. A potem znowu to samo. Nie ma nic złego w tej strukturze, ale UFC 5 nie robi zbyt wiele, by sprawić, by czułem, że to prawdziwa przygoda. Prawie nie ma fabuły, nie ma momentów, które sprawiałyby, że czułbym, jakby mój zawodnik stawał się kimś.

Z tego powodu postępy zaczynają wydawać się płaskie. Oczywiście, na papierze staję się coraz lepszy, ale rzadko mam wrażenie, że coś się zmienia. Nawet zwycięstwa nie mają większego znaczenia poza tym, że liczby idą w górę.

Kwestia kontraktów też nie pomagała. Dostać się do UFC wydawało się o wiele trudniejsze, niż powinno, i to nie w satysfakcjonujący sposób. Spędziłem mnóstwo czasu, tkwiąc w WFA, staczając walkę za walką, czekając, aż coś zaskoczy. Zamiast odczuwać głód udowodnienia swojej wartości, czułem się głównie tak, jakbym kręcił się w kółko na tym samym etapie bez jasnego kierunku.

W tej recenzji gry EA Sports UFC 5 muszę jasno powiedzieć, że największym problemem trybu kariery jest brak motywacji. Tak, same walki są nadal na wysokim poziomie, ale otaczająca je fantazja nigdy tak naprawdę mnie nie wciągnęła. Przechodziłem kolejne etapy tylko po to, by wrócić do oktagonu, zamiast walczyć o pasy i budować swoją renomę.

„Umowy o walkę” to tryb, w którym naprawdę dobrze się bawię

Tryb „Kontrakty walkowe” to ten, do którego ciągle wracam, choć nawet tego nie planowałem. Zacząłem go z ciekawości, a potem powoli zdałem sobie sprawę, że spędzam w nim więcej czasu niż gdziekolwiek indziej. Eliminuje on wiele zbędnych elementów i ponownie skupia uwagę tam, gdzie tego chcę: na oktagonie.

Największym powodem, dla którego ten tryb mi odpowiada, jest jego klimat. Walczę na prawdziwych galach UFC, z prawdziwymi zawodnikami i na prawdziwych arenach. Prezentacja jest bliższa prawdziwej gali, a już samo to sprawia, że każda walka wydaje się bardziej znacząca niż przeskakiwanie między menu w trybie kariery.

Podoba mi się też ten element losowości. Nie mam pełnej kontroli nad tym, z kim mi się trafi ani w jaką walkę wchodzę, a ta nieprzewidywalność sprawia, że gra nie nudzi się. Niektóre walki wydają się idealnie pasować do mojego stylu, a inne są po prostu okropne. Tak czy inaczej, muszę się dostosowywać, zamiast tworzyć jedną wygodną konfigurację i po prostu ją eksploatować.

Kolejną dużą zaletą, którą chcę podkreślić w mojej recenzji gry EA Sports UFC 5, jest jasność i przejrzystość tego trybu. „Umowy o walkę” nie próbuje wmówić mi długoterminowej fantazji. Po prostu wybieram kontrakt, walczę i radzę sobie z tym, co mam przed sobą. Dla kogoś takiego jak ja – kto gra w UFC 5 dla samej walki – ten tryb pasuje idealnie.

Sposób, w jaki działa tu poziom trudności, również stanowi ogromną część wrażeń z gry. Dosłownie nie można samodzielnie wybrać poziomu trudności; każdy kontrakt ma swój własny, a to zmienia cały klimat walki.

Poziom trudności Doświadczenie / Wrażenia Typowy wynik Ogólne wrażenie Łatwy Wydaje się bardziej rozgrzewką niż prawdziwym testem Czyste rundy, czasami zwycięstwo już w pierwszej rundzie Bardzo łatwe do opanowania, niewielkie wyzwanie Normalne Poziom trudności nieznacznie wzrasta, błędy zaczynają mieć znaczenie W większości przypadków wszystko pod kontrolą, błędy zaczynają kosztować Umiarkowane wyzwanie Trudne Przeciwnicy kontratakują, wymaga prawdziwego przemyślenia i strategii Zwycięstwa dają satysfakcję, porażki mają sens Poziom trudności wydaje się odpowiedni Zalety Silny opór ze strony przeciwników – musisz przemyśleć swoje ruchy Zwycięstwa są satysfakcjonujące, porażki wydają się sprawiedliwe Zrównoważona i wciągająca Legendarne Zawodnicy są niesamowicie precyzyjni, zadają szybkie ciosy i nieustannie wywierają presję – jeden mały błąd może zakończyć walkę Niezwykle wymagające walki – nawet najmniejsze błędy są kosztowne Brutalny poziom trudności, ale nie niesprawiedliwy

W przypadku łatwych walk zazwyczaj szybko z nimi kończę. Czysta runda, może nawet zakończenie w pierwszej rundzie – to bardziej przypomina rozgrzewkę niż prawdziwy sprawdzian. Poziom „Normal” nieco podnosi poprzeczkę. Nadal kontroluję większość walk, ale błędy zaczynają mnie kosztować.

Poziomy „trudny” i „profesjonalny” to te, na których zaczynam czuć się w swoim żywiole. Zawodnicy nie pozostają bierni i muszę naprawdę zastanowić się nad tym, co robię. Zwycięstwa na tych poziomach dają mi satysfakcję, a porażki zazwyczaj mają sens.

Poziom „Legendarny” to zupełnie inna historia.

Za każdym razem, gdy pojawia się kontrakt na poziomie „Legendary”, już wiem, że czeka mnie ciężka przeprawa; zawodnicy są niesamowicie wyostrzeni. Ciosy padają szybko, a presja nie ustaje ani na chwilę. Nadal nie wygrałem żadnej walki na poziomie „Legendary”, a kilka z nich naprawdę sprawiło, że miałem ochotę uderzyć w ekran telewizora. Nie dlatego, że wydawały się zepsute, ale dlatego, że różnica w poziomie jest brutalna. Jeden mały błąd i walka jest praktycznie skończona.

Z tego powodu tryb „Umowy o walkę” jest tym, który polecam najbardziej, ale pod jednym warunkiem. Jeśli lubisz czystą walkę i sprawdzanie swoich umiejętności na różnych poziomach, to jest to zdecydowanie najsilniejszy tryb w UFC 5. Jeśli jednak interesuje cię głównie długoterminowy postęp lub fabuła, to sam ten tryb prawdopodobnie nie wystarczy.

Tryby, których prawie nie tknęłem (i dlaczego)

W grze UFC 5 jest kilka trybów, którym poświęciłem bardzo mało czasu, a wynika to głównie z mojego stylu grania.

Największą z nich jest „Fight Now”. Wypróbowałem tę grę, ale nie wciągnęła mnie. Z jakiegoś powodu sterowanie wydawało mi się tam nie tak. Komendy na dobrym kontrolerze PS5, do którego byłem przyzwyczajony, nagle nie działały tak, jak się spodziewałem, co ciągle wytrącało mnie z rytmu. Kiedy gra walki zakłóca moją pamięć mięśniową, trudno mi cieszyć się czymkolwiek innym, co ta gra próbuje zaoferować.

Tryby online też nie są tym, czym się zajmuję. Stanowią one oczywiście ważną część ekosystemu UFC 5 i rozumiem dlaczego. Walki turniejowe, rozgrywka rankingowa, postępy online – cała ta strona gry jest przeznaczona dla graczy, którzy chcą stale mierzyć się z prawdziwymi przeciwnikami i wspinać się po długoterminowych drabinach rankingowych. To po prostu nie jest to, co mnie przyciąga.

Większość czasu spędzam w UFC 5 w trybie offline. Tryb kariery, kontrakty walkowe, sesje treningowe, szybkie eksperymenty z zawodnikami, których zazwyczaj nie wybieram. Właśnie w tym zakresie gra pasuje do moich nawyków. Uruchamiam ją, by stoczyć intensywne walki, a nie loguję się codziennie, by utrzymać passę.

Z tego powodu UFC 5 wydaje mi się grą nastawioną przede wszystkim na tryb offline. Najlepszą recenzją, jaką mogę napisać o EA Sports UFC 5, jest stwierdzenie, że jest to bardzo osobista gra walki.

Taka, w której główna walka toczy się między mną, sztuczną inteligencją i tym, jak dobrze faktycznie rozumiem mechanikę gry. I to właśnie ta strona sprawiła, że przy niej pozostałem.

Prezentacja i autentyczność – UFC 5 wygląda tak, jak powinno

Moim zdaniem UFC 5 to zdecydowanie najlepsza odsłona tej serii pod względem grafiki. Przejście na silnik Frostbite widać na każdym kroku, zwłaszcza gdy walka już się rozpocznie. Tekstury skóry wyglądają lepiej, a zawodnicy wreszcie poruszają się w sposób bardziej zbliżony do prawdziwych transmisji niż do animacji z gier.

Modele zawodników są na wysokim poziomie pod każdym względem. Twarze są wyraźniejsze, ciała wyglądają bardziej naturalnie, a różnice w budowie ciała są wyraźniej widoczne. Różnice w kategoriach wagowych widać już po tym, jak zawodnicy wypełniają ekran – zawodnicy z lżejszych kategorii wyglądają na szybkich i szczupłych, a ci z cięższych – na masywnych i budzących respekt.

System obrażeń to element, w którym wiele z tych elementów się łączy; rany się otwierają , a krew pozostaje na ciele. W późniejszych rundach zawodnicy nie wyglądają już na nieskazitelnych. Ich twarze się zmieniają, a wizualny przebieg walki opowiada historię bez pojawiania się jakiegokolwiek menu.

Dzięki temu powtórki robią większe wrażenie. Powolne powtórki nokdaunów, chwiejne powroty do równowagi i wymiany ciosów w późnych rundach wyglądają surowo – w pozytywnym sensie. To potęguje wrażenie, że ogląda się prawdziwą, fizyczną walkę.

Dużą rolę odgrywają również wejścia zawodników na ring i prezentacje przed walką. Praca kamery, tempo, sposób kadrowania zawodników – wszystko to buduje napięcie. Dodajmy do tego udźwiękowienie – od odgłosów tłumu i uderzeń po dźwięki z narożników – a gra znakomicie wciąga cię w atmosferę wieczoru walk.

UFC 5 może mieć pewne potknięcia w niektórych trybach rozgrywki, ale jeśli chodzi o to, jak walka wygląda i brzmi, zapewnia lepsze wrażenia niż jakakolwiek poprzednia gra z serii UFC.

Jak jeszcze bardziej cieszyć się grą EA Sports UFC 5?

Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłem z mojej recenzji gry EA Sports UFC 5, brzmi: nie traktuj tej gry jak okazji do popisywania się siłą. Gra sprawia o wiele więcej radości, gdy każdą walkę traktujesz jak problem, który musisz rozwiązać.

Poważnie, poświęć trochę czasu na tryb treningowy. Opracuj kilka prostych kombinacji, poznaj zasięgi i przyzwyczaj się do tego, jak faktycznie spada wytrzymałość. Przełączanie się między podstawową a zaawansowaną sztuczną inteligencją bardzo pomaga, zwłaszcza jeśli chcesz wyeliminować złe nawyki, zanim pojawią się w prawdziwych walkach.

Ważne jest również, abyście byli ze sobą szczerzy w kwestii poziomu trudności. Kontrakty walki to dobry sposób, aby to sprawdzić, ponieważ każdy kontrakt blokuje dla was określony poziom trudności. Jeśli poziom „trudny” lub „pro” wydaje się napięty, ale sprawiedliwy, pozostańcie na nim. Jeśli poziom „legendarny” sprawia, że każda walka staje się męką, nie ma nic złego w cofnięciu się o jeden poziom. UFC 5 daje najwięcej radości, gdy walki są stresujące, a nie beznadziejne.

Jeśli tak jak ja nie znosisz grapplingu, zbuduj swoją strategię wokół tego. Wybieraj zawodników z mocną walką w stójce i nie wyczerpuj się, goniąc za nokautami. Im dłużej zachowujesz spokój w stójce, tym większą masz kontrolę nad przebiegiem walki.

Przede wszystkim graj w UFC 5 z uwagi na to, w czym gra ta się wyróżnia. Jeśli zaczniesz grać w poszukiwaniu głębokiej fabuły lub wciągającej ścieżki kariery, możesz szybko się wypalić. Jeśli jednak szukasz intensywnych walk, które naprawdę sprawiają, że dłonie ci się pocą, gra zaczyna nabierać znacznie większego sensu.

Moja ogólna ocena UFC 5 – świetne miejsce do walki, kiepskie do życia

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Po całym tym czasie spędzonym z grą „UFC 5” to właśnie to zdanie nie daje mi spokoju. To świetne miejsce do walki, ale trudne do życia. W oktagonie walka jest najlepsza w całej serii – ciosy są pełne napięcia, obrażenia mają znaczenie, a walki tak wciągają, że łatwo się w nich zatracić. To też idealny sposób na rozładowanie emocji; kilka ciężkich rund naprawdę pozwala mi oczyścić umysł.

Poza klatką sprawy już nie wyglądają tak dobrze. Tryb kariery nie motywuje, ogólna struktura wydaje się uboga, a niektóre tryby sprawiają wrażenie niedopracowanych, z nierównomiernymi skokami trudności. Z mojej recenzji EA Sports UFC 5 wynika, że ta gra nie jest dla każdego, ale jeśli kochasz intensywne, oparte na umiejętnościach walki, z łatwością mogę ją polecić.

Tylko nie oczekujcie głębokiej progresji ani rozbudowanej fabuły. U mnie gra pozostaje zainstalowana, bo kiedy potrzebuję się wyładować i odejść spokojniejszym, to właśnie tę grę uruchamiam.

Zalety Wady ✅ Brutalna, satysfakcjonująca walka



✅ Realistyczna mechanika walki



✅ Świetna oprawa wizualna i prezentacja



✅ Rozgrywka oparta na umiejętnościach



✅ Wciągająca atmosfera ❌ Słaby tryb kariery



❌ Powtarzalny postęp w grze



❌ Gwałtowne skoki poziomu trudności

Idealna dla: graczy, którzy uwielbiają intensywną, opartą na umiejętnościach walkę i szukają wyjątkowej gry sportowej, która jest fizyczna, wymagająca i wciągająca.

Mniej odpowiednia dla: graczy poszukujących rozbudowanego rozwoju kariery, wciągającej fabuły lub spójnego zestawu dopracowanych trybów rozgrywki.

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