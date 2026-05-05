Crítica do jogo EA Sports UFC 5: Brutal, mas terapêutico

Já ando neste mundo dos jogos há muito tempo, tempo suficiente para saber exatamente que tipo de estado de espírito me faz ligar um jogo e escrever uma crítica ao EA Sports UFC 5. Abro-o quando sinto a cabeça a fervilhar ou quando só me apetece um jogo que realmente me dê trabalho.

Há dias em que só me apetece escolher um lutador e sentir cada troca de golpes. A pressão na defesa, a queda de resistência depois de combinações mal executadas, aquele momento em que um golpe certeiro vira de repente toda a luta. O UFC 5 impressiona mesmo nessas situações em que as lutas se mantêm tensas de uma forma que a maioria dos jogos de luta nunca consegue atingir.

Fora do octógono, as coisas ficam menos consistentes. Alguns modos funcionam muito melhor do que outros, e o modo de carreira nunca me cativou da forma que eu inicialmente esperava. Toda a fantasia de «tornar-me um lutador do UFC» parece um pouco fraca, e acabei por andar a saltar de modo em modo em vez de me fixar num caminho claro.

Mesmo com tudo isso, continuo a voltar a jogar este jogo. Não porque tudo funcione como eu espero, porque, sinceramente, não funciona. Há lacunas e escolhas de design que ainda me confundem. Mas quando quero um jogo onde possa dedicar toda a minha energia a um combate e realmente senti-lo, o UFC 5 acaba sempre por aparecer no meu ecrã .

Esta crítica surge desse ponto de vista. Das horas passadas no modo carreira, combates aleatórios, sessões de treino e muitas revanches acirradas. Vou analisar quando é que o UFC 5 é fantástico, onde é que falha e porque é que ainda está na minha biblioteca como o meu jogo de luta de eleição quando preciso de desabafar.

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As minhas primeiras impressões: este jogo quer fazer-te mal

Quero começar a minha análise do EA Sports UFC 5 dizendo que, assim que liguei o jogo, já senti que era diferente, mesmo antes de dar o primeiro soco. Tudo parece mais sombrio e sério, e isso cria um ambiente que faz com que o jogo pareça mais uma transmissão de uma noite de lutas do que um típico jogo de desporto.

Assim que entras no octógono, essa sensação torna-se ainda mais clara. Os movimentos parecem mais pesados, os lutadores já não deslizam como antes e cada passo ou golpe falhado tem o seu peso. Ficas mais atento ao teu espaço e muito mais consciente de que uma única decisão errada pode virar um round inteiro contra ti.

A mudança na velocidade também se destaca bastante. As trocas de golpes já não se transformam em marteladas aleatórias de botões com tanta frequência, e a pressão começa a parecer perigosa, em vez de apenas barulhenta. Quando alguém te encurrala, sentes isso, e quando entras em pânico, o jogo castiga-te por isso.

O que realmente me conquistou logo no início foi a rapidez com que o UFC 5 mostra as suas garras – não te poupa nem tenta fazer-te sentir confortável. Já nas tuas primeiras lutas, percebes como pode ser implacável; onde os maus hábitos são rapidamente expostos e os assaltos descuidados descambam fora de controlo.

Desde o início, o UFC 5 deixa clara a sua direção. É mais lento e mais pesado do que os títulos anteriores, e quer que cada troca de golpes conte, porque assim que deixares de respeitar o que está a acontecer à tua frente, o jogo lembra-te disso.

O combate é a verdadeira estrela do UFC 5

Tudo o que mais gosto no UFC 5 acaba sempre por se resumir à mesma coisa: os combates propriamente ditos. Não importa em que modo esteja, assim que o árbitro pergunta: «Pronto para lutar?», fico completamente absorvido. É aqui que o UFC 5 faz sentido e onde se encontram a maioria dos seus melhores momentos.

Os golpes parecem pesados, perigosos e incrivelmente satisfatórios

É no combate em pé que o UFC 5 me parece mais vivo. A primeira coisa que reparas é no impacto – cada soco dá a sensação de que realmente atinge algo. Os jabs não parecem toques leves, e os golpes certeiros têm um peso que consegues ver e sentir logo de imediato.

A velocidade também desempenha um papel importante aqui. Os lutadores mais leves movem-se e atacam muito mais depressa, enquanto os mais pesados parecem mais lentos, mas mais assustadores, pelo que essa diferença altera a forma como abordas cada combate. Não podes lutar contra um peso-pesado da mesma forma que pressionas um peso-mosca, e o jogo faz um bom trabalho ao obrigar-te a respeitar isso.

A resistência conta muito mais do que as pessoas esperam. Se começares a dar golpes como se fosse o primeiro assalto durante todo o combate, o UFC 5 vai dar-te uma lição rapidinho. As combinações e os golpes falhados esgotam-te, e assim que a tua barra começa a descarregar, tudo o resto vem a seguir. As mãos ficam mais lentas, a defesa fica mais vulnerável e, de repente, basta uma leitura errada para acabares no tapete.

É também por isso que os nocautes são tão gratificantes neste jogo, onde nem sempre resultam de sequências de dez golpes. Muitos deles surgem de um contra-ataque certeiro ou de uma entrada mal calculada. Esses nocautes fulminantes são alguns dos meus melhores momentos no UFC 5, porque parecem repentinos e reais.

É por tudo isto que o combate em pé é onde o UFC 5 me cativa mesmo. Quando estás a trocar golpes em pé, a gerir o espaço, a controlar a resistência e à procura daquela única abertura, o jogo atinge um ritmo que poucos jogos desportivos conseguem alcançar. É este lado do UFC 5 que me faz voltar sempre a ele.

Grappling e jogo no chão – Realista, mas desgastante

É aqui que o UFC 5 e eu começamos a entrar em conflito.

Sempre que uma luta vai para o tapete, toda a atmosfera muda para mim. As derrubadas sucedem-se rapidamente e, assim que alguém com um grappling forte fica em cima de ti, a luta pode abrandar muito depressa. Não no sentido de uma partida de xadrez tática, mas no sentido de «por favor, deixa-me levantar-me».

Levantar-me é a parte mais difícil para mim. Quando um grappler decide sentar-se em cima do meu lutador, parece que fico preso ali para sempre. Fico a observar os medidores, a tentar adivinhar as transições, a gastar resistência e a torcer para ter percebido alguma coisa bem. Depois de algumas suposições erradas, metade do assalto já passou e nada de emocionante aconteceu, a não ser a minha disposição a descer.

Acho que parte da razão pela qual isto me afeta tanto é porque a minha zona de conforto sempre foi o combate em pé. Treinei boxe na vida real e isso nota-se na forma como jogo. Procuro o timing, o espaçamento e trocas limpas. No chão, esse fluxo desaparece. O jogo transforma-se em bloqueios e pequenas ações e, para mim, é aí que o UFC 5 me parece menos divertido.

Para ser sincero, o combate no chão parece mais próximo do MMA real do que antes – a pressão por cima é assustadora e as posições desfavoráveis têm mesmo importância. Ficar preso debaixo de alguém forte é horrível, o que, para ser sincero, deve ser mesmo o objetivo. O UFC 5 quer claramente que o chão pareça exaustivo e até perigoso.

O problema é que o realismo nem sempre anda de mãos dadas com a diversão. Para quem adora o grappling, esta pode ser uma das partes mais fortes do jogo. Para jogadores como eu, é facilmente a parte mais desgastante. Não está mal feita, mas divide bastante a opinião e, muitas vezes, é a parte da luta em que só estou a tentar sobreviver para poder voltar ao que o UFC 5 faz de melhor.

Controlos e Curva de Aprendizagem – Fácil de Aprender, Difícil de Manter a Prática

À primeira vista, nesta análise do EA Sports UFC 5, dá para ver claramente que o UFC 5 é fácil de começar a jogar. Podes passar o comando a alguém, explicar-lhe como dar um jab e bloquear, e essa pessoa vai conseguir sobreviver a um assalto.

Mas manter-te afiado neste jogo é outra história. Assim que começares a preocupar-te com combos e resistência, o UFC 5 transforma-se num jogo que põe mesmo à prova a tua memória muscular.

Grande parte do teu desempenho depende da precisão dos teus comandos. Se apressares uma combinação ou acertares no golpe seguinte errado, o jogo não te poupa. Ou falhas o golpe ou vais direitinho contra algo. Quando as coisas correm mal, sentes-te imediatamente , o que faz com que todos os teus hábitos – bons ou maus – se revelem nas tuas lutas.

É por isso que passo mesmo algum tempo no modo de treino. Vou para lá para criar combinações, testar distâncias e habituar-me à forma como os lutadores se movem. A opção de alternar entre IA básica e avançada pode parecer insignificante, mas ajuda imenso. Uma permite-te concentrar-te na execução, a outra obriga-te a reagir e a aperfeiçoar as coisas.

Com o tempo, começas a perceber o quanto o tempo passado a treinar é importante. Os lutadores com quem não tocaste há semanas de repente parecem estar desajustados. O timing falha, a leitura das jogadas atrasa-se. Mas quando te manténs consistente, tudo corre melhor. Deixas de entrar em pânico nas situações difíceis.

O UFC 5 valoriza mesmo esse tipo de repetição. Quanto mais tempo passares a perceber como o jogo realmente funciona, menos se trata de carregar aos botões e mais de controlo. E quando esse controlo faz sentido, as lutas parecem completamente diferentes.

Modo Carreira, que fantasia desperdiçada

O Modo Carreira era aquele que eu mais queria adorar. Em teoria, devia ser o coração do UFC 5. Esperava criar um lutador, desenvolvê-lo, aceitar combates e abrir caminho até ao palco mais importante. Na prática, a rotina torna-se monótona muito mais depressa do que eu esperava.

Passo a maior parte do tempo preso ao mesmo ritmo. Aceitar um combate → treinar → simulação → lutar. E depois repetir tudo. Não há nada de errado com essa estrutura, mas o UFC 5 não faz grande coisa à volta dela para que pareça uma verdadeira jornada. Quase não há história, nem momentos que me façam sentir que o meu lutador está a tornar-se alguém.

Por causa disso, a progressão começa a parecer monótona. Claro, estou a melhorar no papel, mas raramente sinto que alguma coisa muda. Nem mesmo as vitórias têm grande importância, para além de fazerem os números subirem.

A parte do contrato também não ajudou. Entrar no UFC pareceu muito mais difícil do que devia, e não de uma forma gratificante. Passei muito tempo preso a lutar na WFA, a fazer combate atrás de combate, à espera que algo clicasse. Em vez de sentir vontade de provar o meu valor, sentia-me principalmente como se estivesse a dar voltas no mesmo palco sem um sentido claro de direção.

Tenho de deixar claro nesta análise do EA Sports UFC 5 que o maior problema do modo de carreira é que não é motivador. Sim, os combates em si continuam a ser bons, mas a fantasia à volta disso nunca me cativou de verdade. Eu ia avançando nos menus só para voltar ao octógono, em vez de perseguir cinturões e construir um nome.

É nos «Contratos de Luta» que me divirto mesmo

O «Contratos de Luta» é o modo ao qual volto sempre, e nem sequer foi algo que eu tivesse planeado. Comecei por curiosidade e, aos poucos, percebi que estava a passar mais tempo ali do que em qualquer outro lugar. Este modo elimina grande parte do ruído e volta a colocar o foco onde eu quero: no octógono.

A principal razão pela qual este modo funciona para mim é a atmosfera. Estou a lutar em eventos reais do UFC, com lutadores reais e em arenas reais. A apresentação parece mais próxima de uma noite de lutas a sério, e só isso já faz com que cada combate pareça mais significativo do que andar a saltar entre menus no modo de carreira.

Também gosto da aleatoriedade do jogo. Não controlo totalmente quem me calha nem em que tipo de confronto me meto, e essa imprevisibilidade mantém as coisas sempre novas. Algumas lutas parecem perfeitas para o meu estilo e outras parecem horríveis. Seja como for, sou obrigado a adaptar-me, em vez de criar uma estratégia de conforto e ficar a repetir sempre a mesma coisa.

Outra grande vantagem que quero destacar na minha análise do EA Sports UFC 5 é a clareza do foco. Os «Contratos de Combate» não tenta vender-me uma fantasia a longo prazo. Limito-me a escolher um contrato, luto e lido com o que tenho à minha frente. Para alguém como eu – que joga o UFC 5 pelo combate – este modo encaixa na perfeição.

A forma como a dificuldade funciona aqui também é uma parte importante da experiência. Não podes, literalmente, escolher a dificuldade; cada contrato vem com a sua própria, e isso muda completamente o ambiente de um combate.

Dificuldade Experiência / Sensação Resultado típico Impressão geral Fácil Parece mais um aquecimento do que um teste a sério Rondas limpas, às vezes com vitórias logo na primeira ronda Muito fácil de gerir, pouco desafiante Normal Aumenta um pouco a dificuldade, os erros começam a contar Na maior parte das vezes tens tudo sob controlo, mas os erros começam a custar caro Desafio moderado Difícil Os adversários ripostam, é preciso pensar bem e ter estratégia As vitórias são gratificantes, as derrotas fazem sentido Parece certo em termos de dificuldade Prós Os adversários oferecem forte resistência, tens de pensar bem no que estás a fazer As vitórias são satisfatórias, as derrotas parecem justas Equilibrado e envolvente Lendário Os lutadores são incrivelmente precisos, com socos rápidos e pressão constante; um pequeno erro pode acabar com a luta Lutas extremamente desafiantes, até os pequenos erros custam caro Dificuldade brutal, mas não injusta

Nas lutas fáceis, costumo acabar rápido. Um assalto limpo, talvez até uma finalização no primeiro assalto, e parece mais um aquecimento do que um verdadeiro teste. O nível «Normal» eleva um pouco a fasquia. Ainda comando a maioria das lutas, mas os erros começam a sair-me caros.

É nos níveis «Difícil» e «Profissional» que começo a sentir-me à vontade. Os lutadores ripostam e tenho mesmo de pensar no que estou a fazer. As vitórias sabem bem aqui e as derrotas, normalmente, fazem sentido.

O nível «Lendário» é outra história.

Sempre que aparece um contrato «Legendary», já sei que vou sofrer; os lutadores parecem incrivelmente afiados. Os socos saem rápidos, a pressão nunca pára. Ainda não ganhei nenhuma luta «Legendary», e algumas delas deram-me mesmo vontade de dar um soco no ecrã da TV. Não porque parecessem desequilibradas, mas porque a diferença de nível é brutal. Um pequeno erro e a luta está basicamente acabada.

Por isso, o «Contratos de Luta» acaba por ser o modo que mais recomendo, com uma condição. Se gostas de lutas puras e de te testares em diferentes níveis, este é facilmente o modo mais forte do UFC 5. Mas se estás aqui principalmente pela progressão a longo prazo ou pela narrativa, isto provavelmente não vai ser suficiente por si só.

Modos que mal experimentei (e porquê)

Há alguns modos no UFC 5 com os quais mal passei tempo, e isso deve-se principalmente à forma como jogo.

O maior deles é o Fight Now. Experimentei-o, mas nunca me cativei. Por alguma razão, os controlos pareciam-me estranhos. Os comandos num bom comando da PS5 a que estava habituado, de repente, não saíam como eu esperava, e isso não parava de me fazer perder o ritmo. Quando um jogo de luta me atrapalha a memória muscular, é difícil apreciar qualquer outra coisa que o jogo tente oferecer.

Os modos online também não são o meu forte. São claramente uma parte importante do ecossistema do UFC 5, e eu percebo porquê. Combates competitivos, jogos classificados, progressão online… toda essa vertente do jogo existe para jogadores que querem adversários humanos constantes e tabelas de classificação a longo prazo para escalar. Mas isso não é o que me atrai.

A maior parte do tempo que passo com o UFC 5 é offline. Modo Carreira, Contratos de Luta, sessões de treino, experiências rápidas com lutadores que normalmente não uso. É aí que o jogo se adapta aos meus hábitos. É algo que abro para lutas intensas, não algo em que entro todos os dias para manter uma série de vitórias.

Por isso, o UFC 5 parece-me muito orientado para o modo offline. No melhor dos casos, a minha opinião sobre o EA Sports UFC 5 é que se trata de um jogo de luta muito pessoal.

Um jogo em que a batalha principal é entre mim, a IA e o quão bem eu realmente compreendo os sistemas. E é esse aspeto que me fez ficar por aqui.

Apresentação e autenticidade: o UFC 5 tem tudo para dar conta do recado

Para mim, o UFC 5 é, sem dúvida, o melhor que esta série já teve em termos visuais. A mudança para o motor Frostbite nota-se em todo o lado, especialmente quando a luta começa mesmo. As texturas da pele estão melhores e os lutadores finalmente movem-se de uma forma que parece mais próxima das transmissões reais do que das animações dos jogos.

Os modelos dos lutadores estão excelentes em todos os aspetos. Os rostos estão mais definidos, os corpos parecem mais naturais e as diferenças de tamanho destacam-se com mais clareza. Consegues sentir as categorias de peso só pela forma como os lutadores ocupam o ecrã : as divisões mais leves parecem rápidas e esguias, enquanto as mais pesadas parecem densas e intimidantes.

É no sistema de danos que tudo isto se conjuga: os cortes abrem-se e o sangue fica espalhado. Nos últimos assaltos, os lutadores já não parecem impecáveis. Os seus rostos mudam e o aspeto visual de um combate conta uma história sem que apareça um único menu.

Os replays têm mais impacto por causa disso. Knockdowns em câmara lenta, recuperações vacilantes e trocas de golpes nos últimos assaltos parecem intensas, no bom sentido. Isso reforça a sensação de que estás a assistir a algo físico.

As entradas e as apresentações antes dos combates também contribuem imenso. O trabalho de câmara, o ritmo, a forma como os lutadores são enquadrados — tudo isso cria tensão. Acrescenta a isso o design de som — pensa no barulho da multidão, no impacto dos socos e no áudio dos cantos —, e o jogo consegue, de forma consistente, transportar-te para aquele ambiente de noite de combate.

O UFC 5 pode ter algumas falhas em alguns dos seus modos, mas no que diz respeito ao aspeto e ao som de um combate, transmite a experiência melhor do que qualquer outro jogo de topo do UFC que o precedeu.

Como aproveitar ainda mais o EA Sports UFC 5?

A principal lição que tirei da minha análise do EA Sports UFC 5 é esta: não o encares como uma demonstração de poder. Este jogo fica muito melhor quando encaras cada combate como um problema que tens de resolver.

A sério, passa algum tempo no modo de treino. Cria algumas combinações simples, aprende os teus alcances e habitua-te à forma como a resistência vai realmente esgotando-se. Alternar entre a IA básica e a avançada ajuda imenso, especialmente se quiseres corrigir maus hábitos antes que apareçam em lutas reais.

Também é importante seres honesto contigo mesmo em relação à dificuldade. Os «Contratos de Combate» são uma boa forma de perceberes isso, já que cada contrato fixa o nível para ti. Se os níveis «Hard» ou «Pro» te parecem tensos mas justos, fica por aí. Se o nível «Legendary» continua a transformar todas as lutas num calvário, não há vergonha nenhuma em recuar. O UFC 5 dá o seu melhor quando as lutas são tensas, não desesperadas.

Se detestas o grappling como eu, constrói a tua estratégia à volta disso. Escolhe lutadores com um jogo em pé forte e não te canses a tentar finalizar. Quanto mais tempo mantiveres a calma em pé, mais controlo terás sobre o desenrolar da luta.

Acima de tudo, joga o UFC 5 pelo que ele faz de melhor. Se entrares à procura de uma história profunda ou de uma trajetória de carreira que te leve longe, podes cansar-te rapidamente. Se entrares à procura de lutas intensas que te façam mesmo suar as mãos, o jogo começa a fazer muito mais sentido.

O meu veredicto geral sobre o UFC 5 – Ótimo lugar para lutar, péssimo lugar para viver

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Depois de todo o tempo que passei com o UFC 5, é essa a frase que me fica na cabeça. É um sítio fantástico para lutar, mas difícil para se viver. Dentro do octógono, o combate é o melhor que a série já teve – os golpes são intensos, os danos contam e é fácil perder-se nas lutas. É também uma válvula de escape emocional perfeita; algumas rondas difíceis conseguem mesmo limpar-me a cabeça.

Fora do octógono, as coisas ficam a desejar. O modo Carreira carece de motivação, a estrutura geral parece fraca e alguns modos parecem mal acabados, com picos de dificuldade desequilibrados. O que vais retirar da minha análise do EA Sports UFC 5 é que este título não é para toda a gente, mas se adoras lutas intensas e baseadas na habilidade, é fácil de recomendar.

Só não esperes uma progressão profunda ou uma narrativa elaborada. Para mim, continua instalado porque, quando preciso de desabafar e sair mais calmo, é este o jogo que abro.

Prós Contras ✅ Combate brutal e gratificante



✅ Mecânica de luta realista



✅ Gráficos e apresentação fantásticos



✅ Jogabilidade baseada na habilidade



✅ Atmosfera envolvente ❌ Modo de carreira fraco



❌ Progressão repetitiva



❌ Picos de dificuldade abruptos

Ótimo para: Jogadores que adoram combate intenso e baseado na habilidade e querem um jogo desportivo único que pareça físico, desafiante e envolvente.

Menos ideal para: Jogadores que procuram uma progressão de carreira profunda, uma narrativa forte ou um conjunto de modos consistentemente bem trabalhados.

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