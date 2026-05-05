Reseña del juego EA Sports UFC 5: brutal, pero terapéutico

Llevo mucho tiempo en el mundo de los videojuegos, el suficiente como para saber exactamente qué tipo de estado de ánimo me lleva a ponerme a jugar y a escribir una EA Sports UFC 5 Reseña. Lo abro cuando siento que me da vueltas la cabeza o cuando simplemente me apetece un juego que realmente te haga pensar.

Hay días en los que solo quiero elegir a un luchador y sentir cada intercambio. La presión en el bloqueo, la pérdida de resistencia tras una mala combinación de golpes, ese momento en el que un golpe limpio da un giro repentino a todo el combate. UFC 5 destaca especialmente en aquellas situaciones en las que los combates mantienen una tensión que la mayoría de los videojuegos de lucha nunca llegan a alcanzar.

Fuera del octágono, las cosas pierden algo de consistencia. Algunos modos funcionan mucho mejor que otros, y el modo carrera nunca me enganchó como esperaba al principio. Todo eso de «convertirse en un…» UFC La fantasía del «luchador» me parece poco convincente, y acabé saltando de un modo a otro en lugar de seguir una ruta clara.

A pesar de todo eso, sigo volviendo a este juego. No porque todo funcione como espero, porque, sinceramente, no es así. Hay lagunas y decisiones de diseño que todavía me desconciertan. Pero cuando quiero un juego en el que pueda volcar toda mi energía en un combate y sentirlo de verdad, UFC 5 siempre acaba apareciendo en mi pantalla .

Esta reseña surge de ahí. De las horas que he pasado en el modo carrera, en partidas aleatorias, en sesiones de entrenamiento y en un montón de revanchas acaloradas. Voy a analizar cuándo UFC 5 lo que me encanta, en qué falla y por qué sigue siendo, en mi colección, mi juego de lucha favorito cuando necesito desahogarme.

★ UNA EXPERIENCIA DE MMA ACLAAMADA POR LA CRÍTICA UFC 5 Consigue UFC 5 en Eneba

Mis primeras impresiones: este juego quiere hacerte daño

Quiero empezar mi EA Sports UFC 5 Una reseña en la que, desde el momento en que inicié el juego, ya me pareció diferente, incluso antes de lanzar un solo puñetazo. Todo tiende a ser más sombrío y serio, y crea una atmósfera que hace que el juego se parezca más a la retransmisión de una velada de boxeo que a un título deportivo al uso.

En cuanto entras en el octágono, esa sensación se hace aún más patente. Los movimientos parecen más pesados, los luchadores ya no se desplazan con la misma ligereza de antes, y cada paso o cada golpe fallido tiene su peso. Eres más consciente de la distancia que mantienes y mucho más consciente de que una sola decisión equivocada puede dar un vuelco a todo el asalto.

El cambio de velocidad también se nota mucho. Los intercambios no se convierten tan a menudo en una sucesión aleatoria de pulsaciones de botones, y la presión empieza a parecer peligrosa, en lugar de solo intensa. Cuando alguien te supera, lo notas, y cuando te entra el pánico, el juego te castiga por ello.

Lo que realmente me convenció desde el principio fue lo rápido que… UFC 5 muestra sus garras: no te lo pone fácil ni intenta que te sientas cómodo. Ya en tus primeras peleas te das cuenta de lo implacable que puede ser; ahí es donde los malos hábitos salen a la luz rápidamente y los asaltos descuidados se descontrolan.

Desde el primer momento, UFC 5 deja clara su línea argumental. Es más lento y denso que los títulos anteriores, y busca que cada intercambio tenga su importancia, porque en cuanto dejas de prestar atención a lo que ocurre ante tus ojos, el juego te lo recuerda.

El combate es la verdadera estrella de UFC 5

Todo lo que más me gusta de UFC 5 siempre lleva al mismo sitio – los combates propiamente dichos. Da igual en qué modo esté, en cuanto el árbitro pregunta: «¿Listos para el combate?», me concentro al máximo. Ahí es donde UFC 5 tiene sentido y es ahí donde se encuentran la mayoría de sus mejores momentos.

Golpear da una sensación de peso, peligro y una satisfacción increíble

El stand-up es donde UFC 5 es lo que más me hace sentir vivo. Lo primero que llama la atención es la fuerza: cada golpe da la sensación de impactar de verdad contra algo. Los jabs no parecen simples toques ligeros, y los golpes bien ejecutados tienen una potencia que se nota y se aprecia al instante.

La velocidad también juega un papel fundamental aquí. Los púgiles más ligeros se mueven y golpean mucho más rápido, mientras que los más pesados parecen más lentos, pero dan más miedo, por lo que esa diferencia cambia la forma de abordar cada combate. No se puede boxear contra un peso pesado de la misma manera que se presiona a un peso mosca, y el juego hace un buen trabajo al obligarte a tener eso en cuenta.

La resistencia es mucho más importante de lo que la gente cree. Si empiezas a lanzar golpes como si fuera el primer asalto de todo el combate, UFC 5 te hará bajar los humos enseguida. Las combinaciones y los tiros fallados te dejan sin fuerzas, y en cuanto empieza a bajar tu barra, todo lo demás se viene abajo. Las manos se vuelven más lentas, la defensa se abre y, de repente, basta con un solo error de lectura para que te dejen fuera de combate.

Por eso también Los nocauts sientan tan bien en este juego, donde no siempre se consiguen con rachas de diez golpes. Muchos de ellos se logran con un solo contraataque limpio o una entrada mal sincronizada. Esos nocauts fulminantes son algunos de mis UFC 5los mejores momentos, porque parecen espontáneos y auténticos.

Por todo eso, el monólogo cómico es donde UFC 5 Me encanta. Cuando te mueves sobre el terreno de juego, gestionas el espacio, controlas la resistencia y buscas esa única oportunidad, el juego alcanza un ritmo que pocos títulos deportivos logran. Esta es la faceta de UFC 5 eso que no deja de atraerme de nuevo.

Lucha cuerpo a cuerpo y juego en el suelo: realista, pero agotador

Aquí es dondeUFC 5 y empezamos a pelearnos.

Cada vez que un combate pasa al suelo, el ambiente cambia por completo para mí. Las derribadas se suceden rápidamente y, en cuanto alguien con un buen juego de suelo se coloca encima de ti, el combate puede ralentizarse en un santiamén. No en el sentido de una partida de ajedrez táctica, sino en un por favor, déjame levantarmede todas formas.

Levantarse es lo más difícil Para mí. Cuando un luchador decide inmovilizar a mi luchador, me parece que voy a quedarme ahí atrapado para siempre. Estoy pendiente de los metros, adivinando las transiciones, gastando energía y esperando haber interpretado bien alguna señal. Tras unos cuantos errores de cálculo, ya se ha ido la mitad del asalto y no ha pasado nada emocionante, salvo que mi estado de ánimo ha ido de mal en peor.

Creo que parte del motivo por el que esto me afecta tanto es que mi zona de confort siempre ha sido el stand-up. He practicado boxeo en la vida real, y eso se nota en mi forma de jugar. Busco sincronización, espaciado e intercambios limpios. En la práctica, esa fluidez desaparece. El juego se reduce a barras y pequeñas acciones, y, para mí, ahí es donde UFC 5 es lo que menos me divierte.

Para ser justos, el combate en el suelo se parece más al MMA real de lo que solía hacerlo – La presión es aterradora y las malas posiciones realmente importan. Quedarse atrapado bajo alguien fuerte es horrible, lo cual, para ser justos, probablemente sea precisamente la idea. UFC 5 está claro que quiere que la colchoneta resulte agotadora e incluso peligrosa.

El problema es que el realismo no siempre va de la mano del disfrute. Para los jugadores a los que les encanta el combate cuerpo a cuerpo, esta podría ser una de las partes más destacadas del juego. Para jugadores como yo, es sin duda lo más agotador. No es que esté desequilibrado, pero sí que genera mucha controversia, y a menudo es la parte de un combate en la que solo intento sobrevivir para poder volver a lo que UFC 5es lo que mejor se le da.

Manejo y curva de aprendizaje: fácil de aprender, difícil de dominar

En la superficie de este EA Sports UFC 5 Si echas un vistazo a la reseña, se ve bastante claro que UFC 5 Es fácil de aprender. Puedes darle el mando a alguien y explicarle cómo dar golpes cortos y bloquear, y aguantará un asalto.

Pero mantenerse al día en este juego es otra historia. En cuanto empiezas a preocuparte por las combinaciones y la resistencia, UFC 5 se convierte en un juego que pone a prueba tu memoria muscular.

Tu nivel de juego depende en gran medida de la precisión de tus comandos. Si te precipitas en un combo o eliges mal el siguiente movimiento, el juego no te lo disimula: o fallas el golpe o te chocas de lleno contra algo. Cuando las cosas salen mal, lo notas al instante., lo que hace que todos los hábitos —buenos o malos— salgan a relucir en tus discusiones.

Por eso, de hecho, dedico tiempo al modo de entrenamiento. Voy allí para crear combos, probar distancias y acostumbrarme a cómo se mueven los luchadores. La opción de cambiar entre una IA básica y una avanzada puede parecer una tontería, pero ayuda mucho. Una te permite centrarte en la ejecución, mientras que la otra te obliga a reaccionar y a pulir los detalles.

Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de lo mucho que El tiempo en el laboratorio es importante. Los luchadores a los que no has tocado en semanas de repente parecen estar fuera de forma. La sincronización falla y las lecturas llegan tarde. Pero cuando mantienes la constancia, todo sale mejor. Dejas de entrar en pánico en los momentos difíciles.

UFC 5 realmente se agradece ese tipo de repetición. Cuanto más tiempo dedicas a familiarizarte con las sensaciones del juego, menos se trata de apretar botones sin más y más de controlar el juego. Y cuando logras ese control, los combates se viven de forma totalmente diferente.

Modo Carrera: ¡qué oportunidad perdida!

The Trayectoria profesional ese modo era el que más me apetecía. En teoría, debería ser el núcleo de UFC 5. Pensaba crear un luchador, prepararlo, disputar combates y abrirme camino hasta llegar a los grandes escenarios. En la práctica, el ciclo se me hace pesado mucho más rápido de lo que esperaba.

Me paso la mayor parte del tiempo atrapado en la misma rutina. Aceptar un combate → entrenamiento → simulación → combate. Luego, hazlo otra vez. No hay nada de malo en esa estructura, pero UFC 5 no hace gran cosa para que parezca un viaje de verdad. Hay apenas tiene argumento, no hay momentos que me hagan sentir que mi luchador se está convirtiendo en alguien.

Por eso, la progresión empieza a parecer monótona. Es cierto que, sobre el papel, estoy mejorando, pero rara vez parece que cambie algo. Ni siquiera las victorias tienen mucho peso, más allá de que las cifras suban.

La parte contractual tampoco ayudó. Entrar en el UFC me resultó mucho más difícil de lo que debería, y no en el buen sentido. Pasé mucho tiempo estancado en WFA, disputando un combate tras otro, esperando a que algo encajara. En lugar de sentir el deseo de demostrar mi valía, yo en general, me parecía que estaba haciendo un trabajo pesado en la misma situación, sin tener claro hacia dónde ir.

Quiero dejar claro en este EA Sports UFC 5 señala que el mayor problema del modo carrera es que no me parece motivador. Sí, los combates en sí siguen siendo intensos, pero el mundo de fantasía que los rodea nunca llegó a engancharme. Me dedicaba a ir pasando de un menú a otro para poder volver al octágono, en lugar de ir a por los cinturones y labrarme un nombre.

Los combates por contrato son donde realmente me divierto

Contratos de combatees el modo Isigo volviendo a, y ni siquiera era algo que hubiera planeado. Empecé por curiosidad, pero poco a poco me di cuenta de que pasaba más tiempo allí que en cualquier otro sitio. Elimina gran parte del ruido y vuelve a centrar la atención donde yo quiero: en el octágono.

La razón principal por la que este modo me gusta es el ambiente. Estoy luchando en un entorno real UFC cartas, con luchadores reales y en estadios reales. La presentación se parece más a una auténtica velada de lucha, y eso por sí solo ya hace que cada combate resulte más significativo que ir saltando de un menú a otro en el modo carrera.

También me gusta lo aleatorio que es. No tengo un control total sobre a quién me toca o en qué tipo de enfrentamiento me meto, y esa imprevisibilidad hace que todo siga siendo emocionante. Algunas peleas se adaptan perfectamente a mi estilo y otras son un desastre. Sea como sea, yo… se vio obligado a adaptarse en lugar de crear una configuración cómoda y dedicarse a farmear en ella.

Otra gran ventaja que quiero destacar en mi EA Sports UFC 5 Lo que destaca de esta reseña del juego es lo nítido que es el enfoque. Contratos de combate No intenta venderme una fantasía a largo plazo. Simplemente elijo un contrato, lucho y me enfrento a lo que se me presenta. Para alguien como yo, que juega UFC 5 para el combate: este modo es ideal.

La forma en que funciona la dificultad aquí también es una parte fundamental de la experiencia. Literalmente No puedo elegir el nivel de dificultad tú mismo; cada contrato tiene el suyo propio, y eso cambia por completo el ambiente de un combate.

Dificultad Experiencia / Sensación Resultado habitual Impresión general Fácil Parece más un calentamiento que una prueba de verdad Rondas impecables, a veces con victoria en el primer asalto Muy fácil de manejar, poco exigente Normal El nivel sube un poco y los errores empiezan a tener importancia Aunque en general tienen el control, los errores empiezan a pasar factura Dificultad moderada Difícil Los luchadores contraatacan; esto requiere una reflexión y una estrategia reales Las victorias son gratificantes, las derrotas tienen su razón de ser El nivel de dificultad me parece adecuado Pro Hay una fuerte resistencia por parte de los detractores; hay que pensar bien lo que se está haciendo Las victorias son gratificantes, las derrotas parecen justas Equilibrado y atractivo Legendario Los luchadores son increíblemente precisos, con golpes rápidos y una presión constante; un pequeño error puede poner fin al combate Combates extremadamente difíciles, en los que hasta el más mínimo error sale caro Una dificultad brutal, pero no injusta

En los combates fáciles, suelo acabar rápido. Una ronda limpia, quizá incluso una victoria en el primer asalto, y parece más un calentamiento que una prueba de verdad. En los combates normales, la cosa se complica un poco. Sigo controlando la mayoría de los combates, pero los errores empiezan a salirme caros.

En los niveles «Hard» y «Pro» es donde empiezo a sentirme cómodo. Los rivales se defienden, y tengo que pensar realmente en lo que estoy haciendo. Las victorias me satisfacen en estos niveles, y las derrotas suelen tener sentido.

«Legendary» es otra historia.

Cada vez que aparece un combate legendario, ya sé que me espera un calvario; los luchadores se mueven con una agilidad increíble. Los golpes llueven a toda velocidad y la presión no da tregua. Todavía no he ganado ningún combate legendario, y algunos de ellos son realmente… me dieron ganas de darle un puñetazo a la pantalla del televisor. No porque se sintieran derrotados, sino porque la diferencia es abrumadora. Un pequeño error y la pelea prácticamente se acaba.

Por eso, Contratos de combate acaba siendo el modo que yo… recomendar lo más, con una condición. Si te gusta el combate puro y ponerte a prueba en diferentes niveles, este es, sin duda, el modo más potente de UFC 5. Pero si lo que te interesa principalmente es la progresión a largo plazo o la narrativa, es probable que esto no sea suficiente por sí solo.

Modos que apenas he probado (y por qué)

Hay varios modos en UFC 5 con los que apenas he pasado tiempo, y eso se debe principalmente a mi forma de jugar.

El más grande es Lucha ahora. Lo intenté, pero nunca me acabó de convencer. Por alguna razón, los controles me parecieron un poco raros. Las acciones en un bienPS5controlador Estaba acostumbrado a que, de repente, las cosas no salieran como esperaba, y eso… no dejaba de romperme el ritmo. Cuando un juego de lucha me altera la memoria muscular, me cuesta disfrutar de cualquier otro aspecto del juego.

Los modos online tampoco son lo mío. Es evidente que son una parte importante de UFC 5del ecosistema, y entiendo por qué. Combates competitivos, modo clasificatorio, progresión en línea, todo ese aspecto del juego está ahí para los jugadores que buscan rivales humanos constantemente y clasificaciones a largo plazo en las que ascender. Eso no es lo que me atrae.

La mayor parte del tiempo que paso con UFC 5permanece desconectado.Trayectoria profesionalmoda,Contratos de combate, sesiones de entrenamiento, pruebas rápidas con luchadores a los que no suelo jugar. Ahí es donde el juego se adapta a mis hábitos. Es algo que yo… Prepárate para combates intensos, no es algo a lo que me conecte todos los días para mantener una racha.

Por eso, UFC 5 me parece que se centra mucho en el modo sin conexión. En el mejor de los casos, mi EA Sports UFC 5 La conclusión es que es un libro muy juego de lucha personal.

Uno en el que la batalla principal se libra entre mí, la IA y mi grado de comprensión real de los sistemas. Y ese es precisamente el aspecto que me ha hecho seguir aquí.

Presentación y autenticidad: UFC 5 cumple con las expectativas

Para mí,UFC 5 sin duda alguna, es la mejor versión que ha tenido esta serie. El cambio a la Congelación El motor gráfico se nota en todas partes, sobre todo una vez que empieza el combate. Las texturas de la piel se ven mejor y los luchadores por fin se mueven de una forma que parece más realista que las animaciones del juego.

Los modelos de los luchadores son muy buenos en todos los aspectos. Los rostros son más definidos, los cuerpos tienen un aspecto más natural y las diferencias de tamaño se aprecian con mayor claridad. Basta con ver cómo los luchadores ocupan la pantalla para hacerse una idea de las categorías de peso., mientras que las divisiones más ligeras parecen ágiles y esbeltas, y las más pesadas, densas e intimidantes.

El sistema de daños es donde todo esto cobra sentido: las heridas se abren y la sangre no desaparece. En los últimos asaltos, los púgiles ya no lucen tan impecables. Sus rostros cambian y el aspecto visual de un combate cuenta una historia sin que aparezca ni un solo menú.

Por eso, las repeticiones impactan aún más. Los derribos a cámara lenta, las recuperaciones tambaleantes y los intercambios de golpes en los últimos asaltos se ven intensos, en el buen sentido. Eso refuerza la sensación de que estás viendo algo muy físico.

Las salidas al ring y las presentaciones previas al combate también contribuyen en gran medida a la experiencia. El trabajo de cámara, el ritmo, la forma en que se encuadra a los luchadores… todo ello genera tensión. Si a esto le sumamos el diseño de sonido —desde el ruido del público y el impacto de los golpes hasta el audio de las esquinas—, el juego consigue sumergirte de lleno en el ambiente de una noche de combate.

UFC 5 Puede que tenga algunos fallos en algunos de sus aspectos, pero en cuanto al aspecto y el sonido de los combates, transmite la experiencia mejor que cualquier otro top UFCjuegoantes de eso.

¿Cómo disfrutar aún más de EA Sports UFC 5?

Lo más importante que he aprendido de mi EA Sports UFC 5 La reseña es la siguiente: No lo tomes como una forma de ejercer poder. Este juego se disfruta mucho más cuando te tomas cada combate como un problema que hay que resolver.

En serio,dedicar tiempo al modo de práctica. Crea algunas combinaciones sencillas, aprende los alcances de tus ataques y acostúmbrate a cómo se va agotando realmente la resistencia. Alternar entre la IA básica y la avanzada ayuda mucho, sobre todo si quieres corregir los malos hábitos antes de que salgan a relucir en combates reales.

También es importante que seas sincero contigo mismo respecto a las dificultades. Contratos de combate es una buena forma de tantear el terreno, ya que cada nivel te queda fijado. Si los niveles «Difícil» o «Pro» te parecen exigentes pero justos, quédate ahí. Si el nivel «Legendario» sigue convirtiendo cada partida en un suplicio, entonces no hay que avergonzarse de dar un paso atrás. UFC 5 se siente mejor cuando las peleas son tensas, pero no desesperadas.

Si odias el grappling tanto como yo, adapta tu estrategia a ello. Elige luchadores con un buen juego de pie y no te agotes intentando forzar el final. Cuanto más tiempo mantengas la calma de pie, más control tendrás sobre el desarrollo del combate.

Sobre todo, juega UFC 5 por lo que realmente destaca. Si te lanzas a por él buscando una historia profunda o una trayectoria profesional que te cautive, es posible que te canses enseguida. Si, en cambio, lo que buscas son combates intensos que realmente te hagan sudar las manos, el juego empieza a cobrar mucho más sentido.

Mi opinión general sobre UFC 5: un lugar genial para pelear, pero poco recomendable para vivir

Enebameter 8/10

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Después de todo el tiempo que he pasado con UFC 5… esa es la frase que no se me va de la cabeza. Es un lugar fantástico para luchar, pero duro para vivir. Dentro del octágono, el combate es el mejor que se ha visto en toda la serie – Los golpes son intensos, el daño cuenta y es fácil dejarse llevar por los combates. Además, es una forma perfecta de desahogarme emocionalmente; unas cuantas rondas intensas me ayudan de verdad a despejar la mente.

Fuera del ring, el juego pierde fuerza. El modo Carrera carece de motivación, la estructura general resulta poco sólida y algunos modos parecen estar a medio desarrollar, con picos de dificultad desiguales. Lo que se desprende de mi… EA Sports UFC 5 La conclusión es que este título no es para todo el mundo, pero si te gustan los combates intensos en los que prima la habilidad, no dudo en recomendarlo.

SoloNo esperes una trama muy elaborada ni una narrativa profunda. Lo tengo siempre instalado porque, cuando necesito desconectar y relajarme, este es el juego al que recurro.

Ventajas Contras ✅ Combates brutales y satisfactorios ✅ Mecánicas de combate realistas ✅ Imágenes impactantes y una presentación cuidada ✅ Juego basado en la destreza ✅ Ambiente envolvente ❌ Modo carrera deficiente ❌ Progresión repetitiva ❌ Picos de dificultad excesivos

Ideal para: Los jugadores a los que les encantan los combates intensos basados en la habilidad y que buscan un un juego deportivo único que resulte físico, estimulante y envolvente.

Menos adecuado para: Jugadores que buscan una progresión de carrera profunda, una narrativa sólida o un conjunto de modos de juego siempre pulidos.