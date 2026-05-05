Recensione del gioco EA Sports UFC 5: brutale ma terapeutico

Sono nel mondo di questi giochi da un bel po’, abbastanza a lungo da sapere esattamente che tipo di umore mi spinge ad avviarne uno e a scrivere una recensione di EA Sports UFC 5. Lo avvio quando ho la testa piena di pensieri o quando voglio semplicemente un gioco che mi dia davvero del filo da torcere.

Ci sono giorni in cui voglio solo scegliere un lottatore e sentire ogni singolo scambio. La pressione sul blocco, il calo di resistenza dopo combo sbagliate, quel momento in cui un colpo pulito ribalta all’improvviso l’intero incontro. UFC 5 colpisce forte in quelle situazioni in cui gli incontri rimangono tesi in un modo che la maggior parte dei giochi di combattimento non riesce mai davvero a raggiungere.

Fuori dall’ottagono, le cose diventano meno coerenti. Alcune modalità funzionano molto meglio di altre, e la modalità carriera non mi ha mai coinvolto come speravo all’inizio. L’intera fantasia di “diventare un lottatore UFC” sembra un po’ inconsistente, e ho finito per passare da una modalità all’altra invece di seguire un percorso ben definito.

Nonostante tutto, continuo a giocare a questo titolo. Non perché tutto funzioni come mi aspetto, perché, onestamente, non è così. Ci sono lacune e scelte di design che ancora mi lasciano perplesso. Ma quando voglio un gioco in cui riversare tutta la mia energia in un combattimento e sentirlo davvero, UFC 5 finisce sempre sul mio schermo .

Questa recensione nasce proprio da lì. Dalle ore passate nella modalità carriera, negli incontri casuali, nelle sessioni di allenamento e in tante rivincite al vetriolo. Ti spiego quando UFC 5 è fantastico, dove fallisce e perché è ancora nella mia libreria come il mio gioco di combattimento preferito quando ho bisogno di sfogarmi.

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Le mie prime impressioni: questo gioco vuole farti male

Voglio iniziare la mia recensione di EA Sports UFC 5 dicendo che, appena ho avviato il gioco, mi è sembrato subito diverso, ancora prima di sferrare un pugno. Tutto appare più cupo e serio, e questo crea un’atmosfera che fa sembrare il gioco più simile a una trasmissione di Fight Night che a un tipico titolo sportivo.

Una volta che entri nell’ottagono, quella sensazione diventa ancora più evidente. I movimenti sembrano più pesanti, i lottatori non scivolano più come una volta e ogni passo o colpo mancato ha un peso. Sei più consapevole delle distanze e ti rendi conto molto di più che una sola decisione sbagliata può ribaltarti l’intero round.

Anche il cambiamento di velocità salta subito all’occhio. Gli scambi non si trasformano più così spesso in un casuale martellare di pulsanti, e la pressione inizia a sembrare pericolosa invece che solo rumorosa. Quando qualcuno ti mette alle corde, lo senti, e quando vai nel panico, il gioco ti punisce per questo.

Ciò che mi ha davvero conquistato fin dall’inizio è la rapidità con cui UFC 5 mostra i denti: non ti accompagna gradualmente né cerca di farti sentire a tuo agio. Già nei primi incontri ti rendi conto di quanto possa essere spietato; è lì che le cattive abitudini vengono smascherate in fretta e i round approssimativi sfuggono al controllo.

Fin dall’inizio, UFC 5 chiarisce la sua direzione. È più lento e più pesante rispetto ai titoli precedenti, e vuole che ogni scambio conti, perché nel momento stesso in cui smetti di rispettare ciò che sta accadendo davanti a te, il gioco te lo ricorda.

Il combattimento è il vero protagonista di UFC 5

Tutto ciò che mi piace di più di UFC 5 mi riporta sempre allo stesso punto: i combattimenti veri e propri. Non importa in quale modalità mi trovi, nel momento in cui l’arbitro chiede: «Pronti a combattere?», sono già completamente preso. È qui che UFC 5 dà il meglio di sé ed è qui che si concentrano i suoi momenti migliori.

I colpi sono potenti, pericolosi e incredibilmente soddisfacenti

Per me è nel combattimento in piedi che UFC 5 sembra più vivo. La prima cosa che noti è l’impatto: ogni pugno sembra davvero andare a segno. I jab non sembrano semplici tocchi leggeri, e i colpi ben piazzati hanno un peso che puoi vedere e sentire subito.

Anche la velocità gioca un ruolo importante qui. I lottatori più leggeri si muovono e colpiscono molto più velocemente, mentre quelli più pesanti sembrano più lenti ma più temibili, quindi questa differenza cambia il modo in cui affronti ogni incontro. Non puoi boxare un peso massimo nello stesso modo in cui metti sotto pressione un peso mosca, e il gioco fa un ottimo lavoro nel costringerti a rispettare questa differenza.

La resistenza conta molto più di quanto la gente pensi. Se inizi a tirare come se fosse il primo round per tutto l’incontro, UFC 5 ti darà una lezione in un attimo. Le combo e i colpi mancati ti sfiniscono, e una volta che la tua barra inizia a scendere, tutto il resto viene di conseguenza. Le mani rallentano, la difesa si apre e all’improvviso basta una sola valutazione sbagliata per finire al tappeto.

È anche per questo che i knockout sono così soddisfacenti in questo gioco, dove non sempre nascono da serie di dieci colpi. Molti derivano da un contrattacco pulito o da un’entrata fuori tempo. Quei knockout fulminei sono tra i momenti migliori di UFC 5 per me, perché sembrano improvvisi e reali.

È per tutto questo che il combattimento in piedi è la parte di UFC 5 che mi appassiona di più. Quando scambi colpi in piedi, gestisci lo spazio, tieni d’occhio la resistenza e cerchi quell’unica apertura, il gioco raggiunge un ritmo che pochi titoli sportivi riescono mai a eguagliare. È questo il lato di UFC 5 che continua a farmi tornare a giocarci.

Grappling e combattimento a terra – Realistici ma estenuanti

È qui che io e UFC 5 iniziamo a scontrarci.

Ogni volta che un incontro finisce a terra, per me l’atmosfera cambia completamente. I takedown arrivano veloci e, una volta che qualcuno con un grappling forte ti mette sotto, l’incontro può rallentare in un attimo. Non nel senso di una partita di scacchi tattica, ma nel senso di “per favore, fammi alzare”.

Alzarmi da terra è la parte più difficile per me. Quando un grappler decide di sedersi sul mio lottatore, mi sembra di rimanere bloccato lì per sempre. Guardo i metri, cerco di indovinare le transizioni, consumo energia e spero di aver letto bene la situazione. Dopo qualche previsione sbagliata, metà del round è già passato e non è successo niente di emozionante, se non che il mio umore è precipitato.

Credo che uno dei motivi per cui questo mi colpisce così tanto sia che la mia zona di comfort è sempre stata il combattimento in piedi. Mi sono allenato nella boxe nella vita reale, e questo si vede nel mio modo di giocare. Cerco il tempismo, la distanza e scambi puliti. A terra, quel flusso scompare. Il gioco si trasforma in blocchi e piccoli input e, per me, è proprio lì che UFC 5 mi sembra meno divertente.

A dire il vero, il combattimento a terra sembra davvero più vicino alle vere MMA rispetto a prima: la pressione dall’alto fa paura e le posizioni sfavorevoli contano davvero. Ritrovarsi bloccati sotto qualcuno di forte è una sensazione orribile, il che, a dire il vero, è probabilmente proprio l’obiettivo. UFC 5 vuole chiaramente che il combattimento a terra risulti estenuante e persino pericoloso.

Il problema è che il realismo non sempre va di pari passo con il divertimento. Per chi ama il grappling, questa potrebbe essere una delle parti più forti del gioco. Per giocatori come me, è senza dubbio la più estenuante. Non è un problema tecnico, ma è molto controversa, e spesso è la parte dell’incontro in cui cerco solo di sopravvivere per poter tornare a ciò che UFC 5 sa fare meglio.

Comandi e curva di apprendimento – Facile da imparare, difficile mantenere la forma

A prima vista, da questa recensione di EA Sports UFC 5, si capisce abbastanza chiaramente che UFC 5 è facile da affrontare. Puoi passare il controller a qualcuno e spiegargli come sferrare un jab e parare, e riuscirà a sopravvivere a un round.

Ma restare al top in questo gioco è tutta un’altra storia. Una volta che inizi a preoccuparti delle combo e della resistenza, UFC 5 si trasforma in un gioco che mette davvero alla prova la tua memoria muscolare.

Gran parte della tua abilità dipende dalla precisione dei tuoi comandi. Se affretti una combo o esegui la mossa successiva sbagliata, il gioco non te lo nasconde. O manchi il colpo o finisci dritto contro qualcosa. Quando le cose vanno male, te ne accorgi subito , il che fa sì che ogni tua abitudine – buona o cattiva che sia – si rifletta nei tuoi combattimenti.

Ecco perché dedico davvero del tempo alla modalità allenamento. Ci vado per costruire combo, testare le distanze e abituarmi ai movimenti dei lottatori. La possibilità di passare dall’IA di base a quella avanzata può sembrare una cosa da poco, ma aiuta tantissimo. Una ti permette di concentrarti sull’esecuzione, l’altra ti costringe a reagire e a perfezionare le mosse.

Con il passare del tempo, inizi a renderti conto di quanto sia importante il tempo trascorso in sala. I personaggi che non tocchi da settimane improvvisamente sembrano fuori fase. Il tempismo vacilla, le letture arrivano in ritardo. Ma quando riesci a rimanere costante, tutto scorre meglio. Smetti di farti prendere dal panico nelle situazioni difficili.

UFC 5 valorizza davvero questo tipo di ripetizione. Più tempo passi a capire come funziona davvero il gioco, meno si tratta di premere i pulsanti a caso e più diventa una questione di controllo. E quando quel controllo scatta, gli incontri sembrano completamente diversi.

Modalità Carriera: che occasione sprecata

La modalità Carriera era quella che volevo amare di più. Sulla carta, dovrebbe essere il cuore di UFC 5. Mi aspettavo di creare un lottatore, farlo crescere, affrontare incontri e farmi strada verso il palcoscenico più importante. In pratica, il ciclo si fa noioso molto più in fretta di quanto mi aspettassi.

Passo la maggior parte del tempo bloccato nello stesso ritmo. Accetta un incontro → allenati → simulazione → combatti. E poi ricominci da capo. Non c’è niente di sbagliato in questa struttura, ma UFC 5 non fa molto per farla sembrare un vero e proprio viaggio. La trama è quasi inesistente, non ci sono momenti che mi facciano sentire che il mio lottatore stia diventando qualcuno.

Per questo motivo, la progressione inizia a sembrare piatta. Certo, sulla carta sto migliorando, ma raramente mi sembra che cambi qualcosa. Persino le vittorie non hanno molto peso, a parte il fatto che i numeri salgono.

Neanche la parte relativa al contratto mi ha aiutato. Entrare nell’UFC mi è sembrato molto più difficile di quanto avrebbe dovuto, e non in senso positivo. Ho passato un sacco di tempo bloccato a combattere nella WFA, affrontando un incontro dopo l’altro, in attesa che qualcosa scattasse. Invece di sentirmi desideroso di mettermi alla prova, mi sembrava soprattutto di macinare sempre lo stesso livello senza una chiara direzione da seguire.

Devo chiarire in questa recensione di EA Sports UFC 5 che il problema più grande della modalità Carriera è che non ti motiva per niente. Sì, i combattimenti in sé sono ancora fantastici, ma l’atmosfera che li circonda non mi ha mai davvero coinvolto. Mi limitavo a sbloccare i menu per poter tornare nell’ottagono, invece di puntare alle cinture e farmi un nome.

È nella modalità “Contratti di combattimento” che mi diverto davvero

“Contratti di combattimento” è la modalità a cui continuo a tornare, e non era nemmeno una cosa che avevo pianificato. L’ho provata per curiosità, poi mi sono reso conto pian piano che ci passavo più tempo che in qualsiasi altra parte. Elimina gran parte delle distrazioni e riporta l’attenzione dove voglio io: sull’ottagono.

Il motivo principale per cui questa modalità mi piace è l’atmosfera. Combatto in veri eventi UFC, con veri lottatori e in vere arene. La presentazione sembra più vicina a una vera serata di combattimenti, e già solo questo rende ogni incontro più significativo che saltare da un menu all’altro nella modalità Carriera.

Mi piace anche la sua casualità. Non ho il pieno controllo su chi mi capita o su che tipo di incontro mi ritrovo ad affrontare, e questa imprevedibilità mantiene le cose sempre interessanti. Alcuni incontri sembrano perfetti per il mio stile, altri invece sono un vero disastro. In ogni caso, sono costretto ad adattarmi invece di creare una strategia comoda e sfruttarla all’infinito.

Un altro grande vantaggio che voglio sottolineare nella mia recensione di EA Sports UFC 5 è quanto sia chiaro l’obiettivo. La modalità “Contratti di combattimento” non cerca di venderti una fantasia a lungo termine. Scelgo semplicemente un contratto, combatto e affronto ciò che mi si presenta davanti. Per uno come me – che gioca a UFC 5 per il combattimento – questa modalità è perfetta.

Anche il modo in cui funziona la difficoltà qui è una parte fondamentale dell’esperienza. Non puoi letteralmente scegliere tu stesso la difficoltà; ogni contratto ha la sua, e questo cambia completamente l’atmosfera di un incontro.

Difficoltà Esperienza / Sensazione Risultato tipico Impressione generale Facile Sembra più un riscaldamento che una vera prova Round puliti, a volte si chiude al primo round Molto gestibile, poca difficoltà Normale Il livello sale leggermente, gli errori iniziano a pesare Hai per lo più tutto sotto controllo, ma gli errori iniziano a costare caro Difficoltà moderata Difficile Gli avversari reagiscono, ci vogliono vera riflessione e strategia Le vittorie sono gratificanti, le sconfitte hanno senso La difficoltà sembra proprio quella giusta Pro Gli avversari oppongono una forte resistenza, devi riflettere su ogni mossa Le vittorie sono soddisfacenti, le sconfitte sembrano giuste Equilibrato e coinvolgente Leggendario I combattenti sono incredibilmente precisi, con pugni veloci e una pressione incessante: un solo piccolo errore può porre fine all’incontro Incontri estremamente impegnativi: anche i più piccoli errori costano cari Difficoltà brutale, ma non ingiusta

Nei match facili, di solito chiudo in fretta. Un round pulito, magari addirittura una vittoria al primo round, e sembra più un riscaldamento che una vera prova. Il livello “normale” alza un po’ l’asticella. Controllo ancora la maggior parte degli incontri, ma gli errori iniziano a costarmi caro.

È nei livelli "Difficile" e "Pro" che comincio a sentirmi a mio agio. Gli avversari reagiscono e devo davvero pensare a quello che sto facendo. Qui le vittorie sono soddisfacenti e le sconfitte di solito hanno un senso.

Il livello “Leggendario” è tutta un’altra storia.

Ogni volta che spunta un contratto “Legendary”, so già che sto per soffrire; i combattenti sembrano incredibilmente agili. I pugni arrivano veloci, la pressione non si ferma mai. Non ho ancora vinto un incontro “Legendary”, e alcuni di essi mi hanno davvero fatto venire voglia di prendere a pugni lo schermo della TV. Non perché sembrassero sbilanciati, ma perché il divario è brutale. Un piccolo errore e l’incontro è praticamente finito.

Per questo motivo, “Contratti di combattimento” finisce per essere la modalità che consiglierei di più, a una condizione. Se ti piacciono i combattimenti puri e metterti alla prova a diversi livelli, questa è senza dubbio la modalità più forte di UFC 5. Ma se sei qui principalmente per la progressione a lungo termine o la trama, probabilmente questa modalità da sola non basterà.

Modalità che ho toccato a malapena (e perché)

Ci sono alcune modalità in UFC 5 a cui ho dedicato pochissimo tempo, e questo dipende soprattutto dal mio modo di giocare.

Il più importante è Fight Now. L’ho provato, ma non mi ha mai convinto. Per qualche motivo, i comandi mi sembravano un po’ strani. I comandi su un buon controller PS5 a cui ero abituato improvvisamente non funzionavano come mi aspettavo, e questo continuava a spezzarmi il ritmo. Quando un gioco di combattimento mi scombina la memoria muscolare, è difficile godermi qualsiasi altra cosa cerchi di offrire.

Anche le modalità online non fanno per me. Sono chiaramente una parte importante dell’ecosistema di UFC 5, e capisco perché. Combattimenti competitivi, partite classificate, progressione online: tutta quella parte del gioco è pensata per chi vuole avversari umani costanti e classifiche a lungo termine da scalare. Ma non è proprio quello che mi attira.

Trascorro la maggior parte del mio tempo con UFC 5 offline. Modalità Carriera, Contratti di combattimento, sessioni di allenamento, esperimenti veloci con lottatori che di solito non uso. È lì che il gioco si adatta alle mie abitudini. È qualcosa che avvio per combattimenti intensi, non qualcosa a cui accedo ogni giorno per mantenere una serie di vittorie.

Per questo motivo, UFC 5 mi sembra un gioco che punta soprattutto sulla modalità offline. In sintesi, la mia recensione di EA Sports UFC 5 è che si tratta di un picchiaduro molto personale.

Uno in cui la battaglia principale è tra me, l’IA e quanto bene riesco davvero a capire i meccanismi di gioco. Ed è proprio questo aspetto che mi ha fatto restare.

Presentazione e autenticità: UFC 5 ha proprio l’aspetto giusto

Per me, UFC 5 è senza dubbio il miglior titolo che questa serie abbia mai avuto. Il passaggio al motore Frostbite si nota ovunque, soprattutto quando il combattimento entra nel vivo. Le texture della pelle sono migliori e i lottatori finalmente si muovono in un modo che sembra più vicino alle trasmissioni reali che alle animazioni dei videogiochi.

I modelli dei lottatori sono ottimi su tutta la linea. I volti sono più definiti, i corpi sembrano più naturali e le differenze di stazza risaltano in modo più evidente. Riesci a percepire le categorie di peso semplicemente da come i lottatori riempiono lo schermo : le divisioni più leggere appaiono veloci e snelle, mentre quelle più pesanti sembrano massicce e intimidatorie.

È nel sistema dei danni che tutto questo trova la sua massima espressione: si aprono ferite e il sangue rimane sul ring. Nei round finali, i pugili non sembrano più immacolati. I loro volti cambiano e l’aspetto visivo dell’incontro racconta una storia senza che compaia un solo menu.

Per questo motivo i replay hanno un impatto ancora maggiore. I knockdown al rallentatore, i recuperi traballanti e gli scambi negli ultimi round sembrano crudi, ma in senso positivo. Questo rafforza la sensazione di stare assistendo a qualcosa di davvero fisico.

Anche le entrate sul ring e le presentazioni pre-incontro fanno la loro parte. Il lavoro di ripresa, il ritmo, il modo in cui i lottatori vengono inquadrati: tutto contribuisce a creare tensione. Aggiungici il sound design – pensa al rumore della folla, all’impatto dei pugni e all’audio dagli angoli – e il gioco riesce davvero a trascinarti nell’atmosfera di quella serata di combattimenti.

UFC 5 potrebbe avere qualche pecca in alcune delle sue modalità, ma per quanto riguarda l’aspetto e il suono degli incontri, offre un’esperienza migliore di qualsiasi altro gioco UFC di punta che l’ha preceduto.

Come goderti ancora di più EA Sports UFC 5?

La cosa più importante che ho imparato dalla mia recensione di EA Sports UFC 5 è questa: non prenderlo come un gioco in cui devi solo sfoggiare la tua potenza. Questo gioco è molto più divertente se affronti ogni incontro come un problema da risolvere.

Davvero, dedica un po’ di tempo alla modalità allenamento. Metti a punto qualche semplice combo, impara a gestire le distanze e abituati a come si consuma effettivamente la resistenza. Passare dall’IA di base a quella avanzata aiuta molto, soprattutto se vuoi correggere le cattive abitudini prima che si manifestino nei combattimenti veri e propri.

È anche importante che tu sia onesto con te stesso riguardo alla difficoltà. I “Contratti di lotta” sono un buon modo per capirlo, dato che ogni contratto blocca il livello per te. Se le modalità “Hard” o “Pro” ti sembrano tese ma eque, resta lì. Se la modalità “Legendary” continua a trasformare ogni incontro in un calvario, non c’è da vergognarsi a fare un passo indietro. UFC 5 dà il meglio di sé quando gli incontri sono stressanti, ma non senza speranza.

Se odi il grappling come me, costruisci la tua strategia attorno a questo. Scegli lottatori forti in piedi e non esaurirti cercando di chiudere l’incontro. Più a lungo riesci a mantenere la calma in piedi, più controllo avrai sull’andamento dell’incontro.

Soprattutto, gioca a UFC 5 per quello che sa fare meglio. Se ti ci avvicini cercando una trama profonda o un percorso di carriera che ti coinvolga, potresti stancarti in fretta. Se invece cerchi incontri intensi che ti facciano davvero sudare le mani, il gioco inizia ad avere molto più senso.

Il mio verdetto finale su UFC 5 – Ottimo posto per combattere, pessimo posto in cui vivere

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dopo tutto il tempo che ho passato con UFC 5, questa è la frase che mi è rimasta impressa. È un posto fantastico per combattere, ma difficile in cui vivere. All’interno dell’ottagono, il combattimento è il migliore che la serie abbia mai offerto: gli scambi di colpi sono intensi, i danni contano davvero e ti ritrovi facilmente a farti trascinare dagli incontri. È anche uno sfogo emotivo perfetto; qualche round tosto mi aiuta davvero a schiarirmi le idee.

Fuori dalla gabbia, però, le cose peggiorano. La modalità Carriera manca di motivazione, la struttura generale sembra un po’ scarsa e alcune modalità sembrano incomplete, con picchi di difficoltà irregolari. Quello che puoi capire dalla mia recensione di EA Sports UFC 5 è che questo titolo non è per tutti, ma se ami gli incontri intensi e basati sull’abilità, è facile da consigliare.

Non aspettarti però una progressione approfondita o una trama articolata. Per me rimane installato perché, quando ho bisogno di sfogarmi e di allontanarmi più calmo, è questo il gioco che apro.

Pro Contro ✅ Combattimenti brutali e appaganti



✅ Meccaniche di combattimento realistiche



✅ Grafica e presentazione di alto livello



✅ Gameplay basato sull’abilità



✅ Atmosfera coinvolgente ❌ Modalità carriera debole



❌ Progressione ripetitiva



❌ Picchi di difficoltà improvvisi

Ideale per: Giocatori che amano i combattimenti intensi e basati sull’abilità e vogliono un gioco sportivo unico, fisico, impegnativo e coinvolgente.

Meno adatto a: Giocatori alla ricerca di una progressione di carriera approfondita, una trama avvincente o una serie di modalità sempre curate nei dettagli.

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