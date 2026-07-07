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Si quieres saber Cómo conseguir Squad gratis En 2026, esta guía te explica cada paso. Plantillaes un€49.99 juego de disparos táctico en Vapor with Muy positivoopiniones deMás de 85 000jugadores ymás de 7 millones de ejemplares vendidos. El método que se describe a continuación no requiere una tarjeta de crédito, un distribuidor de claves ni ningún tipo de piratería. En su lugar, se obtiene crédito real para la tienda mediante una aplicación gratuita de recompensas llamada Snakzy, y luego utilizar ese crédito para comprar Plantilla on Vapor como un cliente normal.

Esta no es una guía sobre torrents, ni sobre programas pirateados, ni un tutorial sobre páginas de descarga poco fiables. Esas opciones conllevan riesgos reales, entre ellos: infecciones por malware and Vaporsuspensiones de cuentas. ElSnakzy Es una forma totalmente legítima. A continuación, esta guía aborda Plantilla«Descripción general, precio actual, disponibilidad en las plataformas, requisitos del sistema y los 5 pasos» Snakzy proceso, más barato Tejo resumen, los aspectos legales y 5 preguntas frecuentes. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ en Steam Puntuación en Metacritic 78 (críticos) / 7,5 (usuarios) Género FPS, simulación, shooter táctico Desarrolladores Offworld Industries Editoriales Offworld Industries Es hora de ganar (Historia principal) Solo multijugador, sin campaña Tiempo de juego (contenido principal + adicional) ~100 horas Tiempo para conseguir (100 % de finalización) Más de 500 horas, sin fecha de finalización

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Cómo conseguir «Squad Free»: descripción general completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de Plantilladesde suLanzamiento en acceso anticipado en diciembre de 2015, y elVersión 1.0, en septiembre de 2020 ha confirmado por qué la comunidad se ha mantenido fiel a él. El juego cuenta con Muy positivoopiniones deMás de 85 000 Vaporusuarios (alrededor de84 % positivo), el78 en Metacritic puntuación de la crítica, y un Puntuación de los usuarios: 7,5. Offworld Industriesya ha vendidomás de 7 millones de ejemplares, yPlantilla sigue registrando cifras constantes de jugadores conectados que se sitúan entre los 30 primeros en Vapor.

Se trata de un juego de disparos táctico a gran escala basado en Multijugador 50 contra 50, donde la coordinación es más importante que los reflejos. El ADN del juego proviene de Proyecto Realidad, elBattlefield 2 un mod que los mismos desarrolladores lanzaron allá por 2007. Se nota en cada mecánica: el chat de voz de proximidad, la radio de escuadrón, las bases de operaciones avanzadas, las cadenas de suministro y la guerra de armas combinadas en todo Más de 20 mapas. Los aficionados al ejército moderno consideran que Plantilla como sucesor espiritual del ArmA serie con la accesibilidad de Campo de batalla. Si buscas un juego de disparos en el que el trabajo en equipo te haga ganar las partidas y en el que se castigue a los que actúan por su cuenta, Plantilla es una de las experiencias de simulación militar más respetadas en PCahora mismo.

Plantilla es un juego exclusivamente multijugador, por lo que no hay ninguna campaña con una historia que completar. El interés por volver a jugar radica en la profundidad de cada partida: planificar ataques con el líder de tu escuadrón, solicitar apoyo blindado, construir fortificaciones y adaptar la estrategia cuando el enemigo te flanquea. Para un €49.99 En este juego, la relación tiempo-dólar es una de las mejores ofertas en Vapor, sobre todo para los jugadores que buscan un juego de mundo abierto con un enfoque táctico serio.

¿Cuánto cuesta Squad?

Plantillase encuentra en€49.99 on Vapor (USD) a partir de 2026. La cotización en Europa es €48.99, y los precios en Alemania son los mismos que en €48.99. Offworld Industries sitúa el juego en la gama alta porque se trata de un simulador militar completo, pero el precio del título suele bajar durante Vapor rebajas de temporada. El mínimo histórico se sitúa en torno a 50 % de descuento, colocándolo cerca de €24.99 durante las promociones de verano e invierno.

No hay modo gratuito, ni fin de semana gratuito permanente, ni demo. Si esperas, la próxima campaña de rebajas habitual tendrá lugar durante VaporEl evento de verano de «. Si no quieres esperar, el Snakzy El método que se explica a continuación evita por completo el tema del precio. Se gana crédito de tienda a través de la aplicación y luego se compra Plantilla on Vapor sin gastar tu propio dinero.

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Disponibilidad de la plataforma Squad

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 78 (críticos) / 7,5 (usuarios) PS5 N/A Xbox N/A Interruptor N/A

Plantillaes unPCexclusivo, disponible únicamente a través de Vapor (Offworld Industries, ID de la aplicación 393380). No hay ningún PlayStation, Xbox, oNintendo Switch versión, y el desarrollador no ha anunciado ningún plan para consolas. Las exigencias técnicas de los servidores para 100 jugadores y la transmisión detallada de los entornos son parte del motivo por el que el juego se ha mantenido en PC. Dado queSnakzy Las recompensas se canjean por un Tarjeta regalo de Steam, Vapor es la opción más lógica para este método. Las partidas 50 contra 50 requieren una conexión de banda ancha estable, un dispositivo de chat de voz y un sistema capaz de soportar entornos de combate intensos. Un ordenador moderno de gama media lo gestiona sin problemas.

Requisitos del sistema para «Squad»

Plantillafunciona enUnreal Engine 4, lo que hace que los requisitos sean asequibles para la mayoría de los equipos de gaming modernos. Una opción sólida de gama media PC funciona bien en Mil ochocientos diez píxeles a una potencia media-alta.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i o AMD Ryzen con 4 núcleos físicos Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600 RAM 10 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon R9 280X (4 GB de VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon RX 580 DirectX Versión 11 Versión 12 Almacenamiento 55 GB 55 GB (se recomienda encarecidamente un SSD)

Se requiere una conexión a Internet de banda ancha, y se recomienda encarecidamente disponer de un micrófono, dado lo mucho que Plantilla depende del chat de voz. Si tu configuración actual es anterior a una Configuración de gama media de 2017, te recomendamos que reduzcas la configuración o te plantees cambiar de tarjeta gráfica antes de lanzarte a la aventura.

Mecánica de la plantilla

El bucle principal en Plantilla se basa en tres pilares: comunicación, logística y tácticas de armas combinadas. Te unes a un50-50 Al entrar en combate, eliges un rol (infantería, tripulante de vehículo, jefe de pelotón, médico) y tienes que coordinarte inmediatamente con tu pelotón. El chat de voz de proximidad te permite hablar con cualquiera que esté cerca, la radio del pelotón te conecta con tu equipo y el canal de mando une a todos los jefes de pelotón. El resultado es un sistema en capas en el que las partidas se parecen más a una operación real que a una partida típica de un juego de disparos.

Bases de operaciones avanzadas (FOB) constituyen el segundo pilar. Los escuadrones invierten recursos para construir puntos de reaparición, cajas de munición, morteros y emplazamientos de ametralladoras. Se mantiene el control del terreno defendiendo estas estructuras y abasteciéndolas con camiones de logística que transportan suministros por todo el mapa. Si pierdes tu base de operaciones avanzada (FOB), el control de tu escuadrón se derrumba.

Guerra de armas combinadas lo une todo. Plantilla te permite pilotar vehículos blindados de transporte de tropas, conducir tanques, pilotar helicópteros y manejar camiones de logística junto a la infantería. Los puestos de la tripulación de los vehículos requieren una coordinación propia, y la infantería depende de los blindados para abrir brechas, mientras que los blindados dependen de la infantería para detectar y neutralizar amenazas. Con Más de 20 mapas Con escenarios que abarcan zonas de conflicto actuales, como densos bosques, desiertos áridos, paisajes urbanos y pueblos de Europa del Este, cada partida se desarrolla de forma diferente.

La ausencia de una campaña permite mantener la atención bien centrada. No te pasas el día acumulando XP para desbloquear elementos cosméticos. Lo que haces es desarrollar habilidades de coordinación, visión del mapa y toma de decisiones tácticas. Esa profundidad es la razón por la que los veteranos consideran que Plantilla como uno de los juegos de simulación militar más gratificantes del mercado.

Principales características de Squad

✅ Guerra de armas combinadas 50 contra 50: Los servidores para 100 jugadores cuentan con infantería, vehículos blindados de transporte de tropas, tanques, helicópteros, camiones de logística y emplazamientos de mortero, lo que lo convierte en uno de los juegos de disparos tácticos a gran escala más auténticos de Vapor.

✅ Jugabilidad basada en la comunicación: El chat de voz de proximidad, la radio de escuadrón y un canal de mando facilitan la comunicación entre los jugadores, de modo que la coordinación lleva a la victoria y las acciones en solitario se castigan rápidamente.

✅ Edificio y logística de FOB: Las escuadras construyen bases de operaciones avanzadas utilizando una cadena de suministro real, lo que aporta una profundidad estratégica que va mucho más allá de los típicos ciclos de «disparar y reaparecer».

✅ Más de 20 mapas enormes: Entornos muy variados, desde la zona urbana de Faluya hasta los pueblos boscosos de Europa del Este, pasando por el desierto abierto, cada uno de los cuales se presta a diferentes enfoques tácticos y composiciones de escuadrón.

✅ 7 millones de ejemplares y una comunidad fiel: Una historia de éxito del equipo de mods de Early Access hasta Más de 7 millones de ejemplares vendidos, con una comunidad de jugadores activa y actualizaciones periódicas de contenido que añaden facciones, vehículos y mapas.

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Cómo conseguir Squad gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas disponible para iOS y Android que ofrece tarjetas regalo (entre ellas Vapor tarjetas regalo) a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. Esas ofertas incluyen instalar juegos gratuitos para móvil, alcanzar hitos en títulos de socios, completar encuestas y ver vídeos cortos. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin compra por adelantado. El intercambio consiste en tu tiempo a cambio de monedas, y una vez que acumules suficientes monedas, podrás canjearlas por dinero real Vaportarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguir Plantilla Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: Descarga la aplicación gratis desde Google Play o la App Store y crea una cuenta en menos de 60 segundos. Los nuevos usuarios reciben actualmente un Bono de bienvenida de 10 dólaresen la aplicación. Explora el «offerwall»: Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que se adapten a tu disponibilidad de tiempo. Las encuestas rápidas se realizan De 1 a 5 minutos, las instalaciones de juegos gratuitos tardan De 10 a 30 minutos, y las ofertas por hitos con mayores recompensas pueden requerir unas cuantas horas de juego ocasional. Completar ofertas y acumular monedas: Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy monedero. Ahorra un poco durante los desplazamientos al trabajo o mientras ves la tele para llegar a Plantilla‘s€49.99 alcanzar el umbral más rápido. Canjear por una tarjeta regalo de Steam Wallet: Una vez que tu saldo alcance el umbral de retirada (mínimo €35), ve a la sección «Recompensas» y elige una Vapor Tarjeta regalo en formato cartera. La €50 portadas de las denominaciones Plantilla‘s€49.99 Vaporprecio con€0.01lo que sobra. Compra «Squad» en Steam: Utiliza el código de la tarjeta regalo para comprar Plantilla on Vapor.

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarse, actualmente de Bono de bienvenida de 10 dólares , consulta la aplicación para ver la última oferta.

, consulta la aplicación para ver la última oferta. El umbral mínimo de retirada es de €35 , así que necesitas tener al menos ese saldo para canjearlo.

, así que necesitas tener al menos ese saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región, así que consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. El€35 Se aplica un importe mínimo de retirada, y las ofertas disponibles dependen de tu región. Plantilla El proceso en sí lleva un poco más de tiempo porque hay que ahorrar lo suficiente para un €50 Vaportarjeta regalo.

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No todos los lectores quieren dedicar unas semanas a ganar Snakzy monedas. Si quieres Plantillade inmediato,Tejo es una plataforma de confianza para productos con descuento Vapor claves. El precio oficial en Vapor is €49.99, yTejoenumera losClave de Steam para Squad (GLOBAL)de por todo€17.09, lo que equivale aproximadamente a 66 % de descuento(aproximadamente€32.90 en ahorro). La clave es disponer de una licencia permanente válida, activada el Vapor del mismo modo que una compra directa, sin fecha de caducidad ni cuotas periódicas. Esto no se presenta como una opción mejor que Snakzy. Se trata de una opción alternativa para aquellos lectores que prefieren pagar una sola vez con descuento antes que dedicar el tiempo necesario para conseguir la tarjeta regalo a través de la aplicación.

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Tejo Los precios varían en función de la oferta y de los anuncios activos, así que comprueba siempre el precio actual antes de finalizar la compra. El proceso es sencillo: elige un producto, paga, recibe la clave o el código por correo electrónico y, a continuación, canjéalo en Vapor. Cada ruta proporciona una copia válida de Plantilla: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (recarga saldo para una Vapor compra). El resultado final es la misma licencia legal en tu Vapor de cualquier modo.

¿Es legal conseguir «Squad» gratis con Snakzy?

Sí,100 % legal. La mecánica es sencilla. Snakzy te paga con monedas por completar ofertas, y tú cambias esas monedas por dinero real Vapor una tarjeta regalo, y la utilizas para comprar Plantillaa través deVapor. El resultado es una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, igual que en una compra directa. Offworld Industries recibe los mismos ingresos de tu Vapor La transacción se realiza en cualquier caso, por lo que se paga al desarrollador por la copia.

Lo que debes evitar es la otra categoría de «gratis» Plantilla«… los resultados que aparecen en Internet: páginas de descarga no oficiales, instaladores pirateados, torrents y generadores de claves. Son ilegales y los riesgos son reales. El malware incluido en los instaladores pirateados puede comprometer tu ordenador, Vapor La propia plataforma puede bloquear las cuentas en las que se detecte la ejecución de archivos ejecutables no oficiales, y la licencia nunca es válida. Offworld Industries se ve perjudicado cada vez que alguien opta por la piratería, y te arriesgas a perder todos los juegos de tu Vapor biblioteca si tu cuenta resulta marcada.

The Snakzy Esta forma de actuar te mantiene en el lado seguro. Apoyas al desarrollador, no gastas ni un céntimo y te llevas una copia legal de Plantilla.

Mi opinión general sobre «Cómo conseguir Squad gratis»

Tras analizar todos los aspectos, el Snakzy Este método funciona bien para quienes se preocupan por el presupuesto Plantilla los aficionados que no quieran esperar a un Vapor venderlo o pagar el importe íntegro €49.99 en tiendas. El proceso es sencillo: dedica tiempo a las ofertas en lugar de dinero, canjea un €50 Vapor tarjeta regalo y llévate el juego registrado en tu cuenta. Cualquiera que lleve mucho tiempo Vapor Quienes tienen una lista de deseos o un presupuesto ajustado para videojuegos sacan el máximo partido a este enfoque.

Próximos pasos prácticos: descargar Snakzy, busca una oferta muy interesante que se adapte a tu horario, y consigue un saldo superior a €50, y completar el Vapor compra. El primer pago asciende, de media, a €27.70dentro de6,5 días para los usuarios que se mantienen activos, así que con unas cuantas ofertas interesantes ya habrás recorrido la mayor parte del camino hacia Plantilla‘s€49.99 precio. Una vez que tengas lista tu tarjeta regalo, Cómo conseguir Squad gratises solo unVaporAdelante, pasa por caja.

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Preguntas frecuentes