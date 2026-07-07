Wie kann man „Squad“ kostenlos erhalten?

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Wenn du wissen möchtest, Wie man „Squad“ kostenlos bekommt Im Jahr 2026 führt Sie dieser Leitfaden durch jeden einzelnen Schritt. Mannschaftist ein€49.99 Taktischer Shooter auf Dampf with Sehr positivBewertungen vonüber 85.000Spieler undüber 7 Millionen verkaufte Exemplare. Für die unten beschriebene Methode sind weder eine Kreditkarte noch ein Schlüssel-Wiederverkäufer noch irgendeine Form von Piraterie erforderlich. Stattdessen sammelst du echtes Guthaben im Shop mithilfe einer kostenlosen Prämien-App namens Snakzy, und nutze dieses Guthaben dann, um Mannschaft on Dampf wie ein normaler Kunde.

Dies ist weder eine Anleitung zum Herunterladen von Torrents noch eine Anleitung zum Cracken oder ein Tutorial für zwielichtige Download-Seiten. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken, darunter Malware-Infektionen and DampfKontosperren. DieSnakzy Dieser Weg ist völlig legitim. Im Folgenden behandelt dieser Leitfaden Mannschaft„Übersicht, aktueller Preis, Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, Systemanforderungen, die 5 Schritte“ Snakzy Verfahren, ein kostengünstigeres Eibe Kurzzusammenfassung, rechtliche Aspekte und 5 häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter, um alle Details zu erfahren.

Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ auf Steam Metacritic-Bewertung 78 Kritiker / 7,5 Nutzer Genre FPS, Simulation, Taktischer Shooter Entwickler Offworld Industries Verlage Offworld Industries Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) Nur Multiplayer, keine Kampagne Verdienstzeit (Haupt- + Zusatzinhalte) ~100 Stunden Erreichbare Zeit (100 %-Komplettist) Über 500 Stunden, kein Ende in Sicht

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So bekommst du „Squad“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, Mannschaftseit seinerStart der Early-Access-Phase im Dezember 2015, und dieVersion 1.0 im September 2020 hat bestätigt, warum die Community dem Spiel die Treue gehalten hat. Das Spiel bietet Sehr positivBewertungen vonüber 85.000 DampfNutzer (etwa84 % positiv), das78 Metacritic Kritikerbewertung und eine 7,5 Nutzerbewertung. Offworld Industrieshat nun verkauftüber 7 Millionen Exemplare, undMannschaft verzeichnet nach wie vor regelmäßig Spielerzahlen unter den Top 30 bei der Anzahl der gleichzeitig online befindlichen Spieler auf Dampf.

Es handelt sich um einen groß angelegten taktischen Shooter, der auf 50-gegen-50-Multiplayer, wo Koordination wichtiger ist als Reflexe. Die DNA des Spiels stammt aus Projekt Realität, dasBattlefield 2 ein Mod, den dieselben Entwickler bereits 2007 veröffentlicht haben. Das spürt man in jedem Spielelement: Nahbereichs-Voice-Chat, Truppenfunk, Vorwärtsstützpunkte, Nachschubketten und die kombinierte Waffenführung über Über 20 Karten. Fans moderner Militärthemen betrachten Mannschaft als geistiger Nachfolger des ArmA Serie mit der Zugänglichkeit von Schlachtfeld. Wenn du einen Shooter suchst, bei dem Teamwork zum Sieg führt und Einzelkämpfer bestraft werden, Mannschaft ist eines der angesehensten Mil-Sim-Erlebnisse auf PCgerade jetzt.

Mannschaft ist ein reines Multiplayer-Spiel, es gibt also keine Story-Kampagne, die man durchspielen muss. Der Wiederspielwert ergibt sich aus der Tiefe jedes einzelnen Spiels: Angriffe mit dem Truppführer planen, Panzerverstärkung anfordern, Befestigungen errichten und die Strategie anpassen, wenn der Feind flankiert. Für ein €49.99 Spiel ist das Verhältnis von Spielzeit pro Dollar eines der besten Angebote auf Dampf, insbesondere für Spieler, die sich ein ernstzunehmendes taktisches Sandbox-Spiel wünschen.

Wie viel kostet Squad?

Mannschaftbefindet sich an€49.99 on Dampf (USD) ab 2026. Die Notierung in Europa erfolgt €48.99, und die Preise in Deutschland entsprechen denen bei €48.99. Offworld Industries Das Spiel wird in der Premium-Preisklasse angeboten, da es sich um eine vollwertige Militärsimulation handelt, doch der Preis des Titels sinkt regelmäßig während Dampf Saisonale Umsätze. Der historische Tiefststand liegt bei etwa 50 % Rabatt, wodurch es in der Nähe von €24.99 während der Sommer- und Winteraktionen.

Es gibt keinen Free-to-Play-Modus, kein dauerhaftes kostenloses Wochenende und keine Demo. Wenn Sie abwarten, fällt der nächste übliche Aktionszeitraum in den Zeitraum vom Dampf„s Sommerveranstaltung. Wenn Sie nicht warten möchten, dann die Snakzy Die im Folgenden beschriebene Methode umgeht den Preis komplett. Man sammelt über die App Guthaben und kauft dann Mannschaft on Dampf ohne eigenes Geld auszugeben.

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Verfügbarkeit der Squad-Plattform

Plattform Metacritic-Bewertung PC 78 Kritiker / 7,5 Nutzer PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Mannschaftist einPCexklusiv, erhältlich ausschließlich über Dampf (Offworld Industries, App-ID 393380). Es gibt keine PlayStation, Xbox, oderNintendo Switch Version, und der Entwickler hat keine Pläne für eine Konsolenversion angekündigt. Die technischen Anforderungen von Servern für 100 Spieler und das detaillierte Streaming der Umgebung sind mit ein Grund dafür, dass das Spiel auf PC. DaSnakzy Prämien werden gegen ein Steam-Geschenkkarte, Dampf ist die naheliegende Anschaffung für diese Spielweise. Die 50-gegen-50-Matches erfordern eine stabile Breitbandverbindung, Voice-Chat-Hardware und ein System, das auch in dichten Kampfumgebungen mithalten kann. Ein moderner Mittelklasse-PC bewältigt dies problemlos.

Systemanforderungen für „Squad“

Mannschaftläuft aufUnreal Engine 4, wodurch die Anforderungen für die meisten modernen Gaming-PCs erfüllbar bleiben. Ein solides Mittelklasse-Modell PC lässt das Spiel gut laufen bei Eintausendachthundertzehn Pixel bei mittlerer bis hoher Einstellung.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i oder AMD Ryzen mit 4 physischen Kernen Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600 RAM 10 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 770 oder AMD Radeon R9 280X (4 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB oder AMD Radeon RX 580 DirectX Version 11 Version 12 Lagerung 55 GB 55 GB (SSD dringend empfohlen)

Ein Breitband-Internetanschluss ist erforderlich, und ein Mikrofon wird dringend empfohlen, da Mannschaft ist auf Voice-Chat angewiesen. Wenn Ihre derzeitige Konfiguration älter ist als eine Mid-Range-PC-Zusammenstellung 2017, sollten Sie die Einstellungen herabsetzen oder ein GPU-Upgrade in Betracht ziehen, bevor Sie loslegen.

Mannschaftsmechanik

Die Kernschleife in Mannschaft basiert auf drei Säulen: Kommunikation, Logistik und kombinierte Waffentaktik. Du trittst einer50:50 Sobald der Einsatz beginnt, wählst du eine Rolle (Infanterie, Fahrzeugbesatzung, Truppführer, Sanitäter) und musst dich sofort mit deinem Trupp abstimmen. Über den Nahbereichs-Voice-Chat kannst du mit jedem in deiner Nähe sprechen, das Truppfunkgerät verbindet dich mit deinem Team und der Kommandokanal vernetzt alle Truppführer miteinander. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges System, bei dem sich die Matches eher wie ein echter Einsatz anfühlen als wie eine typische Runde in einem Shooter.

Vorwärtsoperationsbasen (FOBs) bilden die zweite Säule. Die Trupps setzen Ressourcen ein, um Spawn-Punkte, Munitionskisten, Mörser und Maschinengewehrstellungen zu errichten. Ihr haltet das Gelände, indem ihr diese Strukturen verteidigt und sie mit Logistik-LKWs versorgt, die Nachschub über die Karte transportieren. Verliert ihr eure FOB, bricht der Stützpunkt eures Trupps zusammen.

Gemeinsame Kriegsführung verbindet alles miteinander. Mannschaft ermöglicht es Ihnen, gepanzerte Mannschaftstransporter zu steuern, Panzer zu fahren, Hubschrauber zu fliegen und Logistik-LKWs an der Seite der Infanterie einzusetzen. Die Besatzungspositionen in den Fahrzeugen erfordern eine eigene Koordination, und die Infanterie ist auf gepanzerte Fahrzeuge angewiesen, um Durchbrüche zu erzielen, während die gepanzerten Einheiten auf die Infanterie angewiesen sind, um Gefahren zu erkennen und abzuschirmen. Mit Über 20 Karten Da die Spielumgebungen moderne Konfliktgebiete umfassen – darunter dichte Wälder, trockene Wüsten, städtische Landschaften und osteuropäische Dörfer –, verläuft jedes Spiel anders.

Da es keine Kampagne gibt, bleibt der Fokus ganz klar auf dem Wesentlichen. Man sammelt keine Erfahrungspunkte, um kosmetische Inhalte freizuschalten. Stattdessen entwickelt man Fähigkeiten in den Bereichen Koordination, Kartenübersicht und taktische Entscheidungsfindung. Diese Tiefe ist der Grund, warum erfahrene Spieler Mannschaft als eines der lohnendsten Militär-Simulationsspiele auf dem Markt.

Die wichtigsten Funktionen von Squad

✅ 50:50-Kombinationskriegsführung: Auf den Servern für 100 Spieler kommen Infanterie, gepanzerte Mannschaftstransporter, Panzer, Hubschrauber, Logistik-LKWs und Mörserstellungen zum Einsatz – in einem der authentischsten groß angelegten taktischen Shooter auf Dampf.

✅ Kommunikationsorientiertes Gameplay: Sprachchat in der Nähe, Truppfunk und ein Befehlskanal bilden die Grundlage für die Kommunikation zwischen den Spielern, sodass Koordination zum Sieg führt und Einzelkämpfer schnell bestraft werden.

✅ FOB-Gebäude und Logistik: Die Trupps errichten Vorwärtsstützpunkte mithilfe einer echten Versorgungskette und schaffen so eine strategische Tiefe, die weit über die üblichen „Shoot-and-Respawn“-Zyklen hinausgeht.

✅ Über 20 riesige Karten: Vielfältige Umgebungen – vom städtischen Falludscha über bewaldete osteuropäische Dörfer bis hin zur offenen Wüste –, die jeweils unterschiedliche taktische Ansätze und Truppzusammensetzungen erfordern.

✅ 7 Millionen Exemplare und eine treue Community: Eine Erfolgsgeschichte vom Early-Access-Mod-Team bis hin zu Über 7 Millionen verkaufte Exemplare, mit einer aktiven Spielergemeinschaft und regelmäßigen Inhaltsupdates, die neue Fraktionen, Fahrzeuge und Karten hinzufügen.

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So bekommst du „Squad“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, die für iOS und Android verfügbar ist und Geschenkkarten auszahlt (darunter Dampf Geschenkkarten) als Gegenleistung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Zu diesen Angeboten gehören die Installation kostenloser Handyspiele, das Erreichen von Meilensteinen in Partnertiteln, das Ausfüllen von Umfragen und das Ansehen kurzer Videos. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf im Voraus. Im Gegenzug für deine Zeit erhältst du Münzen, und sobald du genügend Münzen gesammelt hast, kannst du diese gegen echtes Geld DampfGeschenkkarte.

So geht’s: Mannschaft Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: Holen Sie sich die App kostenlos bei Google Play oder im App Store und erstellen Sie in weniger als 60 Sekunden ein Konto. Neue Nutzer erhalten derzeit ein 10-Dollar-Willkommensbonusin der App. Die Offerwall durchstöbern: Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen. Kurze Umfragen dauern 1 bis 5 Minuten, die Installation kostenloser Spiele dauert 10 bis 30 Minuten, und die besser bezahlten Meilenstein-Angebote können ein paar Stunden Gelegenheitsspiel in Anspruch nehmen. Angebote abschließen und Münzen einlösen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse. Sammle auf dem Weg zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon, um Mannschaft’s€49.99 Schwellenwert schneller. Gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben die Auszahlungsgrenze erreicht (Mindestbetrag €35), gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine Dampf Geschenkkarte im Portemonnaie. Die €50 Nennwert-Umschläge Mannschaft’s€49.99 DampfPreis mit€0.01übrig geblieben. „Squad“ auf Steam kaufen: Verwende den Gutscheincode, um einzukaufen Mannschaft on Dampf.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus, derzeit in Höhe von 10-Dollar-Willkommensbonus , schau in der App nach dem neuesten Angebot.

, schau in der App nach dem neuesten Angebot. Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 , daher benötigen Sie mindestens diesen Kontostand, um die Prämie einzulösen.

, daher benötigen Sie mindestens diesen Kontostand, um die Prämie einzulösen. Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Die€35 Es gilt ein Mindestauszahlungsbetrag, und die verfügbaren Angebote hängen von Ihrer Region ab. Mannschaft Das dauert an sich etwas länger, weil man genug Geld für eine €50 DampfGeschenkkarte.

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Nicht jeder Leser möchte mehrere Wochen damit verbringen, Geld zu verdienen Snakzy Münzen. Wenn du möchtest Mannschaftsofort,Eibe ist ein bewährter Marktplatz für reduzierte Dampf Schlüssel. Der offizielle Preis auf Dampf is €49.99, undEibelistet dieSquad Steam-Key GLOBALaus der Umgebung€17.09, was ungefähr 66 % Rabatt(über€32.90 (Einsparungen). Der Schlüssel ist eine gültige Dauerlizenz, die am Dampf genau wie beim Direktkauf, ohne Ablaufdatum und ohne wiederkehrende Gebühren. Dies wird nicht als besser dargestellt als Snakzy. Dies ist eine Alternative für Leser, die lieber einmalig zu einem reduzierten Preis bezahlen möchten, als die Zeit zu investieren, die erforderlich ist, um sich die Geschenkkarte über die App zu verdienen.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit und aktuellen Angeboten. Überprüfen Sie daher vor dem Bezahlvorgang stets den aktuellen Preis. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie, erhalten Sie den Schlüssel oder Code per E-Mail und lösen Sie diesen anschließend auf Dampf. Jede Route liefert eine gültige Kopie von Mannschaft: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (zum Aufladen eines offiziellen Dampf Kauf). Das Endergebnis ist dieselbe rechtmäßige Lizenz auf Ihrem Dampf So oder so.

Ist es legal, „Squad“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja,100 % legal. Die Funktionsweise ist einfach. Snakzy bezahlt dich mit Münzen für das Absolvieren von Angeboten, diese Münzen tauscht du dann gegen echtes Dampf Geschenkkarte, und du gibst diese Geschenkkarte aus für MannschaftdurchDampf. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihre Dampf Konto, genau wie bei einem Direktkauf. Offworld Industries erzielt die gleichen Einnahmen aus Ihrem Dampf Die Transaktion findet so oder so statt, sodass der Entwickler für die Kopie bezahlt wird.

Was Sie vermeiden sollten, ist die andere Kategorie von „kostenlos“ Mannschaft„Ergebnisse, die online auftauchen: inoffizielle Download-Seiten, geknackte Installationsprogramme, Torrents und Schlüsselgeneratoren. Diese sind illegal, und die Risiken sind konkret. In geknackte Installationsprogramme eingebettete Malware kann Ihren Computer gefährden, Dampf Das System selbst kann Konten sperren, bei denen festgestellt wird, dass inoffizielle ausführbare Dateien ausgeführt werden, und die Lizenz ist in keinem Fall rechtmäßig. Offworld Industries wird jedes Mal geschädigt, wenn sich jemand für Raubkopien entscheidet, und du riskierst, jedes Spiel in deiner Dampf Bibliothek, falls Ihr Konto markiert wird.

The Snakzy Dieser Weg hält Sie auf der sicheren Seite. Sie unterstützen den Entwickler, lassen Ihren Geldbeutel geschlossen und gehen mit einer legalen Kopie von Mannschaft.

Mein Fazit zu „How To Get Squad Free“

Nachdem man alle Aspekte geprüft hatte, hat die Snakzy Diese Methode eignet sich gut für preisbewusste Mannschaft Fans, die nicht auf eine Dampf verkaufen oder den vollen Betrag zahlen €49.99 im Einzelhandel. Das Prinzip ist ganz einfach: Man investiert Zeit statt Geld in Angebote und löst dann ein €50 Dampf Geschenkkarte und das Spiel wird Ihrem Konto gutgeschrieben. Jeder, der schon lange Dampf Wer eine Wunschliste hat oder nur über ein knappes Gaming-Budget verfügt, profitiert am meisten von diesem Ansatz.

Praktische nächste Schritte: Herunterladen Snakzy, finden Sie ein attraktives Angebot, das zu Ihrem Zeitplan passt, und bauen Sie ein Guthaben auf, das über €50, und füllen Sie das Dampf Kauf. Die erste Auszahlung beträgt im Durchschnitt €27.70innerhalb von6,5 Tage für Nutzer, die aktiv bleiben – mit ein paar guten Angeboten sind Sie also schon fast am Ziel Mannschaft’s€49.99 Preis. Sobald Sie Ihre Geschenkkarte bereit haben, Wie man „Squad“ kostenlos bekommtist einfach nur einDampfZur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen