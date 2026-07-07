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Si estás buscando cómo conseguir Dragon’s Dogma 2 Esta guía, de acceso gratuito, explica un método legítimo que utiliza Snakzy, una aplicación de recompensas con la que puedes ganar un Vapor Tarjeta regalo para tu monedero al completar ofertas en el móvil. Dragon’s Dogma 2 es el juego de rol de acción de mundo abierto de Capcom, que cuesta 49,99 dólares en Steam, y el Snakzy Este método cubre ese coste sin necesidad de una tarjeta de crédito.

Esta guía no tiene nada que ver con la piratería, los «cracks» ni los sitios web de descargas no oficiales. Esas vías conllevan riesgos reales: malware y posibles Vapor suspensiones de cuentas, sin que al final se obtenga ninguna licencia legítima. Se trata de un método 100 % legal. A continuación encontrarás la descripción completa del juego, los precios, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo alternativas de descuento, análisis de la legalidad y cinco preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ (Steam). Descuento máximo: ~50 % (~24,99 $) Puntuación en Metacritic 79 de los críticos / 5,7 de los usuarios. Steam: «En su mayoría positivas» (70 % de más de 45 000 reseñas) Género Mundo abierto, RPG de acción, fantasía, tercera persona, un jugador Desarrolladores Capcom Editoriales Capcom Es hora de ganar — Artículo principal ~35 horas Es hora de ganar dinero — Principales + Extras ~55 horas Tiempo necesario para conseguirlo — 100 % completista ~100 horas

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Cómo conseguir «Dragon’s Dogma 2» gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de Dragon’s Dogma 2 desde antes de su lanzamiento en marzo de 2024, y Capcom ha presentado uno de los juegos de rol de acción de mundo abierto más ambiciosos de los últimos años. El juego cuenta con un 79 de puntuación de los críticos en Metacriticy unPuntuación de los usuarios: 5,7, conVapor las reseñas pasan de «Mixed» a En su mayoría positivas, ahora enUn 70 % de valoraciones positivas de entre más de 45 000 opiniones, una vez que se calmó la polémica inicial sobre las microtransacciones. Dragon’s Dogma 2vendidomás de 3 millones de ejemplares en sus dos primeras semanas y ha superado 7 millones de ejemplares vendidos para 2025, lo que lo convierte en uno de los mayores éxitos de Capcom, aparte de Monster Hunter y Resident Evil.

El juego es una secuela directa de Dragon’s Dogma: Dark Arisen (2012/2013), basado en el juego de Capcom Motor RE, la misma tecnología que se utiliza en Resident Evil Village y Devil May Cry 5. Juegas en el papel de «Arisen», un héroe al que el Dragón le ha robado el corazón, y diriges un grupo de compañeros controlados por IA llamados Peones a lo largo de un vasto reino de fantasía de mundo abierto. La premisa está directamente relacionada con la mecánica principal: tu peón principal se comparte con otros jugadores de todo el mundo a través de la Grieta.

Dragon’s Dogma 2publicado el22 de marzo de 2024, desarrollado y publicado por Capcom. Su ADN creativo combina Dragon’s Dogma: Dark Arisenel sistema «Pawn» de Monster Hunter, el combate contra criaturas gigantes de Monster Hunter y La sombra del colosoescalada de monstruos al estilo de… El mundo abarca la nación humana de Vermund y la nación de las bestias de Battahl, que abarca caminos forestales, sistemas de cuevas, ruinas y capitales pobladas por PNJ con horarios diarios dinámicos.

La profundidad de este lugar es impresionante, dada su magnitud. Dragon’s Dogma 2tarda~35 horas Para leer la noticia principal, ~55 horas para el contenido principal y adicional, y ~100 horas para una partida en la que se quiera completar todo. Se trata de un juego que, por su propia naturaleza, premia la exploración y la paciencia por encima de la comodidad del desplazamiento rápido.

¿Cuánto cuesta Dragon’s Dogma 2?

Dragon’s Dogma 2 is 49,99 $ en Steam. El precio mínimo histórico ha alcanzado aproximadamente €24.99 (~50 % de descuento) durante las principales Vapor ofertas de temporada. Si te has perdido los descuentos anteriores, el precio de compra habitual se mantiene en 49,99 dólares entre una oferta y otra, y nunca se ofrece un periodo de juego gratuito.

The Snakzy Este método evita por completo ese precio. En lugar de esperar a la próxima oferta o pagar hoy el precio completo, ganas Vapor Consigue crédito en tu monedero a través de ofertas de juegos para móvil y utilízalo para pagar la compra de 49,99 $, sin gastar tu propio dinero.

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Disponibilidad de «Dragon’s Dogma 2» en las distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 79 de la crítica / 5,7 de los usuarios; Steam: «En su mayoría positivas» (70 % de más de 45 000 reseñas) PS5 83 de los críticos / 5,8 de los usuarios Xbox 82 (críticos) / 5,5 (usuarios) Interruptor 2 N/A

Dragon’s Dogma 2 está disponible en PC (Steam), PlayStation 5, yXbox Series X|S. El juego no está disponible para Nintendo Switch ni para consolas de generaciones anteriores. El Snakzy El método se aplica a la Vapor Concretamente en la versión para PC, donde lo que has ganado Vapor El saldo de la tarjeta regalo se aplica directamente al finalizar la compra. Si tienes pensado jugar en consola, tendrás que conseguir la tarjeta regalo correspondiente a esa plataforma en lugar de una Vaportarjeta.

Requisitos del sistema de Dragon’s Dogma 2

The Motor RE es muy exigente a nivel visual. Dragon’s Dogma 2requiere unSSD como mínimo: No es compatible con el almacenamiento en disco duro, y el juego se beneficia considerablemente de un hardware de gama media-alta para alcanzar velocidades de fotogramas estables superiores a 60 FPS.

Componente Requisitos mínimos Requisito recomendado OS Windows 10/11 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits Procesador Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 7 5800X Memoria 16 GB de RAM 16 GB de RAM Gráficos NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 XT DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 60,7 GB SSD de 60,7 GB Notas adicionales Se requiere un SSD. Conexión a Internet de banda ancha para compartir Pawn. 1080p, calidad alta, a 30-60 FPS. El trazado de rayos requiere una tarjeta de la serie RTX 30.

La mayoría de los ordenadores para videojuegos de los últimos cinco o seis años cumplen los requisitos mínimos. La configuración recomendada tiene como objetivo Mil ochocientos diez píxeles a ajustes altos con 30-60 fotogramas por segundo. El trazado de rayos está disponible, pero requiere un Serie RTX 30 tarjeta gráfica o equivalente, y el rendimiento en equipos antiguos resulta exigente debido a la carga que supone el mundo abierto del motor RE.

Mecánicas de Dragon’s Dogma 2

El bucle principal de Dragon’s Dogma 2 se basa en tres sistemas interconectados: exploración, Gestión de peones, ycombate contra monstruos. Por diseño, no existe un sistema convencional de desplazamiento rápido. El director Hideaki Itsuno lo eliminó deliberadamente para que la exploración resultara significativa. Recorres el mundo abierto a pie, en carreta tirada por bueyes o utilizando los escasos objetos de teletransporte «Ferrystone». Cada viaje por carretera es un posible encuentro.

The Sistema de peones es lo que distingue Dragon’s Dogma 2 de otros juegos de rol de acción. Tu «Pawn» principal es un compañero controlado por IA totalmente personalizable, con su propia vocación y personalidad. Mientras juegas, tu «Pawn» se comparte simultáneamente con los mundos de otros jugadores a través de la Grieta. Cuando otro «Arisen» utiliza tu «Pawn», este regresa con nuevos conocimientos, objetos e información sobre misiones obtenida en esa aventura. Se trata de una capa multijugador asíncrona integrada en un RPG para un solo jugador.

El combate se basa en 10 vocaciones: Luchador, Mago, Ladrón, Arquero, Hechicero, Guerrero, Lanzador Místico, Arquero Mágico, Embaucador y el híbrido Guerrero-Guerrero. Cada vocación tiene un árbol de habilidades y un estilo de combate propios. Los encuentros con monstruos a gran escala te permiten subir directamente sobre los enemigos para alcanzar los puntos débiles, una mecánica inspirada en La sombra del coloso, mientras tu grupo de peones coordina los ataques y señala los puntos débiles del enemigo en tiempo real.

El avance en el juego se basa en descubrir nuevas vocaciones, mejorar tus habilidades, potenciar tu peón principal y lidiar con las tensiones políticas entre la nación humana de Vermund y la nación de las bestias de Battahl. El mundo está repleto de PNJ que siguen horarios dinámicos, misiones secundarias vinculadas a personajes concretos y encuentros espontáneos en cada camino.

Principales características de Dragon’s Dogma 2

✅ Sistema de peones con modo multijugador asíncrono: Tu peón principal se comparte a nivel global a través de la Grieta, y regresa a tu mundo con objetos, conocimientos y experiencia de las aventuras de otros Arisen, lo que supone un enfoque novedoso del modo multijugador dentro de un juego de rol para un solo jugador.

✅ 10 clases con combate intenso: El luchador, el mago, el ladrón, el arquero, el hechicero, el guerrero, el lanzador místico, el arquero mágico, el embaucador y el guerrero híbrido ofrecen cada uno árboles de habilidades distintos, con la capacidad de trepar por monstruos de gran tamaño La sombra del coloso-y centrarse en sus puntos débiles.

✅ Mundo abierto del motor RE a escala de un reino: Desarrollado con el motor RE Engine de Capcom, Dragon’s Dogma 2 ofrece un mundo abierto de enormes dimensiones con condiciones meteorológicas dinámicas, ciclos de día y noche y horarios de los personajes no jugables; el mismo motor que utiliza Resident Evil Village y Devil May Cry 5.

✅ No hay desplazamiento rápido por diseño: El director Hideaki Itsuno limitó deliberadamente el desplazamiento rápido para que cada viaje tuviera su importancia, convirtiendo el recorrido por carretera en una aventura llena de emboscadas, descubrimientos y encuentros inesperados.

✅ Más de 7 millones de ejemplares vendidos: A pesar de la polémica que suscitó su lanzamiento en torno a las microtransacciones (que Capcom ya ha resuelto), Dragon’s Dogma 2ha vendidoMás de 7 millones de ejemplares, lo que lo consolidó como uno de los juegos de rol más exitosos de Capcom y confirmó el regreso de la franquicia tras más de una década.

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Cómo conseguir «Dragon’s Dogma 2» gratis con Snakzy

Si quieres conseguir Dragon’s Dogma 2 gratis, sin tener que gastar tu propio dinero, Snakzy es una forma válida de hacerlo. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para Android e iOS en la que los usuarios completan ofertas a través del móvil para ganar monedas, que se convierten en dinero real Vapor saldo de tarjeta regalo. No hace falta tarjeta de crédito, suscripción ni compra alguna. Esto requiere tiempo, más que dinero: a cambio de tu atención al completar ofertas en el móvil, obtienes monedas de recompensa, que luego puedes gastar en el juego.

A continuación te explicamos cómo conseguir Dragon’s Dogma 2gratis conSnakzy:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Explora las ofertas disponibles: las ofertas cambian periódicamente y varían según la región; elige aquellas que ofrezcan los mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy saldo; sigue tu progreso hacia los 49,99 $ desde la propia aplicación Canjea las monedas por un Vaportarjeta regalo: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo de 49,99 $ o más Buy Dragon’s Dogma 2 on Vapor: canjea la tarjeta regalo y compra el juego

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Debes tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. Dado queDragon’s Dogma 2 cuesta 49,99 dólares; tendrás que completar más de un ciclo de ganancias para cubrir el precio total. El Umbral mínimo de pago de 35 dólares Se aplica antes de cada retirada de fondos, y la disponibilidad de la oferta varía según la región.

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No todos los lectores quieren esperar a que se carguen varias Snakzy ciclos de ingresos. Para quienes quieran Dragon’s Dogma 2 ahora mismo a un precio rebajado, Tejo es una plataforma de confianza para la venta de claves de videojuegos con descuento. La página oficial VaporEl precio es de€49.99, mientras queTejolistasDragon’s Dogma 2 llaves a partir de tan solo €15, ahorrandohasta un 70 % descuento sobre el precio estándar. Se trata de licencias válidas y permanentes que se canjean directamente en Vapor, igual que cualquier compra normal.

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Tejo Los precios varían en función de la oferta, así que consulta la lista en tiempo real antes de comprar. El proceso es muy sencillo: selecciona un producto, paga, recibe un código y canjéalo en Vapor. Tanto si eliges Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vapor (compra), las tres opciones dan como resultado una copia legítima de Dragon’s Dogma 2.

¿Es legal conseguir «Dragon’s Dogma 2» gratis con Snakzy?

Sí, es 100 % legal. El proceso es muy sencillo: Snakzy te paga con monedas por completar ofertas de juegos para móvil, y tú cambias esas monedas por dinero real Vapor Una tarjeta regalo en el monedero, y utilizas esa tarjeta regalo para comprar Dragon’s Dogma 2 según la norma €49.99 Vapor precio. Capcom recibe el pago íntegro. Tú recibes una licencia permanente y legítima vinculada a tu Vapor cuenta, idéntica en todos los aspectos a una compra directa.

Qué hay que evitar: los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents son ilegales. Estas vías conllevan riesgos reales, como el malware que puede dañar tu ordenador y Vapor suspensiones de cuentas que te impiden acceder de forma permanente. La piratería también perjudica directamente a Capcom, el estudio que creó Dragon’s Dogma 2 a lo largo de años de desarrollo. No existe ninguna zona gris jurídica en relación con esos métodos.

Snakzy es una forma legítima de conseguir el mismo resultado que ofrece una compra normal. Los desarrolladores cobran, tu cuenta se mantiene limpia y el juego es tuyo para siempre.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Dragon’s Dogma 2» gratis

Dragon’s Dogma 2 es uno de los mejores juegos de rol que ha lanzado Capcom en los últimos años, con un 79 de puntuación de los críticos en Metacritic, Más de 7 millones de ejemplares vendidos, yVapor críticas que pasaron de «mixtas» a En su mayoría positivas a medida que se iba disipando la polémica inicial sobre las microtransacciones. Tanto los jugadores que cuidan su presupuesto como aquellos con largas listas de deseos, y cualquiera que quiera disfrutar de un RPG de acción de mundo abierto con gran profundidad sin tener que pagar el precio completo, se beneficiarán de la Snakzymétodo.

Los siguientes pasos prácticos son muy sencillos. Descargar Snakzy, busca ofertas que se adapten a tu horario, acumula tu saldo de monedas a lo largo de varios ciclos de ganancias y aplica tu Vapor tarjeta regalo para una compra oficial. La licencia está libre de restricciones, el juego es definitivo y lo consigues sin gastar tu propio dinero.

Una vez que tengas lista tu tarjeta regalo, aprende cómo conseguir Dragon’s Dogma 2 Lo tienes gratis con solo pasar por caja.

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