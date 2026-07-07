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Si estás buscando Cómo conseguir Borderlands 4 gratis, la respuesta breve es Snakzy. Gearbox SoftwareEl nuevo «looter shooter» de… se lanzó el 12 de septiembre de 2025en una empinada€69.99, y todavía no hay ninguna oferta oficial. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que ofrece pagos reales Vapor tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, para que puedas acumular crédito suficiente para comprar Borderlands 4 sin gastar tu propio dinero.

Esta guía no trata sobre cracks, torrents ni sitios web dudosos de «descargas gratuitas». Estos suponen un riesgo real de malware y pueden hacer que tu Vapor cuenta bloqueada. La Snakzy Este método te permite obtener crédito legítimo en la tienda. A continuación encontrarás la descripción completa del juego, el precio actual, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzy proceso, más barato Tejo alternativa, análisis de la legalidad y cinco preguntas frecuentes habituales. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 69,99 $ en Steam Puntuación en Metacritic 84 (PC, en general favorable) Género Juego de disparos con botín, FPS, RPG de acción, modo cooperativo, mundo abierto Desarrolladores Gearbox Software Editoriales 2K Games Es hora de ganar: Historia principal ~25 horas Tiempo necesario para desbloquear: Contenido principal + adicional ~45 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % de finalización ~80 horas

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Cómo conseguir Borderlands 4 gratis: descripción completa del juego

Borderlands 4 es importante porque es la primera entrega de la serie principal desde 2019, yGearbox Software sin duda se tomó su tiempo. El juego salió a la venta el 12 de septiembre de 2025a unPC Metacriticuna veintena de84, que enlaza con el original Borderlands como la segunda entrega de la saga con mejor valoración, solo por detrás de Borderlands 2‘s89. Los críticos destacan la sensación de disparo, la profundidad de los nuevos árboles de habilidades y los cuatro nuevos Cazadores de la Bóveda como las mejoras más destacadas con respecto a Borderlands 3.

La acogida por parte de los jugadores es más variada. El Metacritic la puntuación de los usuarios ronda los 4.7, con críticas dirigidas al guion y al tono de los diálogos, más que a las secuencias de combate en sí. Vale la pena tener en cuenta esa diferencia entre las puntuaciones de la crítica y las de los usuarios antes de comprarlo a precio completo, y esto ofrece una forma de probarlo de forma gratuita a través de Snakzy aún más atractivo. Puedes formarte tu propia opinión sobre 2K Games«El último shooter de saqueo sin comprometerse» €69.99desde el principio.

Para situarlo en contexto,Borderlands 3enviado a18 millones ejemplares tras el lanzamiento, y Borderlands 4 se basa en esos cimientos con nuevos planetas, nuevos villanos corporativos y una campaña cooperativa para cuatro jugadores que amplía el alcance de la serie. Todo el juego se desarrolla en Unreal Engine 5 con geometría Nanite e iluminación Lumen, lo que aporta al característico estilo «cel-shading» un notable salto en cuanto a fidelidad con respecto a Borderlands 3.

¿Cuánto cuesta Borderlands 4?

La edición estándar de Borderlands 4 is €69.99 on Vapor, €69.99 en elXbox tienda, y el mismo precio oficial en la PlayStation tienda desde su lanzamiento. Las ediciones Deluxe y Super Deluxe se sitúan por encima, a €99.99 and €129.99 respectivamente, que incluyen el pase de temporada y los paquetes de elementos cosméticos. A fecha de Mayo de 2026, el juego básico no ha tenido ningún descuento significativo por parte del propio desarrollador. Esto es habitual en 2K Games: los precios de la campaña de lanzamiento se mantienen estables hasta la primera campaña de rebajas navideñas, que suele tener lugar alrededor del Vapor Rebajas de otoño o invierno en noviembre o diciembre.

Históricamente,Borderlands 3 hit 40 % de descuento en los nueve meses siguientes al lanzamiento, por lo que es probable que se repita una tendencia similar en el caso de Borderlands 4más adelante en2026. Si no quieres esperar, el Snakzy Este método elude por completo el precio actual y te permite conseguir el juego sin tener que pagar nada.

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Disponibilidad de «Borderlands 4» en distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 84 de los críticos / 4,7 de los usuarios PS5 N/A Xbox N/A Interruptor N/A

Borderlands 4ya está disponible enVapor, elEpic Games Store, PlayStation 5, yXbox Series X|S. No hay ninguna versión nativa en Xbox One, PS4, oNintendo Switch. El hardware de generaciones anteriores no es compatible con el Unreal Engine 5carga de trabajo queGearbox Software utilizado para desarrollar el juego. Steam Deck La compatibilidad no es oficial a fecha de Mayo de 2026, con el estado «jugable» pero no «verificado», así que es probable que se produzcan pérdidas de fotogramas en la configuración predeterminada Steam Deckconfiguración.

Dado queSnakzy Las recompensas se convierten en un Vaportarjeta regalo, laPCversión enVapor es la opción que mejor se ajusta a este método. Aún así, puedes comprar un Vaporclave conSnakzy recargar y jugar en un Steam Deck teniendo en cuenta las salvedades mencionadas anteriormente. Xbox Series X|S and PS5 los jugadores pueden utilizar SnakzyLos pagos mediante tarjetas regalo para consolas como alternativa.

Requisitos del sistema para Borderlands 4

Borderlands 4se basa enUnreal Engine 5, por lo que los requisitos mínimos son más exigentes de lo que la franquicia haya exigido jamás. Es obligatorio disponer de un SSD; no es opcional. La buena noticia es que el mínimo recomendado para la GPU se sitúa en el RTX 4070 clase, que es de gama media PC Los compiladores ya están en marcha.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits CPU AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 5800X3D / Intel Core i7-12700K RAM 16 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 7800 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 Almacenamiento SSD de 100 GB SSD de 100 GB

Si tu ordenador se acerca más a los requisitos mínimos, lo normal es que puedas jugar a Mil ochocientos diez píxeles nivel medio con velocidades de fotogramas en torno a De 45 a 60 FPS. Los objetivos recomendados por nivel mil cuatrocientos cuarenta ajustes altos en sesenta fotogramas por segundo con el trazado de rayos activado. Se necesita conexión a Internet de banda ancha para el modo cooperativo de cuatro jugadores.

Mecánicas de Borderlands 4

El bucle principal de Borderlands 4 resultará inmediatamente familiar a cualquiera que haya jugado a la serie. Eliges uno de cuatro nuevos Cazadores del Vault, cada uno con una habilidad de acción única y tres árboles de habilidades; después, ábrete paso a tiros y saquea todo lo que encuentres a lo largo de la campaña, ya sea en solitario o con hasta tres amigos en una cooperativa en la que se puede entrar y salir cuando se quiera. En cada combate se obtienen armas generadas proceduralmente, y el sistema de fabricación vuelve con aún más piezas, efectos elementales y combinaciones de modificadores que Borderlands 3.

La progresión se divide en dos niveles. Los niveles de los personajes desbloquean puntos de habilidad, mientras que el «Badass Rank» proporciona mejoras permanentes para todos tus personajes. Cada uno de los nuevos planetas cuenta con sus propios biomas, misiones secundarias, cámaras acorazadas y antagonistas corporativos, y la estructura de mundo abierto te permite ignorar la historia principal durante horas y seguir obteniendo botín de valor. Los botines legendarios marcan el inicio de la rutina de las últimas fases del juego, con un nuevo nivel de armas míticas añadido para la fase final.

Gearbox Software También se ha rediseñado el sistema de vehículos. Los vehículos se manejan mejor, los soportes para armas cambian en tiempo real y hay soportes específicos para el terreno de cada planeta. El desarrollo de las misiones alterna entre momentos clave de la historia, misiones secundarias con personajes únicos y eventos aleatorios del mundo. El modo cooperativo utiliza ahora botín instanciado por defecto, de modo que tú y tu escuadrón veis cada uno vuestro propio botín en lugar de luchar por la misma caja. Este cambio ha sido acogido discretamente con agrado por los jugadores que vienen de entregas anteriores.

Características principales de Borderlands 4

✅ Efectos visuales de Unreal Engine 5: Borderlands 4 es la primera entrada en utilizar UE5 con geometría Nanite e iluminación Lumen, lo que aporta al característico estilo «cel-shading» un nivel de detalle y una iluminación dinámica notablemente superiores a los de Borderlands 3.

✅ Armas generadas proceduralmente: El generador de armas de la serie vuelve con más fabricantes, piezas y combinaciones de modificadores, lo que hace que la búsqueda de botín siga siendo interesante incluso tras docenas de horas de campaña.

✅ Cuatro nuevos cazadores de la Cámara: Cada clase jugable cuenta con su propia habilidad de acción y tres árboles de habilidades, con configuraciones que van desde especialistas en elementos hasta domadores de bestias centrados en sus mascotas, pasando por artilleros de gran movilidad.

✅ Campaña cooperativa para cuatro jugadores: La historia completa admite de uno a cuatro jugadores en línea, con botín por instancias y dificultad adaptada, por lo que los equipos ya no se disputan los mismos objetos.

✅ Nuevos planetas y cámaras acorazadas: La campaña va más allá de Pandora y se adentra en varios mundos completamente nuevos, cada uno con sus propios biomas, villanos corporativos y cámaras acorazadas que hay que abrir.

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Cómo conseguir Borderlands 4 gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas desarrollada por Tejo for iOS and Androidque da beneficiosVapor, PlayStation, Xbox, yNintendo eShop tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. Lo que se intercambia es tiempo, no dinero: instalas juegos para móvil, alcanzas objetivos, rellenas encuestas rápidas o ves vídeos cortos a cambio de Snakzy monedas, que luego podrás canjear por crédito real en la tienda. No se requiere tarjeta de crédito, suscripción ni compra alguna.

A continuación te explicamos el proceso de cinco pasos para conseguir Borderlands 4gratis:

Descargar Snakzy on iOS or Android y crea una cuenta gratuita en menos de un minuto. Explora el «offerwall» y elige las ofertas que mejor se adapten a tu disponibilidad de tiempo: encuestas rápidas por unos céntimos, instalaciones gratuitas de juegos por un par de dólares u ofertas por alcanzar hitos que valen De 10 a 20 dólarescada uno. Completar ofertas y acumular monedasen tuSnakzy monedero, seguimiento del progreso hacia Borderlands 4‘s€69.99 precio que aparece dentro de la aplicación. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam una vez que tu saldo supere el €35 pago mínimo €50 Vapor Las tarjetas son la opción más adecuada para cubrir Borderlands 4 con un pequeño superávit. Utiliza la tarjeta regalo para comprar Borderlands 4 on Vapor, instálalo y empieza a jugar.

Un consejo €10 El bono de bienvenida al registrarte te da una ventaja inicial.

El bono de bienvenida al registrarte te da una ventaja inicial. Importe mínimo de retirada: €35 .

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Vapor Las tarjetas regalo dejan unos 30 en tuVapor la cartera tras la compra. Las tasas de ganancia varían según la región, así que consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media,Snakzy los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días de instalar la aplicación. Llegar a Borderlands 4‘s€69.99 El proceso de tramitación de una oferta suele tardar entre una y tres semanas, dependiendo de las ofertas que haya disponibles en tu región en ese momento.

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Consigue «Borderlands 4» más barato con Eneba

Si no quieres esperar para ir al banco Snakzyesquinas,Tejo es la forma más rápida de conseguir una llave con descuento. Tejo es un mercado de confianza en el que los vendedores verificados publican Vapor, Xbox, yPlayStation llaves a precios más bajos que en las tiendas físicas. A fecha de Mayo de 2026, Borderlands 4 on Tejo se extiende desde aproximadamente €44.99 para la norma Vapor clave, en comparación con la oficial €69.99 Vapor precio. Eso equivale aproximadamente a 36 % de descuento, dependiendo de la lista regional que elijas. La clave es una licencia permanente válida que se canjee directamente en Vapor. No se trata de una versión pirateada, ni de una cuenta compartida, ni está restringida a una región concreta, a menos que se indique expresamente en el anuncio.

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Tejo Los precios varían a medida que los nuevos vendedores publican claves y los ya existentes agotan sus existencias, así que consulta la lista en tiempo real para ver el mejor precio actual antes de finalizar la compra. El proceso es sencillo: elige un producto, paga y recibe una clave o un código de tarjeta regalo por correo electrónico o en el panel de control de tu cuenta. Las tres opciones te permiten obtener una copia legítima de Borderlands 4: Snakzy para la ruta libre, un Tejo clave de juego para obtener un descuento inmediato, o un Tejo Vapor una tarjeta regalo para recargar tu monedero de cara a la compra oficial.

¿Es legal conseguir Borderlands 4 gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy El método es totalmente legal. El funcionamiento es sencillo: juegas a juegos para móvil de nuestros socios y completas ofertas dentro de la aplicación, y los anunciantes pagan Snakzy para ese compromiso, Snakzy te paga con monedas, y tú cambias esas monedas por un Vapor tarjeta regalo. Cuando canjees esa tarjeta regalo y compres Borderlands 4 on Vapor, 2K Games and Gearbox Software te pagan la comisión habitual de mayorista y te quedas con una licencia permanente en tu Vapor cuenta. La operación es idéntica a una normal Vapor la compra desde el punto de vista del promotor.

Lo que no es legal: las copias piratas de Borderlands 4 de sitios de torrents, instaladores pirateados y páginas de «descarga gratuita» que afirman eludir Vapor. Eso tiene consecuencias reales. Vapor puede bloquear tu cuenta de forma permanente si el lanzador detecta un archivo binario manipulado. Pirateado Borderlands 4 Los instaladores ya han sido señalados en varios rastreadores de malware en 2026. 2K Games and Gearbox Software no reciben nada de esos ingresos, lo que se traduce en un presupuesto menor para los parches y los DLC que la mayoría de los jugadores siguen deseando.

The Snakzy El camino te ayuda a no gastar, te ayuda a Vapor mantiene la cuenta a salvo y, además, sigue pagando al desarrollador por su trabajo.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Borderlands 4 gratis

The Snakzy Esta vía es una de las rutas libres más prácticas que he probado para alguien que se inicia en este deporte. €69.99 lanzamiento. Es ideal para lectores con una lista de deseos repleta, para cualquiera que tenga un presupuesto mensual ajustado y para los jugadores que quieran probar Borderlands 4 antes de decidir si las opiniones mixtas de los usuarios les importan. La clave está en la paciencia: unas semanas completando ofertas de forma esporádica a cambio de una Vapor una copia del juego.

Próximo paso práctico: instalar Snakzy en tu móvil, canjea el €10 bonificación de bienvenida: añade a la cola un par de ofertas muy ventajosas durante tu trayecto habitual al trabajo o en tus momentos de ocio, y deja que el saldo vaya aumentando hasta €50 Vapor tarjetas regalo. Una vez que tengas esa tarjeta lista, Cómo conseguir Borderlands 4 gratises solo unVaporAdelante, pasa por caja.

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Preguntas frecuentes