Wie bekommt man „Borderlands 4“ kostenlos?

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In diesem Leitfaden geht es nicht um Cracks, Torrents oder zwielichtige „Kostenlos-Download“-Seiten. Diese bergen ein echtes Malware-Risiko und können dazu führen, dass Ihr Dampf Konto gesperrt. Das Snakzy Mit dieser Methode erhalten Sie stattdessen ein echtes Guthaben im Shop. Nachfolgend finden Sie die vollständige Spielübersicht, den aktuellen Preis, die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, die Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung Snakzy Verfahren, ein kostengünstigeres Eibe Alternative, die rechtliche Einordnung und fünf häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 69,99 $ auf Steam Metacritic-Bewertung 84 (PC, überwiegend positiv) Genre Looter-Shooter, Ego-Shooter, Action-RPG, Koop, offene Welt Entwickler Gearbox Software Verlage 2K Games Spielzeit: Hauptgeschichte ~25 Stunden Spielzeit: Haupt- und Zusatzinhalte ~45 Stunden Erreichungszeit: 100 % „Completionist“ ~80 Stunden

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So bekommst du „Borderlands 4“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Borderlands 4 ist von Bedeutung, da es sich um den ersten Hauptteil der Reihe seit 2019, undGearbox Software hat sich sichtlich Zeit gelassen. Das Spiel erschien am 12. September 2025zu einemPC MetacriticErgebnis von84, das an das Original anknüpft Borderlands als zweitbestbewerteter Hauptteil der Reihe, direkt hinter Borderlands 2’s89. Kritiker heben das Schussgefühl, die Tiefe der neuen Fertigkeitsbäume und die vier neuen Vault-Jäger als herausragende Verbesserungen gegenüber Borderlands 3.

Die Reaktionen der Spieler sind eher gemischt. Die Metacritic Die Nutzerbewertung liegt bei etwa 4.7, wobei sich die Kritik eher auf die Handlung und den Ton der Dialoge als auf die eigentlichen Kampfsequenzen bezieht. Diese Diskrepanz zwischen den Bewertungen von Kritikern und Nutzern sollte man kennen, bevor man den vollen Preis bezahlt, und sie bietet einen kostenlosen Einstieg über Snakzy noch attraktiver. Sie können sich selbst ein Bild davon machen unter 2K Games„Der neueste Looter-Shooter, ohne sich festlegen zu müssen“ €69.99von vornherein.

Zum Hintergrund:Borderlands 3dorthin verschickt18 Millionen Exemplare nach der Veröffentlichung und Borderlands 4 baut auf dieser Grundlage mit neuen Planeten, neuen Bösewichten aus der Unternehmenswelt und einer Koop-Kampagne für vier Spieler auf, die den Umfang der Serie erweitert. Das gesamte Spiel läuft auf Unreal Engine 5 mit Nanite-Geometrie und Lumen-Beleuchtung, wodurch der charakteristische Cel-Shading-Look einen spürbaren Qualitätssprung gegenüber Borderlands 3.

Wie viel kostet „Borderlands 4“?

Die Standardausgabe von Borderlands 4 is €69.99 on Dampf, €69.99 auf derXbox Geschäft und denselben offiziellen Preis auf der PlayStation im Store zum Verkaufsstart. Die Deluxe- und Super-Deluxe-Editionen liegen darüber, bei €99.99 and €129.99 bzw. als Bundle aus Saisonpass und Kosmetik-Paketen. Stand Mai 2026, das Basisspiel hat bisher keinen nennenswerten Rabatt vom Hersteller erhalten. Das ist typisch für 2K Games: Die Preise in der Einführungsphase bleiben stabil bis zum Beginn der ersten Weihnachtsverkaufsphase, die in der Regel etwa um den Dampf Herbst- oder Winterschlussverkauf im November oder Dezember.

Historisch gesehen,Borderlands 3 hit 40 % Rabatt innerhalb von neun Monaten nach der Markteinführung, sodass für Borderlands 4später in2026. Wenn Sie nicht warten möchten, dann die Snakzy Mit dieser Methode umgeht man den aktuellen Preis komplett und erhält das Spiel völlig kostenlos.

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Verfügbarkeit von „Borderlands 4“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 84 Kritiker / 4,7 Nutzer PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Borderlands 4ist ab sofort erhältlich beiDampf, dasEpic Games Store, PlayStation 5, undXbox Series X|S. Es gibt keine native Version auf Xbox One, PS4, oderNintendo Switch. Hardware älterer Generationen kann die Unreal Engine 5Arbeitsaufwand, derGearbox Software die zur Entwicklung des Spiels verwendet wurden. Steam Deck Die Unterstützung ist seit dem Mai 2026, mit dem Status „spielbar“, aber nicht „verifiziert“; rechnen Sie daher bei der Standardeinstellung mit Bildausfällen Steam DeckEinstellungen.

DaSnakzy Prämien werden umgewandelt in eine DampfGeschenkkarte, diePCVersion aufDampf ist die beste Alternative zu dieser Methode. Man kann immer noch ein DampfSchlüssel mitSnakzy Guthaben aufladen und spielen auf einem Steam Deck unter Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen. Xbox Series X|S and PS5 Spieler können nutzen Snakzyals Alternative die Auszahlung von Konsolen-Geschenkkarten.

Systemanforderungen für Borderlands 4

Borderlands 4basiert aufUnreal Engine 5, sodass die Einstiegsanforderungen höher sind als je zuvor bei dieser Spielereihe. Eine SSD ist Pflicht, keine Option. Die gute Nachricht ist, dass die empfohlene Mindestanforderung für die GPU bei RTX 4070 Klasse, die im mittleren Segment PC Die Builds laufen bereits.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 5800X3D / Intel Core i7-12700K RAM 16 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 7800 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 Lagerung 100 GB SSD 100 GB SSD

Wenn dein Rechner eher den Mindestanforderungen entspricht, solltest du damit rechnen, dass du mit Eintausendachthundertzehn Pixel mittlere Bildraten von etwa 45 bis 60 FPS. Die empfohlenen Stufenziele Eintausendvierhundertvierzig hohe Einstellungen bei sechzig Bilder pro Sekunde bei aktiviertem Raytracing. Für den Koop-Modus mit vier Spielern ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.

Spielmechanik von Borderlands 4

Die Hauptschleife von Borderlands 4 wird jedem, der die Serie schon einmal gespielt hat, sofort vertraut vorkommen. Man wählt eine der vier neue Vault-Jäger, jeder mit einer einzigartigen Aktionsfähigkeit und drei Fertigkeitsbäumen – bahne dir dann allein oder mit bis zu drei Freunde in einer Koop-Runde, bei der man jederzeit ein- und aussteigen kann. In jedem Kampf fallen prozedural generierte Waffen, und das Herstellersystem kehrt mit noch mehr Teilen, Elementareffekten und Modifikatorkombinationen zurück als Borderlands 3.

Das Fortschrittssystem ist in zwei Ebenen unterteilt. Mit den Charakterleveln schaltest du Fertigkeitspunkte frei, während der „Badass-Rang“ dauerhafte Buffs für alle deine Charaktere gewährt. Die neuen Planeten verfügen jeweils über eigene Biome, Nebenmissionen, Tresore und gegnerische Konzerne, und dank der offenen Weltstruktur kannst du die Hauptgeschichte stundenlang ignorieren und trotzdem wertvolle Beute verdienen. Legendäre Beute bildet die Schwelle zum Grind im späten Spielverlauf, wobei für das Endgame eine neue Stufe mythischer Waffen hinzugefügt wurde.

Gearbox Software hat zudem das Fahrzeugsystem überarbeitet. Die Fahrzeuge lassen sich besser steuern, die Waffenhalterungen wechseln in Echtzeit, und es gibt spezielle Halterungen für das Gelände jedes Planeten. Der Missionsablauf wechselt zwischen Handlungssträngen, Nebenquests mit einzigartigen Charakteren und zufälligen Weltereignissen. Im Koop-Modus wird nun standardmäßig instanzierter Beute verwendet, sodass du und dein Trupp jeweils eure eigenen Beutegegenstände seht, anstatt um dieselbe Kiste zu kämpfen. Diese Änderung wurde von Spielern, die aus älteren Teilen kommen, stillschweigend begrüßt.

Die wichtigsten Features von Borderlands 4

✅ Grafik der Unreal Engine 5: Borderlands 4 ist der erste Eintrag, der UE5 mit Nanite-Geometrie und Lumen-Beleuchtung, wodurch der charakteristische Cel-Shading-Stil deutlich detailreicher und mit dynamischerer Beleuchtung dargestellt wird als Borderlands 3.

✅ Prozedural generierte Waffen: Der Waffengenerator der Serie kehrt mit noch mehr Herstellern, Teilen und Modifikationskombinationen zurück, wodurch das Sammeln von Beute auch noch Dutzende von Stunden nach Beginn der Kampagne spannend bleibt.

✅ Vier neue Vault-Jäger: Jede spielbare Klasse verfügt über eine eigene Aktionsfähigkeit und drei Fertigkeitsbäume, wobei die Builds von Elementarspezialisten über auf Begleiter ausgerichtete Tierbändiger bis hin zu äußerst mobilen Schützen reichen.

✅ Koop-Kampagne für vier Spieler: Die komplette Geschichte unterstützt ein bis vier Spieler online mit instanzbasierten Beutegegenständen und skaliertem Schwierigkeitsgrad, sodass sich die Trupps nicht mehr um dieselben Beutegegenstände streiten müssen.

✅ Neue Planeten und Gewölbe: Die Kampagne führt über Pandora hinaus in mehrere völlig neue Welten, von denen jede ihre eigenen Biome, bösen Konzerne und zu knackenden Tresore bereithält.

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So bekommst du „Borderlands 4“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, die von Eibe for iOS and Androiddas sich auszahltDampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop Geschenkkarten als Gegenleistung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Dabei geht es um Zeit, nicht um Geld: Man installiert Handyspiele, erreicht Meilensteine, füllt kurze Umfragen aus oder schaut sich kurze Videos an und erhält dafür Snakzy Münzen sammeln und diese dann gegen echtes Guthaben im Shop einlösen. Keine Kreditkarte, kein Abonnement, kein Kauf erforderlich.

Hier ist die fünfstufige Vorgehensweise, um Borderlands 4kostenlos:

Snakzy herunterladen on iOS or Android und erstellen Sie in weniger als einer Minute ein kostenloses Konto. Die Offerwall durchsuchen und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen: kurze Umfragen für ein paar Cent, kostenlose Spielinstallationen für ein paar Dollar oder Meilenstein-Angebote im Wert von 10 bis 20 Dollarjeweils. Angebote abschließen und Münzen einlösenin deinemSnakzy Geldbörse, zur Verfolgung der Fortschritte bei Borderlands 4’s€69.99 Preisangabe in der App. Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen Sobald Ihr Saldo die €35 Mindestauszahlung €50 Dampf Karten eignen sich am besten zum Abdecken Borderlands 4 mit einem kleinen Überschuss. Kaufe mit der Geschenkkarte „Borderlands 4“ on Dampf, installiere es und fang an zu spielen.

Ein Tipp €10 Der Willkommensbonus bei der Anmeldung verschafft Ihnen einen Vorsprung.

Der Willkommensbonus bei der Anmeldung verschafft Ihnen einen Vorsprung. Mindestbetrag für Auszahlungen: €35 .

. €50 Dampf Geschenkkarten lassen etwa $ 30 in deinemDampf Geldbörse nach dem Kauf.

Dampf Geschenkkarten lassen etwa 30 in deinemDampf Geldbörse nach dem Kauf. Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt,Snakzy Die Nutzer verdienen ihr erstes €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage der Installation der App. Erreichen Borderlands 4’s€69.99 Die Abwicklung eines Angebots dauert in der Regel ein bis drei Wochen, je nachdem, welche Angebote in Ihrer Region zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind.

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Wenn Sie nicht warten möchten, bis Sie zur Bank gehen können SnakzyEcken,Eibe ist der schnellste Weg zu einem vergünstigten Schlüssel. Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz, auf dem verifizierte Verkäufer ihre Angebote einstellen Dampf, Xbox, undPlayStation Schlüssel zu Preisen, die unter denen der Ladengeschäfte liegen. Stand: Mai 2026, Borderlands 4 on Eibe dauert etwa €44.99 für den Standard Dampf Schlüssel, im Vergleich zur offiziellen €69.99 Dampf Preis. Das ergibt ungefähr 36 % Rabatt, je nachdem, für welchen regionalen Eintrag Sie sich entscheiden. Entscheidend ist eine gültige, unbefristete Lizenz, die direkt auf Dampf. Es handelt sich weder um eine Crack-Version noch um ein gemeinsam genutztes Konto, und es besteht keine regionale Sperre, sofern dies nicht ausdrücklich in der Artikelbeschreibung angegeben ist.

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Eibe Die Preise schwanken, da neue Verkäufer Schlüssel einstellen und bestehende ausverkauft sind. Überprüfen Sie daher vor dem Bezahlvorgang die aktuelle Angebotsliste, um den derzeit besten Preis zu finden. Der Vorgang ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie einen Schlüssel oder einen Geschenkkartencode per E-Mail oder in Ihrem Konto-Dashboard. Alle drei Möglichkeiten führen zu einer legitimen Kopie von Borderlands 4: Snakzy für die freie Route, ein Eibe Spielcode für einen Sofortrabatt oder einen Eibe Dampf Geschenkkarte zum Aufladen Ihres Guthabens für den offiziellen Kauf.

Ist es legal, „Borderlands 4“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzy Diese Methode ist völlig legal. Das Prinzip ist ganz einfach: Man spielt Handyspiele von Partnern und schließt In-App-Angebote ab, die Werbetreibenden zahlen Snakzy für diesen Auftrag, Snakzy bezahlt dich mit Münzen, und diese Münzen tauschst du gegen echtes Dampf Geschenkkarte. Wenn Sie diese Geschenkkarte einlösen und etwas kaufen Borderlands 4 on Dampf, 2K Games and Gearbox Software Du erhältst die übliche Großhandelsprovision und gehst mit einer unbefristeten Lizenz in der Tasche nach Hause. Dampf Konto. Die Transaktion entspricht einer normalen Dampf Kauf aus Sicht des Bauträgers.

Was nicht legal ist: Raubkopien von Borderlands 4 von Torrent-Seiten, geknackten Installationsprogrammen und „Kostenloser Download“-Seiten, die behaupten, die Schutzmaßnahmen zu umgehen Dampf. Das hat echte Konsequenzen. Dampf kann Ihr Konto dauerhaft sperren, wenn der Launcher eine manipulierte Binärdatei erkennt. Geknackt Borderlands 4 Die Installationsprogramme wurden bereits auf mehreren Malware-Trackern in 2026. 2K Games and Gearbox Software erhalten keinen Anteil an den Einnahmen, was bedeutet, dass weniger Mittel für die Patches und DLCs zur Verfügung stehen, die sich die meisten Spieler nach wie vor wünschen.

The Snakzy Dieser Weg sorgt dafür, dass dein Portemonnaie geschlossen bleibt, sorgt dafür, dass dein Dampf Das Konto bleibt sicher, und der Entwickler wird dennoch für seine Arbeit bezahlt.

Mein Fazit dazu, wie man „Borderlands 4“ kostenlos bekommt

The Snakzy Diese Route ist eine der praktischsten Freikletterrouten, die ich für einen brandneuen €69.99 Veröffentlichung. Es eignet sich für Leser mit einer langen Wunschliste, alle, die ein knappes Monatsbudget haben, und Spieler, die es ausprobieren möchten Borderlands 4 bevor sie entscheiden, ob die gemischten Nutzerbewertungen für sie eine Rolle spielen. Der Kompromiss ist Geduld: ein paar Wochen, in denen man Gelegenheitsangebote abschließt, im Gegenzug für eine dauerhafte Dampf eine Kopie des Spiels.

Praktischer nächster Schritt: Installieren Snakzy auf deinem Handy, hol dir das €10 Willkommensbonus: Lege dir während deiner üblichen Pendelzeit oder in deiner Freizeit ein paar besonders lohnende Angebote bereit und lass dein Guthaben nach und nach anwachsen, bis €50 Dampf Geschenkkarten. Sobald Sie diese Karte bereit haben, So bekommst du „Borderlands 4“ kostenlosist einfach nur einDampfZur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen